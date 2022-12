Inicio » Top News Los 30 mejores Kit Bici Electrica Con Bateria capaces: la mejor revisión sobre Kit Bici Electrica Con Bateria Top News Los 30 mejores Kit Bici Electrica Con Bateria capaces: la mejor revisión sobre Kit Bici Electrica Con Bateria 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Kit Bici Electrica Con Bateria?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Kit Bici Electrica Con Bateria del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



BAFANG 750w Motores Electricos para Bicicletas BBS02B BBS02 48V 52V Kit de Conversion Bici Electrica con Bateria para Bicicleta de Montaña € 765.00 in stock 1 new from €765.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Envío y garantía] - Enviado por DHL / GLS / DPD desde España / Francia / Polonia, 3-7 días a su dirección de la UE (excepto las islas), 1 año de garantía y proporcionar asistencia técnica y un servicio postventa

[Lista de accesorios y embalaje]: contiene todos los accesorios de conversión necesarios, incluidos los kits de motor y batería y el soporte de la batería y el cargador de la UE, consulte la lista de embalaje para obtener más información

[Modo estándar y de conducción JIS]: el motor BBS02B 750W es adecuado para una bicicleta estándar de 68 a 73 mm, es adecuado para la mayoría de las bicicletas, como: MTB, bicicleta de ciudad, bicicleta de carretera, cercanías, bicicleta de crucero

[Instalación y regalo] - Se enviará una llave exclusiva como regalo, para bloquear los anillos del motor, otras herramientas como la bicicleta ordinaria, si necesita cambiar al sensor de freno, deje el mensaje; bienvenido a suscribirse a nuestro canal de Youtube (DERUIZ) para obtener más guía de instalación

[Velocidad máxima y 2 modos de conducción] - Top 45 km / h, 2 modos de conducción: modo asistido por pedal para disfrutar de velocidad rápida, modo de aceleración para una conducción fácil

BBSHD BBS01B 36V 250W / 350W Kit de Conversión de Bafang Bicicletas Eléctricas, Batería de Tubo descendente Opcional de 36 V 13Ah/14,5Ah/15,6Ah/19,2Ah € 469.90 in stock 1 new from €469.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Envío y garantía] --- El paquete generalmente llega a la mayoría de las direcciones de la UE (excepto las islas) con una duración de 3-5 días. El motor y la batería tienen un año de garantía. Servicio en línea las 24 horas.

[Accesorios de conversión] --- Se incluyen todos los accesorios de montaje necesarios. Mire la imagen en la lista de empaque. Consejo: normalmente le enviaremos las sensores de freno hidráulico. Si necesita palancas de freno mecánicas, deje un mensaje sobre sus necesidades.

[Instalación fácil] --- Se puede instalar con éxito en una bicicleta eléctrica en tan solo un tiempo con solo unas pocas herramientas que pueden quitar el juego de bielas y el eje central, así como las herramientas para instalar este motor de transmisión media.

[JIS estándar] --- Instale un soporte inferior estándar de JIS 68 - 73 mm (instalación de piezas adicionales de juntas como regalo), consulte la imagen de instalación con cuidado. Adecuado para bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, bicicleta de cercanías. Este motor tal vez no se puede instalar en la bicicleta de neumáticos de grasa. NO se recomienda aplicar este motor a bicicletas con cuadro de fibra de carbono en caso de dañar el cuadro.

[Modo de dos carreras] --- Bicicletas eléctricas y bicicletas con pedales, tráfico más rápido y ejercicio físico se pueden lograr al mismo tiempo. No es una mala elección para los entusiastas del ciclismo y para aquellos que no desean un tráfico demasiado rápido para transportar o viajar.

YOSE POWER Kit de conversión para Bicicleta eléctrica de 26", Motor Trasero de 26'', E-Bike Juego Completo de 36V 350W Solo para Corona de Rosca, sin Corona de Rosca con batería Hailong de 36V 13Ah € 494.99 in stock 1 new from €494.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor sin escobillas AKM de 350 W. El kit de conversión YOSEPOWER es un motor de transmisión sin escobillas, poco ruido, con una reputación ganadora en términos de rendimiento y durabilidad. Puede cruzar fácilmente cualquier terreno difícil y alcanzar su destino mientras disfruta del viaje. Muy adecuado para el uso diario, el camino al trabajo y el viaje de un día más largo.

【3 modos de trabajo】➤ Modo eléctrico puro: cuando el servo soporte es 1, gire la palanca de gas para lograr una aceleración. Cuanto más el giro, más rápido será la velocidad. Modo de asistencia de pedales: si el velocímetro muestra 1-5 marchas, cuanto más alta es la marcha, menos esfuerzo requerido. ➤Si no enciende el modo de potencia, es como una bicicleta normal. Así que cada viaje en bicicleta eléctrica será un placer

Velocidad y seguridad: velocidad máxima de aprox. 30 – 32 km/h. La velocidad fija proporciona estabilidad y seguridad en una conducción rápida. La palanca de freno garantiza que desconecte la fuente de alimentación al frenar. Proporciona una experiencia de conducción segura y agradable. La pantalla LCD ofrece información básica para el conductor. Tiene 5 niveles de soporte de servo.

Instrucciones de instalación: compatible con baterías de 36 V en la tienda YOSEPOWER Adecuado para bicicletas de ciudad, bicicletas de turismo, bicicletas de viaje y bicicletas de montaña. El juego no se adapta a "HOLLOWTECH II y freno hidráulico.Accesorios completos, vídeo de instalación, manual bilingüe alemán en inglés. Se puede instalar perfectamente en una hora.

Certificado y garantía: certificación CE, ROHS. Todos los kits han sido completamente probados antes de salir de fábrica y están calificados para la entrega. Motor: 18 meses de garantía. Accesorios: 12 meses de garantía. A partir de la fecha de compra 30 días no hay motivo para devolver.Más allá de la garantía, seguimos ofreciendo instrucciones técnicas y los accesorios se reemplazarán por una tarifa.

BAFANG 48V 1000W G062 Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica Rear Hub Motor para 26" Bicicleta Fat Tire, con Pantalla LCD, Opcional Downtube Batería/Batería del Portaequipajes/Batería Triangle € 482.85 in stock 1 new from €482.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【REVOLUTIONARY】 Transforma fácilmente tu bicicleta de 26 pulgadas FAT TIRE en una bicicleta motorizada. Con una velocidad de 45 KM/H. Motor de cubo sin escobillas para un funcionamiento sin ruido, para disfrutar plenamente del placer de montar.

【PREMIUM MOTOR】 El motor de cubo sin escobillas BAFANG G062 48V 1000W, funciona silenciosamente y tiene una larga vida útil. Se adapta a 26 pulgadas de rueda de cassette trasero motor de cubo es compatible con las bicicletas de menos de 9 velocidades . El OLD (drop out trasero) debe ser de 175MM. Este motor de buje sólo se ajusta a las bicicletas con freno de disco.

【TWO MODES】 Modo eléctrico puro & modelos de asistencia eléctrica. 2 modos de trabajo se puede cambiar a voluntad.

【COMPLETE KIT】 Incluye un motor de cubo de rueda de cassette trasera con llanta y radios, un controlador de 30A y una caja de controlador, una pantalla (opcional), una batería y un cargador (si pide la batería juntos), palancas de freno mecánicas( o sensores de freno hidráulico), cable 1T4, acelerador de pulgar, PAS izquierdo y derecho, faro y manual.

【GUARANTEE】Recibirá el paquete dentro de 7-10 días(Excepto las islas) después de realizar un pedido. Estos artículos pueden ser divididos en dos o tres paquetes. Si hay algún problema con los artículos, le enviaremos un correo electrónico, por favor, mantenga un ojo de su bandeja de entrada de Amazon. El motor y la batería (opcional) tienen un año de garantía y un servicio de atención al cliente de 24 horas.

BAFANG 36V 250/350 / 500W Bicicleta Eléctrica Motor Central BBS01B Kit de Conversión Motor Central con Batería de 36V 13/15.6/17.4/19.2 / 24Ah (Opcional) 36V350W-44T-C965-36V-13Ah € 638.66 in stock 1 new from €638.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Garantía y breve plazo de entrega】 La garantía de la batería y del motor es de un año. También se aplica una garantía de tres meses a otros componentes El paquete se envía desde Alemania, Bélgica y España. Todos los clientes de países de la UE pueden recibir el artículo en un plazo de 3-5 días.También proporcionamos servicio de facturación, si necesita hacer una factura, no dude en contactarnos.

【Varios modos de conducción】 El sistema de asistencia facilita aún más la conducción. También puede funcionar de forma totalmente eléctrica con el acelerador de pulgar, se puede conducir libremente en todo tipo de carreteras.

【Montaje sencillo】 Solo se requieren las herramientas comunes (las herramientas especiales necesarias se incluyen como obsequio en el volumen de suministro). Antes de realizar el pedido, debe medir el eje de pedalier (normalmente es de 68-73 mm, consulte la tabla para obtener más detalles) y seleccionar el tamaño de motor adecuado.

【Nuevo Juego Completo de Accesorios】 Todo el pedido incluye el motor, la batería y los accesorios correspondientes (pantalla LCD, piñón, manivelas, tuercas, miniaturas, sensor de velocidad, imanes, etc.). Advertencia: los frenos son mecánicos de serie, póngase en contacto con nosotros si desea sustituirlos por frenos hidráulicos.

【Amplia gama de aplicaciones】 Es apto para diferentes bicicletas (mountain bikes, city bike, snow, playa, plegables, etc.) y se suministra con las correspondientes ruedas de cadena según el modelo.

YOSE POWER Kit de conversión de Bicicleta eléctrica de 28'' 36V350W Motor Trasero, Kit de conversión de Bicicleta eléctrica de 28" (700C) para Casete con Controlador Integrado Batería Hailong 36V13Ah € 517.99 in stock 1 new from €517.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor sin escobillas AKM de 350 W. El kit de conversión YOSEPOWER es un motor de transmisión sin escobillas, poco ruido, con una reputación ganadora en términos de rendimiento y durabilidad. Puede cruzar fácilmente cualquier terreno difícil y alcanzar su destino mientras disfruta del viaje. Muy adecuado para el uso diario, el camino al trabajo y el viaje de un día más largo.

【3 modos de trabajo】➤ Modo eléctrico puro: cuando el servo soporte es 1, gire la palanca de gas para lograr una aceleración. Cuanto más el giro, más rápido será la velocidad. Modo de asistencia de pedales: si el velocímetro muestra 1-5 marchas, cuanto más alta es la marcha, menos esfuerzo requerido. ➤Si no enciende el modo de potencia, es como una bicicleta normal. Así que cada viaje en bicicleta eléctrica será un placer

Velocidad y seguridad: velocidad máxima de aprox. 30 – 32 km/h. La velocidad fija proporciona estabilidad y seguridad en una conducción rápida. La palanca de freno garantiza que desconecte la fuente de alimentación al frenar. Proporciona una experiencia de conducción segura y agradable. La pantalla LCD ofrece información básica para el conductor. Tiene 5 niveles de soporte de servo.

Instrucciones de instalación: compatible con baterías de 36 V en la tienda YOSEPOWER Adecuado para bicicletas de ciudad, bicicletas de turismo, bicicletas de viaje y bicicletas de montaña. El juego no se adapta a "HOLLOWTECH II y freno hidráulico.Accesorios completos, vídeo de instalación, manual bilingüe alemán en inglés. Se puede instalar perfectamente en una hora.

Certificado y garantía: certificación CE, ROHS. Todos los kits han sido completamente probados antes de salir de fábrica y están calificados para la entrega. Motor: 18 meses de garantía. Accesorios: 12 meses de garantía. A partir de la fecha de compra 30 días no hay motivo para devolver.Más allá de la garantía, seguimos ofreciendo instrucciones técnicas y los accesorios se reemplazarán por una tarifa. READ Los 30 mejores Gallineros Para Gallinas capaces: la mejor revisión sobre Gallineros Para Gallinas

BAFANG Mid Motor Kit 250W 350W 500W 750W 1000W BBS01B BBS02B G340 BBS-HD G320 36V 48V 52V, Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica con MAX Batería de Cuadro 18Ah 19,2Ah 20Ah 25Ah € 879.70 in stock 1 new from €879.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [SISTEMA DE MOTOR MEDIO Y MODO DE CICLISMO] Con un par máximo de 80/100/120/160 Nm, todos los kits de conversión de bicicletas eléctricas BAFANG tienen un excelente rendimiento en el ciclismo. Hay 3 modos de ciclismo para el motor de transmisión intermedia: Acelerador, Asistencia de pedal, Conducción normal. Se adapta a frenos de disco y frenos en V, no a frenos de posavasos. Asegúrese de comprender las leyes y normas de tráfico locales antes de realizar un pedido

[FÁCIL INSTALACIÓN] No todos los tipos de bicicletas pueden instalar este motor, asegúrese de que el soporte inferior sea de 68/100/120 mm, el diámetro interior debe ser de 34 mm. Antes de comprar, descargue la guía de tallas para medir la distancia entre el soporte inferior y la vaina, y confirme si el tamaño del motor es compatible con el soporte inferior. Si su soporte inferior es 90-99MM o 110-119MM, contáctenos para obtener espaciadores

[LISTA DE EMBALAJE Y NOTA] Motor opcional, una pantalla (opcional), plato de 44T con protector de cadena para motor BBS por defecto (plato de 46T sin protector de cadena para motor HD 1000W por defecto), sensor de cambio de marcha, sensores de freno hidráulico, bielas, pulgar acelerador, tornillos de instalación. Los obsequios incluyen faro, llave, extractor de manivela y guantes. Tenga en cuenta que si desea las palancas de freno mecánicas, envíenos un correo electrónico después de su compra

[AVISO A LOS CLIENTES] El motor de 48 V y 1000 W tiene un controlador de 48 V y el motor de 48 V y 1000 W con un controlador de 52 V. Pero las dos marcas en el motor son 48V 1000W. Si utiliza el cable de programación USB para programar el motor de 52 V, mostrará el parámetro de 48 V. Algunas pantallas no pueden seleccionar la configuración de 52 V, pero el motor funciona bien. El motor es ligeramente resistente al agua, no conduzca bajo la lluvia

[ENVÍO RÁPIDO Y SERVICIO AL CLIENTE RESPONSABLE] La dirección de la UE (excepto en la isla) recibirá el paquete entre 7 y 10 días. Si hay algún problema, le enviaremos un correo electrónico, esté atento a su correo electrónico de Amazon. El motor posee garantía de un año y servicio al cliente las 24 horas. Contamos con técnicos profesionales en Francia que pueden brindarle soporte técnico y ayudarlo a solucionar el problema

VIRIBUS 500W Kit de Bicicleta Eléctrica con Pantalla LCD para Rueda Trasera 26’’ Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica de 5 Velocidades Kit de Motor de Bicicleta para Bicicleta de Montaña € 262.99 in stock 1 new from €262.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPULSO PODEROSO: Este kit completo de conversión de bicicleta eléctrica incluye todas las herramientas que necesita para cambiar fácilmente su vieja rueda trasera de 66 cm y transformar su bicicleta impulsada por el hombre en una bicicleta eléctrica, lo que le permite hacer frente a viajes más largos, pendientes más pronunciadas y cargas más pesadas con velocidades más rápidas pero menos esfuerzo

CONVENIENCIA DE 5 MARCHAS: Gracias a nuestro motor de cubo de rueda sin escobillas de 500 W, su bicicleta eléctrica está equipada con 5 marchas de velocidades máximas a 7.5, 16, 24.5, 32, 40 km/h para que pueda volar en las rectas sin dejar de proporcionar un montón de encienda una vez que sea hora de comenzar a escalar; el mango del acelerador mantiene más velocidad o torsión al alcance de tu mano

CONDUCCIÓN PERSONALIZADA: Con nuestro kit de herramientas de conversión de bicicletas eléctricas, su bicicleta transformada obtiene un modo de sistema de asistencia de pedaleo (PAS) y un modo de bicicleta eléctrica que le permite cambiar entre relajación y ejercicio, ya sea durante un viaje largo o un viaje corto de regreso de la tienda

DURABILIDAD SUPERIOR: Desde la rueda trasera de aleación de aluminio liviano hasta el motor sin engranajes de alto rendimiento, desde las palancas de freno sensibles hasta el conveniente panel LCD, este kit de herramientas para bicicletas todo en uno electrifica su bicicleta con facilidad y garantiza un uso satisfactorio durante años venir

ACTUALIZACIÓN INSTANTÁNEA: Las instrucciones paso a paso y el diseño fácil de usar lo guían a través de una transformación fácil, rápida y divertida; una vez que haya terminado, comience a disfrutar de un ciclismo seguro y cómodo con el panel LCD que le brinda información instantánea sobre su velocidad, distancia y porcentaje de batería (batería no incluido)

Season E-Bike Kit de Conversión de 26 Pulgadas 36V 250W Motor Delantero con batería Hailong 36V15.6Ah, para Rueda Delantera, con Controlador Integrado, luz Delantera y Cargador de batería € 525.10 in stock 1 new from €525.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Asegúrate de elegir el kit de motor correcto y adecuado en función del tamaño y estilo. Convierte fácilmente tu bicicleta en una bicicleta eléctrica. Los kits de bicicleta eléctrica están listos para instalar con una llanta de aluminio de doble pared y motor de buje ya conectado. Todo lo que necesitas hacer es transferir el kit de conversión y el neumático original a la bicicleta.

【Entrega rápida】 Tenemos un almacén en el Reino Unido, el tiempo de entrega es de aproximadamente 2-3 días laborables. Tenemos un punto de reparación en el Reino Unido. Nota: No es posible enviar el paquete a la isla

Accesorios completos: el kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación: motor de buje/rueda, batería, controlador integrado, pantalla LCD, acelerador, frenos, sensor PAS, cable impermeable 5 en 1 y herramientas necesarias para la instalación. Alemán, inglés, francés, español, instrucciones de instalación en cuatro idiomas. Neumático/rueda libre/casete no incluidos

3 modos de conducción: bicicletas eléctricas puras, bicicletas auxiliares y bicicletas normales. Puedes elegir el modo de bicicleta eléctrica pura y disfrutar de viajes cómodos sin pedalear. Puedes elegir la bicicleta eléctrica para disfrutar de un viaje largo y también hacer ejercicio. Combinar dos modos sería una mejor opción. Cambia entre 3 modos de asistencia de pedal para una experiencia de conducción más personalizada.

【Velocidad y seguridad】Velocidad máxima de aproximadamente 25 km/h. La velocidad fija garantiza estabilidad y seguridad durante la conducción rápida. La palanca de freno garantiza que desconectes la fuente de alimentación al frenar. La pantalla LCD te proporciona información esencial como la duración restante de la batería, la velocidad actual, el nivel de asistencia seleccionado, etc. La pantalla inteligente ayuda a ofrecer una experiencia de conducción suave y natural.

Bafang BBS01B BBS02B 250 W/350 W/500 W/750 W Mid Drive Kit de conversión de bicicleta eléctrica con motor medio de batería para bicicleta de carretera MTB (batería de litio, 48 V17.5 Ah) € 495.00 in stock 1 new from €495.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de larga duración: utiliza celdas de batería de iones de litio de alta calidad, combinadas con placa de protección BMS de alta resistencia, el ciclo de carga y descarga de la batería es de más de 2000 veces, la esperanza de vida es dos veces más que la de las baterías de plomo-ácido. El peso es más ligero, sin efecto memoria y recargable.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente: la celda de la batería utiliza materiales de iones de litio, sin metales pesados ni sustancias peligrosas. El BMS inteligente integrado puede ofrecer protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, sobredescarga, sobrecircuito, para que tu seguridad no se vea amenazada.

Fácil de usar: viene con la placa de montaje y cables, fácil de instalar y desmontar. Y esta batería de iones de litio es impermeable y protege la arena, no tienes que preocuparte por ella al montar. Además, el bloqueo de seguridad antirrobo puede evitar que la batería se pierda o robe.

Alta eficiencia de descarga: la batería puede funcionar a una temperatura de -20 ~ 60 °C, y la eficiencia de descarga puede alcanzar el 95 %. Haz pleno uso de la batería, y la distancia de conducción es más larga. Cuando no se utiliza la batería, la tasa de autodescarga no supera el 3%. Puede ahorrar energía de la batería.

【Garantía】--El tiempo de garantía de la batería es de 12 meses después de la entrega. Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.

TGHY E-Bike Batería Li-Ion Bateria para Bicicleta Electrica 36V 48V Bateria para Kit Bici Electrica Compatible con Motores De 250W a 1000W con Cargador,36v13.6ah € 352.93 in stock 1 new from €352.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Información del producto] La batería de 36 V 48 V es adecuada para motores de bicicleta eléctrica de 1000 W 750 W/500 W/450 W/350 W/250 W. Las baterías de las bicicletas eléctricas varían en tamaño según su potencia y capacidad Cargador de 42 V/54,6 V 2 A, corriente máxima de descarga constante 20 A. Puerto de descarga de cinco pines.

[Diseño práctico] Con la característica de ciclo de vida prolongado, peso ligero de la batería, alto rendimiento de seguridad, protección ambiental ecológica, es una batería mucho mejor que una batería de plomo-ácido. Es fácil de quitar y cargar en casa o en bicicleta. Cierra con llave de forma segura, bloquea el soporte en el cuadro de la bicicleta, evita que la batería sea robada. Diseño de asa para fácil transporte.

[Placa protectora BMS] Núcleo eléctrico de alta calidad y equipado con una placa protectora BMS, evita sobrecargas, descargas excesivas, sobrecorriente y cortocircuitos y garantiza el uso a largo plazo de su motor de bicicleta y su batería de bicicleta eléctrica.

[Diseño ligero y de alta calidad] Célula de batería importada de alta calidad para garantizar una larga vida útil. La carcasa de esta batería para bicicleta eléctrica está hecha de plástico liviano y duradero que no se sobrecalienta con el uso.

[Calidad y servicio] Cada batería de litio ha pasado la prueba de apariencia y función antes del envío. El ciclo de carga de la batería supera las 1000-1200 veces. La esperanza de vida es de hasta 5 años. Cada batería de litio ha pasado la prueba de apariencia y función antes del envío. Además, contamos con un equipo de soporte en línea las 24 horas que siempre estará encantado de ayudarlo mientras resuelve cualquier problema durante la instalación o el uso. ¡2 años de servicio posventa para nue

Bafang Bicicleta Eléctrica Motor Central BBS01B Kit de Conversión 36V 250/350 / 500W Motor Central con Batería de 36V 13/15.6/17.4/19.2 / 24Ah (Opcional) 36V350W-44T-850C-36V-19.2Ah € 735.30 in stock 1 new from €735.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Garantía y breve plazo de entrega】 La garantía de la batería y del motor es de un año. También se aplica una garantía de tres meses a otros componentes El paquete se envía desde Alemania, Bélgica y España. Todos los clientes de países de la UE pueden recibir el artículo en un plazo de 3-5 días.También proporcionamos servicio de facturación, si necesita hacer una factura, no dude en contactarnos.

【Varios modos de conducción】 El sistema de asistencia facilita aún más la conducción. También puede funcionar de forma totalmente eléctrica con el acelerador de pulgar, se puede conducir libremente en todo tipo de carreteras.

【Montaje sencillo】 Solo se requieren las herramientas comunes (las herramientas especiales necesarias se incluyen como obsequio en el volumen de suministro). Antes de realizar el pedido, debe medir el eje de pedalier (normalmente es de 68-73 mm, consulte la tabla para obtener más detalles) y seleccionar el tamaño de motor adecuado.

【Nuevo Juego Completo de Accesorios】 Todo el pedido incluye el motor, la batería y los accesorios correspondientes (pantalla LCD, piñón, manivelas, tuercas, miniaturas, sensor de velocidad, imanes, etc.). Advertencia: los frenos son mecánicos de serie, póngase en contacto con nosotros si desea sustituirlos por frenos hidráulicos.

【Amplia gama de aplicaciones】 Es apto para diferentes bicicletas (mountain bikes, city bike, snow, playa, plegables, etc.) y se suministra con las correspondientes ruedas de cadena según el modelo.

DREAMyun Kit de Conversión de Bicicleta Eléctrica 48V 1500W 26" 27.5" 29" Delantera Rueda Trasera DIY Electric Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual,Rear 29" € 665.23 in stock 1 new from €665.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Alto rendimiento] 48V 1500W Motor sin escobillas sin escobillas con 28 mph (50 km / h) velocidad; Corriente máxima 36A, la protección de baja tensión es DC42 ± 0.5V. Tamaño de la rueda: 26 "pulgada, 27.5" pulgada, 29 "pulgadas

[Material duradero de alta calidad] Neumáticos de nylon + Ruedas de aleación de acero inoxidable + Ruedas de aleación de acero inoxidable + Motores de metal de metal de la Tierra Raras Mejoran enormemente la calidad del producto y la eficiencia de conducción, a fin de proporcionarle una mejor experiencia.

[Diseño humanizado] El acelerador tiene la función de alimentación de batería y la función de apagado, y la función de pedal auxiliar puede transportar un peso de 150-200 kg. Tal diseño íntimo es conveniente para su uso.

[Pantalla LCD] para mostrar la energía, el tiempo, la velocidad, el kilometraje y los engranajes. Viene con todos los componentes que necesita para una conversión completa, rueda delantera / rueda trasera, controlador de motor, bolsa de control, sensor de asistencia de pedal, corbatas de cable y bobina de plástico, acelerador de giro, un par de manijas de freno, manual. (Nota: Batería no incluida)

[El paquete incluye] Los kits incluyen todos los componentes necesarios para la instalación; Motor / Rueda * 1, controlador * 1, brazo de torque * 1, palancas de freno * 1, mochila * 1, manual * 1 * LCD3 Instrumento de cristal líquido, caja de conexiones amarilla * 2 , alambre de resorte * 1, cable de conexión * 2 (negro * 1; rojo * 1), sensor de asistencia de pedal * 1 y corbatas de cable * 6.

CHEIRSS Kit De Conversión De Bicicleta Eléctrica De 20,24,26,27,5,28,29,700c Bicicleta Eléctrica De Rueda Delantera, con Pantalla LCD, Neumáticos Internos Y Externos,48V/1500W-29INCH € 471.17 in stock 2 new from €470.67 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de conversión】: convierte fácilmente tu bicicleta en una bicicleta eléctrica. El kit de conversión está listo para instalar y las llantas de aluminio de doble pared y los motores de buje ya están instalados. Todo lo que necesita hacer es transferir los neumáticos originales a un kit de conversión de bicicleta eléctrica.

【Múltiples tamaños】: Los kits de actualización se ajustan a ruedas de 20"/24"/26"/27,5"/28"/29"/700C y se adaptan a la mayoría de las bicicletas, bicicletas urbanas, bicicletas de montaña, bicicletas de turismo y bicicletas de cercanías.

【Pantalla LCD】: actualice su kit de conversión de bicicleta eléctrica a una pantalla LCD. Muestra toda la información básica, como el porcentaje de batería, la velocidad, la distancia total en un sentido, la potencia, el nivel de PAS y los códigos de error para una fácil resolución de problemas.

【Precauciones de instalación】: Sin batería. La potencia y el voltaje de la batería que compre deben coincidir con nuestra configuración. Durante la instalación, asegúrese de que los cables no se mezclen. De lo contrario, el producto podría dañarse. Una persona solo necesita 1-2 horas para completar la modificación.

【Contenido del paquete】: el kit de modificación de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación; motor de cubo, palanca de freno de apagado, aceite de pulgar, acelerador de manija giratoria, asistencia eléctrica, controlador, radios, llantas, neumáticos internos y externos, manual del usuario, medidor LCD. ¡Te damos el paquete de controlador gratis! READ Los 30 mejores Bragas Sexys Mujer capaces: la mejor revisión sobre Bragas Sexys Mujer

Imortor 3.0 36V 350W Kit de conversión de bicicleta eléctrica, todo en uno Kit de conversión de bicicleta eléctrica de rueda delantera, con batería / USB ( Color : Disc APP control , Size : 26 inch ) € 610.92 in stock 1 new from €610.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Una rueda eléctrica: el motor, la batería y el controlador están todos en la rueda delantera. Solo necesitas cambiar la rueda delantera para convertir tu bicicleta en una bicicleta eléctrica en 60 segundos.

▶ Totalmente inalámbrico o una línea: significa sin pantalla, sin sensor pas y sin sensor de rotura. Hay dos opciones, elija una: una aplicación y completamente inalámbrica; opción dos: una pantalla LCD y un cable; pero estas dos opciones son sin sensor pas y sin sensor de rotura

▶ Potente: la velocidad máxima es de 40 km / h, el rango máximo es de 40 km y la potencia nominal del motor es de 350 W, pero la potencia máxima de salida puede ser de 800 W, tenemos seis tamaños de 20 pulgadas, 24 pulgadas, 26 pulgadas, 27,5 pulgadas, 29 pulgadas y 700C. Tenga en cuenta la horquilla delantera con una caída de liberación rápida de 10 * 100 mm.

▶ Batería de iones de litio: batería de iones de litio de 36 V y 7,2 A, con puerto USB de 5 V 2 A, puede cargar teléfonos móviles u otros dispositivos móviles. La batería es extraíble, por lo que puede tener más de una batería de repuesto para cargar.

▶ Garantía perfecta: un año para la rueda y 6 meses para la batería. Todos nuestros productos están hechos del mejor material y calidad posible, y brindamos un excelente servicio postventa.

F.lli Schiano Braver 27.5", MTB Bicicleta Electrica, Unisex Adulto, Negro-azul € 949.90

€ 772.83 in stock 1 new from €772.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL MOTOR: Motor potente trasero ANANDA RM M145CD, de 250 W y 50 Nm, con una velocidad máxima soportada de hasta 25 km/h, que ofrece larga vida útil y alto rendimiento

LA BATERÍA: GREENWAY EEL-MINI 36V, 11.6Ah, 417.6Wh batería de litio que se integra en el cuadro; 90 km de autonomía en Modo ECO

LA CAJA DE CAMBIOS: Shimano RD-M3020 Tourney que permite seleccionar fácilmente 24 velocidades, apta para cualquier tipo de carretera

PIEZAS DE CALIDAD: Cuadro de aluminio, frenos de disco mecánicos, neumáticos Kenda y horquilla de suspensión

OTRAS CARACTERÍSTICAS: La bicicleta se entregará montada al 98%, equipada con pantalla LCD, cómodo sillín Selle Royal y caballete central.

Vivi Bicicleta Eléctrica 26" Bicicleta Eléctrica de Crucero/Bicicleta Eléctrica de Ciudad 250W Bici Electrica con Batería Extraíble de 288Wh/360Wh, Engranajes De 7 Velocidades € 921.85 in stock 1 new from €921.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SISTEMA ELÉCTRICO】La bicicleta eléctrica para adultos viene equipada con un motor de buje trasero de 250W más fuerte, una velocidad máxima de 25 km/h y frenos de disco confiables. Se sentirá totalmente viable para los desplazamientos diarios al trabajo, lo llevará a la cima de subidas relativamente empinadas sin forzarlo a bajar del sillín, y se sentirá súper estable en el camino de regreso.

【BATERÍA EXTRAÍBLE】Equipado con la batería extraíble de 36V 8Ah. Puedes llevarlo a cargar en casa o en la oficina para evitar que te lo roben. Con una capacidad de conducción de 35-40 km (modo E-Bike) a 70-80 km (modo asistido) por carga, es suficiente llevar una bicicleta eléctrica donde es más feliz: recorriendo la playa, la ciudad y el parque.

【CONDUCCIÓN EXTREMA CÓMODA】E-cruiser con una posición de conducción erguida, mantiene la espalda y los hombros relajados, un asiento cómodo y un marco de paso fácil de usar que le permite poner un pie fácilmente en los semáforos.

【RENDIMIENTO EXCEPCIONAL】Neumáticos de 26 ", un cuadro de acero al carbono y una horquilla de aluminio se combinan para brindar una conducción suave. El cambio Shimano de 7 velocidades te brinda todo lo que necesitas para seguir pedaleando con la asistencia eléctrica apagada, con frenos para frenar. También obtienes guardabarros, un portaequipajes trasero, luces de cabeza y traseras para iluminar tu conducción.

【SERVICIO GARANTIZADO】La bicicleta eléctrica llega premontada. Solo necesita ensamblar la rueda delantera, el asiento de la bicicleta, los pedales y asegurar el manillar en su lugar. No es muy difícil de instalar usted mismo. También puede contactarnos para videos de instalación. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en un plazo de 24 horas.

SEASON Kit de conversión de bicicleta eléctrica de 28 pulgadas/700C, 36 V, 350 W, con batería de 36 V13 Ah, para rueda trasera, con controlador integrado, pantalla LCD y cargador de batería € 505.00 in stock 1 new from €505.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Entrega rápida】 Tenemos dos rodamientos en Alemania, el tiempo de entrega es de aprox. 2-4 días laborables. Tenemos un taller de reparación en Alemania. Nota: No es posible enviar el paquete a la isla.

【Accesorios completos】 El kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación: motor de cubo/rueda, batería, controlador integrado, pantalla LCD, palanca de gas, frenos, sensor PAS, cable impermeable 4 en 1 e instalación de herramientas. alemán, inglés, francés, español, instrucciones de montaje en cuatro idiomas. Neumáticos/rueda libre, caja no están incluidos!

【3 modos de conducción】 Bicicletas eléctricas puros, bicicletas auxiliares y bicicletas ordinarias. —Puede elegir el modo puro de bicicleta eléctrica y disfrutar de paseos cómodos sin pedalear. —Usted puede elegir la bicicleta eléctrica para disfrutar de viajes largos y también para entrenar. Combinar dos modos sería una mejor opción. — Cambia entre 3 modos de soporte para pedales para una experiencia de conducción más personal.

Velocidad y seguridad: velocidad máxima aprox. 30-32 km/h. La velocidad fija proporciona estabilidad y seguridad durante la conducción rápida. La palanca de freno asegura que desconecte la fuente de alimentación al frenar. La pantalla LCD le proporciona información importante como la duración restante de la batería, la velocidad actual, el nivel de soporte seleccionado, etc. La pantalla inteligente contribuye a una experiencia de conducción suave y natural.

【Certificado y buena garantía】 Certificación CE, ROHS, UKCA. Todos los kits se prueban completamente antes de salir de fábrica y están calificados para la entrega. Motor: 18 meses de garantía. Batería: 18 meses de garantía. Accesorios: 12 meses de garantía. Tenga la confianza de comprar este kit de conversión de bicicleta electrónica, ofrecemos soporte técnico de por vida. Nos esforzamos por garantizar su satisfacción con nuestro servicio y nuestros productos.

VIRIBUS Kit de Conversión para Bicecleta Eléctrica Kit de Conversión de Bicicleta Electric para Rueda Trasera 26Pulgadas Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual € 254.00

€ 239.00 in stock 1 new from €239.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPECIFICACIONES: La velocidad máxima del motor es de 45-48km/h. El tamaño de la llanta es de 26 pulgadas (adecuado para bicicletas de 26 pulgadas).

El MOTOR PREMIUM: Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 48V 1000W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil.

2 MODELOS DE CONTROALDOR: Se garantiza que puede montar su bicicleta motorizada incluso cuando la fuente de señal (Hall) está desactivada.

KIT COMPLETO: El paquete incluye 1 rueda trasera, 1 motor, 2 extractores de freno, 1 controlador eléctrico, mazo de cables y 1 acelerador de velocidad, etc.

APLICACIÓN: Nuestro kit de conversión le permite conectar un motor eléctrico a su bicicleta, Se adapta a la mayoría de las ranuras para neumáticos de 26 ".

Vivi Bicicleta Electrica, 26 Pulgadas Ebike 250W Motor Bicicleta Eléctrica, 36V Li-Ion Batería, Shimano 7 Velocidades, Bicicleta Mujer Bici Electrica para Adultos € 837.45 in stock 1 new from €837.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Motor de 250W]- La bicicleta eléctrica VIVI está equipada con un motor silencioso sin escobillas de 250W. La velocidad puede alcanzar los 25 km/h y el kilometraje puede alcanzar los 35-50 km. Ideal para conducción urbana, suburbana, autopista, carretera y parque.

[Batería extraíble]- El vehículo eléctrico para adultos adopta una batería de iones de litio extraíble de 36 V 8 Ah, la batería se puede cargar completamente en 4 a 6 horas. El diseño desmontable es excelente para quienes viajan diariamente, y puede estacionar la bicicleta en la planta baja y llevar la batería a la oficina para cargarla.

[Accesorios profesionales]- El engranaje de transmisión Shimano de 7 velocidades agrega capacidad de escalada y permite cambios de velocidad suaves según sea necesario durante el viaje. Un timbre, un faro LED brillante y una luz de freno trasera garantizan una conducción nocturna segura. Nuestras e-bikes tienen frenos de disco dobles para un alto rendimiento en todas las condiciones climáticas.

[Una cómoda e-bike]- VIVI C26 e-bike cuenta con un cuadro escalonado y un manillar ancho y barrido hacia atrás para promover una posición corporal erguida; la horquilla de suspensión absorbe los baches y las vibraciones, permitiéndole descubrir el paseo de una manera más cómoda. Se trata de un crucero eléctrico realmente práctico, accesible y cómodo para pilotos de casi cualquier tamaño.

[Servicio sin preocupaciones]- No se requiere un ensamblaje complicado, puede ver nuestro video de instalación para completar el ensamblaje. Las piezas de bicicleta se pueden devolver de forma gratuita durante el período de garantía, si tiene alguna pregunta, siempre puede contactarnos.

VIRIBUS 48V 1000W Kit de Conversión para Bicecleta Eléctrica Kit de Conversión de Bicicleta Electric para Rueda Delantera 26’’ Bike Conversion Kit con Controlador de Modo Dual (48V 1000W) € 205.99 in stock 1 new from €205.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPECIFICACIONES: La velocidad máxima del motor es de 45-48km/h. El tamaño de la llanta es de 26 pulgadas (adecuado para bicicletas de 26 pulgadas).

El MOTOR PREMIUM: Alimentado por un motor de cubo sin escobillas de 48V 1000W, funciona con poco ruido y tiene una larga vida útil.

2 MODELOS DE CONTROALDOR: Se garantiza que puede montar su bicicleta motorizada incluso cuando la fuente de señal (Hall) está desactivada.

KIT COMPLETO: El paquete incluye 1 rueda delandera, 1 motor, 2 extractores de freno, 1 controlador eléctrico, mazo de cables y 1 acelerador de velocidad, etc.

APLICACIÓN: Nuestro kit de conversión le permite conectar un motor eléctrico a su bicicleta, Se adapta a la mayoría de las ranuras para neumáticos de 26 ".

ESKUTE Bicicleta Electrica Netuno 27,5", Ebike para Adulto con Batería Samsung Cell 36V 14,5Ah, E-MTB con Motor Bafang 250W, Bici Electrica con Autonomía hasta 120 km Adecuada para los 160 cm+ € 1,099.00

€ 1,059.00 in stock 1 new from €1,059.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESKUTE Netuno ️ Como ciclista, necesitas una bicicleta eléctrica de montaña perfecta con la que puedas recorrer largas distancias. La E-bike UPDATE ,Netuno' de ESKUTE es una de las bicicletas eléctricas para adultos con mejor aspecto del mercado. Los neumáticos y el chasis de aleación espacial de aluminio de 27,5 pulgadas hacen juego con el diseño europeo de la carrocería y son amplios y cómodos.Altura recomendada: 165-195cm.

✅【BAFANG G020 HUB MOTOR】 La potencia, la fiabilidad y el control son nuestras prioridades, por lo que la bici eléctrica Netuno de ESKUTE está impulsada por un motor trasero Bafang de alto rendimiento: el motor Bafang G020 está situado en el buje trasero, no tiene escobillas y tiene una potencia nominal de 250W: desarrolla un par máximo de 45 Nm, ¡suficiente empuje para que sientas una potencia infinita en tus piernas!

✅【 BATERÍA SAMSUNGCELL 36V 14,5AH】La bicicleta eléctrica de montañauna Netuno está equipada con batería de Samsung 36V y 14,5 Ah: la E-bike es capaz de alcanzar hasta 120 km de autonomía con la batería completamente cargada. Por supuesto, la autonomía total depende de muchos factores, como el peso del ciclista, la presión y el perfil de los neumáticos, la superficie de la carretera, el mantenimiento de la bicicleta eléctrica y el estado de la batería,etc.

✅【COMODIDAD Y SEGURIDAD】La horquilla de suspensión de aleación de aluminio amortigua los golpes y reduce eficazmente la fatiga de las manos durante la conducción. Los neumáticos de 27,5''*2,1'' antideslizantes y resistentes a los pinchazos son el corazón de la E-MTB. Ajuste la altura del sillín para que se adapte a su comodidad y a la de su familia. La bicicleta eléctrica unisex ESKUTE 27.5" Netuno está siempre con usted.

✅ 【SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CERTIFICADO Y DE ALTA CALIDAD】La bici eléctrica ESKUTE está montada en un 90%. Puede ver el vídeo para una mayor instalación. Las piezas de la ebike están fabricadas con materiales de alta calidad. Para el problema de las piezas que encuentre, ofrecemos ofrecerle un servicio posventa rápido y de calidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

BAFANG 250W 48V BBS01B Kit Mid Drive Juego de Conversión de Bicicleta Eléctrica Kit de Motor Central Bicicleta de Montaña € 493.54 in stock 1 new from €493.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [JIS estándar] --- Instale un soporte inferior estándar de JIS 68 - 73 mm (instalación de piezas adicionales de juntas como regalo), consulte la imagen de instalación con cuidado. Adecuado para bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, bicicleta de cercanías. Este motor tal vez no se puede instalar en la bicicleta de neumáticos de grasa. NO se recomienda aplicar este motor a bicicletas con cuadro de fibra de carbono en caso de dañar el cuadro

[Accesorios de conversión] --- Se incluyen todos los accesorios de montaje necesarios (sin POWER). Mire la imagen en la lista de empaque. Consejo: normalmente le enviaremos las sensores de freno hidráulico. Si necesita palancas de freno mecánicas, deje un mensaje sobre sus necesidades

[Instalación fácil] --- Se puede instalar con éxito en una bicicleta eléctrica en tan solo un tiempo con solo unas pocas herramientas que pueden quitar el juego de bielas y el eje central, así como las herramientas para instalar este motor de transmisión media. ¡El comprador no puede modificar o desmontar el motor sin permiso! Si hay un problema con el motor, el comprador es responsable y el costo de la reparación correrá a cargo del comprador

[Modo de dos carreras] --- Bicicletas eléctricas y bicicletas con pedales, tráfico más rápido y ejercicio físico se pueden lograr al mismo tiempo. No es una mala elección para los entusiastas del ciclismo y para aquellos que no desean un tráfico demasiado rápido para transportar o viajar. Este motor de 250 vatios es el motor de potencia media de la serie Bafang BBS01B, que proporciona la potencia adecuada

[Envío y garantía] --- El paquete normalmente llegará a la mayoría de las direcciones de la UE (excepto las islas) durante 7-10 días. El motor y la Power están garantizados por un año. También ofrecemos servicio al cliente en Polonia. Servicio en línea las 24 horas

DERUIZ Ebike Kit Bicicleta Electrica BBS01B 250w 350w BBS02B 500w 36v Ebike Motor Motores Electricos para Bicicletas € 419.80 in stock 1 new from €419.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Envío y garantía] - Entrega rápida y rápida, de 3 a 7 días a su dirección (excepto las islas), 1 año de garantía para cada motor y batería, 3 meses para el controlador, la pantalla y el cargador.

[Estándar JIS] - El motor BBS01B 36V 250W es adecuado para bicicletas estándar con rodamientos de 68 a 73 mm, es adecuado para la mayoría de las bicicletas, como: bicicleta de montaña, bicicleta de ciudad, bicicleta de carretera, cercanías, bicicleta de crucero etc.

[Velocidad máxima y 2 modos de conducción]: 28 km / h superiores, dos modos de conducción: el modo asistido por pedal para una velocidad rápida se adapta a los deportes al aire libre, el modo acelerador para una conducción fácil y facilita el viaje en el trabajo. Con un nivel IP 65, cada motor es resistente al agua, lo que puede reducir la carga de conducción.

[Especificaciones de la batería]: con celdas de 4.2 V 18650, las baterías 36v13ah y 36v17ah proporcionan aproximadamente 55 a 72 km de conducción después de una carga completa. Con una batería de 36v20.4ah que se compone de una celda Samsung 3500mah, hay una distancia de 85 km disponible. La carga rápida y segura tarda aproximadamente de 4 a 7 horas con el cargador 36V2A / 36V3A. Todas las baterías están equipadas con una placa de protección BMS de 15A de calidad.

[Instalación y regalo]: se enviará una herramienta como regalo, para instalar el kit del motor, si necesita pasar la herramienta de instalación al sensor de freno, déjenos el mensaje. El kit del motor Bafang contiene todos los accesorios de conversión necesarios. Bienvenido a suscribirse a nuestro canal de Youtube (DERUIZ) para obtener más guía de instalación. READ Los 30 mejores Aceite Esencial Menta capaces: la mejor revisión sobre Aceite Esencial Menta

BAFANG Bicicleta eléctrica BBS02B 48V 750W Kit de conversión de Bicicleta de montaña con Motor Central Bicicleta de EBike con batería de 48V 13/16/17.5Ah Batería de Litio € 429.99 in stock 1 new from €429.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección BMS] --- Equipado con una placa protectora BMS de 30 A en la batería para garantizar una larga vida útil. Modelo de celular: China / LG / Samsung, Capacidad nominal: 13 Ah(2600mAh-13S4P)/16 Ah(3200mAh-13S5P)/17.5Ah(3500mAh), Tensión nominal: 48V, Voltaje de carga: 54.6 ± 0.05V, Corriente de carga estándar: 2.0 (max: 5.0) A, Corriente máxima de descarga: 30A

[DISEÑO resistente al agua] --- Almacenado en una carcasa resistente, fácil de transportar; Ecológico y seguro de usar.

[Detalles] --- Carga de temperatura de operación: 0 ~ 45 ℃, descarga: -20 60 ℃, Condiciones de almacenamiento -20 ~ 60 ℃, 45 ~ 85% RH, Relación de retención de capacidad ≥ 60% (2000 ciclos)

[Protecciones] --- Protección de sobrecarga; Protección contra sobrecargas; Protección contra cortocircuitos; Protección contra la sobretensión.

[Consejos para cargar] --- El rango de temperatura de carga de la batería es 0 ~ 65 ℃; Carga con voltaje constante y cargador de corriente; Período de mantenimiento del cargador 2 años.

BAFANG Ebike BBS02B 48V 750W Kit de Conversión de Bicicleta de montaña con Motor Central Bicicleta € 511.16 in stock 2 new from €496.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alcance de la entrega】Todos los componentes necesarios están incluidos en el alcance de la entrega, excepto la batería. Si necesita una batería, seleccione el plato con batería en la selección de tamaño. Nota: En el caso de los frenos hidráulicos, las palancas de freno mecánicas incluidas en el volumen de suministro deben sustituirse por sensores de freno electromagnéticos. Por favor, infórmenos de sus necesidades después de hacer el pedido.

【Fácil instalación】Con las herramientas proporcionadas, puede quitar con éxito el juego de bielas y el pedalier. Después, puede montar el motor central en la bicicleta sin esfuerzo. Por favor, no cambie el enchufe del motor, especialmente el de la batería. En caso contrario, BAFANG se negará a prestar servicios de mantenimiento.

【Compatibilidad】El motor central se ajusta a las bicicletas con un ancho de pedalier de 68-73mm. Los materiales de sellado necesarios para la instalación se incluyen de regalo. El kit de conversión es adecuado para bicicletas de montaña, de carretera y de paseo. Es posible que este motor no pueda instalarse en la Fat-Tire Bike. No se recomienda instalar este motor en bicicletas con cuadros de fibra de carbono para evitar posibles roturas del cuadro.

【Dos modos de conducción】Ya sea como una e-bike pura o una bicicleta tradicional, viajar más rápido y sin embargo hacer algo de ejercicio físico al mismo tiempo ahora se puede combinar. Una magnífica opción para los entusiastas del ciclismo y para los que desean un tráfico más rápido para transportarse o viajar. Este motor de 750W es el de mayor potencia de la serie Bafang BBS02B y ofrece un potente rendimiento.

【Envío rápido y garantía】El motor y la batería están garantizados por un año. Los demás accesorios tienen una garantía de 30 días. Normalmente, los productos se entregan en un plazo de 7 a 10 días a partir de la recepción del pedido (excepto en las islas).

BAFANG Potente motor de accionamiento medio 48V 500W BBS02 E kit de bicicleta con batería 48V16AH 8Fun Motor (DP-C18 pantalla a color, rueda de cadena: 44T) € 990.00 in stock 1 new from €990.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Viene con todos los accesorios necesarios: potente motor central BBS02 de 48 V y 500 W, palanca de freno, acelerador de pulgar, rueda de plato, manivela, pantalla LCD, batería y cargador de 16 Ah, sensor de velocidad e imanes, cable 1T4, tuercas

Compatibilidad universal: el kit de motor Bafang BBSHD Mid Drive es compatible con bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, etc. Este kit está diseñado para adaptarse a un soporte inferior estándar de 68 a 73 mm

Fácil de instalar: fue capaz de instalar este motor en unas horas, si no lo entende, puedes ponerte en contacto con nosotros o puedes encontrar el vídeo de instalación en línea.

Los favoritos de los ciclistas que aman los desafíos y las bicicletas de transporte. Bicicleta eléctrica y bicicleta asistida, puedes elegir la bicicleta eléctrica para disfrutar de un largo tiempo de viaje y también hacer ejercicio.

Te ofrecemos una garantía de satisfacción 100% libre de riesgos para que compres con confianza. 1 año de garantía. Atención: debido a la naturaleza especial de la batería, usaremos diferentes entregas expresas, recibirás dos cajas diferentes (resistente al agua, todos los componentes y cableado están protegidos)

LIMEIDM Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 20"/ 24" / 26"/ 27,5" / 28"/ 29" / 700C Cassette de Rueda Trasera para Bicicleta Kit de conversión de buje de Bicicleta eléctrica,48V/1000W-29inch € 400.00 in stock 1 new from €400.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de conversión】: Convierta fácilmente su bicicleta en una bicicleta eléctrica. El kit de conversión se puede instalar en cualquier momento, y la llanta de aluminio de doble pared y el motor del cubo ya están conectados. Todo lo que necesita hacer es transferir los neumáticos originales al kit de conversión de bicicleta eléctrica.

【Pantalla LCD】: Actualice su kit de conversión de bicicleta eléctrica a una pantalla LCD. Muestra toda la información básica, como el porcentaje de batería, la velocidad, la distancia total en un sentido, la potencia, el nivel de PAS y el código de error para facilitar la resolución de problemas.

【Precauciones para la instalación】: Sin batería. La potencia y el voltaje de la batería que compre deben cumplir con nuestra configuración. Durante la instalación, asegúrese de que los cables no se mezclen. De lo contrario, el producto puede resultar dañado. Solo se necesitan de 1 a 2 horas para que una persona complete la modificación.

【Potente y eficiente】: la velocidad máxima es de aproximadamente 35 km / h, y el motor de alta potencia y alto rendimiento puede mejorar significativamente la comodidad de conducción. El kit de conversión es adecuado para ruedas de 20 "/ 24" / 26 "/27.5" / 28 "/ 29" / 700C, adecuado para la mayoría de bicicletas, bicicletas urbanas, bicicletas de montaña, bicicletas de turismo y bicicletas de cercanías.

【Contenido del paquete】: El kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación; motor de cubo, controlador, pantalla, acelerador, palanca de freno, sistema de asistencia de pedal, brazo de torsión y brida para cables, etc. ¡Le proporcionamos una bolsa de controlador gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el paquete.

48V 1000W/1500W Kit de conversión de Bicicleta eléctrica 20", 24", 26", 27,5", 28", 29", 700c Rueda Trasera Kit de Bicicleta eléctrica con Motor Trasero y Pantalla LCD,1000W-29in € 439.71 in stock 1 new from €439.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛【Kit de conversión de bicicleta eléctrica】: ¿Cansado de tener que andar en bicicleta por la montaña todos los días? Estamos aquí para proporcionarle el equipo adecuado para convertir fácilmente su bicicleta en una bicicleta eléctrica. Las llantas de aluminio de doble pared y los motores de buje ya están instalados. Todo lo que necesita hacer es transferir los neumáticos originales a un kit de conversión de bicicleta eléctrica.

☛ 【Potente y eficiente】: motor potente, la velocidad máxima es de aproximadamente 35-45 km / h, y el motor potente y potente puede mejorar en gran medida la comodidad de conducción. El kit de conversión es adecuado para ruedas de 20"/24"/26"/27,5"/28"/29"/700C, adecuado para la mayoría de las bicicletas, bicicletas urbanas, bicicletas de montaña, bicicletas de paseo y bicicletas urbanas.

☛【Pantalla LCD】: actualice su kit de conversión de bicicleta eléctrica a una pantalla LCD. Muestra toda la información básica, como el porcentaje de batería, la velocidad, la distancia unidireccional total, la potencia, el nivel de PAS y el código de error para facilitar la resolución de problemas.

☛【Contenido del paquete】: El kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación; Motor de cubo, controlador, pantalla, acelerador, palancas de freno, sistema de asistencia de pedal, brazo de torsión y bridas, etc. ¡Le proporcionaremos una bolsa de controlador de forma gratuita! (Nota: la batería no está incluida)

☛【Precauciones para la instalación】: La potencia y el voltaje de la batería que compre deben coincidir con nuestra configuración. Durante la instalación, asegúrese de que los cables no se mezclen. De lo contrario, el producto podría dañarse. Solo toma 1-2 horas para que una persona complete el cambio.

Auto parts Kit de Bicicleta eléctrica Kit de conversión de Bicicleta eléctrica Pedelec 20", 24", 26", 27,5", 28", 29", 700c para Rueda Trasera de Rueda Libre, Motor Trasero, con LCD,48V/1000W-24inch € 419.81 in stock 1 new from €419.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de conversión】: Convierta fácilmente su bicicleta en una bicicleta eléctrica. El kit de conversión se puede instalar en cualquier momento, y la llanta de aluminio de doble pared y el motor del cubo ya están conectados. Todo lo que necesita hacer es transferir los neumáticos originales al kit de conversión de bicicleta eléctrica.

【Pantalla LCD】: Actualice su kit de conversión de bicicleta eléctrica a una pantalla LCD. Muestra toda la información básica, como el porcentaje de batería, la velocidad, la distancia total en un sentido, la potencia, el nivel de PAS y el código de error para facilitar la resolución de problemas.

【Precauciones para la instalación】: Sin batería. La potencia y el voltaje de la batería que compre deben cumplir con nuestra configuración. Durante la instalación, asegúrese de que los cables no se mezclen. De lo contrario, el producto puede resultar dañado. Solo se necesitan de 1 a 2 horas para que una persona complete la modificación.

【Potente y eficiente】: la velocidad máxima es de aproximadamente 35 km / h, y el motor de alta potencia y alto rendimiento puede mejorar significativamente la comodidad de conducción. El kit de conversión es adecuado para ruedas de 20 "/ 24" / 26 "/27.5" / 28 "/ 29" / 700C, adecuado para la mayoría de bicicletas, bicicletas urbanas, bicicletas de montaña, bicicletas de turismo y bicicletas de cercanías.

【Contenido del paquete】: El kit de conversión de bicicleta eléctrica incluye todos los componentes necesarios para la instalación; motor de cubo, controlador, pantalla, acelerador, palanca de freno, sistema de asistencia de pedal, brazo de torsión y brida para cables, etc. ¡Le proporcionamos una bolsa de controlador gratis! Colocamos las instrucciones de instalación en el paquete.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Kit Bici Electrica Con Bateria disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Kit Bici Electrica Con Bateria en el mercado. Puede obtener fácilmente Kit Bici Electrica Con Bateria por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Kit Bici Electrica Con Bateria que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Kit Bici Electrica Con Bateria confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Kit Bici Electrica Con Bateria y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Kit Bici Electrica Con Bateria haya facilitado mucho la compra final de

Kit Bici Electrica Con Bateria ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.