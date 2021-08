Inicio » Electrónica Los 30 mejores Mesa De Mezclas Dj capaces: la mejor revisión sobre Mesa De Mezclas Dj Electrónica Los 30 mejores Mesa De Mezclas Dj capaces: la mejor revisión sobre Mesa De Mezclas Dj 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Magma MGA40986 DJ-CONTROLLER WORKSTATION NS6II Black Silver



Heavy Duty Construcción de vinilo con contrachapado de madera de 9 mm

Perfiles de aluminio sólido y cierres

Incluye plataforma deslizante para portátil (extraíble)

Apilamiento seguro gracias a las esquinas redondeadas apilables

Mando totalmente interior acolchado mantiene bien protegido

Numark NVII - Controlador de DJ profesional de Doble Pantalla de alta resolución y 4 Decks para Serato DJ (Incluido) con Platos Metálicos, 16 Pads Sensibles a la Velocidad y Paquetes Toolroom Remix







4 paneles de control del software Serato DJ (incluido) en un diseño elegante y minimalista con pantallas integradas, que permiten concentrarte en la música y no en el ordenador

Visualiza tu mezcla: las pantallas a todo color permiten visualizar el funcionamiento de Serato DJ en tiempo real 1:1 e incluyen cuadrículas de asistencia para ajustar el ritmo a la perfección

Control de última generación: platos metálicos hipersensibles duales de 12,7 cm con modos de búsqueda y rascado y 16 almohadillas sensibles a la velocidad con retroiluminación RGB y 10 modos de uso

Fundido cruzado de nivel profesional, interfaz de audio USB 2.0 integrada, entradas auxiliar y de micrófono balanceadas, salidas de zona y cabina y salidas XLR balanceadas para uso en discotecas

Paquetes Toolroom Remix: paquetes de remezcla exclusivos incluidos con piezas profesionales procedentes de una de las marcas líderes en la música electrónica

Behringer MESA DJ PRO DX626, PRO MIXER DX626, Mixer







Mesa Dj de 3 canales

Con faders infinium y crossfader VCA, y BPM inteligente Dual

5 entradas con USB, 2 phono/line y 1 mic/line previos Xenyx

Con Eq de 3 bandas, controles de ganancia y filtros kill

Sync beat asignables, función talkover

Hercules DJControl Inpulse 200 – Controlador DJ con USB, adecuado para principiantes que están aprendiendo a mezclar - 2 pistas con 8 pads y tarjeta de sonido





Aprende los conceptos básicos de DJing con las funciones exclusivas del controlador

Guías de Tempo y Beat Align que se iluminan, además de las funciones Assistant y Energy

Completo software de DJ incluido: descubre los conceptos básicos de DJing con la ayuda interactiva y los vídeos tutoriales integrados

Elige tus pistas fácilmente con IMA, el asistente musical inteligente, y sus sugerencias sobre las «pistas del día»

Aprende los movimientos correctos gracias a la disposición de los botones y deslizantes, idénticos a los controladores profesionales

Numark Party Mix II - Controladora DJ, mesa de mezclas con luces integradas y mezclador DJ para Serato DJ Lite y Algoriddim djay Pro AI





Sistema completo con Algoriddim djay y Serato DJ: controlador DJ USB para principiantes con 2 decks DJ de control, interfaz de audio integrada y conectividad USB plug and play para Mac, PC, iOS

Efectos de iluminación DJ y elementos esenciales para DJing: el show de luces LED DJ integradas se sincroniza con tu mezcla DJ; botones Sync, Play/Pause y Cue; 2 decks DJ y grandes jog wheels táctiles

Tu set DJ con todo: pads de alto nivel con 4 efectos DJ: Effect, Cue, Loop y Sampler; perillas de filtro y palancas de pitch en cada deck DJ; controles de librería para explorar y cargar pistas

Millones de pistas en streaming, procesadas a través de Serato DJ Lite (incluido) o djay Pro AI, suministradas por destacados proveedores como SoundCloud, Beatport Link, Beatsource Link y TIDAL

Domina tu mezcla DJ y conéctate a todo tu equipo DJ: salida de auriculares DJ y salida principal 1/8" para conectar altavoces DJ, mezclador DJ integrado, faders de canal EQ de 2 bandas y crossfader

Pioneer DJ DDJ-200, Controlador portátil de 2 canales para DJ







Software DJ compatible: WeDJ (iPhone / Android); rekordbox (PC / Mac); djay (iPhone / iPad); edjing Mix (iPhone / iPad / Android)

Atención! Requisitos del sistema de software: Mac: macOS Mojave 10.14 (con la última actualización); macOS High Sierra 10.13 (con la última actualización); macOS Sierra 10.12 (con la última actualización); Windows: Windows 10 / 8.1 / 7 (con el último service pack)

Terminales: USB: 1 USB tipo B

Numark Party Mix I | La versión II ya disponible a la venta | Controladora DJ plug-and-play de 2 canales para Serato DJ Lite con tarjeta de sonido incorporada, crossfader, jogwheels y luces de fiesta







Ultraportátil, repleto de funciones: controlador de DJ portátil de dos canales para Serato DJ Lite (incluido) para Mac y PC

Show de Luces Electrizante: espectáculo de luces incorporado con tres LEDs llenos de luz que se sincronizan automáticamente con tu música y garantizan que tu fiesta sea completamente inolvidable

Conectividad cubierta: interfaz de audio integrada de 16 bits / 44,1 kHz con salida de auriculares de 1/8 pulgadas y salida principal de 1/8 pulgadas para la conexión a mezcladores y sistemas de megafonía

Control de mezcla: dos canales equipados con crossfader y jog-wheels; el acceso a herramientas imprescindibles y esenciales para una combinación perfecta está al alcance de la mano

Mejora tu interpretación: cuatro modos de pad para control total de puntos de referencia, bucle automático / manual y reproducción de muestra para agregar un toque de estilo a tu actuación

Hercules DJControl Starlight - Controlador de DJ USB portátil 2 Pistas con 8 Pads/Tarjeta de Sonido para PC/Mac, Multicolor







El controlador de dj ideal para introducirte en el arte del dj, con serato dj lite incluido

Tarjeta de sonido incluida para pre escuchar las salidas de auriculares y altavoces

Controla la retroiluminación en la base: efectos rgb y estroboscópico

Todas las herramientas esenciales: graves/filtro, modos hot cue, bucle, fx, sampler, jog wheels con detección de presión, etc

Compacto y fácil de llevar a donde quieras

Hercules - Hercules Universal Dj - Controlador Dj - PC / Mac / Tablets - Controlador Versatíl para Mezclar Desde Todos Tus Dispositivos, Android, IOS, PC y Mac, Negro







Además de con tu ordenador, también puedes controlar la mezcla desde el smartphone o la tableta usando las redes bluetooth e inalámbrica integradas

Sé tan creativo como un dj profesional, con la aplicación djuced master; con un sólo dedo, crea bucles y combos de fx

Prepara la fiesta compartiendo la lista de reproducción con tus invitados a través de djuced 40°, y pídeles que voten por sus pistas favoritas

La aplicación djuced master te permite ver los votos en tiempo real; pide a los invitados que voten por sus pistas favoritas y personaliza tu lista de reproducción según sus peticiones

Examina las pistas, los artistas o los mensajes especiales enviados por los invitados a la fiesta

Hercules - DJCONTROL Compact - Controlador DJ - PC/Mac - Tamaño Compacto - Ligero







Gracias a su forma compacta y estrecha (34 x 10 cm), cabe muy fácilmente dentro de una bolsa o funda de ordenador portátil

Controlador de dj con decks de mezclas dobles: 2 jog wheels, 7,5 cm de diámetro, 4 modos (loop, fx, samples, cue), 2 potenciómetros de ecualizadores por deck, crossfader de 45 mm

Interfaz fácil de usar, perfectamente adaptada a los portátiles

Usa las jog wheels para hacer scratching con tanta naturalidad como con un vinilo

Las jog wheels también controlan el pitch y el desplazamiento por las pistas

Depusheng HT4 Mezclador de audio portátil con conector USB de 4 canales profesional, consola de mezcla de sonido de DJ de audio de estudio en vivo Bluetooth para grabación de computadora, bandas



Mezclador de 4 canales de rendimiento profesional: Bluetooth inalámbrico incorporado / reproducción USB / K - ancla de canción / grabación de computadora.

Práctico y estético: entrada de audio de 4 canales, ajuste equilibrado profesional de 3 etapas, efecto de reverberación incorporado, uso del atenuador de amortiguación, ajuste más profesional, mejor calidad de sonido.

Bluetooth inalámbrico incorporado: fácil de conectar, presione la tecla de cambio de modo al modo Bluetooth.

Diseño de moda: cuerpo totalmente metálico, disco en U insertado directamente en el uso directo, fácil de operar. Fuente de sonido externa, la calidad del sonido sigue siendo celestial.

Equilibrio de 3 párrafos: ajuste de graves independiente de la escuela secundaria, efecto de reverberación, voz más hermosa.

Numark NDX500 - Reproductor de CD/USB y Controlador de Software Independiente con Jog Wheel Sensible al Tacto, Interfaz de Audio, Premapeado para una Profunda Integración con Serato DJ







Preparado para todo: reproductor independiente (CD, CD MP3 y MP3 de pendrives USB) y controlador de DJ con rueda de scratch y búsqueda con sensibilidad táctil que ofrece un control orientado a las actuaciones sin precedentes

Control total: ponte al mando de cualquier software de DJ de los más importantes a través de MIDI USB; una interfaz de audio USB integrada para conexión a ordenador te permite reproducir música desde tu Mac o PC

Tu mezcla siempre en su sitio: BPM automático con invalidación de tempo por pulsación; ajuste de tiempo de comienzo/parada para efecto de freno similar al de los vinilos; tecnología de protección antisaltos por amortiguación contra impactos

Añade estilo a tu mezcla: tres hot cues para un acceso rápido a puntos clave y una impecable función de looping con comienzo con efecto "stutter" facilitan la creación de loops y su integración en la mezcla

Perfección de mezcla: puedes subir o bajar el pitch de las pistas hasta un 100 % y con la funcionalidad de tempo maestro, mantendrás la tonalidad durante el cambio de pitch

Roland DJ-202 - Controlador de DJ de 2 canales € 249.00

€ 239.00 in stock 7 new from €239.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mejor manera de comenzar su vida como DJ, con la calidad de construcción legendaria de Roland combinada con funciones de vanguardia que también satisfacen a los profesionales.

Aprende el ritmo de los legendarios kits de batería incorporados Roland TR-808, TR-909 y TR-606.

control secuenciador integrado Serato DJ Intro la muestra para crear batidos sobre la marcha

mezclar varias pistas nunca ha sido tan fácil con el software Serato DJ Intro, un estándar de la industria que le permite controlar fácilmente los cuatro giradiscos DJ-202.

Agregue profundidad a su interpretación con ocho almohadillas dedicadas a los modos de secuenciador y muestreo de hot cue.

Numark M4 - Mezclador de DJ de 3 canales para scratch, instalable en rack, con EQ de 3 bandas, entrada de micro y crossfader reemplazable con controles inversión y curva € 129.99

€ 105.00 in stock 7 new from €105.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versátil y repleto de funciones: mezclador scratch DJ de 3 canales, con lo esencial para la mezcla en cualquier entorno DJ, desde bodas, discotecas y fiestas hasta configuraciones de práctica

Conectividad asegurada: dos entradas fono/línea conmutables (RCA), 4 entradas de línea (RCA) y de micrófono (1/4"), además de salidas máster (RCA), grabación (RCA) y de auriculares (1/4" estéreo)

Control de mezcla: dos canales equipados con un crossfader reemplazable, faders de nivel de canal dedicados y controles de inversión y curva

La mezcla perfecta: ecualizadores de tres bandas en cada canal y controles de cue convenientemente situados

Diseñado con gran estilo para el movimiento: estilizado, robusto y ultraportátil con montaje en rack incluido

Numark DJ2GO2 Touch - Controlador DJ USB compacto de 2 canales para Serato DJ con mezclador / crossfader, interfaz de audio y jog wheels de sensibilidad táctil € 68.00 in stock 7 new from €68.00

8 used from €53.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ultraportátil, repleto de funciones: Controlador DJ USB compacto de 2 canales con Serato DJ Lite (incluido) para Mac y PC; asociación MIDI para usar con otros programas de DJ populares como Virtual DJ

Interfaz de audio integrada con salida de auriculares de 3,5 mm y salida principal de 3,5 mm para ofrecer flexibilidad total de conexión a equipos de DJ, mezcladores, altavoces y sistemas PA

2 secciones para DJ con crossfader, jog wheels de sensibilidad táctil y atenuadores de tono; acceso a todas las herramientas imprescindibles para mezclar y rascar sin problemas al alcance de la mano

Conecta DJ2GO2 Touch a tu dispositivo iOS utilizando el kit de conexión de cámara Apple (venta por separado) para controlar en persona las aplicaciones de DJ más populares, tales como Algoriddim Djay

Millones de pistas en streaming: Reprodúcelo todo, desde los últimos sonidos underground hasta clásicos certificados directamente en Serato DJ Lite desde proveedores destacados como SoundCloud y TIDAL READ Los 30 mejores Fujinon 23Mm F2 capaces: la mejor revisión sobre Fujinon 23Mm F2

Numark Mixtrack Pro FX - Controlador DJ de 2 secciones para Serato DJ con mezclador DJ, interfaz de audio incorporada, ruedas de selección táctiles capacitivas y paletas de efectos € 224.99

€ 179.00 in stock 10 new from €179.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema Serato DJ completo para principiantes: controlador DJ para Serato DJ Lite (incluido) con 2 secciones de control, interfaz de audio de 24 bits y conectividad USB plug & play para Mac y PC

Siente tu mezcla DJ: las ruedas de selección táctiles-capacitivas de 15 cm emulan sensación de un auténtico tocadiscos, son perfectas para rascar, sincronizar y definir puntos de entrada con precisión

6 divertidos efectos de lanzamiento rápido con disparadores de doble paleta; controles de bucle instantáneo; 8 pads eficientes por sección para acceder a cues, bucles, cortes de atenuador y muestras

Pistas en streaming: explora y reproduce de todo, desde los últimos sonidos underground hasta clásicos certificados directamente en Serato DJ Lite desde proveedores destacados como SoundCloud y TIDAL

Entrada de micrófono, salida de auriculares y salida RCA para conectar a los altavoces DJ, además de un mezclador con ecualizador tribanda, perillas de filtros, atenuadores de canal y crossfader

Behringer XENYX QX1202USB - Mezclador para directo con Mic Preamps & Compressors, 12 puertos € 100.70 in stock 4 new from €100.70

6 used from €78.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 entradas y 2 buses con compresores y preamplificadores de micrófono XENYX

ecualizadores ''British'' y compresores incluidos

Multi-FX KLARK TEKNIK

Interfaz USB/Audio y software de producción.: 4 preamplificadores de micrófono con phantom

Alto Professional ZMX52 - Mesa de mezclas compacta de 5 canales con calidad de estudio, entrada de micrófono XLR, dos entradas estéreo y una salida Aux € 49.99 in stock 7 new from €49.99

6 used from €30.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seis entradas en total con XLR de alimentación fantasma en el canal 1; perfecto para los músicos que desean un mezclador compacto para usar en el estudio, emitir pódcasts o actuar en directo

Calidad de sonido superior - circuitos con headroom elevado que ofrecen un rango dinámico adicional y un ruido ultrabajo para obtener el mejor rendimiento de tus micrófonos de estudio

Perfecciona tu sonido: ecualizador bibanda cálido y natural en el canal mono para añadir un procesamiento con calidad de estudio a tus señales de micrófono dinámico, de cinta y de condensador

Salida principal 6,35 mm, cinta, auriculares y Aux para encaminar la señal con flexibilidad; canal de entrada micrófono con entrada XLR y de línea balanceada; 2 canales de entrada estéreo adicionales

Entradas de 2 pistas con bus asignable a la mezcla principal o la salida de auriculares; medidores gráficos con barras de cuatro segmentos de alta precisión; LED de pico en cada canal

Controlador DJ de Juguete para Fiesta con Micrófono y Bola de Discoteca Divertida para Niños, mesa de mezclas con luces integradas y mezclador DJ € 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disco DJ Mixer Set: equipado con un micrófono externo y una bola de discoteca flash puede crear una atmósfera de karaoke para cantar, ayudar a sus hijos a hacer un espectáculo maravilloso.

Multiplica los efectos de sonido: 16 efectos de sonido diferentes dan a tus hijos formas más divertidas de jugar con ellos. Además, cuenta con 12 tipos de ritmos y 12 tipos de efectos de batería, tus hijos pueden ajustar el volumen y la velocidad para jugar libremente y crear canciones.

Fácil de jugar: el cable de entrada conecta tu teléfono, MP3 a la mesa de mezclas DJ, permite a los niños jugar más tipos de música. Práctico para jugar y cantar a tus hijos con el soporte para smartphone.

Diseño de seguridad: hecho de material ABS de seguridad, con un diseño de borde liso, no rayará los dedos de los niños. Se necesitan 4 pilas AA (no incluidas). El compartimento de las pilas debe utilizar un destornillador para abrirse, lo que puede evitar que sus hijos toquen las pilas.

Regalo maravilloso: esta batidora DJ es un regalo perfecto para los niños mayores de 3 años. Permite que los niños jueguen fácilmente y liberen plenamente sus habilidades musicales. Perfecto para cumpleaños, Navidad y otros eventos familiares para niños.

Ibiza DJ21USB-MKII - Mezclador de 7 entradas € 59.90

€ 44.99 in stock 1 new from €44.99

1 used from €42.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4 Vías y 7 canales

Entradas: 1 phono/línea, 1 phono/USB, 1 CD, 2 micro (D/I)

Controles para lector USB, MP3

Behringer XENYX 1204USB, Mesa de mezclas, 12 puertos € 135.00 in stock 5 new from €135.00

6 used from €101.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con 12 entradas y 2/2 buses con compresores y preamplificadores de micro XENYX

Ecualizadores ''British''

Interfaz USB/Audio y software de producción

4 preamplificadores de micro con phantom 4 compresores

Salidas de mezcla principal balanceadas con jack de 2,5 mm y conectores XLR

Pioneer DJ - Controlador de DJ de 2 Canales para Serato DJ Lite – Mixer – Accesorio para DJ – Pad Scratch - Dos platillos de Aluminio Grandes € 249.00 in stock 5 new from €249.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso inteligente: todas las funciones están diseñadas para que estés donde las necesites, cuando las necesites. El diseño es de nuestra serie DDJS.

PAD Scratch: añade efectos de Scratch a tus pistas y juega inmediatamente sin la cubierta con Pad Scratch. Con este nuevo efecto puedes jugar y crear patrones.

Mezcla perfecta: no importa si eres un DJ experimentado o un principiante, con FX Fade es la mezcla perfecta. FX Fade mezcla las pistas sin problemas, incluso cuando proceden de otros géneros.

Ibiza MIX500 - Mesa de mezclas de 2 canales € 39.90

€ 25.90 in stock 1 new from €25.90

1 used from €22.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 Entradas línea y 1 entrada de micro

Controles de graves, agudos y ganancia en los dos canales

Ajustes de volumen para micro y auriculares

DJ Hercules Hercules Universal DJ - Mesa mezclas DJ [mezclas desde todos tus dispositivos, Android, iOS, PC y Mac] € 202.49 in stock 14 new from €202.49

9 used from €178.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con 32 pads ergonómicos y receptivos con una respuesta precisa y una sensación de alta calidad

Incluye el software DJUCEDTM 40° que permite mantener intactos el ritmo y la estructura de las pistas

Pantallas que muestran los tamaños de los bucles, racks de efectos, ecualizadores y mucho más

Todas las funciones para mezclar son disponibles

Modonghua Tarjeta de sonido en vivo con múltiples efectos, placa mezcladora con conector USB, mezclador de audio con Bluetooth, cambiador de voz en vivo, estudio de audio DJ € 67.99 in stock 1 new from €67.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características: ajuste de perilla grande, ajuste de fader, 27 tipos de efectos de sonido, iluminación colorida, transmisión en directo de doble teléfono. Procesador de señal digital con chip DSP, señal digital calcula voz humana, acompañamiento y efecto de sonido a través de cálculo multicanal.

Calidad de sonido: la calidad del sonido es más clara y estable, asegurando una sensación de profundidad y espacio entre la extensión y la voz, haciendo que el sonido durante la transmisión en vivo sea más suave y tridimensional.

Frecuencia principal aumentada a 320 MHz: doble la velocidad de procesamiento de la tarjeta de sonido de uso general en el mercado, el efecto de transmisión en vivo es más realista. Bluetooth 5.0, tecla de interruptor Bluetooth independiente, abre la tecla Bluetooth de forma independiente, recepción de alta fidelidad ≤5 m, distancia efectiva de 10 m.

Sonido de personalidad de ancla: efectos de sonido personalizados, cuatro teclas de grabación únicas, se pueden repetir numerosas veces, crea tus propios efectos de sonido. Batería recargable integrada de 1800 mAh, tiempo de uso prolongado. Cuando la batería es inferior al 20%, cambia la luz roja para indicar, el interruptor parpadea cuando se carga.

Ampliamente compatible: compatible inteligente en el mercado 500 + aplicación. Reducción de ruido de un solo clic para mejorar la calidad de sonido, eleva tu voz a otro nivel. La hermosa segunda voz llama a los ventiladores, múltiples efectos de sonido, excelente función, optimiza la voz. Ordenador, teléfono, tablet, alta compatibilidad, compatible con la mayoría de sistemas de transmisión principales, como Android, para Win7/8/10, para Mac, etc. Amplia compatibilidad: compatible inteligente en el mercado 500 + APP.

resident dj DJ405USB mesa de mezclas de 4 canales (dos interfaces Bluetooth, USB, SD, AUX, grabadora, mezclador DJ, multi-conexión, control retroiluminado, ecualizador 2 bandas, apto rack) - negro € 124.99 in stock 1 new from €124.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de mezclas de 4 canales con función grabadora y un sinfín de posibilidades de conexión. Dispone de 2 interfaces Bluetooth, 2 puertos USB y 2 lectores SD para reproducir música desde dispositivos externos.

Cuenta con medidor VU LED y ecualizador de 2 bandas. Sección de micrófono con entrada Jack XLR, así como ecualizador de 2 bandas y función Talkover.

Conexiones: 2 puertos USB, 2 lectores SD, entrada XLR jack de 6,3 mm para micrófono, entrada jack de 6,3 mm para micrófono, 2 entradas de línea estéreo RCA, 2 entradas de línea RCA AUX, salida estéreo master RCA, salida estéreo RCA Booth y Rec, salida jack de 6,3 mm para auriculares.

El resident dj DJ405USB es una inteligente mesa de mezclas para DJ de 4 canales con una amplia variedad de conexión con diversos dispositivos, compatible con equipos rack y dotado de refinamiento técnico.

Para ajustar el sonido, el dispositivo dispone de un ecualizador de 3 bandas. Formatos compatibles: MP3, WAV. Capacidad compatible: máx. 16 GB (USB/SD).

Depusheng T6 Consola mezcladora de tarjeta de sonido portátil de 6 canales Mezclador de audio Incorporado 16 DSP 48V Phantom Power Admite conexión BT MP3 para grabación de computadora, bandas € 89.00 in stock 1 new from €89.00

1 used from €87.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se trata de una consola mezcladora multifunción de 6 canales con tarjeta de sonido. Puede satisfacer muchas demandas de los usuarios, como producción de música en casa, transmisión en vivo, versiones de canciones K, etc.

Bluetooth incorporado, funciona con todos sus dispositivos favoritos.

El mezclador se activa con la ganancia de entrada y el ajuste de sonido alto y bajo. La alimentación fantasma de 48 V incorporada es adecuada para la alimentación directa del micrófono condensador.

Puerto de salida de auriculares de alta definición, reproductor MP3, con tarjeta de sonido, se puede conectar directamente a la PC.

El mezclador es pequeño y liviano, se puede conectar directamente al USB de la PC para suministrar energía directamente, sin necesidad de energía adicional. Puede ser operado por conexión USB a una computadora, elimina la molestia de usar un adaptador externo, también puede usar energía móvil, USB o adaptador AC / DC para la fuente de alimentación. READ Los 30 mejores Auriculares Con Radio Incorporada capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Con Radio Incorporada

Depusheng HT7 Mezclador de audio portátil Bluetooth con consola de mezcla de sonido USB DJ Bandas de 7 canales Tableros de mezcla Conector de MP3 Alimentación de 48 V, para grabación por computadora € 95.00 in stock 1 new from €95.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este es un nuevo mezclador Bluetooth de 7 canales, Bluetooth inalámbrico incorporado, efecto de reverberación DSP, ajuste de ecualización de 3 bandas, viene con interfaz USB, admite la función de reproducción de disco U.

¿Cómo hacer que la grabación funcione? 1. Mantenga presionado el botón más a la derecha del mezclador para ingresar al estado de grabación. 2. Presione el botón de reproducción para comenzar a grabar. Una vez completada la grabación, mantenga presionado el botón de reproducción para salir o guardar la grabación. 3. La última canción en el disco U después del almacenamiento. La grabación del subcanal también está en el disco U.

La forma correcta de conectarse a Bluetooth: 1. Presione "MENÚ" para cambiar al "Modo Bluetooth AZUL" 2. Encienda la conexión Bluetooth del teléfono móvil NK-F8A "Modo Bluetooth" (NK-F8A es el nombre de Bluetooth, búsquelo en el teléfono móvil y conéctelo.) 3. Si no hay sonido, gire la perilla de volumen. 4. Ajuste los agudos, medios y graves, y ajuste el acompañamiento para adaptarlo a su propio estado.

Admite completamente productos digitales con interfaces de audio, como teléfonos móviles, computadoras, etc., sin insertar cables de audio, y conecta directamente con identificación inalámbrica Bluetooth. Nota: No cambie a otros modos durante el uso. Mantenga el modo Bluetooth, el Bluetooth puede permanecer conectado durante mucho tiempo. (Significa conectarse una vez cada vez que se inicia)

Adecuado para pequeñas actuaciones / bandas / conferencias / uso doméstico / canción Anchor K / grabación de computadora, etc. Si el artículo no cumple con sus expectativas o tiene algún defecto, contáctenos, le reembolsaremos el monto total dentro de los primeros 30 días o ayudarlo a reemplazarlo con un artículo nuevo.

Pioneer DDJ-200 - Controlador de nivel de entrada Bluetooth para DJ utilizable con smartphone, color negro € 179.90 in stock 4 new from €174.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicaciones compatibles: Conecta tu smartphone, tablet o PC o Mac para empezar a mezclar. Varios programas y aplicaciones de software, que incluyen WeDj, djay, edjing Mix y rekordbox dj son compatibles con dispositivos seleccionados. Además, podrás utilizar todas las funciones de WeDJ para iPhone.

Sitios de transmisión de audio compatibles: En función de la combinación de aplicación y dispositivo, puede mezclar sonidos a través de servicios de streaming que incluye Beatport Link, Deezer, incluso Spotify. Tutorial - Pop-int: Nuestra aplicación WeDj actualizada para iPhone, incluye funciones tutorial y Pop-Hint. Con ellas, aprenderás a usar la consola y descubrirás los conceptos básicos del DJing, incluida la terminología común, para empezar a mezclar en poco tiempo.

Transición FX: Usa transiciones profesionales entre canciones con la función Transition FX de WeDJ para iPhone. Elige entre 11 estilos de efectos y simplemente desliza el crossfader hacia el otro lado para un cambio suave entre las melodías.

Ligero y compacto: El DDJ-200 es ligero y portátil. Deja los altavoces en casa y reproduce los sonidos de las salidas de audio de tu PC, Mac, smartphone o tablet. Enciende la consola con una batería externa. Aviso: El dispositivo, ordenador, portátil de la imagen no está incluido y se compra por separado.

Cambia naturalmente de una pista a otra. La función Phrase Sync analizará y alineará las posiciones de las 2 pistas y, por lo tanto, el sonido será natural pasando de una melodía a otra. Doble salida (split). Mientras todos los demás están escuchando el sonido maestro a través de los altavoces, puedes escuchar y poner en cola la siguiente canción con auriculares. Para separar el audio solo necesitas conectar los cables dobles (split).

OneOdio Auriculares DJ con Cable sobre la Oreja, Estéreo de Mezcla y Monitor de Estudio, 50mm Controladores, 3.5 y 6.35mm Conector de Audio para PC AMP, Grabación de Teléfono, Piano, Guitarra, Negro € 34.99 in stock 2 new from €34.99

11 used from €27.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SONIDO EXTRA BASS: Disfrute de un sonido claro y comodidad con los auriculares de monitoreo de estudio OneOdio. Controladores de unidad de altavoz grandes de 50 mm combinados con imanes de neodimio, bajo fuerte, sonido claro y nítido agudos para formar un equipo de música

DISEÑO PARA MANTENER LA COMODIDAD: Las orejeras con ángulos de diseño precisos pueden mejorar la comodidad y son más ergonómicas. El diseño cerrado está diseñado para monitoreo y aislamiento de ruido. La diadema es ajustable y retráctil para que pueda encontrar el ángulo que desee

DISEÑO PARA DJ: Orejeras giratorias de 90 ° para monitoreo monoaural. El diseño plegable reduce el espacio ocupado y es conveniente para el almacenamiento y el transporte. Adecuado para uso diario, estudio de grabación, DJ, producción musical y mezcla

SIN ADAPTADOR: Viene con dos cables desmontables, un cable estéreo de 3M (conector de 6,35mm) se extiende fácilmente desde el televisor o el sistema estéreo hasta su sofá;un cable de enchufe de 3,5 mm con micrófono para PC, teléfono inteligente, PS4, etc.

AMPLIO COMPATIBLE: Adecuado para dispositivos con una conexión de audio 3.5 o 6.35, como MP3, PS4, computadora portátil, guitarra eléctrica, etc. Auriculares de cable con micrófono puede controlar la música y responder llamadas en cualquier momento [2 años de Garantía]

