Los 30 mejores Kit Supervivencia Montaña capaces: la mejor revisión sobre Kit Supervivencia Montaña

Kit de Supervivencia 13 en 1 Paquete de Supervivencia de Bolsa de Herramientas con Manta de Emergencia y Multifuncional Bolsa de Supervivencia de Emergencia para Viajar Caminar Acampar al Aire € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 13 en 1 Bolsa de Herramientas ---Un Kit de Supervivencia Profesional al Aire Libre con 13 Herramientas, Incluyendo Pedernal Grande, Raspador Multifuncional, Silbato, Linterna, Tarjeta de Sable, Brújula, Luz de Llave Portátil, Pluma de Defensa, Manta de Emergencia, Pulsera Multifuncional, Hebilla de Montañismo, Caja a Prueba de Agua

Manta de Emergencia --- Haga de Material Especial, No Tóxico, Impermeable y a Prueba de Viento, Puede Proporcionar un Buen Efecto de Aislamiento.

Pulsera Multifuncional --- 2x9 Pies Pulsera Multifuncional con Pedernal, Brújula y Mini Silbato, Robusto y Duradero, Indispensable para Senderismo, Acampar o Pescar.

Fácil de Llevar--- Dimensiones es 16x11x5cm y Peso Solo 430g, Fácil de Colocar en Mochilas o Coches, y es Útil para Acampar, Ir de Excursión.

Amplia Aplicación--- Este Kit de Supervivencia de Emergencia es Ideal para Viajar al Aire Libre, Acampar y Practicar Deportes al Aire Libre.

Kit supervivencia montaña Kit de supervivencia profesional | Navaja multiusos Pedernal supervivencia accesorios | Bushcraft Vivac Acampada | Filtro potabilizador de agua portátil | Survival kit € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features 【 TODO en UNO 】- Ferrocerio supervivencia (mechero pedernal) con raspador multifunción , Filtro potabilizador de agua portátil con mosquetón y pajita, Brújula orientación profesional , Paracord pulsera de supervivencia 4 en 1 con brújula pulsera, pedernal, silbato emergencia y cuerda paracord. Es apta para muñecas de 17-19cm. Linterna caza con zoom , Navaja supervivencia , Tarjeta multiusos 11 en 1, Manta de emergencia , Sierra de alambre y Bolsa supervivencia con sistema Molle (molli).

【 POTABILIZA AGUA 】- El único de los kits de supervivencia que te permite potabilizar hasta 1200 litros de agua con el purificador de agua supervivencia . No necesitaras pastillas potabilizadoras de agua. Gracias a la membrana de ultrafiltración, el 99,9% de las bacterias acuáticas y de los parásitos de protozoario son separados del agua. Filtración física sin BPA (bpa free) ni productos químicos. PsiRock está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

【 SIEMPRE PREPARADO 】- El filtro de supervivencia es REUTILIZABLE, por lo que podrá potabilizar agua en varias excursiones. Podrás atar cualquier cosa con la cuerda paracord de la pulsera multiusos de supervivencia. Cortar troncos y madera será tarea fácil con la sierra de alambre. La tarjeta multiherramienta te permitirá realizar 11 tareas, como abrir casi cualquier cosa. Gracias al mecanismo de enganche a cinturones, tendrás acceso rápido a la navaja bushcraft plegable.

【 KIT de EMERGENCIA 】- Gracias al chisquero de pedernal supervivencia profesional (kit fuego) podrás encender fuego. No te perderás gracias a la brujula de orientacion y en caso de hacerlo, podrás pedir ayuda mediante el silbato de emergencia de la pulsera supervivencia. La manta de supervivencia térmica y reutilizable le ayudará a conservar la temperatura y ser visible para los equipos de rescate. A la noche podrá alumbrar con 3 modos diferentes con la linterna led alta potencia .

【 EBOOK GRATIS en ESPAÑOL 】Se envía manual de supervivencia de más de 100 hojas en versión electrónica (PDF) al email. Puede tardar 3 días en recibir el email (revisar carpeta de no deseados) y debe tener habilitada la opción de recibir mensajes del vendedor o de lo contrario escribanos usted primero en "contactar con el vendedor" para que así el sistema nos autorice enviarle un email. Instrucciones y atención al cliente en ESPAÑOL.

18 en 1 Kit de Supervivencia Bolsa Molle de Supervivencia Bolsa de Herramientas Multifuncional con Manta de Emergencia Equipo de Supervivencia de Emergencia para Viajar Caminar Acampar al Aire € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【18 en 1 BOLSA de HERRAMIENTAS】 Este kit de supervivencia contiene en total 18 piezas de articulos que cualquier entusiasta de supervivencia o al aire libre podría necesitar. Incluye: pulsera de supervivencia * 2, manta de emergencia * 2, pedernales, trajeta multiusos, brújula / termómetro, linterna, silbato, cuchillo plegable, mini luz, mosquetón, sierra de alambre, espejo de señal, bolígrafo táctico y bolsa molle.

【ACTUALIZADO - MÁS SEGURIDAD Y PRÁCTICA】 Material Antioxidante, durable; Brújula de temperatura de grado militar; Pulsera paracord 5-EN-1 con brújula integrada, pedernales, cuchillo de emergencia y silbato

【ROMPER EL VIDRIO DEL COCHE EN LA EMERGENCIA Y LA SEÑAL A LOS RESCATADORES】 Se prepara un bolígrafo táctico para romper el cristal del automóvil en caso de emergencia, también se puede usar para la autodefensa y la escritura normal. el silbido que se factura de aleación de aluminio genera un sonido tan fuerte como 120db, Double Tube con un diseño de alta frecuencia se puede escuchar desde lejos, ayuda a que los socorristas lo encuentren más fácilmente

【SE ENCAJA EN MOCHILA, LIGERO, MATERIAL DURADERO IMPERMEABLE.】 Las dimensiones de nuestra bolsa de supervivencia profesional son 4.1 x 1.8 x 6.3 pulgadas. Este último kit es lo suficientemente compacto para que quepa fácilmente en su mochila y automóvil

【REGALO PERFECTO】 Es necesario para acampar, caminar, aventuras, sobrevivir y en situaciones de emergencia. A su esposo o hermano le parecerá genial como regalo de cumpleaños o como relleno de calcetines. Y también puede desarrollar la capacidad del niño para sobrevivir con el equipo de excursionismo y campamento para niños. Dando una sorpresa a tu cariño.

Kit de Supervivencia, 24 en 1 Multifuncional Equipo de Botiquín Primeros Auxilios profecional, Regalos Ideales de Navidad y cumpleaños para Hombres para Viajar Caminar Acampar € 38.95 in stock 2 new from €38.95

Amazon.es Features 【Kit de Supervivencia 】 kits incluye: brújula, Alicates multifuncionales, cuchillo, bolíg multifuncionales, tarjeta suiza, pulsera de paracord, 10 * broches, linterna(SIN pilas AA), sierra de alambre, silbato de supervivencia, llavero, arrancador de fuego, mantas de emergencia, Adicionalmente, El equipo de protección necesario puede tratar rápidamente las heridas causadas por accidentes y reducir y prevenir las infecciones, que es un equipo de emergencia de multifunción más completo.

【Kit de supervivencia emergencia imprescindible】Kits de supervivencia profesionales es útil básicamente para los amantes de la naturaleza, Es importante equipar los herramientas de supervivencia de emergencia de usos múltiples y suministros de heridas estándar de usos múltiples. Con este completo botiquín de primeros auxilios, Acampar, los viajes, los deportes al aire libre, la aventura en la naturaleza, puede encontrar rápidamente todo lo que necesita en cualquier emergencia.

【Kits Supervivencia】incluye bolíg multifuncionales(puede ser bolígrafo y martillo de emergencias),tarjeta multiusos(puede ser sierra, abrelatas, afloja tornillos, abrechapas) y manta de emergencia(puede ser manta térmica y hay la función de reflejo y Impermeable), almohadillas con alcohol, Vendas PBT, guantes estériles, gasa, mascarilla CPR por accidentes y reducir y prevenir las infecciones. Cada uno de kits herramienta de supervivencia es multiusos.

【Set Conjunto Requerido Para Kit Ai Aire Libre】Herramientas de Emergencia Al Aire Libre auxilios es necesario y confiable para acampar, caminar, rescatar, aventura y en situaciones de emergencia. Silbato de supervivencia de aleación de aluminio genera un sonido tan fuerte como 120db, ayuda a que los socorristas lo encuentren más fácilmente. Una linterna debe aparecer por la noche en una emergencia, por lo que está equipado en todas las condiciones de iluminación.

【Un kit Portátil Y Regalo Perfecto】 Todas las herramientas de emergencia se han embalado en equipos profesionales de supervivencia de 8.18 X 5.03 X 2.16 pulgadas y pesan solo 1.6 Pounds. Como el mejor regalo para tu esposo e hijos, muy resistente, impermeable y a prueba de golpes. Nuestro kit de supervivencia ayuda a sus hijos a desarrollar habilidades prácticas y habilidades de supervivencia al aire libre.

Kit de supervivencia LC-dolida 15 en 1, kit de supervivencia de emergencia al aire libre con cuchillo / linterna táctica para acampar / bushcraft / senderismo / caza / aventuras al aire libre € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Amazon.es Features 【JUEGO DE KIT DE SUPERVIVENCIA 15 EN 1 DE ALTA CALIDAD】 Nuestro juego de supervivencia incluye: brazalete de supervivencia, cuchillo, bolígrafo táctico, tarjeta suiza, 2 * mosquetón, 2 * broches, linterna, sierra de alambre, clip para botella de agua, silbato de supervivencia, llavero, arrancador de fuego, mantas de emergencia, qué puede hacer en caso de emergencia y lesiones importantes.

【SET CONJUNTO REQUERIDO PARA KIT AL AIRE LIBRE】 El botiquín de primeros auxilios es necesario y confiable para acampar, caminar, rescatar, cazar, aventura, supervivencia y en situaciones de emergencia. La manta de emergencia puede retener el 90% del calor corporal, también se puede usar como protección solar o protección contra la lluvia cuando hace mal tiempo. Una linterna táctica debe aparecer por la noche en una emergencia, por lo que está equipado en todas las condiciones de iluminación.

【HERRAMIENTA PRÁCTICA Y SEGURA】 Un bolígrafo táctico está preparado para romper el vidrio del automóvil en una emergencia, también se puede utilizar para la defensa personal y la escritura normal. Survival no debe faltar un cuchillo para exteriores hecho de acero frío con un mango de aluminio negro, por eso nuestro kit para exteriores es una ayuda confiable y de alta calidad para usted.

【DISEÑO COMPACTO Y REGALO PERFECTO】 Todas las herramientas de emergencia se han embalado en equipos profesionales de supervivencia de 4.8 x 3.1 x 1.5 pulgadas (16 * 10.5 * 5 cm) y pesan solo 0.6 kg, equipo de campamento práctico y Ultimate Kit cabe fácilmente en su mochila y automóvil. Como el mejor regalo para tu esposo e hijos. Nuestro kit de supervivencia 15 en 1 ayuda a sus hijos a desarrollar habilidades prácticas y habilidades de supervivencia al aire libre.

【GARANTÍA DE CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE CÁLIDO】 Nuestro kit de supervivencia está garantizado en 12 meses. Si tiene problemas de calidad, no dude en contactarnos. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y resolveremos el problema. Nuestra dirección de correo electrónico es: [email protected] READ Los 30 mejores Bicicleta Carretera Hombre capaces: la mejor revisión sobre Bicicleta Carretera Hombre

Homvik Kits de Supervivencia 14 en 1 multifuncional Kits Tácticos con Navaja Linterna Manta de Emergencia y Pulsera de Paracord para Acampada Senderismo Excursión Montañismo Viaje al Aire Libre € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features Homvik kits de supervivencia incluye 14 piezas herramientas de supervivencia SOS(1.navaja plegable;2.brújula;3.linterna con zoom;4.manta de emergencia;5.silbato;6.pulsera de paracord;7.raspador;8.pedernal;9.mosquetón;10.sierra de alambre de acero;11.tarjeta multiusos;12.bolígrafo táctico;13.luz de llavero;14.estuche) que es un equipo de emergencia de multifunción más completo

Kits de supervivencia profesionales es útil básicamente para los amantes de la naturaleza,salidas al campo y de excursión,acampada, senderismo,viaje.muy práctico para los mayores de deportes al aire libre

Fácil de llevar,el tamaño del paquete es 16.5 x 11 x 5cm,es muy portátil.lleva todas las herramientas ordenadas en el estuche acolchado para evitar daños,muy resistente a golpes y caídas

Kits tácticos,incluye bolígrafo táctico(puede ser bolígrafo y martillo de emergencias),tarjeta multiusos(puede ser sierra, abrelatas, afloja tornillos, abrechapas) y manta de emergencia(puede ser manta térmica y hay la función de reflejo y Impermeable),Cada uno de kits herramienta de supervivencia es multiusos.la imagen de producto incluye las funciones de herramientas

Homvik survival kits tiene 100% garantía para cada cliente,puede poner en contacto en cualquier momento con nosotros si tenga dudas

Kit de Supervivencia Militar Profesional de Tercera Generación Emergencia Montaña Excursión Senderismo al Aire Libre 11En1 Linterna Pulsera Táctica Paracord Multiuso Pedernal Navaja Viaje Acampar € 43.90 in stock 1 new from €43.90

Amazon.es Features VIVE TU AVENTURA - Un kit portátil Adecuado para Excursiones, Caminatas, Caza, Pesca, Acampada, Paseos en MTB, Softair, Offroad, Defensa urbana, Bosque y todas las ocasiones de emergencia en las que las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia.

SEGURIDAD y EFICACIA - Todas las herramientas recomendadas por los mejores expertos en supervivencia siempre a tu alcance en tu mochila. Más de 24 funciones diferentes para hacer frente a cualquier situación: Cuerda de Paracord (5m), Navaja plegable, Manta de emergencia, Linterna, Pulsera táctica, Tarjeta de acero multiusos, Pedernal, Sierra para madera, Mosquetón, Silbato, boligrafo tactico

IMPERMEABLE y ROBUSTO - La caja de bolsillo que contiene las herramientas es muy resistente al agua y a los golpes. Cada herramienta es seleccionada para ofrecer una excelente funcionalidad y efectividad. ATENCIÓN: ¡NO es un juguete!g!

INSTRUCCIONES COMPLETAS Y APP DEDICADA - Tendrás acceso a todas las instrucciones para usar las diferentes herramientas para que puedas usarlas de la mejor manera y obtener el máximo beneficio. Con la APP DEDICADA siempre tendrás todo contigo en tu teléfono inteligente. Ofrecemos asistencia en español para cualquier problema o pregunta sobre el Kit.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO - Estamos seguros de la calidad superior de nuestro kit. Si por alguna razón no quedas satisfecho con la compra, puedes solicitar un reembolso completo de inmediato, sin ninguna pregunta por nuestra parte.

Furado Kit de supervivencia 19 en 1 para camping, equipo táctico profesional, herramientas de supervivencia de emergencia € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features ➤ Bolsa de herramientas: kit profesional de supervivencia al aire libre con 18 herramientas, incluyendo pedernal grande, silbato, linterna, luz portátil, reloj de bolsillo, manta de emergencia, pulsera multifuncional, cuchillo de montañismo, navaja portátil, tarjeta de sable, sierra de alambre 3 en 1, cuchillo y tenedor, mini depósito impermeable, caja impermeable.

➤ La manta de rescate puede evitar la hipotermia y los choques, almacenando y reflejando hasta el 90% del calor corporal. Además, también puede proteger de la lluvia, la nieve y la humedad para mantenerte seco en ambientes húmedos, fríos y lluviosos

➤ ¿Eres un amante de la naturaleza, campistas y aventurero? El kit de supervivencia es imprescindible para tus aventuras. 19 gadgets únicos a la competencia. Con el set Jungle Monkey Outdoor estarás perfectamente equipado en cualquier situación

➤ Una linterna fiable es tan importante como un cuchillo de exterior, por lo que nuestro kit de supervivencia al aire libre contiene una lámpara táctica duradera con función de enfoque. Para que estés bien equipado en todas las condiciones de luz

➤ Amplia aplicación: este kit de supervivencia de emergencia es ideal para viajes al aire libre, camping y deportes al aire libre. Noches compartidos en la hoguera, viajes por el bosque o en la montaña. El kit de supervivencia es el regalo ideal que te alegrará mucho después del cumpleaños.

Homtiky Kit Supervivencia 18 en 1, Kit de Supervivencia Multiusos Pesa 880 g Adecuado para Acampar, Montañismo, Senderismo, Caza, Pesca y Otras Actividades al Aire Libre € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features 【Kit Multiuso 18 en 1】El kit de supervivencia Homtiky incluye 18 herramientas: pulsera de supervivencia* 1, manta termica supervivencia * 1, bolígrafo multifuncional* 1, linterna* 1(sin pilas incluida), cuchara* 1, hebilla de botella* 1, cuchillo de supervivencia plegable* 1, aparejos de pesca* 1, tubo de fuego retráctil * 1, arrancador de fuego * 1, sierra de alambre* 1, tarjeta multiusos * 1, reflector de estrella * 1, mosquetón * 2, brújula * 1, pasadores de metal * 1, etc.

【Portátil y Ligero】El kit completo pesa solo 884 g, el tamaño es 13.6 * 6.5 * 22.2CM, fácil de transportar, puede ponerlo en su mochila, maleta, automóvil, oficina, hogar, almacén, etc., puede llevarlo donde quiera, brindandole la máxima seguridad y permitiéndole abordar ciertos problemas.

【Material de Alta Calidad】 La manta termica supervivencia está certificada, es segura y aislada del frío. Todas las herramientas de metal son de acero inoxidable súper duro, el cuchillo, el tablero de herramientas y la brújula son realmente duraderos.

【Amplia Aplicación】 Este kit de supervivencia sirve para muchos casos: suspensión de la electricidad, camping, senderismo, pesca, caza, montañismo, etc. Es un regalo ideal para los amantes de las actividades al aire libre.

【Nota y Garantía】 Este kit no es un juguete y debe mantenerse alejado de los niños, utilícelo siempre con cuidado. Tenemos 12 meses de garantía, cualquier problemas de calidad, no dude en contactarnos.

Kit supervivencia montaña Kit de supervivencia profesional | Navaja multiusos Pedernal Supervivencia accesorios acampada y vivac | Ferrocerio supervivencia de emergencia | Mini Survival kit Bushcraft € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【 PEQUEÑO pero MATÓN 】- Incluye Ferrocerio supervivencia ( mechero pedernal ) , Brújula orientación profesional , Navaja suiza supervivencia 7 en 1 , Tarjeta multiusos 11 en 1, Silbato emergencia de doble frecuencia, Sierra de alambre, y Caja supervivencia de 11x8,7x4 cm. Aproximadamente como la palma de una mano. ATENCIÓN , comprobar medidas, el kit bushcraft es más pequeña de lo que parece en las fotos.

【 SIEMPRE PREPARADO 】- Podrás encender fuego gracias al kit fuego compuesto por el chisquero de pedernal supervivencia profesional . Cortar troncos y madera sera sencillo mediante la sierra de alambre. La tarjeta multiherramienta te permitirá realizar 11 tareas, entre ellas abrir casi cualquier cosa. No volverás a perderte gracias a la brujula de orientacion y en caso de hacerlo, podrás pedir ayuda mediante el silbato de emergencia de doble frecuencia.

【 NAVAJA SUIZA 7 en 1 】- Navaja multiusos supervivencia con alicates, mini linterna led , llavero , navaja supervivencia , abrebotellas, sierra y destornillador.

【 CONVENIENTE y LIGERO 】- Todos los componentes del kit supervivencia profesional PsiRock entran dentro del pequeño estuche de supervivencia . El cual consta de dimensiones y peso reducidos (menos de 250 gr con todos los accesorios de supervivencia ) haciéndolo perfecto para excursiones , Bushcraft , Camping accesorios , Vivac , Acampada , Aventura , Salidas al Campo , Monte , Montañero , Bosque , Boy Scout , Camino de santiago , Senderismo y Guardabosques.

【 EBOOK GRATIS en ESPAÑOL 】Se envía manual de supervivencia de más de 100 hojas en versión electrónica (PDF) al email. Puede tardar 3 días en recibir el email (revisar carpeta de no deseados) y debe tener habilitada la opción de recibir mensajes del vendedor o de lo contrario escribanos usted primero en "contactar con el vendedor" para que así el sistema nos autorice enviarle un email. Instrucciones y atención al cliente en ESPAÑOL.

Proster Kit de Supervivencia 16 en 1 Equipo de Supervivencia de Bolsa de Herramientas con Manta de Emergencia y Multifuncional Bolsa de Supervivencia profecional para Viajar Caminar Acampar al Aire € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【KIT DE SUPERVIVENCIA PARA AVENTURAS EXTREMAS】 Este kit de supervivencia contiene todo lo que cualquier entusiasta de supervivencia o al aire libre podría necesitar. Incluye: pulsera de supervivencia * 2, manta de emergencia * 2, pedernales, trajeta multiusos, brújula / termómetro, linterna, silbato, cuchillo plegable, mini luz, mosquetón, sierra de alambre, espejo de señal, bolígrafo táctico.

【BOLIGRAGAFO MULTIUSOS Y SILBATO DE EMERGENCIA】 Se prepara un bolígrafo táctico para romper el cristal del automóvil en caso de emergencia, también se puede usar para la autodefensa y la escritura normal. el silbido que se factura de aleación de aluminio genera un sonido tan fuerte como 120db, ayuda a que los socorristas lo encuentren más fácilmente

【PULSERA PARACORD】 Brújula de temperatura de grado militar; Pulsera paracord 5-EN-1 con brújula integrada, pedernales, cuchillo de emergencia y silbato

【LIGERO, MATERIAL DURADERO IMPERMEABLE.】 Este último kit es lo suficientemente compacto para que quepa fácilmente en su mochila y automóvil

【REGALO PERFECTO】 Es necesario para acampar, caminar, aventuras, sobrevivir y en situaciones de emergencia. A los aficionados les parecerá genial como regalo de cumpleaños o como relleno de calcetines. Y también puede desarrollar la capacidad del niño para sobrevivir con el equipo de excursionismo y campamento para niños.

Filtro agua supervivencia accesorios | No necesita pastillas potabilizadoras de agua | Bushcraft Vivac Acampada Montaña Filtro purificador de agua Supervivencia Filtro de agua personal portatil mini € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【 PEQUEÑO y LIGERO】- Filtro agua montaña más pequeño que la palma de la mano, solo 55gr y 12,8cm de largo. Filtro de agua portátil para Kit de supervivencia , Bushcraft , Acampada , Montaña accesorios Senderismo , Escapadas , Survivalismo , Trekking , Aventura , Vivac , Boy Scout, Montañeros , Camping accesorios , supervivencia accesorios, raciones de supervivencia y Camino de Santiago.

【 REUTILIZABLE 】- Filtro de agua mini de filtración física sin BPA (bpa free) ni productos químicos. Es reutilizable, puede potabilizar agua hasta 1200 L. Limpia tanto barro como residuos del agua y gracias a la membrana de ultrafiltración, el 99,9% de las bacterias acuáticas y de los parásitos de protozoario son separados del agua. Resultados validados por las organizaciones internacionales TÜV SÜD y SGS. Registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

【 COMODIDAD 】- Filtro potabilizador agua portatil con mosquetón y pajita de 20cm, la cual se puede adherir a la parte inferior de los filtros agua supervivencia PsiRock para poder beber más cómodo. El filtro de agua supervivencia se puede conectar a una botella de plástico externa para añadir presión y aumentar el flujo de agua. NO NECESITARAS pastilla potabilizadora agua ni pastillas purificadoras de agua de acampada y marcha.

【 BEBE COMO QUIERAS 】- Directamente desde el filtro portátil agua , utilizando el tubo adherible o conectándolo a una botella de plástico de 50 cl (compatible con las marcas de refresco más conocidas).

【 EBOOK GRATIS e INSTRUCCIONES y ATENCIÓN en ESPAÑOL 】- Se envía manual de supervivencia de más de 100 hojas en versión electrónica (PDF) al email. Puede tardar 3 días en recibir el email desde la fecha de envío del pedido y debe tener habilitada la opción de recibir mensajes del vendedor o de lo contrario escribanos usted primero en "contactar con el vendedor" para que así el sistema nos autorice enviarle un email. Instrucciones completas en español e inglés y atención al cliente en ESPAÑOL.

Tang M.Dynasty Kit de Supervivencia Senderismo, Profesional Kit de Supervivencia, Kit de Supervivencia de Emergencia Ligero y Portátil, Adecuada para Excursiones de Senderismo. € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features ✾ Asistencia Integral para Sobrevivir en la Naturaleza — El kit incluye: kit de supervivencia, piedra de encendido, silbato de latón de alta frecuencia, mosquetón de brújula, tarjeta multifunción, clip para botella de agua, cuchara para herramientas multifunción, tarjeta para herramientas multifunción, manta de primeros auxilios 11 herramientas en total

✾ Kit de Supervivencia al Aire Libre — Picapiedra encendido al aire libre y mantener el calor; silbato para ayuda de emergencia; brújula para que no te pierdas; Los clips para botellas de agua le permiten transportar bebidas fácilmente

✾ Pulsera Práctica de Supervivencia Multifuncional — El brazalete contiene una brújula, silbato, piedra de chispa y una fuerte cuerda de paraguas. La cuerda de paraguas se puede usar con el mosquetón integrado en la brújula para sobrevivir en una emergencia

✾ Ligero y a Prueba de Golpes — Once herramientas están empacadas en una caja del tamaño de una palma, que pesa solo 0.5 kg, y se pueden transportar. La caja de almacenamiento está equipada con una esponja, que puede prevenir efectivamente los golpes.

✾ Alta Calidad, Buen Regalo — Cada herramienta ha sido sometida a múltiples inspecciones y pruebas para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente. Muy adecuado para esposo e hijos, este es un regalo genial READ Los 30 mejores Lampara De Mesita De Noche capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Mesita De Noche

Shayson Saco de Emergencia Dormir,Aislamiento Térmico, Exterior Brillante Naranja Fácil de Localizar Portátil,para Acampar Supervivencia Al Aire Libre 2 Pack € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Saco de emergencia y dormir de supervivencia】Ligero, resistente y bien fabricado.Bolsas de emergencia tienen un aislamiento térmico . Para construir un refugio en caso de avería, No cuesta mucho y se pliega de manera muy compacta. Buen producto, imprescindible en la mochila.Resistente al agua, plegable.

【Retención de Calor】Este saco de emergencia proporciona retención de calor y aislamiento térmico en situaciones de supervivencia. Forrado con un material aislante reflectante de calor, similar a las mantas de emergencia, este es un componente esencial para tener en kits de supervivencia o acampada/camping. ¡Sin duda te mantendrá caliente!

【Materiales】Película de PET Material aluminizado . Carpa de emergencia ligera hecha de película muy resistente a la rotura, ultraligera, resistente al calor, aislante en frío.Facil de limpar.

【Color de emergencia】Naranja brillante en el exterior, que sirve como color de señal para la detección de rescate. El saco de emergencia se distingue por su entorno. La supervivencia significa, ante todo, volver a casa de forma segura.

【Tamaño】78.7 * 35.8 in. Después del tamaño plegable: 6.2 * 4.7 * 3.1. 2 piezas . Para la emergencia, la carpa está muy bien. Ligera, pequeña, sin complicaciones en el manejo. Es ligero y pequeño y se adapta a todos lados.

Pulsera supervivencia paracord 550 kit de supervivencia accesorios | Survival kit supervivencia cuerda paracord pulsera montaña | Pulsera paracord ferrocerio pedernal supervivencia regalo BUSHCRAFT € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【 KIT PARACORD 4 en 1】1- Pulsera de supervivencia con brújula , cuerda paracord 550 , silbato de emergencia y pulsera pedernal supervivencia . 2- Pulsera supervivencia ajustable con cierre pulsera paracord de tres medidas . 3- Pedernal llavero de cuerda paracaidas con ferrocerio pedernal , mosquetón y raspador para hacer fuego. 4- Tres metros enrollados de cordino paracord de 4mm.

【 CALIDAD 】Verdaderas pulseras de supervivencia de paracord 550 con 7 hebras internas cada una. Resistente hasta 249Kg (550Ib) en estático. Supervivencia accesorios testados bajo estrictas normas de calidad y seguridad. Perfecto para Bushcraft , Acampada , Montaña , Escapadas , Senderismo , Survivalismo , Trekking , Aventura , Vivac , Boy Scout, Montañeros , Camping accesorios y Camino de Santiago.

【 MULTIPLES UTILIDADES 】La cuerda de la pulsera multiusos de supervivencia y demás material del kit de supervivencia se puede desheredar de los artículos y utilizar para crear trampas, pescar, hacer un torniquete, montar una tienda de campaña con una manta de emergencia, colgar cosas etc. Además, gracias al mechero infinito pedernal incorporado en la pulsera emergencia y en el llavero paracord podrá HACER FUEGO.

【 REGALO perfecto HECHO a MANO 】Pulseras con ferrocerio supervivencia para regalar a hombres o mujeres . Nueva versión, ahora las pulseras son más grandes. IMPORTANTE COMPROBAR MEDIDAS, la pulsera táctica es adecuada para muñecas con una circunferencia de 17-19 cm y la pulsera ajustable para muñecas de 16-19 cm. Las pulseras del kit también son conocidas como: pulsera herramientas , pulsera salvavidas , pulsera multifuncional .

【 EBOOK GRATIS e INSTRUCCIONES y ATENCIÓN en ESPAÑOL 】- Se envía manual de supervivencia de más de 100 hojas en versión electrónica (PDF) al email. Puede tardar 3 días en recibir el email desde la fecha de envío del pedido y debe tener habilitada la opción de recibir mensajes del vendedor o de lo contrario escribanos usted primero en "contactar con el vendedor" para que así el sistema nos autorice enviarle un email. Instrucciones completas en español e inglés y atención al cliente en ESPAÑOL.

Navaja Multiusos Cuchillo Supervivencia con PEDERNAL Supervivencia Profesional | Cuchillo BUSHCRAFT con FERROCERIO, Silbato y AFILADOR de navajas | Kit Supervivencia Accesorios Navaja Supervivencia € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 【 NAVAJA SUPERVIVENCIA 5 en 1】 Navaja suiza PsiRock con mechero pedernal ( ferrocerio supervivencia ) , silbato de emergencia , filo de sierra y de cuchillo de montaña de acero inoxidable 3cr13 y clip para enganchar al cinturón o pantalón la navaja de bolsillo.

【 HACER FUEGO 】Con este kit de supervivencia podrás hacer fuego gracias a la barra de ferrocerio (pedernal) incluida en el cuchillo plegable .

【 SIEMPRE PREPARADO 】Utiliza el silbato de supervivencia incorporado en la navaja bushcraft en caso de emergencia y el filo de sierra para cortar madera.

【 AFILADOR de BOLSILLO 3 en 1】 Afilador de carburo de tungsteno para un afilado rápido o para hojas desgastadas. Afilador cerámico (blanco) para suavizar el filo. Finalmente, lima de diamante para afilar cuchillos dentados o con sierra.

【 EBOOK GRATIS en ESPAÑOL 】Se envía manual de supervivencia de más de 100 hojas en versión electrónica (PDF) al email. Puede tardar 3 días en recibir el email (revisar carpeta de no deseados) y debe tener habilitada la opción de recibir mensajes del vendedor o de lo contrario escribanos usted primero en "contactar con el vendedor" para que así el sistema nos autorice enviarle un email. Instrucciones y atención al cliente en ESPAÑOL.

HONYAO Botiquín de Primeros Auxilios, Mini Kit de Supervivencia - Bolsa Médico de Emergencia Completo para Coche Barco Motocicleta El Hogar Lugar de Trabajo Mochila y Acampar Senderismo Viaje € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features 【Más Exclusivo y Más Completo】Con 30 tipos de artículos únicos, incluye trauma shears, pinzas de metal, máscara CPR, manta de emergencia, Vendajes de mariposa, parche para ojos, apósito adhesivo grande para heridas, Venda PBT, y más sustancias médicas y herramientas de supervivencia, consulte la lista de embalaje para obtener más detalles.

【Kit de supervivencia portátil y durable】Pequeño y fácil de transportar, pesa solo 440g, diseño fácil de usar, material de nylon de alta calidad con cremallera abierta, resistente al agua y resistente a golpes, se adapta perfectamente a su coche, bote, motocicleta, mochila, y cajón

【Combo Multipropósito】Con 200 piezas artículos en paquetes separados, es una caja de primeros auxilios perfecta para el hogar, el lugar de trabajo, la escuela y también para la supervivencia al aire libre, como acampar, caminar, cazar, pasear en bote, pescar, escalar. Siempre esté preparado para cualquier lesión inesperada, desastres naturales del clima

【Compacto y bien organizado】 Contiene todos los suministros de emergencia esenciales con bolsillos de malla dentro de la caja, también deja espacio en el kit para sus suministros médicos especializados o medicamentos para que pueda personalizar completamente este kit de primeros auxilios para satisfacer sus necesidades

【100% de satisfacción garantizada】 Todas las sustancias médicas de Lixintech, incluidas las vendas, almohadillas con alcohol, pelotas de algodón, guantes estériles, vendajes de gasa, manta térmica de emergencia y mascarilla CPR están certificadas por CE, si por alguna razón no está satisfecho con su botiquín de primeros auxilios, puede devolverlos para un reembolso completo sin preguntas!

CHENKEE Kits de Supervivencia, 5 en 1 Multifuncional Kits Equipo de Supervivencia Fire Starter Magnesio Encendedor Kit SOS Supervivencia Waterproof Set para Acampada Senderismo Montañismo Viaje € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ☞ Diseño perfecto: herramienta de supervivencia 5 en 1. Es una herramienta de supervivencia completa, que incluye: brújula de alta calidad, picapiedra, silbato de emergencia, caja de almacenamiento, abridor de botellas con regla multifuncional y sierra manual para caminatas, campamentos, emergencias u otras actividades al aire libre.

☞ Ligero y conveniente: todos estos dispositivos se pueden empaquetar en una caja.La caja de herramientas portátil mide 9.5 * 6.5 * 3 cm / 3.74 * 2.56 * 1.18 pulgadas, peso total 7.5 oz, liviana y fácil de transportar, se puede colocar en una mochila o El estuche portátil es impermeable y a prueba de golpes para proteger sus herramientas de supervivencia.

☞ Características del producto: palo de fuego, puede raspar para producir chispas, el abridor de botellas con regla multifuncional puede abrir tapas de botellas y otros propósitos, el silbato se puede usar para situaciones de emergencia, la sierra de mano puede cortar ramas. Compass te guía cuando navegas en la dirección salvaje.

☞ Ampliamente utilizado: el uso de este kit de supervivencia esencial es muy versátil. Como caminatas y campamentos, caza, pesca, militares, situaciones de emergencia, supervivencia en la naturaleza, barbacoa de fogata, etc., puede usar este kit completo.

☞ Materiales de calidad: Hecho de varilla de ferrocerio de alta eficacia. Su kit de iniciación de fuego de magnesio hace que sea especialmente fácil lanzar chispas e iniciar un fuego. Se adapta a todo tipo de clima. como día de nieve, gran altitud.

Le campeur moderne Pedernal Kit 7 en 1. con Mango de Madera Hecho a Mano | Grueso de 5/16"| 10,000 pulverizadores de Chispa | Supervivencia Tradicional | Rascador de múltiples Herramientas € 9.90 in stock 2 new from €9.90

Amazon.es Features SIMPLE Y FÁCIL: encienda 12.000 fuegos en cualquier clima con su varilla de aleación de ferrocerio de alta calidad.

COMPACTO Y ROBUSTO: Ofrece un excelente agarre gracias a su mango de madera en bruto hecho a mano.

MULTIFUNCIONES: Medición de precisión, rallador, destapador/abrebotellas, explore con toda confianza.

POLIVALENTE: Colóquelo alrededor de su cuello. Eficaz en todo tipo de condiciones climáticas y altimétricas.

LISTO PARA LA AVENTURA: Garantía de materiales de alta calidad para una larga vida útil.

EgoIggo Kit de Supervivencia Profesional, 8 en 1 Kit de Supervivencia montaña. Multifuncional Caja de Supervivencia de Emergencia. Regalo para Hombres para Viajar Caminar Acampar € 36.36 in stock 1 new from €36.36

Amazon.es Features 【Equipo Externo Requerido】 kit de supervivencia montaña es una herramienta esencial para exteriores. En campamentos, caminatas, rescate, caza, aventura, supervivencia y emergencias, las herramientas de supervivencia lo ayudarán en emergencias y lesiones graves. El kit de supervivencia profesional proporciona todo lo necesario para que su viaje sea más seguro y es la garantía de supervivencia y salud en la naturaleza.

【Portátil】Dimensión de la caja impermeable B05: 20 * 12,5 * 5,5 cm, peso total: 802 g. Ligero y adecuado para ir contigo dondequiera que vayas. Ideal para el coche, hogar o garaje. Fácil de guardar en tu mochila, maleta, etc.

【3 modos de linterna】Bolsa de supervivencia completa esencial, hay 3 modos de linterna: fuerte, débil y parpadeante. Presione el botón (presione suavemente) para cambiar el modo. Protéjase al aire libre, también muy adecuado para uso doméstico, pasear perros, andar en bicicleta, etc.

【Esencial Familia】Toda familia necesita un kit de supervivencia. En caso de desastres naturales como terremotos y tifones, antes de que lleguen los rescatistas y los materiales de rescate, deben confiar en su propio tiempo para llevar a cabo la autoayuda y el rescate mutuo. Nuestro kit de supervivencia es totalmente funcional y fácil de transportar, apto para colocar en casa o en el coche en caso de emergencia.

【Mejor selección de regalos & Garantía】El kit de supervivencia profesional es el mejor regalo para marido e hijos. Nuestro kit de supervivencia 8 en 1 puede ayudar a su hijo a desarrollar habilidades prácticas y habilidades de supervivencia al aire libre. Y nuestro kit de supervivencia está garantizado en 12 meses. Si tiene algún problema de calidad, no dude en contactarnos. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para solucionar el problema.

Lixada Kit de Supervivencia Emergencia 23 en 1 Multi Herramientas Suministros de Primeros Auxilios para Camping Senderismo Caza Pesca € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features 【Kit de supervivencia emergencia imprescindible】Es importante equipar los herramientas de supervivencia de emergencia de usos múltiples y suministros de heridas estándar de usos múltiples. Con este completo botiquín de primeros auxilios, ya sea que esté en la familia, la escuela, los viajes, los deportes al aire libre, la aventura en la naturaleza, puede encontrar rápidamente todo lo que necesita en cualquier emergencia.

【Diseñado personalizado especialmente para utilidad】Incluidos cuchillo multifunción, manta de emergencia, silbato plateado, brújula, llavero, encendedor de fuego, terciopelo, sierra de alambre, Linterna táctica (SIN pilas AA), hebilla de objeto, brazalete Paracord, para satisfacer su necesidad de aventura al aire libre. El equipo de protección necesario puede tratar rápidamente las heridas causadas por accidentes y reducir y prevenir las infecciones.

【Ventajas de kit de supervivencia emergencia de Lixada】Utilizamos una caja de herramientas impermeable de gran capacidad, 10 metros de profundidad a prueba de agua, no solo a prueba de lluvia al aire libre, sino también de larga duración. El volumen de gran capacidad permite que los accesorios internos se almacenen libremente, y los métodos de empaque y almacenamiento hacen que ya no se ensucie y no lastime sus manos.

【Compacto y duradero】 El kit de supervivencia emergencia de Lixada solo pesa alrededor de 1.5 libras, y es liviana, portátil y fácil de viajar. La caja de herramientas de nueva material está alojada y tiene dos capas de protección de espuma en el interior, resistente, impermeable y a prueba de golpes. Adecuado para su automóvil, barco, mochila y equipaje, es compacto, portátil y práctico.

【Garantía de Lixada】100% de compromiso, el equipo de servicio al cliente de Lixada está dedicado a servirle, siempre ha estado, absolutamente confiado en el producto, el servicio es siempre el mismo. Si tiene alguna pregunta o problema con el producto, contáctenos directamente, le garantizaremos su satisfacción.

Jooheli Kit de supervivencia, equipo de supervivencia 20 en 1, equipo de exterior con pulsera de supervivencia, linterna de luz, cuchillo y otros para senderismo, camping, coches de escalada. € 29.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features s - Contiene todas las herramientas para la mayoría de las emergencias al aire libre: cuchillo portátil / encendedor de fuego / cuchillo y tenedor / piedra de pedernal / silbato de supervivencia / linterna táctica / bolígrafo táctico / luz de llave / 2x mosquetón / reloj de bolsillo / manta de emergencia / pulsera multifuncional / papel de sable / sierra de alambre de supervivencia / mini tanque impermeable / pulsera de paracord

- Haga de Material Especial, No Tóxico, Impermeable y a Prueba de Viento, Puede Proporcionar un Buen Efecto de Aislamiento. 2x9 Pies Pulsera Multifuncional con Pedernal, Brújula y Mini Silbato, Robusto y Duradero, Indispensable para Senderismo, Acampar o Pescar.

- Kits de supervivencia profesionales es útil básicamente para los amantes de la naturaleza, Es importante equipar los herramientas de supervivencia de emergencia de usos múltiples y suministros de heridas estándar de usos múltiples. Con este completo botiquín de primeros auxilios, Acampar, los viajes, los deportes al aire libre, la aventura en la naturaleza, puede encontrar rápidamente todo lo que necesita en cualquier emergencia.

- Todas las herramientas de emergencia se han embalado en equipos profesionales de supervivencia de 8.18 X 5.03 X 2.16 pulgadas.Fácil de Colocar en Mochilas o Coches, y es Útil para Acampar, Ir de Excursión.Como el mejor regalo para tu esposo e hijos, muy resistente, impermeable y a prueba de golpes. Nuestro kit de supervivencia ayuda a sus hijos a desarrollar habilidades prácticas y habilidades de supervivencia al aire libre.

- Confiamos en la calidad de nuestro producto. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud. READ Los 30 mejores Lamparas De Noche capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Noche

Th-some JAANY Botiquín de Primeros Auxilios de 18 artículos, Survival Tools Mini Box Kit Bolsa Médica para Emergencias para el Coche, Hogar, Camping, Caza, Viajes, Aire Libre o Deportes € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Kit de Botiquín de Primeros】18 artículos de primeros auxilios profesionales certificados por CE y he

【Duradero y Práctico】La bolsa de rescate contiene un kit de emergencia completo. Ha sido fabricado por una bolsa de nylon de alta calidad con PVC en el interior, resistente al agua, ideal para uso prolongado.

【Aplicabilidad Amplia】El botiquín de primeros auxilios no solo está diseñado para actividades al aire libre y viajes, sino también para primeros auxilios en el hogar o para arrojarlo al automóvil. Ella le proporcionará atención profesional y excelente en caso de emergencia.

【Empaquetado Aséptico】Paquete protector o estéril y gran vida útil, Descripción de texto en la parte posterior del producto y guía del usuario para sus necesidades de emergencia. Incluye bolsas de hielo, Tabletas de alcohol, una manta isotérmica,apósitos, vendas, etc.

【Equipo Ideal de Primeros Auxilios】 Compacta y fácil de transportar, pesa menos de 1 lb, diseño fácil de usar, se adapta perfectamente a su coche, barco, mochila, bolsillos o guantera, por lo que es ideal para viajes por carretera, viajes, deportes y aventura al aire libre.

starte Kit de Supervivencia de Emergencia, Equipo de Supervivencia Profesional, Kit de Primeros Auxilios, Linterna táctica de Emergencia SOS, brújula con Bolsa de Camuflaje para Aventuras de Acampada € 35.88

Amazon.es Features √ Varios equipos de supervivencia prácticos: todos los equipos de supervivencia que agregamos en este kit son esenciales, incluido el torniquete, la linterna LED (batería no incluida), manta Mylar de emergencia, brújula, silbato, sierra de alambre, alicates multifunción, tarjeta de sable, D -Llavero con hebilla de anillo, bolígrafo, hebilla de hervidor, que puede satisfacer sus diferentes necesidades.

√ Aplicaciones amplias: el kit es adecuado para una sola familia o un grupo de amigos en circunstancias de emergencia. Y es perfecto para atender cualquier necesidad médica o de emergencia durante aventuras al aire libre como campamentos, boy scouts, caminatas y ciclismo de montaña, etc.

√ Durable y portátil: la bolsa EMT está hecha de nailon 600D resistente al agua, proporciona 3 compartimentos grandes y muchas habitaciones para agregar su propio equipo. El tamaño total del kit es de aproximadamente 8 x 6 x 4.5 pulgadas y su peso es de solo 2 libras. Las correas compatibles con Molle en la parte posterior permiten al usuario sujetarlo a otras bolsas o al cinturón, lo que lo convierte en un compañero perfecto para cualquier actividad al aire libre.

√ Kit de primeros auxilios de supervivencia: el kit de supervivencia de primeros auxilios viene con poderosas herramientas de supervivencia y suministros médicos completos empaquetados en una bolsa táctica militar EMT IFAK de molle que está hecha de nailon 600D, duradera, resistente al agua y portátil.

√5. Perfecto para cualquier emergencia: ideal para bomberos, técnicos de emergencias médicas, socorristas, excursionistas, campistas, entusiastas del aire libre y más. Perfecto para automóvil, bote, bicicleta, motocicleta, hogar, lugar de trabajo. Ideal para viajes, campamentos, caminatas, pesca, paseos en bote, ciclismo, mochilero, escalada, aventuras, etc.También es adecuado para emergencias de supervivencia de desastres naturales, como terremotos, tornados, inundaciones e incendios.

FFAA Comida Militar Española MRE Ración Individual de Combate Fuerzas Armadas España. Alimento de Superviviencia, Camping, Acampada, Kit de Emergencias. Diferentes Menus Aleatorio Tipo A € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features ✅ AUTÉNTICA RACION DE COMBATE : experimenta la comida de un militar de España

✅MRE (MEAL READY TO EAT): Surtido Aleatorio Comida tipo `A´

✅CONSUMIR ANTES DE NOVIEMBRE 2022

✅SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Botiquín de Primeros Auxilios de 200 Piezas,con Hielo, Manta de Emergencia,Máscara de RCP, Survival Tools Kit Bolsa Médica Emergencias para Coche, Hogar, Camping, Caza, Viajes, Aire Libre o Deportes € 28.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 【Kit de Botiquín de Primeros 200 Piezas】: Este First aid kit tiene Bolsa de Hielo, Máscara de RCP ,Manta de Emergencia,Pulsera multifuncional,Pedernal al Aire Libre y otras necesidades de primeros auxilios al aire libre son exactamente lo que necesita para casi todas las situaciones de emergencia y lesiones básicas.

【CE & FDA Aprobado Medical Kit】: Este First aid kit tiene Bolsa de Hielo, Máscara de RCP ,Manta de Emergencia,Pulsera multifuncional,Pedernal al Aire Libre y otras necesidades de primeros auxilios al aire libre son exactamente lo que necesita para casi todas las situaciones de emergencia y lesiones básicas.

【Botiquín de Primeros Auxilios Multiuso】: Se aplica para la familia, en la oficina, en la escuela, ir a la viaje, incluyen vida al aire libre como acampar, equipo para excursiones,caza,deportes. Es un artículo que debe guardarla en su automóvil, debajo del fregadero de la cocina o en su almacén.

【Botiquín de Primeros Auxilios Perfecto】:Incluye Toalla Triangular, Tirita ,Tabletas de alcohol, ,apósitos, vendas, etc. Puede ofrecer una ayuda importante cuando lo necesita. Es mejor compañero para emergencias o lesiones. Conveniente para las familias que reciben tratamiento oportuno y más eficaz.

【Diseño Compacto Portátil】: Tamaño 23 x 14 x 8.5 cm, peso 550g ,tamaño pequeño, fácil de transportar. El material es nylon impermeable, y la cremallera es de alta calidad está diseñado perfectamente para puede completamente abiertos, con bolsillos de malla en el interior para garantizar.

Pulsera Paracord Supervivencia España, Camuflaje Supervivencia Pulsera con Flint + Brújula + Termómetro + Silbato, para Caminatas en Canchas de Camping u Otras Actividades al Aire Libre (Negro) € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Amazon.es Features ▲ Herramienta de Supervivencia 8 en 1: es un brazalete completo de pulsera paracord que incluye: Brújula de alta calidad, Arrancador de fuego de pedernal, Silbato de emergencia, Termómetro, Cuerda de paraguas, Luz LED, Herramienta múltiple, Lector de tarjetas, es el regalo ideal para cada campamento, excursionismo, caza, canotaje, entusiasta de la pesca o cualquiera que disfrute de las actividades al aire libre, y siempre estar preparado!

▲ Tamaños Que se Adaptan a Todos: Pulsera paracord para hombres, mujeres, adolescentes, niños. Ofrecemos tamaños ajustables. Variaciones de tamaño fijo: 20.5cm-24cm.

▲ Nuevo diseño para primeros auxilios: El raspador y el pedernal son desmontables a mano de la hebilla, se pueden usar como herramientas como cuchillas, sierras, varillas, etc. La brújula proporciona una indicación rápida y precisa, el silbato crea un ruido fuerte hasta 100dB, la posibilidad de supervivencia se maximiza con el mini kit

▲ Paracord de 550 grados: El brazalete se puede desmontar en una cuerda de 3,2 m de largo con un diámetro de 4 mm y puede soportar hasta 550 libras, lo que le da una mejor garantía de seguridad cuando está en libertad, puede usarlo para detener el sangrado, haciendo trampas, agrupando carpas temporales, hamacas, colgando objetos pesados y más

▲ El Mejor Equipo de Supervivencia: la pulsera paracord es una pulsera de supervivencia compacta y táctica que viene con todas las características necesarias que necesitas para sobrevivir en la naturaleza.

morpilot Navaja y Linterna Tática Set, Cuchillo Supervivencia, Navaja Caza Pesca 85mm, Acero Inoxidble, Linterna Militar de 5 Modos, 500LM, Impermeable IPX4, Portátil € 16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features NAVAJA DE 4 FUNCIONES: Abridor de botella - botón de cristal - cortador de la correa del coche - cuchila

MATERIAL DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD: La linterna hecha de aluminio aeroespacial grado. Es IPX4 impermeable y anti-caída. La hoja de navaja está manufacturada con acero inoxidable de alta calidad, es muy afilada

5 MODOS DE LA LINTERNA: Alto - Medio - Bajo - Estrobo - SOS. Pulse el interruptor de cola profundamente para encenderlo, pulse el interruptor de la mitad de profundidad para seleccionar el modo. Alimentado por batería

PORTÁTIL Y ANTIDESLIZANTE: Las ambas tienen un diseño de clip de la pluma y portátil para acampar, senderismo, caza, equitación, pesca, emergencias y así sucesivamente

LO QUE OBTENDRÁ: 1x Morpilot Navaja, 1x Linterna, 1x Manuel de Instrucciones.

Botiquín primeros auxilios SUPER ROL con 120 artículos indispensables para realizar curas de emergencia (NEGRO) € 19.95

€ 18.95 in stock 1 new from €18.95

Amazon.es Features Botiquín de primeros auxilios con 120 artículos imprescindibles para realizar primeras curas en caso de emergencia

Fabricado con nylon resistente e impermeable, otorgándole consistencia morfológica. Incluye colgador central y cremallera exterior.

Ideales para llevar en automóviles, de viaje o para el hogar.

Tamaño: 28 x 17 x 8 cm

Agrupado en Europa. Todos los productos cumplen con la normativa CE.

TOUROAM Emergency Survival Kit|Tactical Admin Pouch,Water Filter Straw,Foldable Water Bag,Mylar Blanket,5 In 1 Bracelet,SOS Multitools,Fire Starter € 66.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.es Features ➤ TACTICAL SURVIVAL KIT ➤ Adding the MOLLE pouch, water filter straw and collapsible water bag upgrades the basic survival tool kit; you can pack it into your backpack or vehicle to prevent any emergency situation during travel hiking,field,camp ect

➤ COMPACT SOS SURVIVAL CASE ➤ The 10 in 1 survival tool kit is lightweight & portable - dimensions is 6. 6 x 4. 3 x 1. 9 inch ( 16. 8 x 11 x 5cm); various and multifunctional emergency survival gear all concentrated in a sturdy and waterproof case

➤ EMERGENCY SAFE WATER SET ➤ Mini water filter straw and foldable water bottle with 2 clips keep your life safe under emergency wilderness situation; water filter straw cleans up to 1000 L for safe drinking water (note:only for fresh water);

➤ MULTIPURPOSE SURVIVAL GEAR ➤ To secure your safety of the upcoming camping, hunting, fishing, hiking, backpacking, trekking or mountain climbing adventure, please don't hestiate to get our survival multi-tools set to pack into your backpack!

➤ TOUROAM SACTISFACTION PROMISS ➤ We promise 2-year quality warranty;30-day hassle free return policy!

