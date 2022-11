Inicio » Accesorio Los 30 mejores impresora hp multifuncion capaces: la mejor revisión sobre impresora hp multifuncion Accesorio Los 30 mejores impresora hp multifuncion capaces: la mejor revisión sobre impresora hp multifuncion 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de impresora hp multifuncion?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ impresora hp multifuncion del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Impresora Multifunción HP DeskJet 2720e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Amazon.es Features Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color

Impresión a doble cara manualmente, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

Esta impresora se ha diseñado para que funcione únicamente con cartuchos con chips o circuitos originales de HP y bloqueará cartuchos que utilicen chips o circuitos que no sean de HP; las actualizaciones de firmware periódicas mantienen la efectividad de estas medidas

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

Impresora Multifunción HP DeskJet 4120e 26Q90B - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Amazon.es Features Imprime, escanea, copia y envía por fax móvil en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 8,5 ppm en negro y de 5,5 ppm en color

Alimentador automático de documentos de 35 hojas, Impresión a doble cara manualmente, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

Esta impresora se ha diseñado para que funcione únicamente con cartuchos con chips o circuitos originales de HP y bloqueará cartuchos que utilicen chips o circuitos que no sean de HP; las actualizaciones de firmware periódicas mantienen la efectividad de estas medidas

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

Impresora Multifunción HP OfficeJet Pro 9010e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Amazon.es Features LA MEJOR OPCIÓN PARA LAS PYMES Y LA OFICINA DOMÉSTICA; Imprime, escanea, copia y envía por fax en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 22 ppm en negro y de 18 ppm en color

Alimentador automático de documentos de 35 hojas, Impresión a doble cara de forma automática, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, Ethernet, HP Smart App, USB 2.0 y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SEGURA y SENCILLA: es más segura y te permite ser más productivo gestionando todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

Esta impresora se ha diseñado para que funcione únicamente con cartuchos con chips o circuitos originales de HP y bloqueará cartuchos que utilicen chips o circuitos que no sean de HP; las actualizaciones de firmware periódicas mantienen la efectividad de estas medidas

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada. Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes READ Los 30 mejores Accesorios Para Nintendo Switch capaces: la mejor revisión sobre Accesorios Para Nintendo Switch

Impresora Multifunción HP Envy 6020e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Amazon.es Features LA MEJOR IMPRESORA FAMILIAR; Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 10 ppm en negro y 7 ppm en color

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

Esta impresora se ha diseñado para que funcione únicamente con cartuchos con chips o circuitos originales de HP y bloqueará cartuchos que utilicen chips o circuitos que no sean de HP; las actualizaciones de firmware periódicas mantienen la efectividad de estas medidas

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

Impresora Multifunción HP Envy Inspire 7920e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Amazon.es Features LA MEJOR IMPRESORA FAMILIAR; Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 15 ppm en negro y 10 ppm en color

Impresión a doble cara de forma automática, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

Esta impresora se ha diseñado para que funcione únicamente con cartuchos con chips o circuitos originales de HP y bloqueará cartuchos que utilicen chips o circuitos que no sean de HP; las actualizaciones de firmware periódicas mantienen la efectividad de estas medidas

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

HP LaserJet Pro MFP M428dw W1A28A, Impresora Láser Multifunción, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, 1 Host USB, 1 Puerto USB, HP Smart App, Mopria, Pantalla Táctil a Color, Blanca

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por correo electrónico documentos empresariales con resultados de gran calidad a una velocidad de hasta 40 ppm en negro

La impresora tiene una bandeja de salida de 150 hojas, un AAD de 50 hojas y dos bandejas de entrada, la primera cuenta con una capacidad de 100 hojas y la segunda de hasta 250 hojas

Dispone de una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, 1 Host USB posterior, 1 Puerto USB frontal, HP Smart App y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 59A Negro CF259A y HP 59X Negro de alta capacidad CF259X

HP LaserJet MFP M234sdw 6GX01F, Impresora Láser Multifunción, Imprime, Escanea, Copia, Wi-Fi, Fast Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Panel de control con botones LED, Blanca y Gris

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, escanea y fotocopia documentos profesionales con resultados de gran calidad con una velocidad de hasta 29 ppm en negro

La impresora tiene una bandeja de entrada con una capacidad de hasta 150 hojas, una bandeja de salida con una capacidad de hasta 100 hojas y un AAD de 40 hojas

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, Fast Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tóner originales HP 135A Negro W1350A y HP 135X Negro de alta capacidad W1350X

HP OfficeJet 250 Mobile AiO - Impresora Portátil Multifunción Tinta, Imprime, Escanea, Copia, USB 2.0, Wi-Fi Direct, HP Smart App, Negro

Amazon.es Features Imprime, copia y escanea; con velocidades de impresión de 10/7 ppm en negro y color

La impresora dispone de una bandeja de entrada de hasta 50 hojas; alimentador automático de documentos; además de un escáner de superficie plana

Conectividad inalámbrica y estándar con puerto USB 2.0; Wi-Fi Direct; Bluetooth

Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso desde la aplicación HP Smart, además, gestiona tareas fácilmente, comparte tus documentos y realiza copias con facilidad, todo desde tu teléfono móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales: HP 62 negro y tricolor; HP 62XL de alta capacidad negro y tricolor

HP Smart Tank Plus 555 - Impresora Multifunción Tinta, Imprime, Escanea, Copia, USB 2.0, Wi-Fi Direct, Bluetooth, HP Smart App, Negro

Amazon.es Features Imprime, copia y escanea; con velocidades de impresión de 11/5 ppm en negro y color. Recarga fácil y sin derrames: el exclusivo sistema de tanque de tinta de HP le brinda una recarga fácil, conveniente y limpia con botellas resellables.

La opción ideal para profesionales y trabajadores remotos: Capacidad para imprimir grandes volúmenes, escaneo e impresión de alta velocidad, calidad excepcional.

Ahorre en impresiones domésticas o de oficina de gran volumen con hasta 3 años de cartuchos de tinta incluidos en la caja.

Aumente su productividad con la aplicación HP Smart: imprima, escanee y copie desde su teléfono inteligente con la aplicación HP Smart.

Conectividad total: smartphone, tablet, WiFi, USB, Google Drive, Dropbox. Disfruta de conexiones más rápidas y confiables con Wi-Fi de doble banda.

HP OfficeJet Pro 8730 D9L20A, Impresora Multifunción Tinta, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, 1 host USB, HP Smart App, Compatible con el Servicio Instant Ink, Blanca

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax grandes volúmenes de páginas con resultados uniformes; la velocidad de impresión es de 24 ppm en negro y de 20 ppm en color

La bandeja de entrada de la impresora tiene una capacidad de hasta 250 hojas y la bandeja de salida de 150 hojas y el alimentador automático de documentos de 50 hojas

Cuenta con una conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, USB 2.0, 1 host USB, puertos módem RJ-11, HP Smart App y Apple AirPrint

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 953 Negro, HP 953 Amarillo, HP 953 Cian, HP 953 Magenta y es compatible con el servicio automático de tinta HP Instant Ink

HP PageWide Pro MFP 477dw D3Q20B, Impresora Multifunción Tinta, Color, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Pantalla Táctil, Blanca

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax documentos empresariales con resultados excepcionales; la velocidad de impresión es de hasta 55 ppm en negro y en color

La impresora cuenta con una bandeja de entrada de 500 hojas, una bandeja de salida de hasta 300 hojas, un escáner de superficie plana y un AAD de 50 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, 2 hosts USB de alta velocidad, 2 puertos de módem, Punto de acceso, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 913A Negro PageWide, HP 913A Amarillo PageWide, HP 913A Cian PageWide, HP 913A Magenta PageWide y HP 973X PageWide Negro READ Los 30 mejores Hp Officejet 3831 capaces: la mejor revisión sobre Hp Officejet 3831

HP OfficeJet Pro Pro 7740 Wide Format AiO Inyección de tinta térmica A3 Wifi Negro, Color blanco - Impresora multifunción

Amazon.es Features HP Officejet Pro 7740 Wide Format AIO

Officejet. Tecnología de impresión: a de inyección de tinta térmica

Impresión: Color

Copiar: Color. Velocidad de impresión (negro

Calidad Normal

Amazon.es Features Funciones principales de esta impresora portátil HP todo en uno: escanee, copie, impresión portátil fácil dondequiera que la necesite, impresión inalámbrica desde su portátil o dispositivos móviles, pantalla táctil a color de 2,65", alimentador automático de documentos y mucho más.

Impresión móvil: imprima desde cualquier lugar con su teléfono inteligente o tableta con la aplicación gratuita HP ePrint, los usuarios de Android pueden detectar y conectarse fácilmente a un OfficeJet 250 cercano e imprimir mediante Wi-Fi Direct

Fácil impresión portátil dondequiera que lo necesite. Esta impresora duradera y compacta cabe en tu coche, mochila y mucho más, para una impresión cómoda en cualquier lugar. Empieza a imprimir directamente desde la caja con una configuración rápida y sencilla

Reduce las interrupciones de carga con una batería de larga duración. Carga desde casa, en tu coche u oficina, y mucho más. Conecte la fuente de alimentación de CA para cargar en 90 minutos mientras la impresora está apagada.

Utilice la tinta original HP 62 y los cartuchos HP 62XL para obtener excelentes resultados impresión después de la impresión. La tinta original HP imprime hasta el doble de las páginas como cartuchos rellenados.

HP OfficeJet Pro 9010 3UK83B, Impresora Multifunción Tinta, Color, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Pantalla Táctil Gráfica, Gris

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax documentos empresariales de óptima calidad; la velocidad de impresión es de 22 ppm en negro y de 18 ppm en color

La bandeja de entrada dispone de una capacidad de hasta 250 hojas, la bandeja de salida una capacidad de 60 hojas y el alimentador automático de documentos una capacidad de 35 hojas

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0, 1 host USB, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 963 Negro, HP 963 Amarillo, HP 963 Cian, HP 963 Magenta, HP 963XL Negro de alta capacidad y HP 963XL Amarillo de alta capacidad

HP OfficeJet Pro 9012 1KR50B, Impresora Multifunción Tinta, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 2 Meses del Servicio Instant Ink, Gris

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax documentos con resultados de gran calidad en la oficina; la velocidad de impresión es de 22 ppm en negro y de 18 ppm en color

La bandeja de entrada de la impresora tiene una capacidad de hasta 250 hojas, la bandeja de salida una capacidad de 60 hojas y el alimentador automático de documentos una capacidad de 35 hojas

La impresora cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 2.0, 1 host USB, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 963 Negro, HP 963 Amarillo, HP 963 Cian y viene con 2 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

HP OfficeJet Pro 8012 1KR71B, Impresora Multifunción Tinta, Imprime, Escanea, Copia, Wi-Fi, HP Smart App, Apple AirPrint, Incluye 2 Meses del Servicio Instant Ink, Gris

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, escanéa y copia en la oficina documentos con aspecto profesional; la velocidad de impresión es de 18 ppm en negro y de 10 ppm en color

La bandeja de entrada de la impresora tiene una capacidad de hasta 225 hojas y la bandeja de salida de 60 hojas, además cuenta con un escáner de superficie plana y un AAD

La impresora tiene una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 912 Negro, HP 912 Amarillo, HP 912 Cian y viene con 2 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

HP OfficeJet 8012 - Impresora multifunción

HP Instant Ink: con HP Instant Ink no tendrás que preocuparte por la tinta y ahorra tiempo, nervios y costes de tinta hasta un 70%. Incluye 12 meses de prueba

Spartpp: tarifa de páginas HP Instant Ink 700. Consulta la descripción del producto para más información

Velocidad de impresión: hasta 22 S./min (blanco y negro), hasta 18 S./min (color); calidad de impresión: hasta 4800 x 1200 ppp; conexiones: USB 2.0 de alta velocidad, inalámbrico, Ethernet, funciones de impresión móvil

Garantía de 3 años. Las condiciones de la garantía se pueden encontrar en "Más información técnica". Sus derechos legales de garantía permanecen intactos

HP ENVY Photo 6220 - Impresora fotográfica multifunción, inalámbrica, color negro con Instant Ink

Volumen de suministro: impresora multifunción HP ENVY 6020 (5SE16B); HP 305 Negro, HP 305 Color; Cable de alimentación

Velocidad de impresión: hasta 10 páginas / min (blanco / negro), hasta 7 páginas / min (color); Calidad de impresión: hasta 4800 x 1200 ppp; Conexiones: WiFi, USB 2.0 de alta velocidad, impresión móvil

HP Instant Ink: con HP Instant Ink ya no tendrá que preocuparse por su tinta y ahorrará tiempo, nervios y hasta un 70% de costos de tinta. Incluye 3 meses de prueba para realizar pruebas

Aspectos destacados: impresora fotográfica que ahorra espacio; Impresora multifunción versátil con impresión sin bordes en calidad de laboratorio, impresión desde teléfono inteligente o tableta, dúplex, WLAN, airprint, panel de control de iconos

HP - Impresora Multifunción HP Officejet Pro 8024

Dos años de garantía ante defectos de fábrica.

HP Envy Photo 6232 – Impresora multifunción inalámbrica, Tinta, Wi-Fi, copiar, escanear, impresión a Doble Cara, 4800 x 1200 PPP, Color Blanco y Negro

Amazon.es Features A horre hasta el 70% entinta con HP Instant Ink

La potencia de su impresora en la palma de la mano

Un nuevo nivel de conectividad inalámbrica en el que puede confiar

La impresora de HP más versátil para el hogar

Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad estándar; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n

HP OfficeJet Pro 8730 AiO Inyección de Tinta térmica A4 WiFi Gris - Impresora multifunción

Amazon.es Features HP 8730 AIO

Velocidad de copia (calidad normal

Negro

A4): 22 cpm

Color

HP DeskJet 3762 T8X23B, Impresora Multifunción A4, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 4 Meses del Servicio Instant Ink, Verde Agua

Amazon.es Features Imprime a doble cara manualmente, escanea y fotocopia de forma sencilla documentos y fotografías, además cuenta con una velocidad de impresión de 8 ppm en negro y de 5,5 ppm en color

La impresora tiene una bandeja de entrada con capacidad de hasta 60 hojas de papel común, 20 hojas de papel fotográfico y una bandeja de salida de 25 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, puerto Hi-Speed USB 2.0, HP Smart App, tecnología HP Scroll Scan, HP ePrint App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de inyección de tinta originales HP 304 Negro y HP 304 Tricolor y viene con 4 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink READ Los 30 mejores Cable Vga 15 Metros capaces: la mejor revisión sobre Cable Vga 15 Metros

Impresora Multifunción HP OfficeJet Pro 8022e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Amazon.es Features LA MEJOR OPCIÓN PARA LAS PYMES Y LA OFICINA DOMÉSTICA; Imprime, escanea, copia y envía por fax en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 20 ppm en negro y de 10 ppm en color

Alimentador automático de documentos de 35 hojas, Impresión a doble cara de forma automática, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SEGURA y SENCILLA: es más segura y te permite ser más productivo gestionando todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

Esta impresora se ha diseñado para que funcione únicamente con cartuchos con chips o circuitos originales de HP y bloqueará cartuchos que utilicen chips o circuitos que no sean de HP; las actualizaciones de firmware periódicas mantienen la efectividad de estas medidas

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A, Impresora Multifunción Tinta de Formato Ancho A3/A4, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, HP Smart App, Pantalla LCD Táctil, Blanca

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática documentos y catálogos con formato ancho A3 resistentes al agua y a la decoloración, además puedes escanear, fotocopiar y enviar por fax documentos A4

La bandeja de entrada de la impresora tiene una capacidad de hasta 250 hojas y la bandeja de salida de 75 hojas y el alimentador automático de documentos de 35 hojas

Dispone de una conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, 2 puertos módem RJ-11, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 953 Negro, HP 953 Amarillo, HP 953 Cian, HP 953 Magenta, HP 953XL Negro de alta capacidad y HP 953XL Amarillo de alta capacidad

HP PageWide Managed P57750dw 2400 x 1200DPI Inyección de tinta térmica A4, Negro, Impresora multifunción

Amazon.es Features Tamaño de la pantalla: 4.3 pulgadas

Tipo de conectividad: Wi-Fi

Resolución de copia: 600 x 600 DPI

Tecnología de impresión: inyección de tinta

HP ENVY 5530 - Impresora multifunción de tinta color

Amazon.es Features Interfaz estándar: USB 2.0, LAN inalámbrica

Velocidad de copia: 17 cpm

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734): 5.2 ipm color; 8.8 ipm mono

Velocidad de impresión (A4, calidad normal): 17 ppm color, 21 ppm negro

Tecnología de impresión: Inyección de tinta

HP Laser MFP 137fnw 4ZB84A, Impresora Láser Multifunción Monocromo, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad, HP Smart App, Panel de Control LCD, Blanca

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma manual, copia, escanéa y envía por fax documentos con resultados uniformes en todo momento; la velocidad de impresión es de 20 ppm en negro

La bandeja de entrada tiene una capacidad de hasta 150 hojas y la bandeja de salida de hasta 100 hojas, además cuenta con un escáner de superficie plana y un AAD de 40 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Puerto de red Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados uniformes cómodamente desde tu móvil

La impresora HP Laser MFP 137fnw es compatible con el cartucho de tóner original HP Laser 106A Negro W1106A

HP OfficeJet 3831 - Impresora multifunción

Amazon.es Features Imprime, escanea, copia, envía faxes y conéctate rápidamente con una configuración sencilla desde tu smartphone, tablet u ordenador

Toma el control de tus tareas y termina en menos tiempo con la pantalla fácil de usar de 5,5 cm

Bandeja de entrada de hasta 60 hojas, bandeja de salida de hasta 25 hojas, ADF (alimentador automático de documentos) de 35 páginas

Velocidad de impresión Hasta 8,5 ppm ISO en negro (A4); Hasta 6 ppm ISO en color (A4). Conectividad 1 USB 2.0 alta velocidad estándar; WiFi 802.11b/g/n

Impresora compatible con el servicio automático de tinta a domicilio HP Instant Ink: ahorra en impresión y recibe la tinta en casa; incluye 2 meses de Instant Ink con el plan de 50 páginas al mes

