Los 30 mejores Maquina De Encuadernar capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Encuadernar

Leitz 73880000 - Máquina de encuadernar A4, Plateado/Azul, impressBIND 280 € 536.59 in stock 7 new from €536.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enlaza hasta 280 hojas 80 g/m2 de papel a4

La máquina opera manual mediante encuadernación de tipo channel bind

No requiere pegamento, solo inserte el papel en la cubierta y pulse

Ideal para paquetes de conferencias, presentaciones o documentos legales

Rayher 79969000 Encuadernadora Cinch de We R Memory Keepers, perfora y encuaderna, adecuada para Scrapbooking y álbumes € 109.90

€ 105.91 in stock 1 new from €105.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfora y encuaderna, dos tareas en uno con el modelo Cinch de We R Memory, Esta herramienta todoterreno es imprescindible para los amantes del Scrapbooking y los diseños personalizados de álbumes, Con ella harás tus propios cuadernos, diarios de notas, álbumes de fotos y todo lo que te propongas

Haz con agujeros de bordes adecuados y con la distancia que necesitas, La taladradora es personalizable para que seas tú quien elija donde agujerear, Los perforadores se suben o bajan de forma individual y los restos de papel quedarán en el depósito para que todo esté limpio

Cuando tengas tus agujeros hechos, coloca la espiral de encuadernación que prefieras, Ten en cuenta que cuantas más hojas juntes, más grueso debe ser el diámetro de la espiral, para que tu diseño resista mucho tiempo

Es capaz de agujerear hasta 20 hojas de papel para copias a la vez, de máximo 30 cm de ancho, También incluye una escala medidora para que tus diseños sean tan precisos como los de un profesional e instrucciones con imágenes, verás lo fácil que es diseñar

Te convertirás en un profesional del Scrapbooking sin apenas tener que esforzarte, Crea álbumes personales, desde la cubierta hasta el contenido, para ti o para regalar en cumpleaños, bodas, aniversarios, nacimientos o cualquier celebración especial, Dejarás asombrados a todos con tu arte

Fellowes Quasar - Encuadernadora manual de Wire, uso frecuente € 409.10

€ 313.16 in stock 6 new from €311.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfora hasta 15 hojas al mismo tiempo, doble espiral

Encuaderna hasta 130 hojas A4 de 80 g con un wire de 14 mm

Guía de margen wire a utilizar regulable para alinear con precisión los documentos, selector de diámetro

Palanca de perforación ergonómica metálica ideal para diestros y zurdos

La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación

Fellowes Metal 100 - Encuadernadora manual de espiral metálico, con palanca ergonómica en forma de U, Sin rodillo insertador € 516.14

€ 363.53 in stock 7 new from €363.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfora hasta 20 hojas al mismo tiempo

Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 g con un espiral de 50 mm

Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base

Selector del diámetro del espiral

Regulación del margen lateral y de profundidad READ Los 30 mejores Olla Programable Gm capaces: la mejor revisión sobre Olla Programable Gm

TIANSE Encuadernadoras, 21 orificios, 450 hojas, Encuadernadoras en espiral con kit de inicio 100 PCS 3/8 '' Espinas de encuadernación en peine, Máquina de encuadernación con peine negro € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Fácil de usar --- Solo golpe y enlace, dos pasos simples. Une hasta 450 hojas (2 '' espinas de abeja) y perfora hasta 12 hojas al mismo tiempo. Hay ilustraciones en la placa base que son muy fáciles de seguir.

✔Ideal para papel de documento A4 - - - Dimensiones del producto: 14.5 x 10.2 x 9.2 Inch

✔Tamaño del agujero: Rectángulo de 3 * 8 mm, Totalmente 21 - - - Capacidad de encuadernación máxima: 450 hojas (2 '' espinas de peine)

✔ Gran valor por su dinero --- La encuadernadora viene con el kit de inicio 100 piezas de 3/8 '' 21 anillos espinas peine negro.

✔Capacidad máxima de Puñetazo: 12 hojas de papel de 80g

Rayson TD-132 - Máquina de encuadernación 3:1 (12 hojas/120 hojas con construcción de metal resistente, tamaño máximo de carta), 32 agujeros € 340.21 in stock 3 new from €266.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Operación manual de perforación y encuadernación. Cantidad de agujeros de perforación: 32 agujeros y tamaño del agujero cuadrado: 4 x 4 mm

Máx. Capacidad de perforación: 12 hojas (80 g/m²/9 kg) / Capacidad de encuadernación (máx. ): 120 hojas (80 g/m², 9 kg.

Margen ajustable: 2,5, 3,5, 4,5 mm, máx. Tamaño de la hoja: tamaño de carta (8.5 x 11.0 cm)

Construcción de metal duradero para un uso duradero. Encuadernación con espiral 3:1 o anillo de encuadernación de alambre 3:1.

Consejos: la máquina de encuadernación Rayson viene con hoja de corte aceitada para proteger el troquelado de la oxidación. Para evitar manchas en el documento importante, utiliza papel de eliminación aceitado (incluido) para perforar primero para limpiar las cuchillas.

Máquina de encuadernación con alambre Rayson, perforadora de 12 hojas/capacidad de encuadernación de 120 hojas, A4, 34 orificios, TD-1200 € 196.72 in stock 1 new from €196.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar: perforación manual y operación de encuadernación, controlable y amigable para el usuario fresco

Capacidad de encuadernación: capacidad de encuadernación de 120 hojas, capacidad de perforación de 12 hojas, tamaño máximo de la hoja: A4; perfora 34 agujeros cuadrados

Alta eficiencia y precisión: esta máquina de carpeta de alambre RAYSON TD-1200 cuenta con un mango de palanca largo que hace que la perforación y la encuadernación sin ajustes de margen de papel difíciles (3, 5, 7 mm) y guía lateral mantienen la encuadernación más simple y precisa

Construcción de metal: la máquina está hecha de metal duradero, de alta calidad para un uso duradero, el cajón de restos de papel hace que la máquina sea fácil de limpiar y ahorra tiempo

Incluye kits de iniciación: incluye kits de inicio para encuadernar documentos de 10 a 20, compatible con peines de encuadernación de alambre de paso 3:1, lomos de encuadernación de clic, bobinas de encuadernación en espiral

Toplionace 106 Máquina Automática de Encuadernación de Grapadora Rápida Automática 2-50 Hojas Heavy Duty Grapadora Plana y Eléctrica (Cabeza única) € 247.00 in stock 1 new from €247.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Agrafeuses manuelles Size Cabeza única

Máquina encuadernadora de alambre RAYSON, perforadora de 15 hojas/capacidad de encuadernación de 130 hojas, paso 3:1, TD1500B34 € 218.35 in stock 1 new from €218.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Capacidad de encuadernación] Perfore manualmente hasta 15 hojas de papel de 80 g/m² a la vez y encuaderne hasta 130 hojas de papel de 80 g/m² con lomos de encuadernación con alambre de 15,9 mm, para hojas A4

[Fácil de usar] Monte las manijas y la máquina estará lista para usar, la más larga para perforar y la más corta para encuadernar, lo que puede aumentar la eficiencia de su trabajo

[Pasadores de desenganche] Perfore 34 agujeros cuadrados (diámetro: 4x4 mm), con 1-34 pasadores de desenganche, puede controlar dónde perforar el número de agujeros perforados, lo que significa que puede tener encuadernaciones más pequeñas o múltiples en la misma hoja de papel

[Hacer la configuración correcta] La encuadernadora de alambre cuenta con ajustes de margen de papel y guía lateral de papel, mejora la precisión de encuadernación y simplifica la encuadernación

[Compatible con accesorios de encuadernación 3:1] Además de usarse con anillos de encuadernación de alambre, también puede encuadernar papeles con espirales de encuadernación de bobina de paso 3:1 en el escritorio, y la máquina incluye estos kits de inicio

Heidi Swapp We R Memory Keepers Cinch Machine, Materiales sintéticos, Multicolor, 39.37 x 27.94 x 17.78 cm € 100.00

€ 78.09 in stock 3 new from €78.09

1 used from €58.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para la decoracion del hogar

Adecuada para proyectos artisticos y manualidades

Facil de usar y guardar

Explora nuestra gama de productos

Fellowes Quasar E 500 - Encuadernadora eléctrica de canutillo de plástico, uso continuo € 578.87

€ 455.97 in stock 6 new from €329.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perforación eléctrica con capacidad para 25 hojas. Capacidad de encuadernación de 500 hojas con un canutillo máximo de 50mm

Margen lateral para alinear los documentos con precisión

Bandeja de almacenamiento y guía de medición de documentos

La guía de medición de documentos ayuda a escoger el canutillo más adecuado para cada encuadernación

La bandeja de residuos recopila las perforaciones para mantener el espacio limpio

Máquina de encuadernación, encuadernadora de bobinas TIANSE con insertador de bobinas eléctrico, capacidad de perforación de 15 hojas, incluye herramienta de engarzado y espinas de plástico € 175.99 in stock 1 new from €175.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Fácil de usar --- Solo troquelado y atado, dos sencillos pasos. Ate hasta 500 hojas y perfore hasta 15 hojas a la vez. Inserto eléctrico de bobina para una encuadernación más rápida.

✔ Gran relación calidad-precio: la máquina de encuadernación viene con un kit de inicio con 100 puntas negras de peine de 3/8 pulgadas.

✔ Diseño humanizado --- ligero pero resistente. Solo necesita una mano para mover la máquina de encuadernación en espiral. Simplemente sostenga el mango en el centro del zócalo. Para que otra mano fuera libre. Puedes hacer otros trabajos.

✔ Estricto control de calidad: cada máquina de encuadernación ha sido probada antes de embalar y puede aprox. 12000 veces.

Fellowes Metal 25 - Encuadernadora manual de espiral metálico, uso ocasional, perfora hasta 10 hojas, encuaderna hasta 450 hojas € 153.55

€ 125.51 in stock 19 new from €120.05

4 used from €116.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La encuadernadora de espiral metálico Metal 25 permite encuadernar documentos de hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm. Paso del espiral 5:1. Y tiene capacidad de perforación de hasta 10 hojas A4 de 80 gr.

La base metálica de esta encuadernadora Fellowes ofrece mayor resistencia y estabilidad

La encuadernadora manual Metal 25 viene con una palanca de perforación metálica y ergonómica

El margen lateral regulable de esta encuadernadora permite alinear con precisión los documentos

La Metal 25 incorpora bandeja para residuos de fácil extracción y su base viene con asa para facilitar el transporte. Además esta encuadernadora incluye alicates para cortar el espiral

Amazon Basics – Encuadernadora de canutillo € 52.99 in stock 1 new from €52.99

4 used from €39.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Encuadernadora de canutillo manual para una encuadernación profesional de documentos

Diseño todo en uno con mecanismo combinado de perforación y encuadernación

Perfora hasta 12 hojas y encuaderna hasta 350 hojas a la vez

Hoja perforadora de acero al carbono de gran resistencia y estructura reforzada

El mecanismo de guía de papel fijo evita desalineaciones en los orificios

GBC 4400435 - Encuadernadora multifunción MULTIBIND 420 € 830.64 in stock 8 new from €830.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Encuaderne documentos con canutillo, clic o alambre con esta robusta y versátil encuadernadora multifuncional, adecuado para uso frecuente y gran volumen

Encuaderna hasta 125 hojas mediante un alambre de 14 mm, 145 mediante un click de 16 mm o 450 mediante un canutillo de 51 mm de diámetro, perfora hasta 20 hojas, formatos a4 y a5

Compresión del alambre para un cierre preciso, se puede plegar para fácil itar su transporte, siete clavijas de selección, mango del ancho del aparato

Su sólida fabricación proporciona una vida útil más larga, así como una mayor durabilidad

Contenido: 1x gbc multibind 420 encuadernadora multifuncional, perfora hasta 20 hojas, encuaderna hasta 125 hojas con alambre / 145 hojas con click / 450 con canutillo, a4 y a5, negro, dimensiones (lxanxal): 51 x 52 x 18 cm, peso: 12.5 kg, 4400435

Máquina de encuadernación en espiral eléctrica Rayson PD-1501 de 46 agujeros. Capacidad para perforar 15 hojas de tamaño A4. Color negro y plateado, color plata PD-1501 € 188.99 in stock 1 new from €188.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funcionamiento manual, inserto de bobina eléctrico. Capacidad de perforación: 15 hojas de 80 g/m².

Capacidad de encuadernación: ilimitada

Con carcasa de metal macizo, pies antideslizantes, brazo de gran palanca, carga horizontalmente para mayor precisión.

Compatible con bobinas de encuadernación en espiral 4:1; carpeta de bobina eléctrica para uso moderado en la oficina en casa. Es una herramienta ideal para encuadernar informes, folletos, tareas escolares, documentos, etc.

Construcción de metal duradera para un uso duradero. READ Los 30 mejores Mesa Para Cama capaces: la mejor revisión sobre Mesa Para Cama

Fellowes Metal 50 - Encuadernadora manual de espiral metálico, uso ocasional, perfora hasta 12 hojas, encuaderna hasta 450 hojas € 195.17

€ 135.00 in stock 16 new from €135.00

1 used from €133.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La encuadernadora de espiral metálico Metal 50 permite encuadernar documentos de hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm. Paso del espiral 5:1. Y tiene capacidad de perforación de hasta 12 hojas A4 de 80 gr.

La Metal 50 de Fellowes viene con una palanca ergonómica de perforación, ideal para diestros y zurdos. También incorpora selector del diámetro del espiral y selector de profundidad de perforación

El margen lateral regulable de esta encuadernadora permite alinear con precisión los documentos

La encuadernadora Metal 50 incorpora bandeja para residuos de fácil extracción y también incluye alicates para cortar y doblar el espiral

Máquina de encuadernación ProfiOffice, Bindstream M22 +, capacidad de encuadernación hasta 410 hojas, DIN A4 (79021) € 229.50 in stock 1 new from €229.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispositivo de unión resistente para espinas de plástico (perforación de 21 anillos)

Fácil manejo, perforación y encuadernación con palanca.

Controlador de profundidad de perforación y tope lateral ajustable

Escala de medición para espinas en cajón incluida

Capacidad de perforación de hasta 410 hojas (papel de 80 g / m²)

Máquina de encuadernación de libros de pegamento de escritorio inalámbrica, encuadernadora de libros de pegamento caliente manual A3 A4, máquina de encuadernación más áspera de lomo de fresado, grosor € 1,348.45 in stock 1 new from €1,348.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 La carpeta de pegamento caliente está construida con acero inoxidable superior. Viene con una fresa incorporada para el lomo del libro para que su libro terminado sea más robusto.

【Fácil de operar】 Esta máquina de encuadernación utiliza pegamento caliente para encuadernar libros y varias páginas con tapas duras o blandas en solo unos minutos. Puede adherir páginas gruesas con poco pegamento y fresar ranuras en el lomo del libro, firme y eficiente.

【Diseño pensado】 El dispositivo de sujeción está hecho de materiales superiores para una mejor sujeción. El dispositivo de posicionamiento para volantes de tapa dura hace que sea fácil y conveniente encuadernar la tapa dura. La fresa puede fresar el lomo profundamente sin bloquear el papel.

【Alta seguridad】 El cuerpo de la máquina de encuadernación de libros está reforzado y engrosado para garantizar un transporte seguro y una vida útil más larga. Tiene un dispositivo de filtrado de adhesivo para evitar que la olla se atasque con impurezas y un motor de CC para proporcionar una fuerza poderosa.

【Amplia aplicación】 Nuestra encuadernación con pegamento es adecuada para papel A4 y papel de carta del tamaño de una tarjeta de presentación, sin ajustes adicionales. Es ampliamente utilizado en imprentas y copisterías profesionales, empresas de encuadernación, institutos de diseño, etc.

Máquina flejadora automática encuadernación billetes,60W máquina portátil paquete moneda papel, herramienta flejado moneda,herramienta de paquete carpeta dinero de factura multifunción, 1,5 s/hora € 239.99 in stock 1 new from €239.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☪【Eficiente】: La máquina de encuadernación de efectivo encuaderna billetes y billetes de diferentes países. La velocidad de grapado alcanza los 1,5 segundos/hora. Simplemente inserte un paquete de billetes y se empaqueta automáticamente.

☪【Pantalla LCD】: La encuadernadora de billetes inteligente está equipada con una pantalla LCD, que puede mostrar la cantidad de billetes, la temperatura y la cantidad de rollos de papel si el casete está defectuoso. La operación es simple y clara de un vistazo, lo cual es conveniente para su uso y operación.

☪【Ancho y ajuste ajustables】: la máquina puede encuadernar billetes de varios anchos cambiando la perilla de varias velocidades; y puede ajustar la temperatura para cumplir con el uso de diferentes cintas de papel y, al mismo tiempo, puede cambiar la estanqueidad de la cinta de papel.

☪【Disipación de calor rápida】: la ventana de disipación de calor de área grande en la parte posterior de la máquina garantiza que la máquina pueda funcionar normalmente durante mucho tiempo. El diseño del asa superior hace que sea fácil de llevar.

☪【Aplicaciones】: La máquina de encuadernación de billetes tiene una amplia gama de usos y es adecuada para que los bancos, agencias financieras u otras empresas la utilicen para encuadernar billetes, billetes, valores, cheques bancarios, etc.

Fellowes Helios 30 - máquinas de encuadernación térmica (530 x 240 x 100 mm, Grafito, Color blanco), UK enchufe € 162.85 in stock 2 new from €135.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran cuaderno de Office térmica se calienta en sólo 4 minutos

La máquina es capaz de unir varios documentos a la vez

Viene con 2 años de garantía

indicadores visuales de señal de audio clara cuando esté listo para usar

Peach PB200-30A Star Binder Pro - Encuadernadora de plástico (DIN A4, encuaderna 350 hojas, lomo máximo de 38 mm, capacidad de perforación, incluye kit de iniciación) € 71.34 in stock 1 new from €71.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Destacado: manejo aún más sencillo. No más perforaciones gracias a la guía inteligente del papel.

Comprobador de precio/rendimiento: convencido en la prueba de dispositivos de encuadernación de plástico en Bindegeraet-test.de especialmente en el fácil manejo y el bajo precio de adquisición.

Rendimiento: capacidad de perforación de 12 hojas a la vez o 1 tapa delantera/trasera. 21 agujeros perforados por una cara DIN A4.

Encuadernación: espiral con una capacidad de encuadernación de 350 hojas. Para canutillos de hasta 38 mm de diámetro.

Extras: recibirás gratis un juego de 15 piezas.

Peach PB200-70 Encuadernadora, DIN A4, color blanco € 38.98 in stock 2 new from €37.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Operación simple de un solo botón

Sistema de encuadernación térmica con indicadores LED

Con tiempo de calentamiento de 3 minutos y de encuadernación de 1 minuto

Capacidad de 300 hojas

Máquina de encuadernación con alambre RAYSON, capacidad de perforación de 12 hojas, capacidad de encuadernación de 120 hojas, paso 3:1, A4, TD-130 € 129.67 in stock 1 new from €129.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Fácil de usar] Sólo tienes que montar la palanca y la máquina estará lista para su uso. Cuenta con ajustes de margen de papel y guía lateral para hacer la perforación y encuadernación más fáciles, ideal para los nuevos usuarios

[Operación manual] Operación manual de perforación y encuadernación. Perforación de hasta 12 hojas de papel A4, encuadernación de hasta 120 hojas de papel A4, Tamaño máximo de hoja: A4, Cantidad de agujeros de perforación: 34 agujeros, Tamaño del agujero cuadrado: 4×4mm.

[Alta eficiencia y precisión] La manija larga de la palanca permite perforar y encuadernar sin esfuerzo y con alta eficiencia, inserta los papeles horizontalmente y mantén el agujero de perforación alineado con el papel, lo que puede aumentar la precisión de la encuadernación.

[Durabilidad para un uso prolongado] RAYSON TD-130 está hecha de metal duradero y de alta calidad para un uso prolongado, además viene con un cajón para recoger los restos de papel cada vez que se perfora, lo que permite ahorrar tiempo.

[Incluye kits de iniciación] Incluye kits de iniciación para encuadernar 10-20 documentos. Este dispositivo de encuadernación de alambre A4 tiene una variedad de accesorios de encuadernación. La encuadernadora RAYSON dispone de una cuchilla de corte engrasada para proteger la matriz de perforación de la oxidación. Para evitar que se manche el papel de cualquier documento importante, por favor, utilice papel aceitado (adjunto) para perforar primero con el fin de limpiar las cuchillas.

GBC WireBind W15 Encuadernadora de Canutillo, Perfora hasta 15 Hojas, Encuaderna hasta 125 Hojas, A4, Negro, € 326.95

€ 145.73 in stock 5 new from €145.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Encuaderne documentos con alambre en casa o en la oficina con esta máquina de encuadernación de alambre compacta y elegante, adecuado para encuadernaciones esporádicas

Encuaderna hasta 125 hojas A4 mediante un alambre de 14 mm de diámetro, perfora hasta 15 hojas

Controles fáciles de usar y asa de transporte para encuadernación portátil, clara guía de tamaño de alambres

Contenido: 1x GBC WireBind W15 Encuadernadora de Alambre, perfora hasta 15 hojas, encuaderna hasta 125 hojas, A4, negro, dimensiones (LxAnxAl): 43.5 x 41 x 14.3 cm, peso: 7.6 kg, 4400402

Encuadernadora A4 de espiral, 21 agujeros, 450 hojas, carpeta de papel con kit de inicio, 100 espirales de encuadernación de PVC de 9,52 mm, Capacidad máxima de 12 hojas € 59.98

€ 50.99 in stock 1 new from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra encuadernadora viene con 100 espirales de PVC negro de 21 anillas.

Fácil de conectar y perforar: todo en uno para encuadernar con la misma máquina. Capacidad máxima de encuadernación: 450 hojas (5,08 cm). Capacidad máxima de perforación: 12 hojas de papel de 80 g.

Diseño humanizado, ligero pero robusto. Solo necesitas usar una mano para mover la máquina de encuadernación, y mover el mango en el medio de la base.

Fácil y segura de usar en solo 2 pasos: Carcasa de metal sólido, patas antideslizantes, mango de palanca alta para la perforación. Todo el proceso requiere poca fuerza. Simplemente debes alinear las páginas, bajar la palanca de perforación y luego deslizar el espiral.

Estricto control de calidad: cada juego de máquina de encuadernación MAKEASY ha sido probado antes del embalaje. Puedes comprar nuestros productos con confianza. READ Los 30 mejores Maquina De Palomitas capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Palomitas

VEVOR Máquina de Encuadernación de Bobina Manual de 34 Agujeros, Máquina de Encuadernación de Libro TD-130, 3 : 1 Bobina en Espiral Perforadora de Papel Carpeta de Perforación para A4, 4 x 4 mm € 99.99

€ 87.96 in stock 1 new from €87.96

1 used from €69.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFORACIÓN DE ALTA CAPACIDAD: Con capacidad de perforación de 12 hojas y capacidad de encuadernación de 120 hojas, esta herramienta perfora 120 hojas de papel con facilidad. Hoja de aleación dura para un punzonado rápido y preciso.

MARGEN AJUSTABLE: La distancia del borde se puede ajustar para adaptarse a diferentes métodos de encuadernación y satisfacer diferentes necesidades de encuadernación. Distancia al borde ajustable: 2,5 mm, 4,5 mm, 6,5 mm.

DISEÑO 2 en 1 - Máquina de encuadernación manual y perforadora 2 en 1; Puede girar la perilla del posicionador para asegurar el papel y formar agujeros simétricos.

FÁCIL DE USAR: El diseño del mango es fácil de operar y puede perforar y grapar rápidamente. Una bandeja de residuos de papel es para una cómoda eliminación de residuos, el juego de encuadernación con peine recoge el papel rápidamente.

APLICACIÓN AMPLIA - La máquina de encuadernación en espiral es una máquina de encuadernación profesional para encuadernar y perforar informes, documentos, papeles, manuales, etc. Se usa ampliamente en tiendas gráficas, escuelas, oficinas, editoriales o documentos de conferencias.c

Máquina de encuadernación de peine RAYSON, 21 orificios, perforación de 12 hojas/capacidad de encuadernación de 200 hojas, encuadernadora de canutillo de plástico A4, SD-1501A21 € 124.62 in stock 1 new from €124.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Capacidad de encuadernación] Perfore manualmente hasta 12 hojas de papel de 80 g/m² a la vez y encuaderne hasta 200 hojas de papel de 80 g/m² con un anillo de encuadernación de canutillo de 22 mm, para hojas A4

[Fácil de usar] Monte el mango y la máquina está lista para usar, el mango de palanca largo hace que perforar y encuadernar sin esfuerzo, lo que puede aumentar la eficiencia de su trabajo

[Pasadores de desenganche] Perfore 21 orificios (3x8 mm), con 1-21 pasadores de desenganche, puede controlar dónde perforar el número de orificios perforados, lo que significa que puede tener encuadernaciones más pequeñas o múltiples en la misma hoja de papel

[Hacer la configuración correcta] La encuadernadora de alambre cuenta con ajustes de margen de papel y guía lateral de papel, mejora la precisión de encuadernación y simplifica la encuadernación

[Consejos] Incluye kits de inicio para un buen comienzo. La máquina de encuadernación de RAYSON viene con una hoja de corte engrasada para proteger el punzón de la oxidación. Para evitar manchas en el documento importante, utilice papel de quitar aceitado (incluido) para perforar primero para limpiar las cuchillas

Genie CB 850 - Encuadernadora, hasta 350 hojas, DIN A4, incluye juego de 75 piezas, color plata y negro € 59.99

€ 53.99 in stock 5 new from €53.99

5 used from €56.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Troqueladora y encuadernadora hasta DIN A4 para canutillo de plástico, incluye 75 accesorios que facilitan la encuadernación de álbumes de fotos, calendarios, imágenes, etc.

Para formatos de hasta DIN A4 (21 perforaciones), manejo fácil, resultado profesional en pocos segundos.

Con los canutillos de plástico es fácil hojear y doblar completamente las páginas (180°). Por el contrario, con la encuadernación con alambre con espirales de metal o alambre de metal y la encuadernación térmica las hojas se pueden quitar y poner a posteriori.

Capacidad de encuadernación máx.: 350 hojas de papel (80 g/m²), capacidad de perforación máx.: 12 hojas de papel (80 g/m²). Incluye cuatro compartimentos y 75 accesorios: 10 unidades x 6 mm, 10 unidades x 8 mm, 5 unidades x 10 mm, espiral negra, 25 hojas para portada, 25 hojas de cartón para contraportada de 230 g (10 x negro/10 x blanco/5 x azul). Otros accesorios y materiales: para un resultado óptimo recomendamos los accesorios para encuadernadoras originales de Genie. -

Contenido del envío: Genie CB 850 – encuadernadora en plata/negro y 75 accesorios como set de inicio

Máquina de encuadernación, encuadernadora de bobinas TIANSE con insertador de bobinas eléctrico, capacidad de perforación de 12 hojas, incluye herramienta de engarzado y espinas de plástico € 145.99 in stock 1 new from €145.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Fácil de usar --- Solo troquelado y atado, dos sencillos pasos. Ate hasta 500 hojas y perfore hasta 12 hojas a la vez. Inserto eléctrico de bobina para una encuadernación más rápida.

✔ Gran relación calidad-precio: la máquina de encuadernación viene con un kit de inicio con 100 puntas negras de peine de 3/8 pulgadas.

✔ Diseño humanizado --- ligero pero resistente. Solo necesita una mano para mover la máquina de encuadernación en espiral. Simplemente sostenga el mango en el centro del zócalo. Para que otra mano fuera libre. Puedes hacer otros trabajos.

✔ Estricto control de calidad: cada máquina de encuadernación ha sido probada antes de embalar y puede aprox. 12000 veces.

