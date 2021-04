Inicio » Videojuegos Los 30 mejores Juegos De Wii capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Wii Videojuegos Los 30 mejores Juegos De Wii capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Wii 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Nintendo Selects New Super Mario Bros.Wii, Juego € 69.99

€ 50.00 in stock 2 new from €69.99

1 used from €50.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Una nueva aventura de Mario en tu Wii

Hasta a cuatro jugadores pueden tomar parte en la acción a la vez

Guía a Mario a través de mundos llenos de aventuras con el mando de Wii, y decide si quieres salvar a la Princesa Peach tú solo o con algo de ayuda de tus amigos

New Super Mario Bros. Wii retoma los orígenes de la serie para invitar a los jugadores a explorar coloridos mundos repletos de retos y descubrimientos

Hay desafíos para todos en New Super Mario Bros. Wii: los diferentes modos de juego aseguran los retos y la diversión constantes

Lego Star Wars - Die komplette Saga [Software Pyramide] [Importación alemana] € 31.38 in stock 2 new from €31.38

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 03001 Model 4012160030014 Release Date 2011-05-09T00:00:01Z Language Alemán Format Importación

Donkey Kong Country Returns Wii € 59.98 in stock 2 new from €59.98

1 used from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Gorilla Games: The classic Donkey Kong Country series returns with all-new 2D action and all the platform action and cartoon fun you'd expect of Mario's oldest ally.

Uncle and Nephew: Find a special barrel and you can bring Diddy Kong into the story and use his jetpack to reach the places Donkey Kong cannot go.

Buried Treasure: Help feed DK's hunger for stolen bananas, as well as mountains of secret extras, including whole new levels and hidden KONG letters.

Co-op Kapers: Play on your own or let a friend take control of Diddy Kong when he's around. Both can play at once or Diddy can take a time out if things get tough.

Monkey Magic: Two separate control systems for veterans and beginners - play the whole game with just a single remote or add in the nuchuck for extra control.

Mario Party 9 € 49.99 in stock

1 used from €49.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features NINTENDO

Super Mario Galaxy 2 Wii € 59.97 in stock 2 new from €59.99

1 used from €59.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Super Sequel: The most famous hero in gaming returns for his most amazing adventure yet, filled with new worlds, new enemies and new allies.

Yoshi's Galaxy: Yoshi makes his first appearance in a Galaxy game, swinging across gaps with his tongue and gaining different powers by eating special fruits.

Mr Driller: Play with new power-ups such as the drill that lets Mario dig through the earth and into new areas - or even into the interior of planetoids.

Bullet Time: New features include time switches that slow down time for a few seconds, while turning the whole screen black and white.

Hard mode: For Mario experts new hidden stages provide a stiffer challenge than anything in the first game. Are you tough enough to beat them?

Cars 3 € 19.99 in stock 5 new from €17.71

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Disney

Cars

WiiU

Disney Epic Mickey : le retour des Héros [Importación francesa] € 29.04 in stock 3 new from €29.04

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 8717418358013-2 Is Adult Product Release Date 2012-11-21T00:00:01Z Language Alemán

New Super Mario Bros. Wii: Simplified Piano Solos € 26.52

€ 18.42 in stock 6 new from €17.91

1 used from €23.66

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 00-39429 Model 00-39429 Edition 1. Auflage Language Inglés Number Of Pages 39 Publication Date 2013-07-01T00:00:01Z

Animal Crossing: Let's Go To The City (Wii) [Importación inglesa] € 64.98 in stock 1 new from €64.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features There's always something new to do: In the living, breathing world of Animal Crossing: Let's Go To The City, days and seasons pass in real-time, so there's always something to discover. Catch fireflies in the summer, go trick-or-treating on Halloween or hunt for eggs on Bunny Day. If you're in the mood for something a little faster paced, take a bus to a new urban city area that's unique to Animal Crossing: Let's Go To The City. There you can catch a show at the theatre or check out the sales at

Interact with friends: Up to four people from your household can live and work together to build the perfect town. Design clothes and patterns, write letters and post messages on the bulletin board for each other, or invite up to three friends to visit your town using Nintendo Wi-Fi Connection. With the new Wii Speak microphone, it's like you're all in the same room. The microphone sits atop the sensor bar and picks up the conversation of everyone in the room to encourage a more inclusive experi

Get to know your neighbours: The heart of Animal Crossing: Let's Go To The City is building relationships with the animals in your town as well as with other players.

Befriend your animal neighbours by exchanging letters, gifts and favours. Animals can also move from town to town, bringing their memories and stories from their old towns with them. And since animals are notoriously loose-lipped, they spill all the juicy details

Express your personal style: Customise your town, your house and yourself by collecting bugs, fish, fossils, art, furniture, clothes and accessories. You can also go to the salon in the city to change your hairstyle and get a Mii makeover. Plus, if you design clothes in the tailor's shop, animals will wear them and maybe even bring them to other towns

Nintendo Wii Sports Resort: Selects € 59.98 in stock 1 new from €59.98

6 used from €29.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sword play

Wakeboarding

Frisbee

Archery

Basketball

Lioncast 2x Micrófonos USB universal para ordenador y Karaoke; Compatible con juegos de Wii, PS3, PS4, Xbox One y PC como Guitar Hero, Rock Star, etc .; Cable de 2,5 m - Negro € 31.91 in stock 3 new from €22.90

3 used from €16.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DOBLE MICRÓNOFO, DOBLE DIVERSIÓN: El micrófono USB de escritorio Lioncast es perfecto para karaoke y juegos de música como Rock Star y Guitar Hero; simplemente conéctelos y cante con sus amigos, disfrutando del sonido de alta calidad: 2 micrófonos.

CONEXIÓN USB: con una conexión USB y la función Plug and Play, este micrófono Karaoke es simple y fácil de usar; compatible con: Sony PlayStation (PS2, PS3, PS4), Xbox One, Nintendo Wii y PC.

DISEÑO ERGONÓMICO: el diseño ligero y ergonómico de este micrófonose adapta cómodamente a la mano de cualquier persona, permitiendo a los usuarios cantar durante horas sin la menor molestia.

MÚLTIPLES USUARIOS: los micrófonos se pueden conectar con las principales consolas de juegos, permitiendo que dos o más personas canten y se diviertan al mismo tiempo, convirtiéndolo en un gran dispositivo para competir cantando

CABLE LARGO: Cada cable USB tiene una longitud de 2,5 metros, lo que permite a los usuarios conectarse a la consola y moverse libremente mientras bailan al ritmo de la música.

Call of Duty : World at War € 26.30 in stock 4 new from €24.28

4 used from €12.80

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 83439SP Model 83439SP Release Date 2008-10-10T00:00:01Z Edition Standard Language Español

AeeYui Controlador Remoto con Sensor Motion Plus y Kit de Controlador Nunchuck para Wii U y Wii € 22.98 in stock 1 new from €22.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Combinación de control remoto: kit de control 2 en 1: un controlador Nunchuck con cable y control remoto con movimiento incorporado y control remoto para satisfacer las necesidades de los jugadores.

Compatibilidad: compatible con las consolas Wii y Wii U. Control remoto alimentado por 2 baterías AA (no incluidas).

Características: los puertos de expansión se utilizan para dispositivos de entrada adicionales, como los controladores Nunchuck.

Aspectos destacados: el movimiento incorporado mejora la precisión y mejora el control de reproducción de los juegos compatibles.

Garantía: productos de terceros. Si el producto es defectuoso, por favor contáctenos. Podemos proporcionarle una garantía de un año.

NUEVO € 69.99 in stock 1 new from €101.99

1 used from €69.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Board Game Island (1-4 players) - players take it in turns to roll the dice and advance along a single route towards the summit of the mountain. At the beginning of each turn, everyone plays a mini-game, and the order the players come in determines which bonus dice they receive. This is a board game like no other expect the impossible.

Globe Trot (1-4 players) a board game that has you travelling the world to earn souvenir photos. The players must select one card at a time from the cards they have in their hands and advance the stated number of spaces towards the country they are aiming for. There is also a minigame before each turn, and based on the results, players win coins which they can use to buy movement cards and souvenir photos.

Bingo (1-4 players) - each player receives a bingo card covered in Mii characters. If a Mii Ball comes out of the bingo machine, you have to check off that Mii if it appears on your card, while if a Mini-game Ball appears, you play a mini-game.

Super Smash Bros. Brawl € 39.98 in stock 6 new from €39.54

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features See your favourite Smash Bros. character, redesigned from their most recent games, brawl onto your screen once again!

A host of new characters to fight with, including Sonic, Pit from Kid Icarus, Wario and Diddy Kong

More than a dozen gorgeously-rendered stages

New special moves and attacks, including the groundbreaking Final Smash

New items and assist trophies

YiYunTE 2 Zapper Pistola Gun para Mando Inalámbrico Wii Controlador Remoto Inalámbrico Juego para Nunchunk Mando Wii € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【DISEÑO ERGONÓMICO】: especialmente diseñado para juegos de tiro de Wii como Resident Evil, etc.

【PLUG&PLAY】: simulación de un diseño de ametralladora pequeña, apuntado de precisión, utilizando un agarre más realista y cómodo.

【FÁCIL INSTALACIÓN】: simplemente conecte su Nunchunk y Remote Plus con esta pistola zapper, Plug and Play.

【MÚLTIPLE FUNCIÓN】: el entrenamiento Crossbow de Link presenta galerías de tiro rápido y emocionantes misiones.

【LIGERO Y DURADERO】: el peso de 160 g te ayuda a disfrutar más de tu juego favorito sin ningún tipo de estrés.

Ubisoft Rayman Raving Rabbids, Wii - Juego (Wii, Nintendo Wii) € 31.74 in stock 3 new from €31.74

1 used from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number WII-RRR Language Italiano

AUTOUTLET Cable AV para Wii / Wii U, Cable Estándar AV de Audio y Video, 1.8m 6 Pies Composite Retro 3 RCA Chapado en Oro para Nintendo Wii Wii U, la Consola de Juegos Wii € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cable de audio y video de reemplazo compuesto de alta calidad para Nintendo Wii Wii U

El conector del Muelle se conecta directamente a la consola de juegos

Conecta fácilmente su sistema de juegos de Wii a cualquier sistema de entretenimiento de cine en casa

Uso múltiple: le permite conectar su consola de Nintendo Wii con un televisor o monitores a través del enchufe de AV, proporciona video compuesto y salida de audio para ver en un televisor

La longitud del cable es de 6 pies, le da mucha flexibilidad al configurar su consola y TV

Mario + Rabbids Kingdom Battle € 24.90 in stock 25 new from €24.90

5 used from €21.30

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Embárcate con tu equipo de héroes en una misión épica para liberar a tus amigos y devolver la paz y el orden al Reino Champiñón

Mario, Luigi, Peach y Yoshi se aliarán con cuatro héroes rabbids, cada uno con su personalidad única: el poderoso Rabbid Mario, el temeroso Rabbid Luigi, la coqueta Rabbid Peach y el peculiar Rabbid Yoshi

Explora cuatro mundos icónicos llenos de misiones, búsquedas, secretos, rompecabezas por resolver… e impredecibles enemigos a los que deberás vencer

Barbie Y El Salón De Belleza Para Mascotas € 16.00 in stock 1 new from €16.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Release Date 2014-10-24T00:00:01Z

SEGA Bass Fishing, Wii - Juego (Wii) € 28.02 in stock 1 new from €28.02

2 used from €13.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cuatro modos: Arcade lleno de diversión, torneo, práctica y la naturaleza modos de viaje

15 etapas: encontrar su favorito pesca Spot y Master todas las condiciones con tanto clásico y nuevo etapas en oferta

Gancho cuatro razas de graves: Florida grande boca, ojos rojos, pequeña boca del norte y Spike fogón

Auténtica Experiencia imitación de pesca: toma el control único del jugar con el mando de Wii, como usted simular de forma realista todas las acciones de pesca

Condiciones: una variedad de condiciones puede efecto en gran medida su viaje de pesca de temporada, variable con estaciones, hora del día y las condiciones climáticas todos los jugadores una parte

HOTSO Motion Plus Mando a Distancia para Wii/Wii U, Remoto Motion Plus Controlador de Juego para Nintendo Wii y Wii U con Funda de Silicona y Muñequera(Rosa) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ☀Este es un controlador remoto altamente sensible y preciso que es compatible con la consola Nintendo Wii. Es adecuado para juegos de Wii y también es compatible con la mayoría de los juegos de Wii U. Altavoz incorporado y motion plus, presenta funciones de retroalimentación de vibración. Alimentado por 2 pilas AA (las pilas no están incluidas)

☀Funcionalidad estable y altavoz incorporado. Conéctese a la consola mediante Bluetooth simplemente presionando el botón SYNC. Sensor de movimiento incorporado, acentúa su sentido del tacto mientras juega. Movimiento integrado incorporado para mejorar el control. El potente altavoz proporciona retroalimentación de audio instantánea.

☀Este remoto motion plus controlador puede responder al más mínimo movimiento de la muñeca para lograr mejores resultados con movimientos más baratos, acentuar su sentido del tacto mientras juega, aumentar la precisión y mejorar el control del juego.

☀Diseño aerodinámico, el borde es muy suave. Maneje el botón de sensibilidad a la presión, sensación cómoda. ¡Cómodo diseño de llave cruzada para una dirección más flexible y precisa! Agarre ergonómico, textura antideslizante, tacto mate, el agarre a largo plazo no está cansado. Este estilo controlador proporciona el control definitivo para sus juegos favoritos.

☀Funda de silicona antideslizante puede proteger el control remoto contra el polvo cotidiano, arañazos y roturas. Puedes disfrutar del juego sin preocuparse por el controlador roto o los arañazos. La correa para la muñeca es para evitar que el controlador se caiga de sus manos, que sea fácil jugar libremente y en gran medida durante el juego.

Nintendo Selects: Wii Sports (Nintendo Wii) [Importación Inglesa] € 33.99 in stock 1 new from €101.99

2 used from €31.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nintendo Wii Sports Selects

HardwarePlatform: Nintendo Wii

OperatingSystem: Nintendo Wii

Super Mario Galaxy € 40.91 in stock 1 new from €44.45

3 used from €40.91

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Shake, tilt and point! Mario takes advantage of all the unique aspects of the Wii Remote and Nunchuk controller, unleashing new moves as players shake the controller and even point at and drag items with the pointer.

Mario essentially defined the 3-D platforming genre with Super Mario 64, and this game proves once again that he is king.

Players perform mind-bending, lowgravity jumps across wild alien terrain as they experience platforming for a new generation.

Nintendo WII-MKS Mario Kart [Importación Inglesa] Juego en español € 74.83

€ 47.99 in stock 4 new from €93.05

2 used from €47.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features The Wii Wheel transforms the Wii Remote; controller into a steering wheel that feels natural in anyone's hands, while the Wii Remote and Nunchuk; controller offer a classic control style for the Mario Kart veteran. In either configuration, players can perform speed-boosting tricks with a shake of the Wii Remote.

Players can race as their favourite Nintendo character, or even as themselves! Mario Kart Wii lets players race with their personalized Mii; characters. And racers will see other Mii characters they have created cheering from the sidelines on some race courses.

Players can compete with up to three friends in their living room. Or challenge up to 11 opponents via Nintendo Wi-Fi Connection in the biggest Mario Kart race yet. All tracks and modes of play are available via Nintendo Wi-Fi Connection, and players can visit the Mario Kart Channel to compete in tournaments, check rankings, see when their friends are playing and download ghost data.

Cruise new tracks and arenas or tour classic courses from Super Mario Kart;, Mario Kart; 64, Mario Kart;: Super Circuit;, Mario Kart;: Double Dash!!; and Mario Kart; DS. Tired of riding on four wheels? Bust out one of the new motorbikes for special tricks and techniques.

Alfombrilla de baile para pies, compatible con Wii, disfruta del juego personal de fitness y danza € 21.27 in stock 2 new from €20.37 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Piensa en él como un gran controlador que necesitas pisar para jugar al juego.

Hecho de un colorido material de plástico suave, tus pies no se cansarán tan fácilmente como lo harías en una pista de baile dura.

Con la esterilla de baile no solo puedes bailar a una puntuación alta, también puedes mantenerte en forma mientras te diviertes.

Cuatro almohadillas táctiles direccionales guían al jugador para imitar los movimientos indicados que se ven en la pantalla del videojuego.

Te permite despertar todo el cuerpo. La parte inferior es de algodón de espuma de color negro, diseño ecológico de la alfombra de baile, sin sabor picante.

Mario Kart 8 Deluxe € 59.99

€ 43.99 in stock 36 new from €43.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nuevos personajes: Inkling, Rey Boo, Huesitos y Bowsy

Inclusión de circuitos inéditos en el modo batalla

Los pilotos cuentan con el volante inteligente, que ayuda a no salirse de la pista

Hasta 8 pilotos en partidas de multijugador local

YiYunTE Sensor Bar para Wii Barra de Sensores con Cable para Juegos Barra Sensora de Movimiento Rayos Infrarrojos con Puerto USB Compatible con Wii y Wii U € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con consolas Wii, Wii Mini y Wii U

Soporte incluido con agarre adhesivo para montar en cualquier superficie plana

¡Calidad de reemplazo superior! Esta barra de sensores funciona exactamente igual que la original.

Conecte su consola para usar. Compatible con Wii y Wii U. Trabaja en cualquier televisor siempre que tu Wii pueda conectarlo. TERCEROS HECHOS.

Ven con un titular. Fácil fijación al televisor, monitor o cualquier superficie lisa.

Volante para Nintendo Wii y Wii U, PowerLead 2 pcs Blanc Racing Wheel Compatible con Mario Kart, Rueda del Controlador de Juego para Nintendo Wii Remote Game-Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Convierte tu control remoto en un volante de carreras para mejorar la experiencia de carrera.

Agregue más realismo a los juegos de carreras de Wii con este asa de fijación.

Rendimiento garantizado y rueda de juego inalámbrica totalmente funcional sin pérdida de señal a diferencia de las ruedas baratas.

No pesa y es muy práctico para jugar al Mario Kart de la wii y los juegos de coches.

Fácil de montar, un buen regalo para tus amigos o familias.

Estera de Baile para Nintendo Wii, Antideslizante para Dos Personas Dance Dance Revolution Dance Pad para el Juego de Consola Nintendo Wii € 21.69 in stock 4 new from €21.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Duradero y cómodo]: hecho de espuma suave, cómodo y duradero de usar.

[Antideslizante]: superficie antideslizante y respaldo.

[Juego para dos jugadores]: colchoneta de baile para dos personas, una colchoneta especialmente diseñada para que puedas saltar directamente a la acción.

[Fácil de usar]: Plug and play, fácil de usar.

[Modelo compatible]: Compatible con la consola Nintendo Wii.

