Los 30 mejores Manillar Doble Altura capaces: la mejor revisión sobre Manillar Doble Altura

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Manillar Doble Altura?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Manillar Doble Altura del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ergotec Manillar Riser Bar 70 780 31, 8 Sandbl. Aluminio 31,8, Unisex, Negro, Talla única € 41.90 in stock 5 new from €36.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features País de origen: Alemania

Material = aluminio al 6061 T6 butted

Ancho: 780 mm

Talla única

XLC 2501501600 Barra de Manillar elevada HB-M04, Negro € 21.03 in stock 6 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anchura: 630 mm

Inclinación vertical: 9 grados

Dimensiones de la fijación de la potencia: 25, 4 mm

Altura: 50 mm

Material: aluminio 6061 pg

Ritchey - Manillar Rizer Comp O/S 740x35 BB Black MTB Adultos Unisex, Negro, LG 740mmx35 mm € 39.37 in stock 3 new from €32.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar elevado de gama Comp en diámetro Oversize

Diámetro del oversize 31,8 mm.

Material: aluminio 6061 doble Butted

Ángulo: 9 grados.

Anchura: 740 mm. Altura: 35 mm.

XLC HB-M04 Barra de Manillar Elevada, Color Negro, 640 mm x 50 mm x 31.8 mm € 26.00 in stock 5 new from €26.00

2 used from €17.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anchura: 640 mm

Inclinación vertical: 9 grados

Dimensiones de la fijación de la potencia: 31, 8 mm

Altura: 50.mm

Material: aluminio 6061 pg

perfeclan Manillar de de Montaña Ligero MTB Down Hill DH Barra de Elevación Extra Larga para 31,8mm 720mm Barra de Manillar de Gran, Negro € 22.89 in stock 1 new from €22.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una rejilla de configuración central Permitido un ajuste fino preciso, las marcas de ancho están lados de la barra, fáciles de instalar y ajustar.

Hecho de material de aleación de aluminio 6061 de primera , pulido, pulido con chorro de arena y superficie anodizada, de resistencia y durabilidad.

Escala clara de precisión en la superficie, puede personalizar el tamaño de acuerdo con sus propias necesidades

La barra vertical extra larga de 720 mm / 28,3 pulgadas te a controlar tu bicicleta de montaña fácilmente para las rutas extremas de montaña.

Fácil de instalar, adecuado para bicicleta de montaña, BMX, bicicleta de descenso, etc.

KALLOY UNO - 864PL : Manillar doble altura elevacion 50mm MTB BTT aluminio Kalloy UNO € 12.54 in stock 4 new from €12.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 864PL/54 Model 864PL/54 Color PLATA

31.8MM aleación de aluminio XC/AM/Mountain Bike Riser Manillar, barra amplia MTB altura de elevación extra larga 55 mm 780MM (verde) € 29.46 in stock 1 new from €29.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duradero y resistente: hecho de aleación de aluminio 6061 de alta calidad, doble base, anodizado duro y flexión de precisión controlada numéricamente. Fácil de limpiar y duradero. Te da el mejor apoyo durante el ciclismo

Súper ancho: el manillar de 31,8 pulgadas es de 780 mm de ancho, altura de elevación de 55 mm es de gran ancho para ayudarte a controlar fácilmente tu bicicleta MTB para todas las montañas extremas

Diseño profesional: estructura ergonómica, flexión de precisión CNC. Cómodo y antideslizante. La mejor opción para los ciclistas que necesitan más control en sus bicicletas

Marcas de configuración: una rejilla central permite un ajuste preciso, corta marcas de ancho en ambos lados de la barra, fácil de instalar y ajustar el ancho del manillar

Servicio de calidad: nuestro manillar de aleación de aluminio para bicicleta de montaña utiliza la más excelente calidad, el diseño más profesional, sin duda te traerá 100% satisfacción con la experiencia perfecta. Si tienes alguna insatisfacción, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos en el tiempo más rápido para darte la solución más satisfactoria, puedes estar seguro de que la experiencia de compra sin riesgos

Desconocido Manillar Doble Altura Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar para la bicicleta negro. Modelo Kalin. Longitud; 600mm Manillar ideal para bicicletas fixie.

Yizhet Elevador Manillar Bicicleta, Elevador Potencia 1-1/8" 28,6mm 138mm Extensor Vástago Horquilla para Subir Manillar MTB, BMX, Bicicleta de Montaña, Bicicleta de Carretera (Aleación de Aluminio) € 15.69 in stock 1 new from €15.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Elevador Manillar Bicicleta】 -El elevador potencia diseñado para una horquilla delantera de 28,6 mm, 138 mm de largo, puede aumenta el vástago de su horquilla hasta 100 mm, lo ayuda a personalizar la altura del vástago perfectamente.

【Altura Ajustable】-El extensor Vástago viene con 5 espaciadores (10 mm de alto), por lo que puede personalizar la altura de la potencia ajustando la cantidad y el tipo de espaciadores.

【Ampliamente Aplicable】-El elevador de potencia bici adecuado para tubo del vástago con diámetro 28,6mm (1-1/8"), se adapta a la mayoría de las bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, bicicletas de descenso, MTB, BMX ecc.

【Duradero y Ligero】-El extensor vástago manillar hecho de aleación de aluminio 6061 de alta resistencia, gran dureza y no deformidad.. Adopta un acabado anodizado negro, resistente a la corrosión y al óxido.

【Fácil de instalar】-El elevador del vástago bici es muy fácil de colocar: simplemente deslice el horquilla de manillar vástago bicicleta de carretera en el tubo de dirección y apriételo.

Manillar Doble Altura Kalloy UNO Aluminio Negro 25.4 mm 1" para Bicicleta 3444 € 33.93 in stock 1 new from €33.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar Trekking Oversize semielevado para bicicleta. Original de Kalloy UNO

Elevación:50 mm. Anchura: 630 mm

Ergonómico y muy cómodo. Fabricado en aluminio 6061 PG

Centro del manillar: Ø25.4 mm de diámetro

Color: ver fotografía

Manillar en forma de trago para bicicletas 31.8 * 720 / 780mm MTB Bicicleta de subida del manillar de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de 90 mm Piezas de bi € 69.68 in stock 1 new from €69.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Cómodo: la curva ergonómica apoya la espalda del jinete. Proporcionar protección durante el ciclismo.

2. Control fácil: 31.8 * 720/780 MMEXTRA MANDEJERÍA LARGO, ALTA FUERTE, le permite controlar sus bicicletas de montaña fácilmente en un terreno complejo.

3. Instalación rápida: conjunto completo, listo para ser instalado y utilizado de inmediato. Fácil de limpiar y duradero.

4. Multi -Aplicación: compatible con la mayoría de las bicicletas de suciedad y bicicletas de montaña.

5. Ligero: hecho de aleación de aluminio de alta resistencia. Detendimiento de precisión controlada y anodizado .

UPANBIKE Manillar de bicicleta extralargo Barra elevadora de 31.8 mm * 700 mm para bicicleta de montaña MTB,negro € 32.00 in stock 1 new from €32.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: aleación de aluminio.

Diámetro de la abrazadera: 31,8 mm; Diámetro del final de la barra: 22,2 mm.

Longitud del manubrio: 700 mm.

Barra: 50 mm.

Ángulo de la barra ascendente de barrido de atrás: 9 °

Wake Manillar MTB Aluminio 780mm Guiador Bicicleta Btt Doble Altura Manillares para Bicicleta 31.8mm 22mm Negro € 24.59 in stock 1 new from €24.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material ultraligero】: Wake manillar bicicleta montaña hecho de aleación de aluminio 6061 de alta resistencia, antideslizante y duradero;peso aproximado de 330 g (720 mm) / 360 g (780 mm). Súper ligero e increíblemente fuerte.

【Tamaño】: diámetro de la abrazadera de 31,8 mm; altura de 30 mm; diámetro del extremo de la barra de 22,2 mm; ángulo de barrido trasero: 9°; longitud: 720/780 mm.

【Diseño profesional】: estructura ergonómica, Excelente a prueba de golpes y máxima firmeza. Manubrios extra largos, te ayudan a controlar tu bicicleta de montaña fácilmente en terrenos complejos.Darte el mejor apoyo durante el ciclismo.

【Múltiples aplicaciones】Compatible con la mayoría de bicicletas de montaña y bicicletas de cross. Ideal para descenso y todoterreno.

【CLIENTE ENFOCADO】: Usted está respaldado por nuestra garantía de satisfacción del 100% Ofrecemos 30 días de reembolso o garantía de devolución si no está satisfecho. La satisfacción del cliente es nuestro objetivo.

V BIKE - 310 : Manillar hibrido doble altura ZOOM 625mm 25,4mm bici bicicleta € 13.63

€ 13.01 in stock 7 new from €12.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 310/54 Model 310/54 Color Plata.,Plata

Hamimelon 31.8mm Manillar Elevado Curvo de Aleación de Aluminio para Bicicleta MTB Montaña Carretera Bici Universal (Rojo, 720mm) € 24.99 in stock 2 new from €24.99

1 used from €24.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño de Manillar Elevado】 Diámetro 31.8mm, Longitud 720mm. Ángulo de inclinación: 6 °. Le ayudan a controlar su bicicleta de montaña fácilmente.

【Material de Alta Calidad】 Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia. Excelente a prueba de golpes y máxima firmeza. Peso ligero pero firme(Acerca de 440g). Darte el mejor apoyo durante el ciclismo.

【Compatibilidad】 La aplicación es universal, puede instalarlo en la bicicleta de montaña, carretera, paseo, etc. Permite elevar el puesto de conducción para una mayor estabilidad.

【Conveniente de uso】 Con estructura ergonómica, es cómodo y antideslizante. Esto permite más posturas y ángulos de postura durante la conducción, y facilita a los ciclistas tirar de la bicicleta al subir colinas y desempeñar un cierto papel protector en caso de un accidente accidental.

【Cómo medir su manillar】 Quitar el manillar original y medir el diámetro de la potencia que está en el centro, el diámetro tiene que ser 31.8mm. READ Último minuto: ¡La estatua colocada en medio del río en España me asustó!

Manillar Elevado Manillar de Bicicleta Montaña Carretera Ciclismo MTB 720mm/780mm Velocidad XC/DH Aleación Universal (720mm,Amarillo) € 24.99 in stock 2 new from €24.99

1 used from €24.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño de Manillar Elevado】 Diámetro de potencia de manillar 31.8mm, Longitud 720mm. Ángulo de inclinación: 6 °. Te ayudan a controlar su bicicleta de montaña fácilmente.

【Material】 Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia. Excelente a prueba de golpes y máxima firmeza. Fácil de limpiar y duradero. Darte el mejor apoyo durante el ciclismo.

【Compatibilidad】 Universal, puede instalarlo en la bicicleta de montaña, carretera, paseo, etc. Permite elevar el puesto de conducción para una mayor estabilidad.

【Conveniente de uso】 Estructura ergonómica, es cómodo y antideslizante. La mejor opción para los ciclistas que necesitan más control sobre sus bicicletas.

【Cómo medir su manillar】 Quitar el manillar original y medir el diámetro de la potencia que está en el centro, el diámetro tiene que ser 31.8mm.

RXL SL 31.8 Manillar Bici MTB Carbono Manillar de Carbono Negro Mate 740mm € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1, diámetro del manillar bici mtb: 31,8 mm; diámetro del extremo de la barra: 22,2 mm; apariencia: 3K brillante/3K mate/UD mate, manillar plano de carbono: 620/640/660/680/700/720/740/760 mm; riser manillar:620640/660/680/700/720/740/760 mm, elevador de barrido hacia atrás: 8 °, elevador de barrido hacia arriba: 3 °, elevador de elevador: 18 mm, barrido hacia atrás plano: 5 °, barrido hacia arriba plano: 0 °

2, manillar bici mtb carbono es comparable a la aleación de aluminio: más liviana, más hermosa, más brillante, más fuerte en resistencia a la presión, antichoque, tiene una elasticidad adecuada, mejorando la clase de su bicicleta en minutos. El manillar MTB de fibra de carbono vibra a velocidades más cómodas que las barras de aleación de aluminio. El manillar de carbono hace más cómodo el pedaleo

3, Instale correctamente el manillar carbono mtb, siga el par de apriete especificado (4 Nm); se recomienda utilizar una llave hexagonal para apretar el tornillo. Como está hecho de carbono, se recomienda apretar el cuerpo para sostenerlo apretando con las manos. Las grietas pueden ocurrir cuando ocurren fuertes tensiones;

4,el mejor par de torsión del elevador de manillar bici carbono mtb es 4 Nm,par máximo de 5 Nm.Simplemente apriete gradualmente el manillar,apriete hasta que el manillar deje de moverse,también puede aplicar pasta de montaje de fibra de carbono en el manillar de su mtb para asegurar un ajuste perfecto,el centro del manillar de la bicicleta de montaña tiene un buen revestimiento antideslizante.Los bastones también tienen un tamaño perfecto para adaptarse a los accesorios de bicicleta relacionados

5, elige el tamaño: el ancho del manillar de montaña no está realmente relacionado con el tamaño de las ruedas, sino que depende de tu estilo de conducción y del tipo de terreno que sueles recorrer. En general, los ciclistas de cross-country prefieren manubrios cortos, los ciclistas de enduro y los ciclistas de descenso prefieren manillares mucho más anchos.

Manillar de bicicleta DOBLE ALTURA ZOOM 25,4X620MM NEGRO € 18.10 in stock 2 new from €18.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar de bicicleta doble altura ZOOM.

Medidas del manillar: 25,4 x 620mm de longitud.

Manillar para la bicicleta en color negro.

Material aluminio.

Manillar de bicicleta ideal para mtb o bicicletas de montaña.

M-Wave Doble Manillar de Bicicleta MTB, Unisex Adulto, Negro, Talla Única € 21.86

€ 20.86 in stock 2 new from €20.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar: doble altura

Material: aluminio

Diámetro: 31.8 mm

Longitud: 780 mm

Uso: montaña/ MTB

Desconocido Manillar de Bicicleta de Montaña 25.4/31.8mm Plegable Manillar Percha para Bicicleta de Montaña Manillar Carretera para Bicicleta MTB DH XC,Black,600mm/23.6inch € 170.99 in stock 1 new from €170.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【¡Manillares de bicicleta plegables!!!】Este manillar tiene un diseño plegable para bicicletas de 25,4/31,8 mm y viene con un clip de conversión de 25,4/31,8 mm. El diseño plegable hace que ya no tengas que preocuparte por cómo guardar la bicicleta, solo necesitas un espacio estrecho para dejar tu amada bicicleta después de doblar el manillar, ¡lo cual es muy conveniente!

【Tamaño】★Longitud: 600 mm/23,6 pulgadas★Peso: 610 g(1,34 lb)★Calibre de la barra: 31,8 mm/1,25 pulgadas↔25,4/1 pulgada★Plegado ancho: 136 mm/5,35 pulgadas.

【Diseño cómodo】Manillares de baja altura ergonómicos y cómodos: los manillares le permiten andar en una posición más erguida, lo que disminuye las molestias en la espalda y reduce la tensión en los hombros. El manillar hizo que andar en bicicleta fuera agradable en las muñecas y la espalda, menos dolor en las manos y las muñecas para recorridos largos y un mejor control en terrenos técnicos.

【Aplicación】Este manillar se puede utilizar para bicicletas de montaña, de carretera, de larga distancia, etc. El manillar de la bicicleta es muy largo y se adapta perfectamente a una variedad de bicicletas y diferentes terrenos. Con los manillares de bicicleta de montaña puedes llegar más lejos, ir más rápido y mantener el control incluso en los terrenos más difíciles.

【Material】Construcción de aleación de aluminio con un acabado anodizado con chorro de arena. Luce bien con 3K mate, los bordes del manillar tienen un buen acabado, sin costuras expuestas ni puntas afiladas. Las marcas de montaje y alineación son fáciles de ver. Un buen revestimiento antideslizante en el centro de la barra. El manillar también es dimensionalmente perfecto para montar auriculares y todos los accesorios.

KALLOY UNO - 316RJ : Manillar BTT MTB aluminio especial descensos con barra refuerzo COLORES € 19.36 in stock 4 new from €16.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 316RJ/54 Model 316RJ Color ROJO

Ritchey - Manillar Rizer Comp O/S 740x20 BB Negro para Bicicleta de montaña, Adulto, Unisex, 740 x 20 mm € 37.07 in stock 2 new from €31.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar elevado de gama Comp en diámetro Oversize

Diámetro del oversize 31,8 mm.

Material: aluminio 6061 doble Butted

Ángulo: 9 grados.

Anchura: 740 mm. Altura: 20 mm.

NC-17 NC-17-Manillar (318 Pro, diámetro, Aluminio), Color Negro Manillar de Trekking, Unisex, Ø 31,8 mm € 36.13 in stock 1 new from €36.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ámbito de uso: trekking orientado al confort y viajes largos, también adecuado para bicicletas eléctricas

Inclinación de 34° hacia el conductor, garantiza una posición óptima de las muñecas

Ergonomía óptima que previene la fatiga y la pérdida de fuerza de agarre

Manillar de 31,8 mm, altura 60 mm, ancho 618 mm

Rango de sujeción de hasta 80 mm, longitud del mango hasta 200 mm

CarbonEnmy ALU Riser Bar Ergo Manillar Ø 31,8 mm 580-700 mm Negro Mate 9° € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manillar Aliminium Riser Bar 31,8 mm 9°.

Material: 6061-T6.

Longitud: 600 mm, 620 mm, 640 mm, 680 mm, 700 mm.

Altura del manillar: 30 mm a 700 mm, 18 mm a 580-680 mm.

Peso: aprox. 303 gramos en 620 mm.

MVAOHGN BMX Manillar Doble de Aluminio 25.4 * 80h * 520mm Bicicleta de Aluminio Piezas de Bicicleta (Color : B) € 45.59 in stock 1 new from €45.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de tu montar a caballo y en la vista.

Solicite: Para bicicletas, herramienta de reemplazo de ciclismo en bicicleta de montaña.

Cuando el manillar es más amplio, puede aumentar la eficiencia de conducción, ahorrar fuerza física y sentirse firme al mismo tiempo.

Hecho de material de aleación de aluminio, tratamiento de superficie mate, no se oxida fácilmente.

Con y rendimiento duradero. READ Pasajeros desembarcan del vuelo retrasado de Ryanair en el aeropuerto español de Alicante

Manillar para Bicicleta de Montaña Aleación de Aluminio Modelo de Telaraña 720mm/780mm (720mm, Rojo) € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro*Longitud = 31.8 * 720mm. Manubrios extra largos, te ayudan a controlar tu bicicleta de montaña fácilmente en terrenos complejos.

Material: Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia. Excelente a prueba de golpes y máxima firmeza. Peso: alrededor de 450g.

Estructura ergonómica, flexión CNC de precisión, Cómodo y antideslizante. La mejor opción para los ciclistas que necesitan más control sobre sus bicicletas.

MULTI-APPLICATIONS: Compatible with most mountain bikes and dirt bicycles. Great for Downhill and Off-Road.

CÓMO MEDIR SU MANILLAR - Quitar el manillar original y medir el diámetro de la potencia que está en el centro, el diámetro tiene que ser 31.8mm.

UPANBIKE Bullhorn Riser Bar Rest TT Bar Para Manillar de Bicicleta de Engranaje Fijo 31,8 mm x 42 cm € 33.00 in stock 1 new from €33.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UPANBIKE Bullhorn Riser Bar Rest TT Bar for Fixed Gear Bike Bicycle Handlebar 31.8mm x 42cm

Black

WAKE Manillares para bicicletas, Mountain Bike Manillar Ancho MTB Barras Elevadoras Mangos de Bicicleta de aleación de Aluminio extralargos Extra Largos para bajadas Off-Road 31.8 * 780MM Negro € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 31,8 x 720/780 mm. Estable sin comprometer la rigidez. Manillar extralargo que te ayuda a controlar fácilmente tu bicicleta de montaña en terrenos complejos.

Ligero: hecho de aleación de aluminio de alta resistencia. Excelente resistencia a los golpes y máxima firmeza. Fácil de limpiar y duradero. Ofrece el mejor apoyo en bicicleta.

Pro-diseño: estructura ergonómica, plegado de precisión CNC. Cómodo y antideslizante. La mejor opción para ciclistas que necesitan más control sobre sus bicicletas.

Multifunción: Compatible con la mayoría de bicicletas de montaña y motos de cross. Ideal para descenso y todoterreno.

Centrado en el cliente: estás respaldado por nuestra garantía de satisfacción del 100%. Ofrecemos 30 días de devolución de dinero o garantía de devolución si no está satisfecho. La satisfacción del cliente es nuestro objetivo.

Barra de Manillar de la bicicleta de aleación de aluminio Barra elevadora Ultra Light MTB Manillar de bicicletas ?25.4mm 520mm accesorios de reemplazo de piezas para la mayoría de bicicletas (black) € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIALES DE ALTA CALIDAD】aleación de aluminio de alta calidad, duradera. Aunque es de tamaño pequeño y liviano, es duradero y tiene una larga vida útil.

【RICA SELECCIÓN DE COLORES】tenemos manillares de bicicleta de diferentes colores para elegir, y los hermosos colores se ven muy a la moda. Puedes elegir el color que mejor se adapte a tu bicicleta.

【AMPLIA GAMA DE APLICACIONES】nuestras varillas elevadoras para bicicletas tienen una excelente resistencia a los golpes y son adecuadas para la mayoría de las bicicletas de montaña. La estructura ergonómica del manillar le proporciona una experiencia cómoda.

【LA HERRAMIENTA PERFECTA】los manillares de bicicleta son accesorios de bicicleta de alta calidad que pueden ayudarlo a montar y son la mejor opción para los ciclistas.

【TAMAÑO】la superficie mate no se oxida fácilmente. El tamaño del manillar es de 25,4 * 520 mm y el peso es de aproximadamente 200 g.

