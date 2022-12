Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores mapa rascar españa capaces: la mejor revisión sobre mapa rascar españa Productos de oficina Los 30 mejores mapa rascar españa capaces: la mejor revisión sobre mapa rascar españa 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mapa rascar españa?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mapa rascar españa del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ENJOYERS Mapa España para Rascar - Mapa Rascable Esencia de España Ilustrado a Mano - 65x45cm - Solo Lamina - Sin Marco € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA RASCABLE: Desvela en nuestra mapa de España para rascar los dibujos únicos que se esconden bajo la primera capa. ¡Te encantará rascar y descubrir sus secretos!

REGALO IDEAL: Un regalo original y de diseño para los amantes de los mapas y mapas rascables. El complemento de decoración perfecto.

ARTE RASCABLE: Todas nuestras láminas contienen ilustraciones propias realizadas a mano mediante lápiz y acuarela..

DECORA TU HOGAR: Nuestros mapas dan un toque diferente y singular a la decoración de tu hogar. Enmárcalo con nuestro marco Enjoyer y dale un nuevo aire a tu espacio personal.

MEDIDAS PERFECTAS: Con 65x45cm, el mapa rascable de Enjoyers tiene las medidas justa para que puedas apreciar con todo detalle sus ilustraciones originales.

Rasca Viajeros Mapa rascable España € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un regalo ideal para los más viajeros.

WIDETA Mapa del mundo a rascar en español/Póster gran formato (82 x 43 cm)/ Incluidos Mapa de España, adhesivos y herramienta de rascado € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA DEL MUNDO A RASCAR MUY INNOVADOR: Rascar en el mapa todos los países y lugares del mundo ya visitados. Y así, captura tus hermosos recuerdos en el mapa del mundo y cuélgalo en casa u oficina.

DISEÑO AUTÉNTICO Y DETALLADO: Detalles cartográficos precisos de las fronteras nacionales con monumentos turísticos y animales.

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD: Papel sólido (gramaje 300 g / m²) y laminado de alta calidad con laca dorada y negro mate. Calidad de impresión de alta resolución con colores brillantes. Tamaño ideal para tu pared 82 x 43 cm (32.2 "x 17"). El mapa del mundo a rascar es perfecto para tu pared.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Usa la pieza de rascado proporcionada para rascar grandes superficies. El bolígrafo de rascado para rascar el contorno exacto de las fronteras del país. Usa los adhesivos para marcar o poner una inscripción en las regiones visitadas.

IDEA DE REGALO ORIGINAL: Un regalo ideal para familiares, amigos o apasionados de los viajes. El mapa del mundo a rascar se entrega en un tubo de envío de alta calidad, listo para regalar.

ESPAÑA by Benbridge - Mapa de España para Rascar - ¡Rasca los lugares a los que viajes! € 17.32 in stock 1 new from €17.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Viajar nunca fue tan divertido! ¡Diviértete rascando todos los destinos visitados y crea tu personalísimo mapa de España!

Descubre las ilustraciones escondidas bajo la capa rascable, encontrarás simpáticos iconos que te harán rememorar tus viajes

El mapa de España Benbridge es un simpático regalo perfecto para todos los viajeros amantes de España

El mapa y su tubo han sido diseñados y producidos por completo en Italia utilizando materiales de elevada calidad

TAMAÑO 41 cm x 60 cm READ Los 30 mejores Papel Burbujas Embalaje capaces: la mejor revisión sobre Papel Burbujas Embalaje

Mapa Mundi Rascar (61 X 43 cm) + Mapa Europa Rascar (46 X 33 cm). El paquete de regalo incluye una herramienta para rascar con precisión y pegatinas de recuerdo de viajes, oro/negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE DOS MAPAS DEL MUNDO: Un Mapa Mundi Grande de 61 x 43 Centímetros y un Mapa de Europa de 46 x 33 centímetros

RAYADO SUPERIOR: Mapas para Rascar hechos de material de calidad Premium para marcar con facilidad los lugares visitados

✈ ACCESORIOS ESPECIALES: Una púa de guitarra para rascar y pegatinas mapamundi para resaltar tus recuerdos de viaje

REGALO ORIGINAL PARA VIAJEROS: Si lo piensas regalar, hay una etiqueta en el empaque para el nombre del destinatario

COMPRA SIN RIESGO tus Mapas Rascables Wanderlust; Devolución y reembolso completo en cualquier momento

Global Walkabout ESPAÑOL - Mapa de scratch de regiones de países españoles con fondo de banderas - Regalo De Viaje -(negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA LOS VIAJEROS ENTUSIASTOS - tanto si ya tienes varios países a tus espaldas como si te estás embarcando en toda una vida de planes de viaje, necesitas marcar tu viaje con nuestro mapa de rascar del tamaño de un viaje.

DELUXE - nuestro mapas para rascar está cubierto con una lámina de oro. Raspe el papel de aluminio para mostrar dónde ha estado para revelar coloridas banderas.

TAMAÑO - ideal para viajes por el mundo y habitaciones pequeñas, nuestra versión A3 es perfectamente portátil y se convierte en el póster ideal para una pared. Mide 42.3 x 30cm o 16.5" x 11.7" w donde usted ha estado para revelar coloridas banderas de países e información.

EMBALAJES BELLEJOSOS - nuestro mapa mundial de rasca y gana del tamaño de un viaje viene en un tubo de tamaño perfecto para un almacenamiento ordenado y un transporte fácil.

REGALO - sorprende a un amigo o familiar que le encanta viajar por el mundo con uno de nuestros pósters para rascar. Pueden registrar sus viajes país por país

ATLAS & GREEN Mapa Mundi Rascar | Mapa del Mundo para Rascar | Mapa para Marcar Viajes | Scratch Map Rasca Mapa con Equipo de accesorios y tubo in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: nuestro exclusivo y bonito mapamundi para rascar está impreso en papel brillante y espeso. Solo tienes que rascar el revestimiento dorado para descubrir un mundo cartográficamente preciso y con colores brillantes.

INCLUYE UNA MAPA DEL REINO UNIDO - Explora el Reino Unido con este mapa Europa para rascar en tamaño A4 (29,7 cm x 21 cm). Incluye Irlanda y es de alta Calidad.

KIT DE ACCESSORIOS - Todo lo que necesitas para conservar el mapa. Incluye una púa para rascar, una lupa pequeña x5 y un paño de microfibra ultrasuave.

TAMAÑO PERFECTO PARA VIAJAR - mapa del mundo de tamaño A3 (42 cm x 29,7 cm) y tubo (32,7 cm x 5,8 cm), ideal para viajar o para colgar en la pared. Es una idea regalo fantástica para Navidad.

KIT DE MAPAS COMPLETO - Fabricado con materiales de la mejor calidad procedentes de diferentes partes del mundo. Ahora vete a explorar el mundo y a utilizarlo!

WIDETA Mapa del Mundo a rascar en español/Póster Gran Formato (82 x 43 cm)/ Incluidos Mapa de Europa, Adhesivos y Herramienta de raspado € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA DEL MUNDO A RASCAR MUY INNOVADOR: Rascar en el mapa todos los países y lugares del mundo ya visitados. Y así, captura tus hermosos recuerdos en el mapa del mundo y cuélgalo en casa u oficina.

DISEÑO AUTÉNTICO Y DETALLADO: Detalles cartográficos precisos de las fronteras nacionales con monumentos turísticos y animales.

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD: Papel sólido (gramaje 300 g / m²) y laminado de alta calidad con laca dorada y negro mate. Calidad de impresión de alta resolución con colores brillantes. Tamaño ideal para tu pared 82 x 43 cm (32.2 "x 17"). El mapa del mundo a rascar es perfecto para tu pared.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Usa la pieza de rascado proporcionada para rascar grandes superficies. El bolígrafo de rascado para rascar el contorno exacto de las fronteras del país. Usa los adhesivos para marcar o poner una inscripción en las regiones visitadas.

IDEA DE REGALO ORIGINAL: Un regalo ideal para familiares, amigos o apasionados de los viajes. El mapa del mundo a rascar se entrega en un tubo de envío de alta calidad, listo para regalar.

Póster del Mapa Mundi de Rascar + REGALADO: Un Mapa Rascable de España y Portugal | Diseñando Mapas para 50 años | Maps International - Detalles Cartográficos € 16.49 in stock 1 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA MUNDI CON DETALLES CARTOGRÁFICOS y un Mapa de España y Portugal : rasque los destinos de su viaje y verá debajo un mapa del mundo político, colourido y detallado. Con más de 50 años de experiencia en la creación de mapas, nuestro equipo de cartógrafos expertos ha creado un mapa con los mejores detalles que no encontrará en cualquier otro póster de un mapa mundi.

MAPA MUNDI PARA PARED: el poster mide 59 (ancho) x 42 (alto) centímetros y un Mapa de España y Portugal de 59 (ancho) x 42 (alto) centímetros – el mapa del mundo tiene contornos en el revestimiento dorado y detalles en el mapa de abajo. Actualizado en 2019, los mejores detalles cartográficos que podrá encontrar en un póster de un mapa mundi de rascar. Presenta los países, ciudades, las sombras montañosas y los límites de los estados tanto en la capa de rascar como en la cartografía de debajo.

MAPAS DEL MUNDO PARA MARCAR VIAJES, UN REGALO PARA VIAJEROS: fabricado en Europa, este mapa del mundo de rascar es un gran regalo para que su aventurero favorito planifique su viaje en el póster del mapa del mundo para pared ¡y luego registre su viaje! También es el regalo ideal para los jóvenes exploradores.

ENTREGA SIN DAÑOS: su mapa mundi de rascar de viajes está enrollado por nuestro equipo especialista en mapas y metido en un tubo de regalo para su entrega, de modo que llegue protegido y listo para colgar.

MAPS INTERNATIONAL: con más de 50 años de experiencia haciendo mapas, nuestra filosofía de “excelencia cartográfica” combinan el detalle, el diseño y los acabados de alta calidad en una gama de mapas del mundo para pared impresionantes

Miss Wood Mapa de España de Corcho, Pino, Marrón, L-45x60CM € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corcho natural procedente de Portugal

Diseño serigrafiado

Pieza de corcho natural con el diseño del mapa de España serigrafiado en uno de sus lados. Viene con 10 pins rojos y 10 pins verdes, así como cuatro clavos para colgarlo en la pared y una tarjeta original de Miss Wood

Marrón

envami Mapa Mundi Rascar I Mapas del Mundo para Marcar Viajes I 68 X 43 CM I Oro I Scratch Off Travel Map € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RASCA TU VUELTA AL MUNDO: Recuerda con estilo todas tus aventuras inolvidables con el mapamundi de Envami, que incluye monumentos populares, información de viajes y los animales más emblemáticos.

UN REGALO IMPACTANTE: Si buscas un regalo detallista, creativo y motivador para tu mujer, novia, hija o amiga a la que le guste viajar, ¡con nuestro mapamundi darás en el clavo!

ENCUENTRA TU PRÓXIMO DESTINO: Descubre los países que has visitado y sus impresionantes diseños en acuarela o deja que el mapamundi te inspire y planifica tu próxima aventura.

CALIDAD SUPERIOR ALEMANA: A diferencia de otros mapamundis baratos, nuestro lujoso mapamundi para rascar está fabricado en Alemania con materiales de primera calidad siguiendo estrictas normas de seguridad. Pide tu mapamundi para rascar, ¡no te arrepentirás!

ORO METÁLICO DE 68x43 cm: la combinación de colores perfecta para un mapa rascable. Gracias a su diseño atemporal, el mapamundi rascable queda perfectamente en cualquier habitación. Auténtica pintura metálica para rascar, sin colores claros.

Mapa Mundi Rascar I Español I Más el mapa de Europa I Mapas del Mundo para Marcar Viajes I 68 X 43 CM I Plata I Scratch Off Travel Map € 19.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RASCA TU VUELTA AL MUNDO: Recuerda con estilo todas tus aventuras inolvidables con el mapamundi de Envami, que incluye monumentos populares, información de viajes y los animales más emblemáticos.

UN REGALO IMPACTANTE: Si buscas un regalo detallista, creativo y motivador para tu mujer, novia, hija o amiga a la que le guste viajar, ¡con nuestro mapamundi darás en el clavo!

ENCUENTRA TU PRÓXIMO DESTINO: Descubre los países que has visitado y sus impresionantes diseños en acuarela o deja que el mapamundi te inspire y planifica tu próxima aventura.

CALIDAD SUPERIOR ALEMANA: A diferencia de otros mapamundis baratos, nuestro lujoso mapamundi para rascar está fabricado en Alemania con materiales de primera calidad siguiendo estrictas normas de seguridad. Pide tu mapamundi para rascar, ¡no te arrepentirás!

ORO METÁLICO DE 68x43 cm: la combinación de colores perfecta para un mapa rascable. Gracias a su diseño atemporal, el mapamundi rascable queda perfectamente en cualquier habitación. Auténtica pintura metálica para rascar, sin colores claros.

Decowood - Mapa de Corcho España, Pequeño, para Marcar tus Viajes y Colgar en la Pared, Blanco - 60x45cm € 19.99 in stock 2 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descripción: Mapa de España en pintura serigrafiado sobre plancha de corcho de 3mm de espesor

Uso: Decoración de pared perfecto para regalar y recordar tus viajes

Fabricación: Hecho en España

Tamaño: 60 x 45 cm x 3 mm

Global Walkabout ESPAÑOL - Mapa de scratch de países europeos con fondo de banderas - Regalo De Viaje -(negro) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA LOS VIAJEROS ENTUSIASTOS - tanto si ya tienes varios países a tus espaldas como si te estás embarcando en toda una vida de planes de viaje, necesitas marcar tu viaje con nuestro mapa de rascar del tamaño de un viaje.

DELUXE - nuestro mapas para rascar está cubierto con una lámina de oro. Raspe el papel de aluminio para mostrar dónde ha estado para revelar coloridas banderas.

TAMAÑO - ideal para viajes por el mundo y habitaciones pequeñas, nuestra versión A3 es perfectamente portátil y se convierte en el póster ideal para una pared. Mide 42.3 x 30cm o 16.5" x 11.7" w donde usted ha estado para revelar coloridas banderas de países e información.

EMBALAJES BELLEJOSOS - nuestro mapa mundial de rasca y gana del tamaño de un viaje viene en un tubo de tamaño perfecto para un almacenamiento ordenado y un transporte fácil.

REGALO - sorprende a un amigo o familiar que le encanta viajar por el mundo con uno de nuestros pósters para rascar. Pueden registrar sus viajes país por país READ Los 30 mejores boligrafos bic colores capaces: la mejor revisión sobre boligrafos bic colores

Mapas de campo, Decoración de pared de madera, Mapa 3D de Dinamarca, Francia, Alemania, España, Turquía, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Regalo para viajeros (España 60x50 cm) € 51.93 in stock 2 new from €51.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Decoración de alta calidad: nuestra cautivadora y extraordinaria obra de arte, creada por nuestra distinguida tripulación.

✅ Aspecto moderno y elegante: ofrecemos alternativas modernas y elegantes en lugar de decoraciones antiguas.

✅ Regalo perfecto para viajeros: estos extraordinarios mapas son la mejor opción para viajeros con gran satisfacción en el diseño de interiores.

✅ Decoración pintada a mano: increíbles obras de arte para cualquier interior: elegante, significativo e inspirador. Verdaderamente admirado por los viajeros.

✅ Gran embalaje: nuestro embalaje es resistente, adecuado para el transporte y para presentar como regalo. Además, están bien empaquetados y únicos, están listos para regalar.

ATLAS & GREEN Mapa Mundi Rascar | Mapa del Mundo para Pared | Mapa Europa para Rascar | Scratch Map Mapamundi con Accesorios € 13.97 in stock 1 new from €13.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN ACESORIO ÚNICO PARA TUS VIAJES - Rasca la lámina dorada de este mapa del mundo para raspar para revelar una hermosa nebulosa de acuarela inspirada en la encantadora belleza de nuestro universo

DETALLES GEOGRÁFICOS - Este mapamundi para raspar contiene una gran cantidad de países, ciudades, océanos y grupos de isla para anotar tus aventuras en detalle, o simplemente para planificar tus viajes futuros

MAPA DE EUROPA INCLUIDA - ¿No vas a viajar lejos? Sigue tu itinerario de manera más precisa con el mapa europeo A3, lleno de todos los países europeos y muchas ciudades

KIT DE ACCESORIOS - todo lo que necesitas para mantener tus mapas impecables. Púa para rascar, mini lupa y paño de limpieza ultra suave

CALIDAD GARANTIZADA - estamos seguros de que te encantará todo, el papel artístico laminado de alta calidad y los accesorios a medida. Pero te ofrecemos un reembolso completo si no estás completamente satisfecho. Buen viaje!

MyMap Mapamundi Deluxe «viaja y rasca» - Para Rascar los Lugares Que Has Visitado – Grande Con Pines - Marca 10 000 Ciudades y Lugares - Mapa para rascar - Rasca el Mundo - Rascar Mapamundi € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Fabricado en Europa. Solo materiales seguros de alta calidad.

✅ Diseño pro-cartografía más detallado. Ciudades e islas más pequeñas.

✅ La tarjeta más grande de 88x63 cm se imprimió en papel laminado grueso y se cubrió con una capa raspadora metálica dorada.

✅ Regalo perfecto. Nuestra tarjeta se entrega en una caja de regalo.

✅ Mapa de lujo con más de 10,000 ciudades y lugares. ¡También encontrará más mapas del Caribe y Europa!

Mapa de Europa para rascar con banderas – Tarjeta para rascar de viaje – Fabricado en Europa – 42 cm x 29,7 cm - oro/negro € 18.00

€ 17.50 in stock 3 new from €17.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ HISTORIA DE VIAJES PERSONAL: perfecta para los amantes de los viajes o aventureros

✅ REGALO ORIGINAL: grandes regalos para recibir y una tarjeta para rascar es perfecta

✅ LINEAS Y BANDERAS – Mapa de Europa con 166 ciudades, 54 países y banderas nacionales.

✅ PRODUCTO DE ALTA CALIDAD - diseño de mapa hecho en Milán, papel de arte (350 g)

✅ TAMAÑO A3: 42 cm (alto) x 29,7 cm (ancho)

Mapa de viaje con mapa de Europa para rascar, mapa de la UE detallado mapa de mapa de Europa mapa de pared con puntos de referencia, Bucketlist Scratch Off - Europe mapa de viaje 61x40cm Black € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Mapa de color negro con 100 mejores lugares de interés y festivales para visitar, mapa de la lista de Europa para los viajeros con carreteras, símbolos de las naciones, ríos y lagos, montañas y sus picos

⭐ Mapa de la Europa de viaje fuera de un mapa con los principales países se dividen en regiones y estados y contienen los principales lugares de interés y símbolos de los países europeos. Los mejores ferstivals Tomatina, Oktoberfest, Carnaval de Venecia, Batalla de las Naranjas, etc.

El regalo perfecto para los viajeros. Nuestro mapa viene en un paquete listo para regalar para deleitar a los entusiastas del viaje en su vida. Un comienzo perfecto para conversar, darles un momento divertido y especial para rascar el mapa con amigos y familiares mientras comparten historias de viaje. También es una gran herramienta de aprendizaje para niños.

⭐ Diseño minimalista de lujo negro que encaja perfectamente en interiores modernos atraerá a todos los admiradores del diseño minimalista, predicho moderno e ideas de alta tecnología. Cada país bajo la capa de rasguños - colores saturados brillantes, capa rascadora depositada sobre las figuras, las principales vistas y símbolos de EUROPE

⭐BUCKETLIST EUROPE LANDMARKS están en el mapa Santorini Grecia, Meteora Grecia, Trolltunga y Cataratas de Noruega, Gran Canal de Venecia, Capadocia Turquía, Sagrada Familia España, Cataratas de Islandia, Dubrovnik Croacia, Acrópolis de Atenas, Bahía de Cotor Montenegro, Canales de Amsterdam, Torre Eiffel Francia, Cataratas de Faroe Islandia, Mercado Malta, Laguna Plaza de Cracovia Polonia, Chernobyl Tour en el puente antiguo de Ucrania en Bosnia, y muchos otros de Inglaterra, Hungría, Chipre, Portugal, Alemán

POOTACK Mapa Mural para Rascar del Mundo 840 * 420mm, Perfecto para los Viajeros/Exploradores/Coleccionistas, Regalos Cumpleaños Navidad Oro/Azul € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Genuino y Detallado - El oro mate + diseño negro complementa el aspecto elegante, mientras que el acabado laminado protege contra arañazos accidentales. La tarjeta de rascao más detallada del mundo en el mercado, nuestro Mapa Mural rascar presenta colores hermosos y vibrantes, detalles precisos del mapa en el suelo y puntos de referencia.

Decoración Navideña - Medido en 840 * 420mm, usted encontrará fácilmente un marco para Amazon o tiendas al por menor. Asegúrese de atraer la atención, impresionar a su invitado con esta pieza llamativa! También se puede decorar la Mapa en el frigorífico con Imán de nevera.

Regalo Perfecto en Navidad - Un comienzo perfecto para la conversación, darles un divertido y especial tiempo para rascar la tarjeta con amigos y familiares mientras comparten historias de viajes!

Usted Recibirá - Hemos reunido accesorios adicionales para completar su experiencia de rascarse! Usted recibirá: 1x mapa del mundo, 1x rasguñera del rasguño, 3x pegatinas, 1x lupa plástica, 1x guitarra rasguñera del rasguño, 2x pegatinas de pared.

Mantenga sus Recuerdos - Esta Mapa Europa Rascar original no sólo le permite grabar sus viajes inolvidables, sino también una divertida manera educativa de explorar un verdadero mapa del mundo y aprender más.

Mapa de España y Portugal magnético 103X129 cm € 144.96 in stock 3 new from €144.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mapa de España y Portugal. Superficie plastificada y metálica, permite la utilización de imanes. Con marco de aluminio y cantoneras de protección. Suministrado con elementos de fijación y libro informativo. 100% reciclable. Medidas: 103 x 129 cm.

Walkabout Global ESPAÑOL - Mapa De Raspaditos Con Fondo De Banderas - Cartel De Lujo Del Mapa Mundial - Países Y Hechos - Regalo De Viaje - RECORRIDO MUNDIAL (blanco o negro) (blanco) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para el aficionado de viajes: ya sea que tengas varios países bajo tu cinturón o simplemente estás empezando a seguir toda una vida de planes de viaje, necesitas marcar tu viaje con nuestro mapa español de tamaño de viaje.

DELUXE – nuestro mapa mundial español para raspar está cubierto con papel de aluminio. Rasca la lámina para mostrar dónde has estado para revelar coloridas banderas de país e información

TAMAÑO: ideal para viajes mundiales y habitaciones pequeñas, nuestra versión tamaño A3 es perfectamente portátil y es un póster ideal para una pared. Mide 42,3 x 30 cm.

Bonito embalaje: nuestro mapa de arañazos español de tamaño de viaje viene en un tubo de tamaño perfecto para un almacenamiento limpio y fácil transporte.

REGALO: sorprende a un amigo o familiar que le encanta viajar por el mundo con uno de nuestros regalos de póster de mapas mundiales para rascar en España. Pueden registrar sus viajes país por c

Nacnic Poster de Mapa Espana 2. Láminas e Ilustraciones de Ciudades, comunidades, y mapas de España. Tamaño A4 € 10.80 in stock 1 new from €10.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO: A4 (21x29.7cm)

DETALLE DEL PRODUCTO: Láminas ilustradas impresas con tintas de alta calidad y resistencia (Xerox) sobre papel Antalis 250 gramos

ENVÍO: El producto se envía embalado en un tubo o sobre resistente de cartón.

HECHO EN ESPAÑA

Haz clic encima de nuestro nombre "Nacnic" para ver todos los productos de nuestra marca en Amazon

Póster de mapa de Europa para rascar – Hermoso mapa (A1) de lujo – regalo de viaje perfecto – 84.1 cm x 59.4 cm € 37.90 in stock 2 new from €33.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hay un número infinito de lugares interesantes en Europa, pero elegimos los más importantes, en realidad más de 300, para incluir en este mapa único. Explora y disfruta de tus viajes.

Tamaño grande del mapa: tamaño A1, 84,1 x 59,4 cm. El tamaño del tubo de regalo es de 65 cm x 7 cm de diámetro.

Diseño de lujo: este gran mapa de Europa está impreso en un papel grueso de alta calidad. La capa inferior está recubierta con una tinta especial de oro que se puede rayar con un clavo, una moneda o un objeto similar (se incluye herramienta para rascar) – luego se revelan países coloridos y banderas de Europa. El póster inferior también está recubierto con una capa protectora especial para evitar daños mientras se rasca la lámina dorada.

Idea de regalo perfecta: una gran adición a cualquier pared. El mapa se puede personalizar rascando sus propios puntos. Se envía en un tubo de regalo protector.

Está diseñado y fabricado en Europa. READ Los 30 mejores grabador de voz capaces: la mejor revisión sobre grabador de voz

Royal Horn-MAPAMUNDI RASCAR , PUZZLE 3D DE MAPA MUNDIAL, GLOBO MUNDIAL PARA RASCAR, IDEAL PARA NIÑOS Y NIÑAS. € 17.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES- nuestro mapa mundi globo es perfecto no es muy grande ni muy pequeño. tiene unas medidas de 30 cm de diametro y se mantiene solo o al lado de libros.

RAYADO SUPERIOR: Mapas para Rascar hechos de material de calidad Premium, en color Blanco y oro para un bonito toque estetico y formar parte de tu decoracion y sobre madera espectacular.

Arma , explora y rasca , todo en un solo mapa mundi para que la diversion no falte y te vuelvas todo un aventurero, historiadores. Podran marcar pueblos , provincias del mundo.

REGALO ORIGINAL PARA VIAJEROS: Si lo piensas regalar, ideal para niños , niñas , adultos y novia o novio. Regalos que no se olvidan y siempre se recuerdan.

GARANTIA DE DEVOLUCION- si no estas satisfecho te garantizamos 30 dias para poder contactar con nuestro equipo y resolver tus dudas o realizar la devolucion. directamente con nuestra marca.

Mapa rascable Europa (transparente) € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas 35 x 50 cm

meine-weltkarte, SCRATCH MAP Alternative! Sostenible, ultraligero, fabricado en Alemania, 'Travel the World' 2 - Mapa del mundo para rascar (enrollado) 60 x 40 cm € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mapa del mundo como recordatorio de viaje

Mapa del mundo para colorear

Mapa del mundo para pinzar

Mapa del mundo para rascar – No, pintar o pinnen es más guay

Mapamundi

Mapamundi Para Rascar - Mapa Para Rascar del Mundo - Rascar Mapa del Mundo - Mapa Rascable - Marque Mapa - Lugares Visitados - Black and Gold Scratch off World Map of Places Weve Been € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BENEFICIO MÁXIMO: al comprar dos carteles raspables a la vez, ahorrarás alrededor del 60 por ciento en el segundo

COMPLEMENTARIDAD: el mapa del mundo raspable y el póster raspable con destinos del mundo se combinan perfectamente entre sí en estilo y propósito; marca los países visitados en el mapa, y los lugares de interés en el póster

CALIDAD Y USO CÓMODO: Ambos carteles raspables tienen una lámina de alta calidad que no se despega durante el transporte, pero se puede quitar fácilmente con un raspador del juego.

CONJUNTO DE ACCESORIOS: en el juego encontrarás un raspador, una goma de borrar y un paño para cuidar los carteles, botones para fijar a la pared

REGALO PERFECTO: estos dos maravillosos carteles alegrarán a todos los amantes de los viajes. Sabíamos que querrías comprar un mapa del mundo raspable y un póster raspable de destinos del mundo para un regalo, por lo que hicimos un empaque no solo confiable, sino también de regalo. ¿Quedan dudas? ¡Haz clic en el botón "Agregar al carrito" y obtén un póster raspable pronto!

Mapamundi Para Rascar - Mapa Para Rascar del Mundo Viajes - Donde he Estado - Mapa Paises Visitados - Marcar el Mapa Negro Plata - Black Silver Scratch off World Map Poster - Travel Scratchable Poster € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REGALO IDEAL: ¡Nuestro mapa del mundo raspable es el regalo más práctico para todos porque presentas a la vez el rastreador de viajes, la decoración elegante para el hogar, la guía detallada y todo esto en el elegante paquete de regalo! ¡Todos estarán encantados con tu regalo!

DURABLE: gracias a la doble laminación, el mapa del mundo para raspar es resistente a rasgaduras y rasguños; servirá durante años

DECORACIÓN DE LA HABITACIÓN: el mapa del mundo raspable en negro y plateado tranquilo sin duda agregará elegancia a cualquier interior. Enmarcado o no, el mapa llama la atención y será un buen motivo para contarles a los invitados sobre todos tus viajes.

DISEÑO DETALLADO: El tamaño XL (34x22") del mapa mundial de viajes plateado nos permitió marcar al menos 1 ciudad en cada estado de EE.UU. y Canadá, por lo que obtendrás una guía perfecta. No es necesario comprar un mapa del mundo raspable adicional de EE.UU. o Canadá

ACCESORIOS Y SIN RIESGO: ¡45 días de garantía para nuestro gran mapa del mundo raspable! Te proporcionamos todos los accesorios que necesitas: raspadores, alfileres y botones

GRUPO ERIK EDITORES, S.L. - Pack mapas mudos es España 5+5 Grupo Erik blanco y celeste € 2.99 in stock 2 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para las clases de geografía y para practicar en casa o en el colegio

Cada mapa mide 32,4x22,5 cm

Pack de 10 mapas: incluye 5 mapa físicos y 5 políticos

Erik - Especializados en el desarrollo de productos de papelería, merchandising y póster con las licencias oficiales más actuales del mercado.

