Los 30 mejores Mesa Comedor Extensible Blanca capaces: la mejor revisión sobre Mesa Comedor Extensible Blanca

Habitdesign Mesa de Comedor Extensible, Mesa salón o Cocina, Acabado en Color Blanco Brillo, Modelo Kendra, Medidas: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 179.95

€ 162.09 in stock 6 new from €154.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de comedor extensible Kendra es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá pasar de los 140 cm a los 190 cm de largo gracias a su sistema de fácil apertura.

Las Medidas son: 140-190 cm (largo) x 78 cm (alto) 90 cm (ancho). Ideal para cualquier comedor, disfruta de esas reuniones y sobremesas con amigos o familia.

Consta de material de calidad recubierto por una melamina de alta densidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), de color Blanco Brillo, estilo moderno por excelencia a tu hogar.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Mesa de Comedor, Consola, Mesa Extensible, Mesa para Salon, recibidor o Cocina, Acabado en Blanco Brillo, Medidas: 50-235 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 195.90

€ 184.00 in stock 5 new from €184.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa consola extensible Kendra es una fantástica mesa de comedor extensible con 5 posiciones, que te permitirá pasar de los 50 cm a los 235 cm de largo

Medidas posición cerrada: 90 cm (fondo) x 50 cm (ancho) x 78 cm (alto). Gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de mueble

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Mistral - Mesa de comedor (acabado brillante, extensible), color blanco € 979.00 in stock 1 new from €979.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 160-220 cm; ancho: 90 cm; altura: 77 cm

Sin sillas

MDF lacado, acero inoxidable

Envío asegurado en palé hasta el bordillo.

Mobelcenter - Mesa de Comedor Consola Extensible, Mesa para Salón recibidor o Cocina, Mesa Fuelle Extensible, Color Blanco Brillo (1011) € 199.00

€ 185.00 in stock 1 new from €185.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es el mueble más versátil y con más poder de sorprender de todos. La mesa consola extensible pasa de los 54 cm hasta los 239 cm en menos de un minuto, con cinco posibilidades de longitud, realmente FANTÁSTICO.

Medidas: Recogida: Ancho: 90cm. x Fondo 54 cm. x Alto: 77cm. | Totalmente abierta: Ancho: 239 cm. x Fondo 90 cm. x Alto: 77cm.

Acabados y materiales: Mueble realizado con tablero de melamina de alta resistencia y primera calidad. Acabado en color Blanco Brillo.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.

COMIFORT – Mesa De Comedor Extensible Moderna de 120 a 170 cm, Medidas 120/170x75x78 cm, Disponible en Colores: Blanca, Blanco/Roble, Roble, Wengué, Nordic (Blanco) € 189.90 in stock 1 new from €189.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ Mesas de comedor extensibles de 120 cm (ancho) a 170 cm (ancho). Colores: blanco, blanco/roble, roble, wengué, nordic. Fabricado en Europa

Medida: cerrada 120 cm (ancho), abierta: 170 cm (ancho), 75 cm (fondo), 77,5 cm (alto), gran capacidad y comodidad, fuerte y estable. Carriles extensibles de acero de alta calidad

⚒️ Acabado en melamina de alta calidad, Los cantos de la mesa están hechos de PVC, son resistentes al impacto, al desgaste y a la abrasión para un uso intenso del mueble

⚙️ Una mesa ideal para comedor, salón o cocina, muy cómoda por su sistema extensible, la puedes hacer grande o compacta según tus necesidades

Diseño moderno, versátil y multifuncional: simple y elegante, puede personalizar la mesa en cualquier habitación de su hogar. La entrega se realiza a pie de calle.

Mobelcenter - Mesa Comedor Cuadrada Extensible Blanco Polar - Mesa Salón o Cocina - Color Blanco Polar - Medidas: Ancho: 90 cm x Fondo: 90 cm x Alto: 76 cm - Ancho Mesa Extendida: 180 cm - (1214) € 225.00 in stock 1 new from €225.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Mesa de Comedor Cuadrada Extensible, es una mesa de tipo libro ideal para salones pequeños ya que ocupa muy poco espacio y podrás ampliarla hasta 180 cm tan solo cuando tengas invitados en casa. Su acabado en color Blanco Polar y diseño escandinavo, hacen que la mesa combine muy bien con diferentes estilos de decoración. Es una mesa robusta, de fácil limpieza y fabricada en melamina anti rallado.

Medidas: Mesa cerrada: Ancho: 90 cm x Fondo: 90 cm x Alto: 76,4 cm. Mesa abierta: Ancho: 180 cm x Fondo: 90 cm x Alto: 76,4 cm.

Materiales: Melamina. Acabados: Color Blanco Polar.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Garantía de 2 años (ver condiciones) con un servicio post-venta 100% satisfacción, reposición gratuita de piezas extraviadas o dañadas.

HOGAR24 es- Mesa Cuadrada Multiusos Comedor Cocina Dimensiones 90 cm x 90 cm Extensible Libro a 180 cm x 90 cm Color Blanco € 180.99 in stock 2 new from €180.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales: Tablero de partículas melaminizado y patas de madera de haya macizas

Medidas Cerrada: Ancho: 90cm x Alto: 76,9cm x Fondo: 90cm

Medidas Abierta: Ancho: 180cm x Alto: 76,9cm x Fondo: 90cm

COLOR: BLANCO

Sillas y objetos de decoración NO INCLUIDOS.

HABITMOBEL Mesa Comedor Extensible de 120 a (160 a 200) x 120 cm (3 Medidas en 1) € 589.00

€ 539.00 in stock 2 new from €539.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible Redonda con sobre de DM lacado en blanco mate. Pies en madera de haya natural barnizada. Extensible: Incluye dos extensiones de 40 centímetros de ancho cada una.

Medidas; 120 (200) x 120 cm blanco, extensible a 160 y a 200cm maximo. Este modelo dispone de bolsa para guardar las extensiones opcional. De patas ligeras y estilizadas, esta mesa es ideal para aquellos quienes lo quieren todo: funcionalidad y estilo al máximo nivel,sacarás el máximo partido a tu espacio, ajustándola en cada ocasión según la cantidad de invitados que tengas en ese momento

Protecciones de fieltro en las patas para no dañar ni rayar el suelo, Altura mesa : 74 cm. Altura de la pata (Espacio libre debajo el artículo): 71 cm, Grosor del sobre: 25 mm

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste, Gratis

Mueble kit de facil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje

Homely | Mesa de Comedor o Cocina - Melaka | Diseño Nórdico | sobre No Extensible | Mesa Comedor, Salón, Cocina, Habitación | Diseño Moderno | Patas de Madera de Roble | Lacado Blanco| 75x75 cm € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MELAKA: MELAKA es una mesa de comedor fija de diseño nórdico que enamora

➕MATERIALES: MELAKA es una mesa con porte sencillo y armónico, patas de madera de roble y un sobre de MDF lacado en blanco mate de 75x75 cm

DISEÑO NÓRDICO: Disfruta de tus comidas y cenas alrededor de una mesa acogedora y viste tu comedor o cocina con el más rompedor diseño nórdico

CARACTERÍSTICAS: Medidas, Ancho 75 cm Fondo 75 cm Alto 76 cm | Color: Roble / Blanco | Materiales: Madera / MDF

️MONTAJE: La mesa de comedor/cocina MELAKA se sirve desmontada, con las instrucciones necesarias para su montaje. El montaje es sencillo, se recomienda realizar entre dos personas

HomeSouth - Mesa de Comedor Extensible, Modelo Corfu Color Blanco, Medidas Mesa: 138 x 76 x 88 cm de Fondo € 178.90 in stock 1 new from €178.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas mesa: 138 cm (ancho) x 76 cm (alto) x 88 cm (fondo).

Medidas mesa extendida: 198 cm (ancho) x 76 cm (alto) x 88 cm (fondo).

El sistema extensible añade 60 cm más de longitud consiguiendo así un espacio extra perfecto.

Acabado en melamina de calidad (grosor 15mm), color Blanco.

Ideal para cocina, comedor o salón, diseño elegante y color neutro, podrás adaptar la mesa en cualquier estancia de tu hogar.

Sellon24® Mesa de comedor extensible blanca MDF + cristal templado 160 (210) x90 mesa de comedor mesa de cristal Cortez € 1,200.00 in stock 1 new from €1,200.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 160 cm. Longitud extendida: 210 cm. Ancho: 90 cm. Altura: 76 cm. Material: MDF + vidrio templado. Color: blanco mate

Extensible hasta 210 cm, ofrece espacio para hasta 8 personas

Patas de mesa en V

Contenido del envío: 1 mesa de comedor Cortez

Envío seguro hasta el bordillo

Mesa de Cocina Extensible Perl - Medidas 100/140 x 60 x 76 cm. (Gris-Blanco) € 159.00 in stock 1 new from €159.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de cocina extensible Perl. Acabados de gran calidad y resistencia. Disponible en varios colores.

Excelente mesa extensible con estructura metálica y cristal templado de alta resistencia de 8 mm. de grosor. Fácil montaje. El pack incluye instrucciones de montaje y todos los herrajes y herramientas necesarios.

Medidas cerrada: Largo: 100 / Ancho: 60 / Alto: 75 cm.

Medidas abierta: Largo: 140 / Ancho: 60 / Alto: 75 cm.

Se trata de un producto pesado (+35 kilos) por lo que la entrega se realiza a pie de calle.

MOBILI FIVER, Mesa de Cocina Extensible Easy, Color Blanco Brillante, Aglomerado y Melamina, Made in Italy € 285.50 in stock 1 new from €285.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% MADE IN ITALY: Idea, diseño, proyecto y fabricación Mobili Fiver.

DISEÑO. Una práctica mesa extensible, con un fácil sistema de apertura, duradera y resistente al uso diario. Encuentra la Easy perfecta para ti entre 6 acabados para elegir.

DETALLES. 140 x 90 x 77 cm. Cerrada, 140 cm de largo. Con un tablero, 180 cm; con dos, 220 cm (10 personas). Pata: 12 x 12 cm. Los tableros-extensión se guardan bajo el tablero principal. Fácil apertura. Lacada en blanco.

Habitdesign Mesa De Comedor Extensible, Mesa Salón O Cocina, Acabado En Color Blanco Brillo + Mesa De Centro Elevable, Mesita De Salon Comedor, Modelo Kendra € 253.09

€ 234.72 in stock 1 new from €234.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: La mesa de comedor extensible Kendra es una práctica mesa extensible para el comedor con dos posiciones, que te permitirá pasar de los 140 cm a los 190 cm de largo gracias a su sistema de fácil apertura.

producto 1: Las Medidas son: 140-190 cm (largo) x 78 cm (alto) 90 cm (ancho). Ideal para cualquier comedor, disfruta de esas reuniones y sobremesas con amigos o familia.

producto 1: Consta de material de calidad recubierto por una melamina de alta densidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), de color Blanco Brillo, estilo moderno por excelencia a tu hogar.

producto 1: Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

producto 2: Dispone de un compartimento interior adecuado para guardar cualquier cosa para que no quieras que éste visible como por ejemplo el mando de la TV, la tableta, los cargadores, etc.

LIQUIDATODO ® - Mesa extensible de 140x90cm moderna y barata ext a 190cm en blanco brillo € 195.00 in stock 4 new from €182.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fascinante mesa extensible de gran calidad y un estilo elegante.

Servicio post venta 100% satisfacción. Se sirve en kit pre-montado con manual de instrucciones para un sencillo montaje.

Medidas de la mesa extensible: Alto:78cm - Ancho:90cm - Fondo:140cm. Extensible a 190cm

Color del mesa extensible:BLANCO BRILLO

¡No dejes escapar esta oportunidad porque son unidades limitadas hasta agotar existencias!.

Happy Garden Mesa Extensible Helga 120 / 160cm Blanco € 239.90 in stock 1 new from €239.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante y moderna, descubre la mesa extensible HELGA con un look escandinavo muy de moda.

Dimensiones: Mesa: L 120/160 × An 80 × Al 75cm - Espesor tablero: 18 mm

Materiales: Tablero: MDF - Patas: madera de haya

Colores: Tablero: blanco - Patas: madera clara

Sin montar (instrucciones incluidas) - Garantía de 2 años - Entrega a pie de calle - Entrega en 1 paquete

Skraut Home - Mesa Consola Extensible hasta 140 cm - Dimensiones Cerrada: 78 x 90 x 50 cm - Material Resistente - Blanco - Ideal para tu Comedor, Salón o Estudio € 179.00 in stock READ Biden espera en la mina su investidura 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSOLA EXTENSIBLE hasta 140 cm: es un mueble muy versátil y multifuncional para cualquier hogar. Con sólo 78 cm de alto, 90 cm de largo y 50 cm de ancho, incluye 2 extensiones con las que se puede montar la mesa en 3 posiciones diferentes hasta llegar a los 140 cm de largo, haciendo una gran mesa para 6 personas. Con un diseño sencillo y elegante, disponemos de múltiples colores que combinan perfectamente con la decoración.

DISFRUTA DE LA AMPLITUD DE TU HOGAR: la consola cuenta con la ventaja de desplegarse y convertirse en una fantástica mesa de comedor con la que podrás organizar multitud de eventos en casa. No obstante, cuando está completamente cerrada puedes emplearla como mueble de entrada o escritorio y aprovechar al máximo tu espacio.

ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE: para su fabricación se han empleado tableros aglomerados de alta resistencia y rieles de acero extensibles con una alta capacidad de carga, lo cual garantiza la estabilidad al mueble. Con un acabado en melamina de alta calidad destaca sobre todo su estructura robusta y resistente para utilizar diariamente.

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA: ofrecemos un kit de fácil montaje para que puedas instalarlo tu [email protected] de forma sencilla, para ello entregamos un libro de instrucciones y las herramientas necesarias para su óptimo montaje. Su superficie no es porosa por lo que recomendamos su limpieza con un paño húmedo evitando el uso de productos químicos y/o abrasivos.

ATENCIÓN AL CLIENTE: si tienes cualquier duda respecto al envío o el producto puedes contactarnos a través del servicio de mensajería interna de Amazon y te responderemos a la mayor brevedad. Queremos que tu experiencia de compra sea exquisita, por ello nuestro servicio posventa 100 % satisfacción incluye el reenvío de piezas perdidas o defectuosas de fábrica sin ningún tipo de coste.

Abitti Mesa para Comedor o Salon Rectangular Extensible de Cristal Templado Color Blanco 120/200x90x78 € 319.00 in stock 1 new from €319.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabulosa mesa para comedor o salón extensible, con cristal templado color blanco y estructura metálica. Las patas tienen un acabado cromado.

Medidas mesa extendida: 200cm Ancho x 90cm Profundo x 78cm Alto

Medidas mesa recogida: 120cm Ancho x 90cm Profundo x 78cm Alto

Se trata de mobiliario en kit para montaje con la tornillería y las instrucciones necesarias para efectuar el montaje de forma sencilla.

No se garantizan los envíos a Ibiza, Menorca y Formentera.

Sellon24® SENOSAN Dixon - Mesa de comedor extensible (120-170 cm), color blanco brillante € 649.00 in stock 1 new from €649.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diseño moderno y el blanco atemporal de la mesa DIXON le dan originalidad y elegancia. ✦ Se ha renunciado a las piernas tradicionales aquí. ✦ Una base sólida para la mesa del comedor forma tres elementos dispuestos alternativamente. ✦ La mesa Dixon está hecha de paneles de MDF cubiertos con el laminado acrílico de la más alta calidad de la empresa austriaca SENOSAN.

La base sólida para la mesa del comedor forma tres elementos dispuestos alternativamente. La mesa Dixon está hecha de paneles de MDF cubiertos con el laminado acrílico de la más alta calidad de la empresa austriaca SENOSAN. La mesa está equipada con guías sincronizadas de alta calidad con freno, gracias a las cuales se puede extraer fácilmente de 120 cm a 170 cm.

Tamaño: 120 cm (hasta 170 cm) x 80 cm

Altura: 76 cm

Color: blanco

Skraut Home 0 Mesa Consola Extensible hasta 237 cm | 5 Posiciones Diferentes | Dimensiones Cerradas: 78 x 90 x 50 cm | Blanco | Ideal para tu Comedor, salón o Oficina, Madera € 249.00 in stock 1 new from €249.00

1 used from €244.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible hasta 237 cm: es un mueble muy versátil y multifuncional para cualquier hogar. Solo ocupa 78 cm de alto, 90 cm de largo y 50 cm de ancho, incluye 4 extensiones con las que podrás montar la mesa en 5 posiciones diferentes hasta 237 cm de largo, haciendo así una mesa grande de 10 personas. Con un diseño simple y elegante, tenemos múltiples colores que combinan perfectamente con la decoración.

Disfruta de la gran casa: la consola tiene la ventaja de desplegarse y convertirse en una fantástica mesa de comedor con la que podrás organizar una multitud de eventos en casa. Sin embargo, cuando está completamente cerrado, se puede utilizar como mueble de entrada u oficina y aprovechar al máximo el espacio.

Estructura resistente y estable: para su fabricación se han utilizado paneles de partículas de alta resistencia y rieles de acero extensibles con alta capacidad de carga, lo que garantiza la estabilidad del mueble. Con un acabado de melamina de alta calidad, destaca sobre todo por su estructura robusta y resistente para el uso diario.

Fácil instalación y limpieza: ofrecemos un kit de montaje fácil para que puedas instalarlo tú mismo de forma sencilla, para ello proporcionamos un manual de instrucciones y las herramientas necesarias para un montaje óptimo. Su superficie no es porosa, por lo que recomendamos limpiarla con un paño húmedo, evitando el uso de productos químicos y/o abrasivos.

SERVICIO AL CLIENTE: si tiene alguna pregunta sobre el envío o el producto, puede ponerse en contacto con nosotros a través del servicio de correo interno de Amazon y le responderemos lo antes posible. Queremos que tu experiencia de compra sea exquisita, por lo que nuestro servicio post-venta 100% satisfactorio incluye el reenvío de piezas perdidas o defectuosas de fábrica.

Itamoby, Mesa extensible Tecno 180->440 cm, paneles de melamina, blanco fresno y antracita L.180 P.90 H.77 (extensible hasta L.440 con cinco extensiones) € 1,389.00 in stock 4 new from €1,389.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible.

Mobelcenter – Mesa de Comedor Extensible Kendra – Mesa de Salón o Cocina – Medidas: Ancho: 140 cm x Fondo: 90 cm x Alto: 78 cm – Ancho Mesa Extendida: 190 cm (Blanco Brillo) - (0486) € 167.00 in stock 1 new from €167.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si buscas una mesa extensible, fuerte, de buena vista y económica, no busques más, esta es tu mesa. La mesa de comedor extensible Blanco Brillo, es una mesa extensible para el comedor con dos posiciones que te permitirán pasar de 140 cm a 190 cm de ancho.Mesa extensible basada en un estilo de líneas rectas acabada en Blanco Brillo, color que combina con todo y da el toque moderno a tu salón.

Medidas: Ancho: 140 cm. x Fondo: 90 cm. x Alto: 78 cm. Mesa Extendida: Ancho: 190 cm. x Fondo: 90 cm. x Alto: 78 cm.

Materiales: Mueble realizado con tablero de melamina de primera calidad. Acabado de 22 mm y 15 mm. Cantos de P.V.C. espesor 0.6 mm. Acabado color: Blanco Brillo.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Garantía de 2 años (ver condiciones) con un servicio post-venta 100% satisfacción, reposición gratuita de piezas extraviadas o dañadas.

Habitdesign 13Casa - Granada A1 - Mesa Comedor Consola Extensible. Dim: 90x50x77 h cm + 001638BO Mesa de Centro elevable, mesita Mueble Salon Comedor, Metal, Blanco Brillo € 260.90

€ 247.00 in stock 1 new from €247.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Product 1: La mesa consola extensible Kendra es una fantástica mesa de comedor extensible con 5 posiciones, que te permitirá pasar de los 50 cm a los 235 cm de largo

Product 1: Medidas posición cerrada: 90 cm (fondo) x 50 cm (ancho) x 78 cm (alto). Gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor

Product 1: Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de mueble

Product 1: Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Product 2: La mesa de centro elevable Zenit es una práctica mesa de centro para el salón-comedor cuya superficie se eleva, haciéndote más fácil comer, leer o trabajar desde el sofá. Se trata de una mesa de centro moderna y contemporánea, adaptada a las necesidades de hoy.

Nordika, Mesa Extensible, Mesa Comedor Rectangular, Salon o Cocina, Acabado en Blanco y Haya, Medidas: 140-180-220 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 76 cm (Alto) € 329.90 in stock 1 new from €329.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las medidas de la mesa de comedor extensible Nordika son: 140 - 180 - 220 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 76 cm (Alto).

La mesa de comedor extensible Nordika, es una mesa rectangular de comedor funcional y resistente, destaca por sus formas simples, ideal para comedores modernos o minimalistas.

Los materiales son muy actuales, ideales para encajar en ambientes de estilo moderno, gracias a su diseño y a sus formas elegantes encaja perfectamente en cualquier tipo de decoración.

Incluye una tapa de DM lacado mate color Blanco y patas color Haya. La mesa tiene una buena estabilidad gracias a su estructura metálica extensible con 1 o 2 posiciones, además de una barra metálica horizontal, debajo del tablero, para mayor estabilidad junto a sus patas tubulares con una sutil inclinación.

Este tipo de material es resistente, por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones).

Mesa de Comedor Consola Extensible hasta 239 cm, Acabado Blanco Brillo € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Posición 1: 54 cm (Ancho) x 90 cm (Fondo) x 77 cm (alto) Posición 2: 101 cm (Ancho) x 90 cm (Fondo) x 77 cm (alto) Posición 3: 147 cm (Ancho) x 90 cm (Fondo) x 77 cm (alto) Posición 4: 194 cm (Ancho) x 90 cm (Fondo) x 77 cm (alto) Posición 5: 240 cm (Ancho) x 90 cm (Fondo) x 77 cm (alto)

La puedes colocar en cualquier rincón de tu casa gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor.

Mueble kit de facil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.

ENVIO GRATIS. El mueble se enviará a cualquier punto de la Península (excepto Islas, Ceuta y Melilla) . La entrega se realiza siempre a pie de calle READ Los mejores parques de atracciones del mundo: fotos increíbles

Skraut Home - Mesa de Comedor Fija - 75 x 138 x 80 cm - Capacidad hasta 6 Personas - Materiales Resistentes - Diseño Minimalista - Acabado en Color Blanco € 119.00 in stock 1 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA FIJA PARA COMEDOR: se trata de un mueble que no puede faltar en ningún hogar. Cuenta con diseño único que se adapta a cualquier hogar y aporta un toque moderno y minimalista que combina a la perfección con el estilo decorativo. Con un largo de 138 cm te ofrece la posibilidad de sentar hasta 6 comensales.

100 % FUNCIONALIDAD: sus medidas corresponden a 75 cm (alto), 138 cm (largo) y 80 cm (profundidad), todo ello con las patas montadas. El tamaño en combinación con la funcionalidad y el diseño, hacen que nuestra mesa de comedor sea ideal para colocar en cualquier estancia del hogar como el comedor o la cocina.

ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE: para su fabricación se han empleado paneles de melamina con una alta resistencia, lo cual garantiza la estabilidad del mueble. Con un acabado en melamina de alta calidad en color blanco, este fantástico mueble auxiliar destaca sobre todo por su estructura robusta y resistente proporcionando a tu hogar la imagen elegante y sofisticada que estás buscando.

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA: ofrecemos un kit de fácil montaje para que puedas instalarlo tu [email protected] de forma sencilla, para ello entregamos un libro de instrucciones y las herramientas necesarias para su óptimo montaje. Su superficie no es porosa por lo que recomendamos su limpieza con un paño húmedo evitando el uso de productos químicos y/o abrasivos.

ATENCIÓN AL CLIENTE: si tienes cualquier duda respecto al envío o el producto puedes contactarnos a través del servicio de mensajería interna de Amazon y te responderemos a la mayor brevedad. Queremos que tu experiencia de compra sea exquisita, por ello nuestro servicio posventa 100 % satisfacción incluye el reenvío de piezas perdidas o defectuosas de fábrica sin ningún tipo de coste.

Mesa extensible hasta 140 cm, moderna, tapa de cristal blanco, base metal blanco - Medidas: 70 x 70 x 75 cm. € 279.00 in stock 2 new from €268.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa extensible de estilo moderno

✅ Dimensiones: cerrado 70 x 70 cm. - abierto 140 x 70 cm.

✅ Raffinato ed Elegante si adatta a tutti gli ambienti di casa

Color: blanco

✅ Material: base de metal blanco con tapa de cristal blanco

Mesa Extensible de diseño Moderno Dine Tablero de partículas melaminizado 140/190x90x77 cm (Blanco Brillo) € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DINE: DINE es una mesa extensible de diseño moderno perfecta para comedores y salones con estilo

ESPACIO: Tiene un tablero que permite aumentar su tamaño de 140x90 a 190x90 cm, pudiendo ubicar a su alrededor hasta a 6 comensales

➕DISEÑO: Su diseño moderno de líneas rectas y firmes encaja con todo tipo de estilos. DINE es la mesa extensible perfecta para tu hogar

CARACTERÍSTICAS: Ancho 140/190 cm Fondo 90 cm Alto 77 cm | Materiales: Tablero de partículas melaminizado / PVC | Color: Blanco Brillo

️MONTAJE: La mesa DINE se sirve desmontada, con las instrucciones necesarias para su montaje

MOBILI FIVER, Mesa de Cocina Extensible, Modelo First, Color Fresno Blanco, 120 x 80 x 76 cm, Made in Italy € 301.60 in stock 1 new from €301.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% MADE IN ITALY: Idea, diseño, proyecto y fabricación Mobili Fiver.

Longitud variable de la mesa: cerrada 120 cm, abierto 200 cm. Le 2 extensions se encuentran en el interior de la mesa.

Fácil de abrir y cerrar. La limpieza es muy simple, debe realizarse con un paño húmedo y productos de limpieza no agresivos.

Mesa de Comedor Extensible, Chenshu Mueble Cocina Auxiliar, Mueble Auxiliar, Mesa Cocina, Mesa Salon Comedor, Blanca (80-120) x80x74 cm MDF € 182.00 in stock 1 new from €182.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa de comedor extensible, con un diseño práctico y único, aportará un estilo sofisticado y mucha practicidad a su comedor y encajará casi con cualquier tipo de decoración.

La mesa de comedor es de madera maciza de caucho y tablero MDF que le da un toque de encanto rústico.

Gracias al elegante diseño, la mesa de comedor puede abrirse hasta los 120 cm cuando se necesite espacio extra.

Puede abrir la mesa para tener más sitio para los invitados y plegarla para que no ocupe espacio.

Por lo tanto, resulta cómoda y muy útil cuando pasa tiempo con familia y amigos.

