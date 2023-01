Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Juego Destornilladores Torx capaces: la mejor revisión sobre Juego Destornilladores Torx Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Juego Destornilladores Torx capaces: la mejor revisión sobre Juego Destornilladores Torx 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

JOREST 38Pcs Juego Destornilladores Precision, Kit de Herramientas Bricolaje con Torx T5 T6 T8 T9 T10 T20, Kit Reparación para iphone, Moviles, ipad, Switch, PS4, Xbox, Macbook, Gafas, Reloj, Lentes € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 【Destornilladores precision kit】-- El juego de destornilladores de 38 piezas tiene 30 puntas de destornillador que son philips PH000 (+1.2) PH000 (+1.5) PH00 (+2.0) PH0 (+3.0) PH1 (+4.0), -0.8 -1.2 -1.5 -2.5 -3.0, torx T1 T2 T3 T4 T5, TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR15 TR20, triple Y000(Y0.6) Y00(Y1.5) Y0(Y2.5) Y1(Y3.0), P2(0.8) P5(1.2) P6(1.5) , MID 2.5, con mango de destornillador, spudger doble, spudger largo, spudger triangular, pinzas, cepillo de limpieza y ventosa con dedal para tarjeta SIM.

【Amplia aplicación】 -- +1.5/2.0 P2 Y0.6 MID2.5 se utilizan para iPhone7/8/X/XR/11/12/13. +1.2/1.5/2.0/3.0 T2/3/4/5 P2 se utilizan para Samsung/Huawei y otros teléfonos. +1.5/2.0/3.0 T3/4/5/6/9 se utilizan para iPad/Mini/Air. +1.2/1.5/2.0/3.0/4.0 T2/3/4/5 -2.5 se utilizan para Huawei/Honor y otras tabletas. P2/5/6 +1.5/2.0/3.0/4.0 T3/4/5/6/7/8/9 Y2.5/3.0 se utilizan para Macbook/Air/Pro. +1.5/2.0/3.0 T5 son para Kindle/Kindle Fire. T6/15 se utilizan Ring Video Doorbell/Video Doorbell 2/Pro/Elite.

【Amplia aplicación】-- T8 +1.5/2.0/3.0 se utilizan para PS3/PS4/PS5. T6/8/10 se utilizan para Xbox 360/Xbox One/Xbox Series. Y1.5/2.5/3.0 +1.5/2.0 se utilizan para Switch/NS-Lite/Joy-Con/Wii/Game Boy Advance. T3/8 se utilizan para la Fitbit muñequera/cuchillo plegable. +1.2/1.5/2.0/3.0/4.0 T3/4/5/6/7/8/9 Y2.5/3.0 -2.5 se utilizan para Microsoft/Acer/Dell y otras computadoras portátiles. +1,2/1,5/2,0/3,0/4,0 -0,8/1,2/1,5/2,5/3,0 se utilizan para computadora de escritorio/reloj/gafas/juguete.

【Diseño de bloqueo y acero S2】-- La cabeza del mango del destornillador tiene un diseño de bloqueo que bloquea las puntas de los tornillos. La cabeza del mango y la punta de tornillo tienen un diseño magnético que puede reemplazar fácilmente las puntas de tornillo. Las puntas de tornillo pueden fijar tornillos pequeños para evitar caídas. Las brocas para tornillos están hechas de acero S2 de alta calidad, por lo que son más precisas y duraderas que las brocas CRV plateadas.

【Dispositivos portátiles】-- El spudger triangular es más adecuado para abrir la pantalla del teléfono móvil. El spudger de dos extremos es más adecuado para abrir la cubierta posterior de los dispositivos de juego. El spudger largo puede hacer palanca en las partes internas del dispositivo. La ventosa puede abrir la pantalla. El dedal de la tarjeta SIM se puede usar para reemplazar la tarjeta SIM. El cepillo puede limpiar el polvo del dispositivo. Las pinzas pueden agarrar piezas pequeñas.

Juego de destornilladores TX para tornillos Torx 6 pzs. con ENSURE-punta de acero Q-50 de WIESEMANN 1893 I T10, T15, T20, T25, T30, T40 I Con punta magnética I 81147 € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.es Features CONTENIDO - Juego de 6 destornilladores cromados para tornillos Torx compuesto por TX10x75mm, TX15x100mm, TX20x100mm, TX25x100mm, TX30x100mm, TX40x125mm.

ENSURE TIP - Punta negra magnetizada para un ajuste preciso que evita que la punta se deslice fuera de la cabeza del tornillo y facilita el atornillado. Mango mate hecho de acero Q-50 de alta calidad y duradero, conocido por su durabilidad y que hace imposible torcer o romper el destornillador.

MANGO - Todos los destornilladores del juego constan de un mango Kraftform de dos componentes para un atornillado rápido y ergonómico con zonas de agarre antideslizantes. Orificio de suspensión y marcación clara para la organización de los destornilladores TX, así como protección hexagonal antideslizante. Agujero de suspensión para orden y fácil localización.

MATERIAL - Eje de destornillador S2 cromado (Q-50) con punta magnetizada negra ENSURE-Tip para tornillos Torx.

WIESEMANN 1893 - Herramientas de calidad para el bricolaje y los artesanos. Con más de cien años de tradición, Wiesemann es uno de los fabricantes de herramientas más antiguos de Alemania. WIESEMANN 1893 es sinónimo de calidad alemana tradicional con una venta online moderna. READ Los 30 mejores Tapa Wc Gala capaces: la mejor revisión sobre Tapa Wc Gala

BGS Diy 7845 | Juego de destornilladores | perfil en T (para Torx) con perforación T6 - T40 | 11 piezas € 17.69

€ 15.99 in stock 4 new from €15.99

Amazon.es Features hecho de acero al cromo vanadio

empuñaduras ergonómicas de 2 componentes

cuchillas con cromado satinado

magnéticas en negro

puntas en negro

JOREST 24Pcs Destornilladores Precision Kit, Set Herramientas con Torx T3 T5, T6 T8 T10 T15, Phillips PH000, Triwing Y000, P2/P5, -1.0/2.0, etc, per PS4, Joycon, Xbox, Switch, PC, Laptop, Gafas, etc € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Juego de destornilladores de precisión】-- El juego de destornilladores de precisión de 24 piezas incluye 16 puntas de destornillador que son philips +1.5(PH000) +2.0(PH00) +3.0(PH0), cabeza plana -1.0 -2.0, torx T3 T5, torx security TR6 TR8 TR10 TR15 , triwing Y0.6(Y000) Y1.5(Y00) Y2.5(Y0), pentalobe 0.8(P2) 1.2 (P5), con mango de destornillador, spudger de dos puntas, spudger largo, spudger triangular, Pinzas, cepillo de limpieza y ventosa con dedal para tarjeta SIM.

【Amplia aplicación】-- P2 Y0.6 +1.5 +2.0 se utilizan para iPhone 7/8/X/XR/11/12/13, solo para el reemplazo de sus pantallas y baterías. T8 +1.5 +2.0 +3.0 se utilizan para PS3/4/5. T6 T8 T10 se utilizan para Xbox 360/Series S&X. Y1.5 Y2.5 +1.5 +2.0 se utilizan para Switch/Joy-Con. T6 T15 se utilizan para Ring Video Doorbell/2/Pro/Elite. T8 es adecuado para cuchillos plegables. T3 T5 T6 T8 +1.5 +2.0 P5 Y2.5 se utilizan para Macbook Air/Pro. -1.0 -2.0 +1.5 +2.0 +3.0 se utilizan para PC/Reloj/Gafas.

【Brocas de destornillador de acero magnético S2】-- Todos nuestros destornilladores tienen un diseño magnético, que puede fijar tornillos pequeños para evitar caídas; y están hechos de acero S2 de alta calidad, después del tratamiento térmico, es más preciso y duradero que las brocas plateadas CRV.

【Mango giratorio antideslizante】-- El mango del destornillador está hecho de materiales TPR y PP, con un diseño especial antideslizante, que ofrece una sensación de comodidad. La parte superior del mango tiene un diseño giratorio que hace que sea más conveniente quitar los tornillos; la cabeza del mango y la cabeza del tornillo tienen adsorción magnética que puede reemplazar rápidamente la cabeza del tornillo.

【Dispositivos portátiles】-- El spudger triangular es más adecuado para abrir la pantalla del teléfono móvil. El spudger de dos extremos es más adecuado para abrir la cubierta posterior de los dispositivos de juego. El spudger largo puede hacer palanca en las partes internas del dispositivo. La ventosa puede abrir la pantalla. El dedal de la tarjeta SIM se puede usar para reemplazar la tarjeta SIM. El cepillo puede limpiar el polvo del dispositivo. Las pinzas pueden agarrar piezas pequeñas.

Wiha 36291 Juego de destornilladores, Torx, 6 piezas € 41.18 in stock 2 new from €41.18

Amazon.es Features Torx SoftFinish - Juego de destornilladores de agarre acolchado (6 piezas)

S&R Juego Destornilladores Torx Magnéticos. 6 Destonilladores de Estrella Professional. Con estante. € 17.78 in stock 1 new from €17.78

Amazon.es Features Juego de 6 destornilladores Torx de alta calidad con soporte de pared.

Destornilladores Torx Magnéticos > Destornillador Estrella de punta magnética. En molibdeno cromado.

Mango hexagonal > Diseñado para ejercer mas fuerza y trabajar cómodamente

Destornillador de alta calidad para trabajo profesional en ofina y garages.

Destornilladores Torx de > T10 x 75, T15 x 100; T20 x 100; T25 x 100; T27 x 100; T30 x 150 mm

COLFULINE 11en1 Juego de Destornilladores Torx T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 Destornilladores de Estrella Torx Drivers Destornilladores Magnéticos Kit de Reparación de Precisión € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features 【Alta calidad】Nuestro juego proporciona un destornillador de alta calidad, está hecho de acero al cromo vanadio, la dureza es HRC54-56, alta dureza, buena tenacidad, fuerte resistencia al impacto; toda la tira se apaga, la superficie se lava y la resistencia a la corrosión es fuerte, el tratamiento de magnetización general, fuerte y duradero

【Diseño moderno】El mango está hecho de un material suave de PP respetuoso con el medio ambiente, que tiene una buena sensación. El mango ergonómicamente contorneado ofrece un revestimiento antideslizante, mientras que la punta templada conduce y desenrosca de forma segura muchos tornillos pequeños

Universale Existen dos diferentes tipos de juego de destornilladores Torx, la cabeza del destornillador tiene un orificio central (T5-6-7-8-9-10-15-20-25-27-30) Notebook, etc. Los modelos comúnmente utilizados son T6 y T8

【Diferentes tipos de juegos de destornilladores Torx】La punta del destornillador tiene un orificio central (T5-6-7-8-9-10-15-20-25-27-30). Los modelos comúnmente utilizados son T6 y T8

【Diseño de gancho】Fácil de almacenar y transportar, todos los destornilladores de tamaño necesario se pueden llevar en una bolsa

KS Tools 159.0040 Juego de destornilladores ERGOTORQUEplus, 6 pzs, Torx con taladro € 25.70 in stock 4 new from €23.59

Amazon.es Features Con mango de 2 componentes

Transmisión óptima del par

Vástago templado

Cromado con punta bruñida

Vástago al cromo vanadio

Amazon.es Features DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD - El juego de destornilladores Torx de Deuba son herramientas de alta calidad para bricolaje y su taller de casa. Incluso puede llevar este set de destornilladores donde mas lo necesite.

- tamaño T25 x punta 100 mm, largo total 204 mm

PUNTAS MAGNETIZADAS - Las puntas magnéticas del juego de destornilladores Torx tienen un ajuste preciso así evita que la punta se deslice y se caigan los tornillos. Para un trabajo más cómodo y fácil.

MANGO ERGONÓMICO - Todos los destornilladores del juego constan de un práctico mango 'Anti Slip', lo que asegura un atornillado rápido y ergonómico con agarre antideslizante. Además los destornilladores tienen un orificio en los mangos para una mejor organización y de más fácil colocación.

TRABAJO FLEXIBLE - El perfil en T de los destornilladores Torx permite incluso el trabajo en coches y puede llevarlos siempre donde más los necesite.

FIXITOK Juego Destornilladores Torx, 18 Piezas Hexagonal Philips Planos Pinzas Destornilladores Imantados Mini Juego Destornilladores con T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 para Xbox Mac PS4 Smartphone € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features EL PAQUETE INCLUYE - 9 destornilladores Torx: T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10; 4 destornilladores de cabeza plana: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; 3 destornilladores Phillips: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm; 2 pinzas: ESD11, ESD15. El juego de destornilladores de precisión se coloca en una caja transparente para mantenerlos limpios, organizados y fáciles de encontrar.

BIEN DISEÑADO Y FÁCIL PARA EL CLIENTE: todos estos destornilladores tienen una junta giratoria con rodamiento de bolas y están cubiertos con una superficie en forma de escama de pez para un trabajo más rápido y resistencia al deslizamiento. La punta del destornillador es magnética, por lo que los tornillos pequeños no se caen (no válido para tornillos de acero inoxidable).

ALTA CALIDAD Y DURADERO: hecho de acero de aleación de cromo-vanadio, la punta de metal del destornillador es resistente a la oxidación, la corrosión y el óxido, y es muy duradero. El mango está hecho de material PP-TPR, que tiene un tacto suave y un efecto antideslizante. Codificado por colores en la tapa, mango marcado con el tamaño y la punta de la cabeza, por lo que es muy fácil distinguir diferentes destornilladores.

AMPLIO USO: con nuestro juego de micro destornilladores, puede apretar o aflojar pequeños tornillos de algunos dispositivos. p.ej. para controlador Xbox, libro Mac, PS4, computadora portátil, computadora, teléfono inteligente, reloj, cámara, etc. Nota: Mantenga a los niños alejados de herramientas afiladas para evitar rasguños.

CONTÁCTENOS - FIXITOK se trata de calidad y servicio al cliente. Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros a través de correos electrónicos. Puede ir a su pedido y encontrar el pedido en la lista, haga clic en el botón Contactar con el vendedor para contactar.

Kaisi Torx destornillador T3 T4 T5 T6 T8 T9 T10 T15 seguridad torx drivers destornilladores magnéticos kit de reparación de precisión para Xbox PS4 anillo timbre MacBook ordenador € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Silverline 328015 Destornilladores TRX con Mango en T € 20.06 in stock 12 new from €14.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acero cromo-vanadio

Mango en T de plástico moldeado

Soporte metálico

Doble extremo

Tamaños: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 y T50

Juego Destornilladores Super Largos Torx T15 – T20 – T25 – T30 € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego de destornilladores con punta magnética y endurecida están hechos de materiales de alta calidad.

Para trabajar en lugares reducidos e inaccesibles e inaccesibles para destornilladores cortos.

Caracterizados por su resistencia, durabilidad, fiabilidad y diseño ergonómico del mango evitando que se deslice en la mano.

Estos destornilladores muy largos se utilizan tanto en la industria del automóvil como en el uso personal.

Tamaños: T15, T20, T25, T30 450mm. de largo. READ Los 30 mejores Aire Acondicionado Portatil Bajo Consumo capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Portatil Bajo Consumo

FACOM ATX.J6 - Juego de 6 destornilladores TORX € 53.30 in stock 2 new from €53.30

Amazon.es Features Destornillador protwist con tratamiento térmico en línea que proporciona mayor resistencia en la hoja y mayor vida útil

Tratamiento tris-coating de la hoja (zinc-níquel-cromo) que lo hace 4 veces más resistente a la corrosión

Diseño del mango entrega +10% de par y el material soft grip permite mayor comodidad en el uso y mayor resistencia a los productos químicos

Marcado láser: para una mayor resistencia al desgaste

Incluye: 6 destornilladores para tornillos torx de t10x75; t15x75; t20x100; t25x100; t30x125; t40x150

BGS Diy 7880 | Juego de destornilladores con empuñadura en T | perfil en T (para Torx) con perforación | T10 - T50 | 9 piezas € 40.60

€ 25.97 in stock 3 new from €25.97

Amazon.es Features hecho de acero al cromo vanadio

lado corto con perforación central respectiva

Contenido de suministro: doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T10 / T10, 145 mm | doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T15 / T15, 145 mm | doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T20 / T20, 145 mm | doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T25 / T25, 210 mm

doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T27 / T27, 215 mm | doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T30 / T30, 215 mm | doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T40 / T40, 220 mm | doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T45 / T45, 275 mm| doble llave con mango en T, perfil en T (para Torx)/con perforación T50 / T50, 280 mm

en caja

Neoteck 9 Pcs Llaves Allen Juego Llaves Torx con Diferentes Tamaños T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Juego Llaves Allen para Hogar o Mantenimiento Profesional/Reparación de Bicicletas € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Materiales de Calidad】 Fabricado en Acero S2 Cromado con Tratamiento Térmico Integral para una Gran Resistencia a la Torsión, Solidez y Resistencia al Desgaste.

【9 Diferentes Tamaños】Con Diferentes Tamaños: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, que Satisfacen Completamente Todas sus Demandas. Ayudan a Atornillar a Mayor Profundidad en Espacios Reducidos.

【Fácil de Usar】 Las Llaves Allen Están Diseñadas en Base a la Mecánica Humana, lo que Hace que la Operación Sea más Eficiente y Conveniente; y Una Estuche de almacenamiento se Suministra para Fácil llevar y Almacenamiento.

【Aplicaciones Amplias 】El Juego Llaves Torx es un Excelente Ayudante para su Hogar o Mantenimiento Profesional Reparación de Bicicletas.

Destornilladores de Precisión Juego 25 en 1, Set Para Reparación de Móviles, Gafas, Relojes, PC. Con Puntas Torx, Phillips, Estrella, Triángulo, Plano, Mini Destornilladores para Reparación € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

✔️ 【 PUNTAS DE PRECISIÓN 】El kit incluye: Destornilladores Planos: 1.0 / 1.5 / 2 / 3.0 De Cruz 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0. En forma de Y 2.0. En forma triangular 2.3. Torx T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 De 5 Estrellas: 1.2 / 0,8 Para extraer tarjeta sim 0.8

✔️ 【 MINI DESTORNILLADORES 】Con su extremo giratorio podrás poner y quitar mini tornillos sin necesidad de soltar el atornillador de precisión, mejorando el agarre y los trabajos a realizar. Su base imantada hará que no se caigan la punta y el cambio entre puntas sea muy sencillo.

✔️ 【 TRABAJOS DE PRECIÓN 】 Al reparar aparatos electrónicos como un móvil, PC, cámaras o bien unas gafas se necesita un precisión extra. Ya no volverá a romper las puntas de los cuchillos con este kit de precisión todo en uno.

Bosch Professional - Juego 6 destornilladores Torx (puntas T10, T20, T25, T30, T40, T75, acero S2, en caja con bandeja de L-BOXX) € 37.33 in stock 7 new from €33.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

FÁCIL IDENTIFICACIÓN gracias al marcado del tamaño en el destornillador

LARGA VIDA ÚTIL gracias al robusto acero S2

MEDIA BANDEJA PARA L-BOXX

Incluye: T10x75, T75x75, T20x100, T25x100, T30x125 y T40x125 en bandeja de L-BOXX

STANLEY 0-65-099 - Juego 6 destornilladores Torx € 34.95

€ 32.50 in stock 8 new from €32.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Cabezal de tipo torx

Mango en forma de pera

Marca: Stanley

Marca Amazon - Denali - Juego de destornilladores planos, Phillips y torx, 20 unidades € 24.00 in stock 1 new from €24.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Incluye (3) minidestornilladores Phillips, (6) destornilladores Phillips, (3) minidestornilladores planos, (6) destornilladores planos y (2) destornilladores torx

Ástiles revestidos en cromo y puntas con mecanizado de precisión para un ajuste perfecto

Punta torx para tornillos con cabeza en forma de estrella de 6 puntas

El producto está cubierto por la garantía limitada de por vida para herramientas de mano

CPROSP Juego de Destornilladores Torx de 100mm de Longitud, con 2 Destornilladores Torx, T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40, Acero S2, Cabeza de Estrella € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【El paquete incluye】: 2 destornilladores Torx, 11 brocas Torx de tamaño 100 mm * 6 mm ( T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40).

【Magnético】: La cabeza del juego de destornilladores Torx bits es con adsorción magnética, fácil de adsorber tornillos mientras se trabaja. No son fáciles de soltar. Así podrá ahorrar tiempo y mejorar la eficacia del trabajo.

【Applicable Objects】:1/4 pulgadas (taladro de martillo, destornillador inalámbrico, mini destornillador inalámbrico).

【Escenario de trabajo】: Con 2 destornilladores diferentes cubre sus necesidades para su reparación en la mayoría de los casos. Montaje y desmontaje de tornillos, mantenimiento mecánico, etc.

Presch juego de 6 destornilladores TX - juego destornilladores magnéticos de estrella - profesional € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

FUERTE - Gracias a las puntas en estrella la transmisión de momentos del destornillador al tornillo es uniforme. Un plus interesante: la punta ya no resbala en la cabeza del tornillo.

SUJECIÓN ÓPTIMA - El mango ergonómico de 2 componentes te ayuda con sus zonas antideslizantes y con la punta extra dura podrás atornillar y desatornillar cualquier tornillo por pequeño que sea.

SIN RODAMIENTO - El juego de destornilladores permanece donde esté gracias a su protección hexagonal contra rodamiento y con el marcado de cada pieza no te equivocarás nunca.

CALIDAD - El juego de destornilladores de estrella es de excelente acero CRV y va muy bien en todo taller, caja o maletín de herramientas.

Juego de destornilladores, 6 pzs, perfil TX € 13.90 in stock 2 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Funcionalidad y calidad made in Germany: lo mejor para el bricolaje, los artesanos y los mecánicos

Precisión y perfección en la producción: gama BRILLIANT. Una calidad BRILLIANT. Un precio BRILLIANT.

Herramientas profesionales para todos los fines con más de 25 años de experiencia.

Surtido de alta calidad con una buena relación calidad-precio

EEEKit Juego de Destornilladores Torx, Destornillador Magnético de Precisión T6 T8 T10 Compatible con PS5, PS4, PS3, Xbox One, Controlador Xbox 360, MacBook € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Material de alta calidad: hecho de polímero plástico que no se estropea, evita daños con el destornillador del controlador Xbox 360, duradero durante mucho tiempo.

Mango antideslizante: el mango de este destornillador tiene un diseño antideslizante que se adapta a su mano. Gire el eje con la parte inferior fija, muy fácil de usar.

Magnético: el destornillador magnético es adecuado para encontrar y manipular pequeños tornillos electrónicos, puede ahorrar tiempo y energía para disfrutar de la reparación de bricolaje.

Especificaciones: El paquete incluye 3 destornilladores, T6 (40 mm), T8 (40 mm), T10 (40 mm). Nos comprometemos a proporcionar a los clientes productos 100% de alta calidad, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta

130 en 1 Juego de Destornilladores Torx de Precisión , Juego de Herramientas de Reparación de Bricolaje, kit de Herramientas de Reparación para iPhone, Ordenador Portátil, PC, MacBook Xbox € 22.99 in stock 1 new from €22.99

1 used from €19.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Paddy Juego de Destornilladores, 22 en 1 Kit Magnéticos Precisión Herramientas con Torx y Phillips y Plana y Pentalobe y Y-Tipo Punta para PS5 4 3,Xbox,iPhones,Switch,Macbook,Gafas,Reloj ​etc € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juegos de Destornilladores】: Incluye 16 punta de destornillador ​: Torx T3 T4 T5, Torx seguridad T6H T8H T9H T10H, Phillips PH0 PH00 PH000, Plana SL1.5 SL2.0, Pentalobe P2(0.8) P5(1.2), Y-Tipo Y0.6 Y2.0 y otros 6 accesorios necesarios ( Mango del destornillador, Ventosa, Palanca de plástico, Palanca triangular, Pinzas, Cepillo limpieza )

【Usos】: Este juego de destornilladores puede ser ampliamente utilizado para Xbox One, Xbox 360, controlador Xbox 360, PS3, PS4, PS5, Mac Air Pro,Disco ​duro, Teléfono, Switch, PC, Mac, iPhones, Gafas, Reloj, Cámara, etc.

【Magnético】: Las puntas de destornillador tienen un diseño magnético que se puede usar para sujetar tornillos pequeños en su lugar para evitar que se caigan o se pierdan y están hechos de acero S2 de alta calidad. También ofrecemos tornillos 8 piezas para su conveniencia, 2 x Torx T6 tornillos, 2 x Torx T8 tornillos, 2 x Phillips PH00 tornillos, 2 x Y2.0 Y-Tipo tornillos

【Antideslizante】: El mango del destornillador está hecho de material TPR y PP, fácil de agarrar. La cubierta flexible debajo del mango del destornillador se puede girar 360 ° .

【Garantía y servicio】:Envío desde Amazon Vendido por Paddy Direct, 12 meses de garantía de producto sin preocupaciones garantiza el disfrute duradero de su compra. Y, por favor, contacte al vendedor primero una vez que tenga alguna pregunta. READ Los 30 mejores Manguera 30 Metros capaces: la mejor revisión sobre Manguera 30 Metros

BouGPeng Mini Destornilladores de Precisión 32 en 1 Juego de Destornilladores Magneticos con Torx T5 T6 T8 T9 T10 Destornilladores Electricista Profesional para Móvil Tableta PC Gafas Reloj Lentes € 10.79 in stock 1 new from €10.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

30 Pcs Reemplazar Bits - Especificación: Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; Ranurado: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0; Torx: T4, T5, T6, T8, T9, T10; Puntas triangulares: Y2.0, Y3.0; Triangular: 2.0, 2.3; Hex: H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0; U: U2.3; Estrellas: 0.8, 1.2, 2.0. El mango ergonómico y antideslizante y las pinzas antiestáticas hacen que sea fácil y cómodo trabajar con él.

Destornilladores Magneticos - La cabeza del mango de aluminio es magnética, por lo que la cabeza del destornillador puede ser atraída fácil y firmemente a la parte superior. Cada pinza puede prevenir el daño estático a los componentes electrónicos. El destornillador magnético de precisión cuenta con una palanca ajustable de 3 pasos para un fácil manejo.

Amplia Aplicación - Ampliamente utilizado para reparar y desmontar varios productos electrónicos y electrodomésticos con tornillos pequeños, como joyas, móviles, gafas, ordenador, gafas, ordenador portátil, controlador de juegos, cámara, reloj, productos electrónicos y más.

Material de Primera Calidad - El destornilladores profesionales está hecho de acero CR-V, que es de alta dureza, buena tenacidad, recubierto con acabado de cromo y procesado con tratamiento térmico para una mayor vida útil. La parte de la extensión está hecha de material plástico que es resistente a la rotura.

TORX® 70563 Juego de Destornilladores con mango en T 8pz, TX9–TX40, con Duplex Grip — Made in Germany € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

FEATURES – Llaves extralargasg, compatibles con tornillo con cabeza TORX. Fabricado a partir de acero 59CrV4 de alta calidad, con un acabado cromado para una mayor protección contra la corrosión.

SPECIALS – Los mangos en T vienen con paneles Duplex Grip, que mejoran el agarre y el confort. Force Up para maximizar la fuerza del giro. Black Tip garantiza una alta estabilidad dimensional.

GARANTÍA – 10 años. Made in Germany.

TORX – Desarrollador original del perfil de tornillo del mismo nombre y una marca que siempre ha representado las más altas habilidades de ingeniería.

12 en 1 Juegos de Destornillador Torx con T3 T4 T5 T6 T7 T8 T10 Destornilladores de Estrella, Pinzas de Acero Inoxidable y Philip Destornilladores ranurados € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

▶DESRORNILLADOR CON MANIJA-El destornillador Torx fija con la manija rotativa larga, fácil y conveniente utilizar,Manija ligera y flexible, color amarillo-negro

▶KIT DESRORNILLADOR-Este kit de herramienta del destornillador Torx incluye 7 * Torx (T3 T4 T5 T6 T7 T8 T10) 2 pinzas del acero inoxidable y 2 mini destornilladores, 1 herramienta plástica de la palanca de la abertura

▶CLARO Y FLEXIBLE-lo que hace que quepa fácilmente en bolsillo y le permite ver qué herramienta que agarrar. ¡cada uno debe poseer este sistema para ayudar con reparaciones diarias!

▶ GARANTÍA-Todos los pedidos serán enviados dentro de 24 horas, entrega en 1-2 días hábiles, 30 días de reembolso para calidad y 12 meses de garantía!

CCLIFE 11pieza Juego de Destornilladores TX para tornillos Destornillador Torx Hueco T6 - T40 € 18.30 in stock 2 new from €18.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Con orificio frontal: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40;Sin perforación con orificio frontal: T6 - T7

Punta magnetizada para un ajuste perfecto, lo que ayuda a evitar que la punta se salga de la cabeza del tornillo y facilita el atornillado.

Orificio para colgar y marcado claro para organización.

Todos los destornilladores constan de un mango de dos componentes para un atornillado rápido y ergonómico con áreas de agarre antideslizantes

