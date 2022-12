Inicio » Producto para bebé Los 30 mejores juego de beber capaces: la mejor revisión sobre juego de beber Producto para bebé Los 30 mejores juego de beber capaces: la mejor revisión sobre juego de beber 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

GUTTER GAMES Baúl del Borracho Juegos para Beber, 8 Divertidísimos Juegos de Beber para Adultos, Birra Pong, Anillo de Fuego, Yo Nunca, Juego Chupitos, Juegos de Cartas Adultos para Fiestas con Amigos € 14.99

€ 7.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 MEJORES DIVERTIDÍSIMOS JUEGOS PARA BEBER - Incluye Beer Pong, Anillo de Fuego, Yo nunca he, Quién es más probable que..., Voltea el vaso, El juego del 21, Chulería y Fastidiar al repartidor.

LA MEJOR MANERA DE EMPEZAR LA FIESTA - Este pack de juegos para adultos es perfecto para empezar una noche de juegos, antes de salir de fiesta, en despedidas, en barbacoas, Fiestas de Navidad, Nochevieja. en cenas con amigos o reuniones donde fluya el alcohol.

REGLAS SENCILLAS QUE TODOS PUEDEN SEGUIR FÁCILMENTE - Con el sencillo cuadernillo de reglas no tendréis que discutir sobre cómo se juega y podréis pasar más tiempo bebiendo.

DE PRIMERA CALIDAD - Contiene 20 vasos rojos de plástico, reutilizables y reciclables, 4 pelotas de ping pong, un mazo de tarjetas y un cuadernillo de reglas. ¡Solo necesitas amigos y algo de beber!

REGALO IDEAL - El Baúl del Borracho es EL regalo de cumpleaños, de amigo invisible o de navidad para estudiantes y aficionados a la bebida. Ábrelo y diviértete emborrachándote con amigos y familia, ¡asegúrate de que no te culpen de la resaca! Para jugar entre 2 a 20 jugadores.

ZENAGAME Juego para Beber - La Encerrona - Juegos de Mesa Adulto para Veladas Tranquilas o Desenfrenadas - 55 Cartas Desternillantes - Juego de Mesa Adulto Mayores de 18 años - Juegos Mesa € 7.99

€ 5.97 in stock 1 new from €5.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA UNA VELADA MEMORABLE O NO - “Venga, solo una copita…” todos conocemos esas veladas que comienzan con esa frasecita mágica y maldita y que acaban al día siguiente con pocos recuerdos: ¡esas suelen ser las mejores noches! El Juego Mesa Adultos divertido “La Encerrona” ha sido diseñado para tener más noches así - Tan solo eso

BEST OF DE LAS CARTAS MÁS DESTERNILLANTES - Nuestro best-seller entre los juegos de mesa adultos mas vendidos “La Encerrona” por fin está disponible en formato mini - Hemos seleccionado las 55 mejores cartas en español de nuestro juego de mesa para adultos para que tus veladas fluyan a ritmo de votos, actuaciones, unos “qué prefieres”, sorpresas y unas carcajadas atronadoras y sinceras con cada carta - Nuestros juegos mesa adultos serán sin duda tu mejor colega para la velada… ¡o el peor!

ENTRE AMIGOS ADULTOS: A PARTIR DE 3 JUGADORES - Tanto si estáis en la previa de tranquis o durante una velada a tope, una partidita con este juego para tomar algo os hará pasar al siguiente nivel de locura

UN FORMATO MINI CON UN PRECIO MINI - El juego para despedidas de [email protected], un juego de cartas adulto y el juego de mesa adulto ha sido diseñado para acompañaros en todas vuestras veladas - Llévalo a todas partes gracias a su formato de bolsillo, prepárate para sacarlo y desmadrar tus noches con tus colegas READ Los 30 mejores Juego De Beber capaces: la mejor revisión sobre Juego De Beber

Glop Game - Juegos de Mesa Adulto - Juegos para Beber - Juegos de Cartas para Fiestas - Juegos de Mesa Adultos - Juegos de Beber - Regalos Originales para Hombres y Mujeres - El Regalo Ideal € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGOS DE MESA ADULTO MUY DIVERTIDO | ¡Posiblemente el mejor juego para beber para pasarlo en grande con tus amigos! El juego de mesa adulto definitivo del que nunca te cansas de jugar.

DIVERSIÓN GARANTIZADA | Partidas de horas y horas sin parar de reír. El clásico juego de cartas para beber, el original, muchas veces copiado pero nunca igualado. No aceptes imitaciones.

PERFECTO PARA TODAS LAS OCASIONES | Risas y más risas en todas tus fiestas, reuniones, despedidas de soltero o soltera, cumpleaños con [email protected] con el original juego de mesa para adultos.

⚡ MUY FÁCIL, REGLAS SENCILLAS | Coge una carta y baila, canta, cuenta un chiste, imita, responde.... y mucho más, de lo contrario te tocará beber ! Cada Carta te dice lo que tienes que hacer.

REGALO IDEAL | ¿Estás buscando regalos originales, regalos para cumpleaños, regalos divertidos? GLOP es la sorpresa que todo el mundo quiere recibir! Juegos para despedida de soltero y soltera.

Glop 500 Cartas - Posiblemente el Mejor Juegos de Mesa Adulto para Beber - Juegos para Beber - Juegos de Cartas para Fiestas - Juegos de Mesa Adultos - Regalos Originales para Hombres y Mujeres € 22.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 500 CARTAS MUY DIVERTIDAS | Muchas opciones con los 5 JUEGOS para beber. Juega con una o varias barajas según la ocasión, tanta variedad que nunca que te cansarás de jugar. (Game, Erótico, Yo nunca, Verdad, Prenda)

DIVERSIÓN GARANTIZADA | Partidas de horas y horas sin parar de reír. El clásico juego de cartas para beber, el original, muchas veces copiado pero nunca igualado. No aceptes imitaciones.

PERFECTO PARA TODAS LAS OCASIONES | Risas y más risas en todas tus fiestas, reuniones, despedidas de soltero o soltera, cumpleaños con [email protected] con el posiblemente el mejor juego de mesa para adultos.

⚡ MUY FÁCIL, REGLAS SENCILLAS | Coge una carta y baila, canta, cuenta un chiste, imita, responde.... y mucho más, de lo contrario te tocará beber ! Cada Carta te dice lo que tienes que hacer.

REGALO IDEAL | ¿Estás buscando regalos originales, regalos para cumpleaños, regalos divertidos? GLOP es la sorpresa que todo el mundo quiere recibir! Juegos para despedida de soltero y soltera.

La Encerrona, Juegos para Beber - Juegos de Beber Alcohol para Tus Veladas - Juegos de Mesa Adulto, Juegos de Cartas, Juegos Beber, Drinking Games € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 300 CARTAS BEBER PARA UNA NOCHE MEMORABLE... O NO - “Venga, una y me voy…” todos conocemos esas veladas que empiezan con esa frase mágica/maldita y que acaban a la mañana siguiente, con un resacón y con pocos recuerdos: ¡esas suelen ser las mejores noches! La Encerrona ha sido diseñada para ayudarte a que te ocurra más a menudo. Simplemente eso.

FACILÍSIMO DE JUGAR, INCLUSO ESTANDO FELIZZZ- La Encerrona es uno de esos juegos para beber y juegos de mesa adultos que hasta el más “avispao” de tus colegas (sabes muy bien de quién hablo) podrá entender: saca una carta, léela y cumple. Tranquilo, incluso Bartolo es capaz de poder jugar a este juegos de cartas para adultos.

FIESTAS VARIADAS Y SIEMPRE DIVERTIDÍSIMAS - Nuestra estudiadísima mezcla de cartas te hará olvidar esos juegos donde sacas unas cartas sosísimas que casi obligan a que el resto sonría por compromiso ! Con el juego de cartas adultos “La Encerrona”, tus veladas irán al compás de votos, acciones, tragos que tomar y distribuir y sobre todo con unas risas sinceras y guturales con cada carta jugada!

DESDE 3 HASTA 8 JUGADORES - Tanto si estás en un precalentamiento entre pocos o en una gran fiesta, con una sola partidita convertirás tus veladas aburridas en pachangas de locura.

DESDE 15 MIN HASTA… LA MAÑANA SIGUIENTE - El juegos para beber con amigos ha sido diseñado para que disfrutes tanto de partidas cortas de precalentamiento en las previas como de largas veladas alcoholizadas. O No alcoholizadas. Pero vamos… tú decides. Una cosa está clara, molará.

Regalador- Piripi - Juegos para Beber, Color Negro, pequeño (0) € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piripi es el juego de beber definitivo que reúne las mejores pruebas que nunca habéis hecho en otros juegos de mesa adultos

Mucho más que beber y repartir tragos: descubre los secretos de tus amigos, haz las pruebas más originales y acaba piripi

Un juego de cartas perfecto para convertir unas copas en una fiesta llena de risas y momentos inolvidables

Jugar a Piripi es muy sencillo: abre la caja y lee la primera carta. Realiza el reto o bebe. Pasa la caja al siguiente.

En este juego de beber no hay ganadores ni perdedores, no hay límite de tiempo ni hay dos partidas iguales, es totalmente rejugable

Fabu Beer Pong Kit, Juegos de Bebida, Juego Completo Beer Pong, Alfombra de Juego Beer-Pong, 22 Tazas, 6 Pelotas, para Juego de Noche y Juego de Barbacoa para Adultos(180cm * 60cm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ BEER PONG ] Juego de 29 piezas. Un juego de dirección, suerte y alcohol

[ PAQUETE COMPLETO ] Mesa de Beer Pong Mat*1 + plástico rojo Cup*11+Blue Plastic Cup*11+ bolas de ping pong *6.

[ CALIDAD PREMIUMR ] Eutilizable, alfombra de mesa de Beer Pong: de diseño único, la superficie es impermeable y fácil de limpiar. Esencialmente adecuado para todos los cuadros estándar

[ PERFEKT FÜR JEDE GELEGENHEIT ] Estos juegos clásicos para adultos son ideales si planificas una fiesta feliz, despedida de soltero, prebebidas, fiestas de juegos, barbacoas, fiestas de estudiante o cenas alcohólicas

[ BEBER NUNCA FUE TAN DIVERTIDO ] En cualquier momento, en cualquier lugar, basta con tener una mesa (o una mesa asfalada) cubierta de alfombra de juego para disfrutar del juego de ping pong en la cerveza. No hay necesidad de mover la mesa de juego. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar a los amigos y alcohol

Glop Erótico - Juego para Beber Picante - el Juego de Cartas más Atrevido - Juego de Mesa Adulto - Regalos Originales para Hombres y Mujeres - 100 Cartas € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 CARTAS MUY DIVERTIDAS | ¡El mejor juego de adultos para pasarlo en grande con tus amigos!

DIVERSIÓN GARANTIZADA | Partidas de horas y horas sin parar de reír.

PERFECTO PARA LAS OCASIONES MÁS PICANTES | Risas y más risas en todas tus fiestas, reuniones y cumpleaños con [email protected] con el mejor con juego de cartas eróticas.

⚡ MUY FÁCIL, REGLAS SENCILLAS | Coge una carta, lee y …, responde o haz que respondan a las preguntas más íntimas, reta a tus amigos a mini juegos eróticos y mucho más por descubrir!

Schramm® Drinking Game Roulette Incl. Caja de Regalo Party Game Juego de Beber para Adultos € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Schramm Drinking Roulette - El clásico entre los juegos de beber

lo último en diversión para 2 personas o más

para cumpleaños, despedidas de soltero (JGA), día del hombre, fiestas, etc.

Con esta oferta recibirás una ruleta, 16 vasos de chupito y 2 bolas.

Vasos de cristal, capacidad aprox. 2cl en rojo y negro.

Glop 300 Cartas - Posiblemente el Mejor Juegos de Mesa Adulto para Beber - Juegos para Beber - Juegos de Cartas para Fiestas - Juegos de Mesa Adultos - Regalos Originales para Hombres y Mujeres € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 300 CARTAS MUY DIVERTIDAS | Muchas opciones con los 3 JUEGOS para beber. Juega con una o varias barajas según la ocasión, tanta variedad que nunca que te cansarás de jugar. (Game, Erótico, Yo nunca)

DIVERSIÓN GARANTIZADA | Partidas de horas y horas sin parar de reír. El clásico juego de cartas para beber, el original, muchas veces copiado pero nunca igualado. No aceptes imitaciones.

PERFECTO PARA TODAS LAS OCASIONES | Risas y más risas en todas tus fiestas, reuniones, despedidas de soltero o soltera, cumpleaños con [email protected] con el posiblemente el mejor juego de mesa para adultos.

⚡ MUY FÁCIL, REGLAS SENCILLAS | Coge una carta y baila, canta, cuenta un chiste, imita, responde.... y mucho más, de lo contrario te tocará beber ! Cada Carta te dice lo que tienes que hacer.

REGALO IDEAL | ¿Estás buscando regalos originales, regalos para cumpleaños, regalos divertidos? GLOP es la sorpresa que todo el mundo quiere recibir! Juegos para despedida de soltero y soltera.

Me la sopla - Juego de Mesa más Divertido y canalla para Adultos, 200 Preguntas y confesiones sin pudores ni tapujos € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego con 200 preguntas y confesiones sin pudores ni tapujos

El juego más original para pasar un rato de risas con amigos y descubrir toda la verdad sobre ellos... ¿Os atrevéis?

4 categorías diferentes: "Confiesa", "¿Qué harías si...?", "¿Qué preferirías...?" y "¿Quién de nosotros...?"

Este juego no contempla la vergüenza, así que... ¡os la tiene que soplar todo y a contestar!

¡Preparaos, porque vuestros secretos más profundos están a punto de salir a la luz!

Tiro de Dados Original | Disparos con Dados Juegos de Beber | 100% Divertido | Reunirse | Bebidas Fiesta | Fiesta en la casa | OriginalCup® € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE DADOS Y BEBIDA 2 EN 1: Pequeño apetito = vaso pequeño. Haz que tus amigos beban de la forma más sencilla posible: por casualidad. Llena tu vaso de chupito, ciérralo y agítalo para ver en qué caen los dados. ¡Cuanto más bebas, más fácil es jugar!

6️⃣ ‍♂️ 6 RESULTADOS POSIBLES: Los dados dentro del vaso de chupito muestran diferentes desafíos: Beber, pasar, doblar, tragar, izquierda y derecha. Podrás llevarlo contigo a todas partes en una fiesta.

⭐ CALIDAD PREMIUM: Juego para beber pequeño, liviano y transportable. ¡Es impermeable y no se rompe!

⭐ DEBE TENER: Dice Shot es el juego que pondrá tu cabeza patas arriba en cualquier fiesta. ¡No podrás ir a otra fiesta sin él en tu bolsillo! Súper idea de regalo para ofrecer para cumpleaños, graduaciones, despedidas de soltero / a.

LEADER: Original Cup es la referencia líder en juegos para beber en Europa. Todos nuestros productos son probados y aprobados por nuestros miembros durante fiestas memorables que a veces son difíciles de recordar. READ Los 30 mejores libros para bebes capaces: la mejor revisión sobre libros para bebes

Estas Cartas Te Pondrán Pedo - Un Divertido Juego para Beber en Fiestas € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un divertido juego para beber con cartas que hará que tus amigos y tú no pareís de reír.

Compite, vota y juégasela a tus amigos con 100 cartas dinámicas. No hay dos partidas iguales.

Súper fácil de aprender y jugar: perfecto para tu próxima fiesta, botellón o para las noches en casa.

Ideal para 2-8 jugadores, mayores de 18 años.

Juega con cerveza, chupitos, vino, agua...lo que sea, ¡pero bebe siempre de forma responsable!

Relaxdays Juego Spin The Shot, Girar la Flecha Roja, Divertido para Beber Chupitos, 10x11,5x6 cm, Cristal-Plástico, Gris € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anima la fiesta: spin the shot es el mejor juego para beber con los amigos

Gira la flecha: en este juego con chupito hay que hacer girar la flecha; la peana se mantiene fija

Simple: la flecha indica la persona que tiene que beberse el vaso de chupito; ideal para animarse

Con vaso: el vaso de chupito encaja perfectamente en la peana; le caben unos 2 cl; se mantiene fijo

Versátil: juego para fiestas de todo tipo como despedidas de soltera, cumpleaños o fiestas en casa

Out of the blue-Juego de Beber Tic TAC Toe, Multicolor, 1 Unidad (Paquete de 1) (79/3967) € 6.95 in stock 4 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuidado y estimulación Drinking Game

79/3967

Relaxdays Juego Chupitos Baloncesto, 6 Vasos, Mini Canasta y Pelota, Plástico-Cristal, 22,5 x 24 x 44 cm, Transparente, Adultos Unisex € 20.65

€ 18.21 in stock 2 new from €18.21

3 used from €15.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set: juego para beber divertido; mini juego con pelota y 6 vasos para los amantes del baloncesto

Divertido: juego con chupitos para adultos que garantiza noches inolvidables; con o sin alcohol

Detalles: cancha baloncesto transparente con balón unido a una cuerda; 6 vasos de chupito con dibujo

Individual: tú decides las reglas del juego de mesa, se bebe al encestar o al perder; 2 jugadores

Con los amigos: mini juego de baloncesto ideal para disfrutar en cumpleaños o despedidas de soltera

BURO de juegos 500500 - Amigos de Mierda (BURO100219) € 14.95 in stock 4 new from €14.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features juego de mesa

3 a 22 jugadores

+18 años

20-40 minutos

Fisher-Price Mi primera tablet, juguete electrónico bebé +1 año (Mattel CDG61) € 23.99

€ 19.99 in stock 36 new from €19.30

1 used from €19.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta tablet de aprendizaje hace posible jugar y aprender de forma divertida

Con seis canciones, melodías y sonidos simpáticos que enseñan las letras, animales, palabras simples y colores al niño

Los 28 botones tipo aplicación fomentan la coordinación ojo-mano y la motricidad fina

La tecnología Smart Stages ofrece 3 niveles de juego adaptados a la etapa de desarrollo del pequeño: explorar (a partir de 12 meses), estimular (a partir de 18 meses) y simular (a partir de 24 meses)

Disponible en 4 colores

Bright Starts, Disney Baby, Saltador y Centro de Actividades Minnie Mouse PeekABoo, 12+ juguetes de actividad, andador con música y luces, asiento gira 360°, ajustable, rosa, a partir de 6 meses € 139.99

€ 120.92 in stock 3 new from €120.92

1 used from €95.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Rosa, Material: PVC

Dimensiones: 78,7 x 68,6 x 86,4 cm (longitud x anchura x altura), Asiento que gira 360°

Altura ajustable en 4 posiciones, Más de 12 atractivos juguetes y actividades

Con una conveniente bandeja de juguete, Con lazos para sujetar los juguetes favoritos del bebé

Con estaciones electrónicas con luces, sonidos y control de volumen, Tipo de batería: 3 x baterías AA (no incluídas)

Fisher-Price- Ríete y aprende Controlador de Juego, Color Blanco, Rojo, Azul, Amarillo, Pack de 1 (Mattel FWG12) € 16.67 in stock 9 new from €13.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador de videojuegos de simulación con 2 ajustes musicales: Aprender y jugar

Presiona los botones de forma ABCD y el número direccional, o mueve el joystick para activar el contenido

Las canciones y frases introducen formas, colores, el alfabeto, números y más

Mueve el disco de clic y cambia el interruptor en la parte superior del controlador para una reproducción más fina del motor

Para bebés de 6 a 36 meses

Juegos de mesa Monopoly: Star Wars Edición The Mandalorian Protege a El Niño (""Baby Yoda"") € 44.27 in stock 5 new from €43.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INSPIRADO EN LA SERIE DE TELEVISIÓN: Monopoly: Star Wars The Mandalorian es un juego de mesa inspirado en la serie de televisión de acción real The Mandalorian, que transmite Disney Plus

TOKENS DE MONOPOLY: Los fans de The Mandalorian pueden jugar como sus personajes favoritos de la serie: El Mandaloriano, Cara Dune, IG-11 o Kuiil. Cada personaje tiene una habilidad especial descrita en su tarjeta de personaje

EL NIÑO: El jugador que pase o caiga en la casilla del Niño (personaje que los fans llaman "Bebé Yoda") toma el token del Niño para usar la habilidad única del Niño, además de la habilidad especial de su personaje

LUCHA CONTRA ENEMIGOS IMPERIALES: Incluye tokens de los enemigos Stormtrooper Incinerador, Death Trooper y Moff Gideon que pueden cambiar el rumbo de la partida y conducir a batallas. Si un enemigo imperial toma al Niño, la partida finaliza.

COMPRA ESCONDITES: Compra escondites y obtén créditos imperiales al cobrar la renta

Juguete de Peluche Que Habla de El Niño de Star Wars con Sonidos del Personaje y Accesorios, Juguete de The Mandalorian para niños a Partir de 3 años € 36.99

€ 26.95 in stock 34 new from €26.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL NIÑO. Los fans lo llaman «Baby Yoda», pero este amable personaje es conocido como El Niño, y ahora los fans a partir de 3 años pueden sumar la versión de peluche a su colección de Star Wars (y cuando se vayan a la cama) con el peluche electrónico de El Niño

10 EFECTOS DE SONIDO. Los niños pueden estrujar el blandito cuerpo del peluche que habla de El Niño para escuchar adorables sonidos del personaje que aparece en la serie The Mandalorian de Disney Plus. ¡No te podrás resistir!

ACCESORIOS INSPIRADOS EN EL PERSONAJE DE LA SERIE. Incluye accesorios inspirados en el personaje basado en la serie de acción real que permite que fans y coleccionistas imaginen escenas de la galaxia de Star Wars

ESTILO AUTÉNTICO DE LA SERIE DE DISNEY PLUS. El peluche de El Niño de Star Wars refleja fielmente al fenómeno de la cultura pop de serie de Disney Plus

JUGUETE SUAVE Y ADORABLE. El cuerpo de peluche permite que los niños acurruquen a este adorable personaje de la galaxia de Star Wars

Juego de Beer Pong Oldschool | 1 Mesa Beer Pong + 120 Tazas (60 Azules y 60 Rojas) + 6 Bolas | Mesa Oficial | Juego de Beber | OriginalCup® € 104.99 in stock 1 new from €104.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PAQUETE OFICIAL COMPLETO: ¡El paquete completo para jugar al Beer Pong! Contiene 1 mesa de Beer Pong aprobada por la Serie Mundial, 120 vasos reutilizables de 53cl de American Beer Pong (60 rojos y 60 azules para ambos equipos) y 6 bolas de Beer Pong.

BEER PONG: Cada equipo (1 o 2 jugadores) juega por turnos y debe apuntar a las copas opuestas. Cuando el disparo es exitoso, la copa debe ser bebida y removida. El equipo que no tiene más copas ha perdido el juego. LO HUNDO, LO BEBES.

⚖️ DIMENSIONES: Desplegada la mesa es de 240 x 60 x 70 cm (largo x ancho x alto). Doblado es de 60 x 60 x 15 cm. Peso: 9 kg. Ligero y fácil de llevar, no podrás ir a la noche sin llevártelo contigo.

⭐ CALIDAD PREMIUM: Hecha de aluminio y una tapa de madera recubierta de plástico, la mesa es muy sólida y resistirá todos los líos de la noche! Es impermeable y fácil de limpiar, es resistente a los arañazos y no se oxida. Las tazas americanas son reutilizables y pueden usarse más de 20 veces en el lavavajillas.

REFERENCIA: Original Cup es la referencia para el Beer Pong y los juegos de beber en Europa. Todos nuestros productos se prueban y aprueban por nuestros miembros durante noches memorables que a veces son difíciles de recordar.peler !

Out of the blue Beber Shots Pong, con Campo de Juego, 12 Vasos y 2 Bolas, para Aprox. 60 ml, Multicolor (93/2087) € 16.36 in stock 6 new from €11.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Shots Pong, el juego de beber para avanzados

Contenido: campo de juego, 12 vasos de chupito y 2 pelotas

Capacidad de cada vaso: aprox. 60 ml

Divertido juego de beber para la próxima fiesta

Simplemente llena la bebida favorita en los vasos y listo

TRIBU DE SINVERGÜENZAS - Juegos de Mesa Adulto para Fiestas y Risas con [email protected] - Juego de Cartas Made In Spain € 24.50 in stock 1 new from €24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRIBU DE SINVERGUENZAS - Juegos de mesa adulto para echarse unas risas muy gamberro que empieza donde termina la vergüenza.

EL RITUAL - Como miembro de La Tribu te acusarán y acusarás, se te harán y harás preguntas absurdas y entrarás en retos sociales que nunca imaginaste. De los mejores juegos de mesa adulto del mercado.

RISAS ASEGURADAS - El mejor juego de mesa para fiestas para empezar la noche entre [email protected] Prepárate para tener agujetas de tanto reir.

JEFE Y SACRIFICIO - El miembro que acumule más puntos será expulsado de la tribu y el que menos puntos tenga será nombrado Jefe de La Tribu de Sinvergüenzas.

MADE IN SPAIN - Diseñado y fabricado en España por una tribu de amigos cansados de los mismos juegos de mesa de siempre. READ Los 30 mejores Silla Infantil Madera capaces: la mejor revisión sobre Silla Infantil Madera

THE TWIDDLERS Torre de Borrachos 54 Piezas, Divertido Juego de Beber, Fiestas. € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecto para las fiestas - Un juego divertidísimo para jugar en el mejor de los casos, y mucho más cuando se está ebrio, ¡La torre de borrachos siempre es un éxito en las fiestas!

Gran Rompedor de Hielo - Nuestro juego de beber de la torre de bloques es un gran rompedor de hielo en las reuniones.

Fácil de jugar - Incluso si nunca has jugado antes, es muy fácil de aprender rápidamente.

Indestructible - Tal vez la mejor calidad para un juego de beber, los bloques están hechos de madera resistente y por lo tanto son ¡Prácticamente irrompibles!

Garantía - Ofrecemos una garantía del 100% de un año en todos nuestros productos. Si tiene alguna pregunta sobre un producto o montaje, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

MarckersHome Divertido Juego de Beber para Adultos,Beer Pong,Juegos de Mesa Adulto,Juegos de Cartas para Fiestas,Juego para Festivales y Fiestas,Accesorio de Fiesta,Regalos Divertidos para Hombres € 15.99

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99

1 used from €15.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego completo de Beer Pong: el paquete incluye 15 vasos de plástico lavables y reutilizables rojos + 15 azules, 8 pelotas de ping pong, 20 dados, 1 bolsa de almacenamiento, 104 personalizados 'Never Have I Ever', 'Most Likely', 'Drink or Dare', Tarjetas 'Super Borracho' y 'Copa del Rey', Folleto de Reglas.

Diversión garantizada: tareas geniales, temas de conversación emocionantes, buen humor está aquí. No debes perderte este juego de beber. Estas cartas pueden hacer que te diviertas como nunca antes. ¡Esto es Beer Pong con una diferencia!

Alta calidad: este juego de cerveza está hecho de materiales de alta calidad, la superficie es resistente al agua, fácil de limpiar y resistente al desgarro, puedes jugar muchas veces.

Comienzo de fiesta perfecto: este divertido paquete de juegos de fiesta para adultos es el complemento perfecto para tus fiestas, noches de juegos para adultos, prebebidas, despedidas de soltero, barbacoas, noches de estudiantes, cumpleaños, reuniones, cenas o reuniones con alcohol, tanto en interiores como al aire libre.

Consejos cálidos: ¡Ofrecemos garantía de satisfacción! Si tiene algún problema después de recibirlo, no dude en contactarnos y haremos todo lo posible para resolver sus problemas.

Juego de Beer Pong Player | 1 Mesa Beer Pong + 120 Tazas (60 Azules y 60 Rojas) + 6 Bolas | Mesa Oficial | Juego de Beber | OriginalCup® € 104.99 in stock 1 new from €104.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PAQUETE OFICIAL COMPLETO: ¡El paquete completo para jugar al Beer Pong! Contiene 1 mesa de Beer Pong aprobada por la Serie Mundial, 120 vasos reutilizables de 53cl de American Beer Pong (60 rojos y 60 azules para ambos equipos) y 6 bolas de Beer Pong.

BEER PONG: Cada equipo (1 o 2 jugadores) juega por turnos y debe apuntar a las copas opuestas. Cuando el disparo es exitoso, la copa debe ser bebida y removida. El equipo que no tiene más copas ha perdido el juego. LO HUNDO, LO BEBES.

⚖️ DIMENSIONES: Desplegada la mesa es de 240 x 60 x 70 cm (largo x ancho x alto). Doblado es de 60 x 60 x 15 cm. Peso: 9 kg. Ligero y fácil de llevar, no podrás ir a la noche sin llevártelo contigo.

⭐ CALIDAD PREMIUM: Hecha de aluminio y una tapa de madera recubierta de plástico, la mesa es muy sólida y resistirá todos los líos de la noche! Es impermeable y fácil de limpiar, es resistente a los arañazos y no se oxida. Las tazas americanas son reutilizables y pueden usarse más de 20 veces en el lavavajillas.

REFERENCIA: Original Cup es la referencia para el Beer Pong y los juegos de beber en Europa. Todos nuestros productos se prueban y aprueban por nuestros miembros durante noches memorables que a veces son difíciles de recordar.peler !

República Bananera | Juego Cartas para Fiestas | Juegos de Mesa en Español | Risas con Amigos, Diversión Asegurada | De 3 a 15 Jugadores | 550 Cartas € 26.95

€ 24.50 in stock 14 new from €24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Risas aseguradas, tus amigos no querrán irse de casa!

Rompe todos tus tabús en una noche que fingirás no recordar.

⚡ Muy fácil de aprender, un minuto después de abrir la caja ya podréis estar jugando

550 cartas con tantas combinaciones que podrás jugar años

De 20 a 60 minutos, de 3 a 15 jugadores

SARANDONGA, El Juego de Las Canciones de Nuestra Vida - Juego Divertido para Jugar con Familia y Amigos. De los 60 a la actualidad € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un party game divertido para amantes de la música con casi 200 pruebas que os harán cantar, bailar, recitar, tararear y... ¡pasarlo booooomba!

Tirad el dado y leed la tarjeta de una de sus seis categorías diferentes, ¡Que comience el show!

Si buscas juegos de mesa familiares divertidos, con Sarandonga las risas están aseguradas. También ideal para un rato de juegos de mesa adulto

Sarandonga ocupa poco espacio y sus cartas laminadas de calidad hacen que se pueda jugar de fiesta, de viaje o de tranquis con familia o amigos. Además es muy fácil de jugar: un dado, seis categorías, dos equipos con ganas de disfrutar y un solo equipo ganador. Estas son sus seis categorías:

1. PAROLE, PAROLE: Si os proponemos una palabra, por ejemplo, “amor”, ¿cuántas canciones podéis cantar que la contengan?

