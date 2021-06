Inicio » Juguete Los 30 mejores Kit Electrico Escolar capaces: la mejor revisión sobre Kit Electrico Escolar Juguete Los 30 mejores Kit Electrico Escolar capaces: la mejor revisión sobre Kit Electrico Escolar 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Jupiter (324620) - Kit Eléctrico Escolar, Set para el Colegio, Pila Petaca 4.5V, Interruptor 220V, Cable y Bombilla. € 8.85



Amazon.es Features Este kit esta realizado para experimentar y enseñar los conocimientos básicos de la electricidad a los escolares. Se recomienda utilizar bajo la supervisión de un adulto.

Set completo para experimentar y enseñar conocimientos básicos electrónicos a los escolares

Conecte la batería a los cables, al portalámparas y luego a la bombilla y vea cómo funciona un circuito básico, ideal para aprender.

Es ideal para enseñar a tus hijos el principio de la electricidad.

Contiene 1 portalámparas, 1 batería 4'5 V, 1 bombilla 3'7 V - 0'2 A, 1 interruptor 220 V - 2 A, 1 m de cable 2 × 0'43 mm².

Sntieecr Kit de Motor de Circuito Eléctrico, Kits de Aprendizaje Educativo y Experimentos Científicos para Niños DIY Stem Proyecto de Ingeniería € 13.99



Amazon.es Features KIT COMPLETO DE CIRCUITO: Viene con una instrucción, 5 x cables de clip de cocodrilo, 5 x bombillas, 2 x motores, 2 x soporte de motor, 2 interruptores basculantes, 3 x hélice con 3 paletas, 3 x hélice con 4 vanes, 1 x zumbador de zumbador, 1 x soportes de bombilla, soporte de batería de tamaño AA (1 x 1.5V), soporte de batería de tamaño AA (2 x 1.5V), empaquetado con suficientes accesorios de circuito para que usted realice fácilmente el proyecto de ciencia

KIT DE EXPERIMENTO DE CIENCIA: Este popular e interesante experimento de ciencia electrónica STEM juguetes pueden inspirar y alentar a los niños a aprender acerca de la ciencia

APLICACIONES AMPLIAS: El kit de motor de circuito bien puede captar la atención de los niños y dejar que los intenten construir, experimentar y explorar circuitos simples eléctricos básicos. También se puede utilizar en la escuela en la ciencia, STEM, tecnología y cursos de diseño, fácil de satisfacer las necesidades de su proyecto, educar adecuadamente algunos conocimientos de circuito sería un buen tiempo de interacción con sus hijos juntos

GRAN REGALO PARA KIDS: Este juguete de aprendizaje Montessori es bueno para los niños curiosos, convirtiendo sus propias nuevas ideas e invenciones en realidad. También perfecto para proyectos de ingeniería STEM de ciencias escolares infantiles

ADVERTENCIA: Adecuado para más de 8 años. PELIGRO DE CHOKING: piezas pequeñas, no para niños menores de 3 años. Tenga cuidado con el escaldido causado por un cortocircuito. No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos

InputMakers Kit Eléctrico Escolar: Pila de petaca 4,5 V, 2 Bombillas, 2 Portalámparas, 2 Interruptores, Cable Unifilar (2 Metros). Set de Electricidad para el Colegio, Instituto y Manualidades. € 9.99



Amazon.es Features ✅ Kit completo para montar circuitos eléctricos básicos tanto en el ámbito escolar como en casa.

✅ Ideal para el colegio y para el instituto en las asignaturas de Tecnología y Ciencias Naturales.

✅ El cable es unifilar, para hacer las conexiones más fácilmente que con cable de múltiples hebras. También ayuda a dar forma a los circuitos.

✅ Aprende electricidad básica: monta tus primeros circuitos serie y paralelo.

✅ El kit está compuesto por: 1 Pila de petaca (4,5 V), 2 Bombillas (3,8V - 0,3A), 2 Portalámparas (base E10), 2 Interruptores, Cable (2 metros). Todo ello en un sobre acolchado de burbujas ideal para guardarlo. READ Los 30 mejores Pinturas Por Numeros capaces: la mejor revisión sobre Pinturas Por Numeros

Sntieecr Juego de Motor Eletrico Bricolaje DC Motor Básico de Circuitos Experimento Aprendizaje y Educacion Kit para Niños Stem Bricolaje Proyectos Científicos € 11.99

1 used from €11.15



Amazon.es Features Kit de circuito completo: Viene con una introducción, 4 piezas de cables de clip de cocodrilo, 3 piezas de bombillas, soporte de bombilla, soporte de batería de tamaño AA, motor, interruptor de balancín, ventilador de hélice, empaquetado con accesorios de circuito completo para que usted haga proyecto de ciencia fácilmente

Juguetes de Ciencia Electrónica: Este popular e interesante kit de ciencias electrónicas puede inspirar y alentar a los niños a aprender sobre la ciencia

Gran regalo para los niños: Este juguete de aprendizaje Montessori es bueno para los niños curiosos, convirtiendo sus propias nuevas ideas e invenciones en realidad. También perfecto para proyectos de juguetes STEM de ciencias de la escuela infantil

Amplias aplicaciones: El kit de motor de circuito eléctrico incluye componentes familiares que se pueden utilizar en la escuela en la ciencia, STEM, tecnología y cursos de diseño, fácil de satisfacer las necesidades de su proyecto, desarrollar sus habilidades de aprendizaje y capacidad de mano

Prestar atención: Adecuado para 8+ años, por favor lea las imágenes del circuito cuidadosamente, utilice el diagrama de circuito correcto para evitar cortocircuitos, cortocircuito producirá alta temperatura y hará que la caja del soporte de la batería se derrita y se queme, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos

Kit Manualidades Escolar 2003 € 8.56 € 4.24



Amazon.es Features Kit para trabajos manuales

Muy conveniente

Producto de calidad

Material duradero

DigHealth Kit Circuito Eléctrico, Juguetes Educativos, Kit Ciencia para Niños, Kit de Experimentación Física para Aprendizaje Básico de Circuitos € 9.99



Amazon.es Features Electronic Science Toys: un popular y divertido experimento educativo de ciencia electrónica toys que emociona y fomenta el aprendizaje. Estos kits de circuitos eléctricos básicos permiten a los niños construir, probar y explorar circuitos simples básicos para mejorar las habilidades prácticas y desarrollar habilidades de aprendizaje.

Kit de circuito completo: viene con una instrucción, 6 x cable de circuito, 4 x bombillas, 1 x motores, 1 x interruptor, 1x aspa del ventilador con 3 paletas, 2 x portalámparas, 2x soporte de batería tamaño AA (1 x 1.5V), Empaquetado con suficientes accesorios de circuito para hacer proyectos de ciencias fácilmente.

Aplicaciones amplias: estos kits de circuitos eléctricos básicos permiten a los niños construir, probar y explorar circuitos simples básicos para mejorar las habilidades prácticas y desarrollar habilidades de aprendizaje. También se puede usar en la escuela en ciencias, tecnología y cursos de diseño.

Este experimento de construcción de juguetes de aprendizaje y explora circuitos eléctricos básicos simples. Es bueno para niños curiosos, ya que convierte sus propias ideas e inventos en realidad.

Atención: adecuado para más de 5 años, lea cuidadosamente las imágenes del circuito, use el diagrama de circuito correcto para evitar cortocircuitos, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos.

MEISHIDA Kit de Circuito Eléctrico Didáctico con Motor Bombilla Molinillo y Soporte, Set Eléctrico Escolar (8642) € 6.99

Amazon.es Features Juego de Circuito Eléctrico para uso escolar.

Set completo para enseñar a los niños el conocimiento básico de la electricidad.

Contenido : 80cm de cable eléctrico + 1 molinillo + 1 bombilla 3V + 1 soporte de batería (para 2 pilas 2AA 1.5V - no incluidas) + 1 portalámparas + 1 motor eléctrico.

USO: Educativo y experimental de bricolaje como material escolar.

SEGURIDAD: Cuenta con marcación CE (marco europeo). Prohibido el uso para niños menores de 3 años.

Sanfor Paquete 4 Blíster kit eléctrico para manualidades, PLATEADO/BLANCO, Talla única € 13.35



Amazon.es Features Incluye 2 rollos de 1 metro de cable

Incluye 1 interruptor

2 lámparas de 3,5w

Incluye 2 portalámparas

Ideal para trabajos escolares

Proster Juego de Motor Eletrico Bricolaje DC Motor Mini 3V 24000RPM Kit de Motor de Coches Robot Engranaje Ruedas Hélices Espaciamiento de Batería Interruptores € 16.99



Amazon.es Features 6 Unidades de Motor con Eje --- Voltage:DC 3V;Rated Speed:24000 RPM.

Amplias Aplicaciónes --- Actividad de bricolaje, Robots, Accesorio para la Fabricación de Modelo, Proyecto de Ciencia, Modelo de Coche Carros.

86 piezas de Engranaje --- Es perfecto para los Laboratorios, la Educación Científica y los Modelos, Proyectos y Tareas de Bricolaje.

Interruptores 6 Piezas--- Tipo: On / Off (SPST),Voltaje & Corriente: CA250V/1A CA125V/ 3A.

Paquete Completo --- Viene con un portafolio de 6 x motores, 6 x Interruptores, 6 x Espaciamiento para pilas AA, 6 x Soporte de montaje de motor, 4 x Mini Ruedas, 86pcs x engranajes de plástico, 2 Tipos de Hélices Plasticos de eje y los Cables.

Sntieecr Juego de Motor Eletrico Bricolaje DC Motor Mini 1.5-3V 15000RPM de Espaciamiento para Pilas AA, Interruptores para Bricolaje Proyectos Científicos € 14.99



Amazon.es Features Hélices de eje colorido - 12 piezas 2 estilo hélices de eje de diferentes colores, 6 piezas 4 hélices de eje Vanes, 6 piezas 3 hélices de eje vanos pueden satisfacer sus diferentes necesidades, le permiten hacer ciencia y proyectos STEM mucho más divertido y más opciones para adaptarse a sus experimentos

Motores de CC -- Diámetro del cuerpo: 28mm / 1.06 "; Distancia del orificio de montaje (centro a centro): 15 mm / 0,59 "; Tamaño del eje: 10 x 2.0mm / 0.39 "x 0.08"(L x D); Longitud del cuerpo del motor: 38 mm / 1.46 "

Amplias aplicaciones -- Este kit de motor completo toma todo lo que necesita para juguetes de bricolaje, tales como mini ventilador, coches, barco, aviones, juguetes eléctricos, etc. La mini rueda, el eje y los engranajes de plástico pueden hacer que los pequeños juguetes STEM sean muy simples al igualar cualquier cosa

Paquete incluido -- 6 x motor de CC, 6 x caja de soporte de la batería, 6 x interruptor de balancín, 6 x soporte de montaje del motor, 12 x cables electrónicos (3,92"), 1 x tubos de encogimiento de calor (40 cm de 3 mm), 66 x engranajes de plástico, 6 x hélice de eje con 4 paletas, 6 x hélice de eje con 3 paletas, kit de motor de CC completo para sus increíbles juguetes

Atención - Adecuado para 8 + años, por favor lea las imágenes del circuito cuidadosamente, utilice el diagrama de circuito correcto para evitar cortocircuitos, cortocircuito producirá alta temperatura y hará que la caja del soporte de la batería se derrita y se queme, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos

Kit de Aprendizaje de Circuito para niños, Serie de experimentos de Circuito eléctrico de Bricolaje y Circuito Paralelo para Aprendizaje de Circuito de Principiante(Circuito Paralelo en Serie) € 15.79



Amazon.es Features 【Diversión y seguridad】 Este es un ambiente físico divertido y seguro. Experimente cómo hacer circuitos y hacer circuitos de varias maneras (circuitos en serie y en paralelo) para estimular la curiosidad de los niños.

【Kit de circuito completo】 2 cajas de batería, 1 puerta de interruptor, 5 bombillas, 6 cables, 2 placas de circuito, se incluyen accesorios de circuito completos para proyectos científicos fáciles

【Juguetes electrónicos de ciencia】 Deje que los niños y alumnos de jardín de infantes aprendan conocimientos de física y comiencen a formar bucles simples, bucles en serie, bucles paralelos y cultiven habilidades prácticas.

【Nota】 La batería no está incluida. Se requieren dos pilas AA. Los niños deben usarlo bajo supervisión.

【Material】 Hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente, de alta calidad y duraderos, muy adecuados para que los niños mayores de 4 años realicen experimentos.

GOTOTOP Kit de Motor de Circuito eléctrico, Proyecto de Ciencia de Bricolaje Stem Kits educativos de Aprendizaje Montessori para niños(Verde) € 16.09



Amazon.es Features Kit de circuito completo: viene con 2 cajas de baterías, 1 interruptores, 5 bombillas, 6 cables, 2 placas de circuitos, empaquetados con accesorios de circuitos completos para realizar proyectos científicos fácilmente.

Juguetes de ciencia electrónica: este popular e interesante kit de ciencia electrónica puede inspirar y alentar a los niños a aprender ciencia.

Gran regalo para niños: este juguete de aprendizaje Montessori es bueno para niños curiosos, convirtiendo sus propias ideas e inventos en realidad. También es perfecto para proyectos de juguetes STEM de ciencia escolar para niños.

Amplias aplicaciones: el kit de motor de circuito eléctrico incluye componentes familiares que se pueden usar en la escuela en cursos de ciencia, STEM, tecnología y diseño, fácil de satisfacer las necesidades de su proyecto, desarrollar sus habilidades de aprendizaje y capacidad práctica.

Preste atención: adecuado para más de 5 años, lea atentamente las imágenes del circuito, use el diagrama de circuito correcto para evitar cortocircuitos, el cortocircuito producirá alta temperatura y hará que la carcasa del soporte de la batería se derrita y se queme, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos. READ Los 30 mejores Funko Pop Olaf capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Olaf

Kit DIDACTICO Escolar con Bombilla Y BATERIA para Circuito ELECTRICO € 13.14

Amazon.es Features Part Number KPR075

Sntieecr Kit de Aprendizaje del Circuito Eléctrico, Modelo de Coche Ensamblar Kits de Educación de La Ciencia de La Física para Los Niños del Estudiante de Bricolaje Stem Science Lab Experimento € 18.99



Amazon.es Features Kit completo de aprendizaje de circuitos: Viene con una instrucción, 5 x cables de clip de cocodrilo, 5 x bombillas, 2 x motores, 2 x soporte de motor, 2 interruptores basculantes, 3 x hélice con 3 paletas, 3 x hélice con 4 paletas, 1 x zumbador de zumbador, 1 x soportes de bombilla, soporte de batería de tamaño AA (1 x 1.5V), soporte de batería de tamaño AA (2 x 1.5V) , reóstato deslizante, 60 x engranajes de plástico, 7 x piezas modelo de coche

Kit de experimentos de ciencia grande: Este popular e interesante experimento de ciencia electrónica STEM juguetes con reóstato deslizante y kit de montaje de modelo de coche puede inspirar y alentar a los niños a aprender sobre la ciencia, STEM, robot y conocimientos básicos de física

Gran regalo para los niños: Este juguete de aprendizaje Montessori es bueno para los niños curiosos, convirtiendo sus propias nuevas ideas e invenciones en realidad. También perfecto para proyectos de ingeniería STEM de ciencias de la física de la escuela infantil

Amplias aplicaciones: El kit de educación motor de circuito bien puede captar la atención de los niños y dejar que los intenten construir, experimentar y explorar circuitos básicos básicos simples eléctricos. También se puede utilizar en la escuela en la ciencia, STEM, tecnología y cursos de diseño, fácil de satisfacer las necesidades de su proyecto, educar adecuadamente algunos conocimientos de circuito sería un buen tiempo de interacción con sus hijos juntos

ADVERTENCIA: Adecuado para más de 8 años. PELIGRO DE CHOKING: piezas pequeñas, no para niños menores de 3 años. Tenga cuidado con el escaldido causado por un cortocircuito. No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos

YeahiBaby Madera Coche Solar Juego de Juguetes para ensamblar con Bricolaje Kit de Coche con energía Solar Ciencia Entorno Educativo Tecnología Regalos para Kits Niños y niñas Niños pequeños € 12.99

Amazon.es Features Juguetes de vehículo de la ciencia de la asamblea del rompecabezas de RC del coche de madera de DIY solar fijados para los niños

Puede mejorar la capacidad de los niños para observar y pensar, cultivando sus intereses en la ciencia.

Los componentes y accesorios electrónicos de alta calidad hacen que tenga un rendimiento estable y más duradero.

Un regalo ideal para que tus hijos promuevan su desarrollo de habilidades.

Adopción de material de madera ecológico, no tóxico y sin contaminación, de uso seguro.

KKmoon Madera Semáforos Kit de Bricolaje Juguete, para Niños Kit de Bricolaje, para Niños Ciencia y Tecnología Inventos Ensamblado Experimento Modelo de Bricolaje Kits € 6.99

Amazon.es Features Diseñado para niños de 7 años en adelante, este mini modelo de semáforo es muy fácil de ensamblar.

Hecho de tablones de madera y plásticos de buena calidad, seguros de usar y respetuosos con el medio ambiente.

Este kit de bricolaje de juguete es bueno para estimular el interés de aprendizaje de los niños y desarrollar su sed de conocimiento.

No solo sus hijos sabrán algo acerca de los componentes eléctricos, sino que también entenderán el principio de los circuitos paralelos.

Ayudar a cultivar la curiosidad de los niños sobre la ciencia y mejorar su capacidad de innovación y práctica propia. Se seleccionaron componentes metálicos de alta calidad para lograr el mejor rendimiento y la estabilidad.

Teenii CTIM Laboratorio de Física Kit de Aprendizaje Básico de Circuitos Experimento de Electricidad y Magnetismo para niños Alumnos de Secundaria y Bachillerato Electromagnetismo € 49.99



Amazon.es Features Aprenda los principios básicos de los circuitos e investigue la electricidad y el magnetismo haciendo experimentos con 50 objetos, incluyendo un manual a todo color de 40 páginas

Un gran kit CTIM de electrónica para estudiantes de secundaria (4. de ESO, Bachillerato) para mejorar lo que se aprende en la clase de física

Lo suficientemente fácil para que los estudiantes de secundaria (1,2,3 de ESO) y los niños exploren de antemano y se interesen en las ciencias físicas

El manual claramente ilustrado fomenta el pensamiento crítico haciéndole preguntas antes y después de hacer los experimentos

18 capítulos con proyectos divertidos: Batería de frutas, campana eléctrica y generador de manivela manual

ARTISAN-SH Kit de Aprendizaje de Circuitos para Jóvenes, Kit de Circuito Físico - Se Puede Utilizar para Experimentos de Física Científica, Educación en El Aula en Casa DIY Laboratorio de Circuitos € 12.99



Amazon.es Features ✨ Accesorios de circuito: El Kit de circuito básico, a través de la conexión de interruptores, cables de prueba y bombillas pequeñas, forma un circuito simple en serie y un circuito paralelo Este es un interesante proyecto experimental.

✨ Cultivo de interés: Deje que los niños aprendan más sobre el método de iluminación de la bombilla a través del funcionamiento real del Kit de circuito físico, obtengan el conocimiento más básico del circuito y cultiven el interés por aprender.

✨ Regalos educativos: se puede regalar a los niños como regalos de cumpleaños, el Día del Niño y Navidad, lo que les permite estimular su deseo de conocimiento y exploración en el proceso de experimentos prácticos.

✨ Ampliamente utilizado: el kit eléctrico circuito se puede utilizar en proyectos de experimentos de física de los estudiantes de aula y proyectos de educación familiar, enriqueciendo el conocimiento relevante a través del pensamiento y la exploración propios de los niños.

✨ Embalaje del producto: El kit de experimentos científicos incluye 2 portalámparas pequeños, 1 interruptor, 2 cajas de baterías, 5 cables de conexión y 4 bombillas pequeñas.

SJUNJIE Circuito Eléctrico Kit Ciencias Laboratorio de Física Kit Aprendizaje Básico de Circuitos Experimento de Electricidad Bombilla Interruptor Conductor Línea € 12.99



Amazon.es Features Kit de utilidad: ayuda a maestros y padres en la enseñanza de física, enriquece la vida de ocio de los niños, cultiva la capacidad práctica y consolida el conocimiento.

Aplicabilidad sólida: un excelente kit de electrónica para 4~5 estudiantes (año 10,11,12,13) y niños para explorar con anticipación e interesarse en la ciencia de la física.

Gran regalo para los niños: un gran regalo para que los estudiantes entiendan mejor los principios básicos, aprendan los experimentos electromagnéticos básicos a través de nuestras instrucciones y exploren lo que quieren saber por experimento.

Aplicación amplia: puede ayudar a los estudiantes a aprender los conocimientos básicos del circuito, como el circuito en serie, el circuito en paralelo, el experimento del generador manual, etc.

Atención: adecuado para niños mayores de 5 años. Los niños deben usar este artículo bajo la supervisión de adultos.

Sntieecr Kit de Circuito Eléctrico de Física Stem, Kits de Educación de Magnetismo de Electricidad Científica para Estudiantes de Secundaria Junior de Edad Exploración de Electromagnetismo € 52.99 € 49.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99



Amazon.es Features Kit de Aprendizaje de Circuito Eléctrico: Viene con 77 artículos para electricidad, 21 artículos para magnetismo, también proporciona instrucciones para niños y estudiantes fáciles de aprender y usar, todos los accesorios están empaquetados en una bolsa de almacenamiento, es bueno para usted encontrar los artículos o llevarlo al exterior para jugar con sus amigos y compañeros de clase

Kit eléctrico profesional: Este interesante kit de experimentos de ciencia del magnetismo de electricidad adecuado para estudiantes en los grados 7-11 para construir simple eléctrico y magnético, que no sólo puede mejorar su habilidad de aprendizaje de física, sino que también puede mejorar su capacidad de mano

Gran regalo para los niños: El kit de experimentos de electricidad y magnetismo es un gran regalo para que los estudiantes entiendan mejor los principios básicos, aprendan los experimentos electromagnéticos básicos a través de nuestras instrucciones, pueden explorar libremente, abrir su mente, pensar, hacer lo que quieren saber mediante experimentos

Amplia aplicación: El kit STEM de aprendizaje de electricidad de circuito básico puede construir muchos proyectos diferentes, tales como circuitos de serie, circuitos paralelos, generador de manos, solenida y regla de amperio, etc. Puede llamar la atención de los niños y dejar que los traten de construir, experimentar y explorar circuitos básicos eléctricos simples, educar adecuadamente algunos conocimientos del circuito sería un buen tiempo de interacción con sus hijos juntos

Prestar atención: Adecuado para más de 14 años, por favor lea las instrucciones cuidadosamente, utilice el diagrama de circuito correcto para evitar cortocircuitos, cortocircuito producirá alta temperatura y hará que la caja del soporte de la batería se derrita y se queme, los niños deben usar bajo la supervisión de adultos

Cefa Toys - Juego de electronica, Electrocefa 100 (21820) € 44.99



Amazon.es Features Con más de 100 proyectos eléctricos y electrónicos

Fáciles de construir y comprender

Horas de diversión mientras se aprende electrónica

Recomendada para niños de 8 años y más READ Los 30 mejores Ciudadelas Juego De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Ciudadelas Juego De Mesa

Buki France- BUKI 7160-Experto en Electrónica (7160) € 29.90



Amazon.es Features Monta los componentes en la consola y crea más de 50 circuitos electrónicos: alarma, efectos de sonido, pantalla digital

Los componentes se unen sin soldadura; así que no hay peligro: diodos led, interruptores fotosensibles, magnéticos, táctiles, transistores, resistencias, altavoz, baliza estroboscópica

Incluye instrucciones ilustradas en color

Funciona con 2 pilas de tipo AA no incluidas

A partir de los 8 años

EDM 02006 Kit Manualidades con Motor Varios Colores, 180 Gr € 4.86 € 4.35

€ 4.35 in stock 6 new from €4.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: edm

Varios colores

Peso del producto: 180 gr

Producto útil y práctico

TOPINCN Electrónica Exploración Kit DIY Circuito Físico Juguete Niños Ciencia Experimento Educativo Hecho A Mano Ensamble Modelo € 13.79



Amazon.es Features ★ 【Materiales De Alta Calidad】 Hecho de materiales de alta calidad, que son seguros y duraderos.

★ 【Construya Circuitos De Trabajo】 Incluye 1 * tubo termorretráctil, 4 * cable, 1 * cable de aluminio, 1 * zumbador, 1 * placa de tornillo, 5 * tornillo, 2 * lámpara, 1 * caja de batería, 2 * columna.

★ 【Fácil De Montar】 Es fácil de montar y desmontar, también puede ejercitar la capacidad de pensamiento de sus hijos.

★ 【Aplicación】 Al ensamblar este modelo, sus hijos pueden aprender la conexión y aplicación del circuito, experimentar el proceso del experimento científico.

★ 【Garantía De Satisfacción】 Si no está satisfecho con nuestro producto recibido, puede solicitar devolución incondicional y reembolso en 180 días. Con respecto a cualquier problema de este producto, puede contactarnos en cualquier momento.

GOLRISEN 8pcs Motores Electricos Pequeños DC 3V 14.500 RPM Alta Velocidad 800mA Mini Motor Eléctrico para Crear Maquetas, Manualidades, Pequeños Robots, 4WD Coche Teledirigido € 9.98



Amazon.es Features 【Parámetros del Motor】-- No de modelo 130; Tension Nominal : DC 3V, Corriente Nominal : 0.8A(800mA); Velocidad : 14500 RPM.

【Fácil de Alimentar】-- Funcionamiento por alimentadores AC/DC, o, baterías, pilas secas, etc.

【Velocidad Ajustable】-- Puedes colocar a 3v una resistencia variable en la que caigan 1,5v esto deja el motor funcionando a 1,5v suficiente para que opere a mínimo régimen.

【Práctico Motor de Bricolaje】-- Empleados en juguetería, expositores, hobbys y en donde se precise un pequeño motor económico.

【El Paquete Incluye】-- 8 unidades Motores Electricos Pequeños DC, accesorios electrónicos calificados, son suficientes para satisfacer sus diversas necesidades de uso.

5 Pcs,Juego de Motor Eletrico Bricolaje DC Motor Mini 1.5V-6V 24000RPM,5X Espaciamiento para Pilas AA, 5 x Interruptores, Cables1m € 14.99 € 9.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99



Amazon.es Features 1.High torque Strong magnetic Carbon brush 130 MOTOR, can be used for Mini Hair Dryer and DIY Remote Control Toy Car

2.Package:5pcs DC motor,5pcs 9V Battery Clip Connector,5pcs boat rocker switches, Cables1m

3.Color: plata + negro; Voltaje: 1,5 – 6 V; velocidad: 15000 – 24000RPM

4.Tamaño del motor: 45 x 20 x 15 mm. Longitud del eje: 15 mm. Diámetro del eje: 2 mm.

5.Fácil de quitar y mantener, bueno para mini ventilador, experimentos de ciencia, control remoto de juguete robot de coche Pay attention: Please read the instructions or pictures carefully, use the correct circuit diagram to avoid short circuit, short circuit will produce high temperature and Causing accessory damage

Buki France 7172 - Taller de electricidad € 19.90 € 19.15

€ 19.15 in stock 6 new from €19.15



Amazon.es Features ¿Por qué una solución salina conduce la electricidad? ¿Cómo funciona un motor? ¿Cómo encender una bombilla? ¿Qué diferencia hay entre un circuito en serie y un circuito en paralelo? ¿Cómo funciona una alarma? ¿Cómo construir una sirena?

22 montajes sencillos y sin soldadura para descubrir la electricidad.

Folleto ilustrado en color.

A partir de los 8 años.

Miniland-Electrokit 198 Experimentos Kit de construcción de circuitos electrónicos para niños (99116) € 33.92



Amazon.es Features Juego de electrónica para niños de 8 a 14 años

Construye tus propios circuitos con toda la seguridad

Sigue los modelos que te proponemos en la guía o diseña tu propio circuito

30 piezas que se conectan sin herramientas

Kit eléctrico Escolar con Motor. (Incluye Dos hélices de Espuma) € 15.63

Amazon.es

PENG DIY Ascensor eléctrico Modelo de elevación Niños Niño Juguetes Experimento científico Kits de Rompecabezas Innovación Creativa Educación para el Proyecto Escolar € 7.35

Amazon.es Features Use materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente para mantener a su hijo seguro y saludable.

Kit completo de juguetes educativos de ciencia DIY.

Se puede utilizar como un modelo de experimento de enseñanza de poder.

Ideal para la educación científica, el desarrollo de pasatiempos e intereses.

Fácil de montar.

