Los 30 mejores Juego De Quimica capaces: la mejor revisión sobre Juego De Quimica

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juego De Quimica?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Juego De Quimica del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Clementoni- Super Química, Juego Científico Experimentos, Laboratorio de Química, Juguete en Español a Partir de 8 años (55468) € 36.99

€ 27.74 in stock 17 new from €27.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego para acercarse a una materia como que siempre se ha calificado como complicada y, al mismo tiempo, divertirse experimentando en un laboratorio con un diseño atractivo

Todas las herramientas de un verdadero científico para adentrarse en esta materia científica; juego en Español

Un diseño óptimo y funcional para diferentes tipos de experimentos; un área para soluciones y filtraciones, una estación para medir y pesar sustancias y una mesita para las reacciones químicas

Un divertido manual que aborda con dificultad creciente experimentos sencillos y otros de varios pasos, para obtener resultados sorprendentes

La experiencia de juego se extiende allá del producto para encontrar un campo de aplicación en el mundo digital, con un enfoque cada vez desafiante Juguete científico en español, a partir de 8 años

Buki France 8366 - Química de los brujos € 34.90

€ 30.68 in stock 10 new from €30.25

4 used from €30.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una kit de ciencia para realizar 30 experimentos mágicos

El caldero tiene 3 funciones que te va a permitir realizar los experimentos: efectos luminosos, humo y mezclador (pilas no incluidas)

Incluye numerosos accesorios: váritas mágicas, colorantes, productos químicos, cucharas, gafas de protección

30 experimentos explicados paso a paso en el folleto ilustrado: gusanos pegajosos, pintura mágica, haz desaparecer remolacha en polvo

Edad recomendada: 8 años +

Clementoni - Laboratorio de Quimica - juego científico totalmente seguro, a partir de 8 años, juguete en español (55082) € 22.90

€ 20.99 in stock 20 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esperimenta, aprende y descubre todos los secretos de la química

Con un manual ilustrado en español para guiar a los más pequeños en todos los experimentos

Con todos los intrumentos necesarios para tener un auténtico laboratorio

A partir de 8 años

Juguete diseñado, desarrollado y fabricado en Italia

Buki France 8364 - Química - 200 experimentos € 42.90 in stock 10 new from €40.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 201 experimentos para realizar con ingredientes de la cocina: densidad, mezclas, acidez, reacciones ácido-base…

Conviértete en un auténtico pequeño químico con el laboratorio multifunción: mezclador, embudo, cuentagotas, vertedor, alfombra de protección…

Folleto ilustrado en color.

A partir de los 8 años.

Buki France 8360 - Química 150 experimentos € 32.90 in stock 7 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡150 experimentos químicos que no conllevan peligro!

Pruebe a elaborar mezclas y descubra los productos utilizados en la cocina, tales como huevos, vinagre, aceite. Incluye un matraz Erlenmeyer de vidrio, tubos de ensayo y gafas de protección.

¿Por qué el aceite flota en el agua? ¿Cómo reacciona el bicarbonato de sodio con el vinagre? ¿Cómo elaborar líquido para pompas de jabón?

Incluye instrucciones ilustradas en color.

A partir de los 8 años.

Science4you Súper Kit de Ciencias 6 en 1 con 150 Experimentos para Niños 8,9,10,11,12+ años - Juguete STEM Educativo € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Super Kit Ciencias 6 en 1 con 150 Experimentos para Niños】Conviértete en un verdadero científico con este kit súper científico para niños con 150 experimentos. Utilice los 68 contenidos de este increíble laboratorio de ciencias para realizar muchos experimentos científicos.

【Explosiones Quimicas para Niños 8+ Años】Aprenda a hacer explosiones químicas y una espectacular erupción volcánica. También aprende a hacer slime y un divertido tornado. Explora los 150 experimentos para niños en el laboratorio de ciencias y diviértete con tus amigos.

【Incluye 2 Libro Educativos】Crea tu propio laboratorio de química con este super kit científico. Este científico viene con 2 libros educativos en español y portugués para ayudarte con los experimentos. 25 Exprimentos vienen escritos en el librito, y los restantes en una página web através del QR code.

【Juegos Cientificos y Educativos】Este super kit científico es perfecto para niños, niñas y niños de 8 años que aman el mundo de la ciencia y la química. Juego educativo inspirado en la metodología STEAM (antes conocido como juguete STEM). STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Estos juguetes educativos ayudan a los niños a adquirir conocimientos en estas 5 áreas, estimulando sus habilidades mientras juegan.

【 Regalo Original para Niños】Este juego educativo es el regalo perfecto de Navidad o cumpleaños para niños. Perfecto para niños amantes de la química y la ciencia. Un juguete hecho por científicos, aprobado por los padres y amado por los niños. READ Los 30 mejores Patucos Bebe Recien Nacido capaces: la mejor revisión sobre Patucos Bebe Recien Nacido

Clementoni- 110 Experimentos, Juego Científico Experimentos, Laboratorio de Química, Juguete en Español a Partir de 8 años (55474) € 34.99

€ 26.24 in stock 18 new from €26.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Listos para experimentar y descubrir todos los secretos de la ciencia; con este kit que incluye encima de 100 experimentos, la diversión no termina nunca

Contiene todo lo necesario para llevar a cabo los experimentos y acercarse al mundo de la química, la física, la botánica y la óptica de una forma fácil, divertida y atractiva; juego en Español

Un experimento para cada ocasión, ponte en la piel de un científico y diviértete con un kit óptimo

Experimenta al aire libre o en casa y sorpréndete observando los fenómenos y las reacciones que desencadenan tus experimentos

El manual ilustrado acompaña al niño en cada fase del experimento, para que juegue con total seguridad; juguete científico en español, a partir de 8 años

Clementoni - Mi Laboratorio de Quimica - juego científico a partir de 8 años, juguete en español (55287) € 19.90

€ 13.30 in stock 28 new from €13.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguete en español.

Un auténtico laboratorio científico para descubrir los secretos de la química a través de más de 120 experimentos.

Consulta la tabla periódica y estudia la clasificación de los elementos.

Este kit contiene tubos de ensayo, gafas de seguridad, pipetas y todos los instrumentos de laboratorio necesarios para convertirte en un auténtico químico.

Descubre el ph de los alimentos comunes como limones, manzanas y otros que puedes encontrar en casa.

UNGLINGA Chemistry Laboratory 30 Juego de experimentos científicos Juguetes educativos Regalo con Bata de Laboratorio para niños de 5 a 11 años Niños Niñas Disfraces Juego de Roles Aprendizaje € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Haz grandes experimentos ] Materiales seguros para hacer Más de 30 experimentos científicos populares de laboratorio. Hay un montón de experimentos divertidos que se pueden hacer con ingredientes caseros. Los niños pueden pasar tiempo de calidad juntos.

Variedad de juguetes de la herramienta de la ciencia e incluyó las botellas de los productos químicos, que es una exploración científica práctica temprana para el niño o los niños científicos de las edades 5-11. Hace que se centren en la diversión de la exploración y el descubrimiento.

[ Una bata de laboratorio muy chula y unas gafas de seguridad ] También hace que los niños se sientan como un verdadero científico para la fiesta de disfraces y el día de la futura carrera en la escuela.

[ tarjetas de actividad ] con actividades paso a paso, Los niños pueden seguir fácilmente las instrucciones paso a paso mientras agudizan habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento secuencial y el concepto matemático.

[ El increíble set de regalo incluye ]1 bata de laboratorio, 1 placa con el nombre, 4 tubos de ensayo grandes con soporte, 4 cuentagotas, 3 tamaños de embudos, 6 tamaños de cucharas medidoras, 1 vaso medidor, 1 vaso de plástico, 1 lupa, 1 gafas de seguridad, 6 vasos de precipitados, 1 vaso cónico, 1 globo, 1 libro de actividades de doble cara

Cefa Toys- Quimicefa edicion Especial Aniversario experimentos (19) € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Replica del quimicefa original

Se pueden hacer experimentos relacionados con reacciones químicas de ácidos y álcalis, sustancias insolubles, gases, yodo y muchas cosas mas hasta 100 experimentos diferentes que te permitirán convertirte en un auténtico científico

Incluye mas de 20 productos químicos y equipamiento ( vaso de precipitado y matraz de cristal, mechero de alcohol, cucharas medidoras, tubos de ensayo, etc) para poder realizar los experimentos. Guía detallada de todos los experimentos a realizar

Recomendado para niños de mas de 10 años y muchos experimentos hay que hacerlos con la supervisión de un adulto

Clementoni - Química Misteriosa - juego científico a partir de 8 años, juguete en español (55415) € 13.99

€ 11.00 in stock 30 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡La ciencia se volvió más divertida con este kit especial que es científico y misterioso a la vez!

El kit contiene todo lo necesario para realizar experimentos de Ph con papel de tornasol, mezclas y filtros. Un pequeño embudo, papel de filtro, espátula y mucho más viene incluido con el kit.

También puedes usar una rueda mágica de "descifrado" en cartón para ayudarte a descifrar las pistas.

Este juego educativo de ciencia ayuda a los niños a agudizar sus mentes y les presenta principios de la química de una forma más divertida, fácil y atractiva.

Juego en castellano, a partir de 8 años.

ARANEE Laboratorio de Quimica Niños Kit 36 Piezas Juegos Experimentos de Juguetes Cientificos Regalos para Niños 3+ Años € 28.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kids Scientific World: Más de 36 juguetes populares de experimentos científicos de laboratorio incluyen la creación de lluvia de arcoíris, fuentes de arco iris, volcanes submarinos, lámparas de lava, globos para soplar botellas, árboles mágicos, etc., creando un mundo científico para los niños, permitiendo que los niños se conviertan en científicos.

57 Piezas de Kit de Juguetes de Ciencia: Incluye una taza medidora, soporte para tubos de ensayo, embudo, bicarbonato de sodio, arena mágica, resina absorbente de agua, ácido cítrico, árbol mágico, bombilla, pigmento, manual de usuario, etc., 57 piezas de ciencia El kit de juguetes podría satisfacer la mayoría de las necesidades de un examen de ciencias.

Educación para la Iluminación Científica: Esta es una herramienta de investigación científica temprana para niños. Les ayuda a descubrir el secreto de la ciencia e inspira su espíritu de investigación y descubrimiento. Perfecto para la educación de la iluminación temprana sobre experimentos científicos con niños o niñas de 3 a 11 años

Regalo Educativo: El Proyecto de ciencia para niños apoya el aprendizaje STEM y desarrolla la exploración científica, a través de juguetes de experimentos científicos para expandir el conocimiento científico de los niños. Es un complemento perfecto para la educación escolar y es un gran regalo educativo.

Laboratorio de Química Móvil y Estable: El manual detallado y en color claro enseñará a sus hijos a realizar experimentos científicos con instrucciones paso a paso fáciles de entender. Ya sea en casa o en la escuela, puede comenzar a experimentar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Poweka Modelo Molecular Kit de Estructura Orgánica Inorgánica Química 240 Unids con Átomo Enlaces y Guía de Instrucción para Maestros Estudiantes y Científicos € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ►【EL PAQUETE INCLUYE】: Este total de 240 piezas de Molecular Model Kit contiene 86 átomos (en 12 elementos diferentes, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, metal, fósforo, yodo, flúor, cloro, bromo, azufre y boro), 153 enlaces y un eliminador de enlaces, que hace que sea muy fácil construir modelos para modelos de química orgánica e inorgánica e incluye enlaces largos y flexibles que son perfectos para hacer enlaces dobles y triples, así como enlaces de enlace simple de longitud media y corta

►【APTO PARA】: Todas las edades mayores de 3 años (piezas pequeñas. No para niños menores de 3 años), modelando estructuras químicas simples y pequeñas a más avanzadas y complejas para escuelas y universidades, estudiantes de todas las edades, maestros, investigadores y entusiastas

►【FÁCIL DE IDENTIFICAR Y USAR】: Código de colores a los estándares universales. Los átomos están codificados por colores para que sean estándar, lo que lo hace más fácil para usted. Diseño de caja inteligente con compartimentos de almacenamiento fáciles para un almacenamiento conveniente

►【FÁCIL DE ENSAMBLAR Y DESMONTAR】: Puede ensamblar estructuras complejas en minutos. El kit de modelo molecular para química orgánica contiene un diseño de alta calidad de átomos y enlaces que se conectan y desconectan sin problemas para garantizar que no se canse los dedos. Extractor de enlaces adicional incluido para hacer que la tarea de desarmar las estructuras de su kit de modelo molecular sea súper fácil y rápida. Esto es muy útil para que los estudiantes estudien geometría molecular

►【UN GRAN REGALO】: Este kit de modelo molecular de química orgánica viene con una guía de instrucciones para identificar fácilmente todos los átomos y conectores, además de un kit de inicio de química de cuatro páginas. Es un modelo completo para la química, un gran regalo para cumpleaños, día del niño, día de agradecimiento y navidad

Science4you - Super Kit Cientifico para Niños +8 Años - 150 Experimentos para Niños: Volcanes para Niños - Laboratorio de Quimica, Juguetes Científicos y Juegos Educativos para Niños 8 9 10 Años € 29.99

€ 26.34 in stock 3 new from €26.34

1 used from €20.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Super Kit de Ciencias con 150 Experimentos】Conviértete en un verdadero científico con este kit súper científico para niños con 150 experimentos. Utilice los 68 contenidos y manualidades de este increíble laboratorio de ciencias para realizar muchos experimentos científicos.

【Laboratorio de Quimica para Niños 8 Años 】Aprenda a hacer explosiones químicas y un vólcan para niños con este juguete científico. También aprende a hacer slime y un divertido tornado. Explora los 150 experimentos científicos para niños en el laboratorio de ciencias y diviértete con tus amigos.

【Libro Educativo con 6 Idiomas】Crea tu propio laboratorio de química con este super kit científico. Este juego de ciencia y quimica viene con un libro educativo en 6 idiomas (inglés, francés, alemán, holandés, español e italiano).

【Juego de Experimentos para Niños 8 Años】Este super kit científico es perfecto para niños, niñas y niños de 8 años que aman el mundo de la ciencia y la química. Juego educativo inspirado en la metodología STEAM (antes conocido como juguete STEM). STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Estos juguetes educativos ayudan a los niños a adquirir conocimientos en estas 5 áreas, estimulando sus habilidades mientras juegan.

【 Regalo Científico y Original para Niños 8 Años 】Este juego educativo es el regalo perfecto de Navidad o cumpleaños para niños. Perfecto para niños amantes de la química y la ciencia. Un juguete hecho por científicos, desfrutado por los padres y amado por los niños.

Clementoni Juego Lab-Extra Química, Kit de experimentos Ciencia, Laboratorio científico 8 años, Manual en Italiano, Multicolor, 19252 € 35.11 in stock 13 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Laboratorio de química: un juego científico para acercarse a una materia definida y complicada, divirtiéndose experimentar con un nuevo laboratorio con un diseño atractivo

Características del juego: todas las herramientas de laboratorio de un verdadero científico para apasionarse a la química. Una zona dedicada a soluciones y filtraciones, una estación para medir y pesar sustancias y banquetes para experimentar reacciones químicas.

Jugabilidad en línea: la experiencia de juego se extiende más allá del producto para encontrar un nuevo campo de aplicación en el mundo digital, para un enfoque cada vez más desafiante. 5 experimentos para un gran desafío: solo encuadrando las tarjetas y siguiendo el tutorial en línea podrás descubrir si la experiencia ha llegado a buen fin y compartir el resultado con tus amigos

Manual científico: un manual ilustrado envolvente que con un enfoque de dificultad gradual, desde experimentos sencillos hasta los que se pueden realizar en varios pasos para obtener resultados sorprendentes.

Juego científico de 8 años. Fabricado en Italia. READ España'nın tatlısı famoso... Churros nasıl yapılır, mağları nelerdir? Aquí se explica cómo hacer churros.

Science4you - Química 600 - Juguete científico y educativo (480343) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡ escribe mensajes secretos, haz fantásticas explosiones de colores y diviértete con la química!

¡mira cómo se divierte a aprender con Sience4You!

Aprender cómo hacer una divertida explosión de colores

Producir una fantástica torre de espuma mediante la producción de gas

Crear estalactitas y estalagmitas a través de una reacción química y escribir mensajes secretos coloridos

Laboratorio de Quimica, Kit de Experimentos Científicos para Niños con bata de laboratorio, Juguete de Juego de Roles y Disfraz de Científico, Regalo de Juguetes Educativos para Niños Niñas La Edad 5+ € 28.98 in stock 1 new from €28.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete educativo para niños】: ¡Los kits de laboratorio de ciencias pueden proporcionar una excelente introducción temprana a la ciencia cuando los niños experimentan y descubren herramientas científicas! A los niños les encantará realizar las actividades paso a paso y ayudarán a desarrollar la destreza manual de los niños, las habilidades para resolver problemas, mejorar el pensamiento lógico, la confianza en sí mismos y promover la importancia del trabajo en equipo y la colaboración.

【Material de seguridad】: la bata de laboratorio blanca es adecuada para científicos infantiles, el logotipo no se desvanece, los materiales mezclados de poliéster / algodón son más resistentes al desgaste y suaves y transpirables.

【Diversión sin fin】: Diversos experimentos científicos divertidos y fascinantes, tales como: maestro del color, erupción volcánica, recarga de vegetales, vela que absorbe agua, lluvia de arco iris, aire separado para obtener agua, azúcar de burbujas de arco iris, etc. Tenga en cuenta: está prohibido calentar el equipo experimental con cualquier fuente de calor, y está prohibido colocar objetos de alta temperatura en el contenedor.

【Habilidades y desarrollo intelectual】: El kit de juguetes para experimentos científicos STEM puede llevar a los niños a desarrollar su cerebro y estimular su potencial. Aumente el entusiasmo y la capacidad práctica de los niños, permita que los niños aprendan el maravilloso mundo de la ciencia.

【Paquete incluido】: 1x bata de laboratorio, 1x soporte para tubos de ensayo, 3x tubos de ensayo, 3x embudo, 1x gafas, 1x etiqueta de identificación de científico, 1x lupa, 1x vaso de precipitados, 1x pinzas, 4x goteros, 5x cucharas, 2x mezclador de prueba, 1x bandeja, 1x caja de almacenamiento, 1x manual de experimentos.

Clementoni Juego Lab-110 experimentos & Go Química, Kit de experimentos Ciencia, Laboratorio científico 8 años, Manual en Italiano, Multicolor, 19255 € 25.95 in stock 11 new from €21.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 110 experimentos científicos: ¿Listo para experimentar y descubrir todos los secretos de la ciencia? Con este increíble laboratorio científico con 110 experiencias, la diversión nunca termina nunca

Discline: contiene todo lo necesario para realizar los experimentos y acercarse al mundo de la química, la física, la botánica, la ingeniería y la óptica de forma fácil, divertida y envolvente.

Experimentos probados: experimentos científicos para cada ocasión, deslízate en la ropa de un gran científico y diviértete con un kit realmente único. También se puede reproducir la erupción de un volcán e investigar con las principales técnicas utilizadas por la policía científica.

Manual ilustrado: el manual acompaña al niño en cada fase de la experimentación, para jugar con total seguridad.

Juego científico de 8 años. Fabricado en Italia.

Clementoni - Ciencia y Juego El Gran Laboratorio de Química (55323) € 43.33 in stock 1 new from €43.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conviértete en un auténtico químico con este completo juego

Un kit para los aspirantes a químicos con el que podrán llevar a cabo más de 180 experimentos realmente sencillos y con total seguridad

Todas las actividades vienen explicadas y descritas al detalle en el manual ilustrado, gracias al cual además podrán comprender cómo se estructuran las moléculas de numerosas sustancias naturales y artificiales

El kit incluye una amplísima gama de instrumental de laboratorio y muchas sustancias químicas, seguras y certificadas, gracias a las cuales los niños podrán experimentar con numerosas reacciones químicas

Juguete en Español

267 Pcs Kit Atom Model,Delaman Atom Model de Estructura Inorgánica Molecular Orgánica Atom Link Model Set Herramientas Educativas para Estudiantes Maestros € 38.29

€ 36.29 in stock 2 new from €36.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materials Materiales de alta calidad】 Este modelo de átomo está hecho de plástico ecológico, es muy seguro y no se romperá, y tiene una larga vida útil.

【Motivar el interés】 Este modelo atómico puede aumentar el interés de los estudiantes en el aprendizaje, y el profesor puede explicarlo de manera más intuitiva. Muy conveniente.

【Multipropósito】 Este modelo atómico se puede usar como un tutorial de química inorgánica/orgánica, modelo de estructura molecular orgánica y modelo de estructura molecular esférica.

【Ampliamente utilizado】 Este modelo de átomo se puede utilizar para construir una variedad de modelos de estructura molecular orgánica orgánica C, H, O, N, Br, l comunes y ligeramente complejos, adecuados para la enseñanza y el uso en laboratorio.

【Lista de paquetes】 Nuestro paquete tiene 116 * Modelo Atom; 150 * Enlace; 1 * Herramienta de enlace; 1 * Caja de plástico.

Clementoni - Cristales y Minerales - juego científico a partir de 8 años, juguete en español (55349) € 14.99

€ 12.00 in stock 15 new from €10.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un bonito kit científico para encontrar hermosas piedras preciosas

El kit contiene un bloque para excavar y extraer gemas y piedras preciosas, un molde para reproducir una fascinante y colorida geoda y todos los elementos necesarios para crear un cristal gigante

El detallado manual científico contiene todos los secretos de la mineralogía, los cristales y las reacciones químicas de las sales

Juguete en español

Fabricado en italia

Cefa Toys- Ciencicefa 4 en 1 química, Cristales, microscopio y minerales (21752) € 43.99 in stock 8 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre la ciencia

Podrás realizar experimentos de química, con cristales y además clasificar los minerales incluidos

Incluye microscopio y un set de excavación y clasificación de minerales

Kit 4 en 1

Incluye guia detallada para poder realizar todos los experimentos.

Hztyyier 267 Unids Modelos moleculares Vistoso Quimica organica e inorgánica Accesorios para Modelos moleculares químicos para Maestros Estudiantes Científico Clase de Química € 51.25 in stock 2 new from €51.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Características: Este kit modelo de química contiene 116 átomos, 150 enlaces y una herramienta de enlace 1x para proporcionar a los estudiantes una experiencia visual y práctica para aprender estructuras moleculares de química.Fue diseñado para hacer que la química orgánica sea más divertida y fácil.

★ Alta calidad: este kit de estructura orgánica está hecho de plástico ecológico, es muy seguro y no se romperá, y tiene una larga vida útil.Fuerte vínculo entre el átomo y el enlace clave, no es fácil de deformar.

★ Para maestros y estudiantes: este modelo de enlace atómico está diseñado para facilitar el aprendizaje de la química para grupos orgánicos, inorgánicos y funcionales.El modelo puede aumentar el interés de los estudiantes en el aprendizaje, y el maestro puede explicarlo de manera más intuitiva.

★ Fácil de usar: este kit de modelo molecular de química orgánica viene con una guía de instrucciones para identificar fácilmente todos los átomos y conectores.Se entrega en una caja resistente para almacenamiento y portabilidad.Es un modelo completo para la química.

★ Aplicación: este conjunto de modelos se puede utilizar para construir una variedad de modelos de estructura molecular orgánica orgánica C, H, O, N, Br, l comunes y ligeramente complejos, adecuados para la enseñanza y el uso en laboratorio.

Science4you - Laboratorio de Quimica Niños +8 Años - Kit Ciencias con 25 Experimentos de Química para Niños: Ciencia Explosiva - Juego de Química y Juegos Educativos para Niños 8 9 10 11 12 Años € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Laboratorio de Química para Niños +8 Años 】Utilice los 23 contenidos y manualidades incluidos en este juego educativo de química y aprende los modelos moleculares y como hacer una columna espumosa. Explore más sobre los 25 experimentos científicos en este kit de ciencia e química para niños y diviértase haciendo fantásticas estalactitas y estalagmitas con reacciones químicas.

【 Juegos de Experimentos para Niños 】¡Este es un juego de química increíble para los niños que aman la química! Haz una columna espumosa a partir de la producción de un gas. Conoce cómo crecen las estalactitas y estalagmitas con los diferentes reactivos que incluye este kit laboratorio de química para niños. Con este set de química también vas a aprende a escribir mensajes secretos, a hacer increíbles explosiones de color y a crear tus propios mensajes secretos con limón.

【 Libro Educativo en 7 Idiomas 】 Este laboratorio de química incluye un libro educativo en 7 idiomas (inglés, alemán, holandés, francés, español, portugués, italiano) para guiarte por los diferentes experimentos científicos y manualidades.

【 Juego Educativo de Ciencia para Niños de +8 Años 】 Este juego de química es perfecto para niños, niñas y niños de 8 a 14 años que aman el mundo de los experimentos científicos y la química. Un juguete científico inspirado en la metodología STEAM (antes conocido como juguete STEM). STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Estos juguetes educativos ayudan a los niños a adquirir conocimientos en estas 5 áreas, estimulando sus habilidades mientras juegan.

【Regalo Científico Original para Niños】 Este kit científico es el regalo perfecto de Navidad o cumpleaños para niños. Un laboratorio de química perfecto para los niños que aman la magia de la ciencia y la química. Un juguete educativo hecho por científicos, disfrutado por los padres y amado por los niños.

Clementoni Juego Lab-ChimiLab, Química, Kit de experimentos Ciencia, Laboratorio científico 8 años, Manual en Italiano, Fabricado en Italia, Multicolor, 19259 € 27.70 in stock 12 new from €21.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ciencia y juego de LAB: un juego científico para calarse en los paños de un auténtico químico y experimentar reacciones y experimentos sorprendentes

Estructura vertical: una estación con estructura vertical para descubrir cómo las sustancias reaccionan entre sí, cambian de color y producen efectos sorprendentes. Una zona dedicada a las filtraciones de soluciones y mezclas para comprender su diferencia, compararlas y descubrir la solución de la materia.

Experimentos a medida de niños: todas las actividades se explican y describen en el manual ilustrado que el niño puede entender cómo se producen las reacciones químicas y cómo crear soluciones y mezclas.

Contenido: plan de trabajo vertical, prospectos, pipetas, reactivos y mucho más para experimentar, descubrir el mundo de las reacciones químicas y permanecer en la boca abierta para sorprenderte

Pequeños científicos: un conjunto de experimentos para niños de 8 años que es el regalo perfecto para los amantes de la ciencia y la química. Fabricado en Italia. READ La tasa de incidencia global en España continúa en tendencia ascendente

Clementoni - El Laboratorio de Ciencia - juego científico a partir de 8 años (55242) € 32.90

€ 27.74 in stock 19 new from €27.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un auténtico laboratorio de investigación científica

Con auténticos instrumentos de científico como microscopio, centrifugadora, probetas…

Un amplio manual ilustrado que servirá como guía para hacer todos los experimentos

Más de 150 experimentos posibles

Explora disciplinas científicas como la química, biología, microbiología…

UNGLINGA 70 Experimentos científicos para +4 Años niños Años Juegos y Juguetes Educativo Regalo Pequeños Científicos, DIY erupcción volcan, Haz Cristales, circuitos de Frutas € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT DE CIENCIA MASIVO QUE INSPIRA - Los niños tendrán horas de diversión mientras exploran los múltiples experimentos y es ideal para compartir con la familia, amigos o compañeros de clase; ¡como un verdadero científico en un laboratorio! Anima a los niños a pensar de forma crítica y a resolver problemas y les ayudará a perfeccionar sus habilidades científicas y matemáticas.

UN TOTAL DE 70 EXPERIMENTOS - ¡Construye y haz estallar un volcán, un cultivo de cristales, un cohete de globos, circuitos de frutas y provoca algunas reacciones químicas impresionantes! Cada experimento es fácil de realizar y muy divertido.

MANUAL FÁCIL DE SEGUIR - Las instrucciones de la guía de experimentos con ilustraciones claras para cada paso, y una visión fascinante de las reacciones químicas. Una detallada guía de aprendizaje enseña la ciencia que se desarrolla en los experimentos, permitiendo que su hijo desarrolle una apreciación profunda y duradera por una variedad de la ciencia.

STEM APRENDE, EXPERIMENTA, JUEGA - Los niños aprenderán el proceso científico, importantes fundamentos de la química y cómo realizar experimentos de forma segura. Esto fomenta una comprensión fundamental y sana de los conceptos científicos básicos.

JUGUETES EDUCATIVOS DE ALTA CALIDAD - La serie UNGLINGA STEM ofrece a los niños juguetes educativos de alta calidad que son muy divertidos. Todos los ingredientes incluidos son seguros y aptos para niños. Si su kit de experiencia tiene alguna duda, háganoslo saber para que podamos hacerlo bien para usted.

Learn & Climb Kids Kit de la Ciencia - más de 60 experimentos, la diversión con la Ciencia! ( Manual Claro en español) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features kit de ciencias jumbo para los niños - el kit permite a su joven científico para explorar, aprender y divertirse en grande con su propio equipo de la ciencia. debido al gran número de experimentos sorprendentes con este kit de la ciencia a sus hijos tendrán muchas, muchas horas de iluminación educativa para deleite de todos los niños y niñas.

60 experimentos alucinantes - este kit de la ciencia increíble, 55 piezas de los niños incluye todo lo necesario, además de artículos para el hogar común. todos los productos químicos, los ingredientes y aparatos que se requieren para crear más de 60 experimentos, todo!

maravillosas actividades que los niños disfrutarán - el equipo de la ciencia tiene una serie de actividades emocionantes e interesantes incluyendo, el delicado jardín brote, el laboratorio de limo, globo de la diversión del cohete, cristales creativas y, por supuesto, un volcán que sopla mente y mucho más.

hacer manual estos experimentos tan fácil - el dvd y manuales de color enseñará a sus hijos para completar las actividades de ciencia con fácil de seguir, paso a paso las instrucciones y ellos estarán encantados con los resultados de su ciencia de la educación y la diversión en el hogar.

sin riesgo - en learn & climb, su satisfacción es siempre nuestra prioridad y todos nuestros productos tienen nuestra política de devolución de 30 días lo que significa que su hijo puede experimentar su nuevo kit completo de la ciencia con todos los accesorios con este kit de la diversión de mayor venta, completamente sin riesgo. recomendado para las edades 5+

Science4you - Super Laboratorio de Perfumes para Niños +8 Años - Kit Cientifico con 13 Experimentos para Niños: CREA Tus Perfumes y Sales de Baño, Laboratorio de Quimica, Juegos Educativos +8 Años € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Super Laboratorio de Perfumes para Niños de +8 Años】Utilice los 63 contenidos incluidos en este kit de perfumes y aprenda a crear tus proprios perfumes con diferentes aromas. Explore los 13 experimentos científicos para niños en el laboratorio de ciencias y quimica para niños y diviértase hacendo increíbles perfumes caseros.

【 Experimentos Científicos para Niños 】Crea regalos increíbles y únicos para tus amigos con este kit de perfume casero. Combine los diferentes reactivos y aprenda a hacer diferentes perfumes con aromas fragancias increíbles.

【Libro Educativo en 7 Idiomas 】Este Kit Científico para hacer perfumes incluye un libro educativo incluido en 7 idiomas (inglés, alemán, francés, holandés, italiano, español, portugués) para guiarte por los diferentes experimentos deste laboratorio de ciencia y quimica.

【 Juegos Educativos para Niños +8 Años 】Este laboratorio de ciencias es perfecto para niños y niñas de 8 a 14 años que disfrutan del mundo de la ciencia y la cosmética. Un juguete educativo inspirado en la metodología STEAM (antes llamado juguetes STEM). STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Estos juegos de ciencia ayudan a los niños a adquirir conocimientos en estas 5 áreas, mejorando sus habilidades mientras juegan.

【 Regalo Original para Niños 】Este juguete científico para hacer perfumes es el regalo perfecto de Navidad o cumpleaños para niños. Un juguete hecho por científicos, en el que los padres confían y los niños lo adoran.

Science4you - Mi Primer Kit de Ciencias para Niños 4+ Años - Kit Cientifico, Juego con 26 Experimentos y Manualidades: Laboratorio de Colores y más, Juegos Educativos para Niños 4 5 6 7 Años € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de ciencias para niños mayores de 4 años

Con 26 divertidos experimentos

Viene con dos libros educativos

Ayuda en el desarrollo de los más pequeños

Ideal como regalo

