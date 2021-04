Inicio » Top News Los 30 mejores Lampara Colgante Techo capaces: la mejor revisión sobre Lampara Colgante Techo Top News Los 30 mejores Lampara Colgante Techo capaces: la mejor revisión sobre Lampara Colgante Techo 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lampara Colgante Techo?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lampara Colgante Techo del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Lixada Lámpara Vintage Colgante, E27 50 cm Lámpara de Techo de Cáñamo Rústico Retro Estilo Comedor Restaurante Cafe Iluminación Uso € 11.59 in stock 4 new from €11.59

1 used from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤La base de la lámpara E27, usted puede elegir cualesquiera bulbos con el interfaz E27 como usted quiere.

❤Hecho de cuerda de cáñamo, la luz del colgante se ve muy especial y vintage.

❤Usted puede atar varios nudos creativos y únicos como su preferencia.

❤Perfeccione para crear la atmósfera caliente, romántica para sus restaurantes, bares y cafés.

Anten 30W LED Lámpara Comedor Techo Colgante Regulable, Moderno Lámpara para Mesa de Comedor con Mando a Distáncia (69x17cm) € 59.99 in stock 2 new from €59.99

1 used from €52.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multi Modos de Trabajo --- El mando infrarrojo 2.4G para puede regular tanto la intensidad de la luz como el tipo de luz

El Rango Regulable --- Control de brillo de 5% a 100% (150-3000Lm); Cambiar la temperatura de color (3000K - 4500K - 6000K) con un mando a distáncia o un interruptor doméstico normal

Estilo Moderno y Minimalista --- Lámpara de comedor colgante regulable Perfectas para sobre la mesa en el área de comedor, salón, cafetería, restaurante

Ahorro de Energía 85% --- 30W LED Lámpara Comedor regulable, PF > 0.9, Max Flujo luminoso: 3000Lm, Equivalente a la lámpara incandescente tradicional de 180W

Dimensiones --- Lámpara de comedor: 69x18cm; Línea del cable de la longitud máxima de 90cm, usted es libre de ajustar su altura para adaptarse adapte a sus necesidades (5~90cm)

Lámpara colgante moderna de LED, plafón artístico con potencia de 48 W, luz diurna 6000 K, altura de suspensión ajustable € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Starryol Lámpara artística de marca: Bombilla LED incluida, máx. 48 W LED integrado. Material: aluminio y silicona

Longitud: 60 cm. Ancho: 22 cm. Longitud de la cadena: 120 cm. Fácil de ajustar la altura del anillo con pasadores de fijación del cable. Perfecto para la altura del techo.

Moderna lámpara de techo LED para salón, dormitorio, comedor, cocina, isla, vestíbulo, pasillo, sábana, entrada, oficina, estudio.

En comparación con las bombillas incandescentes tradicionales, el controlador de luces LED de calidad estable, más respetuoso con el medio ambiente, aumentará el brillo de la luz con un menor consumo de energía para ti.

Reembolso / reemplazo 100% para problemas de calidad. Si tienes preguntas sobre esta lámpara de techo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tu satisfacción es nuestra cultura

Lámpara de Techo Vintage, Tomshine 2 pack 3.94ft/1.2m Lámpara Colgante Retro de Metal,E27 Base de la Bombilla,Lámpara de Techo Industrial para Cocina Restaurante,Ø300mm € 39.99

€ 36.99 in stock 3 new from €36.99

1 used from €27.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Retro】:Esta lámpara colgante con un diseño vintage elegante e industrial, material metálico, una combinación de negro y oro, crea un ambiente agradable para su habitación.

【2 Piezas Lámpara Colgante】:Se entregan en un paquete de 2, más rentable que la compra de una sola pieza, decoran e iluminan ampliamente sus espacios.

【Longitud Ajustable】:El cable de suspensión se puede ajustar hasta 3,94 ft / 1,2 m, puede elegir la longitud de suspensión adecuada antes de la instalación.

【Instalación Fácil】:Bien embalado e incluye instrucciones y tornillos de montaje para una fácil instalación.

【Amplia Aplicación】:Opción de base de bombillas E27 estándar para su cocina, comedor, dormitorio, bar, pasillo, restaurante. READ Una historia de eclipses solares y respuestas extrañas a ellos.

Lámpara Colgante Industrial Vintage Φ22cm de Bombillas E27 Lámpara de Techo Colgante Retro Metal Colgante de luz techo Iluminación Interior para Sala de Estar Cocina Restaurante Salón Bar Café, Negro € 19.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la lámpara: Anchura 22*altura 13CM; Longitud del cable: 150CM; Material de pantalla: hierro; Color: Matt black; Diámetro de la base: 10CM; Voltaje: AC 110-240V; Peso: 700g.

Lámpara colgante industrial vintage está hecha de hierro de alta calidad, la superficie con el carbón bajo, protección del medio ambiente, no tóxica y ecológica, no se oxida, además es resistente, uniforme del color y durabilidad, fácil de instalar.

Lámpara de techo colgantes, la potencia: máx 60w, el casquillo: e27, no incluye la bombilla, fuente de luz disponible: incandescente, halógena, edison, led, CFL etc.

Estilo vintage, nórdico, retro y romántico, el color de externo y interno: negro. El diseño clásico de esta lámpara colgante es atemporal. Ilumina tu comedor y crea un ambiente acogedor, cómodo y cálido.

Adecuado para diferentes estilos: Moderno / Retro / Loft / Vintage. Perfecto para la sala de estar, comedor, restaurante, cafetería, salas, casa, dormitorio, trabajo habitaciones, sótano, bar, club de iluminación Deco. El tamaño recomendado de la habitación: 10-15㎡.

CCLIFE 2 Unidades Lámpara de techo Vintage Lámpara colgante Lámpara vintage industrial Lámpara Colgante Retro de Metal Casquillo E27,Ø300mm, Color:Negro € 34.98 in stock 2 new from €34.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Retro : Esta lámpara colgante con un diseño vintage elegante e industrial, material metálico, una combinación de negro y oro, crea un ambiente agradable para su habitación.

2 Piezas Lámpara Colgante :Se entregan en un paquete de 2, más rentable que la compra de una sola pieza, decoran e iluminan ampliamente sus espacios.

Longitud Ajustable : El cable de suspensión se puede ajustar hasta 120cm, puede elegir la longitud de suspensión adecuada antes de la instalación.

Instalación Fácil : Bien embalado e incluye instrucciones y tornillos de montaje para una fácil instalación.

Amplia Aplicación : Opción de base de bombillas E27 estándar para su cocina, comedor, dormitorio, bar, pasillo, restaurante.

Lámpara colgante industrial, STARRYOL cuerda doble de cabeza de cáñamo Iluminación colgante para comedor, sala, restaurante, bar, cafetería - longitud 60cm+60cm € 15.00 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features STARRYOL cuerda de cáñamo vintage colgante de luz, es definitivamente una buena opción para decorar su hogar.

Esta lámpara colgante con dos bulbos de bulbo E27, compatible con lámpara osram o lámpara LED. (Blub no incluido)

La longitud de cada cuerda es de 60 cm, la cuerda es suave y flexible, puedes simplemente darle forma única, como forma de corazón, corbata u otra que te guste.

Aplicación: perfecto para comedor, sala, restaurante, bar, cafetería, sala de estar, etc., en cualquier lugar que desee.

También tenemos otro tamaño y otra lámpara colgante para su elección, ingrese a la tienda Starryol para verificar.

kwmobile Lámpara de puzzle colgante DIY - Iluminación de techo con diseño decorativo de flor de loto - 90CM de cable con toma E27 en color blanco € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HAZLO TÚ MISMO: La luz de decoración IQ con forma de loto la puedes montar fácilmente, solo es necesario un poco de paciencia. Con las 50 piezas podrás crear una lámpara de mesa o de péndulo.

CON CABLE: El cable de 90CM podrás colocar las lámparas Origami en la sala de la casa que desees. El hilo es apto para bombillas Edison 27.

ENVÍO: Recibirás las 50 láminas de la lámpara, un soporte de techo y portalámparas E27 de rosca, una fuente de alimentación de 90CM y un manual de instrucciones detallado en alemán e inglés.

DISEÑO: El estilo Art Deco de la luz es ideal para el comedor, dormitorio o salón. Entre nuestras luces también tenemos diseños infantiles para el cuarto de los niños.

ILUMINAR EL ESPACIO: La gran pantalla de plástico (XL) tiene un diámetro de base de 50CM, genial para decorar la sala de estar o fiestas y eventos. También es un regalo de cumpleaños muy original.

Lámpara colgante nórdica RUIBO Cable colgante ajustable para sala de estar Cocina Café 3 cabezas Lámpara de techo colgante minimalista Luz blanca E27 € 32.50 in stock 1 new from €32.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño simple: el diseño de madera y el estilo simplista complementan un estilo nórdico que es una opción ideal para los hogares.

Cable colgante ajustable: el cable colgante de la lámpara tiene 90 cm, puede ajustarlo según su solicitud.

Lugar de aplicación: la lámpara puede instalar comedores, cafés, oficinas, lo que mejora enormemente la estética del espacio.

Tipo de bombilla: Enviaremos las tres bombillas E27 de luz blanca a los clientes como un pequeño regalo.

Servicio: Nuestra lámpara tiene 3 años de garantía, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Lámpara Colgante Vintage,Luz de Techo Retro,Iluminación Suspensión industrial cuerda de cáñamo Loft luz E27,Diámetro 25 cm,Luz de cuerda industrial,Luz Colgante Industrial (1 Pieza) € 25.99

€ 22.09 in stock 1 new from €22.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: Tamaño de la lámpara: 25 * 26CM;Longitud del cable: 100 CM (ajustable)

Material principal: Cuerda de hierro y cáñamo; Color: ; negro;Diámetro de la base: 10CM; Voltaje: 220V; Zócalo: E27

VINTAGE CEILING LIGHT: Diseño único - Forma de diamante, noble y elegante; es popular en Europa y los Estados Unidos

FÁCIL DE INSTALAR; Viene con una lámpara vintage bien montada, fácil de instalar

Traje para diferentes estilos: Moderno, Retro, Loft, antigüedad. Perfecto para la cocina / comedor / dormitorio / Cafe / Bar / Club de iluminación Deco. Tamaño recomendado de la habitación: 10-15㎡

STOEX Estilo Loft Lámpara de Techo Colgante Retro 3 Luces Lámpara Colgante Vintage E27 Araña Diamante Cuerda de Cáñama Colgante € 49.73 in stock 1 new from €49.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara colgante de diamantes de cuerda de cáñamo, que lleva la atmósfera retro al extremo.

Tamaño del producto: diámetro de la base: 50 cm; longitud del cable: 100 cm (ajustable); pantalla (diámetro * altura): 25 * 25 cm.

Adopta el cabezal de la lámpara universal internacional E27, que es adecuado para una variedad de bombillas y es fácil de instalar y reemplazar.

Uso recomendado de bombillas retro Edison, bombillas incandescentes, bombillas LED. (Nota: el producto no contiene bombilla).

El producto contiene todos los accesorios de instalación, y la instalación es simple y conveniente.

Lámpara colgante LED moderna, colección de 3 anillos Pintura blanca, lámpara colgante ajustable Lámpara de techo moderna, regulable 2700K - 6500K, con control remoto - 78W € 149.00 in stock 1 new from €149.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colección de 3 anillos: Pequeño (30cm), Mediano (40cm), Grande (60cm). Bombilla LED Incluida, Max 78W LED Integrado. Material: aluminio y acrílico

TEMPERATURA DE COLOR MÚLTIPLE DIMMABLE: Blanco cálido, cálido, blanco verdadero (2700K-6500K) para su elección. Con control remoto, más conveniente para que lo uses.

LUZ AJUSTABLE: Estas lámparas de araña están equipadas con un fácil uso de pasadores de bloqueo que le permiten cambiar la altura del accesorio en cualquier momento después de que se haya instalado. Esto no solo facilita la instalación, sino que también le permite ser creativo. Suba o baje solo un lado, o encuentre la altura perfecta para su habitación.

APLICACIÓN DE ESPACIO: esta moderna lámpara colgante es adecuada para la sala de estar, el comedor, el dormitorio y el vestíbulo, o cualquier otro lugar que desee.

100% de reembolso / reemplazo por problema de calidad. Si tiene alguna pregunta con esta lámpara colgante, no dude en contactarnos. ¡Su satisfacción es nuestra cultura!

ELINKUME 23W LED moderna lámpara colgante de techo iluminación decorativa, ajustable DIY lámpara € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LED Lámpara colgante de diseño moderno, hecha de acero cromado, acrílico y chips de alta calidad LED

Potencia: 23 vatios, voltaje: 220 voltios, Flujo luminoso: 1700LM. Conveniente para 8-10㎡.

4000K luz natural suave, sin deslumbramiento. Perfecto para dormitorio oficina de mesa de comedor Sala de Salón

Gire las barras de luz para cambiar la forma de luz colgante y también puede cambiar el ángulo brillante.

Envío gratis de Questway. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con el vendedor.

Retro Lámpara colgante Vintage iluminación de techo Iluminación E27 Capacidad AC220-240 V para comedor, Dormitorio, Café, Barra de Lectura Luz € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ esta lámpara colgante vintage es con 1 x E27 portalámparas. (pera no es incluir). peras: Bombilla LED/Bombilla de ahorro de energía/halógeno existente.

★ Voltaje: 220 - 240 V | potencia: Max 60 W | Material: Metal | cable de adaptador de cabezales de Long: 100 cm | 1 x E27.

★ y permanente de seguridad: la superficie con bajo de carbono, protección del medio ambiente, no tóxico, no óxido, color uniforme y durabilidad.

★ estructura simple, estilo de retro, elegante líneas. no sólo la iluminación, sino también para decorar su casa.

★ aplicación: Cafe, bar, club, sala de estar, dormitorio, cocina, comedor, habitaciones Home Office/trabajo, jardín de invierno, lavadero/cuarto de lavado, piso, porche, garaje, terraza. Tamaño de la habitación recomendada: 10 - 12 ㎡. READ El diplomático senior Anthony Blingen ha sido incluido como el posible secretario de estado de Joe Biden.

Lámpara colgante moderna, STARRYOL 7W LED Lámpara de techo con estilo cono, perfecta para sala de estar, restaurante, dormitorio, cafetería, etc. € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz pendiente STARRYOL Modern Cone, nuevo estilo para la iluminación. La altura puede ser ajustada.

Carcasa de aluminio: resistencia a altas temperaturas, anticorrosión, disipación de calor perfecta

Acrílico transparente: material fuerte, buena transmisión de luz, no se tornará amarillo y se volverá frágil, moderno y duradero.

Luz LED colgante de 7W: bombilla LED incrustada. 3000K luz cálida. Voltaje: 110V-240V. Dimensión como muestra la imagen.

Aplicación: sala de estar, dormitorio, restaurante, cafetería, bar, en cualquier lugar que desee decorar.

Smartwares 10.044.43 - Lámpara de techo colgante plana, máx. 60 W, estilo industrial retro, E27, diámetro 30 cm, cable de 105 cm, negro y cobre € 15.99 in stock 1 new from €15.99

1 used from €13.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De a su hogar un toque industrial con la moderna lámpara de techo colgante

Combínela con una bombilla normal o de color apta para el conector E27

Óptimo para colocar encima de su mesa de comedor o en el pasillo gracias al cable ajustable de 105 cm

Se adapta óptimamente a todas las estancias de su hogar

Moderna lámpara de techo estilo retro fabricada en aluminio de color negro y cobre

Lámpara techo colgantes, Anten DARIO 30W LED lamparas de techo modernas de Aluminio con mando a distancia, función de memoria y Temperatura de color regulable, para Sala, Restaurante, Bar, cafetería € 63.99 in stock 1 new from €63.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MINIMALISMO: La elegante lámpara colgante en diseño de diamantes combina muy bien con la cocina, comedor, comedor, sala de estar, oficina, hotel, restaurante, bar, etc. También como decoración.

AJUSTABLE EN ALTURA: El rango de altura ajustable es de 150-1400 mm, la altura se puede ajustar con las cuerdas.

ELECCIÓN DE BRILLO Y TEMPERATURA DE COLOR: Puede ajustar el brillo (5% -100%) y la temperatura de color (3000Kelvin - 6000Kelvin) según el entorno.

CONTROL REMOTO: Hay un control remoto incluido en el paquete, puede usar el control remoto para configurar el brillo y la temperatura del color, muy conveniente

ILUMINACIÓN IDEAL QUE AHORRA ENERGÍA: La lámpara de mesa de comedor tiene 30 vatios y 3000 lúmenes y ofrece suficiente luz para la sala de estar o el comedor.

Lámpara de techo EGLO TOWNSHEND, lámpara de techo vintage con 3 bombillas de estilo industrial, lámpara de suspensión retro de acero y madera, color: negro, marrón, casquillo: E27 € 65.47 in stock 8 new from €51.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La moderna mezcla de materiales con el listón de madera maciza y clara y el acero negro, proporciona a esta lámpara un auténtico aspecto vintage

Gracias a la sencilla técnica de enrollado, las bombillas pueden colgar a diferentes alturas

Lámpara colgante con un elegante diseño industrial para interiores, como sala de estar, dormitorio, comedor, cocina o pasillo

Las bombillas de filamento de la imagen no se incluyen en el contenido de la entrega y están disponibles por separado con el código EGLO 11555

Admite cualquier bombilla con casquillo E27; voltaje máximo por casquillo de 60 W Regulable según la bombilla utilizada

Lámpara Colgante Vintage, Lámpara de Techo Retro, Lámparas Colgantes Industriales de Metal E27 para Comedor, Barra, Café 30cm € 35.98

€ 30.58 in stock 1 new from €30.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad fiable】: lámpara industrial vintage está hecha de hierro de alta calidad y dura más de 5000 horas. La superficie está cubierta con una capa de pintura mate, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente. Con un bajo contenido de carbono, la suspensión no se oxida con un color uniforme y resistente.

【Estándar E27 socket】: lámpara vintage tiene una toma E27 y se adapta a las bombillas E27 normales (Max.40 W). Puedes elegir la bombilla de bajo consumo o bombilla incandescente individualmente (las bombillas no están incluidas).

【Cable ajustable】: la longitud del cable de este lámpara es ajustable. La longitud del cable se sitúa entre 60 y 120 cm, se adapta a la mayoría de las alturas de techo.

【Instalación fácil】: lámpara de suspensión vintage gracias a la instalación muy sencilla de esta lámpara colgante vintage, puede instalar rápidamente una lámpara colgante en la habitación gracias al manual de usuario (idioma español no garantizado).

【Multiaplicación】: lámpara de techo vintage gracias a este diseño industrial clásico de lamapá, esta lámpara colgante no solo es adecuada para espacios privados como el salón o el comedor, sino también para espacios comerciales como restaurantes y cafeterías.

Trio Lighting Cortez Lámpara Colgante E14, 28 W, Blanco, 47 x 47 x 150 cm € 36.94 in stock 1 new from €36.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features E x cl. 3 x e14 ma x . 28w

Metal blanco mate, pantallas de tela blanca

47cm de diámetro

Philips My Garden Creek - Lámpara colgante, 1 x 60 W, 220 V, color negro € 25.00

€ 24.25 in stock 2 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Iluminación para exteriores decorativa

Decídete por el estilo tradicional

Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Iluminación potente

Dale un toque de estilo a tu jardín

Moderna lámpara de techo LED, 2 anillos, colección de pintura blanca, aplique colgante con luz ajustable, lámpara de techo moderna, regulable 2700 K – 6500 K, con mando a distancia, 46 W € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colección de 3 anillas: pequeño (30 cm), grande anillo (40 cm). Bombilla LED incluida, máx. 46 W LED integrado. Material: aluminio y acrílico

Temperatura de color múltiple regulable: cálido, blanco cálido, blanco auténtico (2700 K-6500 K) a elegir. Con el mando a distancia, más conveniente para el uso.

Palanca ajustable: esta lámpara dispone de patas de bloqueo que permiten cambiar la altura del aparato en cualquier momento después de la instalación del faro. Esto no solo hace que la instalación sea fácil, sino que también te permite ser creativo. Levanta o baja solo un lado o encuentra la altura perfecta para la habitación.

Aplicación de espacio: esta moderna lámpara colgante es adecuada para el salón, el comedor, el dormitorio y el vestíbulo, o cualquier otro lugar que desees.

Reembolso / reemplazo 100% para problemas de calidad. Si tienes preguntas con esta lámpara colgante, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tu satisfacción es nuestra cultura

DAXGD Planchar Luz colgante, lámparas de techo de diseño creativo de dibujos animados de hierro para niños, dormitorio de niños, E27, bombilla no incluida € 23.80 in stock 1 new from €23.80

1 used from €18.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un regalo perfecto para un niño o tu amigo. Colgante creativo de luz, como unos hombrecitos de hierro que trepan, no solo por la iluminación, sino también por el arte de la decoración.

Tipo de bombilla: use la bombilla E27 para esta lámpara. La bombilla no se incluye en el paquete. La lámpara colgante cambia según la bombilla que usaste.

Tamaño de las luces: Longitud 26CM, altura 40CM. Cadena 100CM, puedes ajustar la altura a tu gusto.

Traje para cualquier habitación. Ideal para el dormitorio, la sala, el estudio, el dormitorio para niños, la cabecera, la escalera, el desván, el balcón, el vestíbulo, etc.

Atención: las bombillas no están incluidas en el paquete. Puede usar cualquier tipo de bombillas E27.

DAXGD Lamparas de Techo Vintage, 8 enchufes Lámparas de araña industriales E27 Lámpara Colgante de araña, Diámetro: 95 cm € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ La luz de techo de montaje semi empotrado no solo es adecuada para estilo industrial vintage, tradicional, antiguo, rústico, sino que también es adecuada para estilo moderno, dependiendo del tipo de bombilla que se utilice.

✔ Bombillas (NO incluidas): LED / bombilla Edison / incandescente disponible, 8 x E27, máximo 40 W por bombilla. Es regulable cuando se utilizan bombillas regulables.

✔ Dimensiones del accesorio: diámetro 95 cm / 37 pulgadas, altura 15 cm / 6 pulgadas, diámetro de la base del techo: 4,72 pulgadas, adecuado para techos bajos.

✔ Estilo de granja vintage y moderno: lámpara de techo industrial Lampundit, color: negro mate, tiene un aspecto retro rústico antiguo y se adapta a la decoración moderna del hogar. Definitivamente es la mejor opción para la iluminación y decoración de su hogar.

✔ La luz colgante negra se puede utilizar como iluminación interior, en el comedor, la cocina, la sala de estar, el dormitorio, el pasillo, la entrada o la iluminación de acento.

Lámpara colgante de comedor de metal Lámparas de araña de acero moderno Iluminación de techo con luz E27 Bulbo pintado en interior colgante para dormitorio, sala de estar, cafetería (Dorado 8 luces) € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño retro】Este accesorio de luz de techo retro es versátil, combina bien con todo tipo de estilo de decoración, como estilos americanos o europeos, steampunk o estilos contemporáneos. Decoración única para su sala de estar, dormitorio, pasillo, sala de estudio, comedor, incluso la oficina, hotel, cafetería y restaurante.

【Alta calidad】La lámpara colgante tiene un diseño distintivo con una mano de obra exquisita, no es fácil de desvanecer, oxidarse y corrosión. Luminaria de metal estable y resistente, luminaria de calidad duradera.

【Talla】Bombilla y tamaño: funciona bien con LED / CFL / incandescente con portalámparas E27 (bombilla no incluida). Tamaño 120 cm de ancho, 15 cm de altura, 12 cm de ancho de dosel, el espacio de iluminación óptimo es de aproximadamente 20-30㎡.

【Fácil instalación】Fácil de instalar y colocar: después de configurar las piezas de instalación en el accesorio de la luz, fije el soporte de metal a la pared, luego monte la parte y la cubierta, conecte el cable al puerto de alimentación. Pasos finales, arregle todo el accesorio a ese soporte de metal. (No conecte la fuente de alimentación hasta que se complete el ensamblaje).

【Servicio postventa】Política de garantía de un año. Si tiene algún problema con este accesorio de iluminación, no dude en contactarnos. Nos comprometemos a proporcionarle una solución satisfactoria. READ ¿Solo peligroso? El cambio de estilo de Simeone en el Atlético, hablado en español

Lámpara colgante de techo contemporánea, luz LED moderna de arte único con 48W 6000K blanco, utilizada para sala de estar, restaurante, dormitorio, etc. € 72.02 in stock 1 new from €72.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colgante moderno LGIHT: 96 x 30 x 3 cm. Color blanco, con chip LED de 48 W, 6000 K.

Bombilla de aluminio: carcasa de la lámpara tras el proceso de prensado, lijado, pulido, al mismo tiempo, mediante una elaboración especial para evitar el corte.

Diseño de arte gráfico, desarrollo del diseño de iluminación, para encontrar la ubicación razonable, los indicadores de libertad del diseñador de las artes gráficas en las reglas.

Placa de succión de hierro grueso, segura y estable, previene la corrosión y el óxido.

Reembolso / reemplazo 100% para problemas de calidad. Si tienes preguntas sobre esta lámpara de techo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tu satisfacción es nuestra cultura

Goeco Lampara Techo E27 Planchar Lamparas de Techo Modernas Lampara Techo Infantil, Creativo Luz colgante de Lampara Salon Techo para Niños Dormitorio Foyer Cocina, bombilla no incluida € 23.80 in stock 1 new from €23.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta Luz de Techo creativa es un gran regalo para su familia y amigos. Lamparas de Techo de dibujos animados negro de alta calidad, como un hombrecito de hierro que trepa, no es solo la iluminación, sino también el arte de la decoración.

** Tamaño de la Luz: La lamparas de techo tiene una longitud de 26 cm y una altura de 40 cm. Longitud del cable 100cm, 0-100cm altura ajustable. Puedes ajustar la altura a tu gusto.

** Tipo de bombilla: utilice 1 * bombilla de tornillo E27 para esta lamparas techo colgantes. La bombilla no está incluida en el paquete. También puede utilizar bombillas LED, incandescentes, de bajo consumo, etc. Voltaje 110V. El brillo y la temperatura del color dependen de la bombilla que utilice.

** Material y Color: las luces colgantes están hechas de hierro de alta calidad, proceso de pintura negra. El material de los pies es resina. El diseño simple y creativo, es un regalo perfecto para el cumpleaños, navidad, festival de sus hijos.

El estilo de lampara techo es adecuado para todos los estilos de decoración. Es un ideal ideal para dormitorio, sala de estar, estudio, dormitorio para niños, cabecera, escalera, desván, balcón, vestíbulo, etc.

Tomons Lámpara de techo LED Lámpara Colgante Blanco Kit de 3 Escandinavo Moderno Estilo para la Sala Comedor Restaurante € 75.99 in stock 1 new from €75.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete 3 lámparas: decora tu casa combinando las 3 lámparas como prefieres, en línea o sin orden en el número para ti más cómodo

Alumbrado siempre suficiente: en el paquete se incluye trá lámparas LED de 4 W que dan una luz blanca cálida. Gracia a la pantalla, la luz se concentra de tal forma que resulta perfecta para leer, comer o para otras actividades cotidianas

Material de alta calidad: madera y metal de alta calidad. La base mantiene los granos naturales de la madera. La superficie blanca de la pantalla es lisa y agradable de tocar

Medidas compactas: esta lámpara de techo con pantalla cónica alardea un diseño compacto y delicado. Diámetro 18 cm, alto 18 cm, cable ajustable 120 cm de largo

Embalaje profesional: el producto está embalado de modo profesional ( 3 x lámpara, 3 x bombilla LED 4 W) y garantiza la máxima protección de golpes o daños durante el transporte

Reality Tommy Colgante, 28 W, Negro mate € 53.95 in stock 6 new from €53.95

7 used from €24.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámpara colgante Tommy de 4 focos en color negro mate con pantallas de plástico en la Color Negro/Dorado

Lámpara Bombilla exclusivos. pasaporte instancia bombillas 4 x E14 max. 28 W

El péndulo tiene una anchura de 75 cm, la altura puede ajustarse a un máximo de 150 cm, acabado

Bombilla no incluida

HJXDtech Luz colgante de metal redonda simple moderna nórdica,Lámpara de techo grande con acabado de madera E27 para salón de dormitorio de cocina (Blanco) € 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño minimalista nórdico. Fabricado en metal y madera. Estructura simple, Completo accesorios, fácil instalación.

Tamaño de la pantalla: D 30 x H 14 cm, cable duro blanco de 120 cm de longitud, rosetón de 10 cm.

Toma E27 (sin bombilla incluida), funciona muy bien con bombilla LED, incandescente y halógena, hasta 60W como máximo. Compatible con regulador de intensidad.

Elegante pantalla con recubrimiento de polvo con acabado en madera maciza, color brillante y bonito.

Ideal para espacios domésticos y comerciales: encima de la isla de la cocina, fregadero de la cocina, mostradores, mesa, comedor, dormitorio, interior, casa de campo, techos altos e inclinados, bar, restaurantes, galerías, sala de exposiciones, hotel, cafetería, oficina.

