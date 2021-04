Inicio » Producto para bebé Los 30 mejores Llamador De Angeles Embarazada capaces: la mejor revisión sobre Llamador De Angeles Embarazada Producto para bebé Los 30 mejores Llamador De Angeles Embarazada capaces: la mejor revisión sobre Llamador De Angeles Embarazada 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

MAMIJUX Llamador de ángeles pequeños PIES con Cadena de Acero € 25.90 in stock 1 new from €25.90

Amazon.es Features El llamador de ángeles MAMIJUX es un refinado colgante para mujeres embarazadas, en cobre plateado. la esfera es brillante .

Cada cajita contiene: 1 colgante llamador de ángeles (diámetro: 20mm) con los pies, trabajado para crear un efecto de brillo, en cobre plateado + 1 pequeño colgante en forma de corazón con la marca MAMIJUX + 1 cadena de acero (110 cm)

El llamador de ángeles contiene en su interior un xilófono que genera un sonido relajante que el bebé puede escuchar a partir de la vigésima semana del embarazo

La tradición dice que el ángel custodio oiga el sonido y se quede cerca de la madre y del bebé para protegerlos

La bella cajita le convierte también en un bonito regalo

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Carillón Música Cadena con Circonita Cúbica y Diseño árbol de Armonía, 76,2 cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❤ Historia de la bola de la armonía: hay un ángel en todos nosotros, una pequeña voz en el interior que responde a cualquier llamada. Para cada una de las campanas que suenes, otro ángel obtiene sus alas.

❤ Paquete: Tamaño de la bola interior: 20 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo.

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ Regalos originales: Con una elegante caja de regalo de joyería, es adecuado para cualquier ocasión de regalo. Regalos para mujeres, Regalo para hermana, regalos para madres, regalos para suegras, regalos para esposas, regalos para hijas, regalos para maestros, regalos para los mejores amigos. Ideal regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, regalo de Navidad, regalo de graduación, regalo del día de la madre, regalo del día de San Valentín.

❤ Garantía y servicio del 100%: Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas. 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola.

Eudora Harmony Ball Colgante el árbol de la vida, llamador de angeles embarazada, Collar Música Timbre Bell Mujeres Joyas El mejor Regalo para Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❤Colgante árbol de la vida, joyas, un mejor regalo para las mujeres embarazadas, novia, mamá, hermana, maestra, hija, los niños y mejores amigos.

❤El paquete incluye:Bola de sonido ,Medallón colgantecollar de cadena y caja de regalo hermosa.

❤100% níquel y sin plomo, podemos ofrecer SGS certificación de calidad.

❤Tamaño interno de la bola: 18mm, tamaño del collar:30inch = 76,2cm.

❤36 Chime Colors Ball para elegir, envíanos un mensaje cuando desees una orden de regalo o para cambiar el color de tu bola.

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Collar Música Timbre Bell Mujeres Joyas Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas, 76CM € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ❤llamador de angeles embarazada, colgantes mujer, joyas, un mejor regalo para las mujeres embarazadas, novia, mamá, hermana, maestra, hija, los niños y mejores amigos.

❤100% níquel y sin plomo, con certificación SGS, podemos proporcionar el informe de certificación de calidad de SGS.

❤Tamaño interno de la bola: 20mm, tamaño del collar:30inch =76cm

❤El paquete incluye:Bola de sonido ,Medallón colgantecollar de cadena y caja de regalo hermosa.

❤Todos los artículos incluyen garantía de devolución de dinero de 30 días y servicio al cliente amigable las 24 horas.

EUDORA Harmony Ball Vintage Bisuteria Collares de Mujer, Llamador de Angeles Embarazada Floral Vintage Colgantes de Mujer Primer Embarazo Mamá Regalos Originales para Mujer Hermana, 114,3cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❀❀ EUDORA Harmony Ball ,Cuando la bola se mueve, puede hacer un tono de llamada agradable,como un llamador de angeles.

❀❀ El colgante está hecho de cobre y no contiene plomo ni níquel. Contamos con certificación internacional de calidad SGS. Buena calidad, diseño especial, no se preocupe por los problemas de calidad, no dude en comprar.

❀❀ El diseño elegante y retro es el mejor regalo para mujeres, madres, maestras y mujeres embarazadas. El sonido de la pelota ayuda a calmar el humor de la mujer embarazada y el bebé.

❀❀ Emparejamiento de collar: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, vestidos de noche, fiestas, baby showers, fiestas de graduación, bodas, tomar fotos.

❀❀ Recibirá: 1 * Bola de sonido (20 mm / 0.79 "), 1 * 30" línea de cera, 1 * 45" línea de cera. Todos los artículos incluyen servicio al cliente amigable las 24 horas y un reembolso gratuito de 30 días. READ Los 30 mejores Discos Absorbentes Lactancia capaces: la mejor revisión sobre Discos Absorbentes Lactancia

AEONSLOVE Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mano Madre bebé Mujer Carillón Música Cadena Collar Música Timbre Bell Bola Mujeres Joyas Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features ❤【Collar de embarazo Bola 】: Llamador de angeles embarazada contiene un pequeño xilófono que emite ondas positivas a través de un sonido suave y melodioso que calma al bebé durante el embarazo y le tranquiliza después del nacimiento. Es lo suficientemente largo para alcanzar el nivel del bonito vientre redondeado de la futura madre.

❤【Seguridad y calidad】: Tenemos una certificación internacional de calidad SGS. Es de buena calidad y diseño especial, no te preocupes por el problema de calidad, por favor asegúrate de comprar.

❤【Recibirá】: 1 bolas musicales de embarazo de 0.79 pulgadas /20mm + 1collar de 30 pulgadas /76cm + 1collar de 45 pulgadas /114 cm + 1 caja de regalo.

❤【 Regalos para mamas embarazadas】: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, tales como galerías de citas, fiestas, baby shower, graduación. También se puede utilizar para ordenar la ropa. El mejor regalo para madre, madrastra, hija, hermanas, amigos y usted mismo.

❤【Garantía de posventa】: todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable 24 horas. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, vamos a resolver el problema ya que está satisfecho.

Morella Collar ángel de la Guarda de Acero Inoxidable 70 cm con Colgante alas de ángel y Bola de resonancia de circonita de Color Blanco Ø 16 mm para Damas en Bolsa para Joyas € 19.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.es Features sonido sutil de bola con movimiento

diámetro: 16 mm

elaboración de alta calidad

EUDORA Harmony Ball Bisutería Mujer Llamador de Angeles, Loto Sagrado Cadena Colgantes Joyería para Mujer Niña de Circonia Regalos Originales Carillón Música Cadena con Collar, 76,2cm € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ❤ Diseño inspirado: El loto representa la pureza, Simboliza el amor puro.El collar de flores frescas y elegantes está lleno de energía y encanto. Que la vida florezca como una flor y que la gente sea tan bella como las flores.

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ Paquete: Tamaño de la bola interior: 20 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo.

❤ Regalo especial: No solo un collar de joyería especial para mujeres embarazadas, novias, esposas, hijas, hermanas, maestras, madres, abuelas, anclas o amigas, sino también el Día de la Madre, Navidad, Cumpleaños, Día de San Valentín, Aniversario, Acción de Gracias, Bebé El mejor regalo, ¡Dale al amor profundo una sorpresa y un poco más de amor!

❤ Más opciones de colores: 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola. (Sólo los enlaces de envío del vendedor pueden elegir el color)

AEONSLOVE Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Colgante Huellas de bebé Carillón Música Cadena Collar Música Timbre Bell Bola Mujeres Joyas Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Collar de embarazo Bola】: Llamador de angeles embarazada contiene un pequeño xilófono que emite ondas positivas a través de un sonido suave y melodioso que calma al bebé durante el embarazo y lo tranquiliza después del nacimiento. La cadena es lo suficientemente larga como para alcanzar el nivel del bonito vientre redondeado de la embarazada.

【Seguridad y calidad】: este colgante es libre de níquel y plomo. Contamos con una certificación SGS de calidad internacional. Es de buena calidad y diseño especial, no se preocupe por el problema de calidad, puede estar seguro de comprar.

【Recibirá】: bolas musicales de embarazo de 1 * 0.79 ", 1 * ala de ángel, cadena de anillo tórico de 1 * 30"/76cm y cadena de anillo tórico de 1 * 45 "/114cm.

【Regalos para mamas embarazadas】: Adecuado para todas las ocasiones formales e informales, como galería de citas, fiesta, baby shower, ceremonia de graduación. También se puede usar para clasificar la ropa. El mejor regalo para madre, madrastra, hija, hermanas, amigos y para ti.

【Garantía posventa】: ¡Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas! Póngase en contacto con nosotros si tiene un problema, resolveremos el problema lo antes posible.

EUDORA Harmony Ball Collares de Mujer Llamador de Angeles Embarazada Collar de Loto, Colgantes Mujer Bisutería Mujer Regalos Originales para Mujer Hermana Abuela € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ❀❀ EUDORA Harmony Ball : Los copos de nieve representan el amor puro, y mi amor por ti es tan puro como la nieve. Cuando la bola se mueve, puede hacer un tono de llamada agradable,como un llamador de angeles. El sonido de la pelota puede ayudar a aliviar el estado de ánimo y relajarse.

❀❀ El colgante está hecho de cobre y no contiene plomo ni níquel. Contamos con certificación internacional de calidad SGS. Buena calidad, diseño especial, no se preocupe por los problemas de calidad, no dude en comprar.

❀❀ Recibirá: Paquete: Tamaño de la bola interior: 20 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm, 45 pulgadas = 114,3cm, Paquete incluido: 1* colgante + 1* 30" Cadena + 1* 45" Cadena +1* caja de regalo o bolsa de regalo.

❀❀ Regalos originales: Con una elegante caja de regalo de joyería, es adecuado para cualquier ocasión de regalo. Regalos para mujeres, Regalo para hermana, regalos para madres, regalos para suegras, regalos para esposas, regalos para hijas, regalos para maestros, regalos para los mejores amigos. Ideal regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, regalo de Navidad, regalo de graduación, regalo del día de la madre, regalo del día de San Valentín.

❀❀ Servicio amable: Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas. 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola.

AEONSLOVE Llamador de Angeles Embarazada, Flor de la Vida Colgantes Mujer Colgante Carillón Música Cadena Collar Música Timbre Bell Bola Mujeres Joyas Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❤【Collar de embarazo Bola 】: Llamador de angeles embarazada contiene un pequeño xilófono que emite ondas positivas a través de un sonido suave y melodioso que calma al bebé durante el embarazo y le tranquiliza después del nacimiento. Es lo suficientemente largo para alcanzar el nivel del bonito vientre redondeado de la futura madre.

❤【Seguridad y calidad】: Este colgante no contiene níquel ni plomo. Tenemos una certificación internacional de calidad SGS. Es de buena calidad y diseño especial, no te preocupes por el problema de calidad, por favor asegúrate de comprar.

❤【Recibirá】: 1 bolas musicales de embarazo de 0.79 pulgadas /20mm + 1collar de 30 pulgadas /76cm + 1collar de 45 pulgadas /114 cm + 1 caja de regalo.

❤【 Regalos para mamas embarazadas】: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, tales como galerías de citas, fiestas, baby shower, graduación. También se puede utilizar para ordenar la ropa. El mejor regalo para madre, madrastra, hija, hermanas, amigos y usted mismo.

❤【Garantía de posventa】: todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable 24 horas. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, vamos a resolver el problema ya que está satisfecho.

BebeDeParis | Regalos Originales para Bebés Recién Nacidos | Llamador de Ángeles Bañado en Plata con Huellas del Bebé € 24.90

Amazon.es Features Todo un detalle para la mamá embarazada y su Bebé. Los llamadores de ángeles acompañan al Bebé y a la futura mamá con su balanceo y suave sonido.

Contenido del regalo: Legging con cinturilla elástica. 80% Viscosa, 20% Nylon. Talla: 3-6 Meses. Colores disponibles: rosa, azul y gris. Combina los leggings con otras prendas de la colección Bebé De París para crear diferentes conjuntos.

Artículos de la mejor calidad, siempre eligiendo los mejores tejidos y materiales que mejor se adaptan al recién nacido

Confía en el líder Europeo en regalos de lujo para bebés. Felicite y sorprenda a los recientes padres enviando todo su cariño con uno de nuestros regalos de recién nacido.

MAMIJUX® Llamador de ángeles con Chupete Celeste con Cadena de Acero 110cm € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El llamador de ángeles MAMIJUX es un refinado colgante para mujeres embarazadas, en cobre bañado en plata

Cada cajita contiene: 1 colgante llamador de ángeles (diámetro: 20mm) en cobre bañado en plata + 1 pequeño colgante en forma de chupete esmaltado en celeste con un pequeño corazón + 1 cadena de acero (110 cm cada)

El llamador de ángeles contiene en su interior un xilófono que genera un sonido relajante que el bebé puede escuchar a partir de la vigésima semana del embarazo

La tradición dice que el ángel custodio oiga el sonido y se quede cerca de la madre y del bebé para protegerlos

La bella cajita le convierte también en un bonito regalo

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Embarazada, Arbol de la Vida Colgantes Mujer Carillón Música Cadena con Colgante de Bola Relicarios de la Campana de Regalo del día de la Madre € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❤ Diseño Inspiración: El Árbol de la Vida es un símbolo de crecimiento y esperanza, la vida es tan valiente y fuerte como un gran árbol. Tree of Life Happy Chain puede traer felicidad y felicidad a tu vida.

❤Tamaño corazón de la bola: paquete de 18 mm, Tamaño del collar: 30inch = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo.

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ regalo especial: No es sólo un collar especial de la joyería para las mujeres embarazadas, novias, esposas, hijas, hermanas, maestros, madres, abuelas, ancla o amigos, sino también el día, la Navidad, el cumpleaños de la madre, día de San Valentín, aniversario, acción de gracias, bebé El mejor regalo , ¡Dale al amor profundo una sorpresa y un poco más de amor!

❤Servicio amable: Todos los artículos incluyen garantía de devolución de dinero de 30 días y servicio al cliente amigable las 24 horas.

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Arbol de la Vida Cadena Colgantes Joyería para Mujer Niña Regalos Originales Carillón Música Cadena con Collar, 76,2cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❤ Diseño inspirado: El Árbol de la Vida es un símbolo de crecimiento y esperanza, la vida es tan valiente y fuerte como un gran árbol. Tree of Life Happy Chain puede traer felicidad y felicidad a tu vida. Contiene bendiciones y esperanzas de vida.

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ Paquete: Tamaño de la bola interior: 20mm, Tamaño del collar: 30pulgadas = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo.

❤ Regalo especial: No solo un collar de joyería especial para mujeres embarazadas, novias, esposas, hijas, hermanas, maestras, madres, abuelas, anclas o amigas, sino también el Día de la Madre, Navidad, Cumpleaños, Día de San Valentín, Aniversario, Acción de Gracias, Bebé El mejor regalo, ¡Dale al amor profundo una sorpresa y un poco más de amor!

❤ Más opciones de colores: 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola. (Sólo los enlaces de envío del vendedor pueden elegir el color) READ Los 30 mejores Silla De Paseo Bebe capaces: la mejor revisión sobre Silla De Paseo Bebe

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Bisuteria Mujer Collares Mujer Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas, 114CM € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ❤llamador de angeles embarazada, colgantes mujer, joyas, un mejor regalo para las mujeres embarazadas, novia, mamá, hermana, maestra, hija, los niños y mejores amigos.

❤Tamaño interno de la bola: 18mm, tamaño del collar:45inch =114cm, 24inch =61cm.

❤100% níquel y sin plomo, con certificación SGS, podemos proporcionar el informe de certificación de calidad de SGS.

❤El paquete incluye:Bola de sonido ,Medallón colgantecollar de cadena y caja de regalo hermosa.

❤Todos los artículos incluyen garantía de devolución de dinero de 30 días y servicio al cliente amigable las 24 horas.

EUDORA Harmony Ball Bisutería Mujer Llamador de Angeles, Flor Cúbico Cadena Colgantes Joyería para Mujer Niña de Circonia Regalos Originales Carillón Música Cadena con Collar, 76,2cm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features ❤ Diseño inspirado: El collar de flores frescas y elegantes está lleno de energía y encanto. Que la vida florezca como una flor y que la gente sea tan bella como las flores.

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ Paquete: Tamaño de la bola interior: 20 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo.

❤ Regalo especial: No solo un collar de joyería especial para mujeres embarazadas, novias, esposas, hijas, hermanas, maestras, madres, abuelas, anclas o amigas, sino también el Día de la Madre, Navidad, Cumpleaños, Día de San Valentín, Aniversario, Acción de Gracias, Bebé El mejor regalo, ¡Dale al amor profundo una sorpresa y un poco más de amor!

❤ Más opciones de colores: 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola. (Sólo los enlaces de envío del vendedor pueden elegir el color)

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Mariposa Colgante Mujer Carillón Música Cadena Zirconia Estéreo Collar 20mm Regalos Originales para Mujer 76,2CM + 114,3CM € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ❀❀ EUDORA Harmony Ball :Cuando la bola se mueve, puede hacer un tono de llamada agradable,como un llamador de angeles.

❀❀ El colgante está hecho de cobre y no contiene plomo ni níquel. Contamos con certificación internacional de calidad SGS. Buena calidad, diseño especial, no se preocupe por los problemas de calidad, no dude en comprar.

❀❀ Recibirá: Paquete: Tamaño de la bola interior: 20 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm, 45 pulgadas = 114,3cm, Paquete incluido: 1* colgante + 1* 30" Cadena + 1* 45" Cadena +1* caja de regalo o bolsa de regalo.

❀❀ Regalos originales: Con una elegante caja de regalo de joyería, es adecuado para cualquier ocasión de regalo. Regalos para mujeres, Regalo para hermana, regalos para madres, regalos para suegras, regalos para esposas, regalos para hijas, regalos para maestros, regalos para los mejores amigos. Ideal regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, regalo de Navidad, regalo de graduación, regalo del día de la madre, regalo del día de San Valentín.

❀❀ Servicio amable: Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas. 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola.

EUDORA Harmony Ball Vintage Bisuteria Collares de Mujer, Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes de Mujer Primer Embarazo Mamá Regalos Originales para Mujer Hermana, 114,3cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❀❀ EUDORA Harmony Ball ,Cuando la bola se mueve, puede hacer un tono de llamada agradable,como un llamador de angeles.

❀❀ El colgante está hecho de cobre y no contiene plomo ni níquel. Contamos con certificación internacional de calidad SGS. Buena calidad, diseño especial, no se preocupe por los problemas de calidad, no dude en comprar.

❀❀ El diseño elegante y retro es el mejor regalo para mujeres, madres, maestras y mujeres embarazadas. El sonido de la pelota ayuda a calmar el humor de la mujer embarazada y el bebé.

❀❀ Emparejamiento de collar: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, vestidos de noche, fiestas, baby showers, fiestas de graduación, bodas, tomar fotos.

❀❀ Recibirá: 1 * Bola de sonido (20 mm / 0.79 "), 1 * 45" línea de cera, 1 * 45 " línea negra (longitud ajustable).

EUDORA Harmony Ball Bisutería Mujer Llamador de Ángeles, Embarazo Cadena Colgantes Joyería para Mujer Madre Niña de Regalos Originales Carillón Música Cadena con Collar, 76,2cm € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features ❤ Historia de la bola de la armonía: hay un ángel en todos nosotros, una pequeña voz en el interior que responde a cualquier llamada. Para cada una de las campanas que suenes, otro ángel obtiene sus alas.

❤ Paquete: Tamaño de la bola interior: 18 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo. ( Las mujeres embarazadas recomiendan usar una cadena de 114,5 cm: https://www.amazon.es/dp/B06XXLBTBT?ref=myi_title_dp )

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ Regalos originales: Con una elegante caja de regalo de joyería, es adecuado para cualquier ocasión de regalo. Regalos para mujeres, Regalo para hermana, regalos para madres, regalos para suegras, regalos para esposas, regalos para hijas, regalos para maestros, regalos para los mejores amigos. Ideal regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, regalo de Navidad, regalo de graduación, regalo del día de la madre, regalo del día de San Valentín.

❤ Garantía y servicio del 100%: Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas. 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola.

AEONSLOVE Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Flor Colgante Carillón Música Cadena Collar Música Timbre Bell Bola Mujeres Joyas Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❤【Collar de embarazo Bola 】: Llamador de angeles embarazada contiene un pequeño xilófono que emite ondas positivas a través de un sonido suave y melodioso que calma al bebé durante el embarazo y le tranquiliza después del nacimiento. Es lo suficientemente largo para alcanzar el nivel del bonito vientre redondeado de la futura madre.

❤【Seguridad y calidad】: Este colgante no contiene níquel ni plomo. Tenemos una certificación internacional de calidad SGS. Es de buena calidad y diseño especial, no te preocupes por el problema de calidad, por favor asegúrate de comprar.

❤【Recibirá】: 1 bolas musicales de embarazo de 0.79 pulgadas /20mm + 1collar de 30 pulgadas /76cm + 1collar de 45 pulgadas /114 cm + 1 caja de regalo.

❤【 Regalos para mamas embarazadas】: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, tales como galerías de citas, fiestas, baby shower, graduación. También se puede utilizar para ordenar la ropa. El mejor regalo para madre, madrastra, hija, hermanas, amigos y usted mismo.

❤【Garantía de posventa】: todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable 24 horas. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, vamos a resolver el problema ya que está satisfecho.

AEONSLOVE Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Estrellas Carillón Música Cadena Collar Música Timbre Bell Bola Mujeres Joyas Niñas, Damas, Profesor, Madres y Hermanas € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features 【Collar de embarazo Bola 】: Llamador de angeles embarazada contiene un pequeño xilófono que emite ondas positivas a través de un sonido suave y melodioso que calma al bebé durante el embarazo y le tranquiliza después del nacimiento. Es lo suficientemente largo para alcanzar el nivel del bonito vientre redondeado de la futura madre.

【Seguridad y calidad】: Este colgante no contiene níquel ni plomo. Tenemos una certificación internacional de calidad SGS. Es de buena calidad y diseño especial, no te preocupes por el problema de calidad, por favor asegúrate de comprar.

【Recibirá】: 1 bolas musicales de embarazo de 0.79 pulgadas /20mm + 1collar de 30 pulgadas /76cm + 1collar de 45 pulgadas /114 cm + 1 caja de regalo.

【 Regalos para mamas embarazadas】: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, tales como galerías de citas, fiestas, baby shower, graduación. También se puede utilizar para ordenar la ropa. El mejor regalo para madre, madrastra, hija, hermanas, amigos y usted mismo.

【Garantía de posventa】: todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable 24 horas. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema, vamos a resolver el problema ya que está satisfecho.

EUDORA Harmony Ball Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Collar Música Timbre Bell Mujeres Joyas Niñas Damas Profesor Madres y Hermanas Mejor Regalo € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ❤llamador de angeles embarazada, colgantes mujer, joyas, un mejor regalo para las mujeres embarazadas, novia, mamá, hermana, maestra, hija, los niños y mejores amigos.

❤Tamaño interno de la bola: 20mm, tamaño del collar: 45inch =114cm.

❤100% sin níquel y sin plomo, hecho de cobre de alta calidad y materiales plateados, con certificación SGS, podemos proporcionar el informe de certificación de calidad de SGS.

❤El paquete incluye:Bola de sonido ,Medallón colgantecollar de cadena y caja de regalo hermosa.

❤Todos los artículos incluyen garantía de devolución de dinero de 30 días y servicio al cliente amigable las 24 horas.

MAMAE - Bola Embarazo Collar Colgante Joya Musical Harmony Ball"Llamador de ángeles" Regalo para Mamá y su Bebé con Cadena, Chupete y Bola (114 CM, MOM TÉTINE-BLANC) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features ▶ ️ SATISFECHO O REEMBOLSADO. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información adicional. Si no está completamente satisfecho, nuestra garantía le ofrece el reembolso de su artículo. Nuestros productos nos convencen por completo. Haga la prueba y el pedido hoy sin ningún riesgo.

▶ ️ Mucho más que una joya, la bola es un símbolo del primer vínculo entre la madre y su bebé. Una tradición mexicana especialmente diseñada para mujeres embarazadas y sus bebés.

▶ ️ Jingle suave cuando la mamá se está moviendo, lo que tiene el beneficio de calmar al bebé. Audible por el bebé a partir de la semana 20. El bebé puede sentir si mamá está durmiendo o despierta gracias al sonido del pequeño xilófono en la esfera, un sonido que reconocerá nuevamente después del nacimiento.

▶ ️ Realice acero con campana interna para una melodía hermosa y dulce. Los productos han obtenido la certificación de calidad SGS

▶ ️ Haga clic en "Añadir a la cesta" para ordenar. La longitud predeterminada de la cadena se indica en el título o la descripción. La caja contiene una bola con chupete / piruleta y una cadena de 114 cm que corresponde a la ubicación del bebé. READ Los 30 mejores Recaro Young Sport Hero capaces: la mejor revisión sobre Recaro Young Sport Hero

Jovivi metal común € 14.44 in stock 1 new from €14.44

Amazon.es Features Material: aleación; bolas de piedra: piedra de lava, amatista, aventurina, cornalina, ojo de tigre, lapislázuli teñido, cuarzo rosa, opalita

Bola de piedra: 16 mm, colgante: 42 (longitud) x 25 (ancho) x 22 (grosor), diámetro interior del colgante: 20 mm, agujero: 7 x 3 mm, longitud de la cadena: 71 cm

Entrega: 1 colgante, 1 cadena, 1 bola de piedra, 1 caja de regalo, 1 bolsa de terciopelo Jovivi (una bolsa por pedido)

Ideal para uso personal, ideal como regalo para ti, para tu novia, para amigos cercanos, para tu hija, para tu madre, aniversarios, ocasiones especiales, cumpleaños, Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre y así sucesivamente. Un regalo perfecto para quien quieres.

Ten en cuenta que debido a la naturaleza de las piedras preciosas, las tallas pueden variar ligeramente en tamaño, color y forma.

EUDORA Harmony Ball Dibujado a Mano Bisuteria Collares de Mujer, Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes de Mujer Primer Embarazo Mamá Regalos Originales para Mujer Hermana, 114,3cm € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Check Price on Amazon

❀❀ El colgante está hecho de cobre y no contiene plomo ni níquel. La superficie de la bola de cobre está pintada a mano. Contamos con certificación internacional de calidad SGS. Buena calidad, diseño especial, no se preocupe por los problemas de calidad, no dude en comprar.

❀❀ El diseño elegante y retro es el mejor regalo para mujeres, madres, maestras y mujeres embarazadas. El sonido de la pelota ayuda a calmar el humor de la mujer embarazada y el bebé.

❀❀ Emparejamiento de collar: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, vestidos de noche, fiestas, baby showers, fiestas de graduación, bodas, tomar fotos.

❀❀ Recibirá: 1 * Bola de sonido (22 mm / 0.87 "), 1 * 45" línea de cera, 1 * 30" línea de cera. Todos los artículos incluyen servicio al cliente amigable las 24 horas y un reembolso gratuito de 30 días.

AEONSLOVE Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes Mujer Colgante Loto Carillón Música Cadena Collar Música Timbre Bell Bola Mujeres Joyas Niñas Damas Madres y Hermanas € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ♬♬【Collar de embarazo Bola】: Loto llamador de angeles embarazada contiene un pequeño xilófono que emite ondas positivas a través de un sonido suave y melodioso que calma al bebé durante el embarazo y lo tranquiliza después del nacimiento. La cadena es lo suficientemente larga como para alcanzar el nivel del bonito vientre redondeado de la embarazada.

♬♬ 【Seguridad y calidad】: este colgante es libre de níquel y plomo. Contamos con una certificación SGS de calidad internacional. Es de buena calidad y diseño especial, no se preocupe por el problema de calidad, puede estar seguro de comprar.

♬♬ 【Recibirá】: bolas musicales de embarazo de 1 * 0.79"/20MM, cadena de anillo tórico de 1 * 30"/76CM y cadena de anillo tórico de 1 * 45"/114CM.

♬♬【Regalos para mamas embarazadas】: Adecuado para todas las ocasiones formales e informales, como galería de citas, fiesta, baby shower, ceremonia de graduación. También se puede usar para clasificar la ropa. El mejor regalo para madre, madrastra, hija, hermanas, amigos y para ti.

♬♬ 【Garantía posventa】: ¡Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas! Póngase en contacto con nosotros si tiene un problema, resolveremos el problema lo antes posible.

EUDORA Harmony Ball Llamador de Ángeles Embarazada Collares Mujer, Arbol de la Vida Colgantes Bisuteria Mujer Regalos Romanticos para Mujer Madre Hermana, 76,2cm € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Check Price on Amazon

❤ Paquete: Tamaño de la bola interior: 20 mm, Tamaño del collar: 30 pulgadas = 76,2cm. Paquete incluido: 1 colgante + 1 collar + 1 caja de regalo o bolsa de regalo.

❤ Material: medallones y cadenas de metal - cobre plateado. Bolas interiores - cobre con color no tóxico. Materiales 100% seguros. Sin níquel, sin plomo, todos los productos han pasado la certificación internacional de calidad SGS.

❤ Regalos originales: Con una elegante caja de regalo de joyería, es adecuado para cualquier ocasión de regalo. Regalos para mujeres, Regalo para hermana, regalos para madres, regalos para suegras, regalos para esposas, regalos para hijas, regalos para maestros, regalos para los mejores amigos. Ideal regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, regalo de Navidad, regalo de graduación, regalo del día de la madre, regalo del día de San Valentín.

❤ Servicio amable: Todos los artículos incluyen una garantía de devolución de dinero de 30 días y un servicio al cliente amigable las 24 horas. 36 Chime Colors Ball está disponible, envíenos un mensaje si necesita una orden de regalo o cambie el color de la bola.

Morella Mujeres Collar 70 cm Acero Inoxidable con Colgante Ornamento y 7 Piedras Preciosas Gema Bolas de Chakra en Bolsa Der joyería € 19.99 in stock 2 new from €16.99

Amazon.es Features Recibirá: Un collar de alta calidad de 70 cm, un colgante para las bolas, 7 piedras preciosas y una bolsa de joyería

Recibirá estas 7 bolas de piedra, bolas de chakra de piedras de curación Ø 16 mm: Ametista; Aventurina ; Jade lemón ; Cristal de roca ; jaspe rojo ; Ojo de tigre ; Lapislázuli

Las piedras son productos naturales y por eso puede haber desviación de color

EUDORA Harmony Ball Vintage Bisuteria Collares de Mujer, Llamador de Angeles Embarazada, Colgantes de Mujer Primer Embarazo Mamá Regalos Originales para Mujer Hermana, 114,3cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ❀❀ EUDORA Harmony Ball ,Cuando la bola se mueve, puede hacer un tono de llamada agradable,como un llamador de angeles.

❀❀ El colgante está hecho de cobre y no contiene plomo ni níquel. Contamos con certificación internacional de calidad SGS. Buena calidad, diseño especial, no se preocupe por los problemas de calidad, no dude en comprar.

❀❀ El diseño elegante y retro es el mejor regalo para mujeres, madres, maestras y mujeres embarazadas. El sonido de la pelota ayuda a calmar el humor de la mujer embarazada y el bebé.

❀❀ Emparejamiento de collar: adecuado para todas las ocasiones formales e informales, vestidos de noche, fiestas, baby showers, fiestas de graduación, bodas, tomar fotos.

❀❀ Recibirá: 1 * Bola de sonido (20 mm / 0.79 "), 1 * 45" línea de cera, 1 * 45 " línea negra (longitud ajustable).

