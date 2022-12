Inicio » Cocina Los 30 mejores Limpieza Del Higado capaces: la mejor revisión sobre Limpieza Del Higado Cocina Los 30 mejores Limpieza Del Higado capaces: la mejor revisión sobre Limpieza Del Higado 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cardo Mariano (500mg) con Alcachofa (400mg), Diente de León (150mg) y Desmodium (50mg) - 120 cápsulas de alta dosificación 80% de Silimarina - Depurativos higado - Detox potente - Calidad Alemana € 19.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ COMPLEJO DE CARDO MARIANO PREMIUM 4 COMPUESTOS - DOSIS EXTRA ALTA - Complejo cuádruple con una combinación de materias primas de alta calidad: 500mg de extracto de cardo mariano (de los cuales 400mg es silimarina), 400mg de extracto de alcachofa, 150mg de extracto de raíz de diente de león y 50mg de extracto de desmodium por dosis diaria (2 cápsulas).

✅ 80% CONTENIDO DE SILIMARINA MÁS DESMODIUM - COMBINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD - Extractos de plantas de la más alta calidad combinados de forma ideal: Extracto de cardo mariano con 80% de silimarina más alcachofa, diente de león y desmodium. Materias primas de calidad extraídas suavemente con un contenido garantizado de ingredientes activos.

✅ 120 CÁPSULAS PARA 2 MESES DE CURA Y DESINTOXICACIÓN DEL HÍGADO AL MEJOR PRECIO-CALIDAD - 120 cápsulas de Cardo Mariano de GloryFeel cubren las necesidades de 2 meses con el consumo recomendado de 2 cápsulas diarias! Sólo utilizamos materias primas de alta calidad, procesadas en Alemania.

✅ CALIDAD PREMIUM PROBADA EN LABORATORIO 100% VEGANO Y SIN ADITIVOS - Además de las pruebas de laboratorio del contenido de los ingredientes activos, también tenemos un laboratorio alemán independiente certificado DIN EN ISO/IEC 17025 para probar la pureza y cualquier tipo de sustancias nocivas Por supuesto, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA - Todos los productos GloryFeel se fabrican en Alemania de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles, así como a pruebas periódicas realizadas por laboratorios acreditados. Contáctenos para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Detox Hígado, con Cardo Mariano, Alcachofa, Diente de León, Acerola, Cúrcuma y Bioflavonoides, 180 Cápsulas | Depurativo, antioxidante, mejora la digestión | Natural, Vegano, No-GMO | Zenement € 22.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETOX HÍGADO: Nuestro Complejo Detox Hígado es un poderoso depurativo y antioxidante del organismo. El Cardo Mariano junto con el Diente de León, mejoran la digestión, estimulando las enzimas digestivas, evitando así las digestiones lentas y pesadas. Además, ayudan a eliminar los líquidos acumulados en el organismo favoreciendo la eliminación de toxinas.

LA FORMULA MÁS COMPLETA: Fórmula propia con seis extractos concentrados de plantas. 180 cápsulas por envase, más que la competencia. Suministro para 3 meses.

100% VEGANO Y NATURAL: Usamos ingredientes No-GMO, sin conservantes ni colorantes.

CALIDAD PREMIUM: Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad, y a partir de los ingredientes más puros. Producto notificado a las autoridades sanitarias españolas. Empresa Registrada en España Nº RGSEAA: 26.019011/B.

❤️ 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

Detox Depurativo Hígado y Colon Diurético Natural | Complejo Bio Alcachofa Rábano Negro Cúrcuma Orgánica Diente de León | Drenante Desintoxicante Digestión Limpieza Intestinal | Vegano 90 Cápsulas € 17.90
€ 14.90

€ 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIURETICO NATURAL : Suplemento Natural para el Hígado, Potente Detox Cleanser con una combinación de Ingredientes activos: Alcachofa, Rábano Negro, Cúrcuma. Ayuda a desintoxicar tu organismo y mejora tu digestión. Ayuda a reducir el exceso de líquidos o retención de agua y a reducir la grasa de las piernas. Mejora el tránsito intestinal y de colon. Todos los ingredientes provienen de la Agricultura Biológica.

DESINTOXICAR CUERPO : Ayuda a eliminar, depurar y drenar el organismo. Ayuda a reducir las calorías ingeridas de carbohidratos, azúcares y grasas. Combate la acumulación de líquidos. Ayuda a disminuir el almacenamiento de la grasa acumulada en el cuerpo. Es un complemento alimenticio, que mediante su uso eliminaremos líquidos, mejoraremos nuestra piel y nuestro metabolismo. Contribuye a la pérdida de peso y elimina las toxinas y los desechos del cuerpo.

DEPURATIVO HÍGADO : Este complemento alimenticio Detox Natural con hierbas naturales ayuda al control del colesterol en el hígado, ayuda a bajar de peso y también facilita el adecuado metabolismo de las grasas. Activa el drenaje hepático y alivia los trastornos digestivos. Contribuye a la buena digestión favoreciendo la eliminación de los gases evitando así que causen molestias e hinchazón abdominal.

ELIMINA TOXINAS : La Alcachofa mejora el funcionamiento de los riñones, haciendo que todo el proceso de orinar sea mucho más rápido y fluido, evitando la retención de líquidos. El Rábano Negro favorece al drenaje tanto del hígado como de la vesícula biliar, por lo que ayuda a la eliminación de toxinas y residuos. El Diente de León ayuda a mejorar la digestión y la desintoxicación del cuerpo. La Curcuma tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y depurativas.

PRODUCTO NATURAL : Nuestra fórmula se basa en una rigurosa selección de los mejores componentes para ofrecerte un producto más completo que actúa en profundidad. Nuestro complemento está elaborado de la manera más pura posible: es vegano, sin OGM, sin Gluten, sin Estearato, sin Almidón, sin Lactosa y sin Excipientes. Hecho en Francia, los estrictos controles garantizan una calidad irreprochable. READ Los 30 mejores Caja Para Llaves Pared capaces: la mejor revisión sobre Caja Para Llaves Pared

La Dieta del Hígado Graso Es Curativa, Si La Aplicas Así: Plan De Comidas Semanal Y Recetario Diseñado Específicamente Para La Sanación Acelerada Del ... cómo depurar el hígado, detox hígado) € 16.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 119 Publication Date 2022-02-06T00:00:01Z

Limpieza del Hígado de la Dra. Clark € 2.69

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2019-04-23T15:21:33.206-00:00 Language Español Number Of Pages 59 Publication Date 2019-04-23T15:21:33.206-00:00 Format eBook Kindle

Higado Graso, Dieta Keto y Ayuno intermitente: Limpieza de higado graso, prevencion y causas € 8.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 43 Publication Date 2019-12-15T00:00:01Z

Hepafar Forte Premium para la Detox de Hígado - Patente Innovadora de Detox Depurativo con Cardo Mariano, Alcachofa, Diente de León, Vitamina E y Fosfolípidos - Alta Biodisponibilidad - 120 Cápsulas € 39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÁPSULAS DE CARDO MARIANO - Desintoxicación hepática eficaz y segura con las cápsulas Hepafar Forte. La combinación patentada de cardo mariano y fosfolípidos para una máxima biodisponibilidad. El cuerpo puede utilizar el cardo mariano mucho mejor, lo que contribuye a un mejor efecto del producto.

CARDO MARIANO, ALCACHOFA, EXTRACTO DE DIENTE DE LEÓN - Hepafar Forte contiene extracto de cardo mariano y fosfolípidos, tales como: alcachofa, que asegura un proceso suave de desintoxicación del hígado, vitamina E natural que protege las células del estrés oxidativo, pimienta negra que aumenta la absorción de los extractos de hierbas y protege contra las toxinas.

UN ÓRGANO QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO - La mayoría no es consciente de la importancia de nuestro hígado. Y aunque es posible implantar un corazón artificial, no existe un hígado artificial. Dado que el hígado realiza más de 500 funciones vitales en nuestro organismo, en ocasiones necesita ayuda para la desintoxicación.

FÁCIL DE USAR - 120 (4x30) cápsulas de cardo mariano Hepafar Forte, suficientes para 2 meses. Para una desintoxicación hepática eficaz y fácil. Contribuye al mantenimiento de la función hepática normal.

HECHO EN LA UE - Hepafar Forte es un producto 100% natural fabricado de acuerdo con las normas farmacéuticas más estrictas en cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria GMP y HACCP. Todas las materias primas y los productos finales se someten a minuciosos controles y han sido sometidos a análisis microbiológicos y de metales pesados. Desarrollado y fabricado por Sensilab (SI) - con 15 años de experiencia en el desarrollo y producción de complementos alimenticios.

Cardo Mariano 1000 mg | 180 cápsulas veganas (Suministro para 6 meses) | Con un 80% de Silimarina y un 30% de Silibina, desintoxica y protege el hígado, mejora la digestión y reduce el dolor estomacal € 21.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Extracto Natural de Cardo Mariano (Silybum Marianum) de máxima concentración para desintoxicar y proteger el hígado y la vesícula, mejorar los procesos digestivos y reducir el dolor estomacal. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 180 cápsulas veganas por bote, suministro para 6 meses.

❤️ EL MEJOR CARDO MARIANO: Elaborado con extracto concentrado 25:1 con un 80% de Silimarina y un 30% de Silibina e Isosilibina, los principios activos que contienen todas las propiedades del Cardo Mariano. Un total de 25g de planta, la mayor del mercado. Nuestro producto garantiza la óptima biodisponibilidad, absorción y eficacia. Destacar que no utilizamos Estearato de Magnesio, un aditivo poco recomendable muy utilizado en la mayoría de los complementos alimenticios de la competencia.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO | Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B | Y además, 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre el Cardo Mariano, sus propiedades y todos sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento.

Soria Natural - CYRASIL PLUS - Depurativo - Mejora el funcionamiento del aparato digestivo y del riñón - 15 viales 150ml - Cardo mariano € 14.50
€ 14.00

€ 14.00 in stock 15 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CYRASIL PLUS 15viales

Detox Depurativo Potente Hígado y Colon | Evita Retención De Líquidos y Bajar De Peso | 11 ingredientes naturales Jarmor 120 Capsulas € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detox es un suplemento a base de: Carbón vegetal, extractos de Cardo Mariano, Jengibre, Anís, Diente de León, Hinojo, Ortiga, Selenio, Zinc, Colina e Inulina. Envase de 120 cápsulas (dosis diaria 2 cápsulas) Tratamiento durante 60 días.

Desintoxicante y depurativo - Promueve la eliminación de toxinas acumuladas por el cuerpo y el hígado. Contiene silimarina, un extracto de cardo mariano beneficioso para la salud del hígado. La acción desintoxicante y depurativa de los extractos vegetales ayuda, día tras día, a encontrar el equilibrio y el bienestar adecuados.

Mala digestión e hinchazón abdominal: ayuda a la digestión y la motilidad gástrica de forma natural: carbón, jengibre, anís, hinojo, ortiga, colina e inulina (prebiótico natural)

Drenaje natural: promueve el efecto diurético. Contiene sustancias que favorecen el drenaje y pueden ayudar a las mujeres con este molesto problema. Hinojo, Diente de León y Ortiga.

Defensas inmunes: la desintoxicación promueve el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. El jengibre y la inulina prebiótica natural promueven el funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Solaray Total Cleanse Liver | Cardo mariano, diente de león y más para un apoyo al proceso de limpieza hepática saludable | Apto Para Vegetarianos | 60 VegCaps € 34.92
€ 28.40

€ 28.40 in stock 10 new from €27.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpieza profunda: Mezcla de hierbas y otros ingredientes formulados para ayudar al proceso de limpieza del hígado

Actividad antioxidante: Una fórmula potente puede ayudar a proteger las células hepáticas del daño de los radicales libres

Toxinas ‘Ta-ta’: Los aminoácidos, los compuestos vegetales y más pueden ayudar al proceso natural de desintoxicación interna

Marca de confianza: Fabricado en nuestras propias instalaciones. Laboratorio Verificado que garantiza potencia, pureza y composición

Los consumidores comentan: "Este es mi preferido para detox! ... ha sido extraordinario!”

Bodyathlon– Detox Total– Depurativo Hígado y Colon- Potente y profunda eliminación de toxinas– Colon Cleanse– Evita retención de líquidos– Desmodium Alga Chlorella Alcachofa– Sabor Natural- Vegano € 16.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETOXIFICACIÓN TOTAL. El Detox de Bodyathlon te proporciona una eliminación total de las toxinas, tanto a nivel celular como hepático (hígado). Su potente fórmula combina Alga Chlorella de pared debilitada, Aminoácidos, Vitaminas, Minerales y extracto de Desmodium, Alcachofa, Cardo Mariano, Rábano Negro y Diente de León, elementos necesarios para obtener una depuración completa.

DETOXIFICACIÓN HEPÁTICA, HEPATOPROTECTOR. El Desmodio proporciona un total cuidado del sistema hepático. Su combinación con Rábano Negro, Cardo Mariano, Alcachofa, Inostol y L-Taurina otorga una potente detoxificación del hígado, evitando la acumulación de grasa (hígado graso) y previniendo los ataques de agentes externos.

DETOXIFICACIÓN CELULAR. El Alga Chlorella ayuda a estimular el crecimiento y la regeneración celular. Además, gracias a su pared debilitada es capaz de absorber y almacenar los metales pesados, dioxinas y otros elementos tóxicos para después eliminarlos del cuerpo proporcionado una detoxificación total.

✨EFECTO DEPURATIVO ANTIOXIDANTE. Detox, contiene potentes antioxidantes, como la Vitamina C, E, el Manganeso y el Zinc, que evitan el envejecimiento prematuro del organismo. Además, estos antioxidantes son esenciales para que el hígado pueda descomponer y eliminar los tóxicos.

CALIDAD COMO META. Todos nuestros complementos han sido creados con ingredientes seleccionados cuidadosamente por nuestros profesionales en nutrición. Nuestro principal objetivo es ofrecer los mejores productos para ayudarte a lograr tus objetivos.

Dielisa - Depura Plus - 14 viales € 10.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Complemento alimenticio a base de extractos concentrados de Alcachofa, Abedul, Desmodium y Rábano negro

Triple Acción: Depurativa, Digestiva y Hepática

Con Abedul que favorece los procesos de detoxificación del organismo

Con Alcachofa que ayuda a la función digestiva y Desmodium que favorece la función hepática

Se recomienda tomar 1 vial al día, al menos durante 14 días

Essentiale MAX Original - 120 comprimidos, para limpiezas de desintoxicación del hígado € 59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los fosfolípidos tienen un efecto protector en las células y regeneran el hígado. El citoplasma de las células hepáticas (hepatocitos), liberado al sistema integrado en las membranas celulares, ha sido dañado por agentes hepatotóxicos, restaurando su correcto funcionamiento.

Composición: 1 comprimido contiene fosfatidilcolina de soja 600 mg.

Modo de empleo: adultos y adolescentes mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día. Los comprimidos deben tomarse con comidas, sin masticar. (Con un vaso de agua, etc.).

Pack de 4 unidades. Una caja contiene 30 comprimidos de 600 mg.

Folleto en inglés incluido (idioma español no garantizado).

Detox Plus – Depurativo Hígado Colon Intestinos con 8 Extractos de Plantas, 3 Prebióticos, Probióticos y Vitamina C € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETOX PLUS és un complemento alimenticio con 12 ingredientes activos que auxilian en el proceso depurativo y desintoxicante natural del cuerpo, ayudando a restablecer el equilibrio, la energía y la vitalidad.

FÓRMULA: Combina 7 extractos de plantas, la vitamina C, 3 prebióticos y el Lactobacillus acidophilus, que en su conjunto dan soporte al normal funcionamiento del hígado, a la digestión de los alimentos, al transito intestinal, al drenaje del exceso de líquidos y ayuda a mantener un sistema urinario sano.

DETOX COMPLETO: Su aliado en la perdida de peso, en el combate a la rentención de liquidos, en la regulación del transito intestinal y en la lucha contra los radicales libres. Formato en cápsulas vegetales, súper cómodo y práctico de tomar. 30 días de suplementación (2 cápsulas/día).

COMPOSICIÓN: 7 extractos concentrados de plantas (arandano rojo americano con 50% proantocianidinas, genciana, hinojo, aloe vera, regaliz, anís estrellado y espino amarillo), vitamina C (50% VRN), 3 probioticos (psilio, inulina y konjac) y Lactobacillus acidophilus.

Detox plus no contiene conservantes, azúcares o edulcorantes, que son utilizado en los productos en formato líquido. Sin cafeína. Sin gluten. Sin lactosa. Sin aditivos sinteticos. No irradiado. Libre de ingredientes modificados genéticamente (OMG). Apto para veganos y vegetarianos. Cápsula vegetal de fibra alimentar soluble. Fabricado en España bajos los mejores estándares de calidad de producto, buenas practicas de fabricación (GMP) y APPCC.

DETOX CLEANSER JARABE | Diurético, Drenante y Antioxidante | Limpia y Regenera HÍGADO y COLON | Elimina Líquidos | Potente Fórmula Natural con Té Verde y Alcachofa | 450 ML vegano € 17.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [POTENTE DETOX DEPURATIVO]: LOVITAL Detox & Control de Peso favorece la digestión, limpiando y mejorando el tránsito intestinal, y el hígado, eliminando las toxinas acumuladas en el organismo.

[ADELGAZANTE, DIURÉTICO Y ANTIOXIDANTE]: La combinación premium de nuestros ingredientes, actúa para potenciar el efecto adelgazante, la eliminación de los líquidos acumulados en el organismo y el efecto antioxidante.

⚡ [RÁPIDA ASIMILACIÓN SIN AZÚCARES AÑADIDOS]: Nuestro Suplemento DETOX es un jarabe diluible en agua, con aroma afrutado y herbal y sabor dulce, que a diferencia de los comprimidos aporta la máxima concentración y pureza, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal. Lo que le permite actuar con mayor eficiencia en nuestro organismo, ideal para Hombres y Mujeres.

[POTENCIADO CON DIENTE DE LEÓN Y ALCACHOFA]: El diente de león es, con mucho, la planta que contiene las mayores propiedades beneficiosas útiles para contrarrestar la retención de líquidos y la celulitis, estimulando la diuresis y eliminando toxinas.

️ [COMPROMETIDOS CON TU SALUD]: LOVITAL “Cuidado Integral Saludable”, es una marca española de complementos alimenticios, compuestos por ingredientes naturales que proporcionan resultados reales. Producto notificado a las autoridades sanitarias españolas y fabricado en España bajo los más estrictos estándares de calidad, y a partir de ingredientes naturales. Seguimos el estricto protocolo de buenas prácticas de fabricación (GMP). Empresa registrada en España Nº RGSEAA: 26.022612/M READ Los 30 mejores Arco De Caza capaces: la mejor revisión sobre Arco De Caza

Soria Natural - EXTRACTO DE CARDO MARIANO € 7.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARDO MARIANO: Esta planta es conocida como “guardián del hígado” ya que contiene semillas de SILMARINA, sustancia que estimula la regeneración de las células del hígado cuando han sido afectadas por fármacos, tóxicos, virus, alcohol, otros

BENEFICIOS: El cardo mariano es un PROTECTOR natural. Recomendado para cirrosis, hígado graso, alcoholismo, etc

Ⓥ VEGANO y ORGÁNICO: Composición basada 100% en plantas procedentes de cultivos ecológicos certificados por el CAECYL

⏱ DOSIS RECOMENDADA: 15- 20 gotas en adultos y de 5-10 gotas para niños; dos o tres veces al día con un poco de agua

PRESENTACIÓN Envase de vidrio de 50ML con dosificador.

Cardo Mariano Vegavero® | Alta Dosis: 840mg | Con 80% de Silimarina & 30% de Silibina | Milk Thistle | Sin Aditivos | Detox y Protección Hígado/Vesícula | 120 ó 365 Cápsulas € 18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ DESINTOXICANTE NATURAL: El cardo mariano (Sybillum Marianum), gracias a su contenido en silimarina, *actúa directamente sobre las células hepáticas para regenerar y desintoxicar, de modo que es una ayuda natural en casos de hígado graso. También facilita la digestión.

80% SILIMARINA: Nuestro extracto de cardo mariano altamente dosificado está estandarizado en un 80% de silimarina. La silimarina es uno de los fitocompuestos más valiosos que se encuentran en los frutos del cardo mariano y ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Los representantes más importantes y bioactivos de la silimarina son la silibina y la isosilibina, que constituyen el 30% de la silimarina de nuestro extracto.

ALTAMENTE DOSIFICADO: Nuestras cápsulas de cardo mariano están altamente dosificadas. Una dosis diaria proporciona 840 mg de extracto de cardo mariano, ofreciendo una mejor alternativa a los comprimidos de cardo mariano que normalmente sólo contienen cardo mariano en polvo. Nuestro producto está libre de cualquier aditivo como estearato de magnesio o celulosa microcristalina y es apto para veganos. En un solo envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 2 cápsulas al día.

VEGAVERO CLASSIC: Nuestra línea Classic se define por suplementos veganos de alta calidad que cubren una amplia gama de nutrientes esenciales, extractos de plantas, hongos medicinales y otros ingredientes funcionales. Nos centramos principalmente en los ingredientes individuales y siempre evitamos los aditivos artificiales como rellenos innecesarios. Nuestros productos Classic son testados y mejorados por nuestro equipo basado en los más recientes hallazgos científicos.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Suplemento para Hígado Vegavero® | Ingredientes 100% Vegetales | Sin Aditivos | Cúrcuma + Alcachofa + Diente de León + Achicoria + Colina | 90 Cápsulas | Desintoxicar Hígado* y Vesícula Biliar € 19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIEZA DEL HÍGADO: Un hígado sano es fundamental para nuestro bienestar general: si nuestro hígado deja de funcionar, nosotros también. No sólo ayuda a eliminar toxinas que ingerimos del medio ambiente, la comida o los medicamentos, sino que también metaboliza los nutrientes, produce muchas proteínas importantes, regula el colesterol del cuerpo y produce bilis. Por todas estas razones, mantener el hígado sano es crucial para la salud general y las actividades del cuerpo.

♻ FÓRMULA ÚNICA: Es una combinación única de extractos de achicoria, alcachofa, raíz de diente de león y cúrcuma en combinación colina. *Según la EFSA, la colina contribuye al metabolismo normal de las grasas y al mantenimiento de las funciones del hígado. Además, en lugar de utilizar polvos de plantas, optamos por extractos altamente dosificados con ratios de extracto de entre 4:1 y 10:1, ya que contienen una mayor concentración de valiosas sustancias bioactivas.

✅ ¡ES VEGANO!: El producto es completamente vegano y por lo tanto una alternativa ideal a las cápsulas de hígado de carne de vacuno o los comprimidos de limpieza de hígado con gelatina de origen animal. Por supuesto, no contiene aditivos, es testado y no contiene OMG. Por envase: 90 cápsulas. Dosis recomendada: 2 cápsulas al día con mucha agua.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Detox Depurativo Natural | Cardo Mariano | Cola de Caballo | Diente de Leon | Diuretico Purificante para Evitar Retencion de liquidos | Drenante para limpiar higado, colon, toxinas € 19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ DETOX DIURETICO DEPURATIVO Tiene un efecto diurético y depurativo, que permite la eliminación de agua, pero conservando siempre las sales minerales. Su fórmula con ingredientes como Té verde, Cardo Mariano, cola de caballo y diente de leon entre otros, permite una buena desintoxicación y evitar la retención de líquidos.

➡️ DRENANTE - LIMPIEZA DE COLON - HIGADO TRATAMIENTO PARA 20 DIAS - Se recomienda utilizarlo durante 20 días y descansar una semana hasta las siguientes tomas. Favorece la digestión, limpia y mejora el tránsito intestinal.

➡️ FORMULACION DETOX - BUEN SABOR -Destacamos ingredientes como : TE VERDE: Té Verde: Uno de los diuréticos por excelencia de la tradicional medicina china e india. Además de sus propiedades astringentes y drenantes el té verde es un estimulante del sistema cardiovascular, CARDO MARIANO : El cardo mariano es una planta cuyos frutos y semillas se emplean para elaborar remedios para trastornos del hígado y el conducto biliar

➡️ CLEANSER PARA LIMPIAR EL HIGADO nuestra formula contiene diente de león es un valiosísimo aliado para depurar el hígado. Esta raíz previene las hemorragias del hígado y mejora el flujo de bilis. Es una infusion diurética que ayuda a eliminar toxinas y evita la retención de líquidos.

➡️ ¿CUANDO TOMAR DETOX? Es muy aconsejable realizar tratamientos Detox con regularidad. Recomendamos especialmente realizar un proceso Detox al menos dos veces al año y tras los periodos vacacionales o de excesos. Se recomienda tomar durante 20 dias seguidos y descansar un semana si seria preciso continuar con el tratamiento.

SoriaNatural - COMPOSOR 03 - HEPAVESICAL S. XXI - Mejora el rendimiento y la salud del sistema digestivo y hepático - 50 ml – Producto Vegano € 10.58
€ 8.10

€ 8.10 in stock 20 new from €8.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Combinación de plantas con acción colerética, colagoga, regenerante de la célula hepática, digestiva, hipocolesterolizante, antiinflamatoria y diurética

Insuficiencia o disfunción hepato-biliar; congestiones hepáticas; ciertos casos de litiasis biliar

Vómitos, insomnio, malestar, estreñimiento y dolor de cabeza de origen hepático; problemas digestivos derivados de un desequilibrio biliar (dolor epigástrico, digestiones pesadas, etc.)

fácil de usar

Detox Drenante Natural,Desintoxicación para el hígado,Cardo Mariano Infusion,Diureticos Retencion de Liquidos,Liver Detox, Limpieza Colon Cleanse,Productos para limpiar el higado aleio DETOX 500ml. € 20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No sabes como desintoxicar el higado, Higado graso como limpiarlo, Obtén una depuración hepática,Depurar Riñones y Depurador higado. Goza de los beneficios del Drenaje del Cuerpo de aleio DETOX.

No sabes Que tomar para expulsar gases.Usa aleio DETOX que es un Potente Diurético con Antiinflamatorios naturales para Desinflamar abdomen y prevenir los gases e hinchazon,Drenar liquidos cuerpo.

Ademas de eliminacion de gases intestinales e hinchazon abdominal,Nuestra Infusion aleio Detox ayuda a Limpiar colon,elimina Colon irritable y gases.(Limpiar colon,Liver cleanse,Colón Cleanse)

Te depurativo, potente drenante retencion de liquidos con Cardo Mariano,Diente de Leon,Guarana,Boldo,Cola de Caballo. Diurético natural para piernas hinchadas retencion liquidos. Super Liver detox.

Detox Cleanser de Nueva Generación diseñado, producido y probado en la Union Europea, mejores formulas con ingredientes, reales y orgánicos. Únete a lo natural. Y saca tu mejor versión.

Dieta Del Hígado Graso Para Regeneración Rápida: Cómo Sanar Las Células Dañadas Y Eliminar La Grasa Del Hígado Con Recetas Simples, Sabrosas Y ... cómo depurar el hígado, detox hígado) € 17.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 144 Publication Date 2022-03-09T00:00:01Z

Hepatimax para Limpieza del Hígado - Detox Hígado con Alcachofa, Cardo Mariano, Rabano Negro, Desmodio, Boldo y Cúrcuma - Reforzado con Colina para Desintoxicar, Limpiar y Depurar - 20 Viales Tongil € 19.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETOXIFICA: Contiene Alcachofa que ayuda a mantener un hígado saludable y contribuye a la detoxificación

DIGESTIONES PESADAS: El Cardo Mariano y la Cúrcuma contribuyen a la salud hepática y favorecen la digestión.

CONFORT HÉPATICO: La Colina contribuye a mantener la función hepática normal.

HEPATIMAX de TONGIL se presenta en estuche con 20 viales de 10ml. Se recomienda tomar 1 vial al día y lo puedes tomar solo o acompañado de líquidos (agua, zumos,…)

Laboratorios TONGIL: Más de 46 años cuidando de ti y ahora más que nunca queremos seguir haciéndolo. Somos una de las pocas empresas que realiza el proceso completo en investigación, desarrollo y fabricación de sus Complementos Alimenticios. Consideramos vital controlar el proceso productivo desde el principio hasta el final, además de utilizar siempre las mejores materias primas e ingredientes del mercado, para garantizar la máxima calidad y seguridad en nuestros más de 150 productos.

Nature's Finest Bebida super limpiadora de hígado en polvo por 28 dias | Mezcla natural de 4 superalimentos para la limpieza del hígado | Vegetariana y vegana € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIA Y PROTEGE SU HÍGADO - La bebida limpiadora de hígado es una sabrosa bebida con sabor a naranja, que cuida la salud del hígado con cuatro súper alimentos naturales. El cardo mariano tiene propiedades limpiadoras, desintoxicantes y previene la acumulación de grasa alrededor del hígado. La schisandra y el trifala tienen cualidades hepatoprotectoras, mientras que la cúrcuma ayuda a mejorar la salud del hígado.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? - Liver Cleanse Super Drink contiene 4 súper alimentos especialmente seleccionados que trabajan en consonancia para impulsar la desintoxicación del hígado y proteger las células hepáticas. Proporciona apoyo cuando tu cuerpo más lo necesita.

¿CÓMO FUNCIONA? - Una combinación cuidadosamente formulada de cardo mariano, schisandra, trifala y cúrcuma proporciona la perfecta coordinación de vitaminas, minerales que mejoran la energía y permitiendo que su cuerpo se regenere a un ritmo óptimo. READ Los 30 mejores Mesa De Centro Blanca capaces: la mejor revisión sobre Mesa De Centro Blanca

Detox drenante y depurativo | Elimina toxinas del organismo | Cardo mariano + rábano negro + alcachofa | Estimula la función digestiva eliminando la pesadez | Controla el colesterol | 60 cápsulas € 18.95
€ 16.49

€ 16.49 in stock 1 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE DRENANTE Y DEPURATIVO – Detox es un potente drenante y depurativo, el cual ayuda a mantener tu salud intestinal en perfectas condiciones gracias a sus propiedades hepáticas y digestivas.

LIMPIA Y PROTEGE EL ORGANISMO – Detox protege en todo momento tu organismo, ya que estimula el efecto desintoxicante de las células hepáticas limpiando el hígado, riñones y pulmones.

DIGESTIVO NATURAL – Detox actúa también como un potente digestivo gracias a las enzimas presentes en su fórmula, las cuales le convierten en un potente digestivo para combatir as digestiones pesadas.

CONTROLA EL COLESTEROL – Gracias a la potente y exclusiva acción de la alcachofa, la cual trata y controla el colesterol y los triglicéridos de forma natural reduciendo sus niveles.

CALIDAD GARANTIZADA – Desde Healthy Fusion garantizamos la máxima calidad en todos nuestros productos, fabricados todos en nuestro laboratorio con certificaciones de calidad GMP, ISO 9001 e ISO 9002.

Detox de Higado | Desintoxicación Para el Hígado | Higado y Colon | Extracto De Alcachofa Cardo Mariano Hinojo | Jarmor Jarabe 200ml € 14.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ JARMOR DETO JARABE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA BEBER - Envase de 200 ml - 20 dosis - Endulzado con Levulosa y Sorbitol. Solución concentrada | Dosis diaria de 10ml para diluir y beber en un vaso de agua o bebida diaria. Agitar antes de usar

JARABE DETOX SIN GLUTEN, Sin Lactosa, Vegano (también para quienes siguen una dieta vegana y/o vegetariana. Jarabe concentrado para diluir en agua)

⚡ PURIFICANTE Y DESINTOXICANTE para hígado, intestinos, colon y riñones. Favorece las funciones del sistema inmunitario y la limpieza y regularidad del intestino y del organismo. Complemento de bebida depurativa y drenante en forma de jarabe concentrado

PRINCIPIOS ACTIVOS con extractos fluidos altamente concentrados: Papaya, Hinojo, Alcachofa, Cardo Mariano, Equinácea, Selenio y Vitamina D3

SUPLEMENTO ALIMENTARIO J.ARMOR notificado al Ministerio de Salud - Green Integrator (100% de la energía utilizada para la producción proviene de fuentes renovables). Empresa de fabricación italiana certificada UNI EN ISO

Detox Desintoxicación Depurativa Para El Hígado y los Intestinos, Riñones y Colon Drenante Función Digestiva 11 Ingredientes 60 Cps Jarmor € 16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETOX es un suplemento a base de: Carbón vegetal, extractos de Cardo Marano, Jengibre, Anís, Tarasaco, Hinoojo, Ortica, Selenio, Zinc, Colina e Inulina. Envase de 60 cápsulas (dosis diaria 2 cápsulas) Tratamiento durante 30 días.

DETOSIFICANTE Y DEPURANTE - Favorece la eliminación de las toxinas acumuladas por el organismo y el hígado. Contiene Silimarina un extracto del cardo mariano beneficioso para la salud del hígado. La acción desoxicante y purificante de los extractos vegetales ayudan, día a día, a recuperar el equilibrio y bienestar justos

CATTIVA DIGESTIÓN E INFLOR ADDOMINAL - ayuda a la digestión y la motilidad gástica de forma natural: Carbón vegetal, Jengibre, Anís, Hinoojo, Orística, Colina e Inulina (prebiótico natural).

Renante natural - promueve el efecto diurético. Contiene sustancias que favorecen el drenaje y pueden ayudar a las mujeres que sufren este molesto problema. Hinojo, tarasaco y Ortica

DIFESE IMMUNITARIE - Detox promueve el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Jengibre y el prebiótico natural Inulina favorecen el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Ondalium Depur | Extracto fluido Depurativo de Ajo Negro Ecológico español (1 mes) - Producto natural para la eliminación de toxinas y la depuración del organismo - 30 ml. € 29.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO DEPURATIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE TOXINAS: depuración general del organismo, la forma más eficaz de ayudar a prevenir patologías y enfermedades. Favorece la neutralización y eliminación de toxinas internas y externas y ayuda a la depuración hepática, biliar, pulmonar y renal.

MEJORA EL ASPECTO EXTERIOR: al limpiar, drenar y desintoxicar la PIEL. La limpieza, depuración y drenado del organismo ayudará a que las DIETAS de adelgazamiento sean mucho más efectivas.

AL REGULAR EL FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO: ayuda a prevenir cefaleas, falta de energía, digestiones lentas y pesadas, la hinchazón abdominal y el estreñimiento. Ayuda como DEPURATIVO PULMONAR, siendo aconsejado en fumadores y personas expuestas a contaminantes ambientales.

TAMBIÉN ES ÚLTIL EN CASOS DE FIBROMIALGIA, fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química.

50% EXTRACTO FLUIDO CONCENTRADO DE AJO NEGRO ECOLÓGICO. Resto de componentes: cardo mariano, ortiga, rábano negro y diente de león. Al tener 50% de Extracto de Ajo Negro, tiene todas sus propiedades, a las que se suman los beneficios de nuevos ingredientes naturales.

Nature Essential | Cardo Mariano Complex 9.825 mg | 60 Cápsulas | Favorece la Detoxificación del Hígado | Con Boldo € 15.50
€ 14.95

€ 14.95 in stock 2 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ CARDO MARIANO COMPLEX: Es altamente recomendable para aquellas personas con problemas de digestión o hígado graso. El Cardo Mariano favorece la estimulación de la secreción de la bilis y facilita la digestión de las grasas fortaleciendo las células del hígado, al mismo tiempo, se reduce la absorción de toxinas y residuos. Su composición a base de boldo, alcachofa, milenrama y cúrcuma ayudan a la eliminación de líquidos del organismo y refuerzan el sistema inmunitario.

DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE NATURE ESSENTIAL: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Nature Essential, solo tienes que escribir Nature Essential en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 200 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LÍDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 30 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad, ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad en cada uno de nuestros productos.

ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindarán seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España.

