Los 30 mejores Lampara De Pie Madera capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Pie Madera

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lampara De Pie Madera?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lampara De Pie Madera del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Tomons Lámpara de Pie LED Lámpara de Suelo Moderno Lámpara Vertical en Madera con Trípode Removible para sala de Estar, Dormitorio, Estudio € 88.99

€ 81.99 in stock 1 new from €81.99

1 used from €75.60

Free shipping

Amazon.es Features Estructura en madera: Tomons presenta una nueva serie de lámparas en madera. Este modelo tiene 3 pies que se montan en la base de la lámpara. La madera mantiene la textura y el color naturales

Pantalla en poliéster: la pantalla se monta la estructura de la lámpara con el y tiene un diámetro de 45 cm y un alto de 25 cm

Luz cálida: la pantalla en tejido filtra la luz y hace que sea más suave y relajante. El interruptor de pedal controla una bombilla LED de 8 W. Compatible también con bombillas de incandescencia

Diseño estilo nórdico: las lámparas Tomons son famosas para su calidad excelente y su estilo elegante. El modelo FL1002 es un accesorio de decoración perfecto para la casa y proporciona una iluminación de alta calidad para cada habitación

El paquete contiene: lámpara FL1002, una bombilla de 8W y un manual de instrucciones

HOMCOM Lámpara de Pie de Madera con 3 Estantes de Almacenaje para Bombilla E27 Potencia Máx. 40W Lámpara Moderna para Salón Dormitorio 26x26x160 cm Negro y Blanco € 56.99 in stock 1 new from €56.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ORIGINAL: Lámpara de diseño moderno muy original, con pantalla de luz y 3 estantes. Estructura hecha de tablero de madera MDF laminado. Agregará un ambiente agradable a tu habitación e impresionará a tus familiares e invitados.

CON 3 ESTANTES: Lámpara con estantería de 3 baldas para almacenar objetos pequeños y exhibir adornos. Puedes colocar marcos de fotos, libros, alguna maceta con plantas, etc. Para dar aún más calidez al ambiente.

PANTALLA DE LUZ: La pantalla de luz de esta lámpara mide 39 cm de alto, suaviza la luz, ilumina el entorno circundante y protege tus ojos, ofreciendo una excelente experiencia de iluminación. Ideal para leer libros, ver películas, etc.

VERSÁTIL: Lámpara de pie apta para colocar en diferentes estancias como dormitorios, salas de estar, estudios, dormitorios, etc. para poner cerca de la cama, al lado de tus sofás o en la zona de lectura.

MEDIDAS TOTALES: 26x26x160 cm (LxANxAL); Medidas de la pantalla: 24x24x39 cm (LxANxAL); Porta lámpara E27 (BOMBILLA NO INCLUIDA).

SUNMORY Lampara de pie Madera con 3 Temperaturas De Color, 2 Puertos de Carga USB y 1 Cajón, Lampara de Pie de Estar, Dormitorio, Oficina, Decoración Salon, Lamparas de Pie Negro (Bombilla Incluida) € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping

Amazon.es Features 【2 Puertos USB de Carga y 1 Cajón】 Lampara de pie tiene 2 puertos USB de carga, recarga convenientemente sus dispositivos móviles, incluidos iPhones y dispositivos Android, al mismo tiempo. Esto reducirá el desorden de los cables de carga en su sala de estar o dormitorio y mejorará la comodidad de su vida.La lámpara de piso con estantes tiene 1 cajón, las cosas pequeñas que son fáciles de perder se pueden colocar en el cajón, como llaves, control remoto , vasos, etc.

【3 Temperaturas de Color Bombilla LED Incluida】Lamparas de pie para salon incluye una bombilla LED de 9W, 800LM. La bombilla de la lámpara LED tiene 3 colores de temperatura: 3000K / 5000K / 4000K. Puede elegir la temperatura de color adecuada según las diferentes escenas. La temperatura del color se puede cambiar tirando de la cuerda dos veces después de encender la luz. Adecuado para la lectura del dormitorio o la iluminación de la sala de estar.

【Gran almacenamiento y exhibición】La lampara de pie salon y tiene 3 estantes, Las decoraciones se pueden colocar en el estante, como manualidades, jarrones, libros, etc.Adecuado para sala de estar, sala de lectura, dormitorio, oficina, no lo es sólo una lámpara de pie, pero también una mesita de noche alta y estrecha con lámpara. Esta es la combinación perfecta de mesita de noche y lámpara de mesa.

【Asia / Contemporary Design】El lamparas de pie de estar está hecho de madera maciza con una estructura estable y más duradera. Con la pantalla de tela, muestra la elegancia y la sencillez del estilo clásico asiático. Las lampara de pie madera son adecuadas para diferentes estilos de decoración de habitaciones.

【Montaje sencillo】 Puede encontrar los pasos para instalar la lampara pie en el manual del usuario, incluidas las instrucciones de texto de instalación y los videos de instalación. La herramienta de instalación está incluida en el paquete del producto, que es simple y conveniente de instalar, muy adecuada Para los entusiastas del bricolaje. Si encuentra que falta alguna pieza o está dañada cuando recibe la mercancía, puede contactarnos y lo resolveremos lo antes posible. READ Amazon se enfrenta por primera vez a la Champions League en Italia - Digital TV Europe

Tomons Lámpara de Pie Trípode de Madera, con Repisa y Bombilla E27 8W, Pantalla de Tela Blanca, Estilo Escandinavo Pantalla para Salón, Dormitorio, Oficina € 104.99 in stock 1 new from €104.99

Free shipping

Amazon.es Features Diseño escandinavo: Hecha de madera y lino blanco, la lámpara es clásica, sencilla y elegante. El típico estilo escandinavo resalta la elegancia de la decoración de su hogar.

Repisa extraíble: La repisa redonda extraíble permite guardar cómodamente las cosas del día a día, como el móvil, un libro o una taza. Su diámetro es de 38 cm (15 pulgadas).

Material de primera calidad: Madera natural adoptada, las patas de la lámpara no se deforman ni se agrietan. La pantalla de tela blanca es sencilla pero elegante. El diseño del trípode garantiza la estabilidad, evitando que la lámpara se vuelque. Las almohadillas antideslizantes para los pies protegen el suelo de los arañazos.

Luz suave: Se ofrece una bombilla de luz cálida de 8 vatios. La pantalla filtra la luz haciéndola cálida y suave, creando un ambiente acogedor y confortable en casa.

Lo que obtiene:Lámpara de piso x1, Bombilla E27 8W x1, Manual de instrucciones x1

Tomons Lámpara de Pie LED Regulable Trípode de Madera, Estilo Escandinavo, Moderna para Sala de Estar, Dormitorio, Estudio, Hotel y Oficina € 94.99 in stock 1 new from €94.99

1 used from €69.46

Free shipping

Amazon.es Features Lámpara de suelo trípode: los materiales (madera y paño blanco) y el diseño originales hacen que esta lámpara se pueda combinar con diferentes estilos de decoración, como el estilo moderno, el estilo retro, el tradicional, el rural, el nórdico, el minimalista y el artístico.

Regulable: la bombilla “dimmable” te permite ajustar la intensidad de la luz como prefieres. La oferta incluye una bombilla de 8W de luz suave y natural (usar sólo bombillas regulables).

Materiales de alta calidad: pantalla cilíndrica con base trípode en madera. Para armarla es suficiente tornillar las patas. Para hacerla más estable y evitar los arañazos, colocar las protecciones. Protege la lámpara de niños y de mascotas.

Luz cálida: la bombilla blanca mateada emite una luz cálida. La pantalla alivia la intensidad y ayuda a crear una atmósfera cálida y romántica.

La oferta incluye: lámpara de suelo x 1, bombilla x 1, manual de instrucciones, embalaje profesional y servicio de atención al cliente siempre.

Lámpara de pie EGLO TOWNSHEND 5, lámpara de pie vintage con 2 bombillas de estilo industrial, lámpara de pie de acero y madera, color negro, marrón, casquillo E27, incl interruptor € 89.28 in stock 7 new from €89.28

5 used from €54.20

Free shipping

Amazon.es Features La mezcla de materiales con el listón de madera maciza y clara y el acero negro, proporciona a esta lámpara un auténtico aspecto vintage

Cuando se enciende la lámpara, surge a través de la pantalla de alambre un fascinante juego de luces y sombras

Lámpara de pie con un elegante diseño industrial para interiores, como sala de estar, dormitorio, comedor, cocina o pasillo

Las bombillas de filamento de la imagen no se incluyen en el contenido de la entrega y están disponibles por separado con el código EGLO 11553

Admite cualquier bombilla con casquillo E27, voltaje máximoo por casquillo de 60 W

LEDKIA LIGHTING Lámpara de Pie Silinda 1595x400x400 mm Blanco E27 Casquillo Gordo Metal - Téxtil Decoración Salón, Habitación, Dormitorio € 62.04 in stock 1 new from €62.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Lámpara de Pie Silinda combina un diseño único y elegante con unos acabados de máxima calidad De este modo podemos escoger una luz cálida, fría o neutra según el ambiente que deseemos crear

Este tipo de lámparas de diseño nos permiten dar ese toque elegante que aportará personalidad a cualquier espacio convirtiéndolo en algo único Una opción interesante es optar por algunas de las bombillas RGB o CCT que nos aportarán un plus de versatilidad a la hora de iluminar el espacio, ya

【Dimensiones del Producto】Este producto cuenta con unas dimensiones: 1595x400x400 mm ocupa poco espacio, siendo ligero y resistente

【Control de Calidad】Producto con acabados de alta calidad. Aprobado por los certificados internacionales: CE & RoHS

【Acabados de Calidad】Fabricado principalmente en Metal - Téxtil para una larga durabilidad y resistencia.

Outon Lámpara de Pie con Estantes, Temperatura de 3 Colores, Lámpara de pie Moderna con Cadena de Tiro, Lámpara de Pie con Pantalla de Lino Blanco para Sala de Estar, Dormitorio, Oficina, Madera € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping

Amazon.es Features Larga vida útil y crea estado de ánimo: la moderna lámpara de pie incluye una bombilla LED brillante de 9 W, 810 lúmenes, 3 temperaturas de color (3000 K, 4200 K, 6500 K) de ahorro de energía con 25.000 horas de vida útil. Ahorra dinero y energía.

Estilo minimalista e iluminación cálida: fabricada con material de madera y pintada con un acabado de nogal limpio, la lámpara de pie de estante tiene un aspecto moderno y minimalista que se puede combinar fácilmente en cualquier diseño contemporáneo de habitación.

Interruptor de cadena y vida inteligente: la lámpara de pie de estante incorpora un interruptor de cadena para encender/apagar la lámpara, controla las temperaturas de color fácilmente con la cadena de tracción. Compatible con interruptor de pared y enchufe inteligente, enciende y apaga tu lámpara con Alexa o Google Assistant, siéntete libre de encender y apagar tu lámpara con tu voz cuando tus manos están llenas o entran en una habitación oscura.

Almacenamiento y visualización: lámpara de pie de 63 pulgadas de alto en un marco de madera tiene tres estantes de 10.25 pulgadas de ancho y 15 pulgadas de altura para un almacenamiento rápido (el control remoto de TV, teléfonos, tabletas, libros) y para mostrar tus fotos familiares, jarrones y arte. Perfecto para colocar en la esquina de tu salón, junto a tu cama o sofá.

Fácil de montar y ordenar: la lámpara de pie es fácil de montar en 5 minutos, sin necesidad de herramientas. Pesa solo alrededor de 5,5 kg, lo que te hace llevar en tus manos. La lámpara tiene un cable de 9 pies y por lo tanto se puede mover en una habitación. Viene con clips de plástico, ayudan a guardar el cable de alimentación para un producto de aspecto limpio en general.

CCLIFE Lámpara de Pie Trípode Moderna de Madera, Bombilla máx.60W, Lámpara de Pie Metálica de E27, 148 cm para Salón Dormitorio Oficina, Color:148x60x40cm Beige € 65.98 in stock 2 new from €65.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ?LÁMPARA DE TRÍPODE DE MADERA MODERNA? La lámpara de pie tiene patas de trípode de madera y una pantalla de lámpara de color beige / negro. La lámpara de pie de madera se adapta a muchos estilos, incluida la decoración artística y el retro clásico. Se ve única y hermosa donde sea que decida colocar esta lámpara en su hogar u oficina.

?INTERRUPTOR DE PEDAL? El interruptor de pie hace que la lámpara de pie sea conveniente y confiable de usar, lo que nos puede ahorrar el uso de ambas manos para operar. Las lámparas de pie para dormitorio con suficiente longitud de cable de 300 CM, para que puedas colocar el suelo en el lugar correcto. Perfecto para dormitorio, boutique, sala de estar, vestíbulo, restaurante, bar, centro comercial, etc.

?LÁMPARA TIPO E27? Esta lámpara de pie trípode pasa la PRUEBA ESTÁNDAR DE SEGURIDAD CE. El estándar de seguridad CE le garantiza un producto seguro para el uso diario. La bombilla E27 no está incluida en el paquete. En esta lámpara de pie trípode de madera con base E27, puedes instalar la bombilla adecuada según tu deseado. Para obtener un mejor efecto de iluminación, 60W Max.

?CUIDADO DE OJOS?: -La lámpara de pie se combina con un trípode de madera de caucho natural de alta calidad y la pantalla de lino redondeada, duradera y estable. La lámpara de pie puede filtrar la luz fuerte emitida directamente por la bombilla, lo que puede hacer que la luz sea suave y cómoda. Esto no solo es bueno para la vista, sino que tampoco nos marea.

Dimensiones: L40 x W 60 x H 148 cm // Pantalla: 25 x 35-40 cm (alto x ancho) // Diámetro 35 cm arriba y 40 cm abajo

LEDKIA LIGHTING Lámpara de Pie Monah ILUZZIA 1640x370x250 mm Negro E27 Casquillo Gordo Aluminio - Madera Decoración Salón, Habitación, Dormitorio € 57.44 in stock 1 new from €57.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Lámpara de Pie Monah combina un diseño único y elegante con unos acabados de máxima calidad Una opción interesante es optar por algunas de las bombillas RGB o CCT que nos aportarán un plus de versatilidad a la hora de iluminar el espacio, ya

Este tipo de lámparas de diseño nos permiten dar ese toque elegante que aportará personalidad a cualquier espacio convirtiéndolo en algo único Se utiliza ampliamente en entornos tan variados como comedores, dormitorios, cocinas, salas de estar, restaurantes, cafeterías, etc

【Dimensiones del Producto】Este producto cuenta con unas dimensiones: 1640x370x250 mm ocupa poco espacio, siendo ligero y resistente

【Control de Calidad】Producto con acabados de alta calidad. Aprobado por los certificados internacionales: CE & RoHS

【Acabados de Calidad】Fabricado principalmente en Aluminio - Madera para una larga durabilidad y resistencia.

LEDKIA LIGHTING Lámpara de Pie Qaanso 1530x460x460 mm Camel E27 Casquillo Gordo Téxtil - Madera Decoración Salón, Habitación, Dormitorio € 86.19 in stock 1 new from €86.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Lámpara de Pie Qaanso es un elemento perfecto para dar un toque decorativo a cualquier espacio Lo importante es elegir la bombilla que ilumine de forma adecuada el espacio teniendo en cuenta las necesidades lumínicas del mismo

Podrán elegir entre nuestras dos variedades de colores, Blanco o Camel Aporta un plus de estilo y calidad a la iluminación de cualquier espacio con la Lámparas de Pie de nuestra tienda online

【Dimensiones del Producto】Este producto cuenta con unas dimensiones: 1530x460x460 mm ocupa poco espacio, siendo ligero y resistente

【Control de Calidad】Producto con acabados de alta calidad. Aprobado por los certificados internacionales: CE & RoHS

【Acabados de Calidad】Fabricado principalmente en Téxtil - Madera para una larga durabilidad y resistencia.

Paulmann 79654 Neordic Juna máx. 1x20 W, luminaria E14, lámpara de pie Verde Satinado/Cobre/Madera, bañador 230 V sin Fuente de luz € 84.87 in stock 7 new from €77.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

MIX IT - Se puede combinar con todas las luminarias para el hogar Paulmann de estilo nórdico

MADERA FSC- Producto certificado FSC con madera procedente de una gestión forestal responsable

CABLE DE TELA - El cable de la lámpara de pie está recubierto de tela por fuera

FUENTES DE LUZ DE LIBRE ELECCIÓN - No se olvide: ¡pida también la lámpara apropiada!

Alampia Lámpara de Pie Madera, 1.6M Lámpara de Piso con Estante, Moderna Lámpara de Lectura Negra con Portalámparas E27, Decoraciones Interiores Adecuado Para el Salón y el Dormitorio € 69.99 in stock 2 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Lámpara de pie Alampia】Lámpara de pie de madera de 160 cm de altura,Portalámparas E27 con interruptor de cableado,Los portalámparas son compatibles con los interruptores de pared/enchufes inteligentes,Soporta hasta 60W (este producto no incluye la bombilla),Armazón estable y resistente.La estantería de tres niveles le proporcionará mucho espacio de almacenamiento/exposición.

【Tapa de la lámpara y estilo de diseño】La pantalla de lino filtra la luz brillante,Haz que la luz sea suave y confortable,Evitar la fatiga visual.La lámpara de pie Alampia tiene un diseño sencillo y bonito,Colóquelo en cualquier lugar de la habitación sin que parezca fuera de lugar.

【Tres niveles de espacio de almacenamiento】La parte inferior de la lámpara tiene un estante que se puede quitar e instalar a voluntad,Se pueden colocar hasta tres capas.Puedes colocar libros, adornos, marcos de fotos, objetos de colección, plantas en los separadores,Cada espaciador puede soportar un máximo de 2,25 kg.

【Fácil de montar y utilizar】La lámpara de pie Alampia no sólo es robusta y bonita, sino también fácil de montar.Sólo hay que atornillar los tornillos,Y acaba de poner la pantalla de lino blanco en la pista.Tres clips incluidos para ayudarle a ocultar el mazo de cables,Haz que tu habitación sea más ordenada y bonita.

【Tamaño de la lámpara de pie de madera】Total: 160 cm (H) x 26 cm (W) x 26 cm (L),tapa de la lámpara: 36,8 cm (H) x 21,6 cm (A) x 21,6 cm (L).El interruptor es compatible con los enchufes inteligentes,El casquillo E27 admite bombillas de hasta 60w (las bombillas no están incluidas en este producto). READ Los 30 mejores Spray Desmoldante Reposteria capaces: la mejor revisión sobre Spray Desmoldante Reposteria

EGLO TOWNSHEND Lámpara de pie, 10 W, Blanco € 75.58 in stock 8 new from €75.58

Free shipping

Amazon.es Features Dimensiones: 20,5 cm de largo, 166,5 cm de alto

Esta lámpara de pie de la serie TOWNSHEND es de acero en color blanco

Luces de estilo industrial

Una lámpara elegante y decorativa. Da a tu hogar un toque acogedor

Moderna lámpara de pie de madera con pantalla textil, 1x E27 máx.60 W, metal / madera / textil, luz de madera / blanca € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

Incluye:interruptor de pie, longitud del cable 150 cm.

Datos de iluminación: adecuado para 1x E27 máx.60 W, adecuado para bombillas LED, bombillas exclusivas.

Dimensiones:Altura 1630 mm, Ancho 300 mm, Profundidad 800 mm, 300 mm de diámetro | Peso:5 kg | Material:Metal/Madera/textil | color: madera brillante / blanco.

TODOLAMPARA - LAMPARA DE PIE BLANCO BERGEN ESTILO NORDICO € 64.00 in stock 5 new from €64.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features e27|pie|salón|nordico|bergen

HOMCOM Lámpara de Pie Moderna para Dormitorio Estudio Salón con Luces E27 40W y Pulsador de Pie con Base Trípode Inoxidable Pantalla de Lino Beige 146cm € 66.99

€ 62.99 in stock 1 new from €62.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNO Y ELEGANTE: Lámpara trípode de madera. Estructura de madera y pantalla de lino beige. Se adapta a cualquier decoración como los estilos moderno, urbano, industrial, natural, nórdico, minimalista etc. A parte de usarla para iluminar, también la puedes usar como elemento decorativo.

AMBIENET ACOGEDOR: Pantalla de lino con forma redonda. Ofrece una luz suave y agradable. Con almohadillas antideslizantes en las patas para aumentar estabilidad. Ideal para comedor, sala de estar, dormitorio, …

INTERRUPTOR A PEDAL: Incorpora un pulsador para encenderla o apagarla cómodamente. Muy ligero, por lo que te será muy fácil de transportar.

AHORRO ENERGÍA: Funciona con una bombilla E27 de 40W. Suficiente para crear una luz agradable y cálida. Ahorra electricidad y dinero.

DIMENSIONES TOTALES: 52x52x146cm (LxANxAL). Potencia máxima de la bombilla: 40W. Bombilla no incluida.

Lámpara de pie de madera con Control Remoto con Estantes Decorativos, Atenuador Dimmer Continuo 3 Temperaturas de Color (Negro) € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping

Amazon.es Features Color Negro

HOMCOM Lámpara de Pie de Madera con 3 Estantes Pantalla PVC Interruptor de Pie Estilo Moderno para Dormitorio Sala de Estar Salón Estudio 32x32x150 cm Roble Gris y Blanco € 61.99 in stock 1 new from €61.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LÁMPARA CON ESTANTERÍA: Las patas de esta lámpara de pie hacen a su vez de estantería. Cuenta con 3 niveles de estantes para poner marcos de foto, jarrones, libros, etc., aportando un toque de elegancia y decoración a tu hogar para que luzca mejor

LUZ SUAVE: Viene con una pantalla de 36 cm de alto, fabricada con PVC resistente. La pantalla suaviza la luz que emite la bombilla, creando un ambiente acogedor y confortable

FÁCIL DE USAR Y MONTAR: Requiere un rápido y fácil montaje, basta con apretar los tornillos y montar la pantalla blanca. Al tener un cable de alimentación de 1,8 m su conexión a la red eléctrica no condicionará su colocación. Se enciende y apaga fácilmente mediante un interruptor de pedal

MATERIAL RESISTENTE: Su estructura de madera de pino maciza ofrece además de una bonita apariencia, una gran estabilidad y una larga vida útil. Adecuada para tener en casi todos los espacios de tu hogar, como dormitorios, la sala de estar o el estudio

MEDIDAS TOTALES: 32x32x150 cm (LxANxAL); Carga máxima: 2,5 kg (cada estante). Funciona con una bombilla E27 (no incluida)

LEDKIA LIGHTING Lámpara de Pie Naweza 1440x650x650 mm Blanco E27 Casquillo Gordo Téxtil - Madera Decoración Salón, Habitación, Dormitorio € 65.49 in stock 1 new from €65.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Lámpara de Pie Naweza es un elemento perfecto para dar un toque decorativo a cualquier espacio Aporta un plus de estilo y calidad a la iluminación de cualquier espacio con la Lámparas de Pie de nuestra tienda online efectoLED

Características de la Lámpara de Pie Naweza Está fabricada con patas de madera y una pantalla de tela negra que en combinación con su diseño presenta un aspecto moderno, pero que combinará perfectamente con la decoración de cualquier espacio sin importar cual sea su estilo Utiliza 1 Bombilla E27 NO INCLUIDA en el producto.

【Dimensiones del Producto】Este producto cuenta con unas dimensiones: 1440x650x650 mm ocupa poco espacio, siendo ligero y resistente

【Control de Calidad】Producto con acabados de alta calidad. Aprobado por los certificados internacionales: CE & RoHS

【Acabados de Calidad】Fabricado principalmente en Téxtil - Madera para una larga durabilidad y resistencia.

SUNMORY Lampara de Pie Salon, Bombilla de 9W LED de Temperatura de Tres Colores, con Trípode de Madera de Estilo Medieval, Lampara de Pie de Madera Adecuada para Dormitorio, Oficina y Sala de Estar € 75.99 in stock 2 new from €75.99

Free shipping

Amazon.es Features [Temperatura de tres colores] La lampara salon puede cambiar tres temperaturas de color (3000-4000-5000K) y está equipada con bombillas LED de 9W y 800 lúmenes. Puede cambiar la temperatura del color y encender y apagar la lampara de pie vintage a través del interruptor de cremallera, que es fácil de usar y reduce la dificultad de encontrar el interruptor en la oscuridad. Esta lampara de pie led puede cambiar la temperatura de color de acuerdo con diferentes escenas y estados de ánimo.

[Trípode de madera maciza] La lámpara de pie está hecha de madera maciza de caucho de alta calidad, que es duradera y hermosa. La estructura del trípode asegura la estabilidad de la lampara pie salon. El arnés de cableado adjunto puede atar los cables a las patas de la lámpara sin destruir la estética de la lámpara de pie. El diseño simple y clásico permite que la lampara led pie combine con diferentes estilos de hogar retro / moderno y se convierta en una decoración de alta calidad en su hogar.

[Pantalla de lino extraíble] La pantalla de la lampara salon de pie está hecha de material de lino. A través de la pantalla de tela, la luz se vuelve suave y protectora para los ojos, creando un ambiente cálido. Es adecuado para la iluminación en varios lugares como dormitorios, salas de estar, estudios y lámparas de oficina. La pantalla de lámpara desmontable es fácil de limpiar y también puede cambiar una pantalla de lámpara diferente según las diferentes preferencias (se compra por separado).

[Fácil de montar] Las lamparas de pie para salon están equipadas con herramientas y accesorios de instalación, y proporcionan manuales de instrucciones y videos de instalación, lo que hace que la instalación sea simple y una persona puede completarla fácilmente. El ángulo de las patas de la lámpara se puede ajustar para ajustar la altura de la lámpara. La lamparas de pie modernas se puede usar con Alexa, Google Home Assistant, Apple HomeKit (debe comprar un enchufe inteligente usted mismo).

[Lista de embalaje de la SUNMORY lampara de pie salon moderna ] Lampara pie madera (debe instalarla usted mismo) * 1, bombilla LED de temperatura de tres colores de 9 W * 1, herramienta de instalación * 1, manual de instalación * 1. Por lo tanto, se puede instalar al recibirlo, no se requieren otras herramientas ni materiales.

QAZQA Lámpara de pie industrial negra madera - MANGOES/Acero Alargada Adecuado para LED Max. 1 x 25 Watt € 175.00 in stock 1 new from €175.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Tipo de portalámparas: E27. No se incluyen las bombillas.

✔ Espacios adecuados para esta lámpara: Illuminacion Interior, Comedor, Despacho/oficina, Dormitorio de niños, Dormitorio, Tienda/ sala de exposición, Habitación.

✔ Max. 1 x 25 Watt. Voltaje: 230V. Tipo de protección: [IP20] SIN PROTECCIÓN CONTRA el AGUA.

✔ Funciones adicionales: Regulable, pero no incluye el regulador, Incluye cable y enchufe.

✔ Lamparas de pie Café Industrial.

Hanzla Collection Antiguo trípode de madera lámpara de pie retro vintage hogar y oficina decoración iluminación € 57.99 in stock 1 new from €57.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La lámpara de pantalla antigua es el mejor regalo para tu familia y amigos.

Material: acero inoxidable, aluminio y madera

Acabado: envejecido. Peso: 2 kg aprox

Altura del soporte desde la parte inferior hasta el casquillo de la bombilla de 83 cm y extensión de hasta 106 cm aproximadamente

El cableado y el soporte de la bombilla están disponibles para todos los países, la bombilla y la pantalla no están incluidos por razones de seguridad

LEDKIA LIGHTING Lámpara de Pie Ulux 1450x250x250 mm Camel E27 Casquillo Gordo Metal Decoración Salón, Habitación, Dormitorio € 28.69

€ 22.95 in stock 1 new from €22.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Lámpara de Pie Ulux es un elemento perfecto para dar un toque decorativo a cualquier espacio Aporta un plus de estilo y calidad a la iluminación de cualquier espacio con la Lámparas de Pie de nuestra tienda online efectoLED

Está fabricada en metal que en combinación con su diseño minimalista presenta un aspecto moderno, pero que combinará perfectamente con la decoración de cualquier espacio sin importar cual sea su estilo Utiliza 1 Bombilla E27 NO INCLUIDA en el producto.

【Dimensiones del Producto】Este producto cuenta con unas dimensiones: 1450x250x250 mm ocupa poco espacio, siendo ligero y resistente

【Control de Calidad】Producto con acabados de alta calidad. Aprobado por los certificados internacionales: CE & RoHS

【Acabados de Calidad】Fabricado principalmente en Metal para una larga durabilidad y resistencia.

Lámpara de Pie, Lámpara de Pie Salon LED con Pantalla Colgante,E27 Enchufe Desmontable,para Salón, Dormitorio, Oficina(9W Luz Cálida LED Bombilla Incluida) € 63.99 in stock 5 new from €63.99

Free shipping

Amazon.es Features Lámpara de pie de 1,6 metros de alto: la lámpara de pie sencilla y elegante se adapta a cualquier habitación, es tanto práctica como decorativa.

Incluye bombilla LED de 9 W de color blanco cálido: luz brillante, acogedora y hermosa que crea un espacio cómodo en el que los amigos y la familia se sienten como en casa.

Rápido y fácil de montar: fácil de montar y se puede colocar en cualquier habitación de la casa. Con 4,65 kg de peso, puedes moverlo fácilmente en cualquier lugar.

Práctico interruptor de encendido/apagado: dispone de un práctico interruptor de pie en el cable para encender y apagar la iluminación.

⭐【2 años de garantía】: sin duda le ayudaremos si tiene un problema con la lámpara de pie. READ Los 30 mejores Consoladores Para Mujer capaces: la mejor revisión sobre Consoladores Para Mujer

Lampara de pie LED Regulable, Luz de Pie para Salon, Dormitorio, Estudio y Leer, Diseño Moderno, Luz cuidado Ojos, Bajo Consumo (negro) € 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Área de iluminación grande】 Un área iluminada amplia de 21,6 x 4,6 cm emite luz radiante para actividades como lectura, costura, carpintería y artesanías

【Iluminación totalmente personalizable】 Combine 4 temperaturas de color con 4 niveles de brillo para encontrar la iluminación óptima para su actividad o entorno

【Cuello de cisne flexible y altura perfecta】 Se ilumina cómodamente desde una altura de 1,76 m; El cuello de cisne giratorio permite que la luz se dirija exactamente donde se necesita

【Dura más, brilla más】 El LED de larga duración consume solo 10 W y ofrece hasta 1000 lux y 450 lm para una luz impresionante que no produce calor

【Construcción robusta】 La base ancha y rectangular es resistente e impide que la lámpara se vuelque, incluso en lugares delicados

Wellwerks Lámpara de Pie, Moderna Lámpara de Lectura Temperatura de Color Ajustable y RGB Luz Regulable, WiFi Inteligente APP Control con Amazon Alexa /Google Home € 69.99 in stock 1 new from €69.99

1 used from €61.73

Free shipping

Amazon.es Features 【Estilo moderno y Minimalista con estilo】Wellwerks lámpara de pie wifi tiene un diseño simple y elegante, muy adecuado para estilos de decoración tradicionales o modernos. La pantalla de la lámpara está hecha de lino, duradera, hermosa, desmontable y fácil de limpiar. El poste de la lámpara está hecho de material de metal negro, equipado con una buena base, que puede fijar mejor la lámpara de pie y evitar que los niños y las mascotas vuelquen la lámpara de pie, Es estable y seguro.

【Control inteligente】Wellwerks lámpara de pie tiene dos métodos de control, Control de voz o aplicación teléfono inteligente. Puede controlarla directamente por la aplicación de teléfono inteligente o Amazon Alexa. Puede operar las luces LED en cualquier momento y en cualquier lugar, que es adecuada para Amazon Alexa, Echo y Google Home. Nota: Solo se admite Wi-Fi de 2,4 GHz, no utilice una red WiFi de 5,0 GHz.

【LED RGB Regulable y Temporizador】Wellwerks Lámpara de pie que cambia de color , puede cambiar la iluminación temática adecuada de acuerdo con diferentes escenas, brindándole la atmósfera más ideal. Ajuste de brillo de 0% -100% y temperatura de color de 2700K-6000K se puede ajustar. Su fuente de luz puede proteger mejor los ojos, reducir el deslumbramiento y reducir la fatiga laboral. Función de temporizador incorporado, puede apagarlo después de dormir.

【Tecnología de iluminación de ahorrar de energía 】 Fabricado de materiales de alta calidad que ahorran energía,sin radiación UV, sin infrarrojos, sin reflejos, sin parpadeo, sin radiación electromagnética, Ideal para leer, trabajar, estudiar y decorar. Con tecnología LED avanzada hace que la lámpara tenga una vida útil prolongada y un bajo consumo de energía. Con una vida útil de 50,000 horas (aproximadamente 20 años), no se quemará ni sobrecalentará, ahorrando dinero y energía.

【 Ámbito de aplicación y Garantía】Las lámparas de pie utilizadas en nuestra vida diaria para oficina, dormitorio, sala de estar. Wellwerks lámpara de salón de arco inteligente viene con una garantía de 12 meses! Siempre respaldamos nuestros productos, si tiene algún problema, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected]

Lámpara de Pie GolWof 12W Luz de Piso con Control Remoto y Táctil, 6 Temperaturas de Color y 6 Brillos Ajustables, Temporizador Lámpara Moderna para Salón Dormitorio Oficina Hotel - Negro € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Modos de Luz Opcionales y Atenuador Continuo】 La lámpara de pie LED regulable ofrece 4 temperaturas de color al tacto, 6 temperaturas de color mediante controles remotos (3000k-6000k) y ajuste continuo a cualquier temperatura de color. Satisfaga sus diferentes necesidades de iluminación para volverse acogedor y cómodo.

【Toque y Controles Remotos】 GolWof lámpara de pie negra tiene un control táctil y un control remoto (a menos de 10 m) con el que puede ajustar el color, el brillo y el modo. 2 métodos de control, fácile de usar.

【Luz Súper Brillante y Suave】 Lámpara de pie salon, sin parpadeos. La luz suave y sin reflejos garantiza una experiencia de lectura agradable. Independientemente de si desea leer, escribir o simplemente relajarse, la lámpara de pie moderna ofrece suficiente luz sin forzar la vista.

【Cuello de Cisne Flexible y Case Pesada】 La lámpara de pie LED moderna con cuello de cisne ajustable de 360°, que se puede plegar y girar fácilmente, para que pueda ajustar la luz fácilmente según sus deseos. La base pesada proporciona estabilidad cuando son golpeados por niños o mascotas.

【Modos Múltiples, Libremente Seleccionables】 El control remoto de la lámpara de pie regulable tiene 7 modos: modo nocturno, general, sueño, café, lectura, trabajo, enfermería y juego. Además, la lámpara de suelo tiene una función de temporizador de 1 hora, para que puedas dormir tranquilo, que apaga automáticamente la lámpara después de 1 hora.

LEDKIA LIGHTING Lámpara de Pie Bioskop 1400x350x350 mm Plata E27 Casquillo Gordo Metal - Madera Decoración Salón, Habitación, Dormitorio € 80.44

€ 70.79 in stock 1 new from €70.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Lámpara de Pie Bioskop es un elemento perfecto para dar un toque decorativo a cualquier espacio Aporta un plus de estilo y calidad a la iluminación de cualquier espacio con la Lámparas de Pie de nuestra tienda online efectoLED

Características de la Lámpara de Pie Bioskop Está fabricada con patas de madera y una pantalla de metal que en combinación con su diseño presenta un aspecto rústico, pero que combinará perfectamente con la decoración de cualquier espacio sin importar cual sea su estilo Utiliza 1 Bombilla E27 NO INCLUIDA en el producto.

【Dimensiones del Producto】Este producto cuenta con unas dimensiones: 1400x350x350 mm ocupa poco espacio, siendo ligero y resistente

【Control de Calidad】Producto con acabados de alta calidad. Aprobado por los certificados internacionales: CE & RoHS

【Acabados de Calidad】Fabricado principalmente en Metal - Madera para una larga durabilidad y resistencia.

Lámpara de pie blanca Anten VILI | Lámpara de pie giratoria casquillo E27 máx. 60W | Lámpara de sofá moderna de metal con altura 159cm | Lámpara de pie para salón, dormitorio, estudio(sin bombillas) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping

Amazon.es Features | Altura: 159cm | Diámetro de la base: 21cm | Para esta lámpara de pie, se recomienda una bombilla potente de 60W como máximo del tipo E27 o una bombilla LED de 6W-9W (no incluida).

| La combinación de superficies blancas y vetas de madera aporta un ambiente fresco y sencillo a su hogar. Las lámparas de pie VILI pueden integrarse en cualquier lugar de su hogar. Es muy adecuado para la sala de estar, el dormitorio, el estudio.

° | La pantalla puede ajustarse en 360°, para que puedas ajustar la luz a tu gusto sin deslumbramientos. Esta lámpara de pie emite una luz directa y direccional, perfecta para leer y trabajar, o para crear un ambiente agradable.

| Esta lámpara de pie tiene un interruptor de palanca y la longitud del cable es de 2 metros. Se puede utilizar de forma flexible independientemente de la ubicación de la toma de corriente.

́ | Esta lámpara de pie tiene un interruptor de palanca y la longitud del cable es de 2 metros. Se puede utilizar de forma flexible independientemente de la ubicación de la toma de corriente.

