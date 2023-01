Inicio » Top News Los 30 mejores Jamones Ibericos De Bellota capaces: la mejor revisión sobre Jamones Ibericos De Bellota Top News Los 30 mejores Jamones Ibericos De Bellota capaces: la mejor revisión sobre Jamones Ibericos De Bellota 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cinco Jotas - Paleta Bellota 100% Ibérico 5J, tramo de 5 a 6 kg de peso € 244.95 in stock 2 new from €229.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinco Jotas es jamón de bellota 100% ibérico procede de una cuidada selección de cerdos criados en libertad en las hermosas dehesas del Suroeste Peninsular

A la vista: menos oblonga que el jamón, estilizada. Se aprecia un recubrimiento externo de mohos, levaduras

Al corte: brillante de color intenso, entre rosáceo y rojo

Al tacto: untuoso y con la resistencia justa

En nariz y boca: Armonía de fragancias y sabores extremadamente placenteros

Corsevilla - Jamon de Bellota Iberico - Jamon Iberico - Jamon Iberico Bellota - Iberico de Bellota - Calidad Gourmet - Iberico Bellota - Regalo - Sin Gluten - Sin Lactosa (8 kilogramos. aprox.) € 295.00 in stock 1 new from €295.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECOMENDACION DE CONSERVACION - Conservar la pieza fuera de su envoltorio en lugar fresco y seco. El jamón se colocará sobre el jamonero y se empezará a cortar en lonchas lo más finas posibles por la zona menos gruesa llamada babilla Al finalizar cada corte, se cubrirá la zona cortada con el tocino sobrante, evitando así que se reseque y pierda jugosidad. También se debe cubrir todo el jamón con un paño para conservarlo mejor.

CURACION - Superior a dos años y medio en secaderos naturales.

SABOR Y AROMA - Aroma penetrante y sutil, se funde en boca, sabor intenso, complejo y elegante, con notas dulces y de bellota - Sin Gluten - Sin Lactosa.

TEXTURA Y COLOR - Color rojo con vetas de grasa blanca brillante. La grasa le transmite una consistencia jugosa y untuosa. Sabor y aroma - Aroma penetrante y sutil, se funde en boca, sabor intenso, complejo y elegante, con notas dulces y de bellota.

RECOMENDACION DE CONSUMO - No recomendable consumir del frigorífico dado que pierde aromas y sabor, dejarlo atemperar. Temperatura óptima de consumo 20º-25º

Balsanera Ibérico - Jamón Ibérico de Bellota 100% D.O. Los Pedroches | Premio 'Encina de Oro' y 'Great Taste Award' | Peso aproximado de 7,5 - 8 Kg | Curación de 32 a 40 meses € 595.00 in stock 1 new from €595.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAMÓN 100% IBÉRICO DE BELLOTA | Los jamones ibéricos Balsanera son piezas únicas procedentes de cerdos 100% ibéricos criados en libertad en las dehesas del Valle de los Pedroches, exclusivamente alimentados en sus últimos meses a base de bellota de encina y hierba

D.O.P. LOS PEDROCHES | Nuestras instalaciones se encuentran en Añora, corazón de la comarca de Los Pedroches. Este enclave permite al cerdo ibérico alimentarse de la bellota de encina, cuyo alto contenido en azúcares naturales aporta al jamón de Los Pedroches su característico sabor dulce

SABOR | El secreto de su sabor es nuestro continuo proceso de selección llevado a cabo por nuestros expertos, sumado a nuestro lento proceso de curación en secaderos naturales. Nuestros jamones han sido galardonados con el premio 'Encina de Oro' y 'Great Taste Award'

CURACIÓN | Su curación se consigue mediante una maduración muy lenta en secadero natural y un posterior reposo en bodega natural, ubicada a 5 metros bajo tierra, para conseguir los parámetros de humedad y temperatura óptimos.

BALSANERA IBÉRICO | Cuidamos los detalles de la producción y transformación del ibérico. Aprovechamos nuestro inigualable entorno, garantizamos la calidad del proceso productivo y aplicamos el saber hacer tradicional sin dejar de invertir en un continuo proceso de innovación

Jamón de Bellota 100% Ibérico Monte Nevado | Peso Mín. 7kg | Curación Media 42 Meses | Premio Mejor Jamon de Bellota Alimentos de España | Pata Negra 100% € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [PREMIADO EN 2018 MEJOR JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO DE ESPAÑA]: Nuestro Jamón Bellota 100% Ibérico (peso min. 7kg) procede de cerdos 100% raza ibérica criados en las mejores dehesas en el sureste de España. La superficie media por cerdo es de casi 3 hectáreas, espacio muy superior al mínimo marcado por la norma del Ibérico. Este jamón ha sido premiado como El Mejor Jamón de Bellota 100% Ibérico de España por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

[CURACIÓN LENTA PARA UN EQUILIBRIO PERFECTO DE AROMAS Y SABORES]: Sus 42 meses de curación media en nuestros secaderos naturales junto con una revisión minuciosa realizada por nuestros maestros jamoneros hacen que cada jamón salga en su punto de curación, aromas y sabores único de cada jamón. Gracias a este proceso de curación podrás disfrutar de una carne de color rojo intenso, jugosa, con sabor largo que funde en una grasa brillante y untuosa de fino veteado.

[JAMÓN 100% IBÉRICO ESPAÑOL (PATA NEGRA)]: Procede de cerdos 100% raza ibérica criados en nuestras dehesas en el sureste de España. La norma del ibérico exige un mínimo de 1 ha por cerdo, pero en Monte Nevado queremos dar un cuidado superior para nuestros cerdos, por eso damos un espacio de casi 3 ha por cerdo. Este amplio entorno permite a nuestros cerdos alimentarse de bellotas y hierba, trotar, descansar, beber y bañarse tranquilamente.

[LA BELLOTA Y LA HIERBA EN LOS JAMONES]: Las bellotas y la hierba son los recursos naturales principales que podemos encontrar en nuestras dehesas. La bellota, con su gran aporte en carbohidratos y en ácido oleico, y la hierba, con sus vitaminas y componentes minerales, determinan los aromas de la carne.

[ENVASADO AL VACÍO Y RECOMENDACIONES]: Para conservar todos sus aromas y sabores todos nuestros jamones están envasados al vacío. Se entregan envueltos en una funda negra con caja de presentación Monte Nevado, una presentación perfecta para regalar. RECOMENDACIONES CONSERVACIÓN Y CONSUMO: Se recomienda mantener el jamón en un lugar fresco y seco. A la hora de cortar o consumir el jamón es recomendable hacerlo a temperatura ambiente. READ Los 30 mejores juego de tronos poster capaces: la mejor revisión sobre juego de tronos poster

NOEL Jamón 100% Bellota Ibérico 36 meses curación 7 a 9 kg (sin jamonero) € 399.99 in stock 1 new from €399.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No se vende con jamonero.

CURACIÓN: 36 meses.

CARACTERÍSTICAS: Nuestro Jamón de Bellota 100% Ibérico es un producto de alta calidad que nace de nuestra más pura tradición, dedicación y paciencia. Se elabora a partir de una selección del mejor cerdo ibérico criado en semi libertad y alimentado a base de pasto y bellotas. Se cura pacientemente durante 36 meses para lograr su sabor, aroma y textura.

CONSERVACIÓN: Mantener en lugar seco y fresco.

OTROS: Sin gluten.

Jamón de Bellota 100% Raza Ibérica 7 BELLOTAS® Pata Negra Guijuelo (Pieza +7,0 Kg.) € 490.00 in stock 1 new from €490.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jamón de Bellota 100% Ibérico Pata Negra de pata fina y alargada elaborado de manera limitada usando métodos ancestrales de Salamanca.

Un Jamón de pata negra con mas de 48 meses de curación en bodega Natural. Jamón de bellota proveniente de cerdo 100% ibérico de raza autóctona criado en total libertad.

Jamón proveniente de cerdo ibérico autóctono criado en Libertad en Salamanca y alimentado exclusivamente de Bellota, hierbas y frutos del campo

Sin Colorantes, Sin Gluten, Sin Lactosa, 100% Natural

8 - 8.5 kg Jamon Iberico de Bellota 100% Iberico DOP Jabugo Summun - Jamon Iberico de Elaboracion Artesanal - Embutidos Ibericos de Bellota - € 635.90 in stock 1 new from €635.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enhorabuena, has elegido el mejor jamón de Olalla, único, incomparable, un auténtico lujo, con denominación de origen protegida “Calidad Summun”, el sabor de este producto gourmet no deja indiferente a ningún paladar. Se trata de un alimento jugoso cuyo sabor inigualable te estalla en la boca y cuya grasa se funde con el calor de la lengua. Lo reconocerás pues deja tras de sí un inconfundible regusto a tradición, a naturaleza, y a las dehesas de Huelva.

Confeccionado por los mejores MAESTROS JAMONEROS DEL SUR DE ESPAÑA, este producto se elabora de forma respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Y eso no es todo; recientes estudios constatan los diversos beneficios para la salud que se derivan del consumo de jamón ibérico, pues el secreto de un corazón sano se esconde en su grasa, repleta de numerosas propiedades cardiosaludables.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO: Debemos cortar solamente el jamón que vayamos a consumir en ese momento. Hay que procurar cortar lonchas finas de tamaño medio y con algo de grasa intramuscular para hacerlas más jugosas. Cortar y colocar sobre el plato dejando que el producto se oree 5 minutos y recupere sus aromas naturales.

Apostamos por un fantástico JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA procedente de CERDOS IBÉRICOS PUROS ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE A BASE DE BELLOTAS Y CRIADOS AL AIRE LIBRE. Este jamón es de DOBLE MONTANERA que se realiza EN DEHESAS PROPIAS lo que le confiere un SABOR EXTRAORDINARIAMENTE REFINADO Y A LA VEZ POTENTE. Piezas que tienen una curación óptima de 36 meses en nuestros secaderos naturales cuidados con la máxima profesionalidad y tradición.

¿SE TE HACE LA BOCA AGUA? ¡PUES NO LO PIENSES DOS VECES! Comprar jamón ibérico de mejor calidad nunca ha sido tan rápido, tan seguro ¡ni tan fácil! Se acabaron esos días en los que debíamos acudir a una tienda especializada para comprar los mejores jamones y embutidos ibéricos gourmet, perdiendo tiempo y dinero por el camino. Ahora, TU JAMÓN IBÉRICO AL GUSTO ESTÁ A TAN SOLO UN CLICK DE DISTANCIA.

CINCOJOTAS Jamón 5J 100% ibérico de Bellota, 7,50 a 8KG € 590.00 in stock 2 new from €590.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jamón cinco jota

Jamón 5j

Jamón 100% iberico y de bellota

El mejor jamón del mundo

Jamón de Bellota

Jamón 5 Jotas 7-8 kg- Envío 24 h + Funda de Regalo. Jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas - Enviado por Cosecha Privada (Jamón 7 - 8 kg) € 679.00 in stock 1 new from €679.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jamón Cinco Jotas - 5J

El auténtico Jamón de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas

Jamón 7-8 kg

Jamón Regalo. Cinco Jotas es jamón de bellota 100% ibérico procede de una cuidada selección de cerdos criados en libertad en las hermosas dehesas del Suroeste Peninsular

Sorprende a tus amigos y familiares, con el mejor jamón dle mundo

Jamón de Bellota 100% Ibérico, PATA NEGRA "Etiqueta Negra", Pieza de 7,5 Kg aprox, Elaboración artesanal. BERÍDICO. JAMON IBERICO BELLOTA. Extremadura. € 460.55 in stock 1 new from €460.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTIENE: Jamón de Cebo de Campo Ibérico. 50% Raza Ibérica, de 7,5 Kg aprox (Jamonero no incluido)

DIRECTO DE FÁBRICA: La elaboración de nuestras piezas ibéricas se hace de forma artesanal, controlada siempre por los maestros jamoneros que le dan el punto de curación óptima al producto.

CALIDAD: Todos los Jamones, Paletas y Lomos de Berídico cumplen con el vigente R.D. 4/2014 regulador de las calidades de los productos ibéricos. Certificados por Certicalidad y Certificado por AENOR con la norma ISO 9001:2015

FUENTE DE SALUD: Por su composición en ácidos grasos monoinsaturados y otros compuestos que aporta la raza, sistema de cría y engorde, disminuyen la tasa de colesterol perjudicial para el organismo. Es un producto único, tesoro de nuestro patrimonio que aúna tradición y experiencia.

PRESENTACIÓN en cajas diseñadas para regalo.

Cinco Jotas Paleta 4,5-5 kg - Envío 24 h - Funda Regalo - Paleta de bellota 100% ibérico Cinco Jotas - 5J - Enviado por Cosecha Privada (Paleta 4,5 - 5 kg) € 204.95 in stock 1 new from €204.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paleta 100 % Bellota Cinco Jotas

El auténtico Jamón de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas

Paleta 4,5-5kg

Paleta Ibérica. A la vista: menos oblonga que el jamón, estilizada. Se aprecia un recubrimiento externo de mohos, levaduras

Sorprende a tus amigos y familiares, con el mejor jamón dle mundo

Jamón de Bellota 100% Ibérico, Pack de 9 sobres de 100 g cortado a mano y envasados al vacío. Jamón Ibérico Bellota. Extremadura. BERÍDICO € 155.50 in stock 1 new from €155.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTIENE: 9 Sobres de 100 g de Jamón de Bellota 100% Ibérico cortado a cuchillo por nuestro maestro jamonero y envasados al vacío

DIRECTO DE FÁBRICA: La elaboración de nuestras piezas ibéricas se hace de forma artesanal, controlada siempre por los maestros jamoneros que le dan el punto de curación óptima al producto.

CALIDAD: Todos los Jamones, Paletas y Lomos de Berídico cumplen con el vigente R.D. 4/2014 regulador de las calidades de los productos ibéricos. Certificados por Certicalidad y Certificado por AENOR con la norma ISO 9001:2015ptima del Jamón.

FUENTE DE SALUD: Por su composición en ácidos grasos monoinsaturados y otros compuestos que aporta la raza, sistema de cría y engorde, disminuyen la tasa de colesterol perjudicial para el organismo. Es un producto único, tesoro de nuestro patrimonio que aúna tradición y experiencia.

PRESENTACIÓN en cajas diseñadas para regalo

Paleta Ibérica 100% Pura de Bellota (Pata Negra) 4 - 4.5 kg - Jamón Ibérico de Bellota (Paletilla) € 174.99 in stock 1 new from €174.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procedencia: Extremadura - España. Curación: 36 meses.

La paleta ibérica 100% pura de Bellota es una pieza obtenida de las extremidades anteriores del cerdo ibérico, se caracteriza por su forma estilizada, finura de caña, con pezuña negra y grasa blanda, brillante y textura suave.

Su sabor es exquisito y delicado y en el paladar destaca su prolongado aroma.

La paleta ibérica pura de bellota proviene de cerdos alimentados con bellota, al aire libre, en las dehesas de Extremadura.

En el corte se pueden apreciar pequeñas "motas" o "cristales" de color blanco, señal de una curación lenta y una baja salinidad. No incluye jamonero.

7.5 - 8 kg Jamon Iberico de Bellota 100% Raza Iberica - Jamon Iberico de Elaboracion Artesanal - Embutidos Ibericos de Bellota - € 476.90 in stock 1 new from €476.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elaborado a partir de los MEJORES EJEMPLARES DE CERDO IBÉRICO, el sabor de este producto gourmet curado no deja indiferente a ningún paladar. Se trata de un alimento jugoso cuyo sabor inigualable te estalla en la boca y cuya grasa se funde con el calor de la lengua. Lo reconocerás pues deja tras de sí un inconfundible regusto a tradición, a naturaleza, y a las dehesas de Huelva.

Confeccionado por los mejores MAESTROS JAMONEROS DEL SUR DE ESPAÑA, este producto se elabora de forma respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Y eso no es todo; recientes estudios constatan los diversos beneficios para la salud que se derivan del consumo de jamón ibérico, pues el secreto de un corazón sano se esconde en su grasa, repleta de numerosas propiedades cardiosaludables.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO: Debemos cortar solamente el jamón que vayamos a consumir en ese momento. Hay que procurar cortar lonchas finas de tamaño medio y con algo de grasa intramuscular para hacerlas más jugosas. Cortar y colocar sobre el plato dejando que el producto se oree 5 minutos y recupere sus aromas naturales.

Apostamos por un fantástico JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA procedente de CERDOS IBÉRICOS ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE A BASE DE BELLOTAS. Este proceso se realiza durante el PERÍODO DE MONTANERA EN DEHESAS PROPIAS lo que le confiere un SABOR EXTRAORDINARIAMENTE REFINADO Y A LA VEZ POTENTE. Piezas que tienen una curación óptima en nuestros secaderos naturales cuidados con la máxima profesionalidad y tradición.

¿SE TE HACE LA BOCA AGUA? ¡PUES NO LO PIENSES DOS VECES! Comprar jamón ibérico de mejor calidad nunca ha sido tan rápido, tan seguro ¡ni tan fácil! Se acabaron esos días en los que debíamos acudir a una tienda especializada para comprar los mejores jamones y embutidos ibéricos gourmet, perdiendo tiempo y dinero por el camino. Ahora, TU JAMÓN IBÉRICO AL GUSTO ESTÁ A TAN SOLO UN CLICK DE DISTANCIA.

IBERIC BOX Jamón Ibérico de Bellota | Origen Sierra de Aracena | Etiqueta Negra | Jamón de Bellota 100% Raza Ibérica | Pata de aprox 7,5 - 8,5 kg € 389.00 in stock 1 new from €389.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CERDOS 100% IBÉRICOS: Procedente de cerdos de raza 100% ibérica criados al aire libre en nuestras dehesas; reservas naturales con condiciones que aseguran su bienestar y la mejor calidad sensorial y nutricional.

JAMÓN DE BELLOTA: Nuestros cerdos ibéricos tienen una alimentación natural a base de bellota y pasto de nuestras dehesas, que dan al jamón ibérico ese sabor intenso, delicado y lleno de matices que tanto lo caracterizan.

SIERRA DE ARACENA: Ubicada en el extremo occidental de Sierra Morena y al norte de la provincia de Huelva, cuenta con dehesas perfectas para el crecimiento de nuestros cerdos ibéricos.

JAMÓN CURADO EN BODEGA: Una curación natural de al menos 36 meses en nuestros secaderos de El Repilado, con los niveles de temperatura y humedad adecuados, hacen que nuestros jamones ibéricos lleguen a tu mesa en su punto justo de maduración.

ETIQUETA NEGRA: Para que nuestras paletas puedan lucir esta etiqueta, criamos en libertad a nuestros cerdos de raza 100% ibérica y los alimentamos con bellotas. READ Los 30 mejores Aplique Led Espejo Baño capaces: la mejor revisión sobre Aplique Led Espejo Baño

Paleta Bellota Ibérica 100% Raza Ibérica. Paleta Ibérica ARTIBÉRICO. Peso pieza entera de 4,5 a 5 kg. Paleta Bellota Ibérica con 24 meses de curación. Jamones Ibéricos. Jamón Ibérico Bellota. Jamones. € 137.99 in stock 1 new from €137.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PALETA: Calidad excepcional gracias a que provienen de cerdos criados en libertad en las dehesas de Artibérico y alimentados exclusivamente de bellotas y pastos naturales. Artibérico Oro Bellota, un acierto en todos los sentidos. En Artibérico somos ganaderos y productores del cerdo ibérico. Jamón de pata negra. J.

CATA: Disfruta de todos los matices y extraordinario sabor de nuestra paleta de bellota 100% ibérica. Con un sabor suave y delicado sentirás como se funde cada loncha al degustarla. Nuestras paletas están reconocidas por tener una de las carnes más jugosas, a lo que se le añade su textura y sabor especial entre dulce y salado. Jamones Ibéricos. Paleta ibérica bellota.

SOBRE NOSOTROS: Somos ganaderos, productores y distribuidores del cerdo ibérico. Cada uno de nuestros productos conservan el carácter tradicional. Entre todos nuestros artículos destacamos: Jamones y Paletas de Bellota 100% ibéricos, Jamones y Paletas de Bellota 50% Ibéricos, Jamones y Paletas Ibéricos de Campo y Jamones y Paletas Ibéricos de Cebo. En nuestras dehesas de Jabugo, Guijuelo y Extremadura se forjan los mejores Jamones y Paletas para nuestros clientes. Jamon Iberico de bellota.

CALIDAD: Nuestros Jamones presentan Brida Negra, lo que implica: Producto ibérico procedente de jamones de bellota 100% ibéricos seleccionados. Clasificados según la Norma de Calidad como Jamón de Bellota 100 % Ibérico. Jamones Ibéricos de Bellota. Jamón de Bellota. Jamones. Calidad excepcional garantizada con la distinción de “brida negra”, que representa la máxima calidad de los productos ibéricos. Raza Ibérica.

INGREDIENTES: Paleta de cerdo 100% ibérica, sal, conservadores (E-250 y E-252) y antioxidantes (E-301 y E-331). Conservación y Consumo: Antes de abrir el producto conservar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes de 18 meses.

JAMÓN DE BELLOTA 100 % RAZA IBÉRICA, PROCEDENTE DE HUELVA , PIEZA DE 7,5 A 8,3 KG. € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Jamón de Bellota 100 % raza ibérica, procedentes de cerdos criados en libertad.

⭐ Procedentes de huelva, cuna del ibérico, y siendo esta la maxima categoria de ibérico dentro de la norma.

⭐ Enviado desde la bodega a su casa, son procedentes de jamones de Bellota etiqueta negra.

⭐ Se recomienda consumir a temperaruta ambiente, cortada muy finita para que desprenda todos sus aromas y aceites naturales.

Jamón de bellota 100% ibérico D.O. Dehesa de Extremadura (Entero 8-8,5kg) € 550.00 in stock 1 new from €550.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RAZA. Cerdo 100% ibérico, criado libremente en la dehesa de Extremadura y alimentado a base de bellota y otros productos naturales que se extienden por las grandes llanuras: flores, hierbas, pastos… Alimentación que potencia la excelencia de la carne y le confiere interesantes matices aromáticos.

ELABORACIÓN. Curación de 36 meses, en un minucioso proceso desarrollado por los maestros jamoneros de Extrem Puro Extremadura.

A LA VISTA. Suculenta pieza entera de jamón ibérico que esconde en su interior un intenso color rojo. Durante el loncheado se hace visible también el brillo que le proporciona la grasa, untuosa y nacarada.

AL TACTO. Las pequeñas vetas de grasa infiltradas entre las capas de carne magra confieren una sensación aterciopelada; suavidad y terneza dignas para los paladares más exigentes.

AROMA Y SABOR. Atesora en su interior los matices virginales del oleico, en una combinación aromática que se traduce en una sensación herbácea, floral... Dulce y penetrante. Al paladar, esta sensación se transforma en una explosión de sabores intensos que, finalizada la experiencia, deja en boca un interesante regusto ibérico.

La Finojosa - Jamón de Bellota Ibérico - Pieza Entera de Raza Ibérica - Peso de 8 a 8,5 kg - Mínimo 36 Meses de Curación - Pata de Jamón - Aroma Agradable e Intenso - Dehesa de Los Pedroches € 336.00 in stock 1 new from €336.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO: Procede de una selección de cerdos ibéricos criados en libertad en la dehesa de Los Pedroches. Obtenemos su gran sabor y aroma gracias a una cuidada alimentación, donde la parte final está compuesta de bellotas y hierbas del entorno natural.

✅ EN NARIZ Y BOCA: La armonía de sensaciones que hemos conseguido transmite las características de un verdadero jamón ibérico. Posee un sabor dulce y poco salado que deja una agradable sensación en el paladar. La nota final la pone un aroma intenso y reposado.

✅ A LA VISTA: Su forma alargada y estilizada se funde con una textura untuosa de color rojizo oscuro con infiltraciones de grasa en el músculo. Unas características visuales a las que acompaña un precinto de color rojo numerado, señalando su categoría.

✅ DEHESA DE LOS PEDROCHES: Considerada la extensión de encinar más importante de Europa, esta tierra situada en Sierra Morena (Córdoba) proporciona uno de los jamones y embutidos más exquisitos del mundo. Lo hace gracias a la abundancia de bellota y a poseer un extraordinario espacio natural para realizar la montanera.

✅ LA FINOJOSA: Una larga tradición en la crianza de cerdos ibéricos autóctonos ha hecho de nuestra empresa familiar un referente en la producción de jamones y embutidos. Fusionamos tradición y vanguardia con las características especiales del Valle de los Pedroches para ofrecerte un auténtico producto pata negra.

Sanchez Romero Carvajal - Jamón Bellota 100% Ibérico, tramo de 7 a 8 kg de peso € 399.00 in stock 2 new from €399.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto elaborado con las extremidades posteriores del cerdo. Criado en extensivo en las dehesas de la Península Ibérica y alimentado con bellota durante la época de Montanera

A la vista: la pieza tiene forma estilizada, apreciándose el recubrimiento externo de mohos, levaduras

Al corte: brillante de color intenso, entre rosáceo y rojo

Al tacto: untuoso y con la resistencia justa

En nariz y boca: Armonía de fragancias y sabores extremadamente placenteros

Finca Jarallana - Jamón de Bellota Ibérico 50% - Pieza de 9 kg Aprox. Secado Natural y 3 Años de Curación - Cerdos Raza Ibérica Alimentados con Bellotas € 259.95 in stock 1 new from €259.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANJAR DE DIOSES: Este jamón tiene el origen en el cruce de cerdas 100% Raza Ibérica con verracos de raza Duroc que se emplean para mejorar la infiltración de la grasa intramuscular que cada vez es más demandada por el consumidor. Estos cerdos son criados en libertad y engordados con bellotas en nuestra dehesa de encinas y alcornoques durante la época que comienza en el mes de octubre y termina en abril, lo que se conoce como montanera.

ELABORACIÓN: El proceso de secado como todo lo bueno en la vida tiene que ser lento para que la curación sea uniforme. Primero se cubre con sal para que se conserve y le dé el punto justo de sabor, después pasa 2 años en el secadero natural y acaba en la bodega que oscila entre 14 y 18 grados donde se asienta y coge cuerpo terminando así el proceso de curación.

CARACTERÍSTICAS: El Jamón Bellota Ibérico 50% Raza Ibérica JARALLANA se caracteriza por una infiltración uniforme que tiene como base el color carmesí sobre un océano blanco aceitoso. Posee un aroma capaz de despertar la zona instintiva del cerebro que estimula la salivación para culminar con un sabor que no te dejará indiferente.

DISFRUTA: Un aperitivo perfecto para el día a día o para un tapeo entre amigos. Todos tus comensales repetirán, ya que cada una de las piezas puestas a la venta es el resultado de un minucioso juicio llevado a cabo por un experto que asegura que el jamón reúne todas las características necesarias y obligatorias para poder poner en su mesa.

FINCA JARALLANA: Nuestra dehesa está formada por más de 1500 hectáreas de encinas y alcornoques situadas junto al parque Nacional de Monfragüe, está dedicada exclusivamente a la cría sostenible de los animales. Allí, nuestros cerdos de raza ibérica se desarrollan de manera extensiva para dar lugar a uno de los productos más exquisitos del mundo, el jamón Ibérico.

Jamón 100% Ibérico de Bellota ALBA ROMERO | Peso aproximado de 7 KG | Pieza entera + cubrejamón € 315.00 in stock 1 new from €315.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jamón 100% Ibérico de Bellota, medalla de oro al mejor Jamón Ibérico del mundo IFFA 2019.

Cerdos 100% ibéricos con doble montanera engordados en libertad en dehesas de encinas y alcornoques.

Curación mínima de 36 meses en secaderos naturales de Jabugo. Máxima calidad al mejor precio.

Elaborado artesanalmente en Jabugo de la mano de los mejores maestros jamoneros.

Incluye cubrejamón para ayudar a proteger y preservar el producto durante su consumo.

Corsevilla - Estuche Jamon de Bellota Iberico Loncheado - Sobre Jamon Bellota Iberico - Jamon Iberico Bellota - Embutidos - Sin Gluten - Sin Lactosa - Pack 12 unidades - 100 gramos por sobre. € 139.00 in stock 1 new from €139.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECOMENDACION DE CONSUMO - Solo tienes que sacar cada sobre de jamón una hora antes del frigorífico y dejarlo a temperatura ambiente.

CURACION - Superior a dos años y medio en secaderos naturales.

SABOR Y AROMA - Aroma penetrante y sutil, se funde en boca, sabor intenso, complejo y elegante, con notas dulces y de bellota.

FORMATO Y PESO - Sobres de 100 gramos cada uno.

INGREDIENTES - Jamón de cerdo ibérico de bellota, sal, dextrosa, azúcar, antioxidantes, E-301 y conservadores y E-252.

Jamón Bellota 100% ibérico 5J loncheado cortado a mano - Todo un Cinco Jotas cortado a mano 26 sobres de 80 g + taquitos + hueso € 648.50 in stock 1 new from €648.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinco Jotas es jamón de bellota 100% ibérico procede de una cuidada selección de cerdos criados en libertad en las hermosas dehesas del Suroeste Peninsular

El Jamón Ibérico Cinco Jotas Entero Cortado a Mano consta de un estuche único con un Jamón Cinco Jotas entero ya preparado en 26 sobres de 80 gr. Perfecto para un regalo

Un lote presentado en caja de lujo exclusiva de Cinco Jotas. Un Jamón Cinco Jotas totalmente cortado a mano en 26 sobres y troceado en taquitos y huesos envasados en sobres individuales al vacío

Dentro encontrarás: Libro explicativo, 26 sobres de Jamón Cinco Jotas cortados a mano de 80 gr., Taquitos de Jamón Cinco Jotas , huesos del jamón

Lote Para Aquellos Que Quieren Disfrutar De Un Jamón Entero Sin Tener Que Pasar Tiempo Cortándolo READ ¿Cuáles son los juegos de switch a los que más has jugado este año? Descúbrelo en la revisión anual de Nintendo

Jamón de Bellota 50% Ibérico. Jamón Ibérico IBERTERRA. Peso pieza entera de 6 a 7 kg. Jamón Bellota Ibérica con 36 meses de curación. Raza Ibérica. Jamones Ibéricos. Jamón Ibérico Bellota. € 268.99 in stock 1 new from €268.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAMÓN: Una pieza exclusiva obtenida de las patas traseras de cerdos de raza ibérica con una pureza del 50% y 75%. Alimentados exclusivamente de bellotas y pastos de dehesas, sometido a la acción de la sal y posteriormente a un proceso de secado y maduración en bodega que otorga al producto unas características especiales en cuanto a su sabor, aroma y textura. Jamones Ibéricos de Bellota. Jamón de Bellota.

CATA: El Jamón 50% ibérico de bellota contiene una mayor cantidad de grasa infiltrada lo que le aporta un gusto característico muy apreciado en la alta cocina. La grasa del Jamón 50% ibérico de bellota IBERTERRA tiene un porcentaje elevado de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, similares a los que contiene el aceite de oliva y que ayudan a mantener un adecuado nivel de colesterol en la sangre. Jamones Ibéricos. Jamones. Jamón Serrano.

PROCEDENCIA: Somos una familia de ganaderos y productores dedicada desde varias generaciones a la crianza y explotación del cerdo ibérico. Nuestra misión es conservar nuestro legado y llevar a todo el mundo el sabor y la esencia natural de nuestra tierra. Nuestros jamones son originales de dos de las zonas con mejores piezas de España, Jabugo (Huelva) y Monesterio (Badajoz). Jamones de Huelva.

CALIDAD: Salazón cárnica elaborada con la masa muscular y huesos de la extremidad posterior de cerdos ibéricos, perfilado en sus bordes hasta la aparición del músculo, conservando la corteza y la pezuña, que ha sufrido un proceso de maduración- desecación adecuados. Clasificados según la Norma de Calidad como Jamón de Bellota 50 % Ibérico.

INGREDIENTES: Jamón de cerdo 50% ibérico, sal, conservadores (E-250 y E-252) y antioxidantes (E-301 y E-331). Jamón de bellota.

JAMON DE BELLOTA 100% IBERICO NATURAL D.O.P. Guijuelo (DENOMINACION DE ORIGEN GUIJUELO . PINUCHO ( 8 - 9 Kg) € 600.00 in stock 1 new from €600.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este jamón de bellota 100% ibérico formato premium PINUCHO probablemente uno de los mejores jamones que podamos saborear hoy en día. Natural , no se parece a ningún otro.

Su forma es alargada y estilizada y su carne, fragante y delicada, tiene un aspecto brillante, de color entre rosa y rojo púrpura.

Caña fina, proporción de grasa ideal y un sabor excepcional hacen de esta pieza un manjar único que superará las exigencias de los paladares más exquisitos. 100% Natural, Sin aditivos ni Conservantes Product Description Extremidad posterior, cortada a nivel de la sínfisis isquiopubiana, con pata y hueso, que incluye la pieza osteomuscular íntegra, procedente de cerdos adultos alimentados con bellota, sometida al correspondiente proceso de salazón y curado-maduración.

PESO APROXIMADO: entre (8-9kg.)

Cinco Jotas (5J) Jamón Ibérico 100% Puro de Bellota (6,5-7,0 kg) € 530.00 in stock 6 new from €525.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinco Jotas Jamón Ibérico 100% Puro de Bellota (Enfundado)

Peso: 7,5 - 8,0 kg

Curación: 32 - 40 Meses

Sanchez Romero Carvajal - Paleta Bellota 100% Ibérico, tramo de 5 a 6 kg de peso € 194.95 in stock 3 new from €194.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto elaborado con las extremidades posteriores del cerdo. Criado en extensivo en las dehesas de la Península Ibérica y alimentado con bellota durante la época de Montanera

A la vista: menos oblonga que el jamón, estilizada. Se aprecia un recubrimiento externo de mohos, levaduras

Al corte: brillante de color intenso, entre rosáceo y rojo

Al tacto: untuoso y con la resistencia justa

En nariz y boca: Armonía de fragancias y sabores extremadamente placenteros

Jamón de Bellota 100% Ibérico. Pack de 18 sobres de 100 g cortado a mano + 1 sobre de 100 g de taquitos ibéricos envasados al vacío. BERÍDICO. Jamon Iberico Bellota. Extremadura € 309.90 in stock 1 new from €309.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTIENE: 18 Sobres de 100 g de Jamón de Bellota 100% Ibérico cortado a cuchillo por nuestro maestro jamonero + Regalo de 1 Sobre de 100 g de Taquitos ibéricos, envasados al vacío.

DIRECTO DE FÁBRICA: La elaboración de nuestras piezas ibéricas se hace de forma artesanal, controlada siempre por los maestros jamoneros que le dan el punto de curación óptima al producto.

CALIDAD: Todos los Jamones, Paletas y Lomos de Berídico cumplen con el vigente R.D. 4/2014 regulador de las calidades de los productos ibéricos. Certificados por Certicalidad y Certificado por AENOR con la norma ISO 9001:2015

FUENTE DE SALUD: Por su composición en ácidos grasos monoinsaturados y otros compuestos que aporta la raza, sistema de cría y engorde, disminuyen la tasa de colesterol perjudicial para el organismo. Es un producto único, tesoro de nuestro patrimonio que aúna tradición y experiencia.

PRESENTACIÓN en cajas diseñadas para regalo

1 kg Estuche Jamon Iberico de Bellota 100% Iberico Reserva Pata Negra - 10 Sobres Loncheados de 100 gr de Jamon Iberico Cortado a mano y Envasados al Vacio - Embutidos y Regalos Ibericos Gourmet € 158.90 in stock 1 new from €158.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enhorabuena, HAS ELEGIDO NUESTRO JAMON IBERICO DE BELLOTA 100% PATA NEGRA, único, incomparable, un auténtico lujo, el sabor de este producto gourmet no deja indiferente a ningún paladar. Se trata de un alimento jugoso cuyo sabor inigualable te estalla en la boca y cuya grasa se funde con el calor de la lengua. Lo reconocerás pues deja tras de sí un inconfundible regusto a tradición, a naturaleza, y a las dehesas de Huelva.

Confeccionado por los mejores MAESTROS JAMONEROS DEL SUR DE ESPAÑA, este producto se elabora de forma respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Y eso no es todo; recientes estudios constatan los diversos beneficios para la salud que se derivan del consumo de jamón ibérico, pues el secreto de un corazón sano se esconde en su grasa, repleta de numerosas propiedades cardiosaludables.

Simplemente ABRIR EL SOBRE Y DEGUSTAR - Antes de abrir la bolsa dejarla a temperatura ambiente (20-25º) o pasarla por agua templada a fin de que se pierda el frío de conservación. Posteriormente abrir la bolsa, sacar las lonchas y separarlas cuidadosamente una a una situándolas sobre el plato. Esperar 5 minutos para que el producto se oree y recupere sus aromas naturales. Una vez abierta la bolsa consumir en el momento.

Este JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA procede de CERDOS IBÉRICOS PUROS ALIMENTADOS CON BELLOTAS DURANTE LA MONTANERA Y CRIADOS AL AIRE LIBRE EN DEHESAS PROPIAS lo que le confiere un SABOR EXTRAORDINARIAMENTE REFINADO Y A LA VEZ POTENTE.

¿SE TE HACE LA BOCA AGUA? ¡PUES NO LO PIENSES DOS VECES! Comprar jamón ibérico de mejor calidad nunca ha sido tan rápido, tan seguro ¡ni tan fácil! Se acabaron esos días en los que debíamos acudir a una tienda especializada para comprar los mejores jamones y embutidos ibéricos gourmet, perdiendo tiempo y dinero por el camino. Ahora, TU JAMÓN IBÉRICO AL GUSTO ESTÁ A TAN SOLO UN CLICK DE DISTANCIA.

