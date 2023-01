Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores Lámparas De Techo Dormitorio capaces: la mejor revisión sobre Lámparas De Techo Dormitorio Encuadernación desconocida Los 30 mejores Lámparas De Techo Dormitorio capaces: la mejor revisión sobre Lámparas De Techo Dormitorio 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Lamparas de Techo Dormitorio, AUINSKY Lampara Led Techo 36W con Altavoz Bluetooth, 3000K-6500K, Lamparas de Techo Ajustable RGB y Brillo, para Cocina, Dormitorio, Sala de Estar € 32.49 in stock 1 new from €32.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoz Bluetooth Autónomo: La lampara techo AUINSKY tiene un altavoz de alta calidad, que está integrado en el chasis y está completamente separado de la pantalla de lámpara, por lo que puede quitar la pantalla para limpiarla en cualquier momento sin preocuparse por dañar los cables. Puede reproducir su música favorita a través de la conexión Bluetooth con su teléfono móvil, creando un ambiente agradable en su habitación

Multifunción Perfecta: Puede ajustar el brillo y la temperatura de color de la lámparas de techo, simplemente conecte la APLICACIÓN o use el control remoto para ajustar la luz a su estado favorito, el rango de temperatura de color es 3000K-6500K, y puede cambiar fácilmente a RGB Cualquier color. También utiliza una pantalla de estrella, que es muy romántica

Función de Memoria: Esta plafon led techo LED guardará el color de luz y el brillo anteriores cuando se vuelva a encender. Evite repetir ajustes cada vez que encienda la luz, ahorrando así tiempo y energía. Es muy adecuado para instalar en su sala de estar, cocina, dormitorio, oficina, estudio y otros lugares

Protección para los Ojos y Ahorro de Energía: Nnuestra lampara techo dormitorio no parpadea, no deslumbra, no tiene radiación y ofrece más protección para los ojos. Utiliza perlas de lámpara de alta calidad, el diseño interno de las perlas de la lámpara es más uniforme, evitando esquinas oscuras, creando un ambiente cálido y confortable para usted y su familia. Puede ahorrar hasta un 90% de energía que las bombillas tradicionales

Seguro de Calidad: Contamos con un equipo de servicio profesional, si hay algún problema con la lampara techo, puede comunicarse directamente con nuestro personal de servicio postventa, lo ayudaremos a resolver el problema dentro de las 24 horas

OUILA Lamparas de Techo, Plafon LED Techo 20W 1800LM 4000K Blanco Natural Cuadrado Ultra Delgado Luz de Techo Para Pasillo pórtico balcón Baño Dormitorio € 25.99

€ 15.10 in stock 8 new from €15.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La lámpara de techo cuadrada OUILA adopta una fuente de luz LED de alta calidad, brillante y suave efecto de iluminación blanca natural 4000K, con luminiscencia uniforme y brillante. 1800lm Flujo luminoso y 80+ índice de reproducción cromática (IRC); Sin deslumbramiento, sin estroboscópico, cuida tus ojos y los de tu familia;

El grosor de laluz plafon led techo salon es de solo 4,4 cm, y la parte inferior está cerca del techo. Nuestra lámpara de techo moderna es más delgada y sencilla, integrada con la decoración de su habitación, y más de moda. Se puede utilizar en cualquier estilo de habitación: plafones techo lamparas cocina pasillo, Trastero, garaje, balcón, dormitorio, etc;

La pantalla de la panel lampara techo está hecha de alta transmitancia de luz y material de PC resistente al desgaste, la proyección de luz no se ve afectada y no hay área oscura a 360 °. Use un trapo seco para limpiar rápidamente el polvo en la superficie. Certificación CE, ROHS y FC para alta calidad del downlight led techo.

Ahorro de energía y dinero - una Pláfon de techo de 20W equivale a una lámpara incandescente de 150W, que ahorra el 87% de la energía. Tiene buena conductividad térmica y efecto luminoso, proporcionando una fuerte garantía para la iluminación de su hogar. No solo ahorre energía, sino que también tenga una vida útil de hasta 20000 horas, sino que también le ahorre dinero;

La pantalla de la panel lampara techo está hecha de alta transmitancia de luz y material de PC resistente al desgaste, la proyección de luz no se ve afectada y no hay área oscura a 360 °. Use un trapo seco para limpiar rápidamente el polvo en la superficie. Certificación CE, ROHS y FC para alta calidad del downlight led techo.

Wayrank Plafon Led Techo RGB con Altavoz Bluetooth,36W Lampara Led Techo Control con Remoto y Control de Aplicaciones, Luz Techo Moderno para Cocina Dormitorio € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consejos Cálidos -- cuando abre el paquete, el control remoto se coloca dentro de la luz del techo, por lo que debe sacar el control remoto de la luz del techo. Si aún no puede encontrarlo, solo comuníquese con el servicio al cliente, siempre estamos aquí

Altavoz bluetooth premium: lámpara de techo regulable, puede controlar su aplicación de música a través de bluetooth para reproducir su música favorita. Consejos, es normal que las partículas se caigan de la tapa, no te preocupes

Control Remoto o Control de Aplicaciones -- Wayrank luz de techo se puede controlar por control remoto o la aplicacion iLink, es muy conveniente para usted ajustar el brillo de la lámpara, el color, el volumen de la música y el tiempo. Consejo cálido: control remoto por infrarrojos, apunte a la lámpara cuando la use

Proteccion Ocular -- El diseño de chips LED con la lente, iluminación uniforme y sin deslumbramiento, no sólo protegiendo los ojos del deslumbramiento, también la pantalla tiene pequeños puntos en ella, creando un efecto de cielo estrellado cuando se ilumina. Crear un ambiente hogareño cálido y cómodo

Fácil de Conectar --①Instale la lampara de techo ②Descargue la aplicación iLink ③Abra el bluetooth de su teléfono, busque el ilink y combine. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en cualquier momento

Comely Plafon Led Techo, 32W Moderna Lámpara de Techo LED, 2500LM Blanco Frío 6000K, Redondo Luz de Techo del Para Corredor Baño Cocina Sala de Estar Dormitorio Pasillo, Largo 28cm € 36.88 in stock 1 new from €36.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Brillo estupendo]: Plafon led techo de 32 W (la fuente de luz led no es de reemplazo). 2500LM, blanco frío (6000K), AC220V, Tamaño: L27 * W20 * H6cm (10.63 * 7.87 * 2.36 pulgadas). Esta pequeña luz de techo LED moderna tiene un rendimiento de iluminación excepcional, ilumina y decora perfectamente su interior.

[Instalación simple pero elegante y rápida]: Forma redonda, minimalista y elegante, está en línea con el estilo estético de los europeos. Con su estructura simple, la moderna plafon led techo se pueden instalar fácilmente sin herramientas ni personal adicionales.

[Ahorro de energía]: Ahorra un 85% de energía al reemplazar la luz incandescente de 150 W por una plafon led techo de 32 W. La forma de pétalo lámpara de techo led son la alternativa perfecta a las bombillas incandescentes y fluorescentes.

[Protección para los ojos]: La plafon led techo adopta una pantalla acrílica, sin plomo ni mercurio, sin rayos UV, IR, sin deslumbramiento, sin parpadeo. Seguro y confiable. Al crear un ambiente cómodo para usted y su familia, puede leer libros y ver televisión cómodamente.

[Amplia aplicación]: Esta moderna plafon led techo creará un ambiente cálido y confortable. Adecuado para pasillo, sala de estar, comedor, dormitorio, baño, sala de niños, cocina, balcón, pasillo, loft, terraza, restaurante, cafetería, bar, etc.

Lámpara de techo LED regulable con control remoto, lámpara de techo redonda de panel 24W 2400LM IP44 2.5cm ultra delgada, 30x30cm blanca para dormitorio/ habitación de niños/ sala de estar/ cocina € 49.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regulable y cambio de temperatura de color】 Con el control remoto, puede ajustar el brillo del 10% al 100% (240lm - 2400lm) y las temperaturas de color de 3000K a 6500K. Además, también puede lograr esta temperatura de color (blanco cálido, blanco neutro, blanco frío) encendiendo y apagando el interruptor de pared continuamente.La luz de techo LED regulable puede ayudarlo a satisfacer diferentes necesidades ambientales.

【Función de memoria y 60 segundos de retraso】Utilice el control remoto para apagar la luz y enciéndala después de 5 segundos. Mantiene el mismo color que está apagado; Esta característica íntima lo mantiene en un estado de iluminación cómodo, pero sin ajustes frecuentes, se apaga con un retraso de 60 segundos. Darte un tiempo intermedio para la oscuridad de hoy.

【Diseño ultrafino, fácil de instalar】Nuestra luz de techo LED mide solo 2,5 cm. El estilo de diseño elegante y simple se integra perfectamente con el techo para mejorar la sensación de espacio. Otro diseño especial es el brillo de los bordes, que crea un hermoso efecto de luz de fondo. La luz de techo de la lámpara se puede instalar en la sala de estar, el dormitorio, la habitación de los niños, el pasillo, el baño, la cocina, el lavadero, el balcón, la escalera, etc.

【Protección ocular y ahorro de energía】 Esta lámpara de techo plana y redonda que emite la luz de manera uniforme, brillante y suave sin deslumbramiento ni parpadeo. La pantalla esmerilada no causa molestias a los ojos incluso cuando se mira directamente a la luz.La lámpara de techo LED empotrada tiene un índice de reproducción cromática de hasta el 80 %, eficiencia energética E, incluso si la lámpara de techo LED está encendida durante 24 horas,

【Fácil de instalar e IP44】 Luz LED resistente al agua Aspecto único y elegante, crea un ambiente elegante y acogedor. La lámpara de techo es fácil de instalar y usar, incluso si no es un electricista profesional, puede instalarla fácilmente. Las luces de techo tienen certificación CE y RoHs y ofrecemos a nuestros clientes soporte de producto de 24 meses. Para preguntas, por favor contáctenos. READ Los 30 mejores new balance mujer capaces: la mejor revisión sobre new balance mujer

CRABOT Sala Dormitorio Candelabro Lamparas Restaurante Techo Colgantes 6 Luces E14 [Con Bombilla] Techo Modernas Cristal Vintage Dormitorio Sala Estar Cocina Salón Comedor Pasillo-(Redondo) € 579.00 in stock 1 new from €579.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Servicio de entrega]】 Entrega local, 2-5 días hábiles para recibir los productos, puede estar seguro de comprar. El colgante de cristal con alta transmisión de luz brilla como un diamante cuando se enciende la luz, y el efecto de iluminación suave y uniforme agrega un estilo cálido a la sala de estar. No necesita comprar una fuente de luz, se incluyen 6 bombillas.

【CUERPO DE LA LÁMPARA DE CALIDAD DE HIERRO】 La parte metálica de la lámpara de araña está hecha de hierro de alta calidad, que se procesa mediante un proceso de pulido y galvanoplastia, que es duradero y no se desvanece fácilmente. Combinado a la perfección con las misteriosas hojas de cristal gris, la lámpara es discreta y lujosa.

【FÁCIL DE INSTALAR】 Montaje en superficie empotrado en el techo. El techo de iluminación colgante viene con un paquete de instalación conveniente (que incluye accesorios completos y manuales de instalación) .Obtendrá diferentes alturas ajustando los cables fácilmente a través de los pasadores de bloqueo de cables en el dosel. Nota: Por seguridad, recomendamos que un electricista profesional instale el dispositivo de iluminación.

【APLICACIÓN AMPLIA】 Estilos antiguos de lujo retro combinados en esta serie de candelabros que son perfectos para cocina, isla de cocina, sala de estar, dormitorio, escalera de noche, camino, pasillo, pasillo, sala de estar, etc.

【100% Satisfacción】 Si la bombilla o los accesorios se dañan al abrir el paquete, contáctenos lo antes posible. Enviamos repuestos gratis). Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Responderemos dentro de las 24 horas y brindaremos un excelente servicio.

CIBITA Lamparas de Techo Dorada, Ø72CM Plafon Sputnik de 4 Luces, Lámpara Techo Vintage para Dormitorio, Sala de Estar, Cocina, Forma DIY, Base E27 (Sin Bombilla) € 36.88 in stock 1 new from €36.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones】: Lamparas de techo industrial de 4 luces; Tamaño: 72 * 52 * 23 cm / 28,3 * 20,5 * 9,1 pulgadas; Diámetro de la placa de techo: 12 cm; Voltaje: 220-240V, 50Hz; Material: hierro; color dorado; Portalámparas: E27.

【Diseño retro】: la plafon de techo retro adopta un diseño retro medieval y el cuerpo de la lámpara está completamente chapado en oro. Un estilo lujoso y elegante con un brillo cálido y acogedor que decorará su cocina, comedor, pasillo, sala de estar, dormitorio y cualquier espacio comercial o de estar.

【Requisitos de las bombillas】: 4 bases E27, máximo 60 W por bombilla, bombilla estándar, compatible con LED, Edison, CFL. La lámpara de techo es regulable cuando se utilizan bombillas regulables e interruptores de atenuación compatibles (bombillas e interruptores regulables no incluidos).

【Materiale di alta qualità】: Il materiale del lampadario industriale è in metallo robusto e durevole, il corpo della lampada adotta il processo di galvanica, il tono dorato di tutto il corpo e la forma in stile retrò semplice, evidenziando l'eleganza della tua stanza. Il design della forma regolabile consente al lampadario di adattarsi a più scene.

【Fácil instalación】: Los 4 brazos de esta lámpara de araña están precableados y preroscados, el montaje es simple, solo atornille cada brazo ligeramente en la bola de metal central para apretar, luego instálelo y fíjelo en el panel del techo.

Moderna Lámpara de Techo LED, 22W Plafón LED Techo Blanca Moderno, Diseño Forma de Flor Luz de Techo para Dormitorio Cocina Sala de Estar Pasillo Comedor Balcón, Blanco Frío 6000K € 34.98

€ 29.73 in stock 1 new from €29.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO: el diseño floral moderno, simple y elegante. La iluminación ambiental de 360° puede iluminar toda la habitación. La forma elegante agrega un toque de modernismo y moda al interior de su casa.

MATERIAL: la lámpara de techo utiliza aluminio de alta calidad y gel de sílice, cuerpo de la lámpara de metal (hierro de aluminio), tratamiento de pintura de superficie, resistencia a la corrosión, no se decolora.

ENERGÍA EFICIENTE: No necesita bombillas para esta luminaria, es con LED integrado, alto brillo, ahorro de energía y protección ambiental, sin parpadeo, hasta 30,000 horas de vida útil y puede ahorrar hasta un 90% de energía.

TAMAÑO: Tamaño: L24 * W24 * H5CM, material: hierro, aluminio y silicio. Plafón LED techo Potencia: 22W, LED integrado. Luz Blanco Frío 6000 K, No regulable. Diseño integrado, fácil de limpiar.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN: Esta moderna luz de techo creará un ambiente cálido y confortable, adecuado para sala de estar, dormitorio, baño, cocina, oficina, cafetería, bar, etc.

Aiskdan Plafon LED Techo, Lampara de Techo Moderna de 45 W, Luz led techo de metal negro simple, Apto para sala de estar, Comedor, Lamparas de techo dormitorio, Luz natural 4000K € 35.00 in stock 1 new from €35.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño simple】: diseño geométrico con cuerpo de lámpara negro, moda discreta, creativa, simple y versátil, es una buena opción para decorar la habitación

【Especificaciones de la Lampara de Techo】: tamaño D78cm*W22cm*H8cm, peso 1600g, potencia 45W, voltaje AC220V, luz natural 4000K, rango de iluminación 10-15㎡

【Materiales de alta calidad】: la plafon led techo está hecha de metal de alta calidad, cuidadosamente elaborada a través de múltiples procesos, y la superficie está pintada con una textura fina, no es fácil de usar y rasgar, no es fácil de oxidar, fácil de limpiar, duradero

【Fuente de luz de ahorro de energía LED】: la plafon led techo tiene una fuente de luz de ahorro de energía LED incorporada, que ahorra más del 85% de energía que las lámparas incandescentes comunes y puede reducir sus facturas de electricidad. La vida útil de la fuente de luz LED es de hasta 30 000 horas, lo que reduce la frecuencia de reemplazo

【Lugares aplicables】: la plafon led techo es adecuada para sala de estar, dormitorio, pasillo, entrada, cocina, estudio, escaleras, hotel, cafetería, galería de arte, restaurante

Peasur RGB Plafon LED Techo, 24W Lamparas de Techo Dormitorio con Mando a Distáncia, 200 LEDs Lampara Techo LED Regulables(3000-6000K), Luz LED Techo para Baño, Salón, Dormitorio, Cocina € 42.39 in stock 1 new from €42.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plafon led techo multifuncional】2 en 1, la luz frontal es una luz de techo regulable con temperatura de color CCT ajustable de 24 W, mientras que también es una luz ambiental, la luz RGB trasera hay 6 colores para elegir para crear diferentes atmósfera.

【Potente control remoto】Con la ayuda del control remoto incluido, puede elegir fácilmente la temperatura de color entre 3000 K-6000 K, brillo de luz 10% -100%, colores RGB / modo de ciclo RGB, función de apagado de 60 segundos, luz nocturna función.

【Antideslumbramiento y Protección de los Ojos】Lampara techo led de 24 W luz principal 2350 lm +Luz RGB 750 lm genera una luz uniforme, brindan la iluminación más agradable que está cerca de la luz natural. Puede proteger sus ojos del deslumbramiento y la luz fuerte, y también puede crear un ambiente cálido y cómodo para usted y su familiar.

【Brillo Alto y Larga Duración de Vida】Luz de techo LED puede exceder las 30,000 horas. En realidad, elimina la necesidad de reemplazar la bombilla. Las luces LED consumen menos energía y pueden ahorrar hasta un 70% de energía que las bombillas tradicionales.

【Atención especial (sobre la función de memoria)】 Si elige el control remoto para apagar las luces y también apaga el interruptor de pared, la función de memoria no estará disponible. Si elige el control remoto para apagar las luces, pero el el interruptor de pared todavía está encendido, tendrá una función de memoria.

Pheashine Lámpara de Techo LED Moderna, Luz de Techo Cuadrada Simple, 220V, 22W, Lámpara de Techo de Acrílico Blanco para Dormitorio, Sala de Estar, Comedor, Cocina, Pasillo (6500K Blanco Frío) € 32.98 in stock 1 new from €32.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤El tamaño de la luz de techo LED terminada: Largo * Ancho * Alto: 23.5 * 23.5 * 9.5CM, 9.25 * 9.25 * 3.74 pulgadas (Antes de comprar la luz de techo, verifique cuidadosamente si el tamaño satisface sus necesidades reales).

❤Especificaciones: Longitud lateral de un solo cuadrado: 19cm / 7.48 pulgadas, El color de la luz del techo: Blanco, Potencia: 22W, Voltaje: 220V, Temperatura de color: 6500K blanco frío (no regulable), Flujo luminoso: 2550LM.

❤Cuidado de los ojos: La luz de techo moderna utiliza chips LED de alta calidad, la iluminación es estable y uniforme, sin parpadeos, sin deslumbramiento, sin radiación, no tóxica, segura y respetuosa con el medio ambiente, y puede proporcionar una 6500K luz blanca fría para cree un ambiente brillante para su estudio y trabajo que pueda proteger mejor sus ojos.

❤Diseño: Luz de techo moderna, diseño cuadrado escalonado minimalista, no solo proporciona un ambiente brillante para su trabajo y estudio, sino que también decora su habitación, crea un ambiente hermoso y cálido.

❤Amplia gama de usos: La moderna lámpara de techo LED no solo se puede utilizar como lámpara de techo, sino que también se puede utilizar como lámpara de pared. Aplicar a dormitorio, sala de estar, estudio, estudio, comedor, pasillo, puerta, balcón, etc. (Se recomienda el área de la habitación: 8-15㎡).

DAXGD Plafonnier LED, 36W 3060LM Luminaire Plafonnier Moderne, Dia 58cm Acrylique Lampe de Plafond LED 3 lumières pour Salon Chambre Cuisine € 48.99 in stock 1 new from €48.99

1 used from €45.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀[Especificaciones]: D58xH8cm(22.83*3.15inches), Potencia: 36W, Espacio de iluminación: 12-15㎡. Esta plafon Led techo no puede ser regulable. Un solo color de fuente de luz blanca cálida 3000K.

☀[Ahorro de energía]: Flujo luminoso de 3060LM, comparable a una bombilla incandescente de 300 vatios. Fuente de luz LED, alto brillo y bajo consumo de energía, ahorro de energía hasta un 80%.

☀[Protección para los ojos]: Diseñado con protección para los ojos, sin parpadeo, sin infrarrojos, proteja sus ojos de las luces intensas y deslumbrantes. La lámpara de techo se puede utilizar para leer, dormir y otras actividades.

☀[Hermoso diseño]: Carcasa blanca cremosa, forma de pétalo, simplicidad moderna que crea un ambiente elegante. No es necesario perforar agujeros grandes, se monta directamente en el techo, es fácil de reemplazar y tiene un bajo costo de mantenimiento.

☀[Usado para]: Iluminación interior. Las plafon Led techo acrílicas modernas son adecuadas para salas de estar, dormitorios, oficinas, hoteles, restaurantes, comedores, etc.

TAYNEVO Lampara de Techo Dorada, 6 Luces Lámpara de Araña Sputnik Plafones Industrial E27 Lamparas de Techo Vintage para Dormitorio, Sala de Estar, Cocina (Sin Bombilla) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【ESTILO MINIMALISTA MODERNO】La Lamparas de Techo Dorada está hecha de metal de alta calidad, resistente y duradero. Los brazos del candelabro son dorados, la interfaz y la base E27 son doradas, adopta tecnología de galvanoplastia avanzada y el diseño de dos colores es simple y hermoso, el candelabro tiene un sentido de alto nivel. Añade un sentido de diseño a tu hogar

✅【FÁCIL DE INSTALAR】 La Lámpara de Techo Moderna contiene todos los accesorios de instalación, los brazos de luz están precableados y ensamblados. La dirección de los brazos de luz se puede ajustar y la lámpara de araña sputnik se puede fijar fácilmente en el techo

✅【USO AMPLIO】 Las Lamparas de Techo Vintage son ideales para el dormitorio, el hueco de la escalera, la sala de estar, la cocina, la isla, el comedor, el vestíbulo, el porche, el restaurante. Vale la pena instalar este llamativo candelabro en cualquier lugar de su hogar

✅【REQUISITOS DE LAS BOMBILLAS】Requiere 6 bombillas E27 regulares, bombillas LED o incandescentes disponibles (se recomienda LED), bombillas no incluidas. Esta iluminación de techo rústica se adapta a cualquier estilo de decoración del hogar, creando un ambiente cómodo y moderno en su casa

✅【LO QUE OBTENDRÁS】 1 * Lámpara de Araña Sputnik (bombillas no incluidas) + Accesorios de montaje * 1 * Manual * 1 * Portalámparas. Además, nuestro equipo de servicio brinda servicios posventa profesionales las 24 horas en Amazon para promover una experiencia de compra sin complicaciones

Silencioso invisible Fan Lámpara de techo LED 3 anillos Ventilador de techo con iluminación Lámpara de salón con control remoto Modo invierno Vueltas multifunción Lámpara de techo dormitorio,Oro € 279.99 in stock 1 new from €279.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Multifunción] Lámpara de techo multifunción con ventilador: ventilador de techo con iluminación / control remoto inteligente / ventilador silencioso / aspas de ventilador invisibles / 3 velocidades de viento ajustables / temporización / 3 colores regulables / forma variable / ampliamente utilizado. Los ventiladores de techo con iluminación se pueden utilizar no solo como ventiladores sino también como iluminación. Si quieres usarlos al mismo tiempo. Todo lo que necesita es un control remoto par

[Anillo de luz de techo] Anillo de luz de acrílico redondo de 3 anillos de formas variables, para que tenga más opciones de decoración, la lámpara del ventilador adopta un nuevo tipo de fuente de luz LED de ahorro de energía y se puede ahorrar más del 92% de la energía. La luz del ventilador se puede atenuar con el control remoto. Se pueden configurar tres temperaturas de color: luz cálida de 3000 K, luz blanca de 6000 K, luz natural de 4400 K.

[Luz de ventilador multifunción] Tamaño de la pantalla: 48 cm, extensión del ventilador: 108 cm, número de aspas del ventilador: 4 discos, voltaje: 110 ~ 240 V; Potencia: 72 W; Fuente de luz LED inteligente: ahorro de energía, alto brillo y baja caída de luz restauran los colores y protegen los ojos.

[Temporización de apagado] Los ventiladores de techo con iluminación pueden seleccionar cuatro marchas para el temporizador de apagado (1 h / 2 h / 4 h / 8 h). Una vez alcanzado el punto, el ventilador se apaga. Ya sea que esté leyendo antes de acostarse, cuidando al bebé o durmiendo por la noche, puede desconectarse sin interrupción en cualquier momento.

[Ventiladores de techo Air Light] Ventilador de techo silencioso con iluminación y control remoto. Cómodo: el dormitorio tiene un ventilador fresco y el aire fresco le da una sensación de frescura y naturalidad. Proporciona una luz suave, sin deslumbramiento, sin luz estroboscópica, ideal para la habitación de los niños, la sala de estar, el estudio, el dormitorio, la cocina, el comedor, el auditorio, el hotel, el bar, la cafetería, la tienda, etc.

iDEGU Lámpara de Techo Retro LED Lámpara Colgante Moderna Estilo Gota E27 Iluminación de techo Vintage en Madera Metal Lámpara moderna para Dormitorio Comedor Cocina, 20cm (Verde, 1 Pieza) € 21.89 in stock 3 new from €21.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【IMPORTANTE】 TALLA: Pantalla de lámpara: Ø 20 cm, altura: 20 cm. Cable: aproximadamente 100 cm, puede ajustar el cable durante la instalación. Base de techo: Ø 10 cm, altura: 2 cm. tulipa de lámpara: hierro.

【Diseño Exquisito y Elegante】 La forma de gota suave da un efecto visual cómodo. La lámpara colgante de diseño moderno, elegante y vintage aporta un toque especialmente chic a tu hogar.

【Material Resistente y Duradero】 pantalla de lámpara de metal con decoración de madera. Y la delicada pintura negra (u otros colores) en el exterior de la pantalla destaca la textura de la lámpara y la pintura blanca interna suaviza la luz.

【Lámpara de Techo de Estilo Spot】 lámpara colgante en modo bajo, centra en tu mesa de comedor, en el bar o en el escritorio. Esta lámpara colgante industrial da una luz agradable.

【Bombilla NO Incluida】 puedes elegir cualquier bombilla E27 según tus necesidades. Máx. 60 W/bombilla. Voltaje: 110-240 V. Esta lámpara de araña tiene un gran efecto con una bombilla blanca y una bombilla caliente. Adecuado para dormitorio, cocina, bar, comedor, cafetería, habitación sólida, oficina. READ Los 30 mejores remock lockey pro capaces: la mejor revisión sobre remock lockey pro

Lámpara de Techo con Altavoz Bluetooth I Lamparade Techo I RGB Lamp I Ø28cm 30W I Cambio de Color RGBW I APP+Control Remoto I con Función Timing y Memoria I para Dormitorio Sala de Estar Comedor € 33.99

€ 27.19 in stock 1 new from €27.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lámpara de Techo con Altavoz Bluetooth Incorporado】La lamparade techo musical tiene un altavoz bluetooth incorporado. Puede conectar su teléfono inteligente a través de Bluetooth para reproducir su música favorita. La lámpara de techo tiene 6 efectos de sonido: pop, clásico, jazz, bajo y bemol. Ya sea que tenga invitados de visita, una reunión familiar o una reunión acogedora con la familia, ¡esta lámpara puede satisfacer todas sus necesidades!

【APP + Control Remoto】El brillo se puede atenuar y el color se puede cambiar a través de su teléfono inteligente, así como a través del control remoto (control remoto incluido). Hay muchas configuraciones de luz diferentes posibles para que pueda adaptar su luz a la situación o al estado de ánimo.

【Función de Temporizador y Función de Memoria】La lámpara de techo dormitorio se enciende / apaga automáticamente según el horario establecido por la APLICACIÓN. Al configurar el temporizador, también puede usar la lámpara como un reloj despertador inteligente.

【Impermeable, a prueba de polvo y ahorra energía】La plafon led con altavoz adopta una cubierta de material de PC de alta calidad, que es impermeable y resistente al calor. Ahorro de energía en comparación con otras lámparas, ahorra un 70% en costos de energía. Los chips LED de alta calidad incorporados tienen una vida útil de 30.000 horas. ¡Larga vida útil y, por lo tanto, ahorra dinero!

【Instalación más sencilla - Lamparade Techo】Instalación sencilla, para que pueda montarlo usted mismo. Hay una garantía de 1 año, si hay daños en el producto en el primer año, podemos enviarle uno nuevo o recibirá un reembolso del precio de compra.Si hay problemas con la luz de techo LED, simplemente puede contáctenos por correo electrónico.

Comely Plafon Led techo Regulable, Lamparas de Techo Salon con Mando, 48W 5400LM 3000k-6000k Dia71cm Modernas Lamparas de Techo LED para Dormitorio Comedor € 89.66 in stock 1 new from €89.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ [Especificación]: Lamparas de techo blanca de 5-cabezas. Tama?o de Dia71 * H9.5cm, placa de techo: 24cm. Potencia: 48W 5400lm, Voltaje: 220V. Temperatura de color: 3000K-6000K.

✿ [Diseno elegante]: Las modernas lamparas de techo en forma de V están llenas de sentido de la moda. La elegante lámpara de techo LED moderna no se volverá obsoleta fácilmente. La luz suave protege sus ojos durante la lectura y otras actividades. Perfecto para áreas interiores generales que incluyen sala de estar, dormitorio, comedor, restaurante, biblioteca y sala de lectura. Puede elegir dónde se instalará de acuerdo con sus necesidades reales.

✿ [Eneygy Saving]: Nuestra iluminación de montaje empotrado regulable con chips LED ahorra energía hasta un 80% que la lámpara halógena o la plafon incandescente. Puede utilizar el mando a distancia para ajustar la temperatura del color y el brillo según su estado de ánimo.

✿ [Material confiable y duradero]: Aluminio y acrílico de alta calidad con acabado de recubrimiento en polvo y pulido aplicado, lo que resulta en resistencia a altas temperaturas, anticorrosión, prevención de decoloración, no es fácil de rayar, fácil de limpiar y mejor transmisión de luz y disipación de calor.

✿ [Fácil de instalar]: Se ha completado el cableado interno del cuerpo de la lámpara. Solo necesita empalmar el cuerpo de la lámpara, conectar los cables y fijarlo a la plafon para completar la instalación. La instalación no es difícil y definitivamente vale la pena. Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico.

Plafón Led de Techo 24W Negro Luz cálida Ø30CM 2400LM 3000K de montaje empotrado Lámpara de Techo Iluminación Techo madera Circular ultrafinas para dormitorio Sala de estar Cocina Oficina € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Moderna Lámpara de Techo de Alta Calidad - Nuestro plafón led de techo diseñado con pantalla acrílica de alta calidad y controlador LED trasero, sólo 5cm de espesor, muy moderno, simple y elegante, combina perfectamente con hogares modernos. La pantalla de la lámpara adopta el mejor diseño de distancia, proporcionando una mejor transmisión de luz y un excelente efecto de iluminación.

Ahorro de energía y larga vida útil - La potencia de esta moderna lámpara de techo LED es de 24 W, 2400 lúmenes, lo que equivale a una lámpara sin ahorro de energía de 100 W, que puede ahorrarle casi el 90% del costo. La vida útil es de hasta 3 años, lo que le ahorra el tiempo y el costo de reemplazar la bombilla.

Diseño de Protección Ocular & 80+ CRI - La lámpara techo led puede emitir luz uniformemente sin parpadeo, lo que puede proteger sus ojos de la luz deslumbrante. El índice de reproducción cromática (CRI) puede hasta 80 Ra, para restaurar el color original y el verdadero color mejoramente, creando un ambiente cálido y cómodo para su familia.

Amplia Aplicación - Esta lámpara techo habitacion led está equipada con accesorios y manual, fácil de instalar con unos pasos. Se puede utilizar en cocina, comedor, dormitorio, habitación, baño, etc., será la primera opción para el hogar y el negocio. En Huuloohuu, nos centramos en la calidad del producto y valoramos mucho la experiencia de compra de nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta del artículo que ha recibido, póngase en contacto con nosotros, le daremos una respuesta satisfactoria.

Servicio de alta calidad - Huuloohuu se esfuerza por ofrecer productos de alta calidad y un servicio las 24 horas del día. Compromiso de devolución y cambio gratuitos en un plazo de 90 días. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a través de Amazon a tiempo para obtener la solución más efectiva.

Taipow Lamparas de Techo 30W Alexa con Mando a Distáncia, para Dormitorio Pasillo Balcón € 42.99

€ 36.54 in stock 2 new from €36.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Lampara Techo Led Regulable 】Esta lamparas de techo dormitorio 30W Taipow le ofrece múltiples colores de luz: blanco cálido/frío, RGB. La iluminación RGB mejorada tiene hasta 9 W de potencia y 16 millones de colores para elegir. Y la lámparas de techo funciona para ajustar la temperatura de color (2700K-6000K) y el brillo (0%-100%), creando diferentes atmósferas.

【Lampara Techo con Control Remoto】Puedes controlar la luz de techo desde todos los ángulos, la distancia máxima es de 20m. Con el control remoto, puede controlar el brillo, la temperatura del color y el color de la luz de techo de manera más conveniente y rápida. El control remoto admite el modo de "una a muchas luces", que puede apagar las luz led techo bluetooth en el porche y la habitación al mismo tiempo.

【 Ahorro de Energía y Larga Vida útil 】Las lamparas de techo modernas 30W pueden proporcionar 2200 lúmenes de brillo, equivalentes a una lámpara incandescente de 180 W, ahorrando un 85 % de consumo de electricidad. RCI 80, altamente restaura el color natural. Adecuado para espacios de 10 a 25 m², ideal para dormitorios, cocinas, habitaciones infantiles, pasillos, vestíbulos, balcones, oficinas, etc. No se recomienda colocarlo en un espacio con mucha humedad.

【Control conveniente】La plafon led techo wifi funciona con Alexa, Google Home Assistant, IFTTT y Siri Shortcut. Simplemente dé un comando de voz para encender/apagar o atenuar/aumentar su luz, incluso cambie su luz a un color específico según sea necesario. Incluso si no está en casa, puede usar la aplicación para controlar la plafón led techo.

【Más funciones】Esta plafon led techo alexa se puede controlar mediante la aplicación para múltiples funciones, tales como: tales como: cambio de color, brillo regulable, ajuste de temperatura de color 2700-6500k, función de sincronización, modo de música, modo amanecer / atardecer, modos de escena, horario de iluminación, control de la nube, funciona con Alexa, Google Home Assistant, IFTTT, etc.

Comely Lamparas de Techo, Plafon LED 60W 6750lm, Blanco frío 6000K, Lampara de Techo Modernas Para Dormitorio Salon Comedor (Dia 60cm) € 62.88 in stock 1 new from €62.88

1 used from €60.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Inspiración detrás del diseño]: El diseño de la Lamparas de techo LED está inspirado en el loto que florece en el lago. La forma de pétalo creativa puede satisfacer la estética moderna de sus demandas y crea una atmósfera hermosa y acogedora.

[Lámpara LED]: Chip LED incorporado, 60W 6750LM, 5 cabezas, Blanco frío (6000K), Voltaje: AC220V, Tamaño: Dia60cm*H8cm (23.62*3.15inches)

[Material confiable y duradero]: La lámpara de techo adopta una pantalla acrílica de alta transmitancia, que emite una luz uniforme y estable, y es más conveniente de limpiar. Cuerpo de lámpara de hierro de alta calidad, tratamiento de pintura superficial, antioxidante y anticorrosión, textura brillante.

[Ilumina tu habitación]: la plafón techo led es una opción ideal para la sala de estar, el dormitorio, el pasillo o encima de una mesa de comedor. Puede pedir "Comely" para iluminar su habitación.

[Video de instalación]: la lámpara de techo incluye todo el hardware de montaje para una instalación rápida y fácil. Consulte el video de la imagen principal cargado, que muestra los pasos de instalación detallados.

Luz de Techo Regulable con Mando a Distancia, 24W Plafones de Techo Madera Redondo, Lampara de Techo LED Moderna, Plafon LED Techo por Cocina Dormitorio Salón Corredor Oficina, Ø30 * 5cm € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Función regulable continua】: La luz de techo con un control remoto de 2.4G le permite ajustar continuamente la temperatura del color de 3000K a 6500K y el brillo del 10% al 100%. A diferencia de la luz de techo con atenuación de temperatura de 3 colores tradicional, la temperatura de color y el brillo continuos satisfacen las diferentes necesidades de la atmósfera. Puede controlar las luces dentro de 6-8 metros alrededor de la casa sin buscar un ángulo específico.

【Material de roble natural y anillo a prueba de polvo mejorado】: Esta lámpara de techo está hecha de roble y metal de alta calidad, con texturas de madera y metal, elegantes y únicas. El roble 100% natural es anti-insectos, termitas, anti-oxidación y anti-corrosión. El exclusivo anillo a prueba de polvo está diseñado para evitar el polvo del exterior y la fuga de luz, reduciendo la acumulación de polvo, adecuado para todo tipo de techos.

【Eficiente en energía y duradero】: La luz de techo de 24 W tiene 16 chips LED, con pantalla acrílica, que proporciona una iluminación brillante que dura más de 20000 horas, equivalente a una lámpara incandescente de 100 W, lo que le permite ahorrar más del 80 % en costos de electricidad. No se calentará incluso cuando la luz esté encendida durante mucho tiempo, sin parpadeo, sin mareos. Además, su función de memoria guarda automáticamente la última configuración.

【Diseño superfino y función de luz nocturna】: El tamaño de esta luz de techo madera es de solo 5 cm. Este diseño ultradelgado no solo es ideal para la sala de estar, el dormitorio y la cocina, sino también para la oficina, el taller, el pasillo, el sótano, el almacén y el hotel. La iluminación suave de la función de luz nocturna permite a los niños disipar el miedo a la oscuridad, promover el sueño en la familia y proteger el crecimiento de los niños.

【100% No se preocupe por comprar】: Nuestra luz de techo es fácil de instalar. Primero, desconecte la alimentación, fije la base al techo con tornillos, luego conecte los cables de tierra y fuego, inserte la placa acrílica. Nota: haga coincidir el código antes de usar el control remoto, de lo contrario no podrá usarlo. Si tiene alguna pregunta o mejora nuestro producto, no dude en contactarnos, resolveremos su problema lo antes posible.

Lámpara de techo LED Regulable Elegante diseño curvo Lámpara de techo LED 4 paneles LED incorporados 24W 2000lm Regulable Lámpara de techo de metal moderno para salas de estar Dormitorios € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1 used from €35.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Brillo y colores ajustables】 El paquete incluye un control remoto, que le permite controlar el brillo que necesita para obtener la iluminación perfecta y hay 3 modos de iluminación (luz cálida, luz natural, luz fría) para que usted ajuste para que coincida con su entorno de iluminación.

【Diseño novedoso】 Elegante luz de 4 LED diseñada en una forma curva única. Este diseño no solo ilumina su hogar, también llama la atención como decoración en su hogar y le brinda una experiencia visual diferente.

【Ahorro de energía】 Nuestra lámpara de techo tiene una vida útil excepcionalmente larga de 20.000 horas. Equipado con chips LED de alta eficiencia, no es necesario comprar un reemplazo de bombilla, puede ayudarlo a ahorrar aproximadamente el 85% de las facturas de electricidad.

【Alta calidad】 La base de metal y el portalámparas de aluminio de la luz la hacen más duradera, resistente y antioxidante. Desde el material hasta el proceso, cada parte de esta lámpara ha estado bajo los más altos estándares de control de calidad.

【Amplia aplicación】 Este diseño se adapta a muchas áreas y para muchos estilos de decoración. Es adecuado para sala de estar, comedor, dormitorio, cocina, oficina, salón, balcón, entrada, pasillo, hotel, pasillo, etc.

Lámpara de Techo LED Modernas, 32W Simplicidad Cuadrado Plafón LED, Luz de Techo LED 2500LM Blanco Cálido 3000K para Sala de Estar, Dormitorio, Comedor € 34.29

€ 27.45 in stock 1 new from €27.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Parametros basicos】: lámpara techo LED.Potencia: 32 W. Temperatura de color: Luz cálida 3000K, Flujo luminoso:2500LM, Dimensiones: 36*28*6cm/14.17*11.02*2.36in.

【Fuente de luz de alta calidad】: lámpara de techo moderna con LED integrados de alta calidad y lente de plástico PS, emite una luz blanca cálida y uniforme, sin parpadeo, sin interferencias.

【Materiales de excelente calidad】: El Plafón led cuadrado tiene un armazón de hierro, una pantalla acrílica de alta transmisión luminosa y una pintura antioxidante en la superficie del cuerpo de la lámpara, que es resistente al óxido y a la corrosión y tiene una larga vida útil.

【Fácil de instalar】: con un diseño simple, las lámparas modernas a LED se pueden instalar fácilmente conectando el cable y atornillando la lámpara de techo al techo sin herramientas ni mano de obra adicional.

【Ampliamente usado】:la moderna lámpara de techo tiene un aspecto sencillo y elegante y emite una luz suave cuando está encendida, perfecta para salones, cocinas, dormitorios, oficinas, etc., creando un ambiente cálido y luminoso.

HIHIHOMY Lamparas de Techo Salon,Lampara LED Techo Modernas,Regulable 120W 8 Rectangular Lamparas Techo Salon con Control Remote 220V Dormitorio Acyilico Lampara Techo 3000K-6000K (White) € 258.89 in stock 1 new from €258.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lámpara de sala de estar lámpara de techo moderna】 Concepto de diseño creativo | Con un diseño estereoscópico, 8 círculos con diseño de marco rectangular forman el elemento básico de la moderna lámpara de techo LED con forma de flor, como una flor en flor en el techo. La lámpara de techo creativa led es ideal para uso en interiores, por ejemplo, sala de estar, dormitorio, comedor, cocina, etc., el espacio recomendado es de 15-25 m²;

【Lámpara de techo LED regulable】 Esta moderna lámpara de techo crea un ambiente acogedor. No solo iluminación, sino también decoración para tu hogar; el conjunto es muy brillante, muy elegante, respetuoso con el medio ambiente; Dimensiones: largo 150 cm, alto 24 cm. Lámpara de techo de pantalla fabricada en hierro, aluminio y silicona. El área de irradiación es de aprox. 10-25 metros cuadrados;

【Lámparas de techo LED modernas con control remoto】 Lámpara de techo LED para sala de estar moderna La lámpara de techo LED es un equipo de iluminación interior ideal. ¡Con la tecnología LED moderna, puede ahorrar más del 90% de energía en comparación con las lámparas incandescentes convencionales! Tiras de chips LED de ahorro de energía de alta calidad (instalación permanente);

【Fácil instalación y decoración del hogar】Modernas lamparas de techo led regulable salon adecuado para una variedad de tipos de instalación. Es el dispositivo perfecto para la instalación en el dormitorio, sala de estar, cocina, comedor, estudio, vestíbulo, pasillo, pasillo, escalera, desván, balcón, oficina, restaurante, pasillo;

【No hay riesgo de comprar lámpara de techo LED LED 30 días de cambio y devolución gratis para este dormitorio / sala de estar / comedor / cocina / lámpara de techo, así como 3 años de garantía (puede enviar accesorios defectuosos o reembolso parcial). Tenemos nuestra propia fábrica y un equipo de ingeniería profesional. Si tiene alguna pregunta sobre esta luz de techo con control remoto, contáctenos en cualquier momento, estamos juntos. READ Los 30 mejores Tester Digital Profesional capaces: la mejor revisión sobre Tester Digital Profesional

Artpad Vintage Loft Lámpara de techo Led Jaula de hierro negro Lámpara giratoria de techo giratoria de 360 ° Lámpara de metal nórdico Luz para cocina Dormitorio Balcón Barra de pasillo E27 € 23.39 in stock 1 new from €23.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Diseño giratorio, el cuerpo de la lámpara y la articulación giran 360 ° fácilmente, puede hacer diferentes formas según su idea para su hogar cálido.

2.Cuerpo de metal pintado, es antioxidante y duradero, también es fácil de limpiar con una toalla. La lámpara se está soldando mucho antes del envío. Es conveniente para la instalación.

3.Fácil de instalar y seguro: se incluyen todos los tornillos necesarios, solo conecte el cable a la alimentación y luego se puede encender. lámpara de ahorro. Potencia máxima 60w.

4.Después de la venta: no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna insatisfacción con la calidad o la instalación.Recompensó una opinión del cliente casi 100% positiva y ofrecemos 36 meses de garantía.

5.La lámpara colgante de techo de estilo moderno industrial de aplicación amplia es una decoración de variedad a juego. Es la lámpara perfecta para instalar en iluminación interior, cocina, comedor, sala de estar, porche, almacén, granero, pasillo, entrada, baño, barra para ambiente o iluminación de acento y más.

Goeco Lampara LED Techo, Lampara Techo Dormitorio Moderna 40W 4500LM, Plafón LED Techo de Acrílico Blancas para Sala de Estar Dormitorio Cocina, Diámetro 54cm Luz Blanca Fria 6500K € 49.98 in stock 1 new from €49.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lampara Techo Dormitorio: 40W 4500 lúmenes, 6500K de luz blanca fría. La fuente luminosa es de LED y la duración es de 30.000 horas. Tensión 220V.

Plafon LED Techo de Acrílico Blancas: transmisión de la luz uniforme, saludable y sin parpadeo, protege los ojos de daños.

Luz de Techo Materiale: base de metal, robusto y duradero. La pantalla de acrílico proporciona una transmisión de luz uniforme y una iluminación suficiente.

Moderno Design: meteor, sencillo y moderno, exactamente como una bonita meteorológica en el techo, que hace que tu casa sea más bonita y elegante.

Ocasiones aplicables: adecuado para dormitorios, dormitorios, salas de estudio, vestuarios y otras ocasiones. El área de iluminación es de aproximadamente 15-20 m².

LOKUNM ventilador de techo con luz Ajustable ventilador techo con luz ventilador de techo silencioso Moderno lampara ventilador techo dormitorio 3 temperaturas de color ventiladores de techo con luz € 119.00 in stock 1 new from €119.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Luz moderna combinada con un ventilador】La moderna luz del ventilador mantiene su casa con estilo e inspiración, con una variedad de funciones y tres temperaturas de color para satisfacer sus diferentes necesidades de iluminación, y tres velocidades de viento para satisfacer sus necesidades de viento en diferentes situaciones deportivas

【Temperatura de color y brillo】Ventilador de techo con luz tiene tres temperaturas de color ajustables, puede elegir la luz cálida de 3000k para relajarse por la noche, la luz neutra de 4500 para trabajar y la luz fría de 6000k para hacer las tareas del hogar, también puede ajustar el brillo de la luz (1%-100%) para crear una variedad de ambientes según sus diferentes necesidades.

【Velocidad del viento y silencio】Ventiladores de techo con luz tiene tres velocidades de viento diferentes para darle una brisa cómoda por la noche cuando está durmiendo, una brisa fresca cuando está entreteniendo y jugando con su familia y una brisa fuerte cuando está haciendo ejercicio. Ventilador silencioso es silenciosa incluso cuando sopla una brisa fuerte y no afectará a su vida, ofreciéndole un entorno cómodo y tranquilo.

【Temporizador y memoria】Ventilador techo con luz y mando a distancia tiene un modo de temporizador (1/2h) para que pueda encenderlo por la noche durante el tiempo deseado antes de irse a la cama, para que no tenga que levantarse en medio de la noche para apagarlo. Lamparas de techo dormitorio también tiene una función de memoria, recuerda la última vez que configuraste la luz y la próxima vez que la enciendas será la configuración de la luz que prefieras.

【Instalación y seguridad】La luz del ventilador empotrado es muy fácil de instalar, sólo se necesitan unos pocos pasos para instalarlo con éxito, hay instrucciones, y puede tenerlo instalado en poco tiempo. Ventilador techo sin aspas previene accidentes de cosas que colisionan con el aspa del ventilador, y también previene que el aspa del ventilador se caiga y le golpee, protegiéndole a usted y a su familia.

LED Lámpara de Techo Compatible con Alexa y Google Home, 24W 30cm Plafón Techo Regulable Wifi RGB Colores, Luz Techo Inteligente para Dormitorio Salon Cocina Baño Habitacion Infantil Juvenil (Blanco) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Lámpara de Techo Inteligente】Compatible con Alexa y Google Home (Wi-Fi). Este plafón tiene luz blanco fria/natural/calida de 24W + luz RGB colores de 8W, con ajuste de brillo de 1-100%. Elija el brillo adecuado para contribuir a una tierra verde. ¿Listo para agregar otro nuevo compañero a su hogar inteligente?

❤【Controla Como Quieras】 Con esta plafon de techo puedes disfrutar de la máxima inteligencia. Mando a distancia + APP (Smart Life o Tuya) + Voz (Alexa y Google Home). 【Mando a Distancia】7 colores RGB + 3 luz blanco + 4 colores personalizados + 4 cronometraje. Con 10 niveles de brillo ajustables. 【APP】Tiene 16 millones de colores para elegir. Ajuste la temperatura del color (3000K-6500K) y el brillo (1-100%). Y la App puede configurar "4 botones de color personalizados en el Mando a distancia".

❤【Memoria y Ahorro Energético】(Luz blanca: 24W, 2200Lm) y (Color RGB: 8W, 700Lm). Esta luz de techo utiliza perlas y chips de alta calidad para brindar durabilidad y brillo garantizado. La lampara led techo puede recordar la configuración de la luz. El "color de luz, temperatura de color, brillo antes de la última vez que se apagó la luz" se enciende cada vez que se enciende la luz. Recuerda tus favoritos.

❤【Diseño Sellado】Ampliamente utilizado: resistente a la humedad, los insectos y el polvo. Esta lámpara de techo es adecuada para todos los rincones de la casa (a menos que no tenga techo). Para Interior y Exterior, Cocina, Salon, Dormitorio, Bano, Comedor, Pasillo, Oficina, Garaje, Habitacion juvenil y infantil, Habitacion matrimonio, etc.

❤【Respuesta Rápida】Si no está satisfecho con esta lámpara de techo inteligente, le ofreceremos un reemplazo gratuito o un reembolso completo. Siéntete libre de contactarnos. Siempre hemos sido serios acerca de servir a cada cliente 🙂

Plafon Led Techo,32W Modernas Lámpara de Techo,Redondo Blanca Luz de Techo 2500LM Blanco cálido 3000K Plafones para Techo,lamparas Techo Para Comedor Corredor Baño Cocina Dormitorio Pasillo,Largo 28cm € 34.99 in stock 1 new from €34.99

1 used from €33.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño perfecto】: Esta pequeña y modernas lampara de techo LED de 32 W tamaño: 27 x 20 x 6 cm (10,63 x 7,87 x 2,36 pulgadas) de largo, Blanco cálido (3000 K), 220 V CA. , se agrega el diseño de la barra de luz en forma de pétalo, que no solo tiene el efecto visual perfecto, sino que también aumenta el brillo del espacio interior, ilumina y decora perfectamente su interior.

【Ahorro de energía】: el brillo de las lámparas de techo modernas alcanza los 2500LM, el brillo de las lámparas de techo de 32W es equivalente al brillo de las lámparas incandescentes de 150W, el ahorro de energía es del 85%, la vida útil es de hasta 30000 horas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente . lampara LED techo para interiores son el reemplazo perfecto para las lámparas incandescentes y fluorescentes.

【Instalación rápida】: Plafon Led Techo LED redonda tiene un diseño simple, solo conecte el cable y atornille la luz de techo al techo, se puede instalar fácilmente y se puede instalar fácilmente sin herramientas ni personal adicionales.

【Protección ocular y seguridad】: el cuerpo de la lámpara de techo ignífugo puede evitar descargas eléctricas y fugas causadas por cortocircuitos, y el diseño de la fuente de alimentación con protección contra cortocircuitos incorporada realmente protege a la familia. Al mismo tiempo, la lámpara de techo LED adopta una pantalla acrílica, sin plomo, sin mercurio, sin ultravioleta, sin infrarrojos, sin deslumbramiento, sin parpadeo, un ambiente confortable.

【AMPLIAS APLICACIONES】: Esta moderna luz de techo LED blanca tiene una apariencia pequeña y exquisita, es muy adecuada para espacios de 5 a 15 metros cuadrados, como pasillos, salas de estar, comedores, dormitorios, baños, cuartos de niños, cocinas , balcones, pasillos, áticos, patios, restaurantes, cafeterías, bares, etc.

Auxtop Plafón LED de 24W, Regulable Lampara de Techo LED Cambio de Color Con Mando a Distancia, 3000K-6500K, 3200 lm,RGB Monocolor + Multicolor para Dormitorio, Habitación Infantil, Salón, IP54 (24) € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alto brillo】: la lámpara de techo Energy utiliza perlas de lámpara LED de alta calidad, 24 W equivalen a 240 W, lo que brinda una iluminación de alto brillo de 3200 LM a su hogar. Alto índice de reproducción cromática RA>80, realmente restaura los colores de la vida. protegiendo sus ojos de la luz brillante, el diseño plano de esta lámpara de techo es perfecto para techos bajos. Dimensiones: Ø29cm*2.3cm

【Regulable+RGB】 - La luz de techo de 24 W + la luz de fondo RGB se pueden encender individualmente o al mismo tiempo. Con el control remoto, puede ajustar libremente la temperatura de color de la luz principal, blanco cálido o frío, y el brillo; proporcionando más opciones para diferentes escenarios, perfecto para fiestas, noches de cine, salas de juegos, cumpleaños, día de la madre, día del niño, etc.

【Luz de techo regulable de 3000 K a 6500 K】: con el mando a distancia, 3 temperaturas de color, se pueden ajustar continuamente de 3000 K a 6500 K, puedes atenuar la luz de techo en el rango de brillo de 10 % a 100 % según tus necesidades. y configura la luz en blanco cálido, blanco neutro y blanco frío.

【Modo de visión nocturna + función de memoria】: la lámpara de techo moderna tiene un modo de luz nocturna con un brillo del 10%, que no afecta el sueño. El control remoto puede guardar automáticamente la última configuración sin tener que restablecerla cada vez. cuando utilice el adaptador de corriente o el interruptor de pared, deje la luz encendida durante al menos 30 s para que la función de memoria surta efecto.

【Ahorro de energía súper brillante y resistente al agua IP54】: esta bombilla LED de techo de 24 W es equivalente a una bombilla incandescente tradicional de 200 W, que puede ahorrar más del 90% en su factura de electricidad. La luz de techo tiene una clasificación de protección contra salpicaduras IP54. Puede instalar luces de techo en la mayoría de los lugares, p. dormitorio, sala de estar, pasillo, habitación infantil, garaje, baño, cocina, bodega, etc.

