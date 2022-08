Inicio » Top News Los 30 mejores Manteles Mesa Redonda capaces: la mejor revisión sobre Manteles Mesa Redonda Top News Los 30 mejores Manteles Mesa Redonda capaces: la mejor revisión sobre Manteles Mesa Redonda 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Manteles Mesa Redonda?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Manteles Mesa Redonda del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



DALINA Textil Mantel de Mesa Antimanchas Redonda de Tejido Impermeable, Mantel Impermeable Sin plastificar (140CM Ø, Gris) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO. Ofrecemos una gran variedad de diseños que se adaptan al estilo de tu hogar.

MATERIAL. Utiliza un acabado de 100% fibra Poliéster. La tela no está plastificado pero está echa con un material de tela impermeable.

IMPERMEABLE. Gracias a nuestras fibras de poliéster estos manteles son impermeables.

TAMAÑO. Con sus diferente tamaños se adaptan a cualquier mesa. Ideal para cocina, salón o para tus mesas de exterior gracias a que puedes elegir su formato rectangular o redondo.

LAVADO. Fácil limpieza y mantenimiento con un paño húmedo o también preferiblemente lavar a mano, o también a máquina de ciclo suave con temperatura 30º grados.

meioro Color Sólido Borla Mantel Mantel Redondo Algodón Lino Mantel Adecuado para la Decoración de la Cocina del Hogar, Varios Tamaños € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛ Material Material de manteles: hecho de lino de algodón de alta calidad, textura suave, fácil de limpiar.

☛ DesignDiseño de borla: elementos elegantes y modernos, se adhieren a los detalles de diseño en general. Resistencia térmica, resistencia a la presión, larga vida útil.

☛ Aplicación: adecuada para mesas de picnic, escritorios, mesas de almacenaje y otros tipos de picnic para interiores o exteriores.

☛ Use este mantel para hacer que su mesa de comedor y cocina sean más brillantes y únicas.

☛ Varios tamaños: este mantel tiene muchos tamaños rectangulares y redondos para que elijas. Elija el tamaño que mejor se adapte a su mesa.

Le linge de Jules Mantel Antimanchas Astrid Turquesa - tamaño : Redondo diamètre 160 cm € 16.05

€ 15.48 in stock 2 new from €15.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de limpiar :

Tratamiento perlante y Antimanchas

Se seca rápido

Acabado : al bies

Composición : 100% poliéster READ Blue Dollar Today: cuánto se negocia este viernes 16 de octubre

DALINA TEXTIL Mantel de Mesa Antimanchas Redonda de Estampado Hojales Otoño Tejido Impermeable (140CM Ø ) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO. Ofrecemos una gran variedad de diseños con estampados de todo tipo que se adaptan al estilo de tu hogar. Para un diseño moderno y elegante con toques exóticos, hojales, pétalos y vintage.

MATERIAL. Utiliza un acabado de 100% fibra Poliéster de alta calidad. La tela no está plastificado pero está echa con un material de tela impermeable, superficie suave y ligero para dar a tu hogar un toque cómodo y limpio.

IMPERMEABLE. Gracias a nuestras fibras de poliéster estos manteles son impermeables, el liquido permanece en la superficie del mantel y facilita su limpieza posterior. Aumenta la protección de tu mesa y al mismo tiempo decorar tu hogar.

TAMAÑO. Con sus diferente tamaños se adaptan a cualquier mesa. Ideal para cocina, salón o para tus mesas de exterior gracias a que puedes elegir su formato rectangular o redondo.

LAVADO. Fácil limpieza y mantenimiento con un paño húmedo o también preferiblemente lavar a mano, o también a máquina de ciclo suave con temperatura 30º grados.

WELTRXE Mantel redondo impermeable de poliéster, 180 cm, mantel de mesa, lavable, efecto lino, para comedor, pícnic, restaurante, color gris claro, diámetro 180 cm € 22.93

€ 21.20 in stock 1 new from €21.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poliéster duradero: el diámetro del mantel es de 180 cm. Hecho de tejido de poliéster de alta calidad 180 g/m², sin productos químicos agresivos, sin olor químico como un mantel de PVC, el mantel de mesa Weltrx es duradero para un uso prolongado.

Mantel antimanchas. El mantel de aspecto de lino moderno y encantador da a tu mesa de comedor o mesa en el exterior un aspecto elegante y la protege de arañazos y manchas, una opción inteligente para Navidad, bodas, cumpleaños y fiestas de reunión.

【Mantel antiderrames】 Se puede limpiar fácilmente con una esponja o toallas, todos los líquidos y salpicaduras se deslizarán del mantel.

【Cuidado fácil】 El mantel de comedor se puede lavar a mano y a máquina en agua fría con un detergente suave. No usar lejía. Secar en un lugar ventilado.

Tamaño ideal: ofrecemos una variedad de tamaños y colores para este elegante mantel y puedes encontrar lo mejor para tu mesa. Si usted necesita otro color o tamaño, por favor póngase en contacto con nosotros por mensaje de Amazon o visita la tienda WELTRXE para otro mantel de estilo.

Qualsen Mantel Antimanchas Redondo Impermeable, 140 cm, Manteles Mesa Decorativo para Hogar Comedor del Cocina, Lino € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de PU】: tela engrosada, buena flexibilidad, mejor drapeado que el mantel de otras telas, se siente más cómodo y dura más.

【Manteles impermeables de alta resistencia】: a prueba de aceite, a prueba de derrames, resistente a fugas, resistente a arañazos, resistente al calor (hasta 100 ℃)

【Manteles hermosos y funcionales】: un diseño simple agrega un poco de elegancia a su espacio de comedor; Estos manteles resistentes al agua son adecuados para cualquier cena en interiores y exteriores, ya sea para usos decorativos o funcionales.

【Mantel limpio y fácil de limpiar】: ¡No se requiere lavar! Simplemente limpie con un paño húmedo y agregue un poco de jabón / detergente si es necesario. (no se permite planchar. Si es necesario, lavable a máquina)

Aviso: el mantel puede tener algunas arrugas debido al plegado, no se preocupe, se recuperará después de un tiempo.

NAPPE RONDE antimanchas redondo 180 cm ALIX blanco € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se lava a 30º C y se seca rápidamente

Composición 100 % poliéster impermeable

El mantel liso es anti-manchas

Diámetro de 180 cm

laamei Mantel de Hule Lavable Cubierta de Mesa Redonda Debajo del Mantel Moderno Mantel Encerado Impermeable Antirrayas(Gris,90-110cm) € 26.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ MATERIAL EXCELENTE: a diferencia de otros materiales baratos, nuestros manteles están hechos de materiales de alta calidad, que son más gruesos y resistentes. Es impermeable, resistente al aceite y resistente a los rayones, y el borde elástico hace que se adhiera bien a la mesa sin resbalar.

️TAMAÑO: Nuestros manteles tienen un cierto grado de flexibilidad y se pueden aplicar a mesas redondas de entre 90-110cm o 110-140cm de diámetro. Mide tu talla antes de comprar para asegurarte el mejor ajuste.

️ PROTECCIÓN COMPLETA: el mantel puede cubrir perfectamente su mesa, para proteger su mesa en todas las direcciones. El mantel de laamei es imprescindible para tu hogar.

️DECORACIÓN: Nuestros manteles tienen diferentes colores para elegir, para decorar tu hogar, tu cocina y darle un nuevo aire a tu hogar.

️NOTA Y SERVICIO: Debido a las diferentes pantallas de computadora / pantalla, el color del producto puede ser ligeramente diferente al de la imagen. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, ¡laamei le desea una feliz compra!

HQdeal Mantel Redondo,Mantel de poliéster Impermeable,Mantel Ajustable de Poliéster con Bordes Elásticos,Resistente al Aceite Cubierta Mesa Restaurante Redonda (Gris,120cm) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿Material alto: el mantel elástico redondo está hecho de tela de poliéster de primera calidad, resistente al agua, resistente a las manchas y las arrugas,resistente a la decoloración y duradero

✿Fácil de limpiar: el paño de mesa se limpia fácilmente con un paño húmedo o una servilleta, agregue un poco de detergente neutro si es necesario y se puede lavar a mano y a máquina en agua fría.

✿Amplia aplicación: el mantel es perfecto para mesas de café, cafés, mesas de comedor, almuerzos, fiestas, bodas, interiores, exteriores y uso diario.

✿Diseño: el mantel tiene un diseño redondo y enrejado, y el mantel tiene una banda elástica, fácil de instalar, no se cae fácilmente después de la instalación

✿Tamaño: el tamaño del mantel es de aproximadamente 120 cm / 47,24 pulgadas, adecuado para una mesa redonda con un diámetro de 100 cm. Viene con un elástico fuerte en el borde que se adapta firmemente a su mesa.

Mantel Redondo,Mantel Resinado Antimanchas,Antimanchas Impermeable Mantel Ajustable Mesa Redonda para Buffet, Boda, Restaurante, Fiesta(180 cm Verde Hojas) (Green) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de calidad]: estas fundas de mesa redonda de PVC Wipe Clean a prueba de agua están hechas de poliéster de alta calidad, que es resistente al encogimiento, impermeable y fácil de limpiar.Las manchas de agua y las manchas de vino tinto se limpian fácilmente con una servilleta.Duradero, resistente a las arrugas y sin decoloración , alto compromiso de ajuste con el escritorio, se puede utilizar repetidamente

[Diseño simple]: pequeño mantel circular de estilo nórdico diseñado con patrón de hojas verdes. Look de moda mientras protege su mesa. Diámetro de 180 cm / 70,9 ", colores brillantes con telas suaves y elegantes que crean un ambiente moderno, romántico y relajante.

[A prueba de derrames y resistente a las manchas]: Nuestro mantel redondo es resistente al aceite, a las manchas, a los arañazos y al agua, lo que lo convierte en el protector de cubierta perfecto para su mesa. Lavable a máquina en agua fría. Reutilizable, fácil de limpiar y mantener. Secar al aire o secar en secadora a temperatura baja. Planchado en caliente si es necesario

[Cuidado fácil]: los manteles de poliéster se pueden lavar a máquina. Use lavado con agua tibia o fría, secado a baja temperatura, sin lejía. Los colores vibrantes y la ropa de mesa resistente pueden soportar cualquier evento de trabajo pesado y una reutilización extensa.

[Uso en interiores y exteriores]: ilumine instantáneamente las mesas de comedor mientras protege las superficies. perfecto para comidas diarias con la familia, fiestas, cumpleaños o reuniones especiales de vacaciones. Adecuado para patio, jardín, patio, cocina, comedor, cafetería y sala familiar.

Home Direct Mantel de Hule, Redondo 160 cm Lunares pequeños Gris Claro € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 160 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Meioro Manteles Redondo Mantel de Mesa Impermeable de Borrable PVC Antiincrustante a Prueba de Aceite Mantel Fácil de Limpiar de Triangular Cuadros Estilo Nórdico (Amarillo, Redondo 140cm) € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material Resistente Al Agua] el Mantel de Mesa está hecho de herramientas recubiertas de PVC y malla de poliéster, que tiene múltiples funciones, como impermeabilidad, resistencia al aceite, a prueba de polvo y al calor. El mantel de PVC puede proteger mejor su mesa de comedor.

[Borde Claro] el borde de la cubierta de la mesa está en relieve por ultrasonidos, el encaje es delicado y no es fácil caerse.

[Uso Diario] los ropa de mesa impermeables son adecuados para uso en interiores y exteriores, como mesas de comedor, picnics, fiestas, cafeterías, barbacoas, etc.

[Instrucciones De Limpieza]las manchas y los líquidos se pueden limpiar rápidamente con una servilleta o un paño húmedo. No lave a máquina ni con blanqueador.

[Nota] Los manteles que acaban de recibir tendrán un ligero olor. Se recomienda ventilar unos días antes de usarlo. Si tiene alguna pregunta o insatisfacción con el producto, contáctenos. Nuestro equipo de servicio al cliente le brindará el mejor servicio al cliente. READ Los incendios forestales matan a 2 en España, obligan a miles más a huir de sus hogares en Francia

Mantel de hule redondo de PVC con diseño floral y dentelle, mantel redondo antimanchas, impermeable, mantel de mesa de hule de comedor, para comedor, jardín, cafetería, fiesta (Beige, 150 cm) € 20.78 in stock 1 new from €20.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material PVC】 Mantel de PVC grueso, que tiene un mejor efecto impermeable y resistente al aceite, para una mejor protección de su mesa. Es muy fácil de limpiar, solo tienes que limpiarlo suavemente. Protege eficazmente tu mesa de comedor. Es duradero y tiene un muy buen drapeado.

【Mantel impermeable】 Comida o derrame, limpia en segundos con un paño húmedo. La parte trasera de franela garantiza un diseño antideslizante y protege la mesa. Esto significa que los manteles decorativos son prácticos y prácticos para familias con niños y niños.

Tejido de mesa redondo de plástico: el mantel de plástico recubierto es un paño limpio e impermeable. Se trata principalmente de una superficie de cera de plástico, por lo que puedes colocar comida y no se introduce nada en ella.

Mantel decorativo: los manteles tienen colores y patrones elegantes, que se pueden integrar de forma transparente en la mayoría de las decoraciones interiores. Este mantel de PVC está diseñado con hojas y flores, lo que es muy adecuado para el uso diario o ocasiones especiales y vacaciones.

【Escenario de uso】 Adecuado para la mayoría de las mesas interiores y exteriores, como cocina, comedor, patio, jardín, sala familiar, cafetería, fiesta o como paño de picnic, paño de polvo, tela decorativa. Es el complemento perfecto para cualquier comedor interior y exterior, ya sea para uso decorativo o funcional.

Mantel de Hule, Redondo 160 cm Hojas Verde Salvia € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 160 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Yeahshion Mantel Redondo Resistente a Las Manchas Azul Φ120cm, Mantel Impermeable con Efecto de Lino de Poliéster para Mesa, Comedor, Restaurante (Azul, Φ120cm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALTA CALIDAD】Hecho de poliéster de alta calidad de 180 g/m2 (180 g/㎡) sin productos químicos agresivos. Este mantel rectangular es fuerte y fresco para un uso prolongado.

【DECORACIÓN Y PROTECCIÓN】 El diámetro del mantel es de 120cm. El moderno y encantador mantel de efecto lino azul le dará a tu mesa de comedor un aspecto elegante y la protegerá de arañazos y manchas.

【MANTEL DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS】 Todos los líquidos y derrames se caerán del mantel de poliéster resistente al agua, solo puede limpiarlo con una esponja o toallas.

【AJUSTE PERFECTO】 Ofrecemos una variedad de tamaños para este mantel de poliéster, para que pueda encontrar el mejor para su mesa. Este mantel es adecuado para la mayoría de las mesas de buffet, mesas de picnic al aire libre, mesas de café, comedor y mesas de cocina.

【CUIDADO FÁCIL】 El mantel se puede lavar a mano y a máquina en agua fría con un detergente suave. No use lejía. Secar en un lugar ventilado.

AMIPOS - Mantel de poliéster vintage de encaje blanco para mesa de hogar, cocina, fiesta, boda, decoración (redondo, 178 cm) € 18.98 in stock 2 new from €18.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de encaje de poliéster. Tamaño: 178 cm de diámetro. 1 pieza por paquete.

Material de calidad: hecho de tela de poliéster premium, el mantel de encaje blanco es duradero y resistente al desgaste.

Elegante diseño de encaje: con patrón de ángel, el mantel blanco puro con diseño de encaje se ve fresco y natural, hermoso y romántico, puede ser una atractiva herramienta de decoración de mesa y hogar, que añade un ambiente más elegante a cualquier ocasión.

Escena aplicable: la cubierta de mesa de encaje vintage da un aspecto elegante a cualquier mesa. Se puede utilizar con otros manteles de colores o utilizar de forma independiente. Perfecto para mesa de comedor, mesa de café, sofá, decoración de interiores, Navidad, boda, etc.

Cuidado fácil: lavable a máquina, secar en secadora a baja temperatura, ciclo suave, planchado a baja temperatura según sea necesario.

Décorline 1710464 - Mantel transparente Redondo , 140 cm, Cristal Estamapdo, Plata € 8.75 in stock 1 new from €8.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Pvc

Color: Plata

Dimensión : 140 Cm

Soleil d'ocre 815233 Mantel Antimanchas Redondo 180 cm Alix Antracita € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel antitache redonda 180 cm Alix Antracita

Composición: 100% poliéster Waterproof la mantel unida Alix vestirá joliment su mesa cuadrada. Fácil a vivir, es manchas, se lava a 40 °C y se seca rápidamente.

Diámetro 180 cm

Douceur d'Intérieur Suavez de Interior LIFETTE - Mantel Redondo (180 cm), Color Gris € 14.77 in stock 1 new from €14.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel redondo de poliéster de 180 cm, diseño de libro, color gris

Composición: 100 % poliéster. Gama: poliéster.

Acabado: Biais.

Lavable a 30 °C, no apto para secadora. Planchar a 110 °C.

Décor Ligne - 1710323, Mantel Cristal Redondo, 140 Cm, Feuille, Cristal Estamapdo, Blanco € 8.75 in stock 1 new from €8.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Pvc

Color: Blanco

Dimensión : 140 Cm

Home Direct Mantel de Hule, Redondo 140 cm, Lunares pequeños Verde Salvia € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 140 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Morbuy Manteles Redondo Antimanchas, Poliéster Impermeables Mantel de Mesa Lavable, 3D Mandala Manteles Redondo Decoración para Fiesta Comedor Jardín Hogar (Turquesa,Diámetro 120cm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Uso amplio - Ideal para mesas de salón, cocina, comedor, terraza o jardín. Perfecto para proteger muebles, mesas o superficies, tanto dentro como fuera de casa.---------(fiesta jardin estrellas escritorio encaje elastico decorativo niño niña rojos cocina camping marron pequeño ajustable 70x70 diametro 220x220 90x170 200x150 home personas servilletas 350x150)

- Tejido de alta calidad - El mantel de 100% Poliéster utilice revestimiento impermeable, impermeable y resistente a líquidos como el agua.---------(antideslizantes hojas waterproof tropical redondo transparente pvc redonda impermeable blanco azul morado terciopelo grande constelaciones moderno estampado verde grueso cuadrado 2mm )

- Protege la mesa - Protege la mesa de salpicaduras, derrames, arañazos y antimanchas.--------(120x70 protector picnic papel ovalado 140x220 oval rosa oro nordico niños negro navidad naranja ovalada cuadrada lino amarillo algodon limones lila fiestas rojo lavable tucan verdes futbol vintage flores )

- Fácil de cuidar - Limpie con un paño húmedo. Lavable a máquina o lavable a mano agregue un poco de jabón / detergente si es necesario.-----------(sevilletas 50x100 160x160 wings 180x140 menta 80s 80x120 zebra 300cm juegos jungla oceano gatos jacquard pig comedor ovalados elegantes panda mesas grandes modernos impermeables )

- Servicio - Si tienes problemas. Por favor contáctenos lo antes posible. Le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.---------(bordados mandala leopardo amarillos estampados restaurante tropicales 140x240 halloween verano rosas morados grises navideños flamencos azules cojines mariposas dorados )

Martina Home Ribera Falda para Mesa Camilla, Tela, Marrón, Redonda de 100 € 24.01 in stock 1 new from €24.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Falda de alta calidad con grandes acabados

La.altura.de la.falda.para.mesa camilla.es de unos 75 cm

Composición: 50% algodón, 50% poliéster

Lavado: lavar a máquina máximo (30ºc)

Fabricado en españa por enguitex home

Douceur d'Intérieur Mantel Redondo (0), PVC, Estampado Persa, Color Gris, Cloruro de polivinilo, diámetro 160 cm € 13.94

€ 12.79 in stock 1 new from €12.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Persa

Se recomienda lavar a mano

Mantel redondo (0) 160 cm pvc estampado persa gris

Ronda 160cm

Qucover Mantel Redondo Gris 140cm Impermeable, Lavable Mantel Redondo PVC Estilo Nórdico Resistente al Aceite y Manchas Mantelería y Mantel Plastiaue para Mesa de Comedor € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel redondo: este mantel redondo de 140 cm, recomendado para mesa redonda con un diámetro de 90-120 cm

Patrón de cuadros: mantel de cuadros gris simple y moderno para proteger la cocina, el comedor y las mesas de té, especialmente si tienes niños.

Material de PVC: 100% impermeable, resistente al aceite, resistente al desgaste, antiarrugas y resistente al polvo, para proteger su mesa de arañazos, manchas, etc. (Nota: no coloque objetos metálicos a alta temperatura).

Múltiples aplicaciones: el mantel es adecuado para uso en interiores y exteriores, como cocina, comedor, patio, jardín, sala de actividades familiares, cafetería, fiesta, etc.

Fácil de limpiar: todos los líquidos, incluso el vino, se pueden limpiar rápidamente con un PAÑO HÚMEDO o una TOALLA. ¡No hay necesidad de lavar! Si tiene alguna otra pregunta sobre nuestro producto, no dude en contactarnos, estamos siempre a su servicio.

Mantel de Hule, Redondo 140 cm Azul € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 140 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Productos Plastico Cubre camillas para Mesa Redonda (110 cm) € 12.50 in stock 1 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubre camilla extra, fabricado en España.

Color del mantel de plástico transparente.

Refuerzo lateral de plástico blanco.

CIEEIN CIEHT Mantel Redondo para el hogar Falda de Mesa Mantel de Conferencia para Hotel Blanco 160cm de diámetro € 21.98 in stock 2 new from €21.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: el mantel está hecho de fibra de poliéster de alta calidad, que tiene características súper suaves y antiarrugas.

Amplia gama de usos: adecuado para aplicaciones de interior y exterior, como cocinas, mesas de comedor, mesas de café, azoteas, jardines, oficinas, picnics, etc. También se puede usar como regalo.

Rendimiento: proteja la mesa de manchas, polvo y arañazos. Al mismo tiempo, ofrecemos una variedad de colores y tamaños, modernos y hermosos, que pueden usarse como decoración.

FÁCIL DE CUIDAR: Use detergente neutro, lavar a máquina en agua fría, luego lavar suavemente en la lavadora por hasta 30 minutos. Es preferible lavarse las manos; No usa blanqueador; para establecer planos seco.

Personalizable: nuestro mantel admite formas redondas, rectangulares y cuadradas personalizadas. Puede indicarnos el tamaño que necesita por correo electrónico. Le responderemos cómo comprar dentro de las 12 horas.

TWUTGAYW Mantel Redondo Ajustable, Manteles de Mesa de Vinilo con Bordes Elásticos, Mantel con Respaldo de Franela, Mantel Impermeable Lavable para Fiestas de Picnic al Aire Libre(110-140cm,Gris) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mide tu mesa: tómate un momento para medir el diámetro de tu mesa. Nuestro mantel impermeable de franela es adecuado para mesas redondas de 45 a 55 pulgadas de diámetro. Ten en cuenta el grosor de la mesa para no afectar a los efectos de uso.

【Fácil de instalar y proteger tu mesa】 Nuestro mantel de PVC es fácil de instalar. Proteja eficazmente su escritorio. Evita daños irreversibles a la superficie de tu mesa causados por arañazos, manchas o luz solar, y haz que tu mesa se vea más limpia.

【No es fácil de mover y hermoso】 El diseño elástico de los bordes está más cerca de la mesa y evita eficazmente movimientos y caídas. Nuestro mantel redondo es el estilo más clásico, no solo se adapta bien, sino que también puede decorar tu mesa.

【Impermeable, duradero y fácil de limpiar】El mantel con material de PVC compuesto de franela es impermeable y reutilizable. Es fácil de limpiar y el líquido forma cuentas en la superficie. Solo necesita limpiarlos cuidadosamente con un paño húmedo.

【Mantel multifuncional】 Nuestro mantel se puede utilizar en hoteles, restaurantes, cafeterías, terraza, familia y comedor. Nuestros manteles de PVC son perfectos para ti cuando te encuentras con frecuencia fiestas, colas, picnics, etc. y te traerá mucha comodidad.

