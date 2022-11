Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Lectores Dni Electronico capaces: la mejor revisión sobre Lectores Dni Electronico Ordenadores personales Los 30 mejores Lectores Dni Electronico capaces: la mejor revisión sobre Lectores Dni Electronico 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lectores Dni Electronico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lectores Dni Electronico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Trust Lector de DNI, Compatible con todas las tarjetas DNI, Cumple con FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C, Cable de 100 cm, USB Plug & Play € 14.99

€ 9.99 in stock 32 new from €9.99

17 used from €9.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas

Compatible con todas las tarjetas DNI

Cumple con FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C, para iniciar sesión de manera segura en sitios web del gobierno

Diseño fino con un cable de 100 cm que se dispone fácilmente en el escritorio

Fácil de conectar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil. Pies de goma antideslizantes para colocar la tarjeta fácilmente

Sveon SCT011M - Lector DNI Electrónico y Tarjetas inteligentes compatible con MAC y Windows [España] € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con DNIe 3.0 y tarjetas inteligentes

Dispositivos compatibles: desconocida

Alta calidad

Brand: Sveon

ZOWEETEK Lector dnie,Lector dni electronico,Compatible con Todas Las Tarjetas de DNI € 12.89 in stock 1 new from €12.89

1 used from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZOWEETEK Lector de DNI:Compatible con todas las tarjetas DNI.

Puede usar en tramites administrativos y ir a ahorrar las largas horas de colas y viajes para papeleos.

Lector dnie con conexión USB.

Lector de tarjeta dni Resistente,Buena calidad de materiales,Fácil de usar,Pequeño y portable.

Tecnología de Seguridad: dnie lector puede leer la tarjeta de identidad.

Woxter Lector DNI Electrónico Negro - Lector de DNI Electrónico Inteligente, DNI 3.0, Plug & Play, Compatible con PC y Mac € 11.99 in stock 3 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz: USB2.0 y USB1.1 / Compatible con DNI 3.0.

Velocidad de lectura: Máx. 115,200 bps

LED Rojo: Encendido / LED Verde: lectura/escritura

Sist.Operativos: Win10/Win98/ ME/ 2000/ XP/ Vista, Linux

Lector de DNIe / DNI electrónico 3.0 y 4.0 y Tarjetas Chip *MAC - INTEL - M1 - M2 * WINDOWS 10 / 11 y LINUX * ChipNet iBOX Plus Empresa Española con Soporte Posventa Personal. € 21.33 in stock 1 new from €21.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de dni electrónico 3 0 y 4.0 auto instalable en mac-os (de EL CAPITAN a VENTURA -WINDOWS y LINUX.

Diseňado en puro estilo mac, tanto en caracterịsticas tėcnicas como operativas, por chipnet

Tamaño de bolsillo, gracias a su cable escamoteable en la cara posterior de la carcasa no bloquea los puertos USB adyacentes

Web de soporte: chipnet, con tutoriales en español y un soporte posventa personalizado

Compatible con DNI, tarjetas: ACA, T-CAT, ACCV, FNMT, CAMERFIRMA, IZENPE, LEXNET y cualquier otra tarjeta criptográfica.

ZOWEETEK® Lector de DNI Electrónico multifunción para Todo Tipo de Tarjeta de Apoyo,Color Negro € 17.98 in stock 1 new from €17.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte tarjeta tipo: Smart Card,SIM tarjeta ,SDXC, Micro SDXC

Elegante diseño ergonómico - negro brillante acabado. PIV y EMS listo ISO7816-3

Lee todos comunes acceso tarjetas incluyendo gobierno, ejército, fuerza aérea, Marina de guerra, infantes de Marina, Guardia Nacional, reservas etc.

Sistemas operativos compatibles:4.0/XP/CE/Vista/7/8/8.1/10 Windows 98/Me/2000/NT y Linux

Nueva generación CCID obediente lector, ningún firmware upgrades requeridos,Si no puede instalar el contro y no compatible con el sistema,puede contarme.

Lector de DNI electrónico 3.0 y 4.0 + Tarjeta Criptográfica CERTIFICADO DIGITAL * para WINDOWS 10 y 11 * ChipNet FIRMAKIT * Empresa Española con Soporte Posventa * € 26.50 in stock 1 new from €26.50

4 used from €25.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de DNI 3.0 Y 4.0 + Tarjeta Criptografica para NUEVO LEXNET y FNMT Windows 10 y 11.

Lector DNIeiBox Plus y Tarjeta Criptografica para almacenamiento seguro y utilización de certificados digitales en un dispositivo seguro de creación de firma. Misma funcionalidad que el DNI Electrónico pero con un uso mucho más versátil y sencillo.

Instalación rápida y sencilla en Windows 10 c y Windows 11 con programa de Gestión de su Tarjeta :Cambio de PIN y PUK importación de certificados ( hasta 8 diferentes) y podrá tener todos los certificados de su circulo de confianza en la misma tarjeta y con el mismo PIN.

Solicite su certificado digital de FNMT directamente desde su ordenador con el lector y su DNI . READ Los 30 mejores impresoras brother multifuncion wifi capaces: la mejor revisión sobre impresoras brother multifuncion wifi

Lector dnie Electronico - Lector Tarjetas Inteligentes - No Requiere Controlador - Admite Tarjetas Inteligentes/CAC/Tarjeta de Identificación con Chip/Banco IC/Tarjeta de Salud, para Windows € 19.00 in stock 1 new from €19.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector dnie Electronico 4.0】Para una transmisión de datos segura y un control de acceso completo. Simplemente inserte su tarjeta con chip (con chip EMV) en el lector de tarjetas con chip y los datos que contiene se intercambiarán de forma segura entre la tarjeta y el PC. Este lector de tarjetas con chip solo funciona con tarjetas con chip de contacto (es decir, el chip es visible en la tarjeta), no para tarjetas NFC/RFID sin contacto.

【Instalar el controlador automáticamente】Plug and play, después de insertar la tarjeta inteligente, verifique el administrador de su dispositivo, la computadora instalará automáticamente el controlador de la tarjeta inteligente. Aplicable a Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux Redhead9, Ubuntu8.04 y sistemas superiores. Presta atención a: los usuarios de DOD y USG necesitan un habilitador de CAC de terceros.

【Formatos compatibles】Tarjeta inteligentes, protocolos I2C, T0, T1, CAC, ActivClient, AKO; OWA, DKO, JKO, NKO, BOL, GKO, AF Portal, Pure Edge Viewer, ApproveIt, DCO, DTS, LPS, Disa Enterprise Mail, admite el estándar de la industria PC SmartCard: PC / SC 1.0 y 2.0 | Compatible con EMV2000 (EMV 4.1) | lee tarjetas con chip según la norma internacional ISO 7816

【Amplia gama de aplicaciones】 La tecnología de tarjeta inteligente (también llamada tarjeta con chip o tarjeta llave) es ideal para una identificación rápida en línea, como banca en línea, atención médica, firmas digitales y muchas más. Para la lectura de tarjetas de crédito bancario, en el sector de la seguridad, en la medicina, en el comercio o incluso en el tiempo y asistencia, CRS, CNS, identidad electrónica, tarjeta de firma digital, tarjetas de salud y seguros, tarjeta de conductor, etc.

【Contenido del paquete】Ofrecemos 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector dnie electronico. Contenido del paquete: Lector de tarjetas inteligentes, Longitud del cable USB: Aproximadamente 86,5 cm/2,83 pies. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o cómo usarlo, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Sveon SCT022M - Lector de DNIe Compatible con Mac y Windows 10 € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de DNIe y tarjetas inteligentes (SmartCards)

Compatible con DNI 3.0

Compatible con Linux, MAC OsX, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10

Alimentación por puerto USB

ZOWEETEK Lector dnie electronico,Lector de DNI,Compatible con Todas Las Tarjetas de DNI € 13.49

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZOWEETEK lector de tarjeta dni:Compatible con todas las tarjetas DNI.

Lector dnie con conexión USB,dni digital lector Cable de 155 cm.

Tecnología de Seguridad: lector de tarjetas puede leer la tarjeta de identidad.Para tarjetas de DNI identidad gubernamentales y nacionales. Iniciar sesión de manera segura en sitios web del gobierno.

Puede usar en tramites administrativos y ir a ahorrar las largas horas de colas y viajes para papeleos.

Compre este lector de dni electronico, ya que en los tiempos que corren actualmente es lo mas práctico para poder acceder a diferentes documentos e evitar tener que solicitar citas previas en los diferentes ayuntamientos o organismos publicos con todo el tiempo que esto conlleva.

ZOWEETEK® Lector de DNI electrónico CAC Inteligente Lector de Tarjetas USB Color Negro € 11.39

€ 11.10 in stock 1 new from €11.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DNI electrónico:Lector de tarjetas inteligentes USB CAC, Realtek Chipset para máxima seguridad. Garantía de por vida

Lee todas las tarjetas de acceso común, ejército, fuerza aérea, Marina de guerra, infantes de Marina, Guardia Nacional, reservas etc.

Sistemas operativos compatibles:4.0/XP/CE/Vista/7/8/8.1/10 Windows 98/Me/2000/NT y Linux Mac (pero en el MAC,Necesita En el "sistema de Preferencias " seleccione: desde cualquier fuente solo instar MAC 10.10.)

Nueva generación CCID obediente lector, ningún firmware upgrades requeridos

Si no puede instalar el contro y no compatible con el sistema,puede contarme.

ZOWEETEK Lector de DNI,Lector dnie electronico,Compatible con Todas Las Tarjetas de DNI € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZOWEETEK lector dnie electronico:Compatible con todas las tarjetas DNI y SmartCards.

Lector dni con conexión USB.Diseño de soporte ergonómico suave, ranura precisa para facilitar la inserción oblicua de la tarjeta.

Compre este lector de dni electronico, ya que en los tiempos que corren actualmente es lo mas práctico para poder acceder a diferentes documentos e evitar tener que solicitar citas previas en los diferentes ayuntamientos o organismos publicos con todo el tiempo que esto conlleva.

Tecnología de Seguridad: lector de tarjetas puede leer la tarjeta de identidad.Para tarjetas de DNI identidad gubernamentales y nacionales. Iniciar sesión de manera segura en sitios web del gobierno.

Puede usar en tramites administrativos y ir a ahorrar las largas horas de colas y viajes para papeleos.

Lector DNI electrónico 3.0, 4.0 edición Especial Mac -M1- M2 e Intel, ChipNet iPOCKET, USB C . Compatible Windows 10/11, Empresa Española con Soporte Posventa Personal, Blanco € 25.90 in stock 1 new from €25.90

6 used from €24.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de DNI electrónico de bolsillo USB C ( NO incluye adaptador USB A) * USB A modelo iBOX.

MAC de El Capitan a VENTURA _Compatible WINDOWS 10/11 y LINUX

Edición especial para ordenadores MAC M1 e Intel USB C

Mismo Chipset que el modelo iBOX

ZOWEETEK Lector dni electrónico,Lector dnie,Compatible con Todas Las Tarjetas de DNI,Tipo C € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El lector de tarjetas Tipo C está disponible para computadoras, moviles Android y tabletas Android (Nota: los moviles Android y las tablet Android requieren soporte otg).

Lector dni con conexión Tipo C.Diseño de soporte ergonómico suave, ranura precisa para facilitar la inserción oblicua de la tarjeta.

Lector tarjetas dni compatible con Windows 98 / me / 2000 / NT 4.0 / xp / CE / vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux y Mac OS. No hay controladores en Windows 7 o superior y Mac OS 10.11.1 o superior.

Lector de dnie soporte para el cliente activo, Ako, OWA, dko, jko, nko, Bol, GKO, marinenet, AF portal, visor de borde puro, aprobación, DCO, DTS, LPS, disco Enterprise E - mail y otras tarjetas de chip.

Puede usar en tramites administrativos y ir a ahorrar las largas horas de colas y viajes para papeleos.

Elexlinco Lector de DNI Electronico, con Cable de Extension de Datos de 60 cm, Compatible con ISO14443A/B and Mifare 2K/4K Cards, USB Plug & Play, Compatible con Windows 10/11, Mac OS 10.15 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Solución Inteligente: Cada día más empresas confían en las tarjetas inteligentes para identificar al personal y autorizar el acceso a sitios web, áreas restringidas y administraciones públicas. Con el lector de tarjetas inteligentes Elexlinco, tiene una solución confiable para acceder a estas áreas con su PC o computadora portátil a través de un puerto USB.

Amplia Compatibilidad: Compatibilidad del lector de ID de tarjeta inteligente con SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041.Tarjeta inteligente: funciona con CNS-TS, CRS, DNI 3.0. Tarjetas compatibles: DNI, tarjeta inteligente. Tipos de dispositivos compatibles Laptop, PC.

Seguridad Avanzada: El lector de tarjetas inteligentes de Elexlinco es compatible con todas las tarjetas inteligentes DNI. Cumple con la mayoría de los estándares de verificación de identidad personal, incluidos FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B y C, lo que lo hace muy adecuado para iniciar sesión de forma segura en sitios web gubernamentales.

Actualizar chip avanzado: Se actualizó el lector de identificación de tarjetas inteligentes Elexlinco. Simplemente conéctelo y comience. El lector de tarjetas inteligentes es adecuado para Windows 8/9/10 o posterior y Mac OS 10.15/11 o posterior. No hay necesidad de descargar controladores.

Compre con confianza: Esto no solo respalda todos los productos que vendemos con una garantía de reemplazo de 12 meses, sino que también incluye una garantía de devolución de dinero de 30 días.

ZOWEETEK Lector dnie electronico,Lector dnie,Compatible con Todas Las Tarjetas de DNI € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZOWEETEK Lector de DNI:Compatible con todas las tarjetas DNI.

Lector dnie con conexión USB,lector de dni cable de 155 cm.

Puede usar en tramites administrativos y ir a ahorrar las largas horas de colas y viajes para papeleos.

Tecnología de Seguridad: dnie lector puede leer la tarjeta de identidad.

Lector dnie electronicoResistente,Buena calidad de materiales,Fácil de usar,Pequeño y portable.

Sveon Lector de DNIe & Smart Card SCT022 € 14.99 in stock 7 new from €13.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector DNIe compatible con USB2.0 y USB1.1

Lector Smart Card

Alimentación vía USB y LEDs indicadores de estado

Compatible con Windows 7, Windows 8, MAC OsX y Linux

Cómoda base/docking para leer DNI Electrónico

4 en 1 USB C Lector dnie Electronico + Lector SIM + Lector de Tarjetas Micro SD + SD, Lector Chip Tarjetas Acceso CAC / IC / Tarjeta de Crédito/Tarjeta de Salud, Ventanas, para Windows, Linux, Android € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector de tarjetas USB C 4 en 1】El lector chip usb c tiene una ranura para tarjeta inteligente, una ranura para tarjeta sim, una ranura para tarjeta tf, una ranura para tarjeta micro sd. el lector de tarjetas funciona con todas las tarjetas inteligentes de contacto (chip visible en la tarjeta), admite tarjetas militares dod, tarjetas cac, tarjetas de identificación (formato id 1), banco ic, tarjeta de seguro de tarjeta de salud, tarjetas sim de teléfono, micro sd (tf) / micro sd etc.

【Compatibilidad universal】El lector tarjetas SIM solo es compatible con Microsoft Windows XP, Linux redhead9, Ubuntu8.04 y superior; Androide. No se requiere controlador. Compatible con teléfonos móviles, matebook y otras computadoras portátiles tipo c, tabletas, adaptador tipo c ogt. Nota:1. Los dispositivos Android deben ser compatibles con otg. 2. Usuarios de Android, descargue la aplicación "Smart Cart Atr Analyzer" del mercado de aplicaciones de Android. Tenga en cuenta:no es un lector nfc

【Seguridad Sólida】Certificaciones estándares: iso-7816 y emv2 2000 nivel 1, ce, fcc, vcci, ccid, micro soft whql. Lector dnie electronico, ideal para usar en aplicaciones del gobierno federal de alta seguridad, aplicaciones de pago con tarjeta de crédito y banca en línea, autenticación de Windows e inicio de sesión único (sso), inicio de sesión en la red, etc. Alta velocidad de transferencia. Facilitar todas las operaciones para bancos, empresas e instituciones médicas.

【Diseño humanizado】La tapa de este lector de tarjetas SIM tipo C está diseñada con una rotación de 360°, que es ergonómica, protege la interfaz USB y es fácil de abrir. el diseño integrado evita que la tapa se extraiga y se pierda. Diseño de 4 ranuras para tarjetas, plug and play, después de conectar el usb al dispositivo, la luz indicadora se volverá roja. la luz indicadora roja parpadeará al leer la tarjeta, nota: la ranura de la tarjeta solo se puede usar sola.

【Aviso】12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector SIM. * Solo compatible con Microsoft Windows XP, Linux redhead9, Ubuntu8.04 y superior. No se requiere controlador.* El tipo de tarjeta para la ranura de la tarjeta inteligente es una tarjeta inteligente de contacto (el chip debe estar visible en la tarjeta).* Su dispositivo debe tener el software SIMEdit antes de que pueda leer la tarjeta SIM. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros para resolverla. READ Los 30 mejores Cable Usb C A Hdmi capaces: la mejor revisión sobre Cable Usb C A Hdmi

Type C Lector dnie Electronico 4.0 y 3.0 - No Requiere Controlador, Lector dnie Electronico Portugués, Español, Belga, Letón, Estonio para CAC/ID/IC Bank/Health/e-Tax/Tarjeta de Seguridad Social € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector Tarjetas Inteligentes Tipo C】Para una transmisión de datos segura y un control de acceso completo. Simplemente inserte su tarjeta con chip (con chip EMV) en el lector de tarjetas con chip y los datos que contiene se intercambiarán de forma segura entre la tarjeta y la PC. Indicador LED del estado de funcionamiento. Este lector de tarjetas con chip solo funciona con tarjetas con chip de contacto (es decir, el chip está visible en la tarjeta).

【Instalar el Controlador Automáticamente】Plug and Play, después de insertar el lector de tarjetas inteligentes USB C, verifique el administrador de su dispositivo, la computadora instalará automáticamente el controlador de la tarjeta inteligente. Aplicable a Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux Redhead9, Ubuntu8.04 y sistemas superiores. Advertencia: los usuarios de DOD y USG necesitan un habilitador de CAC de terceros.

【Formatos compatibles】Tarjetas inteligentes, protocolos I2C, T0, T1, CAC, ActivClient, AKO; OWA, DKO, JKO, NKO, BOL, GKO, AF Portal, Pure Edge Viewer, ApproveIt, DCO, DTS, LPS, Disa Enterprise Mail, admite el estándar de la industria PC SmartCard: PC / SC 1.0 y 2.0 | Compatible con EMV2000 (EMV 4.1) | lee tarjetas con chip según la norma internacional ISO 7816. Lectura de tarjetas de identificación: tarjetas de identificación en formato ID 1; DNIe / DNI electrónico 3.0 y 4.0 y.

【Ampliamente utilizado】Estándares de certificación: ISO-7816 y EMV2 2000 nivel 1, CE, FCC, VCCI, CCID, Micro-soft WHQL. Lector CAC militar DOD ideal para usar en aplicaciones del gobierno federal de alta seguridad, banca en línea y aplicaciones de pago con tarjeta de crédito, autenticación de Windows e inicio de sesión único (SSO), inicio de sesión en red, etc. Compatible con Surface, computadoras portátiles con Windows y otros tipos C Notebook, USB C 2.0 Alta velocidad de transferencia.

【Lector dnie Electronico 4.0/3.0 Plegable】El lector de tarjetas inteligentes plegable es del tamaño de un pulgar, duradero, es muy adecuado como lector de tarjetas móvil que puede caber fácilmente en el bolsillo del usuario, portátil y conveniente. Ofrecemos 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector de tarjetas inteligentes. El paquete incluye: lector dnie 3.0/ 4.0 y manual. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta.

Lector dnie Electronico Lector SIM - Plug and Play - para CAC/ SIM/DNI Electronico/ Banco IC/ Tarjeta de Salud - Lector de Tarjetas Inteligentes con Dos Ranuras Verticales para Windows € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Instalar el controlador automáticamente】Plug and Play, aplicable a los sistemas Windows XP, Linux Redhead9, Ubuntu8.04 y superiores. Después de insertar la tarjeta inteligente, verifique el administrador de su dispositivo, la computadora instalará automáticamente el controlador de la tarjeta inteligente. Atención: 1. Los usuarios de DOD y USG necesitan un habilitador de CAC de terceros. 2. Su dispositivo debe tener instalado el software SIMEdit antes de poder usar la ranura de la tarjeta SIM.

【Lector tarjetas 2 en 1】Este lector de tarjetas inteligentes tiene un diseño vertical con una ranura para tarjeta inteligente y una ranura para tarjeta SIM, fácil de insertar la tarjeta verticalmente, ergonómico. La ranura para tarjetas inteligentes es adecuada para todas las tarjetas inteligentes de contacto (el chip es visible en la tarjeta). Ranura para tarjeta SIM compatible con tarjetas SIM sin cortar. Si su tarjeta SIM es pequeña, debe usarla con un soporte para tarjeta SIM (adaptador).

【Amplia Gama de Aplicaciones】Este dni electronico lector es la herramienta adecuada para desbloquear programas de encriptación relacionados con la seguridad en el hogar o en la oficina. Ideal para una identificación rápida en línea, como banca en línea, atención médica, firmas digitales y muchos otros. Para leer tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de seguro médico, etc. *Sin lector NFC/RFID, no compatible con las nuevas tarjetas de identificación alemanas y CIE 3.0 italianas.

【Estándares de certificación】Cumple con las especificaciones IOS-7816 -1/2/3/4 & pc / sc1.0 & emc, fcc, micro soft whql. admite activclient, ako,owa,dko,jko,nko,bol,gko,marinenet,af-portal, pure edge viewer,approveit,disaenterprise y otras tarjetas con chip CAC. Admite todas las operaciones de tarjetas inteligentes de contacto, como banca en línea, aplicaciones de firma digital, autenticación de Windows e inicio de sesión único (SSO), inicio de sesión en red, etc.

【Servicio perfecto】Ofrecemos 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector sim movil 2 en 1. Contenido del paquete: Lector de tarjetas inteligentes 2 en 1, Longitud del cable USB: Aproximadamente 1,0 m/3,2 pies. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o cómo usarlo, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Nilox Lector Smart Card DNI-E € 14.85

€ 10.80 in stock 18 new from €9.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjeta inteligente, DNI electrónico, de sobremesa

Diseñado para cumplir con requisitos técnicos y funcionales exigentes en materia de firma electrónica

Puede usarse con todo tipo de tarjetas inteligentes, como el DNI electrónico o tarjetas sanitarias con chip

Con conexión USB 2.0

Bit4id MINI Lector EVO - Lector de DNI Electronico. Lector grabador universal de tarjeta inteligente € 16.49 in stock 4 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjeta inteligente (smartcard) para la firma electrónica y autenticación

miniLector es la elección para estructuras de clave pública, para la firma electrónica,autenticación y cifrado de documentos sensibles

Puede usarse con todo tipo de tarjetas inteligentes, como el DNI electrónico o tarjetas sanitarias con chip

Sveon SCT322 - Lector de DNIe con conexión USB Tipo C € 13.99

€ 13.21 in stock 7 new from €12.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de DNIe compatible con el nuevo DNI 4.0

Conexión USB Tipo C (incluye adaptador Tipo USB A)

Compatible con Windows y MacOS

Alimentación por USB

4 en 1 Lector dnie Electronico 4.0 Type C, Lector Tarjetas SIM, Lector Tarjetas SD y Micro SD, Lector de Tarjetas Inteligentes para Access CAC/SIM/ID/IC Bank/Chip Card, Compatible con Windows/Vista € 20.00 in stock 1 new from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector dnie electronico Type-C 4 en 1】El lector dnie electronico tiene ranura para Smartcard+SIM+TF+Micro SD. La ranura para tarjetas inteligentes solo es adecuada para todas las tarjetas inteligentes de contacto (el chip está visible en la tarjeta). Lector tarjetas inteligentes soporte para tarjetas DOD militares, tarjetas CAC, tarjetas de identificación gubernamentales y nacionales, tarjetas SIM, así como tarjetas inteligentes emitidas por bancos y oficinas de correos en todo el país etc.

【Potente compatibilidad】Estelector dnie electronico 4.0 admite tarjetas inteligentes de Clase A, Clase B y Clase C (5V, 3V y 1.8V) que cumplen con el estándar ISO7816. ActivClient, AKO, OWA, DKO, JKO, NKO, BOL, GKO, Marinenet, AF-Portal, Pure Edge Viewer, ApproveIt, DCO, DTS, LPS, Disa Enterprise y otras tarjetas con chip CAC. Compatible con Microsoft Windows (32/64bit) XP/Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Linux redhead9, Ubuntu8.04 y superior. No se requieren controladores

【Estándares de certificaciones】ISO-7816 y EMV2 2000 nivel 1,CE, FCC,VCCI,CCID,Micro soft WHQL.Compatible con tarjetas de identificación militares y gubernamentales, puede iniciar sesión de forma segura y recomendado por militarycac.com. Lector de dni resistente y seguro, muy adecuado para aplicaciones del gobierno federal de alta seguridad, banca en línea y aplicaciones de pago con tarjeta de crédito, autenticación de Windows e inicio de sesión único (SSO), inicio de sesión de red, etc.

【Diseño humanizado】La tapa de este lector SIM está diseñada con una rotación de 360 ​​°, que es ergonómica, protege la interfaz USB C y es fácil de abrir. El diseño integrado evita que la tapa se quite y se pierda, la ranura es precisa y es fácil insertar la tarjeta. Diseño de 4 ranuras para tarjetas, plug and play, después de conectar el USB-C al dispositivo, la luz indicadora se volverá roja. La luz indicadora roja parpadeará al leer la tarjeta

【Garantía y paquete】Ofrecemos 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector dnie electronico inteligentes CAC. Nota: solo compatible con Microsoft Windows (32/64bit) XP/Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Linux redhead9, Ubuntu8.04 y superior. No se requieren controladores; la ranura para tarjetas solo se puede usar sola, no al mismo tiempo, no puede leer tarjetas de identificación CIE alemanas e italianas.

Zoweetek Lector Tarjetas electrónico CAC Inteligente Lector de DNI USB Color Negro € 12.59 in stock 1 new from €12.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjetas inteligentes USB CAC, Realtek Chipset para máxima seguridad. Garantía de por vida

Lee todas las tarjetas de acceso común, ejército, fuerza aérea, Marina de guerra, infantes de Marina, Guardia Nacional, reservas etc.

compatibles:4.0/XP/CE/Vista/7/8/8.1/10 Windows 98/Me/2000/NT y Linux

Nueva generación CCID obediente lector, ningún firmware upgrades requeridos

Nueva generación CCID obediente lector, ningún firmware upgrades requeridos,Si no puede instalar el contro y no compatible con el sistema,puede contarme. READ Los 30 mejores tp-link hs100 capaces: la mejor revisión sobre tp-link hs100

HID Omnikey 3121 DNI electrónico Lector de Tarjetas Inteligentes Smart Card ID eID USB € 24.15 in stock 12 new from €24.12

1 used from €33.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Distintas opciones de base de soporte para usar cómodamente en posición vertical y horizontal

Se envía con soporte para adhesión (ej. a un monitor de computador)

Cubierta sólida y cable USB largo

Transmisión de datos de alta velocidad

Compatible con todos los principales sistemas operativos

Tooq TQR-210B - Lector Externo de DNI electrónico y Tarjetas Inteligentes (DNIe), USB 2.0, Color Negro y Blanco, 480Mbps. € 14.15

€ 10.43 in stock 19 new from €9.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispositivos compatibles: Dni electronico USB Tarjetas inteligentes

Lector de Tarjetas SIM -Sin Controlador, Lector dnie Electronico + Lector de Tarjetas SD/ TF + Lector SIM 4 en 1, Aplicado a Firma Digital/CAC/DNIE/Banco/E-Tax/Editar SIM, para Windows Linux € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sin controlador】Lector de tarjetas inteligentes con chip de contacto USB de nueva generación, sin controlador en Windows (32/64bit) XP/Vista / 7/8/10/11, Linux redhead9, Ubuntu8.04 y superior. Solo enchufar y jugar. Nota: *Los usuarios de DOD y USG necesitan un programa CAC Enabler de terceros. *No es compatible con ID Alemania e Italia CIE 3.0.*La ranura para tarjetas inteligentes solo es compatible con tarjetas inteligentes de contacto (el chip debe estar visible en su tarjeta).

【Lector tarjetas inteligentes multi-en-1】El lector tarjetas inteligentes 4 en 1 integra ranura para tarjeta inteligente de contacto + ranura para tarjeta SIM + ranura para tarjeta SD, TF + ranura para tarjeta micro SD. Adecuado para tarjetas SIM de teléfonos móviles, tarjetas inteligentes de contacto, tarjetas SD, SDXC, SDHC, Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC. Nota: *La ranura para tarjetas solo se puede usar sola.

【Lector de tarjetas SIM】Antes de usar la ranura para tarjetas SIM, su dispositivo debe tener el software SIMEdit. Si puede modificar el PIN de SIM u otras funciones de edición de SIM más, depende del editor de SIM que esté utilizando. Nota: La ranura para tarjeta SIM solo puede ser compatible con Windows. *La ranura para tarjeta SIM es para tarjetas SIM de tamaño normal, si su tarjeta SIM es pequeña, debe usar un adaptador SIM(no incluido) antes de insertarla en la ranura de la tarjeta.

【Estándares de certificación】Cumple con las especificaciones ISO-7816 -1/2/3/4 y PC / SC1.0 y EMC, FCC, Microsoft WHQL. Compatible con ActivClient, AKO,OWA,DKO,JKO,NKO,BOL,GKO,Marinenet,AF-Portal, Pure Edge Viewer,ApproveIt,Disa Enterprise y otras tarjetas con chip CAC. Admite todas las operaciones de tarjetas inteligentes de contacto, como banca en línea, aplicaciones de firma digital, autenticación de Windows e inicio de sesión único (SSO), inicio de sesión en red, etc.

【Lo que obtienes】Lector dnie electronico con diseño de múltiples ranuras, compacto y portátil, adecuado para PC, Laptop, Surface y otros dispositivos USB A. Brindamos 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector SIM 4 en 1. NOTA: Los usuarios de DOD y USG deben tener en cuenta que necesitará un programa CAC Enabler de terceros. Le garantizamos que puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta. Le responderemos dentro de las 24 horas.

ACS ACR39U-N1 PocketMate II - Lector de tarjetas Inteligentes Smart Card ID eID USB tipo A (DNI electrónico) plegable y compacto, Blanco € 21.99 in stock 3 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lector de tarjetas inteligentes con chip de contacto muy pequeño y compacto. Se adapta a tu bolsillo. Fácil de llevar contigo.

Lee tarjeta DNI e inteligente

Lee casi todas las tarjetas inteligentes con chip de contacto (sin tarjetas NFC sin contacto)

Lee tarjetas de tacógrafo. No incluye software. Los controladores se instalan automáticamente por el sistema operativo. Se requiere software o aplicación separados para leer el contenido de tus tarjetas inteligentes.

Admite todos los sistemas operativos: Windows 7, 8, 10, sistema operativo Linux, Apple macOS X

4 en 1 Lector DNI Electronico, Lector Tarjetas SIM,Lector Tarjetas SD SDHC/SDXC y Micro SD,Lector de Tarjetas Inteligentes para Access CAC/SIM/ID/IC Bank/Chip Card,Compatible con Windows/Vista/Mac OS € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lector dnie electronico 4 en 1】El lector dni electrónico tiene una ranura para Smartcard+SIM+TF+Micro SD, cada ranura para tarjetas solo se puede usar por separado. Lector de tarjetas de credito multifunción soporte para tarjetas DOD militares, tarjetas CAC, tarjetas de identificación gubernamentales y nacionales, tarjetas SIM, así como tarjetas inteligentes emitidas por bancos y oficinas de correos en todo el país, Micro SD (TF)/Micro SDHC/Micro SDxc,SD/SDHC/SDXC, MMC RS y 4.0, etc.

【Potente compatibilidad】Este lector tarjetas SIM admite tarjetas inteligentes de Clase A, Clase B y Clase C (5V, 3V y 1.8V) que cumplen con el estándar ISO7816. ActivClient, AKO, OWA, DKO, JKO, NKO, BOL, GKO, Marinenet, AF-Portal, Pure Edge Viewer, ApproveIt, DCO, DTS, LPS, Disa Enterprise y otras tarjetas con chip CAC. El lector de tarjetas SD se comunica con computadoras portátiles y computadoras de escritorio a través de puertos USB. Compatible con Windows / MacOS X

【Estándares de certificaciones】ISO-7816 y EMV2 2000 nivel 1,CE, FCC,VCCI,CCID,Micro soft WHQL.Compatible con tarjetas de identificación militares y gubernamentales, puede iniciar sesión de forma segura y recomendado por militarycac.com. Lector de dni resistente y seguro, muy adecuado para aplicaciones del gobierno federal de alta seguridad, banca en línea y aplicaciones de pago con tarjeta de crédito, autenticación de Windows e inicio de sesión único (SSO), inicio de sesión de red, etc.

【Diseño humanizado】La tapa de este lector de dni electrónico está diseñada con una rotación de 360 ​​°, que es ergonómica, protege la interfaz USB y es fácil de abrir. El diseño integrado evita que la tapa se quite y se pierda, la ranura es precisa y es fácil insertar la tarjeta. Diseño de 4 ranuras para tarjetas, plug and play, después de conectar el usb al dispositivo, la luz indicadora se volverá roja. La luz indicadora roja parpadeará al leer la tarjeta

【Garantía y paquete】Ofrecemos 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida para este lector dnie electronico inteligentes CAC. El paquete incluye: 1 smart card reader y manual. Cualquier problema, no dude en contactarnos a través del correo electrónico de Amazon. Nota: el enlace de descarga del controlador se puede encontrar en la documentación del manual o en la página del producto

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Lectores Dni Electronico disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Lectores Dni Electronico en el mercado. Puede obtener fácilmente Lectores Dni Electronico por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Lectores Dni Electronico que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Lectores Dni Electronico confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Lectores Dni Electronico y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Lectores Dni Electronico haya facilitado mucho la compra final de

Lectores Dni Electronico ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.