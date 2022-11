Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores manteca de karite pura sin refinar capaces: la mejor revisión sobre manteca de karite pura sin refinar Salud y Belleza Los 30 mejores manteca de karite pura sin refinar capaces: la mejor revisión sobre manteca de karite pura sin refinar 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Manteca de Karité 500g – Orgánica, Sin Refinar, Cruda, Natural - 100% Pura € 11.95

€ 6.79 in stock 3 new from €6.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra manteca de karité es 100% bio y sin refinar. Esto significa que todas las vitaminas naturales en la manteca de karité no han sido modificadas por el proceso de refinado químico

La manteca de karité es excelente en jabones, lociones, bálsamos para labios, mantequillas para el cuerpo y cremas hidratantes. Esta manteca de karité es 100% orgánica, sin refinar, natural y pura, sin ingredientes agregados o conservantes.

Nuestra manteca de karité se corta diariamente para cada pedido y va del gris al amarillo en color, y es naturalmente frágil en su consistencia.

El karité orgánico sin refinar es la forma más cruda y natural de la manteca de karité y como resultado es la manera más natural y nutritiva para hidratar su piel.

PraNaturals Manteca de Karité Hidratante 100% Orgánica 300ml, Protección UV para Todo Tipo de Piel - Hidrata y Repara Cabello € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIBRE DE PRODUCTOS QUÍMICOS: PraNaturals tiene que ver con la naturaleza. Utilizamos los mejores ingredientes que la madre naturaleza tiene para ofrecer y creamos productos perfectos para el cuidado de la piel sin aditivos, parabenos ni productos químicos.

LIBRE DE PRODUCTOS QUÍMICOS: PraNaturals tiene que ver con la naturaleza. Utilizamos los mejores ingredientes que la madre naturaleza tiene para ofrecer y creamos productos perfectos para el cuidado de la piel sin aditivos, parabenos ni productos químicos.

100% CRUDA Y PURA - PraNatural Mantequilla de Karité para microondas, hecha con manteca de karité 100% sin refinar, sin aditivos de ningún tipo, y con altos niveles de grasas no saturadas y antioxidantes naturales.

RICA EN VITAMINAS - Con vitamina A, vitamina E, vitamina F. Además, también ofrece protección UV.

ORGÁNICA Y CERTIFICADA - Certificado por la Sociedad Vegana, con orígenes éticos y orgánicos.

AOKlabs - Manteca de Karite Pura, Oro Africano (100 ml) - Sin Refinar, 100% Pura, Ecológica, Sin Aditivos - Hidrata, Regenera y Repara Piel y Cabello € 22.95

€ 17.21 in stock 1 new from €17.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de Karite Pura Ecologica 100% de Origen Natural: Te aporta múltiples beneficios, como Nutrir, Proteger y Cicatrizar la piel de toda la familia

Cosmética Natural en Farmacias: Contamos con presencia en más de 1.200 farmacias a nivel nacional

Sin Refinar: Nuestra Manteca de Karité Pura Sin Refinar es un producto repleto de Ácidos Grasos, Vitaminas y Triterpenos

✔️ Hecha a mano: Nuestro producto Oro Africano Puro y Ecologico tiene origen en África, donde se produce de manera artesanal mediante presión en frío

Testado Dermatológicamente para pieles sensibles. Tiene propiedades Antiinflamatoria, Antiirritantes, Antioxidantes, etc READ Los 30 mejores Anais Anais Cacharel capaces: la mejor revisión sobre Anais Anais Cacharel

Naissance Manteca de Karité BIO n. º 306 – 1Kg – Pura, natural, certificada ecológicamente, sin refinar, elaborada de forma artesanal y vegana – Obtenida de forma ética y sostenible en Ghana. € 22.99

€ 18.39 in stock 1 new from €18.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de karité 100 % pura, sin refinar, certificada ecológicamente y proviene de Ghana. INCI: Butyrospermum parkii.

Manteca de karité 100 % pura, sin refinar, certificada ecológicamente y proviene de Ghana. INCI: Butyrospermum parkii.

Contiene altos niveles de ácidos grasos insaturados y antioxidantes naturales. Puede ayudar a mantener la piel hidratada y actuar como barrera protectora contra los factores externos. Se suele usar en mantecas corporales, cremas, lociones, bálsamos labiales y productos para el cabello. Más información sobre usos en la descripción.

Su aroma es natural, característico e intenso, su color es amarillo claro o crema y su textura es sólida. Los bloques de manteca se derriten a baja temperatura para su envasado.

Obtenemos nuestra manteca de karité de una cooperativa de mujeres ubicada en Wa, al norte de Ghana. Esta cooperativa de unas 600 mujeres apoya a su comunidad para conseguir un futuro mejor a través de la producción de manteca de karité BIO.

Naissance Manteca de Karité BIO n. º 306 – 500g – Pura, natural, certificada ecológicamente, sin refinar, elaborada de forma artesanal y vegana – Obtenida de forma ética y sostenible en Ghana. € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de karité 100 % pura, sin refinar, certificada ecológicamente y proviene de Ghana. INCI: Butyrospermum parkii.

Manteca de karité 100 % pura, sin refinar, certificada ecológicamente y proviene de Ghana. INCI: Butyrospermum parkii.

Contiene altos niveles de ácidos grasos insaturados y antioxidantes naturales. Puede ayudar a mantener la piel hidratada y actuar como barrera protectora contra los factores externos. Se suele usar en mantecas corporales, cremas, lociones, bálsamos labiales y productos para el cabello. Más información sobre usos en la descripción.

Su aroma es natural, característico e intenso, su color es amarillo claro o crema y su textura es sólida. Los bloques de manteca se derriten a baja temperatura para su envasado.

Obtenemos nuestra manteca de karité de una cooperativa de mujeres ubicada en Wa, al norte de Ghana. Esta cooperativa de unas 600 mujeres apoya a su comunidad para conseguir un futuro mejor a través de la producción de manteca de karité BIO.

Manteca de Karité Ecológica 400g - 100% Vegetal - Sin aditivos - Sin Refinar € 13.90 in stock 1 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SHEA BUTTER 100% PURO : nuestra manteca contiene únicamente Butyrospermum Parkii Butter procedente de la Agricultura Ecológica. Nuestra Manteca de Karité proviene de Costa de Marfil

100% SIN REFINAR : la Manteca de Karité Planète au Naturel es la forma la más natural y la que mejor conserva todas sus propiedades que le confiere su origen natural. Tiene un color ligeramente amarillo

IDEAL PARA USOS COSMÉTICOS : se puede utilizar sobre la piel. Está indicada para todo tipo de pieles. Se puede utilizar también para los cabellos como cuidado capilar. Su composición le otorga múltiples propiedades hidratantes, regeneradoras, cicatrizantes, antinflamatorias y antienvejecimiento.

✅ Certicado Cosmos Organic por ECOCERT Greenlife

MANTECA ORGÁNICA

Manteca de Karité 1kg - Refinado - 100% Puro y Natural € 16.99 in stock 2 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de Karité refinada 1kg

100% pura y natural

Blanco sin olor

Perfecto para manteca corporal

Manteca de karité sin refinar Afrinatur · pura · 100% BIO Ecológica Certificada Ecocert - Pieles Atópicas - 100 ml € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Certificación 100% BIO Ecocert Cosmos Organic

✅ Gran poder hidratante y regenerante de piel, cabello y uñas

✅ Especialmente indicada para pieles secas y atópicas

✅ Producto cosmético apto para veganos. No testado en animales

✅ Producto recolectado y elaborado por cooperativas de mujeres de África Occidental.

Naissance Manteca de Karité BIO n. º 306 – 100g – Pura, natural, certificada ecológicamente, sin refinar, elaborada de forma artesanal y vegana – Obtenida de forma ética y sostenible en Ghana. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de karité 100 % pura, sin refinar, certificada ecológicamente y proviene de Ghana. INCI: Butyrospermum parkii.

Manteca de karité 100 % pura, sin refinar, certificada ecológicamente y proviene de Ghana. INCI: Butyrospermum parkii.

Contiene altos niveles de ácidos grasos insaturados y antioxidantes naturales. Puede ayudar a mantener la piel hidratada y actuar como barrera protectora contra los factores externos. Se suele usar en mantecas corporales, cremas, lociones, bálsamos labiales y productos para el cabello. Más información sobre usos en la descripción.

Su aroma es natural, característico e intenso, su color es amarillo claro o crema y su textura es sólida. Los bloques de manteca se derriten a baja temperatura para su envasado.

Obtenemos nuestra manteca de karité de una cooperativa de mujeres ubicada en Wa, al norte de Ghana. Esta cooperativa de unas 600 mujeres apoya a su comunidad para conseguir un futuro mejor a través de la producción de manteca de karité BIO.

Аlteya Organics Manteca de Karité 300g - USDA Certificado Orgánico 100% Puro, Natural, Vegano - Todo Tipo de Piel Manteca Corporal Natural - Rostro, Labios, Cabello - Nutre, Protege, Hidrata € 9.45 in stock 1 new from €9.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USDA ORGANIC - certificado por Ceres GmbH, manteca de karité 100% PURA NATURAL , (Butyrospermum Parkii) en envase de vidrio de 300 gr

Particularmente RICO en ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, VITAMINA A&E natural y otros MINERALES

Idratante potente e pulito di bellezza, noto per le sue forti proprietà di abbellimento della pelle. Aumenta l'idratazione e forma una barriera protettiva contro le condizioni ambientali, gli agenti inquinanti e i raggi UV. Grazie alla sua ricca composizione nutritiva e alle ottime PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI, il burro di karitè agisce come agente condizionante della pelle. Può levigare le rughe e le linee sottili per promuovere una pelle bella, mantenendola giovane, elastica e luminosa.

Grazie alla sua NATURA VERSATILE e alla concentrazione nutritiva unica, il burro di karitè è un prezioso tutto l'anno. In estate offre un basso livello di protezione dai raggi UV e può essere usato come idratante prima o dopo l'esposizione al sole. Nei mesi secchi invernali il burro di karitè agisce ripristinando l'idratazione, ammorbidisce e calma e lenisce le irritazioni cutanee. Ottimo da usare su mani, unghie e piedi così come sulle labbra le lascia morbide, baciabili e sensuali

BENEFICI PER LA CURA DEI CAPELLI: idratante naturale e sigillante per capelli. Aiuta a mantenere i livelli di idratazione e crea un sottile film idratante sulle cuticole dei capelli. Allevia la perdita di idratazione e agisce come meccanismo di difesa contro i danni dei capelli. Aiuta a ridurre le rotture e protegge dai raggi solari dannosi. Lenisce e l'irritazione del cuoio capelluto. Rivitalizza, nutre e rinforza i capelli, dandogli un aspetto morbido, elastico, super brillante e sano

Manteca de Karité Ecológica 800g - 100% Vegetal - Sin aditivos - Sin Refinar € 18.29 in stock 1 new from €18.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SHEA BUTTER 100% PURO : nuestra manteca contiene únicamente Butyrospermum Parkii Butter procedente de la Agricultura Ecológica. Nuestra Manteca de Karité proviene de Costa de Marfil

100% SIN REFINAR : la Manteca de Karité Planète au Naturel es la forma la más natural y la que mejor conserva todas sus propiedades que le confiere su origen natural. Tiene un color ligeramente amarillo

IDEAL PARA USOS COSMÉTICOS : se puede utilizar sobre la piel. Está indicada para todo tipo de pieles. Se puede utilizar también para los cabellos como cuidado capilar. Su composición le otorga múltiples propiedades hidratantes, regeneradoras, cicatrizantes, antinflamatorias y antienvejecimiento.

✅ Certicado Cosmos Organic por ECOCERT Greenlife

MANTECA ORGÁNICA

Mantequilla de karité marfil: prensada en frío (grado A +) pura y pura 250 g - fresca, sin refinar: el mejor producto para el cuidado de la piel vegana de Fair Trade € 12.87 in stock 2 new from €12.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ SC OLOR / BOTÓN AGRADABLE - Sentirás un aroma dulce y agradable, lo que la convierte en la alternativa vegana perfecta para las personas preocupadas por la salud.

✅ PURO NATURAL - Manteca de karité de Ghana sin calor ni cambios químicos Nuestra manteca de karité tiene Grado A +, lo que significa que nunca se ha blanqueado ni desodorizado, lo que le proporciona los niveles más altos de nutrientes en comparación con otras marcas. 100% natural, sin aditivos artificiales libres de químicos, parabenos, saborizantes, plásticos.

✅ TR COMERCIO JUSTO: Usted obtiene manteca de karité fabricada por agricultores locales (en su mayoría mujeres) en artesanía tradicional y comercializada a precios justos.

✅ AG ENVEJECIMIENTO ANTIGUO - ¡Los poderes curativos de nuestra manteca de karité son legendarios! Ayuda a reducir las arrugas y aumenta la regeneración de la piel y el cabello. Es muy rico en vitaminas A, E y ácidos omega, lo que garantiza una piel aterciopelada y saludable. A diferencia de otras marcas, nuestra manteca de karité sin refinar ha conservado todas sus preciosas propiedades hidratantes, antienvejecimiento y curativas. Te protege de las quemaduras solares con SPF de 8 a 10.

✅ PR PROMESA DE SATISFACCIÓN 100% - ¡La máxima calidad es nuestra primera prioridad! ¡Estamos convencidos de ofrecer la mejor y más pura manteca de karité! Si no está 100% satisfecho, le reembolsaremos su dinero inmediatamente. ¡Sólo puedes ganar! Ahora haga clic en "Añadir al carrito".

Manteca de Karité Ecológica 200g - 100% Vegetal - Sin aditivos - Sin Refinar € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SHEA BUTTER 100% PURO : nuestra manteca contiene únicamente Butyrospermum Parkii Butter procedente de la Agricultura Ecológica. Nuestra Manteca de Karité proviene de Costa de Marfil

100% SIN REFINAR : la Manteca de Karité Planète au Naturel es la forma la más natural y la que mejor conserva todas sus propiedades que le confiere su origen natural. Tiene un color ligeramente amarillo

IDEAL PARA USOS COSMÉTICOS : se puede utilizar sobre la piel. Está indicada para todo tipo de pieles. Se puede utilizar también para los cabellos como cuidado capilar. Su composición le otorga múltiples propiedades hidratantes, regeneradoras, cicatrizantes, antinflamatorias y antienvejecimiento.

✅ Certicado Cosmos Organic por ECOCERT Greenlife

MANTECA ORGÁNICA READ Los 30 mejores Removedor De Cuticulas capaces: la mejor revisión sobre Removedor De Cuticulas

Manteca de karité cruda orgánica sin refinar 500g € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Is Adult Product Size 500 g (Paquete de 1)

Manteca de Karité 500g - Refinado - 100% Puro y Natural € 11.99

€ 6.79 in stock 2 new from €6.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de Karité refinada

100% pura y natural

Aromaterapia

Cuidado de la Piel

Thermal Teide Manteca Nutritiva Corporal Karité 100% 120 ml € 7.60 in stock 1 new from €7.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de Karité 100% pura

Proporciona Hidratación Y Nutrición Intensa Para La Piel De Zonas Problemáticas Como Codos, Talones, Etc.

Origen certificado: Africa

Manteca de Karité BIO Sin Refinar - Ingrediente Natural 100% Puro - 5 Kg € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Emoliente para la piel ligeramente irritada

Emoliente para la piel ligeramente irritada

Protege y recupera la piel antes y/o después de la exposición solar

Ayuda a suavizar arrugas, estrías y cicatrices

Agente hidratante en jabones, cremas, lociones o masajes

Manteca de Karité 400g - Shea Butter Africana - Puro y Natural Butyrospermum Parkii - Hidratante Corporal - Aceite para Cabello - Piel - Uñas - Labios - Cuidado Facial € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Manteca de Karité es un superalimento de la piel que nutre la piel para promover su claridad y aborda problemas como la sequedad, manchas oscuras, estrías y arrugas sin tapar los poros.

Shea Butter se deriva de los granos de frutos del árbol de Karité. -Acondicionador Madre Naturaleza- es un apodo que la Manteca de Karité se ha ganado por sus propiedades hidratantes y suavizantes.

Utilizado en el cabello, la Manteca de Karité hidrata y nutre desde la raíz hasta la punta, protege contra la sequedad y fragilidad, repara el daño y las condiciones sin dejar un residuo pegajoso.

Usado en masajes, la Manteca de Karité apoya la elasticidad de la piel, aumenta la producción de colágeno, aumenta la circulación, promueve la regeneración celular de la piel y reduce las estrías.

Formas de uso: puede utilizarse como agente puro, en mezclas de masaje con otros aceites, como aceite básico para mezclas con aceites, para el enriquecimiento de cosméticos: champú, crema, mascarilla.

Naissance Manteca Natural de Karité 1Kg - 100% pura, refinada, vegana y no OGM € 21.99

€ 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Emoliente para la piel seca

Emoliente para la piel seca

Protege y recupera la piel antes y/o después de la exposición solar

Ayuda a suavizar arrugas, estrías y cicatrices

Agente hidratante en jabones, cremas, lociones o masajes

Manteca de karité sin refinar, 100 % pura y natural, 1 kg € 23.95 in stock 1 new from €23.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de karité sin refinar, 100 % pura y natural, 1 kg.

Nombre botánico: butyrospermum parkii.

Esta manteca está extraída de la nuez de karité y tiene un color amarillo mantecoso, con un aroma rico y cremoso. La manteca de karité es aclamada principalmente por el cuidado de la piel, por sus propiedades protectoras e hidratantes. Rica en derivados del ácido cinámico, protege también la piel de los rayos ultravioleta y, por lo tanto, se puede incluir en productos para el cuidado de la piel para después del sol.

La primera opción en productos naturales de cuidado de la piel y excelentes productos para cuidado corporal, esta manteca forma una película transpirable y resistente al agua y es el principal producto natural para hidratación. Una maravillosa base para usarla en recetas cosméticas o para aplicarla sola, está muy recomendada para aquellos que se preocupan de la salud natural de la piel.

Manteca de Karité 1000g - Shea Butter Africana - Puro y Natural Butyrospermum Parkii - Hidratante Corporal - Aceite para Cabello - Piel - Uñas - Labios - Cuidado Facial € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Manteca de Karité es un superalimento de la piel que nutre la piel para promover su claridad y aborda problemas como la sequedad, manchas oscuras, estrías y arrugas sin tapar los poros.

Shea Butter se deriva de los granos de frutos del árbol de Karité. -Acondicionador Madre Naturaleza- es un apodo que la Manteca de Karité se ha ganado por sus propiedades hidratantes y suavizantes.

Utilizado en el cabello, la Manteca de Karité hidrata y nutre desde la raíz hasta la punta, protege contra la sequedad y fragilidad, repara el daño y las condiciones sin dejar un residuo pegajoso.

Usado en masajes, la Manteca de Karité apoya la elasticidad de la piel, aumenta la producción de colágeno, aumenta la circulación, promueve la regeneración celular de la piel y reduce las estrías.

Formas de uso: puede utilizarse como agente puro, en mezclas de masaje con otros aceites, como aceite básico para mezclas con aceites, para el enriquecimiento de cosméticos: champú, crema, mascarilla.

Manteca de Karité 200g - Shea Butter Africana - Puro y Natural Butyrospermum Parkii - Hidratante Corporal - Aceite para Cabello - Piel - Uñas - Labios - Cuidado Facial € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Manteca de Karité es un superalimento de la piel que nutre la piel para promover su claridad y aborda problemas como la sequedad, manchas oscuras, estrías y arrugas sin tapar los poros.

Shea Butter se deriva de los granos de frutos del árbol de Karité. -Acondicionador Madre Naturaleza- es un apodo que la Manteca de Karité se ha ganado por sus propiedades hidratantes y suavizantes.

Utilizado en el cabello, la Manteca de Karité hidrata y nutre desde la raíz hasta la punta, protege contra la sequedad y fragilidad, repara el daño y las condiciones sin dejar un residuo pegajoso.

Usado en masajes, la Manteca de Karité apoya la elasticidad de la piel, aumenta la producción de colágeno, aumenta la circulación, promueve la regeneración celular de la piel y reduce las estrías.

Formas de uso: puede utilizarse como agente puro, en mezclas de masaje con otros aceites, como aceite básico para mezclas con aceites, para el enriquecimiento de cosméticos: champú, crema, mascarilla.

Material Cosmético de DIY de Manteca de Karité Natural 100g, Material Cosmético Puro de Manteca de Karité Natural sin Refinar Orgánico € 17.64 in stock 3 new from €17.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HIDRATACIÓN ALTAMENTE EFECTIVA: la manteca de karité pura es intensamente hidratante, pero suave al mismo tiempo.

MANTEQUILLA DE SHEA NATURAL: sin parabenos, sin perfume, sin crueldad, puede hidratar e hidratar la piel y el cabello.

MATERIAL IMPORTANTE PARA BRICOLAJE: esta manteca de karité se puede usar en jabones, lociones, tratamientos para la piel, lociones corporales, lápiz labial, etc.

INGREDIENTE IDEAL: esta manteca de karité es un ingrediente absolutamente fantástico para cualquier aplicación de cuidado de la piel o el cabello.

IDEAL PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL, INCLUIDOS LOS SENSIBLES: los ingredientes naturales, suaves y no irritantes, no dañan la piel.Adecuado para pieles generales, así como pieles sensibles y frágiles.

Manteca de Karite Cruda Pura Refinada ORGÁNICA 200ml – Crema Hidratante Corporal, Crema de Manos y Pies – Crema Corporal Hidratante – Cuidado Natural Vegano de Satin Naturel (200ml, Pura) € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANTECA DE KARITE ORGÁNICA CRUDA / UN PRODUCTO NATURAL PURO DE ALTA CALIDAD: nuestra manteca corporal altamente hidratante es pura. El único procesamiento es la extracción suave de las grasas crudas de la nuez de karité. Un color beige natural y un olor característico revelan su estado natural. Ten en cuenta que el aroma natural de la manteca de karité cruda es terroso, intenso y sin adulterar. Elige la manteca de karité refinada orgánica de Satin Naturel para un olor más neutro.

LA MANTECA DE KARITE ES EL ÚNICO INGREDIENTE = TODO NATURAL: en vez de disminuir la pureza natural del producto con innumerables sustancias, usamos solo un ingrediente: manteca de Butyrospermum Parkii (Karité), cultivada orgánicamente en Burkina Faso. En la manteca de karite cruda, las valiosas vitaminas y ácidos grasos omega de la planta se conservan completamente. Esta crema hidratante corporal vegana satisface la piel con el mejor cuidado hidratante posible para lograr efectos duraderos.

¿QUÉ HACE LA MANTECA DE KARITE POR TU BELLEZA?: los componentes nutritivos valiosos proporcionan a todo el cuerpo una hidratación duradera, protegen contra las inclemencias del tiempo y proporcionan firmeza y elasticidad. La manteca de karite es ideal como loción corporal natural e hidratante facial, ya que proporciona una sedosidad duradera. Con la manteca de karite pura, tienes una excelente crema corporal hidratante que puede usarse como mascarilla para el pelo y como crema de manos y pies.

CUIDADO DE LA PIEL NATURAL VEGANO BIO EN VIDRIO OPACO SIN CONSERVANTES: nuestros cosméticos orgánicos son veganos, sostenibles y no se han probado en animales. La manteca corporal y crema facial no contiene parabenos, sulfatos, aceites minerales ni conservantes. Se conserva en un frasco de vidrio que protege los nutrientes y las vitaminas de la luz solar. ¿Beneficios? La manteca de karite se mantiene fresca y efectiva más tiempo que en botellas de vidrio y plástico convencionales.

OBTÉN RESULTADOS: impulsados por tu satisfacción, nos esforzamos por ofrecerte excelentes productos. Lo verás en nuestros ingredientes efectivos de primera calidad, altos estándares de calidad y en nuestra excelente atención al cliente. Quiérete a ti y a nuestro planeta. ¡Elige Satin Naturel! READ Los 30 mejores Serum Acido Hialuronico capaces: la mejor revisión sobre Serum Acido Hialuronico

GoNaturals Manteca de Karite Pura Ecologica 100% Vegan - Pure Shea Butter Organic, Manteca de Karite para el Cabello - Manteca Karite, Crema Antiestrias Embarazo - Manteca de Karite sin Refinar, 250ml € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANTECA VEGETAL DE KARITE PURO SIN REFINAR: La manteca corporal de karite sin refinar es la más natural y la que mejor conserva las propiedades beneficiosas de la planta. Su olor natural a nuez característico, indica que nuestra manteca de karite bio no ha sido sometida a ningún proceso de refinado con productos químicos

ALTO CONTENIDO EN VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES: Gracias a su alto contenido en ácidos grasos esenciales, vitaminas A, D y E, y antioxidantes, la manteca de karité es completamente compatible con el sebo que nuestra piel produce de forma natural. ¡Úsala como crema corporal hidratante natural o como crema karite para la cara!

FÓRMULA 100% NATURAL Y VEGANA: Su fórmula natural y vegana hace de nuestra manteca de karite ecologica un producto ideal para el cuidado de la piel. Gracias a su alto contenido en vitamina A, es adecuada para el acné, la psoriasis o el eccema. Además, la manteka de karite pura estimula la regeneración celular

FÁCIL Y CÓMODO DE USAR: Aplicar la crema de karite pura de GoNaturals es muy fácil y sencillo. Basta poner un poco de manteca en la palma de la mano, frotar suavemente con las dos manos para convertirla en una grasa transparente suave y cremosa, y finalmente aplicarla en la piel o cabello hasta su completa absorción

HECHO EN ALEMANIA: Todos nuestros productos han sido creados y testados en Alemania. Utilizamos solo ingredientes de la más alta calidad y totalmente libre de crueldad animal. Mejoramos constantemente las fórmulas utilizadas, para crear los mejores productos posibles

Manteca de Karité Orgánica 400g - 100% Vegetal - Uso alimentario € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SHEA BUTTER 100% PURO : nuestra manteca contiene únicamente Butyrospermum Parkii Butter procedente de la Agricultura Ecológica

MANTECA BLANCA SIN OLOR : nuestra manteca es inodora, más estable y más resistente en términos de conservación. Si no le gusta el olor aceitoso de la Manteca de Karité, es una formula que más te conviene

MANTECA COMESTIBLE SUSTITUTA DE LA MANTEQUILLA : se utiliza bien en productos de panadería como hojaldre y pasteles pero también en su cocina como aceite vegetal

ALTERNATIVA A LA MANTECA DE CACAO : utiliza manteca de karité mezclada con otros aceites como sustituto de la manteca de cacao. Es un ingrediente equivalente de manteca de cacao utilizado en productos de chocolate

MANTECA ORGÁNICA

Manteca de karité sin refinar - 100% puro y natural - 10 Kg € 91.95 in stock 1 new from €91.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteca de karité sin refinar.

100% natural y puro.

10Kg

Aromaterapia.

Cuidado de la piel.

Cattier - Manteca Karité Bio Cattier, 100g € 9.99 in stock 7 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con extracto de bambú y manteca de cupuazú, repara las puntas

Con extracto de naranja, avena negra y lecitina

Sin siliconas

Producto ecológico

Corquimia MANTECA DE KARITÉ REFINADA (0.5 Kg), MANTECA PURA refinada, HIDRATA la PIEL, CABELLO Y UÑAS, IDEAL PARA BASE DE TUS COSMETICOS € 18.15 in stock 1 new from €18.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nº CAS 194043-92-0 / 91080-23-8

Otros nombres Shea Butter, Mantequilla de karite,

INCI Butyrospermum Parkii Butter

Apariencia Grasa blanca semisólida de nuez de karité

Essenciales - Manteca de Karité, 100% NATURAL y SIN REFINAR, 130 g | Manetca de Butyrospermum Parkii € 9.95 in stock 1 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manetca de Butyrospermum parkii 100% Natural y SIN REFINAR

La manteca de karité es un potente aceite regenerador celular 100% natural.

Hidratante y nutritiva, suaviza el rostro y el cuerpo, previniendo los signos de la edad y aportando vitalidad y luminosidad.

Protege la piel de rayos UVA y UVB. Usado como after sun hidrata y alarga el bronceado.

Imprescindible para ti y los tuyos. Y ahora, aprovecha la tarifa plana de gastos de envío para completar tu pedido!

