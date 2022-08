Inicio » Electrónica Los 30 mejores Mando N64 Usb capaces: la mejor revisión sobre Mando N64 Usb Electrónica Los 30 mejores Mando N64 Usb capaces: la mejor revisión sobre Mando N64 Usb 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mando N64 Usb?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mando N64 Usb del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



QUMOX Gaming USB Mando Controlador Gamepad con Cable para Consola N64 Gris € 16.59 in stock 3 new from €16.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Revive los días de N64 a través del controlador clásico compatible con USB! Siguiendo el modelo del diseño original, el controlador tiene 10 botones de función (incluidos el hombro izquierdo y derecho y las funciones de disparo Z).

Producto fabricado por un tercero.

USB habilitado: Úselo en cualquier PC con Windows con un puerto USB.

10 botones de función.

Compatible con: Windows XP / Vista / 7/8/10 y Mac OS 10.2.8 o superior.

miadore - Mando Retro para N64 N64 Classic USB Controlador Gamepad Joystick, Controlador de Juego para N64 System Raspberry Pi/Windows/Mac/Linux, Color Negro € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features **El controlador N64 Gamepad Compatible con Windows y Mac OS X, con Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Win 7/8 / 8.1 / 10 o posterior, o Mac con OS X 10.0 o posterior, Raspberry Pi; Raspberry PI 2 modelo B; Retro Pi OS; Retropi System, perfecto para Mario Kart, Super Smash Bros, Pokemon Stadium2, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos de N64.

**Diseño ajustado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (joystick D-pad, botones izquierdo / derecho) y joystick analógico 3D preciso.

**La longitud del cable es de aprox. 1,7 metros (67 pulgadas / 5,6 pies), es perfecto para que juegues cómodamente.

**Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar un controlador adicional.

**CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR N64 ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64.

miadore N64 - Controlador clásico con Cable, Retro N 64 N64 USB Controladores PC Gamepad Joystick para Windows PC Mac Raspberry Pie (Verde Claro) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un año de garantía: el reemplazo o reembolso está disponible. Classic Retro N64 Bit - Controlador USB con cable para Windows Vista, Windows XP, Macintosh, PC, Mac y Raspberry Pie

Diseño apretado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (D-pad Joystick, botones izquierda/derecha) y palo analógico de precisión 3D.

La longitud del cable es de aprox. 1,7 metros (67 pulgadas/5,6 pies); controlador de puerto USB: Plug and Play, sin necesidad de cargar el disco de arranque.

Contador de tres partes, no es un controlador original N64, pero funciona bien para juegos clásicos N64.

El controlador de Gamepad N64 compatible con Windows y Mac OS X, Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win 7/8/8.1/10 o posterior, o Mac running OS X 10.0 o posterior, Raspberry Pi; Raspberry PI 2 modelo B, Retro PiOS, Retropio. Perfecto para Mario Kart, Super Smash Bros, Pokemon Stadium2, Perfect Dark, y muchos otros juegos clásicos N64.

N64 Classic USB Controller, miadore Retro Controller para N64 Bit USB Wired Gamepad Joystick controlador de juego para Windows PC Mac Raspberry Pi 3, gris € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Mando de mando clásico retro N64 Bit USB con cable para Windows PC y Mac

El controlador de Gamepad N64 es compatible con Windows y Mac OS X, con Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win 7/8/8.1/10 o posterior, o Mac con OS X 10.0 o posterior, Raspberry Pi; Raspberry PI 2 modelo B; Retro Pi OS; Sistema Retropi, perfecto para Mario Kart, Perfect Dark, y muchos otros clásicos N6. 4 juegos

La longitud del cable es de aproximadamente 1,7 m. Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar el disco de arranque

✅ Diseño ajustado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (D-pad Joystick, botones izquierda/derecha) y preciso palo analógico 3D

Control de terceros, no controlador original, pero funciona bien para juegos clásicos N64. Si tienes algún problema con el controlador, simplemente ponte en contacto con nosotros, te daremos reembolso o te reenviaremos un nuevo reemplazo

QUMOX Controlador de Juego Joystick Mando de Juego para N64 System Gamepad, Negro € 16.09 in stock 3 new from €16.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño fino y preciso, 10 botones de función.

Permite la conexión a cualquier sistema réplica de Nintendo 64 o N64.

Controlador perfecto para Mario Kart, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos de N64.

Compatible con Nintendo 64. READ Los 30 mejores Altavoz Bluetooth 40W capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Bluetooth 40W

miadore 2X Retro 64-bit N64 USB Controller Gamepad Joystick, Classic Wired N64 USB PC Controladores de Juegos para Windows Mac Raspberry € 38.99 in stock 2 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Classic Retro N64 Bit USB Gamepad Gamepad Joystick para Windows Vista, Windows XP, Macintosh, PC, Mac, NO APTO PARA el sistema Android.

El controlador de gamepad N64 es compatible con Windows y Mac OS X, ejecutando Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Win 7/8 / 8.1 / 10 o posterior, o Mac con OS X 10.0 o posterior. Permite conectarse a cualquier N64 Sistema de réplica de consola o N64, perfecto para Mario Kart, Super Smash Bros, Pokemon Stadium2, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos de N64

La longitud del cable es aprox. 1.7 metros (67 pulgadas / 5.6 pies); Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar el disco de inicio

Diseño ajustado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (Joystick D-pad, botones izquierdo / derecho) y un stick analógico-3D preciso

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, simplemente contáctenos, le reembolsaremos o le enviaremos un nuevo reemplazo.

miadore 2 x USB N64 64 Controlador Plug & Play Joystick Gamepad N64 PC Controlador para Windows PC Mac Raspberry Pi3 Retro Pie (Azul/Rojo) € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ** miadore ** 100% libre de riesgos; garantía de vida – Juega nuestro gamepad USB N64 es nuestra promesa, no importa qué problemas se han producido, por favor, envíe un correo electrónico, sustitución o reembolso disponibles. Hacemos todo lo posible para servirte.

Gran compatibilidad: compatible con todas las versiones Windows y Mac OS X, con Windows 98/2000/ME/XP/Vista/Win 7/8/8.1/10 o Mac con OS X 10.0 o superior. Raspberry Pi 2 model B; Retro Pi OS; Retropi. No compatible con Android Box/Apple TV Box.

Práctica y contundente. La longitud del cable es de aprox. 1,7 metros (67 pulgadas); controlador de puerto USB: Plug & Play, no hay necesidad de cargar el disco de arranque. Classic Retro N64 Bit USB - Mando para Gamepad con cable para Windows PC y Mac.

Diseño fino y preciso para controlador N64: 10 teclas de función (D-pad joystick, teclas izquierda/derecha) y precisión 3D analog-Stick precisa. El mando de Gamepad perfecto para Mario Kart, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos N64.

Control de fiesta: No original N64 control, pero funciona bien para los juegos clásicos N64.

miadore 2X USB N64 Control Gamepad Joystic Mando de Juegos para PC Mac Windows (Noir x2) € 38.99 in stock 2 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Classic Retro N64 Bit USB Gamepad Gamepad Joystick para Windows Vista, Windows XP, Macintosh, PC, Mac y Raspberry pi.

El N64 Gamepad Controller Compatible con Windows y Mac OS X, ejecutando Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Win 7/8 / 8.1 / 10 o posterior, o Mac con OS X 10.0 o posterior, Raspberry Pi; Raspberry PI 2 modelo B; Retro Pi OS; Sistema Retropi Permite conectarse a cualquier consola N64 o sistema de réplica N64, perfecto para Mario Kart, Super Smash Bros, Pokemon Stadium2, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos de N64

La longitud del cable es aprox. 1.7 metros (67 pulgadas / 5.6 pies); Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar el disco de inicio

Diseño ajustado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (Joystick D-pad, botones izquierdo / derecho) y palanca analógica 3D precisa

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, simplemente contáctenos, le reembolsaremos o le enviaremos un nuevo reemplazo.

retro-bit Tribute 64 USB Red (Nintendo Switch) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

1 used from €13.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con PC, Nintendo Switch, Mac, Steam, RetroPie, Raspberry Pi.

Cable de 3 m

Palo analógico sensible, preciso y de alta calidad fabricado en Japón.

Almohadillas de hombro de doble Z para un máximo agarre.

Intercambie entre entrada D y entrada X manteniendo los botones C ↑ + C → durante 5 segundos.

suily Controlador USB con cable para juegos N64, controlador clásico USB Gamepad Joystick para Windows PC Mac Raspberry Pi 3 (negro) € 25.91 in stock 1 new from €25.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Classic N64 USB Gamepad: es un controlador de juegos con cable para Windows Vista, Windows XP, Macintosh, PC, Mac y Raspberry Pi.

El controlador tiene un control analógico preciso y preciso y dispone de 10 teclas de función (incluyendo la función de hombro izquierdo y derecho y el disparador Z). Con el joystick analógico, puedes controlar cada uno de los controles perfectos de 360 grados en el juego.

Dispositivos compatibles (con dispositivo de almacenamiento USB): Windows y Mac OS X con Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Windows 7/8/8.1/10 o superior o Mac OS X 10.0 o superior, Raspberry Pi Raspberry Pi Raspberry Pi 2 modelo B; Retro Pi OS ; sistema Retropi.

Compatible con emuladores de juegos: actual: Project64, 1964, MAME (MESS), Mupen64Plus, Sixtyforce, CEN64; histórico: Proyecto Unreality, Maíz, UltraHLE, Nemu64

Mando de terceros, no es un mando original de Nintendo 64. Pero funciona de forma fenomenal con la emulación de juegos Raspberry Pi y así sucesivamente.

LUXMO - Controlador de Juego USB Mando de Mando de Juegos N64 PC Gamepad para N64 Windows PC Mac Linux Raspberry Pi3 Genesis Higan Retro Pie € 71.11 in stock 1 new from €71.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features **Fácil de usar: solo enchufar y usar, no requiere controladores ni software. Nota: Si tiene dificultades para usar esto, asegúrese de insertarlo antes de iniciar el simulador. Del mismo modo, si necesita introducir la configuración de entrada, puede que necesite asignar botones.

**Diseño ergonómico: este controlador de juego USB traerá una excelente sensación de mano cuando juegas, ya que permite múltiples maneras de sostenerlo gracias a sus tres agarres, y el agarre medio se puede sostener con una mano para el juego de acción.

**Sensitivo y preciso: este controlador N64 cuenta con 14 botones de función (incluyendo funciones de hombro izquierdo y derecho y disparador Z) y 1 joystick analógico. Estas pequeñas cosas sensibles y precisas te asegurarán un control y rendimiento perfectos en cada operación del juego.

**Emuladores de juegos compatibles: Corrent: Project64, 1964, MAME (MESS), Mupen64Plus, Sixtyforce, CEN64; Histórico: Project Unreality, Corn, UltraHLE, Nemu64.

**Dispositivo compatible (con dispositivo de almacenamiento USB): PC, ordenador portátil, ordenador portátil; MacBook; Android Smartphone: conectar a través de un cable USB OTG? Raspberry Pi (RPI, Raspberry Pi 1 Model B, Modelo A, Raspberry Pi 1 Model B+, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 3, Retro Pie. --- Nota: no es compatible con Android TV Box.

Mando PC Gamepad PC, [Regalos] EasySMX Mandos PS3, Controller PC PS3, Controlador PC PS3, Joystick con Doble-Vibración, TRIGGER Compatible con Windows/Android/PS3/TV Box de Sistema Andriod € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad Amplia】Este controlador pc es compatible con Windows 11/10/8.1/8/7/XP/Vista, TV Box de Andriod, PS3, PC y Móvil de Android (versión 4.0 o superior que su móvil debe ser totalmente compatible con la función OTG). Pero no es compatible con Xbox 360 / Xbox One / Mac / IOS

【Doble-vibración】Los dos motores eléctricos vibran al patinar o al estar disparado para jugar más emocionante y estimulante. La vibración del controlador se puede activar y desactivar dentro de la configuración del juego. Pero no soporta la vibración en Android

【Plug-y-play USB】 Se ofrece una estabilidad y extensión del rendimiento del juego. El cable USB se extiende 2 metros de largo y puedes jugar sentado un poco lejos de la consola.

【Botones con buena flexibilidad】 Los botones TURBO y TRIGGER ayudanle jugar en total comodidad y comodidad

【Ergonómico Diseño】 Diseño asimétrico de botones y diseño antideslizante de mando dale una experiencia de juego más cómodo

EasySMX Mandos PC, [Regalo Originales] 2.4G Mandos PS3, Controller PS3/PC, Gamepad PC Wireless, Controlador PC para Windows XP y Vista, Windows 7/8/8.1/10/11/PC/PS3, Sistema de Android y Uso hasta 10M € 33.89 in stock 1 new from €33.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫【Compatibilidad Amplia】Conoce bien la Marca EasySMX Auténtica. El gamepad es compatible con PC, Windows XP y Vista, Windows 7/8/ 8.1/10/11, PS3, Android(via OTG). Conmutación dual X Input y Direct Input: compatibilidad con prácticamente todos los juegos existentes. Nota: No funciona para fire tv box

♫【2.4G Conexión Inalámbrica】 La tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G garantiza una conexión estable, proporciona un alcance de hasta 10 metros (32.8 pies). Puede sentarse lejos de la consola de juegos y divertirse jugando sin temor a la pérdida de datos o la interferencia de la señal

♫【Doble Vibración】El motor de vibración asimétrico te ofrece diferentes niveles de vibración, incluidos disparos a la cabeza, explosiones y colisiones, como si estuvieras en el campo de batalla

【Fábrica Profesional】Nuestra marca EasySMX es una empresa grande profesional para fabricar los productos gaming, tenemos los certificados, la calidad es auténtica, y ya vende muchos años en Amazon, recibemos muchos comentarios de gusto de cliente. Nuestro mandos ya se publica en todo el mundo como America, Europa y Asia, es muy popular por los españoles. Conoce bien esta marca EasySMX

♫【Plug&Play】El Mando se funciona con 2 Baterías AA. El controlador está conectado al dispositivo con la ayuda del receptador USB Nano, puede jugar en cualquier momento sin complicaciones. Las baterías de 1800 mAh proporcionan 20 horas para juegos con vibración y 90 horas para juegos sin vibración. (Las pilas no están incluidas.)

JAMSWALL&1 Xbox 360 Mando de Gamepad, Controlador Mando USB de Xbox 360 con Vibración, Controlador de Gamepad para Xbox 360 Mando para PC Windows XP/7/8/10 € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El gamepad tiene el mismo tamaño que el controlador original de Xbox 360. Controlador Cable System-Precision para Microsoft Xbox 360 / Xbox 360 / PC (Windows XP / 7/8/10). Este es el controlador de la marca Diswoe, y fabricado por una fábrica de terceros.

Diseño Estable y preciso de rockero, Incluye dos disparadores analógicas de presión, dos motores de vibración y un panel de dirección de ocho direcciones.

Concepto de diseño ergonómico, Con un diseño ergonómico único, y su tamaño moderado permite que el jugador no se sienta cansado después de un largo tiempo de uso; de nuevos botones de hombro izquierdo y derecho están diseñados para facilitar el uso experiencia de juego más cómoda.

Sentidos de vibraciones reales, el mando está equipado con un motor de doble vibración que proporciona N tipos de efectos de vibración según la escena del juego, y proporciona retroalimentación de fuerza real en el juego.Le da una buena sensación de presencia, reproduce la sensación realista del juego.

El mismo tamaño que el original para el controlador de Xbox 360. Longitud del cable: sobre 160-170CM.

suily Controlador USB para juegos N64, Classic Retro N64 Bit controlador USB para Windows PC Mac Linux Raspberry Pi 3 (azul claro) € 27.38 in stock 1 new from €27.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Classic N64 USB Gamepad: es un controlador de juegos con cable para Windows Vista, Windows XP, Macintosh, PC, Mac y Raspberry Pi.

El controlador tiene un control analógico preciso y preciso y dispone de 10 teclas de función (incluyendo la función de hombro izquierdo y derecho y el disparador Z). Con el joystick analógico, puedes controlar cada uno de los controles perfectos de 360 grados en el juego.

Dispositivos compatibles (con dispositivo de almacenamiento USB): Windows y Mac OS X con Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Windows 7/8/8.1/10 o superior o Mac OS X 10.0 o superior, Raspberry Pi Raspberry Pi Raspberry Pi 2 modelo B; Retro Pi OS ; sistema Retropi.

Compatible con emuladores de juegos: actual: Project64, 1964, MAME (MESS), Mupen64Plus, Sixtyforce, CEN64; histórico: Proyecto Unreality, Maíz, UltraHLE, Nemu64.

Mando de terceros, no es un mando original de Nintendo 64. Pero funciona de forma fenomenal con la emulación de juegos Raspberry Pi y así sucesivamente. READ Los 30 mejores Tablet 4Gb Ram capaces: la mejor revisión sobre Tablet 4Gb Ram

suily Controlador USB para juegos N64 Classic N64 Bit USB controlador para Windows PC Mac Linux Raspberry Pi 3 gris € 27.95 in stock 1 new from €27.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Classic N64 USB Gamepad: es un controlador de juegos con cable para Windows Vista, Windows XP, Macintosh, PC, Mac y Raspberry Pi.

Dispositivos compatibles (con dispositivo de almacenamiento USB): Windows y Mac OS X con Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Windows 7/8/8.1/10 o superior o Mac OS X 10.0 o superior, Raspberry Pi Raspberry Pi Raspberry Pi 2 modelo B; Retro Pi OS ; sistema Retropi.

Controlador USB: controlador USB genérico, este utiliza un conector USB estándar. Si tu programa o aplicación acepta entradas de controlador USB, se puede utilizar nativamente sin controladores o parches. Plug and Play

Compatible con emuladores de juegos: actual: Project64, 1964, MAME (MESS), Mupen64Plus, Sixtyforce, CEN64; histórico: proyecto Unreality, Corn, UltraHLE, Nemu64 y muchos otros juegos clásicos N64.

Mando de terceros, no es un controlador original N64. Pero funciona de forma fenomenal con la emulación de juegos Raspberry Pi y así sucesivamente.

iNNEXT N64 - Mando USB N64 con cable para PC Gamepad para Windows PC MAC Linux Raspberry Pi Genesis Project 64 Retropie OpenEmu Emulador (verde transparente/naranja transparente) € 92.18 in stock 1 new from €92.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador USB genérico, este utiliza un puerto USB estándar, si su programa o aplicación acepta la entrada del controlador USB, se puede utilizar de forma nativa sin controladores o parches, SOLO ENCHUFE Y PLAY! El cable es de aprox. 6 pies de largo. Botones supersensibles para un control de precisión. Controlador de terceros, no controlador original N64.

Dispositivo compatible (con dispositivo de almacenamiento USB): PC, ordenador portátil, ordenador portátil, MacBook; Android Smartphone: conectar a través de un cable USB OTG; Raspberry Pi (Retro pie). Emuladores de juego soportados: Proyecto 64, OpenEmu (sólo soporte OS X), Retropie (para repberry Pi)

Sistema operativo soportado: Windows 98, ME, Vista, 2000, 2003, XP, 7, 8, 8.1, 10; Linux UBUNTU, Linux Mint; Mac OS X y más allá; Sistemas operativos retrogaming: RetroPie, Recalbox, Happi Game Center, Lakka, ChameleonPi, Piplay

Nota: no es compatible con la caja de TV ANDROID, C64 (Commodore 64), Google Chromebook, Amazon Fire TV, Steam, modelo Tesla. No es compatible con juegos en línea

Garantía confiable: 100% garantía de devolución de dinero; sin complicaciones 12 meses de garantía de reemplazo con un servicio de atención al cliente amigable y profesional.

Paquete de 2 controladores clásicos N64, SAFFUN N64 con cable USB PC Game pad Joystick, N64 Bit USB Wired Game Stick Joy pad Controller para Windows PC MAC Linux Raspberry Pi 3 Sega Genesis (gris) € 91.57 in stock 1 new from €91.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador USB genérico, este utiliza un puerto USB estándar, si tu programa o aplicación acepta entrada del controlador USB, se puede utilizar de forma nativa sin controladores o parches, simplemente enchufar y usar. El cordón es de aproximadamente 1,8 m de largo. Botones supersensibles para un control de precisión. Controlador de terceros, no controlador original N64.

Dispositivo compatible (con dispositivo de almacenamiento USB): PC, ordenador portátil, ordenador portátil; Android Smartphone: conectar a través de un cable USB OTG; Raspberry Pi (RPI, Raspberry Pie): Raspberry Pi 1 Modelo B, Modelo A, Raspberry Pi 1 Modelo B+, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 Modelo B, Raspberry Pi 3, Retro Pie. --- Nota: no es compatible con Android TV Box.

Sistema operativo compatible: Windows 98, ME, Vista, 2000, 2003, XP, 7, 8, 8.1, 10; Linux UBUNTU, Linux Mint; Mac OS X y más allá; sistemas operativos Retrogaming: RetroPie, Recalbox, Happi Game Center, Lakka, ChameleonPiplay

Nota: no es compatible con Android TV Box, C64 (Commodore 64), Google Chromebook, Amazon Fire TV, Steam, Tesla. No es compatible con juegos en línea

Garantía fiable: 100% garantía de devolución de dinero; garantía de reemplazo de 12 meses sin complicaciones con servicio al cliente amigable y profesional.

Rii GP100 SNES Retro USB Super Nintendo Controller, USB PC Controller, Raspberry Pi Controller for Windows PC / MAC / Raspberry Pi (2 Pack) (Grey) € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Windows 98/ME/Vista/2000/2003/XP/7/8/8.1/10, GNU/Linux, Ubuntu, Mac OS X, Emuladores Nintendo, Raspberry Pi, Raspberry PI 2 modelo B, Retro Pi OS, RetroPie NES, Retropi System. No necesita instalar ningún software. Plug&Play

Mando genérico USB. Si tu programa o aplicación permite la entrada de controlador USB, puedes usarlo de forma nativa en él sin instalar drivers ni parches. Solo necesita conectarse a un puerto USB y estará listo para funcionar

Funciona con la mayoría de emuladores. Descargue cualquier emulador gratuito o libre de Google y haga lo mismo con las ROMS

Controlador compatible, no original de SNES. Funciona igual que el original con la Raspberry Pi. Cable de 1,5 metros. Botones súper sensitivos y de alta precisión

Funciones: 6 botones de disparo, un botón «Start» y un botón «Select». Cruz de control de movimiento. Acabados de alta calidad en un clásico diseño retro. Se adapta perfectamente a la mano

miadore Retro N64 USB Controller N64 Gamepad Joypad para Windows PC Mac Raspberry Pi 3 (Rojo) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features miadore Garantía de un año para reemplazo o reembolso Clásico Retro N64 Bit USB con cable Gamepad Joystick Controller para Windows PC y Mac

Compatible con todas las versiones de Windows y Mac OS X, con Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Win 7/8 / 8.1 / 10 o superior, o Mac con OS X 10.0 o superior. Emuladores de Nintendo; Raspberry Pi; Raspberry PI 2 modelo B; Retro Pi OS; Sistema Retropi, pero no es compatible con Android BOX / Apple TV BOX

La longitud del cable es de aproximadamente 1.7 metros (67 pulgadas / 5.6 pies); Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar el disco de inicio

Diseño apretado y preciso para controladores N64: 10 teclas de función (joystick D-pad, botones izquierdo / derecho) y un dispositivo analógico 3D preciso, perfecto para Mario Kart, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos de N64

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR NINTENDO ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, contáctenos, le reembolsaremos o le enviaremos un reemplazo nuevo

Nintendo Switch - Mando Pro Controller, Con Cable USB € 69.90

€ 59.90 in stock 20 new from €59.90

2 used from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este mando te permite jugar cómodamente durante más tiempo con la consola tanto en modo televisor como en modo sobremesa

Cuando uses la consola en modo televisor, puedes conectar el mando Pro a la base con el cable USB de carga (HAC-010) para sincronizarlo o cargarlo

Cuando se haya cargado el mando Pro, puedes desconectarlo del cable USB de carga y utilizarlo de forma inalámbrica

miadore 2 Pack Classic N64 Retro USB Controller Gamepad Joystick para PC y Mac (Gris) € 38.99 in stock 2 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Classic Retro N64 Bit USB con cable Gamepad Joystick Controller para PC con Windows y Mac

El N64 Gamepad Controller Compatible con Windows y Mac OS X, ejecutando Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Win 7/8 / 8.1 / 10 o posterior, o Mac con OS X 10.0 o posterior, permite conectarse a cualquier N64 consola o sistema de réplica N64, perfecto para Mario Kart, Perfect Dark y muchos otros juegos clásicos de N64

La longitud del cable es aprox. 1.7 metros (67 pulgadas / 5.6 pies); Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar el disco de inicio

Diseño ajustado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (Joystick D-pad, botones izquierdo / derecho) y palanca analógica 3D precisa

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, simplemente contáctenos, le reembolsaremos o le enviaremos un nuevo reemplazo.

miadore Retro N 64 Bit N64 Controller, Joystick con mando Gamepad para el sistema N64 de la consola N64, gris € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicable a la Consola n64 y permite conectarse a cualquier sistema de réplica N 64. Conecte directamente el artículo a N64, no conecte a ningún adaptador

El controlador n64 es compatible con la función de ranura de la tarjeta de memoria / paquetes de estruendo. 10 botones de función (joystick d-pad, botones izquierdo / derecho) y palanca precisa analógica 3d

Gatillo z de acción rápida en la parte inferior y un panel de control multidireccional de 360 grados, controlador perfecto para Mario kart, oscuridad perfecta y muchos otros juegos clásicos de n64

Longitud del cable: 6 pies (aprox.). Contenido del paquete: 1 x controlador clásico para n64, gris (excluya la tarjeta de memoria / paquetes de ruido en el paquete)

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR DE NINTENDO ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, simplemente contáctenos, le reembolsaremos o le enviaremos un nuevo reemplazo.

miadore Gamepad Classic N64 Controller, Gamepad para PC Retro N64 bit USB para Windows/Mac/Linux/Raspberry pi3 Blue € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clásico Retro N64 Bit USB con cable Gamepad Joystick Controller para Windows PC y Mac

El controlador N64 Gamepad Compatible con Windows y Mac OS X, con Windows 98/2000 / ME / XP / Vista / Win 7/8 / 8.1 / 10 o posterior, o Mac con OS X 10.0 o posterior, perfecto para Mario Kart, perfecto Dark, y muchos otros juegos clásicos de N64

La longitud del cable es de aprox. 1.7 metros (67 pulgadas / 5.6 pies); Controlador de puerto USB: Plug and Play, no es necesario cargar el disco de inicio

Diseño apretado y preciso para el controlador N64: 10 botones de función (Joystick D-pad, botones izquierdo / derecho) y palanca analógica 3D precisa

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO CONTROLADOR ORIGINAL, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, simplemente contáctenos, le devolveremos el dinero o le reenviaremos el nuevo reemplazo

EXLENE 2 Pack SNES USB mando Controlador Gamepads 10ft/3m, Super Snes Classic Controller para PC Windows Ubuntu Raspberry Pi 3 Retropie Sega Genesis (Negro) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √Puerto USB estándar: Plug and play, nada más necesario. Funciona con cualquier emulador que desee descargar y usar. (Solo el emulador de Google SNES). Buena respuesta de los botones para un control de precisión: no hay botones pegajosos ni de botones

√Cable USB de 3M: puede jugar cómodamente mientras está sentado en el sofá en lugar del piso a 3 pies de distancia de la pantalla, no puede doblar el cuello mirando el televisor. están demasiado cerca

√Excelente para jugar juegos clásicos: especialmente aquellos que buscan extender sus controladores a sesiones de varios jugadores. Estos funcionan de maravilla para los juegos Genesis, SNES, NES y Gameboy, y cualquier máquina de juego portátil hasta la DS en emulación.

√Siéntete cerca de los controladores originales: es un producto de terceros. Bien para que vengas los fines de semana a jugar juegos de la vieja escuela con amigos, están a la altura y se sienten como si fueran reales si te gusta jugar juegos retro mientras viajas.

√Garantía de satisfacción del 100%: Garantía de devolución del 100% del dinero si no queda satisfecho por cualquier motivo. Cualquier problema de calidad, no dude en devolver o cambiar. Por favor, no dude en enviarnos un mensaje, intentaremos todo para ayudarlo. READ Los 30 mejores Altavoz Ordenador Sobremesa capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Ordenador Sobremesa

EasySMX Mandos PC Inalambrico, [Regalos Mejores] 2.4G Mando PC PS3, Comando PC, Gamepad PS3, Controller para PC de Windows XP y Vista/11/7/ 8/8.1/10, TV Box, Tableta y Móvil de Android y Uso hasta 10M € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad Amplia】EasySMX Mandos PC es compatible con PS3, PC de Windows 11/10/8/8.1/7/XP/Vista, Fornite en PC, Switch, Tableta/TV/TV BOX/Móvil de Android (via OTG, necesita un cable OTG adaptador, no incluye el cable OTG). Nota: Funciona con Juego de Xbox 360 y Xbox en el PC, por eso si quiere jugar los juegos de xbox, debe utilizar el mando en el odernador PC. No funciona para fire tv box. Conmutación dual X Input y Direct Input: funciona prácticamente todos los juegos existentes

【2.4G Conexión Inalámbrica】&【Plug y Play】Este gamepad pc es 2.4G receptor usb inálambrico. La tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G garantiza una conexión estable y rápida, Estabilidad y velocidad de difusión de datos de 2.4g conexión es más bluetooth. es plug y play rápido, funciona hasta 10M, este comando pc proporciona un alcance de hasta 10 metros. Tenemos la garantia larga para nuestro cliente, si hay cualquire necesario o problema, puede contactar con nosotros directamente

【Alta Rendimiento】Sensores de presión que retumban con cada acción que hacen que cada impacto parezca que estás en el juego. Sienta cada golpe, choque y explosión con la respuesta de doble choque con vibración manual y experiencia muy precisa de cada acción de botón. La detección de movimiento asegura que cada movimiento sea más preciso y te ayude a hacerlo mejor en los juegos.

【Doble Vibración】&【Función TURBO】Motores de vibración nuevos y dobles incorporados, por eso controller pc de dos motores eléctricos hacen que el juego sea más realista, que en los mandos vibra cuando se desliza o se dispara para hacer el juego emocionante. Nuestra marca EasySMX es una empresa grande profesional para fabricar los productos gaming, tenemos los certificados, la calidad es durable y estable, es muy popular por los españoles. Conoce bien esta marca EasySMX

【Diseño Ergonómico】Nota: El joystick pc ergonómico se funciona con 2 Baterías (Las pilas no están incluidas) Cuando pone las pilas, por favor configura que los polos positivo y negativo de la batería están instalado correctamente. EasySMX tiene equipo de diseño profesional, este mando se diseña uso ergonómico y cómodo. Durante de juego es muy elegente y cómodo. El controlador ps3 está conectado al dispositivo con la ayuda del receptor USB, puede jugar en cualquier momento sin complicaciones.

miadore - Controlador USB inalámbrico para emulador SNES, 2,4 G, USB, mando para videojuegos, palanca de mando, SNES, controlador de juego para Windows PC Mac y RetroPie, 2 unidades € 39.99 in stock 3 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador USB: el controlador de juego USB de miadore funciona con PC, Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, Android 4.0 o superior, compatible con OTG y tableta. Mac OS X y más allá; emulador Arcade; Raspberry Pi; Raspberry Pi 2 modelo b; Retro Pi OS.

Transmisión inalámbrica de 2,4 GHz: La tecnología de transmisión inalámbrica 2,4G garantiza una conexión estable y cero retraso, ofreciendo un alcance de hasta 10 metros. Puedes sentarte y disfrutar lejos de la consola de juegos, sin miedo a la pérdida de datos o interferencias de la señal.

Fácil de usar: El controlador USB inalámbrico, para enchufar y usar, no necesita controlador adicional, fácil de jugar.

Mando recargable: La batería de iones de litio recargable integrada de 240 mAh, viene con cable de carga micro USB de 1,5 m, ahorra energía y es más respetuoso con el medio ambiente.

Paquete de 2 unidades: Viene con 2 controladores USB inalámbricos, 2 receptores de 2,4 G y 2 cables de carga USB. Puedes disfrutar del divertido tiempo de juego con el tuyo.

QUMOX 2 x Mandos Controlador Juego de PC Gamepad SFC Mando de Juego SNES para Super Famicom Windows PC USB € 12.99

€ 12.09 in stock 2 new from €12.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cable es de 6 pies de largo aproximadamente.

Enchúfelo y úselo, sin necesidad de controladores adicionales.

¡Juegue sus juegos de computadora con una sensación retro de la vieja escuela!

¡Es así de simple! ¡Simplemente enchúfelo y úselo sin necesidad de controladores adicionales!

El super control de mando de 16 bit se caracteriza por 8 botones fáciles de alcanzar en un control diseñado para ajustarse al contorno de sus manos.

miadore Controlador Joypad N64 Retro de 64 bits Controlador de Gamepad con Cable Joystick para la Consola N64 Sistema N64, Negro € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicable a la consola N64 64 y permite conectarse a cualquier sistema de réplica N64. Conecte directamente el artículo a N64, no conecte a ningún adaptador

El controlador n64 es compatible con la función de ranura de la tarjeta de memoria / paquetes de estruendo. 10 botones de función (joystick d-pad, botones izquierdo / derecho) y palanca precisa analógica 3d

Gatillo z de acción rápida en la parte inferior y un panel de control multidireccional de 360 grados, controlador perfecto para Mario kart, oscuridad perfecta y muchos otros juegos clásicos de n64

Longitud del cable: 6 pies (aprox.). Contenido del paquete: 1 x controlador clásico para N64, negro (excluya la tarjeta de memoria / paquetes de ruido en el paquete)

CONTROLADOR DE TERCEROS, NO ORIGINAL CONTROLADOR N64, pero funciona bien para los juegos clásicos de N64. Si tiene algún problema con el controlador, simplemente contáctenos, le reembolsaremos o le enviaremos un nuevo reemplazo.

HORI - Battle Pad Zelda (Nintendo Switch) € 24.99 in stock 6 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Licencia oficial de Nintendo

Réplica del mando original para GameCube

Integración perfecta con Super Smash Bros.

Botones L y R de corto recorrido

Función turbo con 3 ajustes: 5/10/20 pulsaciones/s

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Mando N64 Usb disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Mando N64 Usb en el mercado. Puede obtener fácilmente Mando N64 Usb por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Mando N64 Usb que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Mando N64 Usb confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Mando N64 Usb y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Mando N64 Usb haya facilitado mucho la compra final de

Mando N64 Usb ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.