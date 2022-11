Inicio » Top News Los 30 mejores Juego Sabanas 180 capaces: la mejor revisión sobre Juego Sabanas 180 Top News Los 30 mejores Juego Sabanas 180 capaces: la mejor revisión sobre Juego Sabanas 180 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Utopia Bedding Juego De Sabanas - Microfibra Cepillada - Sábanas y Fundas de Almohada (Cama 180, Gris) € 22.99

€ 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE SABANAS - El juego de sábanas de 4 piezas incluye 1 sábana plana de 270 x 290 cm, 1 sábana bajera de 180 x 200 cm con bolsillo de 35 cm de profundidad y 2 fundas de almohada de 50 x 75 cm con cierre de sobre de 10 cm. (Funda de edredón NO INCLUIDO)

MICROFIBRA CEPILLADA - El tejido de microfibra cepillada hace que el juego de sábanas sea excepcionalmente suave, liso y cómodo, manteniéndole caliente en invierno y fresco en verano.

ELÁSTICO TOTAL - El elástico total utilizado en la sábana bajera hace que se adapte fácilmente al colchón, dando un bonito acabado a la cama.

RESISTENTE A LA DISMINUCIÓN Y AL DESTEÑIDO - El material de microfibra está procesado para hacerlo resistente a la contracción y al desteñido, lo que aumenta la longevidad del conjunto y lo mantiene en excelentes condiciones.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

PimpamTex – Juego de Sábanas Algodón 100% para Cama de 90 IT – (180 x 270 Cm, Tintura Blanco) € 18.99

Amazon.es Features - JUEGO COMPLETO: Incluye 1 sábana bajera ajustable, 1 sábana encimera, y 1 funda de almohada.(50x80)

- SUAVES Y RESISTENTES: Sábanas confeccionadas para ofrecer una suavidad óptima aportando una sensación agradable al tacto con la piel sin perder la resistencia a los lavados para una duración larga

- MÁXIMA CALIDAD: Gracias a su composición en 100% algodón de alta calidad.

- COMODIDAD: Se pueden usar en cualquier época del año ya que mantiene fresco en verano y cálido durante las épocas más frías.

- VARIEDAD: PimpamTex le ofrece una amplia gama de estampados y colores especialmente pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración.

COTTON ARTean Juego de sabanas ARTEDO Cama de 180 x 190/200. HIPOALERGENICA € 38.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas color GRIS.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

Burrito Blanco Sábanas de Hostelería | Sábanas 180x190/200 | Juego de Sábanas de Matrimonio | Ropa de Cama Algodón/Poliéster | Fácil Planchado | Color Blanco | Disponible en Más Medidas € 31.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO: El juego de sábanas de hostelería de Burrito Blanco incluye Incluye 1 sabana bajera, 1 sábana encimera y 2 fundas de almohada

CARACTERÍSTICAS: Las sábanas de hostelería destacan por su facilidad de planchado y por la suavidad por sus tejidos. Se trata de sábanas de matrimonio de larga duración que cuenta con un tejido de 144 hilos, calidad Burrito Blanco. Cuenta además con una altura de colchón de 27cm.

COMPOSICIÓN: Ropa de cama de hostelería 50% Algodón que proporciona la suavidad - 50% poliéster que proporciona la facilidad de planchado.

MEDIDAS: Las sábanas de hostelería de cama 150 incluyen: 1 sábana encimera: 280x275, 2 Fundas Almohada: 50x105 y 1 Sábana bajera ajustable 180x190/200

MANTENIMIENTO: Antes del primer uso es recomendable realizar un primer lavado suave. Se recomienda lavar a máquina con un programa delicado y temperatura máxima de 40º. Se permite el uso de lejía. Planchar a temperatura media. NO limpiar en seco. Secado a máquina. READ Los 30 mejores Sonoff 4Ch Pro R2 capaces: la mejor revisión sobre Sonoff 4Ch Pro R2

COTTON ARTean Juego de sabanas IFACH Cama de 180 x 190/200. HIPOALERGENICA € 29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas color AZUL.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Posee la capacidad de conservar el calor corporal. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

COTTON ARTean Juego de sabanas POPY Gris Cama de 180 x 190/200. € 46.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

COTTON ARTean Juego de sabanas Indi Cama de 180 x 190/200. 100% ALGODÓN. € 49.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

NORA HOME Juego de Sabanas Blanco Cama 180 Saten Algodon 300 Hilos Mercerizado con Vainica - Punto Abierto € 99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas Punto Abierto en color Blanco acabado con una delicada Vainica. Calidad inspirada en los hoteles de 5 estrellas

COMPOSICIÓN: 100 % Algodon SATEN de 300 hilos mercerizado y peinado con acabado extra suave. Extraordinaria suavidad y durabilidad fruto de la longitud de sus fibras. 300 hilos, el número de hilos nos informa de la cantidad de hilos que tiene el tejido en una pulgada cuadrada, cuanto mayor sea el número de hilos, más densa y resistente será la tela.

Compuesto por 4 piezas: Sabana (270x270 cm) + Bajera ajustable (185x200+30) + 2 Almohada (46x95 cm). Disponemos de cuadrantes a conjunto

Garantia Antipeeling, no hace bolas. Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

Fabricado en la UE y diseñado en España. NORA HOME garantia de calidad. Valido para camas de 190 a 210 cm. de largo. El producto puede tener un encogimiento de un 3-4%

COTTON ARTean Juego de sabanas VAINICA Blanco Cama de 180 x 190/200. 100% PERCAL ALGODÓN 200 Hilos. € 64.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PERCAL ALGODÓN 100% DE 200 HILOS. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 270 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Juego de sábanas Estampadas de Microfibra Transpirable Mod. Corpia (Disponible en Varios tamaños y Colores) (Beige, Cama de 180 cm (180_x_190/200cm)) € 20.90

Amazon.es Features Ideal para todas las temporadas!

Microfibra altamente traspirable!

Tacto seda!

Antipeeling (No hace bolitas)

Tres piezas: Bajera ajustable, Sábana encimera y funda de almohada.(4 piezas para cama de 180 cm)

Acomoda Textil - Juego Sábanas de Coralina. Juego de Sábanas 3 Piezas de Invierno. Ropa de Cama Ajustable, Suave y Cálida. (Modelo A, Cama 180 cm) € 54.95

Amazon.es Features Colección de juegos de coralina diseñada bajo los principios básicos de suavidad, confort, transpirabilidad y durabilidad para que puedan disfrutar de un producto de máxima calidad. Incluye una bajera ajustable, una sábana encimera y una funda de almohada.

El tejido es de alto nivel, la tela de microfibra cepillada hace que el juego de sábanas sea excepcionalmente cómodo y liso, manteniéndote caliente en invierno y fresco en verano.

Contamos con diferentes medidas para todo tipo de camas (90, 105, 135, 150, 160, 180 y 200). Esto unido a la variedad de modelos convierten este juego de sabanas en una excelente opción.

Los materiales han sido escogidos para buscar el equilibrio perfecto entre confort y resistencia. Compuesto de 100% poliéster.

Lavado a temperatura máxima 30º. Evitar frote excesivo en húmedo. No utilizar lejía o productos similares. No planchar. Fabricado en España.

COTTON ARTean Juego de sabanas ALGODÓN ORGANICO Blanco Cama de 180 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 69.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 200 HILOS

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Fabricado 100% con algodón con certificado norma GOTS (norma mundial para tejidos orgánicos).

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

SABANALIA - Juego Sábanas Franela Dance (Disponible en Varios tamaños y Colores) - Cama 180, Azul € 47.95

Amazon.es Features Sábanas de franela con propiedades antirreumáticas.

Tejido de 200 grs/m2. Composición: 85% algodón 15 % Poliester.

Producto fabricado en España.

Conjunto: Bajera Ajustable + Sabana Encimera + Funda de almohada.

Máximo confort y protección contra el frío.

COTTON ARTean Juego de sabanas CUDILLERO Cama de 180 x 190/200. HIPOALERGENICA € 38.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas color GRIS.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 270 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

Pizuna 400 Hilos Juego de sábanas de algodón para cama de 180x200+40 blanco, 100% algodón Tejido de satén suave y transpirable con 1 sábana plana + 1 sábana ajustable + 2 Cilíndrica Fundas de almohada € 100.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y transpirable – Hecho usando hildo especialmente compactado de 100% fibra larga de algodón. Las sábanas son hecho de tela alta calidad que es absorbente de sudor y equilibrio de temperatura para mantenerte fresco durante el verano y caliente durante el invierno. La tela de tejido satinado con 400 conteo de hilos autenticado (400FIIS/Sq. inch) es crujiente con el confort eterno de sábanas del hotel de lujo 5 estrellas a un gran precio.

Ajuste perfecto – Sábana adjustable con bolsillo profundo tiene un elástico alto rendimiento con costura patentada que encaja fácilmente en el colchón de 10cm a 40cm grusor. El paquete contiene 1 hoja superior: 260cm x 290cm; 1 sábana adjustable con bolsillo profundo: 180cm x 200cm + 40cm; 2 cilindrica fundas de almohada estándar: 45cm x 115cm.

Aspecto moderno y sencillo – Mezcla y combina diferentes colores de sabanas y fundas de edredone de nuestra amplia gama de tallas y colores disponibles para un look moda de minimalista. Fácil cuidado y mantenimiento – Esta sábana de algodón mejor calidad es resistente a la contracción y resistente a la decoloración. Teñido para mantenerse brillante incluso después de un uso prolongado. Lavar en una máquina en frío en un ciclo suave, secar en seco bajo.

Garantía de satisfacción – Cosido de material de la más alta calidad. Se hacen éticamente en conformidad con BSCI y OEKO-TEX STANDARD 100, un sistema de certificación independiente que asegura que nuestros textiles cumplan con máxima seguridad, mantener a su familia sana y segura. ¡Ofrecemos una garantía de satisfacción! Si no está satisfecho, simplemente póngase en contacto con nosotros a través de vendedor-ficha para devolver el producto para un reembolso completo dentro de 30 días.

Comprar auténtico – Los productos vendidos por otros vendedores son de mala calidad Knock-offs. "PRODUCTO SÓLO VENDIDO POR PIZUNA ROPA DE CAMA ' SON AUTÉNTICOS PRODUCTOS DE LINO PIZUNA". Lo mejor para cualquier habitación en su casa - dormitorio, habitación de huéspedes, sala de niños, RV, casa de vacaciones. Gran idea de regalo para hombres y mujeres, mamás y papás, San Valentín-el día de la madre-padre y la Navidad. READ Los 30 mejores Lamparas De Mesa De Noche capaces: la mejor revisión sobre Lamparas De Mesa De Noche

COTTON ARTean Juego de sabanas Bordadas Algodón 100%. Percal 200 Hilos. Modelo Oro. Color Blanco. Cama de 180 x 190/200. Percal 100% Algodon € 64.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas BORDADAS. Composición: PERCAL ALGODÓN 100%. 200 HILOS. Alta calidad. Color blanco.

Incluye: Sábana encimera ( 270 ancho X 260 cm largo )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sábana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

IMPORTANTE: Los accesorios que aparecen en la foto no están incluidos.

Acabado muy suave. Garantía anti peeling, no hace bolas. Lavado máquina programa suave máx. 30ºC. No usar lejía. No lavar en seco. Planchado a temperatura suave. No lavar en seco.

Tejido de algodón 100% con certificado BCI y BSCI que garantizan un proceso de producción mejor para las personas que lo producen y sostenibilidad para el medio ambiente, también ayudan a mejorar las condiciones laborales en la cadena de producción de este producto.

Juego de sabanas de Saten Algodon Egipcio DE 400 Hilos Blanco Cama de 180 x 190/200. 100% Algodon Egipcio Blanco. € 94.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de SATÉN ALGODÓN EGIPCIO de 400 hilos. 100% algodón mercerizado, dando un acabado satinado. Extraordinaria suavidad y durabilidad fruto de la longitud de sus fibras. 400 hilos, el número de hilos nos informa de la cantidad de hilos que tiene el tejido en una pulgada cuadrada, cuanto mayor sea el número de hilos, más densa y resistente será la tela.

INCLUYE: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 32 cm. DE ALTURA

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Un juego único que te ayudará a tener un descanso de lujo gracias a las agradables sensaciones que genera al entrar en contacto con la piel; suavidad inigualable, gran resistencia y frescor, además de aportar un toque elegante y distinguido a tu dormitorio. Esta calidad se inspira en los textiles de cama de los hoteles de cinco estrellas. Calidad de lujo. Sensación de dormir siempre en sábanas nuevas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

Burrito Blanco Sábanas de Hostelería | Sábanas 180x190/200 | Juego de Sábanas de Matrimonio | Ropa de Cama Algodón/Poliéster | Fácil Planchado | Color Rosa Nude | Disponible en Más Medidas € 39.94

€ 36.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO: El juego de sábanas de hostelería de Burrito Blanco incluye Incluye 1 sabana bajera, 1 sábana encimera y 2 fundas de almohada

CARACTERÍSTICAS: Las sábanas de hostelería destacan por su facilidad de planchado y por la suavidad por sus tejidos. Se trata de sábanas de matrimonio de larga duración que cuenta con un tejido de 144 hilos, calidad Burrito Blanco. Cuenta además con una altura de colchón de 27cm.

COMPOSICIÓN: Ropa de cama de hostelería 50% Algodón que proporciona la suavidad - 50% poliéster que proporciona la facilidad de planchado.

MEDIDAS: Las sábanas de hostelería de cama 150 incluyen: 1 sábana encimera: 280x275, 2 Fundas Almohada: 50x105 y 1 Sábana bajera ajustable 180x190/200

MANTENIMIENTO: Antes del primer uso es recomendable realizar un primer lavado suave. Se recomienda lavar a máquina con un programa delicado y temperatura máxima de 40º. Se permite el uso de lejía. Planchar a temperatura media. NO limpiar en seco. Secado a máquina.

COTTON ARTean Juego de sabanas TORRETA Cama de 180 x 190/200. HIPOALERGENICA € 39.90

Amazon.es Features Juego de sábanas color GRIS.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Posee la capacidad de conservar el calor corporal. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

Juego de sábanas de microfibra efecto seda táctil ultrasoft de última generación – ultrampirante-con impresión digital para tu cama King Size 180 x 200 (debajo de las esquinas elásticas H25 cm) € 37.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de microfibra transpirable ultrasuave de última generación en fantásticos diseños con colores siempre a la moda

El juego incluye: 1 sábana encimera de 250 x 270 cm; 1 sábana bajera ajustable de 180 x 200 cm de altura y 25 cm de altura, 2 fundas de almohada de 50 x 80 cm de microfibra de efecto seda ultrasuave

Para su lavado se ruega consultar la etiqueta específica del producto, que recomienda lavar a máquina o mano, para tejidos oscuros aún mejor en agua fría; No usar cloro ni derivados.

Se recomienda el primer lavado en agua fría por separado de otras prendas

NORA HOME Juego de Sabanas Saten Algodon Organico de 280 Hilos Gris Cama de 180 x 190/200 con Pespunte y Ribete Blanco € 68.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego Sábanas 100% ALGODÓN ORGÁNICO SATÉN de 280 HILOS fondo blanco con pespunte y ribete en color gris. Fabricado 100% en algodón orgánico

INCLUYE: Sábana Encimera (280 cm ancho x 270 cm de largo) + 1 Bajera Ajustable (180 cm ancho x 200 cm largo + 30) apta para colchones de hasta 30 cm de altura) + 2 Fundas de Almohada (45 cm x 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Extraordinaria suavidad y durabilidad fruto de la longitud de sus fibras. 280 hilos, el número de hilos nos informa de la cantidad de hilos que tiene el tejido en una pulgada cuadrada, cuanto mayor sea el número de hilos, más densa y resistente será la tela.

Composición: 100% Algodón Orgánico calidad Satén, cultivado en tierras libres de sustancias tóxicas y pesticidas e insecticidas. Recomendables para personas con dermatitis atópica o problemas de eczemas

Mantenimiento: Lavar a máquina programa suave, máximo 30 grados. No usar lejía. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Juego de sabanas GEKA Cama de 180 x 190/200. 50% ALGODÓN 50% Poliester. Color Gris Y Mostaza € 49.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER. DISPONIBLE FUNDA NÓRDICA A CONJUNTO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

NORA HOME Juego de Sabanas Algodon Cama 180 x 190/200 - Gisela. 100% Algodon de 150 Hilos € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas NORA HOME modelo “GISELA” a rayas combinadas horizontales y verticales color gris topo acabado con ribete

COMPOSICIÓN: 100% Algodón natural de 150 Hilos. El algodón ayuda a mantener una temperatura más agradable y al tratarse de un producto natural transpira más que la fibra beneficiando nuestra piel.

COMPUESTO POR 4 PIEZAS: Sábana Encimera (270x260 cm) + Bajera ajustable (180x198+30 cm) + 2 Fundas de Almohada (47x110 cm cada una). Válido para camas de 190 a 200 cm. de largo y para colchones de hasta 30 cm de alto

Acabado suave. Garantía antipeeling, no hace bolas

Lavado a máquina con un programa suave a máx. 30ºC y detergente líquido. No usar lejía. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Juego de sabanas SERELLA Beige Cama de 180 x 190/200. HIPOALERGENICA € 38.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas color beige.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Posee la capacidad de conservar el calor corporal. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría. READ Xavi "preocupado" por las aspiraciones de octavos de final de Champions del Barcelona

COTTON ARTean Juego de sabanas Salinas Cama de 180 x 190/200. HIPOALERGENICA € 38.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas color GRIS.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

COTTON ARTean Juego de sabanas ALGODÓN ORGANICO ORIO Gris Cama de 180 x 190/200. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. € 59.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 144 HILOS

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Los productos fabricados por COTTON ARTEAN están diseñados en Europa y fabricados siguiendo normas con estrictos estándares de calidad y seguridad, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Juego de sabanas Segment Gris 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER Color Gris Cama de 180 x 190/200 € 44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN 50% poliéster. DISPONEMOS DE FUNDAS NÓRDICAS A JUEGO CON ESTE MODELO

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 270 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

BONCASA Juego de sábanas Invierno de CORALINA Extra Suave (Paris Gris, Cama 180) € 62.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juegos sabanas estampados de CORALINA para cama de 180 cm, calidad Premium 240 gr/m2

Tacto terciopelo SOFT PLUS. Muy agradable al taco. Sorprendente suavidad. No se arruga y no hace bolitas

El mayor grosor y calidad que se puede encontrar en el mercado (240 grs/m2). Tejido de doble cara térmica en microfibra, excelente rendimiento calorífico

Secado rápido, no necesita plancha, lavable en lavadora, permite uso en secadora

Set de cama de 180 (incluye las 3 Pizas): Sabana Encimera 260x275, Sabana Bajera 180x197 y 2 Fundas Almohada 45x110

COTTON ARTean Juego de sabanas GIVETTE Azul Cama de 180 x 190/200. € 39.90

€ 34.90

Amazon.es Features Composición: 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER.

Incluye: Sábana encimera ( 270 X 260 )+ 2 FUNDAS DE ALMOHADA ( 45 X 110 )+ sabana bajera ajustable 180 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA

Acabado muy suave. Garantía antipeeling, no hace bolas.

Lavado máquina programa suave máx. 40ºC. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Sábanas Maxi Coccole algodón - Juego de sábanas matrimonial - debajo de 180 x 200 x 30 cm (pana, king size, 180 x 200) € 41.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego incluye: 1 sábana encimera de 270 x 290 cm; 1 sábana bajera ajustable de 180 x 200 cm H30, 2 fundas de almohada de 50 x 80 cm de algodón puro 100 % fabricado en Italia

Estas sábanas están hechas enteramente en Italia, la composición es de 100% algodón trabajado con colorantes certificados, respetuosos con el medio ambiente y antialérgicos; el resultado es un tejido de calidad y resistente en el tiempo.

Haz envolver por la sofisticación de las sábanas italianas; Decora tu dormitorio dando un toque de color a tus momentos de relax, la línea de cama Coccole by Bee está fabricada en Italia para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Se recomienda primer lavado independiente. Disponible en fantásticos colores lisos

Para su lavado se ruega consultar la etiqueta específica del producto, que recomienda lavar a máquina o mano, para tejidos oscuros aún mejor en agua fría; No usar cloro ni derivados; Planchar a media temperatura.

