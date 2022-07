Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores impresora cd printable capaces: la mejor revisión sobre impresora cd printable Ordenadores personales Los 30 mejores impresora cd printable capaces: la mejor revisión sobre impresora cd printable 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de impresora cd printable?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ impresora cd printable del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Epson Expression Photo XP-8600 - Impresora Fotográfica A4 3 en 1, con Wi-Fi € 164.99 in stock 6 new from €164.99

1 used from €118.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Método de impresión: cabezal de impresión Epson Micro piezo.

Tecnología de tinta: tinta Claria Photo HD.

Resolución de impresión: 5.760 x 14440 ppp

Multifunción: impresión, escaneado, copia

Canon pixma ts705 Impresora de inyección de Tinta 3109c006aa a4/WLAN/Duplex. € 134.90

€ 93.06 in stock 6 new from €93.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de 350 hojas para producir fotos y documentos

Pantalla LCD matriz de puntos

Conectividad: USB Wi-Fi Ethernet

Tecnología de impresión: 5 tintas independientes

NLIGHTING® Impresora portátil a color Princube Mbrush printer MarkJet mini Impresora móvil Hogar Oficina CD DVD Smartphone, pequeña impresora WiFi de inyección de tinta portátil inalámbrica Handheld € 120.00 in stock 1 new from €120.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MINI IMPRESORA PORTÁTIL ULTRA COMPATTA: Mini impresora portátil Mbrush printer, Mark Jet Princube de inyección de tinta InkJet de color, inalámbrico con WiFi, bolsillo. Puedes imprimir en cualquier lugar y en cualquier situación, tanto en casa en la oficina como en el exterior de casa, de forma rápida y vivida sobre muchos objetos y tejidos domésticos o de oficina

Impresora Inkjet Color WIFI: Pequeña Impresora Handheld portátil inalámbrica de chorro de tinta de colores. La puedes conectar en WiFi a tus dispositivos favoritos, en tu smartphone y imprimir de tus APP. Puede personalizar el contenido y realizar operaciones avanzadas, como la impresión de códigos de barras, texto multilinea y motivos sobre tejidos o objetos, todo con una sola mano y sin el estorbo de cables

cartucho de tinta incluido: la impresora móvil portátil Mbrush Princube está completa ya con cartucho de tinta incluido. Tecnología de chorro de tinta de 3 colores, resolución de 1200 ppp, fácil de reemplazar, para imprimir hasta 415 páginas en hojas A4

Gran potencia y dimensiones ultra pequeñas: batería de litio integrada de gran potencia, hasta 6 horas de impresión continua, hasta 1 año de autonomía en stand-by, en una impresora de colores WiFi de tamaño mini muy reducido. Fabricada con materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente

Impresora pequeña con múltiples modos de uso: Impresora portátil Handheld (palmera), pequeña y ligera, de bolsillo, se puede llevar toda en una sola mano. Impresión sobre objetos y tejidos, sobre todos los materiales y superficies más comunes, como papel, cartón, sobres, piel, plástico, aluminio, madera, CD DVD printable, etc

Epson Expression Premium XP-6100, Impresora, USB, LAN inalámbrica, A4, Negro € 126.99

€ 118.99 in stock 35 new from €118.99

2 used from €90.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispositivo multifunción compacto imprima, escanee y copie

Impresión móvil imprimir y escanear desde cualquier lugar para mayor flexibilidad

Wi-fi y wi-fi direct impresión sin cable con o sin router wi-fi

Dos delantero compartimentos, uno para papel din a4 de papel y un segundo para papel fotográfico

Impresión a doble cara en papiersparend din a4.y el medio ambiente READ Los 30 mejores Wd My Cloud Home capaces: la mejor revisión sobre Wd My Cloud Home

Epson EcoTank ET-3850 | Impresora Wifi A4 Multifunción 3en1 con Depósito Tinta Recargable, Impresión Doble Cara (Dúplex), Alimentador Documentos (ADF), Pantalla LCD, Bandeja Frontal | Mobile Printing € 431.99

€ 413.00 in stock 34 new from €413.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresora multifunción A4 con ADF: Impresión, copia y escaneado

Impresión a un coste extraordinariamente bajo: Ahorra hasta un 90 % en costes de impresión

Hasta 72 cartuchos en un solo juego de tintas: Imprime hasta 7000 páginas en negro y 6000 en color

Sistema de depósito de tinta sin problemas: Disfruta de recargas sin problemas con botellas con sistema de bloqueo y depósitos frontales

Aplicación Epson Smart Panel: Configura, supervisa, imprime, escanea y mucho más, todo desde tu dispositivo inteligente*

Canon PIXMA MG3650S Inyección de Tinta 4800 x 1200 dpi A4 WiFi - Impresora multifunción (Inyección de Tinta, Impresión a Color, 4800 x 1200 dpi, Copia a Color, A4, Rojo) € 125.66 in stock 7 new from €103.44

1 used from €88.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad imprimir, copiar y escanear

Fácil de usar con un smartphone o tablet a través de la aplicación canon print

Fácil conexión con la nube con pixma cloud link

Los costes de impresión con el de tinta xl opcionales y la impresión de documentos a doble cara automática

Impresión de fotos con calidad de laboratorio con hasta 4.800.x 1.200dpi

Epson EcoTank ET-2812, Impresora WiFi A4 Multifunción con Depósito de Tinta Recargable, 3 en 1: Impresión, Copiadora, Escáner, Mobile Printing, Negro € 230.70 in stock 6 new from €229.80

18 used from €185.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresora multifunción A4: Impresión, copia y escaneado

Impresión a un coste extraordinariamente bajo: Ahorra hasta un 90 % en costes de impresión*

Hasta 72 cartuchos en un solo juego de tintas: Imprime hasta 4500 páginas en negro y 7500 en color

Sistema de depósito de tinta sin problemas: Disfruta de recargas sin problemas con botellas con sistema de bloqueo y depósitos frontales

Aplicación Epson Smart Panel: Configura, supervisa, imprime, escanea y mucho más, todo desde tu dispositivo inteligente*

Canon MG2550S Inyección de tinta 4800 x 600 DPI A4 - Impresora multifunción (Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 600 DPI, Copia a color, A4, Negro) € 89.98

€ 41.71 in stock 5 new from €70.99

2 used from €41.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 0727C008

4549292072396

multifunctionals

Canon PIXMA MG2550S - Impresora Multifuncional de inyección de tinta, Negra € 63.65

€ 61.79 in stock 33 new from €61.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipo todo en uno compacto para el hogar: impresión, copia y escaneo

Elegante diseño con acabado totalmente negro

Impresiones de alta calidad con hasta 4.800 ppp y tecnología de cartuchos FINE

Los cartuchos de tinta XL opcionales ofrecen más impresiones por menos

La función de encendido automático enciende la impresora cuando comienzas a imprimir; la función de apagado automático la apaga cuando no se usa

HP DeskJet 2720 3XV18B, Impresora Multifunción A4, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 2 Meses del Servicio Instant Ink, Gris € 81.35

€ 70.95 in stock 3 new from €70.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara manualmente, escanea y fotocopia de forma rápida documentos y fotografías con colores vivaces; la velocidad de impresión es de 7,5 ppm en negro y de 5 ppm en color

La impresora dispone de una bandeja de entrada con una capacidad de hasta 60 hojas, una bandeja de salida con una capacidad de hasta 25 hojas y un escáner de superficie plana

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0, HP Smart App, HP ePrint App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de inyección de tinta originales HP 305 Negro, HP 305 Tricolor y viene con 2 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

Impresora Multifunción HP Envy Inspire 7220e - 6 meses de impresión Instant Ink con HP+ € 154.90

€ 124.34 in stock 44 new from €122.50

50 used from €87.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR IMPRESORA FAMILIAR; Imprime, escanea y copia en blanco & negro y en color; la velocidad de impresión es de 15 ppm en negro y 10 ppm en color

Impresión a doble cara de forma automática, Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, HP Smart App, USB 2.0 de alta velocidad y Apple AirPrint

DESCUBRE HP+, la solución de impresión más inteligente; CÓMODA: la impresora solicita tinta automáticamente antes de que se agote; SENCILLA: permite imprimir, escanear y gestionar todo fácilmente, incluso desde el móvil, gracias a la app HP Smart; SOSTENIBLE: utiliza cartuchos ecodiseñados, +80 % de los cartuchos de Tinta Original HP contienen plástico reciclado

ELIGE HP+ en la configuración y OBTÉN 1 AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA y 6 MESES DE INSTANT INK INCLUIDOS, si te registras a Instant Ink en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora; Instant Ink es un servicio de impresión con el que recibes los cartuchos en casa, antes de quedarte sin tinta, con reciclaje incluido y sin preocuparte de nada; Incluye la tinta, el envío y el reciclaje desde solo 0,99 €/mes

ELIGE HP+ en la configuración para activar los beneficios; HP+ requiere una cuenta de HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de Tinta Original HP durante toda la vida útil de la impresora; Más información legal en la página de HP en la sección de HP+

Impresora Multifuncional Canon PIXMA TS5150 Negra Wifi de inyección de tinta € 89.00

€ 68.04 in stock 51 new from €68.04

2 used from €84.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo necesitas descargar la aplicación Canon Print para imprimir y escanear fácilmente de forma inalámbrica con tu dispositivo inteligente (iOS y Android)

Disfruta de la libertad de imprimir desde las redes sociales y de guardar lo que escanees en los servicios de almacenamiento en la nube gracias a Pixma Cloud Link

Puedes imprimir más páginas por menos si utilizas las rentables tintas Fine XL opcionales y ahorrar papel con la impresión a doble cara automática

Controla, visualiza y conéctate con facilidad mediante los cómodos botones de acceso y el panel con inclinación manual y pantalla en color de 6.2 cm

Pequeño, elegante y asequible, este equipo multifunción incorpora el sistema de cartuchos Fine que permite prolongar la calidad y acelerar las sustituciones

Bisofice Mini Impresora para movil, peripage Mini Impresora termica, Mini Pocket Impresora térmica inalámbrica BT Image Etiquette Photo Mémo Impresora recibo con Cable USB Toma de Carga de Android iOS € 37.99 in stock 4 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Método de conexión】: Admite Wireless BT 4.0 conectado con un teléfono inteligente y un cable USB conectado con una PC. Siga la guía del usuario para descargar la aplicación (PeriPage) / controlador correspondiente en sus dispositivos. Compatible con el sistema Windows, Android e iOS.

★【Impresora multifunción y todo en 1】: admite múltiples funciones, puede imprimir fotos, etiquetas, mensajes, listas, registros, código QR, impresión web, reconocimiento de texto OCR, foto AR, etc. La APLICACIÓN ofrece una variedad de fuentes y temas para que sus fotos sean elegantes.

★ 【Conveniente para su vida】: Puede grabar el paisaje que ve, grabar sus dulces palabras, recopilar los ejercicios que ha hecho mal, divertidos y prácticos. Batería recargable incorporada de 1000 mAh, que funciona con poco ruido, la impresora térmica no necesita cartuchos de tinta cuando se usa, bajo costo de operación.

★【Especificaciones del papel térmico】: Impresora con cabezal de impresión de alta calidad, puede imprimir papel térmico de 57 mm (ancho) x 30 mm (diámetro del rollo), resolución 203DPI, buena calidad de impresión.

★【Aspecto pequeño y lindo】: cuerpo pequeño y liviano, se puede poner en su bolsillo o bolso, fácil de llevar a cualquier lugar. Adecuado para estudio, oficina, hogar y viajes. El mejor regalo para estudiantes, oficinistas, amantes, amigos, familiares.

Brother MFCL2710DW - Impresora multifunción láser monocromo con fax e impresión dúplex (30 ppm, USB 2.0, Wifi, Ethernet, Wifi Direct, procesador de 600 MHz, memoria de 64 MB) gris € 199.00 in stock 14 new from €199.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresora, copiadora y escáner y fax

Productividad con una velocidad de impresión de 30 ppm

Ahorro con la impresión automática a doble cara

Red cableada, Wifi, Wifi Direct y conexión móvil

Bandeja de 250 hojas, ranura manual y ADF para 50 hojas

HP Impresora de inyección de tinta OfficeJet Pro 6230 (29 ppm, 600 x 1200 ppp, Wi-Fi, impresión móvil, USB, Ethernet) € 94.95 in stock 12 new from €87.98

20 used from €60.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática documentos profesionales y materiales de marketing con colores uniformes; la velocidad de impresión es de 18 ppm en negro y de 10 ppm en color

La impresora tiene una bandeja de entrada principal con una capacidad de hasta 225 hojas y una bandeja de salida con capacidad de hasta 60 hojas

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, HP ePrint App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 934 Negro, HP 934XL Negro de alta capacidad, HP 935 Amarillo, HP 935 Cian, HP 935 Magenta y HP 935XL Amarillo de alta capacidad READ Los 30 mejores I5-8400 capaces: la mejor revisión sobre I5-8400

Rayoner Mini Impresora termica Rosa Mini Impresora para movil Compatible con iOS y Android Mini Impresora portatil para movil Recargable Impresora movil Bluetooth - Impresora Mini 16 Rollos de Papel € 34.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresora Móvil: La mini impresora de fotos para móvil es compatible con cualquier sistema (Android o iOS), tanto para teléfonos o tabletas, tan solo hay que instalar la App iPrint o similares y conectarla por bluetooth, disfrutando así de nuestra impresora de bolsillo. Podemos imprimir miles y miles de dibujos, hacer fotos con el teléfono, impresión instantánea, tomar apuntes...

Imprima donde y cuando quiera: La impresora térmica de bolsillo puede imprimir fotos, dibujos, etiquetas, pegatinas, texto, listas, códigos QR, notas para el colegio, la cocina, el trabajo, entre otras. La mini printer es tan compacta que se puede llevar en cualquier sitio, por ejemplo, en el bolsillo, mochila, estuche, bolso...

Batería de litio integrada con 1000 mAh: Con tan solo 1,5 horas conectada a la red podremos disfrutar de una autonomía de 15 a 20 horas, gracias a una Batería de iones de litio de 1000 mAh. Para cargar nuestra impresora fotográfica portátil solo tenemos que conectarla a una toma de USB.

Funcionamiento: la impresora pequeña portátil imprime sin tinta gracias a los rollos de papal térmicos, tan solo tienes que colocar el rollo de papel en la impresora térmica y conectarla por bluetooth, ya puedes imprimir todo lo que quieras en blanco y negro

Contenido de la caja: 1 impresora mini para móvil rosa, 1 manual de instrucciones, 1 cable para cargar la impresora fotográfica, 16 rollos de papel térmicos (6 rollos de colores Azul, Amarillo y rosa. 5 rollos color blanco y 5 rollos pegatinas autoadhesivas).

HP Envy Photo 6232 – Impresora multifunción inalámbrica, Tinta, Wi-Fi, copiar, escanear, impresión a Doble Cara, 4800 x 1200 PPP, Color Blanco y Negro € 231.65 in stock 3 new from €188.00

1 used from €186.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A horre hasta el 70% entinta con HP Instant Ink

La potencia de su impresora en la palma de la mano

Un nuevo nivel de conectividad inalámbrica en el que puede confiar

La impresora de HP más versátil para el hogar

Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad estándar; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n

HP Envy 6020 5SE16B, Impresora Multifunción Tinta, Color, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 3 Meses del Servicio Instant Ink, Blanca € 123.88

€ 112.00 in stock 1 new from €112.00

2 used from €52.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, escanea y fotocopia en casa fotografías y documentos con colores vivaces; la velocidad de impresión es de 10 ppm en negro y de 7 ppm en color

La impresora dispone de una bandeja de entrada con una capacidad de hasta 100 hojas, una bandeja de salida con una capacidad de 25 hojas y un escáner de superficie plana

Cuenta con una conectividad fiable gracias a la conexión Wi-Fi de doble banda con restablecimiento automático, Wi-Fi Direct, USB 2.0 de alta velocidad, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de inyección de tinta originales HP 305 Negro, HP 305 Tricolor y viene con 3 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

Epson XP-2100 Expression Premium - Impresora Multifunción 3 en 1 (Impresora, Escáner, Fotocopiadora, Wi-Fi, Cartuchos Individuales, 4 Colores, A4), color Negro € 146.00 in stock 3 new from €146.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante impresora 3 en 1 - ahorre dinero, espacio y tiempo

Impresión móvil - impresión desde cualquier lugar para la máxima flexibilidad

Cartuchos independientes - ahorro al sustituir sólo las tintas agotadas

Wi-fi y wi-fi direct - impresión inalámbrica con o sin router wi-fi

Compacto - diseño ligero y compacto

Epson WorkForce WF-2010W - Impresora color (inyección de tinta, WiFi y Ethernet), color negro € 79.00 in stock 41 new from €78.03

3 used from €58.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flexible, conectividad WiFi y Ethernet

Tamaño compacto para ahorrar espacioImprime más páginas con las tintas Epson

Carga de trabajo de 3.000 páginas al mes

¡NOTA! Sistemas operativos compatibles Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Impresora Multifuncional Canon PIXMA TS3150 Negra Wifi de inyección de tinta € 67.45

€ 60.79 in stock 32 new from €60.79

2 used from €74.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresión, escaneo y copias desde cualquier dispositivo inteligente conectado a la aplicación Canon Print, AirPrint y Mopria

La superficie superior de la impresora es muy duradera, resistente a los arañazos y fácil de limpiar, de modo que los padres no tendrán que preocuparse si los niños apoyan las manos sobre ella

Este equipo asequible y fácil de usar cuenta con una pantalla LCD de 3.8 cm y con botones para poder realizar una configuración inalámbrica rápida y sencilla

La fiable conexión WiFi permite a los usuarios imprimir directamente desde su Smartphone o tablet, para una impresión más rápida y mayor flexibilidad

Requisitos mínimos del sistema: Windows: espacio en el disco de 3,1 GB, Internet Explorer 8/ Mac: conexión a Internet, espacio en el disco de 1,5 GB, Safari 5, Pantalla: 1024 x 768 XGA

Brother mfcl2710dw Impresora multifunción láser 4 en 1 Monocromo A 30 ppm con Red precableado, WiFi, Duplex de impresión, ADF de 50 Hojas y Pantalla LCD € 302.81

€ 225.18 in stock 21 new from €224.70

1 used from €263.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Velocidad de hasta 30 páginas por minuto

Dúplex para impresión a doble cara automática

Cajón de 250 hojas y alimentador automático de 50 hojas

Tóner suministrado de 700 páginas

Tóner adicionales tn2410 de 1200 páginas y tn2420 de 3.000 páginas

HP Envy 5030 Inyección de Tinta 10 ppm 4800 x 1200 dpi A4 WiFi - Impresora multifunción (Inyección de Tinta, 4800 x 1200 dpi, 100 Hojas, A4, Impresión Directa, Negro) € 230.00 in stock

1 used from €230.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number M2U92B#BHC Model M2U92B#BHC

HP OfficeJet 200 Mobile - Impresora Portátil Tinta, USB 2.0, Wi-Fi Direct, HP Smart App, Negro € 269.00

€ 229.41 in stock 51 new from €229.41

5 used from €209.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime con velocidades de 10/7 ppm en negro y color

La impresora dispone de una bandeja de entrada principal de hasta 50 hojas

Conectividad inalámbrica y estándar con puerto USB 2.0; Wi-Fi Direct; Bluetooth

Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso desde la aplicación HP Smart, además, gestiona tareas fácilmente, comparte tus documentos y realiza copias con facilidad, todo desde tu teléfono móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales: HP 62 negro y tricolor; HP 62XL de alta capacidad negro y tricolor

Impresora Multifuncional Canon PIXMA MG3650 Negra Wifi de inyección de tinta € 122.90

€ 84.81 in stock 5 new from €84.81

2 used from €72.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta, imprime, copia y escanea como desees con este equipo Todo en Uno WiFi que ofrece impresiones sin bordes rápidas y de alta calidad

Imprime y escanea sin esfuerzo utilizando dispositivos inteligentes y la aplicación Canon PRINT, sin necesidad de conexión a Internet con el modo de punto de acceso integrado

Descubre la libertad creativa de imprimir y escanear desde la nube con PIXMA Cloud Link

Imprime más por menos con los cartuchos de tinta XL opcionales y la impresión de documentos a doble cara automática

Diviértete creando tarjetas de felicitación personalizadas, calendarios y mucho más con Easy-PhotoPrint+

HP OfficeJet Pro 6950 P4C85A, Impresora Multifunción Tinta, Imprime, Escanea, Copia y Fax, Wi-Fi, HP Smart App, Cable Telefónico para el Fax, Incluye 3 Meses del Servicio Instant Ink, Negra € 136.18 in stock 8 new from €136.18

15 used from €99.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime a doble cara de forma automática, copia, escanéa y envía por fax en la oficina documentos con colores bien definidos; la velocidad de impresión es de 16 ppm en negro y de 9 ppm en color

La bandeja de entrada de la impresora tiene una capacidad de hasta 225 hojas y la bandeja de salida de 60 hojas, además cuenta con un escáner de superficie plana y un AAD

Conectividad: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, cable telefónico para el Fax, HP Smart App, Apple AirPrint y Mopria

Con la aplicación HP Smart podrás imprimir, escanear, copiar y compartir en todo momento tus documentos con resultados de gran calidad cómodamente desde tu móvil

Esta impresora es compatible con los cartuchos de tinta originales HP 903 Negro, HP 903 Amarillo, HP 902 Cian y viene con 3 meses incluidos del servicio automático de tinta HP Instant Ink

Impresora Fotos Móvil 10x15cm, Liene Impresora Fotográfica WiFi con 20 Papeles, Impresión Fotos de Calidad Instantánea para Smartphone/PC, 300PPP Sublimación Térmica & Conexión WiFi Estable € 159.00

€ 135.15 in stock 1 new from €135.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4PASS Impresión Excelente Calidad Fotos】La impresora fotográfica portátil utiliza la nueva tecnología de impresión por sublimación térmica de tres colores (amarillo, magenta y cian), también llamada 4Pass, mediante la cual los tintes pueden penetrar profundamente en el papel y hacer que las fotos sean vibrantes. La última capa de la impresión protege la cubierta del agua, los raspados y la decoloración de la imagen.

【Conexión Wi-Fi Fácil & Estable】¿Quieres imprimir fotos pero sin Internet ? Liene impresora fotográfica ha convertido la impresora fotos movil en un punto de acceso Wi-Fi, puede conectarse directamente a esta impresora fotográfica WiFi sin otras redes, además este diseño avanzado supera en rendimiento en comparación a Bluetooth o Conexión por Puerto sin dañar su dispositivo, la impresora fotos 10x15 para movil instantánea admite hasta 5 dispositivos para conectarse simultáneamente.

【Compatible con Múltiples Dispositivos】No hay necesidad de ir a la tienda de fotos, disfrutar de la libertad de impresión ! Liene impresora fotográfica 10x15cm está diseñada para todos, por lo que es compatible con iPhone, Android, laptop y PC. No es solo una impresora fotográfica para smartphones, sino también una buena opción para PC con conexión por cable. Busca los pasos para imprimir a través de un USB en el manual de la impresora, tus fotos cobran vida ante tus ojos en pocos pasos.

【Más Personalización en APP】Desde la aplicación "Liene Photo", puedes decorar y editar tus recuerdos con marcos y filtros. La función de impresión de foto-identificación/vista es más conveniente y económica. Imprime tus fotos en cualquier momento y lugar si lo necesitas, ¡conserva todos tus buenos momentos ! Liene Impresora fotos móvil - Perfecta para personas creativas, familias y niños de todas las edades.

【20 Hojas Papel Fotos & 1 Cartucho Tinta】La impresora fotográfica profesional instantánea viene con un conjunto de 20 piezas de papel de fotográficas especialmente para la sublimación y 1 cartucho de tinta. Papel Fotos Tamaño 10x15cm - el tamaño de tarjeta postal de 4x6'' es un tamaño ideal para imprimir sus más bellos recuerdos. Nuestro kit de impresora fotográfica tiene un año de garantía y si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros: [email protected] READ Los 30 mejores Soporte Torre Ordenador capaces: la mejor revisión sobre Soporte Torre Ordenador

HP OfficeJet 3831 - Impresora multifunción (imprime, copia, escanea, WiFi, 512 MB, 600 x 300 DPI, 1200 x 1200 DPI, A4, 216 x 297 mm) € 189.90 in stock 1 new from €189.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imprime, escanea, copia, envía faxes y conéctate rápidamente con una configuración sencilla desde tu smartphone, tablet u ordenador

Toma el control de tus tareas y termina en menos tiempo con la pantalla fácil de usar de 5,5 cm

Bandeja de entrada de hasta 60 hojas, bandeja de salida de hasta 25 hojas, ADF (alimentador automático de documentos) de 35 páginas

Velocidad de impresión Hasta 8,5 ppm ISO en negro (A4); Hasta 6 ppm ISO en color (A4). Conectividad 1 USB 2.0 alta velocidad estándar; WiFi 802.11b/g/n

Impresora compatible con el servicio automático de tinta a domicilio HP Instant Ink: ahorra en impresión y recibe la tinta en casa; incluye 2 meses de Instant Ink con el plan de 50 páginas al mes

Epson Expression Premium XP-6105 - Impresora multifunción (Inyección de Tinta, Impresión a Color, 5760 x 1440 dpi, 100 Hojas, A4, Blanco) € 162.45

€ 148.31 in stock 19 new from €148.31

1 used from €232.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispositivo multifunción compacto imprima, escanee y copie

Impresión móvil Imprimir y escanear desde cualquier lugar para mayor flexibilidad

Wi-Fi y Wi-Fi Direct impresión sin cable con o sin Router Wi-Fi

Dos delantero compartimentos, uno para papel DIN A4 de papel y un segundo para papel fotográfico

Impresión a doble cara en papiersparend DIN A4 y el medio ambiente

Epson WorkForce WF-2830DWF - Impresora multifunción de inyección de tinta 4 en 1 (impresora, escáner, copia, fax, ADF, WiFi, dúplex, cartuchos individuales, DIN A4), color negro € 199.00 in stock 1 new from €199.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento inteligente y conectividad inteligente: esta impresora de inyección de tinta 4 en 1 elegante, compacta y fácil de usar puede reducir la cantidad de materiales utilizados y reducir los costos con la impresión A4 a doble cara y los cartuchos independientes de bajo costo. Con el alimentador automático de documentos (ADF) y la pantalla a color de 3,7 cm, puede escanear, copiar y enviar por fax documentos de varias páginas de forma rápida y sencilla. Imprima cómodamente directamente desde dispositivos móviles con nuestras aplicaciones de impresión, a través de WLAN o Wi-Fi Direct y aproveche las funciones de escaneo a la nube.

Compacto y elegante: con su diseño delgado y elegante, este modelo 4 en 1 que ahorra espacio se puede integrar fácilmente en la oficina en el hogar. Navegar por las funciones de la impresora es un juego de niños gracias a la interfaz de usuario intuitiva y la pantalla LCD en color.

Económico y respetuoso con el medio ambiente: esta impresora 4 en 1 elegante, compacta y fácil de usar puede reducir la cantidad de papel utilizado y el costo de la impresión A4 a doble cara. También puede imprimir de forma económica con cartuchos individuales separados: solo reemplazan el color usado.

Imprima de forma inalámbrica: la aplicación Epson iPrint le permite imprimir documentos desde su dispositivo inteligente a través de Wi-Fi o Wi-Fi Direct. Con Epson Email Print, puede enviar archivos a su impresora desde prácticamente cualquier lugar del mundo. Puede guardar sus documentos escaneados directamente en el almacenamiento en la nube y compartirlos con otros.

Dispositivo multifunción 4 en 1 con WLAN: impresión, escaneo, copia, fax.

