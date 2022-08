Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores Mapa Del Mundo Rascar capaces: la mejor revisión sobre Mapa Del Mundo Rascar Encuadernación desconocida Los 30 mejores Mapa Del Mundo Rascar capaces: la mejor revisión sobre Mapa Del Mundo Rascar 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

envami Mapa Mundi Rascar I Mapas del Mundo para Marcar Viajes I 68 X 43 CM I Oro I Scratch Off Travel Map € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RASCA TU VUELTA AL MUNDO: Recuerda con estilo todas tus aventuras inolvidables con el mapamundi de Envami, que incluye monumentos populares, información de viajes y los animales más emblemáticos.

UN REGALO IMPACTANTE: Si buscas un regalo detallista, creativo y motivador para tu mujer, novia, hija o amiga a la que le guste viajar, ¡con nuestro mapamundi darás en el clavo!

ENCUENTRA TU PRÓXIMO DESTINO: Descubre los países que has visitado y sus impresionantes diseños en acuarela o deja que el mapamundi te inspire y planifica tu próxima aventura.

CALIDAD SUPERIOR ALEMANA: A diferencia de otros mapamundis baratos, nuestro lujoso mapamundi para rascar está fabricado en Alemania con materiales de primera calidad siguiendo estrictas normas de seguridad. Pide tu mapamundi para rascar, ¡no te arrepentirás!

ORO METÁLICO DE 68x43 cm: la combinación de colores perfecta para un mapa rascable. Gracias a su diseño atemporal, el mapamundi rascable queda perfectamente en cualquier habitación. Auténtica pintura metálica para rascar, sin colores claros.

WIDETA Mapa del mundo a rascar en español/Póster gran formato (82 x 43 cm)/ Incluidos Mapa de Europa, adhesivos y herramienta de raspado € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA DEL MUNDO A RASCAR MUY INNOVADOR: Rascar en el mapa todos los países y lugares del mundo ya visitados. Y así, captura tus hermosos recuerdos en el mapa del mundo y cuélgalo en casa u oficina.

DISEÑO AUTÉNTICO Y DETALLADO: Detalles cartográficos precisos de las fronteras nacionales con monumentos turísticos y animales.

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD: Papel sólido (gramaje 300 g / m²) y laminado de alta calidad con laca dorada y negro mate. Calidad de impresión de alta resolución con colores brillantes. Tamaño ideal para tu pared 82 x 43 cm (32.2 "x 17"). El mapa del mundo a rascar es perfecto para tu pared.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Usa la pieza de rascado proporcionada para rascar grandes superficies. El bolígrafo de rascado para rascar el contorno exacto de las fronteras del país. Usa los adhesivos para marcar o poner una inscripción en las regiones visitadas.

IDEA DE REGALO ORIGINAL: Un regalo ideal para familiares, amigos o apasionados de los viajes. El mapa del mundo a rascar se entrega en un tubo de envío de alta calidad, listo para regalar.

Mapa Mundi Rascar (61 X 43 cm) + Mapa Europa Rascar (46 X 33 cm). El paquete de regalo incluye una herramienta para rascar con precisión y pegatinas de recuerdo de viajes, oro/negro € 14.99

€ 14.61 in stock 1 new from €14.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE DOS MAPAS DEL MUNDO: Un Mapa Mundi Grande de 61 x 43 Centímetros y un Mapa de Europa de 46 x 33 centímetros

RAYADO SUPERIOR: Mapas para Rascar hechos de material de calidad Premium para marcar con facilidad los lugares visitados

✈ ACCESORIOS ESPECIALES: Una púa de guitarra para rascar y pegatinas mapamundi para resaltar tus recuerdos de viaje

REGALO ORIGINAL PARA VIAJEROS: Si lo piensas regalar, hay una etiqueta en el empaque para el nombre del destinatario

COMPRA SIN RIESGO tus Mapas Rascables Wanderlust; Devolución y reembolso completo en cualquier momento

ATLAS & GREEN Mapa Mundi Rascar | Mapa del Mundo para Rascar | Mapa para Marcar Viajes | Scratch Map Rasca Mapa con Equipo de accesorios y tubo in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: nuestro exclusivo y bonito mapamundi para rascar está impreso en papel brillante y espeso. Solo tienes que rascar el revestimiento dorado para descubrir un mundo cartográficamente preciso y con colores brillantes.

INCLUYE UNA MAPA DEL REINO UNIDO - Explora el Reino Unido con este mapa Europa para rascar en tamaño A4 (29,7 cm x 21 cm). Incluye Irlanda y es de alta Calidad.

KIT DE ACCESSORIOS - Todo lo que necesitas para conservar el mapa. Incluye una púa para rascar, una lupa pequeña x5 y un paño de microfibra ultrasuave.

TAMAÑO PERFECTO PARA VIAJAR - mapa del mundo de tamaño A3 (42 cm x 29,7 cm) y tubo (32,7 cm x 5,8 cm), ideal para viajar o para colgar en la pared. Es una idea regalo fantástica para Navidad.

KIT DE MAPAS COMPLETO - Fabricado con materiales de la mejor calidad procedentes de diferentes partes del mundo. Ahora vete a explorar el mundo y a utilizarlo!

WIDETA Mapa del Mundo a rascar en español/Póster Gran Formato (82 x 43 cm)/ Incluidos Mapa de España, Adhesivos y Herramienta de rascado € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA DEL MUNDO A RASCAR MUY INNOVADOR: Rascar en el mapa todos los países y lugares del mundo ya visitados. Y así, captura tus hermosos recuerdos en el mapa del mundo y cuélgalo en casa u oficina.

DISEÑO AUTÉNTICO Y DETALLADO: Detalles cartográficos precisos de las fronteras nacionales con monumentos turísticos y animales.

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD: Papel sólido (gramaje 300 g / m²) y laminado de alta calidad con laca dorada y negro mate. Calidad de impresión de alta resolución con colores brillantes. Tamaño ideal para tu pared 82 x 43 cm (32.2 "x 17"). El mapa del mundo a rascar es perfecto para tu pared.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Usa la pieza de rascado proporcionada para rascar grandes superficies. El bolígrafo de rascado para rascar el contorno exacto de las fronteras del país. Usa los adhesivos para marcar o poner una inscripción en las regiones visitadas.

IDEA DE REGALO ORIGINAL: Un regalo ideal para familiares, amigos o apasionados de los viajes. El mapa del mundo a rascar se entrega en un tubo de envío de alta calidad, listo para regalar. READ Los 30 mejores Paraguas Transparentes Mujer capaces: la mejor revisión sobre Paraguas Transparentes Mujer

ATLAS & GREEN Mapa Mundi Rascar | Mapa del Mundo para Pared | Mapa Europa para Rascar | Scratch Map Mapamundi con Accesorios € 12.97 in stock 1 new from €12.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN ACESORIO ÚNICO PARA TUS VIAJES - Rasca la lámina dorada de este mapa del mundo para raspar para revelar una hermosa nebulosa de acuarela inspirada en la encantadora belleza de nuestro universo

DETALLES GEOGRÁFICOS - Este mapamundi para raspar contiene una gran cantidad de países, ciudades, océanos y grupos de isla para anotar tus aventuras en detalle, o simplemente para planificar tus viajes futuros

MAPA DE EUROPA INCLUIDA - ¿No vas a viajar lejos? Sigue tu itinerario de manera más precisa con el mapa europeo A3, lleno de todos los países europeos y muchas ciudades

KIT DE ACCESORIOS - todo lo que necesitas para mantener tus mapas impecables. Púa para rascar, mini lupa y paño de limpieza ultra suave

CALIDAD GARANTIZADA - estamos seguros de que te encantará todo, el papel artístico laminado de alta calidad y los accesorios a medida. Pero te ofrecemos un reembolso completo si no estás completamente satisfecho. Buen viaje!

Mapa Mundi Rascar I Español I Más el mapa de Europa I Mapas del Mundo para Marcar Viajes I 68 X 43 CM I Plata I Scratch Off Travel Map € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RASCA TU VUELTA AL MUNDO: Recuerda con estilo todas tus aventuras inolvidables con el mapamundi de Envami, que incluye monumentos populares, información de viajes y los animales más emblemáticos.

UN REGALO IMPACTANTE: Si buscas un regalo detallista, creativo y motivador para tu mujer, novia, hija o amiga a la que le guste viajar, ¡con nuestro mapamundi darás en el clavo!

ENCUENTRA TU PRÓXIMO DESTINO: Descubre los países que has visitado y sus impresionantes diseños en acuarela o deja que el mapamundi te inspire y planifica tu próxima aventura.

CALIDAD SUPERIOR ALEMANA: A diferencia de otros mapamundis baratos, nuestro lujoso mapamundi para rascar está fabricado en Alemania con materiales de primera calidad siguiendo estrictas normas de seguridad. Pide tu mapamundi para rascar, ¡no te arrepentirás!

ORO METÁLICO DE 68x43 cm: la combinación de colores perfecta para un mapa rascable. Gracias a su diseño atemporal, el mapamundi rascable queda perfectamente en cualquier habitación. Auténtica pintura metálica para rascar, sin colores claros.

MyMap Mapamundi Deluxe «viaja y rasca» - Para Rascar los Lugares Que Has Visitado – Grande Con Pines - Marca 10 000 Ciudades y Lugares - Mapa para rascar - Rasca el Mundo - Rascar Mapamundi € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Fabricado en Europa. Solo materiales seguros de alta calidad.

✅ Diseño pro-cartografía más detallado. Ciudades e islas más pequeñas.

✅ La tarjeta más grande de 88x63 cm se imprimió en papel laminado grueso y se cubrió con una capa raspadora metálica dorada.

✅ Regalo perfecto. Nuestra tarjeta se entrega en una caja de regalo.

✅ Mapa de lujo con más de 10,000 ciudades y lugares. ¡También encontrará más mapas del Caribe y Europa!

Maps International - Mapa rascable, edición de viaje, cartografía detallada al máximo - 42 x 29,7cm € 21.48

€ 12.49 in stock 6 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAPA CARTOGRÁFICO DEL MUNDO DETALLADO: rasque los destinos de viaje y destape el colorido mapa político que se encuentra debajo. El mejor mapa mundi para rascar que podrá encontrar. Muestra los países, las ciudades, el sombreado de colinas y las delimitaciones estatales, tanto en la capa para rascar como en el mapa inferior.

EXCELENTE CALIDAD – MAPA VIAJES: impreso en papel de seda de 170 g/m² con una capa dorada con un mapa rasca de tamaño de viaje mide 42 cm (a) x 29,7 cm (A).

MAPA RASCABLE - REGALO EXCEPCIONAL: este mapa rasca del mundo es un regalo ideal para que su aventurero favorito pueda planificar un viaje en el mapa mural del mundo, ¡y marcar su recorrido! También es el regalo perfecto para educar a jóvenes exploradores.

ACABADO - Finalizado en papel de seda de gran calidad con un recubrimiento en brillo.

TAMAÑO - mapamundi pequeño 42,0 (ancho) x 29,7 (alto) cm

Mapa mundo para rascar, de alta calidad, seguidor de viajes, poster, comparte y recuerda tus aventuras de viaje, mapa mundial, color negro € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El regalo perfecto para los viajeros. Nuestro mapa del mundo para rascar viene en paquete perfecto para regalar. Haz un gran regalo y planea un viaje especial, todo al mismo tiempo.

Qué hay dentro: Tiene todo lo que necesitas para marcar tus futuros viajes y rascar los lugares que ya has visitado. Para borrar la capa y limpiar los restos del rascado, usa una moneda y un paño de fieltro.

Tamaño perfecto. Las dimensiones son 88 x 63 cm, uno de los mapas más grande disponible

Un gran recordatorio: una manera divertida de aprender para los niños. La manera perfecta de romper el hielo, para que vivas un momento especial con tus amigos rascando del mapa los lugares en los que habéis estado mientras compartís historias sobre vuestros viajes.

Mapa Mundi Rascar, Hillylolly Mapa de Rascar Mundo, Mapas del Mundo 3D, para Marcar Viajes, Haciendo Mapas € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. ☀Estilo noble: Estilo lujoso, tiene todas las excelentes características de los mapas de rascar ordinarios, pero un poco más grande con detalles más complejos y más estilo. Por ejemplo, la parte que conecta tierra y mar le permite experimentar una navegación más completa del mundo en el mapa.

2. ☀Diseño y embalaje: Scratch the world map está diseñado para que pueda encontrar fácilmente el marco adecuado de acuerdo con sus necesidades. El exquisito empaque de cilindro pequeño le permite ser creativo, ya sea para uso personal o como regalo.

3.☀ Mapa de rascar mundo: Fondo negro y la cubierta de lámina de cobre hacen que se vea más a la moda en cualquier pared. Un nuevo mundo se revela con un ligero rasguño de la moneda.Si tiene alguna pregunta,no dude en contactarnos.

4. ☀Fácil de identificar: Mapa de viajes para rascars, estados, ciudades y capitales más importantes, islas y banderas, así como el océano índico y las islas del pacífico sur en el mapa rascar se muestran con asombrosos detalles de color.

5. ☀Práctico formato de póster: Con la ayuda de un formato unificado, puede colgar el póster en el marco de su elección y mostrar las joyas a los invitados de la mejor manera. Después de limpiar la cálida capa dorada de la parte superior, se revelan los deslumbrantes colores campestres.

Atlas&Green - Carte du monde à gratter, A3, format voyage (42 x 29,7 cm) + carte du Royaume-Uni format A4, couleur or rose, avec kit d'accessoires € 4.97 in stock 1 new from €4.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo mapa del mundo de oro rosa – Nuestro mapa del mundo de tamaño de viaje A3 para rascar obtiene un nuevo giro de oro rosa para Navidad. Simplemente rasca el revestimiento de aluminio para revelar un mundo de oro rosa con sutiles tonos rosados

Incluye mapa del Reino Unido – en el mismo color rosa. El mapa de Reino Unido A4 para rascar (29,7 x 21 cm) utiliza los mismos colores de oro rosa que el mapa del mundo y se incluye absolutamente gratis.

Kit de accesorios: todo lo que necesitas para mantener tu mapa impecable: púa para rascar, mini lupa con aumento de 5 x y paño de limpieza de microfibra ultrasuave, se incluyen juntos en nuestra lujosa bolsa de microfibra.

Tamaño perfecto de viaje: mapa del mundo de tamaño A3 (42 x 29,7 cm) y tubo de regalo (32,7 x 5,8 cm); ideal para tu mochila y viajes, o para lucir genial en la puerta de la nevera o pared de la oficina. Un relleno de calcetines

El paquete definitivo – El kit completo de mapas para ti – solo lo mejor hará; hemos obtenido materiales de la más alta calidad de todo el mundo para ofrecerte el paquete de mapa de viaje perfecto. Ahora ve a explorar y úsalo

Rasca el mundo, mapa mural de rascar en CASTELLANO. 84x59 cm. Maps International. € 17.84 in stock 3 new from €17.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number WM01637-FBM Model WM01637-FBM Release Date 2017-10-01T00:00:01Z Language Castellano Number Of Pages 2 Publication Date 2017-10-01T00:00:01Z

Mapa Mundi Rascar XXL, Color Negro y Dorado, 82 x 60 Centímetros, con las Banderas de Todos los Países. Un Regalo Ideal y muy original para los viajeros y niños. Mapamundi para rascar. € 13.90 in stock 1 new from €13.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño:82.5*59.5cm,este mapa del mundo de alta calidad y rascable emplea un diseño negro y elegante,terreno de colores brillantes, cartografía topográfica precisa, banderas nacionales y puntos de referencia

MAPA MUNDI PARA PARED EXTRA GRANDE 82X60 + 72 accesorios: 1 * bolsa de microfibra, 1 * pluma rascada, 1 * raspador negro, 60 * adhesivos, 1 * tela negra de limpieza, 8 * cinta de doble caras, estos accesorios pueden ayudarlo a rascar mejor, este mapa también se puede instalar en un marco como recuerdo.

Mapa mundi vintage y antiguo CON DETALLES CARTOGRÁFICOS, su color se basa en el color del terreno.Los Estados Unidos, todas las provincias de Canadá y la parte terrestre a la costa de la frontera tienen una línea divisoria.Debajo del mapa tiene las banderas nacionales de cada país, lo que le permite experimentar una vista más completa del mundo.

ENTREGA SIN DAÑOS: su mapa mundi de rascar de viajes está enrollado por nuestro equipo especialista en mapas y metido en un tubo de regalo para su entrega, de modo que llegue protegido y listo para colgar.

Nota:raspar ligeramente para evitar rayar el mapa con fuerza. Después de obtener el producto, puede abrir los tapas en ambos lados simultaneamen, es más fácil sacar los accesorios y el mapa.

JGR SELECT Mapa Mundi Rascar - Mapamundi Extra grande, Color Negro y Dorado - Incluye Kit Rascador y Tubo de Regalo – Mapa de Rascar del Mundo Para Pared € 17.98 in stock 1 new from €17.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INCREIBLE MAPA MUNDI CON TODOS LOS DETALLES – Mapamundi extra grande de 82 x 59 cm. Fabricado con materiales de alta calidad, cuidando todos los detalles al máximo.

MUY FACIL DE USAR - Simplemente, rasca la lámina dorada de cada destino visitado con el kit rascador, para revelar un mapa político, detallado y colorido de sus experiencias de viaje.

CONJUNTO DE ACCESORIOS DE REGALO – Incluye un kit rascador compuesto por: púa de guitarra y bolígrafo especial para rascar, un cepillo y una gamuza para eliminar los restos después de rascar y todo ello dentro de una bolsita de transporte para guardar los accesorios.

EL MEJOR REGALO PARA VIAJEROS – Es sin duda el mejor regalo para los amantes de los viajes y jóvenes exploradores, gracias a este increíble mapamundi tendrá las magníficas experiencias de todos los lugares visitados, en su casa. No se lo esperará, le encantará.

INCLUYE TODO LO NECESARIO – Nuestro mapamundi incluye todo lo necesario para disfrutar desde el momento en el que lo recibas, incluye el mapa extra grande, el conjunto de accesorios y todo ello, dentro de un tubo de almacenamiento de regalo también incluido. READ Los 30 mejores One Piece 86 capaces: la mejor revisión sobre One Piece 86

Mapa del Mundo Para Rascar, Mapa Detallado con Las Banderas de Los Países 84 x 57cm, Las Ciudades más Grandes y Capitales, El Paquete de Regalo Incluye Una Herramienta Para Rascar, Hecho en la EU € 21.50 in stock 2 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CREA TU HISTORIA DE VIAJES PERSONAL - ¿Te gusta viajar? ¿Alguien que conoces ama viajar? Somos viajeros y diseñamos este Mapa Mundial Grande y Raspado (70x50cm) para personas como tú. Todos los continentes, estados de capitales o países fueron dibujados a mano con una pasión imparable por un mundo creativo y libre. Este mapa raspable de "Travel History" no solo le permitirá hacer un seguimiento de sus viajes, sino que también compartirá sus experiencias con sus amigos.

✅ REGALO ORIGINAL PARA LOS AMANTES O USTED: A todos les encanta recibir regalos asombrosos y un juego de mapeos del mundo es el perfecto. ¡Puedes usarlo para decorar tu habitación, oficina o incluso la habitación de los niños! Nunca ha sido tan fácil compartir sus experiencias de viaje con quienes le rodean y crear conversaciones atractivas. Más importante aún, el mapa sirve como un recordatorio de cuánto del mundo te estás perdiendo. ¡Actúa, presiona tus límites y disfruta de la experiencia!

✅ SU HISTORIA DE VIAJE PERSONAL - Ahora puede viajar por el mundo y mostrar con orgullo sus destinos visitados en casa. Observe cómo cambian los colores al rascar los países vecinos y detectar las impresionantes diferencias de tonos. Simplemente tome su rascador y comience a rascar todos los destinos que ha tenido la suerte de visitar. Crea tu propio viaje personalizado, y cambia continuamente el mapa del mundo.

✅ MAPA CON LAS LÍNEAS Y BANDERAS DE LOS ESTADOS: Mapa del Mundo con 732 Ciudades, 196 Banderas, 76 Profundidades del Mar, 13 Cumbres, 21 Archipiélagos. Las líneas estatales en USA, Canadá, Groenlandia, Rusia, China y Australia, todas las fronteras de los países están claramente marcadas. En la superficie del mapa visuales marcados Océanos, mares, ríos, lagos, ciudades, nombres de países y capitales

✅ SU SATISFACCIÓN GARANTIZADA: tomamos muy en serio la calidad de nuestros productos. Si tiene algún problema con su mapa, comuníquese con nosotros y trabajaremos rápidamente para resolverlo, incluida la devolución si es necesario. Su satisfacción es mi objetivo!

ATLAS & GREEN Mapa Mundi Rascar | Mapa del Mundo para Rascar | Scratch Map para Viajes 70 x 42 | Ultra Detallado con Estados Unidos + Kit Accesorios € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO TAMAÑO GRANDE - Nuestro nuevo mapa mundi pared grande para raspar de 42 cm x 70 cm es una pieza de arte única; el punto focal de cualquier habitación y el accesorio de viajes perfecto. Un gran regalo para cualquier ocasión.

CALIDAD PRÉMIUM - Nuestro exclusivo y hermoso mapa del mundo para rascar está impreso en papel artístico espeso y brillante; simplemente rasca el revestimiento dorado para revelar un mundo cartográficamente preciso de colores vibrantes y brillantes.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS - Contiene muchos detalles cartográficos, incluyendo todos los Estados Unidos, Canadá y Australia en colores diferentes. Ciudades, ríos, grupos de islas y muchas más características geográficas.

KIT DE ACCESORIOS - todo lo que necesitas para mantener tu mapa impecable. Púa para rascar, mini lupa con 5 aumentos y paño de limpieza de microfibra ultrasuave, todo en nuestra lujosa bolsa de microfibra

SATISFACCIÓN 100% - Solo utilizamos los materiales de alta calidad que obtenemos de todo el mundo para ofrecerte el mejor producto posible. Si tienes cualquier problema, nos esforzaremos por solucionarlos inmediatamente. Ahora comienze a explorar y a utilizar tu mapa!

Mapa para rascar de las Siete Maravillas del Mundo – A3 Diario de Viaje – Póster personalizado de seguimiento de viajes – Reviva y comparta sus aventuras (Negro | 29,7 x 42 cm) € 15.97 in stock 1 new from €15.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REVIVA Y COMPARTA SUS VIAJES – mientras esté esperando sus próximas vacaciones, su nuevo mapa para rascar le recordará todos lugares lejanos que ha visitado y le ayudará a planificar nuevas y emocionantes aventuras. Cuando vaya a su próximo viaje, puede llevar su mapa fácilmente, y mientras toma un café en Roma, ¡borre Italia (y el Coliseo)!

SIETE MARAVILLAS ESPERANDO SER DESCUBIERTAS - ¡Inspírese para explorar! El mapa de nuestro diario de viajes trae hermosos íconos de los rincones más impresionantes de la Tierra. En la esquina izquierda del mapa encontrará un mapa de Europa de mayor escala, donde hasta los países más pequeños y sus capitales estarán esperando para ser descubiertos.

GRAN CONTRASTE, VIVOS COLORES – luego de vender más de 50 000 mapas, recibimos una gran cantidad de comentarios de nuestros clientes. Después de considerarlos y escuchar sus necesidades, hemos creado una nueva paleta de colores. ¡Los nuevos colores son vivos, contrastantes y claramente visibles en cualquier luz! También hemos mejorado la capa que se rasca haciéndola más lisa que nunca.

UN REGALO PERFECTO PARA SUS AMIGOS - ¡Inspire a otros a explorar el mundo! Es el mejor regalo que puede dar. Hasta para los menos aventureros el mapa funcionará como un cartel elegante o una herramienta educativa para los niños. Nuestro mapa de tamaño de viaje está envuelto en una hermosa caja de regalo, ¡así que no tiene que preocuparse por el envoltorio!

PRUÉBELO SIN RIESGO – nosotros examinamos cuidadosamente cada producto antes de enviarlo y utilizamos papel, tinta y laca de calidad superior para asegurar su satisfacción. Pero si por algún motivo no le gusta nuestro producto, ¡devuélvalo en un plazo de 100 días y recupere su dinero sin que se le pregunte nada!

Póster del mapa-mundi de rascar con tubo de regalo 82 x 45 cm XXL - Mapa mundial extragrande personalizado y todas las banderas del país - Detalles cartográficos - incluye una herramienta para rascar € 19.95 in stock 2 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ó - Estilo único en oro y blanco. Tan pronto como haya hecho sus primeros viajes, el mapa de raspado se tachará y aparecerá gradualmente un mapa colorido del mundo.

⛵ Ó - Imagina poder realizar un seguimiento de tus viajes sin tener que escribir en tu diario. Al mismo tiempo, crea una decoración de pared visualizada que muestra sus viajes pasados ​​de un vistazo.

Ñ Ú - Diseñado a mano con una increíble pasión por los viajes. Cada detalle, cada país está perfectamente definido y es fácil de encontrar. Los bordes claros y los colores brillantes transforman este mapa del mundo para raspar en el arte de pared perfecto para su oficina o habitación.

️ Í - Dimensiones gigantes con 82 cm de ancho y 45 cm de altura, un atractivo espectacular. Si está buscando un mapa del mundo para raspar detallado pero preciso, este mapa de viaje de Scratch es difícil de superar. Países, estados, capitales, ciudades importantes, islas, banderas, meridianos y paralelos: ¡todos se presentan en hermosos colores y detalles!

✈️ Á - En lo que respecta a la calidad, este mapa del mundo de rascar es único en su clase. Fabricada con el papel laminado más fino y cuidadosamente coloreada para que cada país sea distintivo, la Travel Scratch Card también es fácil de raspar sin dañar el mapa mundial. Recomendamos el chip de plástico suministrado, una moneda o solo la uña para rascar.

Anpro Mapa Mundi Rascar Pared Grande,Mapa Rascar Europa y Estados Unido con 46 PCS Accesorios,Regalo para Navidad,Cumpleaños,Viaje € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres mapas: mapa del mundo 63 * 42 cm; Mapa de Estados Unidos: 53,5 * 35 cm; Mapa de Europa: 52 * 35 cm; este traje de mapa de alta calidad que se puede pintar desde cero, con un elegante diseño de fondo negro, colores brillantes y un terreno preciso Mapas, banderas nacionales, monumentos, atracciones turísticas, un mundo nuevo se puede presentar con un solo rasguño con accesorios.

Equipado con 26 accesorios: Incluye 2 púas negras, 1 rotulador rojo, 1 lupa, 10 clavos, 5 banderas, 1 paño, 3 pegatinas, 3 pegatinas de doble cara (cada una con 4 piezas, 12 piezas en total), es el accesorio más completo del mercado. Satisface las necesidades de diferentes escenarios, ayuda a completar la experiencia de rayado, une fotos de viajes en el tablero de corcho y también se puede instalar en el marco de fotos como recuerdo.

Diseño de detalles coloridos: diseñado con ricos detalles geográficos, incluidas las partes que conectan tierra y mar, líneas divisorias y tamaños precisos, y también con banderas nacionales de varios países, lo que le permite experimentar una navegación más completa en el mundo del mapa.

Un regalo especial: rasca el mapa con familiares, amigos y niños, aprende y explora el mundo de una manera divertida y emocionante, conmemora la alegría del viaje y comparte el conocimiento geográfico con tus hijos. No solo puede marcar su viaje con su familia a través de la visualización del mapa, también es muy educativo, ¡y también es un gran regalo de Navidad!

Embalaje de tubo de papel exquisito: diseñe una etiqueta manuscrita exclusiva, ¡puede escribir su nombre o el nombre del destinatario del regalo! El tamaño del paquete es de 44 * 5,6 * 5,6 cm, lo cual es hermoso y fácil de transportar. El elegante diseño del mapa de rascar puede combinar perfectamente con cualquier estilo decorativo.

Justech Mapa Mundi Rascar 82 x 59cm Rasguño del Mapa Educativo del Mundo Mapa Mundial de Viaje Mapa Mundi de Pared Grande Mapa del Mundo para Pared con Estados y Banderas de Países € 20.59 in stock 1 new from €20.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mapa del Mundo de Edición de Rasguño de 82 x 59 CM】Los Mapas de Viajes de Scratch Off le Brindan Más Detalles, Incluidos Los Contornos Terrestres y Oceánicos, Las Principales Ciudades, Parques Nacionales, Ríos, Lagos, Montes, Desiertos y Más. Para que Pueda Obtener Una Vista Más Completa de la Tierra Mientras Viaja.

【Durable】Este Mapamundi Está Hecho de Papel Kraft con Una útil Herramienta de Raspado (Los Colores Se Envían al Azar) que Remueve la Lámina Sin Dañar su Mapa de Viaje Mundial. Más Duradero, Tiene la Vida Útil Más Larga.

【Crea Tus Propios Mapas de Viaje】Este Mapa Mundial Le Ayuda a Registrar Sus Inolvidables Aventuras, o Simplemente Disfrutar de Un Divertido Tiempo Educativo con Sus Hijos y Conocer el Mundo Juntos. Esperamos que Puedas Lograr Esto con Nuestro Mapa Mundial de Rascarse.

【Valiosa Decoración de Pared】El Mapa del Mundo de Scraping Off Es el Testigo de Su Viaje y Puede Conocer Su Huella de Un Vistazo, lo Cual es Muy Significativo. Un Buen Póster para Decorar Su Propia Habitación, la Sala, el Comedor, la Biblioteca, el Estudio, etc.

【Regalo Perfecto y Agradable】 Este Mapa Mundi Es el Mejor Regalo para Los Entusiastas de Los Viajes, que Es Fresco, Significativo, Vintage, Personalizado, Premium y Fácil de Llevar. También Un Buen Accesorio de Enseñaza para Ayudar los Niños a Conocer los Países y el Mundo.

Mapa Mundi Rascar 43x28 de papel laminado, Incluye rascador, presentado en estuche de cartón eco. Ideal para que los niños aprendan € 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mapa Mundi Rascar linea nature 43x28 de papel laminado, Incluye rascador, presentado en estuche de cartón eco

Mapamundi de línea nature para los más viajeros. Fabricado en papel laminado, basta con rascar la superficie del país que se desee para que aparezca como marcado. Incluye rascador, presentación en estuche de cartón de diseño eco

Mapa Mundi de pared, ideal para niños, escuelas y centros educaticos, incluye rascador

Visita nuestro escaparate MirVen Group en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Todo tipo de regalos. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

ATLAS & GREEN Mapa Mundi Rascar | Mapa del Mundo | Mapa para Marcar Viajes | Scratch Map Europa Blanco y Clásico | Kit de Accesorios € 9.44 in stock 1 new from €9.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SIGUE TUS VIAJES - Rasca la capa dorada en este mapa del mundo para pared para revelar un mapa del mundo en estilo tradicional y colores clásicos. Este mapa del mundo poster para raspar es el compañero de viaje perfecto.

DETALLES GEOGRÁFICOS - Este mapa del mundo para pared contiene una gran cantidad de países, ciudades, océanos y grupos de islas para anotar los detalles de sus aventuras, o simplemente planificar sus viajes futuros.

MAPA EUROPEA INCLUIDO - ¿No vas a viajar muy lejos de casa? Anote sus viajes con mayor precisión con el poster mapamundi para rascar europeo en formato A3, contiene todos los países europeos y muchas ciudades.

KIT ACCESORIOS – Todo lo que necesitas para proteger tu mapa: Púa para rascar, lupa y paño de microfibra para limpiar, todo en el bolso incluido

CALIDAD GARANTIZADA – Estamos seguros de que le encantará este producto, elpapel de alta calidad y los accesorios hechos a medida, pero le ofrecemos un reembolso completo en caso de que no esté satisfecho. ¡Que tengas un buen viaje! READ Los 30 mejores Chaqueta Deportiva Hombre capaces: la mejor revisión sobre Chaqueta Deportiva Hombre

mapa del mundo para rascar 43 cm * 28 cm con marco incluye rascador € 10.39 in stock 1 new from €10.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 328317 Model 328317 Color neutro Language Inglés Number Of Pages 1 Publication Date 2022-04-06T00:00:01Z Format .al

Mapa de viaje rayable con banderas, ciudades y capitales más grandes, tamaño XXL 84 x 57 cm, diseño de superficie de color original – Póster de mapa del mundo para rascar, fabricado en la EU € 21.50 in stock 2 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Crea tu historia de viaje personal - ¿Te encanta viajar? ¿A alguien que conoces le encanta viajar? Somos viajeros y hemos diseñado este mapa del mundo de arañazos para personas como tú. Este es un mapa de Scratch Travel Map, todos los continentes, capitales estados o países fueron dibujados a mano con una pasión imparable por un mundo creativo y libre. Este mapa rascador negro y plateado no solo te permitirá rastrear tus viajes, sino también compartir tus experiencias con tus amigos.

✅ Regalo original: todo el mundo ama recibir regalos increíbles y un juego de mapa del mundo rascador es el perfecto. Puedes usarlo para decorar tu habitación, oficina o incluso habitación de los niños. Nunca ha sido tan fácil compartir tus experiencias de viaje con los que te rodean y crear conversaciones atractivas. Lo que es más importante, el mapa sirve como un recordatorio de cuánto del mundo aún te falta. Toma acción, empuja tus límites y disfruta de la experiencia.

✅ Tu historia personal de viaje - Ahora puedes viajar por el mundo y mostrar con orgullo tus destinos visitados en casa. Observe los colores cambian mientras rascas los países vecinos y observa las impresionantes diferencias en los tonos. Simplemente coge tu rascador y comienza a rascar todos los destinos que has tenido la suerte de visitar. Crea tu propio viaje personalizado y cambia constantemente mapa del mundo.

✅ Mapa de viaje rayable con banderas - con Líneas y banderas, Rascar mapa del mundo con 732 ciudades, 196 banderas, 76 profundidades del mar, 13 picos de montaña, 21 archipiélagos. Líneas estatales en EE.UU., Canadá, Groenlandia, Rusia, China y Australia. Todas las fronteras de países están claramente marcadas. En la superficie del mapa de arañazos: marcada visualmente marcada océanos, mares, ríos, lagos, ciudades, nombres de países y capitales.

✅ Calidad garantizada – Diseño de alta calidad. Controlamos cuidadosamente todo el proceso de producción, desde el diseño hasta el producto final. Nos tomamos muy en serio la calidad de nuestros productos. Si tiene algún problema con su mapa, póngase en contacto ya que trabajaremos rápidamente para resolverlo, incluyendo la devolución si es necesario.

Grupo Erik Editores Lamina Educativa Mapa Del Mundo € 5.90

€ 3.42 in stock 4 new from €3.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida 40 x 59.5

Tienen un grosor de 0.6 mm

Ideal para cualquier rincón de estudio

Global Walkabout ESPAÑOL - Mapa de scratch de países europeos con fondo de banderas - Regalo De Viaje -(negro) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA LOS VIAJEROS ENTUSIASTOS - tanto si ya tienes varios países a tus espaldas como si te estás embarcando en toda una vida de planes de viaje, necesitas marcar tu viaje con nuestro mapa de rascar del tamaño de un viaje.

DELUXE - nuestro mapas para rascar está cubierto con una lámina de oro. Raspe el papel de aluminio para mostrar dónde ha estado para revelar coloridas banderas.

TAMAÑO - ideal para viajes por el mundo y habitaciones pequeñas, nuestra versión A3 es perfectamente portátil y se convierte en el póster ideal para una pared. Mide 42.3 x 30cm o 16.5" x 11.7" w donde usted ha estado para revelar coloridas banderas de países e información.

EMBALAJES BELLEJOSOS - nuestro mapa mundial de rasca y gana del tamaño de un viaje viene en un tubo de tamaño perfecto para un almacenamiento ordenado y un transporte fácil.

REGALO - sorprende a un amigo o familiar que le encanta viajar por el mundo con uno de nuestros pósters para rascar. Pueden registrar sus viajes país por país

Mapa para rascar Negro Oro Detallado Estados de EE. Pin de seguimiento de lujo Mapa del mundo Mapa de viaje MyMap Póster de pared Mapa 61x40cm € 59.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number localization_B07X3DLZLR Color Negro, 40,6 x 60,9 cm. Size 61x40cm Language Inglés

Mapamundi Para Rascar - Mapa Para Rascar del Mundo - Rascar Mapa del Mundo - Mapa Rascable - Marque Mapa - Lugares Visitados - Black and Gold Scratch off World Map of Places Weve Been € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BENEFICIO MÁXIMO: al comprar dos carteles raspables a la vez, ahorrarás alrededor del 60 por ciento en el segundo

COMPLEMENTARIDAD: el mapa del mundo raspable y el póster raspable con destinos del mundo se combinan perfectamente entre sí en estilo y propósito; marca los países visitados en el mapa, y los lugares de interés en el póster

CALIDAD Y USO CÓMODO: Ambos carteles raspables tienen una lámina de alta calidad que no se despega durante el transporte, pero se puede quitar fácilmente con un raspador del juego.

CONJUNTO DE ACCESORIOS: en el juego encontrarás un raspador, una goma de borrar y un paño para cuidar los carteles, botones para fijar a la pared

REGALO PERFECTO: estos dos maravillosos carteles alegrarán a todos los amantes de los viajes. Sabíamos que querrías comprar un mapa del mundo raspable y un póster raspable de destinos del mundo para un regalo, por lo que hicimos un empaque no solo confiable, sino también de regalo. ¿Quedan dudas? ¡Haz clic en el botón "Agregar al carrito" y obtén un póster raspable pronto!

BASHOM BS-115 Pegatinas de pared del mapamundi grande mapa mundo para con decoración madera mundi póster oficina sala corcho dormitorio niños antiguo gigante mural rascar banderas maps mundial € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APRENDE Y JUEGA: jugar es la forma favorita de aprendizaje de nuestro cerebro. Los adhesivos Decowall no solo son una excelente herramienta educativa, sino también una forma divertida de decorar tu habitación.

✈️AÑADE COLORES SIN PINTAR: decora tu habitación al instante. Da color y vida a tu habitación sin la molestia de pintar y limpiar.

HAZLO TÚ MISMO, FÁCIL DE PELAR Y PEGAR: aplica rápidamente las pegatinas sin ensuciar. ¿Es hora de cambiar? Solo tienes que retirar y reposicionar, sin dejar ningún residuo pegajoso en la pared.

ADHESIVO ALTA CALIDAD Y DISEÑADO POR LOS ILUSTRADORES DE BASHOM : todos nuestros adhesivos están cuidadosamente diseñados por nuestro equipo de talentosos artistas y están hechos con la más alta calidad a precios asequibles. DIMENSIONES - 2 hojas de 90 cm (ancho) X 30 cm (alto) (35,4" x 11,8")

Garantía de reembolso o reenvío del 100%: si nuestra etiqueta no cumplió con sus requisitos, contáctenos para obtener una solución 100% satisfecha

