Los 30 mejores Letras Goma Eva Adhesivas capaces: la mejor revisión sobre Letras Goma Eva Adhesivas

Smart 68001100 - Pack de 170 formas letras y números adhesivos, multicolor € 3.64 in stock 1 new from €3.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tipo de plancha es adhesivo

El color es surtido

La marca es PD Stationery

El tamaño es estuche

Tiene un grosor de 0,3 mm

DOHE 18118 - Pack de 180 formas adhesivas, goma EVA € 4.99

€ 4.28 in stock 1 new from €4.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Formas adhesivas de goma EVA con letras y números en distintos colores

Ideal para todo tipo de manualidades y decoración

180 unidades

Anyasen Pegatina de Espuma Brillo Autoadhesiva 172 pcs Brillante Pegatina de Estrella Letras corazón Autoadhesiva EVA adhesivas para Arte de DIY decorar manualidades € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este conjunto de pegatinas de espuma está hecho de EVA, un tipo de espuma, muy ligero, suave y grueso, y este material es seguro, incluso los niños pueden usarlo también.

Los colores están ordenados, al azar, no son fijos, todos son brillantes y brillantes, se ve hermoso. Incluso puede adherirse a muchas superficies diferentes sin agregar otro pegamento, bastante fácil y conveniente de usar.

Contiene aproximadamente 172 piezas de pegatinas de espuma con brillo para satisfacer sus demandas de manualidades de bricolaje. Incluye 70 estrellas de PC, 50 corazones de PC, 52 letras de PC (juego A-Z 2).

El tamaño de las estrellas y corazones es aleatorio, aprox. 2-4,5cm. Estas letras son de aproximadamente 4 cm de largo y 4 cm de ancho y 2 mm de grosor.

Una amplia gama para niños que aprenden, proyectos de manualidades para niños, álbumes de recortes, tarjetas de felicitación, regalos, decoración del hogar, decoración de aulas, etc.

APLI 13887 Letras Adhesivas Goma Eva, Negro, 2H X 13887 € 5.99 in stock 5 new from €5.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de alta calidad

Marca: Apli

Fabricado en España

APLI - Bolsa formas EVA formas letras, 104 uds € 2.60 in stock 7 new from €2.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blister 104 unidades de letras de goma Eva

Grosor de 1.8 mm

Variedad de colores: verde, azul, amarillo, naranja, rojo y púrpura

Peso del producto de 30 gramos

Hifot Pegatinas Glitter Foam Opciones y Colores autoadhesivos de Diferentes Opciones Etiquetas Adhesivas de Espuma Artesanal para niños Arts 5 Sets - Letras y Numeros € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: estos juegos de pegatinas de espuma de glitter de Halloween están hechos de EVA, son muy livianos, suaves y gruesos, ecológicos, no tóxicos y seguros.

Múltiples opciones: 26 letras, le brindan una variedad de opciones para satisfacer sus diferentes necesidades.

Varios tamaños: Viene con pegatinas de espuma de 110 g, aprox. 130 piezas Todas nuestras pegatinas de espuma para bebés varían en tamaños de 10 mm a 50 mm y vienen en diseños variados.

Autoadhesivo: este adhesivo de espuma no requiere pegamento ni cinta. Es una gran opción para los niños, simplemente derribar el papel blanco en la parte posterior y pegarlos en superficies lisas y limpias.

Adecuado para: Las pegatinas de espuma para niños se pueden aplicar a álbumes de recortes de bricolaje, tarjetas, proyectos de arte y artesanía o para decorar, etc. También puede elegir enseñar el alfabeto o el número de su bebé. READ Los 30 mejores Costura Accesorios Y Manualidades capaces: la mejor revisión sobre Costura Accesorios Y Manualidades

Pegatinas de Espuma Brillantes Pegatinas de Letras Auto Adhesivas, Letras A a Z, 5 Sets, Colores Variados, Totalmente 130 Piezas € 12.99

€ 12.06 in stock 1 new from €12.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida de pegatinas de letras: estas letras son aprox. 4 cm de largo, 4 cm de ancho y 2 mm de espesor, tamaño mediano, adecuado para adherirse a diferentes superficies

Material seguro: este conjunto de pegatinas de espuma son hechas de EVA, un tipo de espuma, muy ligero, suave y grueso, y este material es seguro, incluso los niños también pueden utilizarlo

Color del brillo: los colores de estas letras son variados, no fijos, algunos son rojos, algunos son amarillo o de otros colores, todos ellos son brillantes y centellantes, se ven hermosos

Letras autoadhesivas: estas letras son autoadhesivas, por eso pueden adherirse a muchas superficies diferentes por sí mismas, muy fácil y conveniente de usar

Cantidad: este paquete incluye 5 sistemas de las etiquetas engomadas de la letra los colores de las letras se clasifican;Nota: obtendrá 5 juegos de calcomanías con letras, pero no todas tienen 26 letras

EDUPLAY Pegatinas de Letras de Espuma de Caucho (tamaño Grande) € 7.34 in stock 4 new from €7.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hechas de espuma EVA.

5 cm de altura.

Cantidad: 130 unidades.

Baker Ross- Letras Mayúsculas autoadhesivas (Pack de 6) de espuma para Decorar y Personalizar Manualidades y Artesanía € 11.84 in stock 1 new from €11.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de tiras de letras de espuma adhesivas para personalizar manualidades, collages y tarjetas

6 letras mayúsculas de 8 colores variados

Tamaño: 15 mm

Hecho por expertos: Baker Ross ha estado diseñando y suministrando los mejores materiales y juguetes para artes y manualidades a escuelas, grupos y padres durante más de 40 años. Todos los productos cumplen con las normas generales de seguridad del producto y las recomendaciones de antigüedad, cuando corresponda.

Beleduc - 40767 - Sticker - Espuma Cartas - 400 Piezas € 8.78 in stock 1 new from €8.78

1 used from €4.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfabeto

Letras

Goma musgosa

Manualidades

Apli - Bolsa formas EVA adhesiva purpurina formas estrella, multicolor, 50 uds € 2.80 in stock 6 new from €2.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Formas de estrella de goma EVA adhesiva con acabado purpurina

Colores multicolor: plata, azul, lila, rojo y oro

Medidas surtidas

Nº formas por bolsa: 50

Utilízalas en tus manualidades, álbumes, tarjetas de felicitación, etc

1 Pulgadas Pegatinas de Alfabeto de Fieltro Etiquetas Auto-adhesivas de Letras de Fieltro para Manualidades Adornos de Bricolaje, Colores Variados, 500 Piezas € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Etiquetas adhesivas de fieltro: contienen 26 letras básicas A - Z y el tamaño de estas letras adhesivas de fieltro es de aprox. 1 pulgada, el grosor es aprox. 1 mm

Abundantes pegatinas de alfabeto de fieltro: 500 piezas de pegatinas de fieltro multicolores de alfabetos son suficientes para que usted termine de hacer artesanías y satisfacer las necesidades diarias de decoración

Poner en palabras y en oración: estas letras lindas de fieltro se pueden juntar en algunas palabras o oración, por ejemplo, Happy birthday, Merry Christmas u otras oraciones interesantes

Quitarse y pegarse fácilmente: la etiqueta adhesiva de alfabetos de fieltro es conveniente y simple de pelar y pegar; Se puede colocar en la mayoría de los lugares que desea publicar

Amplia gama de usos: las etiquetas de letras de fieltro se pueden aplicar a sus proyectos de arte de DIY, manualidades de costura, ornamento de fiesta, scrapbooking; Colores variados en entrega al azar

Pegatinas de espuma con letras de alfabeto brillantes y coloridas autoadhesivas, número y letras, para decoración de manualidades, 6 hojas, total de 248 unidades € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad y tamaño: 26 letras y números incluidos, 6 hojas de pegatinas de espuma brillantes cumplen tus necesidades de artesanía. 3,8 cm de altura y 2 mm de grosor.

Material seguro: Hecho de EVA, los niños también pueden usarlo de forma segura y no tóxica. Ligero, grueso y suave al tacto.

Autoadhesivo para aplicaciones portátiles: Se puede pegar a muchas superficies diferentes sin añadir pegamento adicional.

Color de la purpurina: Colores surtidos, todos son brillantes y brillantes, se ven dulces y adorables. Estas pegatinas se pueden aplicar en tus objetos más especiales.

Una amplia gama de usos: Gran regalo para niños pequeños, para aprender cartas infantiles, proyectos de manualidades infantiles, álbumes de recortes, tarjetas de felicitación, regalos, textiles del hogar, decoración de aula, etc.

Sweieoni Pegatinas de Espuma 140 Piezas Pegatina de Espuma Brillo Autoadhesiva Letras Adhesivas Pegatinas de Letras Auto Adhesivas Digital Adhesivas para DIY Decorar Manualidades (Color Aleatorio) € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: Hay 104 letras mayúsculas (A-Z), 20 números (0-9) y 16 símbolos adhesivos de espuma brillante.

Material: EVA. Las pegatinas de espuma con brillo de letras mayúsculas y números se pueden usar repetidamente, y el material es seguro, los niños pueden estar seguros de usarlo para el trabajo manual.

Tamaño: La letra mayúscula mide 4 * 4 cm. El número es de 4,5 cm. Los diseños de letras mayúsculas y números de estas pegatinas de espuma brillante hacen que sus artesanías sean más atractivas y dejarán una profunda impresión en su familia y amigos.

Multicolor: Estas pegatinas vienen en una variedad de colores diferentes y los colores son aleatorios. Estos adhesivos tienen respaldo adhesivo, simplemente puede arrancar el papel blanco en la parte posterior y pegarlo en el lugar que desea decorar.

Aplicación: Estas pegatinas de espuma con purpurina con letras mayúsculas y números se pueden usar para hacer álbumes de recortes, hacer tarjetas, invitaciones, tarjetas de felicitación, etc., para agregar una decoración única a sus proyectos de manualidades.

Vicloon Pegatinas para Niños 500+ 3D Puffy Pegatinas, 22 Hojas Variedad de Pegatinas para Regalos Gratificantes Scrapbooking Que Incluye Animales, Peces, Dinosaurios, Números, Frutas, Aviones y Más € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pegatina para niños felices: contiene 22 adhesivos de edema, unos 500 patrones en 3D. Se puede adjuntar a álbumes de recortes, agendas, manos o rostros de niños, paredes o tazas; los temas ricos pueden crear horas de diversión y mejorar la imaginación y creatividad de su hijo de una manera sutil.

Diseño vívido: con hermosos colores y vívidos personajes de dibujos animados, que incluyen todo lo que le gusta al niño, como dinosaurios, animales, automóviles, frutas, figuras, mariposas, criaturas de aguas profundas, en forma de corazón, etc., satisfacen plenamente las necesidades de bricolaje de su hijo.

Fácil de pelar y pegar: está hecho de plástico impermeable no tóxico y es apto para niños. Los adhesivos son fáciles de despegar de la hoja y se pueden quitar libremente de la superficie lisa sin dejar rastros. Autoadhesivo, fácil de pegar, no necesita pegamento ni cinta adhesiva.

Interacción preferida: los maestros y los padres usan estas etiquetas de contenido enriquecido para obtener más conocimiento y sentido común cuando juegan con sus hijos. En este proceso, es más fácil aumentar la relación íntima entre el niño y el maestro.

Premios y regalos perfectos: los maestros y los padres pueden elegir calcomanías para recompensar los esfuerzos y el buen comportamiento de acuerdo con diferentes temas. Las pegatinas son amadas por los niños y se pueden regalar a familiares, amigos o niños en festivales como la Navidad.

Pegatinas de Espuma Brillantes KATOOM 142PCS Pegatinas de Letras Auto Adhesivas, Letras A a Z, Número 0 a 9 de Autoadhesivos Símbolo del Alfabeto Grande de Moneda para Niños Clases Aprendizaje DIY € 8.57 in stock 1 new from €8.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete Incluye: Contiene 3 juegos de pegatinas con letras brillantes de la A a la Z, 4 juegos de pegatinas con números brillantes, incluidos del 0 al 9, suma, resta, multiplicación y división, signo de interrogación y signo de moneda, pueden ayudar a los niños a reconocer y aprender letras y números.

Aumente Diversión del Aprendizaje: Las letras y números de diferentes colores pueden aumentar el interés de los niños en aprender, agregar palabras a las oraciones o completar fórmulas de cálculo matemático, los niños podrían usar estas pegatinas de espuma para hacer que la tarea y los libros escolares se destaquen.

Utilizado en Varios Proyectos: Estas grandes pegatinas con forma de alfabeto dan una apariencia 3D, ideal para hacer tarjetas, imágenes, decoraciones de cajas con iniciales personalizadas, etc. Puede aplicarlo a obras de arte, álbumes de recortes, decoración de pasteles y bolsos de fiesta, etc.

Material de Seguridad: Las pegatinas de números de espuma hechas de espuma EVA premium, tienen una apariencia brillante y colorida, un tacto suave y cómodo, ¡y sin dejar un destello reluciente en todas partes! Puedes usarlo con confianza.

No se Necesita Pegamento: Nuestras pegatinas de espuma autoadhesivas son cómodas de usar, solo necesita cortar el papel en la parte posterior y pegarlo donde desee. No hay necesidad de comprar pegamento adicional, también se puede unir firmemente. READ Los 30 mejores Block De Notas capaces: la mejor revisión sobre Block De Notas

Juego de 12pcs Perforadores Formas + 10pcs Cartulinas Adhesivas de Colores A4 con Purpurina para Scrapbooking DIY Manualidades Álbumes de Fotos Tarjetas de Felicitación Tarjetas de Mesa € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: El paquete incluye 12pcs perforadoras de formas + 10pcs cartulinas adhesivas de colores A4 con purpurina.

Tamaño & Color: Cada hoja de los papeles para manualidades mide el tamaño de A4 (210 * 297mm); en colores se muestran según las imágenes. Cada perforadora de papel mide 3.3 * 2.6 * 3.2 cm; en colores de verde, azul, rojo, amarillo, rosa, púrpura.

Material: Los punzones para papel son hechos de ABS + aleación, resistentes y reutilizables; los papeles con purpurina son hechos de papel, purpurina, adhesivo.

Diferentes formas, colores y materiales pueden satisfacer sus diferentes necesidades. Es un juego indispensable para los amantes de la artesanía y de manualidades.

Ideal para scrapbooking, álbumes de recortes, manualidades, tarjetas de felicitación, fotomatón, regalos, escaparates, paredes, bodas, Navidad, cumpleaños, fiestas, etc...

Baker Ross Pegatinas Autoadhesivas de Letras del Alfabeto de Espuma con Purpurina (Paquete de 850) Para decorar tarjetas, collages y manualidades infantiles € 18.96 in stock 2 new from €9.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mezclar y combinar letras: adhesivos de espuma con alfabeto de purpurina hechos para manualidades y decoraciones para niños desde preescolar hasta adolescentes y adultos

Proyecto listo: las etiquetas adhesivas baker ross están fabricadas con espuma autoadhesiva colorida y duradera con un acabado brillante para un brillo extra

Genial y con estilo: este paquete de 28 pegatinas contiene 5 diseños en 6 colores, incluidos amarillo, rojo, verde, azul, rosa y naranja; cada pegatina mide entre 1 mm y 15 mm

Ideas creativas: las pegatinas unisex para niños son perfectas para etiquetas con nombre, botellas de agua y decoraciones. úselo para favores de fiestas de cumpleaños, premios, salsa de la suerte, relleno de piñata o bolsa de botín, relleno de medias, manualidades, suministros de arte, adornos y más

Hecho por expertos: Baker Ross ha estado diseñando y suministrando los mejores materiales y juguetes para artes y manualidades a escuelas, grupos y padres durante más de 40 años. Todos los productos cumplen con las normas generales de seguridad del producto y las recomendaciones de antigüedad, cuando corresponda.

Letras Pegatinas Espuma Autoadhesiva Adhesivo Goma Espuma EVA Autoadhesivos Símbolo del Alfabeto para Pegatinas de Rompecabezas para Niños, Manualidades, Tarjetas Felicitación y Cumpleaños, 256 Piezas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pegatinas de espuma: Contiene 4 juegos de pegatinas de letras brillantes de la A a la Z, 4 juegos de pegatinas de números brillantes que incluyen del 0 al 9, suma, resta, multiplicación y división, signos de interrogación y símbolos de moneda, pueden ayudar a los niños a reconocer letras y aprender números.

Material de seguridad: Pegatinas de espuma hechas de espuma EVA premium, brillantes y coloridas, suaves y cómodas sin dejar un desorden brillante en todas partes.

Color brillante: La etiqueta de la letra y la etiqueta del número son de colores mezclados, no fijos, algunos son rojos, algunos son amarillos u otros colores, todos son brillantes y brillantes, se ven hermosos.

No requiere pegamento: Nuestras pegatinas de espuma autoadhesivas son cómodas de usar. Todo lo que tienes que hacer es arrancar el papel del reverso y pegarlo donde quieras. No se requiere pegamento adicional. También se pueden adjuntar de forma permanente.

Uso en varios proyectos: Estos adhesivos con letras grandes ofrecen un aspecto y sensación en 3D y son ideales para crear tarjetas, imágenes, decoraciones de cajas con iniciales personalizadas, etc. Puede aplicarlas a obras de arte, álbumes de recortes, decoraciones de pasteles y bolsas de fiesta, etc.

Rotuladores metálicos, rotuladores Vakki, juego de 10 colores surtidos para dibujo de álbum de fotos / regalo de cumpleaños por bricolaje Tarjeta para hacer bricolaje Pintura de roca Vidrio € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♣Alta calidad- Marcador metálico-tinta con base de agua, impermeable, libre de ácidos, respetuosa con el medio ambiente y no tóxica.

♣10 Colores surtidos- Juego de 10 colores, incluyendo oro,plata, marrón, azul, rosa, blanco, negro, púrpura, verde, verde oliva.

♣Para cualquier superficie- Funciona perfectamente en cualquier superficie, como metal, cerámica, madera, caucho, vidrio, plástico, piedra y más superficie.

♣Aplicación super suave- Fácil de escribir, con fluidez, líneas perfectas y deja brillante. Tenga un muy buen efecto en todo tipo de papel de color, especialmente para la tarjeta negra dura.

♣100% Garantía- Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le brindaremos una mejor solución o un reembolso completo.

PARAES® Letras Adhesivas Blancas con Volumen - (32 mm de Altura) 127 Caracteres Letras Decorativas Números Blancos - Scrapbooking Materiales - Material Manualidades € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ NOVEDOSAS LETRAS DE VINILO ADHESIVAS CON VOLUMEN: Este juego de letras autoadhesivas está fabricado en epoxi (un material suave y esponjoso, similar a las letras poliespan). Gracias a este material, las letras scrapbooking tienen un volumen de unos 32 mm de alto y un acabado redondeado. Así tus DIY quedarán muchísimo más originales.

✅ DE REGALO UNA REGLA COMPOSITOR: Diseñamos esta pequeña herramienta para ayudarte a que todas las letras se peguen rectas y centradas. Te aconsejamos que antes de empezar cuentes las letras que vas a usar y calcules el espacio que necesitarás. También puedes colocar las letras de forma desenfadada sin usar la regla compositor. Aquí no hay reglas fijas.

✅ PERSONALIZA TU VIDA: No le pongas límites a este novedoso set de letras adhesivos. Con él podrás personalizar tu bullet journal con numeros adhesivos de vinilo; tu scrapbook o agendas con las frases más simpáticas; organizar por nombres esas cajas de la estantería. Usa todos los stickers y diviértete personalizando tu vida.

✅ ABECEDARIO PARA NIÑOS: Nuestras letras de vinilo están fabricadas con altos estándares de calidad, por lo tanto, pueden ser usadas por los más pequeños de la casa. Letra a letra tu hijo podrá aprender jugando el alfabeto. ¿Te gusta inventar manualidades para niños? Usando rotuladores indelebles puedes pintar las vocales de rojo y las consonantes de azul, y así crearás tu propio alfabeto Montessori. ¿Qué te parece?

✅ VIENE CON LA LETRA Ñ: Este alfabeto ha sido diseñado en España y no nos podíamos olvidar de nuestra carismática letra: la Ñ. También encontrarás otras letras europeas, ¡no nos olvidamos de nadie!

YuChiSX Letras Pegatinas de Espuma Autoadhesiva,Pegatinas de Letras Adhesivas Pegatina de Espuma Brillante Alfabeto Autoadhesivas de Letras € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de pegatinas brillantes de espuma -4 juegos de pegatinas con letras brillantes de espuma, de varios colores, suficientes para que muchos niños jueguen juntos.

Pegatinas con purpurina: - Todos nuestros adhesivos están hechos de material de EVA liviano, libre de tóxicos, seguro para niños y niños. Súper fácil de pegar y pegar para que los niños y los niños decoren.

Brillo y colorido: la superficie de cada etiqueta es brillante, traerá una sensación diferente a la oficina y el hogar.

Letras autoadhesivas: estas letras son autoadhesivas, por eso pueden adherirse a muchas superficies diferentes por sí mismas, muy fácil y conveniente de usar, adecuados para álbumes de recortes, tarjetas, cubiertas de cuaderno, sobre del Día de la Madre, también se pueden pegar al teléfono, mesa, estuches de lápices, juguetes, paredes, suelos, pizarras, etc.

Regalo exquisito: este conjunto es un excelente regalo para niños y niños. Perfecto para cumpleaños, navidad y más. Gran regalo para los niños y los niños que aman crear cosas por sí mismos.

Jaques de Londres. Letras y números magnéticos. Imanes de Nevera para niños. Juguetes educativos niños de 12 a 13 años Desde 1795. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Belle Vous Goma Eva Blanca Hojas A4 (Pack de 10) 30 x 23 cm Goma Eva Manualidades 6 mm de Grosor para Cosplay, Halloween, Álbum de Recorte, Espuma Eva Proyectos Manualidades Niños € 21.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPUMA EVA ALTA CALIDAD: Nuestro set incluye 10 hojas de espuma alta densidad y miden 30 cm de Largo x 23 cm de Ancho y miden 6 mm de grosor. Estas hojas goma eva son ligeras, flexibles y fáciles de usar. Se pueden cortar con tijeras, cúter o con láser. Este set es excelente para construcción de cualquier cosa en la que pueda pensar. Pueden ser usados por personas de todas las edades y no son tóxicos. Las hojas vienen listas para usar, como sea que desee usarlas.

TODAS SUS NECESIDADES DE MANUALIDADES: Las posibilidades son ilimitadas con estas hojas de goma eva grande. Horas de diversión y creatividad para usted, su niño o un salón de clases. Deje volar su imaginación cuando corte, pliegue, pegue, envuelva, de forma y pinte con aerosol, rotuladores y crayones las hojas de goma espuma manualidades. Puede usar estas hojas en fiestas de cumpleaños. Cree tarjetas para Pascua y Navidad. Las hojas no tienen adhesivo, pero se pueden pegar.

PERFECTO PARA COSPLAY: Cree armaduras y disfraces de sus mundos favoritos. Diseñe su disfraz y dele vida en fiestas, eventos de cosplay y hasta Halloween. Este set de plancha de goma es ideal para utilería o accesorios para acompañar su disfraz. Como las planchas de goma eva son tan fáciles de usar, podrá recrear hasta los detalles más intrincados/detallados en su cosplay. Las hojas se cortan prolijas sin bordes serrados, esto ayuda a hacer los cosplay más impresionantes para cualquier evento.

AUN MAS IDEAS: Estas hojas de espuma eva se pueden usar para hacer modelos y crear terreno de sobremesa. También son excelentes para hacer sellos, fondos de fotografía, collage de ideas, carteles, colocar fotos y muchos otros proyectos escolares. Puede intentar hacer sus propias almohadillas para ratones, fundas para móviles y más. Este es un set fundamental para personas de todas las edades y niveles de experiencia. Nuestra espuma se puede coser y usar como insertos para zapatos.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de goma eva blanca se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso. READ Los 30 mejores Papel Kraft Rollo capaces: la mejor revisión sobre Papel Kraft Rollo

Simuer 8 Colores Carta Pegatinas Del Alfabeto Autoadhesivo, Pegatinas de Letras Alfabeto, Cada Color One Hojas para Manualidades Decoración Adornos € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Package includes: eight 10 x 6.1 inch sheets of assorted stickers , 8 colors(each color one sheet), letters size: 0.35 inch to 1 inch in width, 0.6 inch to 1 inch in length

Colorful alphabet sticker: these stickers have 8 colors, all of them are glossy and shiny, apply these stickers can make your items more special

Self adhesive letters: these letters are self adhesive, so they can stick to many different surfaces by themselves, very easy and convenient to use

Combining words and sentence: these cute felt letters can be put together form some words or sentence, such as, Happy birthday, Merry Christmas or other interesting sentences

Wide applications: the letters stickers fit for decoration or DIY craft, you can use them on greeting cards, thank you card, scrap books,happy birthday card, gift box, greeting cards, envelope or gift tags

20 Piezas Lámina de Espuma Eva Hojas de Goma Eva con Purpurina Papel Goma Eva 20×30cm Brillante Adhesiva Autoadhesiva Surtido Color para Manualidades DIY Proyectos Escolares Decoracíon Artesañal € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material-Hecho de Eva,un tipo de espuma.Suave,durable,no tóxico.

Contenido-Un pauqete incluye un bolsito de 10 láminas adhesivas y un bolsito de 10 autoadhesivas.

Surtido color-Las láminas de un bolsito son de diez diferentes colores: rojo, azul, amarillo, verde, plata, marrón, morado, negro, fucsia, naranja.

Medida-De medida A4.Ancho 20cm y largo 30cm.

Uso-Hay multiples usos.Se puede cortar o perforar según la forma que desea para sus manualidades DIY proyectos escolares.

Baker Ross- Pegatinas de Espuma con Insectos (Pack de 120) para Que los niños Puedan diseñar, Crear y exhibir - Kit de Manualidades Creativas € 9.03 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pegatinas autoadhesivas

Incluye 30 diseños variados

Impresas en espuma blanca autoadhesiva

Úsalas para decorar tus manualidades y collages

Hecho por expertos: Baker Ross ha estado diseñando y suministrando los mejores materiales y juguetes para artes y manualidades a escuelas, grupos y padres durante más de 40 años. Todos los productos cumplen con las normas generales de seguridad del producto y las recomendaciones de antigüedad, cuando corresponda.

Munchkin Juguetes para el Baño - Letras y Números € 10.99

€ 8.99 in stock 5 new from €6.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las formas pueden pegarse en la bañera cuando están mojadas

26 letras flotantes (A-Z)

10 números flotantes (0-9)

La espuma es suave, duradera y no es tóxica

24M+

Baker Ross Pegatinas de Estrellas con Purpurina en Color Dorado y Plateado (Paquete de 150) Para decorar manualidades infantiles . € 9.98 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pegatinas impresas en espuma con purpurina de 2 mm

Tamaños de las estrellas: 1,5 cm, 3,5 cm y 5 cm

Para decorar cartulina en blanco, cajitas para manualidades, collages y mucho más

Hecho por expertos: Baker Ross ha estado diseñando y suministrando los mejores materiales y juguetes para artes y manualidades a escuelas, grupos y padres durante más de 40 años. Todos los productos cumplen con las normas generales de seguridad del producto y las recomendaciones de antigüedad, cuando corresponda.

600 Pares Adhesivo Redondo, Lunares Adhesivo 10mm Adhesivo Cintas Autoadhesivo Puntos Pegajoso Monedas Puntos € 11.04 in stock 1 new from €11.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete contiene】621 pares de velcr autoadhesivo de 10 mm de diámetro. Obtienes un total de 1242 piezas de puntos adhesivos: 621 x gancho y 621 x lazo.

【Material】Las puntas de velcr están hechas de poliéster y nylon de alta calidad y tienen una fuerte adherencia que es fácil de aplicar, y las arrancan sin dañar la superficie y dejar marcas.

【Características】Proporciona una conexión robusta y extraíble entre dos objetos. Ideal para aplicaciones de artesanía y decoración, también para la fijación a corto plazo de objetos ligeros.

【Versátil】Las almohadillas adhesivas con respaldo adhesivo son adecuadas para superficies lisas como plástico, vidrios, metal, madera y más; Ideal para bricolaje, manualidades, libros de texto colgantes, carteles, gráficos, diagramas, etc.

【Fácil de usar】Simplemente suelte los puntos de velcr y gancho de la tarjeta y péguelos al material deseado.

