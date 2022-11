Inicio » Juguete Los 30 mejores Marioneta De Mano capaces: la mejor revisión sobre Marioneta De Mano Juguete Los 30 mejores Marioneta De Mano capaces: la mejor revisión sobre Marioneta De Mano 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Marioneta De Mano?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Marioneta De Mano del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Melissa & Doug 19118 Safari - Juego de Marionetas (6 Unidades), Multicolor € 36.99

€ 26.88 in stock 2 new from €26.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 6 marionetas de mano para niños: el juego de marionetas de mano Melissa & Doug Safari incluye 6 marionetas de mano suaves y blandas con un tema de animales de safari (elefante, tigre, loro, jirafa, mono y zebra)

Materiales de alta calidad: nuestros cachorros para niños cuentan con un estampado brillante, tejidos de alta calidad que son lavables para una fácil limpieza; son de tamaño para adaptarse a los niños y la mayoría de los adultos

Ayuda a los demás; este juego de marionetas es ideal para el desarrollo de habilidades motoras, la práctica del vocabulario, la expresión de emociones y la creación de confianza; es una excelente opción para fomentar el juego con manos y sin pantalla

Regalo para niños de 2 años y más: el kit de cachorros de mano Safari Buddies es un regalo ideal para niños de 2 años o más; añade el juego de marionetas de mano de los amigos del zoo de Dough & 'para redondear la experiencia de juego de marionetas

"The gold standard in childhood play": durante más de 30 años, melissa & ' doug ha creado productos de imaginación y creatividad bellamente diseñados, que nbc news llama "el estándar de oro en el juego de la primera infancia"

The Puppet Company PC007014, Marioneta de mano de Dylan Monster € 22.60 in stock 2 new from €22.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un fabuloso, divertido, títere de punto

Títere con un chirrido en la lengua es seguro que iniciará la conversación

Lleno de travesuras con caras amigables y bocas grandes

Gran diversión de usar y entretener a todos

Permite volver a contar tus cuentos favoritos, historias y rimas infantiles

Melissa & Doug - Títeres de Mano, Amigos del palacio - princesa, dragón, caballero, rey € 26.97

€ 18.00 in stock 11 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 vehículos de rescate de madera, un garaje con puertas que se cierran, de colores a juego y unas llaves

Puertas corredoras que se abren y se cierran con llaves

Puede ser transportado fácilmente con la ayuda del asa

Construcción de madera resistente

Fomenta las habilidades motoras finas, la habilidad de clasificar, de resolver problemas y el juego de imaginación READ Los 30 mejores Circo Romano Playmobil capaces: la mejor revisión sobre Circo Romano Playmobil

Melissa & Doug Titeres de mano de animales juguetones (Juego de 4) € 26.97

€ 18.07 in stock 4 new from €18.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuatro suaves y amigables títeres de mano con la temática de mascotas juguetonas

Tamaño adecuado para niños y la mayoría de adultos, los títeres son ideales para desarrollar la destreza, habilidades de comunicación, autoestima y fomentar el vínculo padre e hijo

Cabezas suaves de peluche y felpa que estimulan la creatividad y a acurrucarse

Tela lavable

The Puppet Company Sockettes Botones De Punto Marioneta de Mano € 18.40 in stock 3 new from €18.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un fabuloso, divertido, títere de punto

Títere con un chirrido en la lengua es seguro que iniciará la conversación

Lleno de travesuras con caras amigables y bocas grandes

Gran diversión de usar y entretener a todos

Permite volver a contar tus cuentos favoritos, historias y rimas infantiles

Living Puppets S707 Elmo Sesame Street - Marioneta de Mano, Color Rojo € 24.73

€ 22.50 in stock 8 new from €21.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La boca se puede tocar

Todos los artículos de Living Puppets están equipados y probados con la marca CE de juguetes

Se puede lavar hasta 30 grados

Fabricado en poliéster

El juguete de juguete manual Sören promueve la motricidad y la creatividad de tu hijo

Melissa & Doug Títeres de mano para niños: Amigos del zoológico, 4 Animales | Marionetas y teatros para Niño | Juego creativo | Juego de imitación | 3+ Años | Regalo Para Niño O Niña € 26.99

€ 18.83 in stock 17 new from €18.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuatro adorables titeres de mano forman esta colección de familia, adecuado como juego para ayudar a los niños y a los cuidadores a hacer juegos de roles; adecuado para desarrollar las habilidades motoras y la confianza

Cuatro titeres de mano suaves, con temática de animales

Tamaño apto para niños y la mayoria de adultos

Las cabezas suaves, de peluche estimulan a los niños a abrazarlos

Telas lavables

JOYIN 6PCS Títeres de Mano Marionetas de Mano Animal Juguete para Niños Juguetes de Fiesta Cumpleanos € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de seis títeres de mano suaves: elefante, unicornio, cachorro, cerdo, tigre y vaca.

De alta calidad tela de terciopelo , relleno de algodón, sin fibras sueltas, sin mal olor, excelentes costuras.

Tamaño único, para adultos y niños. 12 pulgadas de altura y 8 pulgadas de ancho. Telas lavables.

Ideal para juegos de rol y narrabando los cuentos. Como el regalo de cumpleños, rellenos de bolsos para niños.

Además, jugar estos títeres de mano puede mejorar la destreza del bebé y estimular la imaginación y creatividad .

La marioneta de Mano de Puppet Company Sockettes Gloria Monster € 18.40 in stock 1 new from €18.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más grande que los personajes de la vida, lleno de travesuras con caras amigables y boca grande.

Una fabulosa marioneta de punto divertida con un chirriador en su lengua seguramente comenzará la conversación

Las marionetas de punto son muy divertidas de usar y entretenerán a todos

Adecuado para niños a partir de 18 meses.

LIAOLI Kermit the Frog Puppet de 60 cm de rana, juguete de peluche para adultos, regalo de cumpleaños € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Material y tamaño: este juguete de peluche es muy lindo, a tu hijo le gustará mucho. La altura es de aproximadamente 23.6 pulgadas. Adecuado para niños y adultos. Suficiente para envolver la muñeca y no se cae fácilmente.

Kermit Puppet Anime Plush

2. Diversión mientras aprendes: los juguetes de marionetas pueden animar a los niños a usar activamente su imaginación. Con marionetas realistas y realistas, los niños pueden entender mejor las especies y hábitos de los animales, lo que estimulará su curiosidad e interés.

3. Juguete interactivo: los padres pueden pasar tiempo jugando juegos de marionetas con los niños para mejorar su relación familiar. Puede haber una pequeña diferencia de color debido a las diferentes cámaras o entornos de luz.

4. Múltiples estilos: esta marioneta de felpa de rana está hecha con una boca móvil, suave, plegable y comprimible, por lo que los niños pueden utilizar su imaginación para crear diferentes posturas de acuerdo a sus preferencias.

HABA- Títere de Mano Gretelchen, a Partir de 1,5 años, Color Rojo (306245) € 20.33 in stock 2 new from €20.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La marioneta Gretelchen de Haba para niños a partir de 18 meses es la heroína del cassette con pecas, encanto y diversión

Con sus 30 cm, el marioneta se adapta a manos pequeñas y grandes para reproducirse piezas conocidas e inventar sus propias historias

La muñeca de tela con trenzas largas, un vestido rojo y una sonrisa encantadora, parece especialmente animada a través de los movimientos del jugador de muñeca

El dulce marioneta de mano para niña está cuidadosamente diseñado, de alta calidad, lavable a 30 °C y complementa perfectamente el conjunto de marionetas de mano HABA

La suave marioneta de mano promueve el desarrollo lingüístico y social, entrena la motricidad manual y despierta la creatividad de los pequeños jugadores de muñecas

Dinosaurio Marionetas de mano Dino Juguetes de látex Raptor realista Marioneta de cabeza de animal suave juego de juguete de goma T rex Marionetas Tyrannosaurus Dilophosaurus Triceratops Paquete de 3… € 22.31 in stock 1 new from €22.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguete de látex suave: en comparación con otras marionetas, decidimos utilizar el material de látex 100% natural real que es más flexible y ligero debido al material más suave. Tu mano no se sentirá apretada ni pegajosa en el interior.

Marioneta realista: nuestras marionetas están diseñadas y hechas con mejores detalles en la textura y aspecto más vivo y realista debido al material de látex 100% natural, que es ecológico y no tóxico.

Juguete divertido: los juguetes de marionetas ayudan a los niños a desarrollar su imaginación y a aprender más sobre los animales con la ayuda de marionetas realistas que también pueden motivar su curiosidad e interés.

Marionetas para niños y adultos: también hemos optimizado la apertura y la longitud de las marionetas que pueden adaptarse perfectamente tanto a niños como a adultos. Las marionetas son lo suficientemente largas como para envolver la muñeca y no se caen fácilmente.

Regalo ideal: regalo perfecto para Navidad, Halloween, cumpleaños y vacaciones, a los niños les encantará y juega en todas partes, incluso en el baño. Diviértete con tus hijos y hazlos felices con estas marionetas de mano

Beleduc 40130 - Muñeca de Ardilla, Probado en el jardín de Infantes € 10.20 in stock 6 new from €10.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se puede jugar con 5 dedos

Calidad de jardín de inf

Calidad suave y suave

Promueve la imaginación, el habla y la autoconciencia

Las muñecas de mano son un medio eficaz para mantener la atención de los niños y son perfectas para la construcción de comunicaciones

WATINC 6pz Kit Manualidades Niños Caja de Arte y Manualidad Niños Niñas Marionetas de Papel de Mano, Espectáculo de Marionetas, Incluye Marionetas de Mano de Colores, Pompones, Decoración Fieltro € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo sorpresa: Contiene 6 colores diferentes de títeres de mano de fieltro, 1 bolsa de pompones, 1 ojo de Guge, 1 bolsa de decoraciones de fieltro para las articulaciones de los títeres (manos, pies, orejas, cuernos, narices, ojos, etc. .). Satisface las diferentes necesidades creativas de los niños. El funcionamiento es sencillo y seguro, este es un regalo apto para niños.

Desarrolla habilidades: Ayuda a promover el desarrollo y la creatividad del cerebro de los niños; mejora la imaginación, la concentración y mejora la capacidad práctica.

Multiusos: El juego de marionetas de bricolaje es adecuado para representaciones teatrales y teatro de marionetas, narración de cuentos, enseñanza, juegos de simulación, fiestas de rol, juegos de rompecabezas, etc.

Recordatorio: Cuando los niños usen tijeras, acompáñelos para evitar que se lesionen con objetos afilados.

Estamos aquí para ayudarlo: Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, siempre estaremos aquí y resolveremos sus problemas de inmediato. ¡Espero que te gusten nuestros productos!

The Puppet Company Tono De Piel Claro Niño Cuento Marioneta de Mano € 16.38 in stock 1 new from €16.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para adaptarse a las manos de niños y adultos

Acceso a la cabeza y los brazos

Ideal para teatro, cuentos, enseñanza, preescolar, teatro, fiestas y regalos

Permite volver a contar tus cuentos favoritos, historias y rimas infantiles

Gran diversión de usar y entretener a todos

Melissa & Doug - Marionetas de mano de amigos del establo, juego de 6 (vaca, oveja, caballo, pato, gallina y cerdo) € 33.48 in stock 2 new from €33.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de marionetas entretenido: el juego de marionetas de mano de amigos del establo de Melissa & Doug contiene 6 marionetas de mano suaves que incluyen vaca, oveja, caballo, pato, gallina y cerdo; una pieza del interior del paquete sirve de teatro de marionetas

Material suave y blandito: nuestro juego de marionetas de mano mullidas está hecho de un material velloso suave que no solo incentiva los mimos sino que además es lavable, lo que facilita su limpieza

Tamaño para niños y adultos: este juego de marionetas de mano tiene un tamaño apropiado para niños y la mayoría de los adultos; los niños aprenden a desarrollar las habilidades motoras, la coordinación visomotriz, las habilidades de comunicación o la autoconfianza, entre otras

Regalo para edades de 2 a 6 años: estas marionetas son un regalo adecuado para edades de 2 a 6 años; añade el teatro de marionetas de lujo de Melissa & Doug para completar la experiencia del juego de imitación y ofrecer a los niños otra opción atractiva de diversión sin pantallas

El modelo de referencia en el juego infantil: durante más de 30 años, Melissa & Doug ha creado productos con preciosos diseños para estimular la imaginación y la creatividad; NBC de EE; UU; se refirió a nuestros productos como el modelo de referencia en el juego durante la primera infancia READ Los 30 mejores Jumanji Juego De Mesa Español capaces: la mejor revisión sobre Jumanji Juego De Mesa Español

Juego de titeres Roba, figuras de títeres hechas de tela, juego de títeres para manos con 6 personajes, personajes para teatro de guiñol € 29.68 in stock 1 new from €29.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el juego de titeres de 6 piezas de roba, vuestro hijo puede jugar de manera lúdica con los pertsonajes clásicos que no debe perderse en ninguna presentación de guiñol además del divertido Casper como personaje principal, la bella princesa, el poderoso rey, el estricto policía, el ladrón malo y el hambriento lobo.

El juego de titeres es de muchos colores y estan fabricados con telas muy resistentes, perfectas para los jóvenes actores que jugaran con ellos. Las marionetas de mano están hechas de materiales ligeros, como tela y felpa, y están provistas de muchos accesorios textiles.

Las marionetas de mano están hechas de materiales ligeros, como tela y felpa, y están provistas de muchos accesorios textiles.

Esta fabricado según la normativa de seguridad europea para juguetes (EN71) de Alemania. Todos los materiales utilizados carecen de sustancias nocivas y estan certificados.

Además, las figuras de títeres son controladas regularmente durante su producción. Las marionetas se pueden lavar en la lavadora. Además del juego de titeres, roba ofrece teatros de guiñol para puertas y compactos en diferentes modelos.

CreepyParty Dinosaurio dedo Mano Marioneta Handi Dinosaurio Novedad Juguetes dedo Muñeca Accesorios Animal dedo Marioneta T-rex (Marrón) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de material ABS de alta calidad para un uso duradero, ecológico y no tóxico.

Paquete: juego de 5 marionetas de dedo de dinosaurio incluye 4 patas y 1 cabeza.

Regalo y compañero: ideal para regalos de fiesta, cumpleaños de niños, baby showers o diversión en el baño. Dulce regalo para decoración de muñecas, decoración del hogar, cumpleaños de niños, Navidad, Acción de Gracias, etc.

Aplicaciones: perfecto para todo tipo de vacaciones, festivales, fiestas y juegos. Se puede utilizar para contar historias, guarderías, educación preescolar, juegos de rol, presentaciones o espectáculos de escenario.

Posventas:100% garantía de devolución de dinero – si por cualquier razón no estás completamente satisfecho, puedes devolver cualquier artículo en su estado original para un reembolso completo o un cambio dentro de los 7 días hábiles desde la entrega.

Simba 109308207 – mascha y el Oso Oso de Peluche marioneta de Mano 28 cm € 14.74 in stock 2 new from €14.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 28 cm

Peluche

Color marrón

Living Puppets W816 Schickimicki - Muñeca de Mano, Color Amarillo € 29.79

€ 28.00 in stock 2 new from €28.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features la cabeza y la boca son jugables

Todos los artículos de Living Puppets están equipados con la marca CE para juguetes y probados

Se debe lavar a mano

Fabricado en poliéster

El juguete de mano Sören promueve la motricidad y la creatividad de su hijo

EQLEF Marionetas de Mano, Marionetas de ovejas realistas Marionetas de Peluche Suaves para Jugar y Contar Historias de Lobos y corderos € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marioneta de Mano Cómoda: Nuestras marionetas están hechas de felpa suave, forradas con tela de malla o tela de algodón, cómodas al tacto, seguras para que las usen los niños. (Adecuado para mayores de 3 años)

Títeres de Animales Realistas: Los títeres de lobo y oveja tienen una forma muy emulada. Vivid marionetas de mano puede brindar una comprensión más profunda para que los niños aprendan.

Contar Historias Vívidas: Si vas a contar una historia sobre un lobo o una oveja, como la historia de El lobo y el cordero para niños, usa la adorable y divertida marionetas animales, los niños tendrán más interés y entusiasmo para escuchar.

Promover la Interacción: Jugar titeres de mano con los niños, ayuda a mejorar la relación padre-hijo. Y cuando los niños juegan al encantador títere de guante con su compañero de juegos, creemos que también tendrán una mejor relación.

Consejos de Uso: 1. Llegue su palma hacia la marioneta; 2. Use los dedos para controlar la mano y la cabeza de la marioneta. El paquete incluye: 1 * títere de lobo, 1 * títere de oveja. Tamaño de aproximadamente 26 * 20 cm / 10.2 * 7.9 pulgadas. Material: felpa suave, tela.

The Puppet Company PC006015, Marioneta de mano de jirafa de mangas largas € 18.60 in stock 2 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un gran diseño, hecho con tejidos de alta calidad

Lo suficientemente grande como para llevar una mano adulta y hecha para cubrir toda la parte inferior del brazo

Con boca y manos de trabajo, además de una fantástica atención al detalle

Se puede utilizar en un teatro de títeres, detrás del sofá

Adecuado para niños de 12 meses o más

The Puppet Company, Gato atigrado mano de marionetas € 12.92 in stock 2 new from €12.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La atención excepcional al detalle hace que cada característica destaque

Materiales y acabados de gran calidad

Diseñado para niños y adultos pequeños

Diseñado para promover la armonía familiar en un largo viaje en coche

Adecuado para niños de 12 meses o más

CAT (GINGER) € 10.94

€ 9.19 in stock 1 new from €9.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conveniente de usar accesorios perfectos para contar historias a los niños pequeños

Materiales y acabados de gran calidad

Un amigo de colores brillantes para que los niños jueguen con

Ideal para niños y adultos pequeños

Adecuado para niños de 12 meses o más

The Puppet Company Contar Historias de Piratas Marioneta de Mano € 16.81 in stock 2 new from €11.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para adaptarse a las manos de niños y adultos

Acceso a la cabeza y los brazos

Ideal para teatro, cuentos, enseñanza, preescolar, teatro, fiestas y regalos

Permite volver a contar tus cuentos favoritos, historias y rimas infantiles

Gran diversión de usar y entretener a todos

Marioneta Dedo Dinosaurio, Cabeza de Dinosaurio, Accesorios para Muñecas con Dedos, Novedad, Marioneta de Mano Interactiva, Juguetes de Tiempo de Cuentos, Regalo para Niños, 10 Piezas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Marioneta Dedo Dinosaurio: El marioneta dedo tiene 10 estilos diferentes. Ponga las marionetas de dinosaurio en los dedos, comience un gran cuento antes de dormir para sus hijos. Ayuda a cultivar la imaginación y la capacidad de expresión de los niños.

❤ Alta Calidad: Hecho de material de goma de alta calidad, las marionetas de dedo son duraderas y seguras para los niños. Con un color brillante y una textura fina, las finger puppets son más vívidas que las marionetas de tela.

❤ Tamaño: Las finger hands finger puppets miden aproximadamente 5 * 7 cm. Apto para dedos de 1,5 cm de diámetro.

❤ Gran Regalo: Las animal finger puppets son grandes regalos para los niños, especialmente los que aman a los dinosaurios. Haga una sorpresa en el cumpleaños de los niños, el día de los niños, Navidad, Día de Acción de Gracias, etc.

❤ El Paquete Incluye: 10 piezas marioneta dedo dinosaurio. Ofrecemos 12 meses de garantía para la finger puppets animales, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para que esté satisfecho.

aeioubaby.com Marionetas de Dedo para niños y bebés | 5 Animales de Granja | Títeres de PVC Sin BPA | Juguetes para el baño | Muñecos de Mano, Cuentos € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APRENDER JUGANDO · Las marionetas desarrollan la imaginaicón, estimulan la capacidad de concentración y además son perfectas como recurso educativo para que aprendan mientras se divierten.

SEGURAS · Fabricadas con materiales de alta calidad aptos para bebés ya que pasan todos los controles exigidos por la CE y son 100% libres de BPA y Ftalatos.

RESISTENTES · Podrás llevarlos siempre encima sin miedo a que se rompan y usarlos para entretener a los peques en cualquier situación. ¡Incluso a la hora del baño!

IDEAL COMO REGALO · Con un divertido y cuidado packaging que le convierte en el detalle perfecto con el que sorprender a los más pequeños en todo tipo de fiestas infantiles.

¡TOTAL GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN! Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que ofrecemos 100% garantía de reembolso, sin hacer preguntas. ¡No tienes nada que perder! READ Los 30 mejores Ruleta De La Suerte capaces: la mejor revisión sobre Ruleta De La Suerte

Beleduc - 40280 - Marioneta de Manos - Butterfly € 15.94 in stock 7 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta marioneta de mano le permite a su hijo a jugar e inventar historias

Títeres de guante fabricado de tela aterciopelada

Con una altura aproximadamente de 22 cm

Se puede lavar a máquina

TSLBW 10 Piezas Animales de Dedos Dibujos Animados Muñecos Dedo Lindo Felpa Marioneta de Dedo de Animales Marioneta de Mano de muñeca de Terciopelo bebé Marionetas Dedo Juguetes por Niños Educativo € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: las marionetas de dedo de animales están hechas de telas de felpa de alta calidad, que son cómodas, suaves y sin olor. Son inofensivos para la piel del bebé y se pueden usar con confianza.

Mano de obra exquisita: estas lindas muñecas de animales de peluche tienen una mano de obra fina, líneas suaves, imágenes vívidas y lindas, se ajustan al tamaño de los dedos de adultos y niños, y son juguetes seguros y cómodos para niños pequeños y niños.

Paquete asequible: el juego de títeres de dedo de dibujos animados contiene 10 títeres de dedo en diferentes formas, a saber, ratón, rana, conejo, hipopótamo, vaca, oso, cachorro, elefante bebé, pato y panda. Estas muñecas son suaves y lindas y pueden atraer mejor la atención de los niños.

Amplias aplicaciones: las marionetas de mano de muñecas de terciopelo suave son excelentes accesorios educativos para la educación de la primera infancia. Pueden ayudar a ejercitar la capacidad cognitiva, la capacidad práctica, la capacidad creativa y la capacidad de imaginación de los niños, y pueden mejorar la confianza en sí mismos de los niños, para expresarse y presentarse mejor.

Grandes regalos: este conjunto de divertidos títeres de animales es un gran accesorio para la hora del cuento de bebés y niños pequeños, se puede usar para recompensar y calmar a los niños, que es el regalo perfecto para cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y fiestas infantiles, ampliamente utilizado en escuelas, teatros infantiles y familiares.

Paquete de 10 marionetas de dedo animales hechas de vinilo impermeable lindo dedo muñeca accesorios figuras novedad juguetes regalo para niños € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material seguro y cómodo: hecho de plástico de vinilo de alta calidad, que es ecológico y no tóxico. No se deforma fácilmente, dureza moderada y sin olor desagradable, seguro para bebés y niños de todas las edades. Corte preciso que garantiza una sensación cómoda y no pegajosa al tacto.

Se adapta a la mayoría de los dedos: con el fin de que se ajusten a la mayoría de los dedos, especialmente hemos hecho el agujero un poco más grande, por lo que normalmente puede adaptarse a la mayoría de los adultos, y los niños pueden pegar 2 dedos en el agujero, o tal vez 1 dedo depende de diferentes edades de niños y el tamaño de los dedos (los detalles del tamaño de la marioneta que se muestran en la imagen). Utilízalos para hacer videos histéricos, tomar fotos divertidas y simplemente alegrar cualquier día.

Colorido y diferente juego de cachorros: 10 piezas de animales de goma para niños: león, tigre, mono, koala, rinoceronte, ardilla, cocodrilo, cerdito, zorro y jirafa.

Desarrollo y educativo: estos divertidos juguetes promueven el juego de desarrollo y fomentan el aprendizaje. Pueden mejorar las habilidades cognitivas generales para bebés y niños. También son ligeros y cómodos en la mano. Este juguete ayuda a mejorar la coordinación ojo-mano del bebé y fomenta el juego imaginativo. El tamaño hace que estos juguetes sean fáciles de sostener y permite horas de diversión dentro y fuera del baño.

Ocasiones aplicables: se pueden utilizar en muchas ocasiones como regalos de fiesta, vacaciones, decoración de tartas de cumpleaños, regalo de festivales, rellenos de calcetines, rellenos de huevos de Pascua, relleno de cesta, decoraciones de Halloween, Navidad, Acción de Gracias, propósito educativo, regalos del día del padre. etc. Regalo perfecto para niños y adultos de juegos en interiores y exteriores.

