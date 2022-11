Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Huawei Y5 Ii Funda capaces: la mejor revisión sobre Huawei Y5 Ii Funda Productos de oficina Los 30 mejores Huawei Y5 Ii Funda capaces: la mejor revisión sobre Huawei Y5 Ii Funda 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Huawei Y5 Ii Funda?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Huawei Y5 Ii Funda del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



REY Funda Carcasa Gel Transparente para Huawei Y5 II (2016), Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 3.50

€ 2.99 in stock 2 new from €2.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI Y5 II (2016), respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

HualuBro Funda Huawei Y5 II/Huawei Y6 II Compact, Carcasa de Protectora Cuero PU Billetera Cartera Plegable Funda Flip Case Cover para Huawei Y5 2 / Huawei Y6 II Compact (Negro) € 6.88 in stock READ Los 30 mejores Pizarra De Tiza capaces: la mejor revisión sobre Pizarra De Tiza 1 new from €6.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Esta plegable funda del teléfono es compatible con Huawei Y5 II / Huawei Y6 II Compact Smartphone. Compruebe por favor su modelo del teléfono de la celular antes de comprar.

De primera calidad: La carcasa está hecha del cuero PU de alta calidad y suave TPU, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales.

Broche Magnética: La fundas posee broche magnético de alta duración. Fuerte cierre magnético de asegura su teléfono, dinero y tarjetas en la seguridad.

Soporte Plegable: La flip carcasa se puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat, más cómoda y coveniente.

Ranuras de Tarjeta: Esta funda posee ranuras de tarjeta y bolsillo oculto, puedes cargar tu identificación, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, sin tener que llevar tu cartera contigo.

Compatible con Huawei Y5 2 II Y5II Y52 (CUN-L21) (CUN-U29) CUN-L01 Funda de gel de poliuretano termoplástico tipo cartera (negro) € 10.97 in stock 1 new from €10.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No compatible con y62 II/Honor 5 A con pantalla 5.5 "

Protector Protección

fotos indicativa. Puo 'sufrir variaciones. gentilmente tomar nota antes de la compra

Todobarato24h Funda TPU Lisa Compatible con Huawei Y6 II Compact / Y5 II 2016 Negra € 2.89 in stock 1 new from €2.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 100507880 Model 100507880

Huawei Y5 II/Huawei Y5 2 Funda, FoneExpert® Heavy Duty silicona híbrida con soporte Cáscara de Cubierta Protectora de Doble Capa Funda Caso para Huawei Y5 II/Huawei Y5 2 (Green) € 8.45 in stock 1 new from €8.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfect Design Armor - Carcasa híbrida a prueba de golpes para Huawei Y6 II Compact

Ofrece una gran protección para tu teléfono, fácil ajuste y cómoda instalación

Permite un fácil acceso a todas las funciones sin quitar la funda

Carcasa exterior rígida de doble protección con capa interior de TPU

REY 3X Funda Carcasa Gel Transparente para Huawei Y5 II (2016), Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 Fundas diseñadas por Electrónica Rey para HUAWEI Y5 II (2016)

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

Ksix B0728FU20 - Funda Folio con Funcion Soporte y Cierre magnetico para Huawei Y5 II, Color Negro € 5.99

€ 4.49 in stock 7 new from €3.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tapa delantera con abertura tipo libro

Función standing: coloca el móvil en posición horizontal para una cómoda navegación y reproducción de vídeos

Material: polipiel

Funda Negra para [ Huawei Y5 II - Y6 II Compact ] diseño [ DJ chimpancé, Mono Hipster ] Carcasa Silicona Flexible TPU € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Adaptación Perfecta]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a tu smartphone.

[Estampado]: Imagen de alta calidad, colores vivos y un acabado perfecto.

[Tecnología]: Funda silicona TPU con alta resistencia al desgaste y a la abrasión, muy buena capacidad de amortiguación, buena flexibilidad a bajas temperaturas, excelente recuperación elástica.

[Compatibilidad, Calidad, Alta Definición]: Funda suave, resistente y sometida a un estricto control para asegurar una alta protección y un acceso fácil a todos los botones y funcionalidades del teléfono.

Producto de alta calidad, elegante, ligero, antideslizante, diseñado y fabricado en la Unión Europea.

TOUCASA Funda Huawei Y5 II,PU Cuero Case de Estilo Billetera Carcasa TPU Silicona Case Interna Suave [Creativo Pintado][Cierre Magnético] Funda para Huawei Y5 II (BLU-Ray Wolf) € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Diseñado para Huawei Y5 II. de corte para acceder a todos los puertos, botones, cámaras, altavoces y micrófonos.

Incluye:1 x Funda + 1 x Stylus Pen.

Material: el uso de cuero de alta calidad de la PU y el revestimiento TPU resistente al impacto. Estos materiales utilizan buena calidad, alta resistencia, buen funcionamiento.

Exactitud: Corte preciso para todas las funciones, altavoz, puerto de carga y cámara, sin necesidad de quitarlo cuando lo utilices.

Función de la ayuda: ayuda para la carpeta electrónica plegable, para la charla video y las películas del reloj, la charla video o la visión de la película libremente.

QiongniAN Funda para Huawei Y5 II CUN-L01 / Y5II CUN-L03 CUN-L23 CUN-L33 / Y6II Compact LYO-L21 LYO-L01 / Y6 II Compact/Honor 5 Play CUN-AL00 CUN-TL00 Funda Carcasa Case Funda Black € 12.80 in stock 1 new from €12.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para Huawei Y5 II CUN-L01 / Y5II CUN-L03 CUN-L23 CUN-L33 / Y6II Compact LYO-L21 LYO-L01 / Y6 II Compact / Honor 5 Play CUN-AL00 CUN-TL00

Excelente material,Sensación cómoda.

Alta calidad, muy durable

Diseño de la ranura fáciles llevar tarjetas y dinero en efectivo.

Soporte plegable de apoyo para facilitar la visualización.

Huawei Y6 II Compact/Huawei Y5 II Funda, FoneExpert® Wallet Flip Billetera Carcasa Caso Cover Case Funda de Cuero Para Huawei Y6 II Compact/Huawei Y5 II € 8.45 in stock 1 new from €8.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FoneExpert Wallet Flip Billetera Carcasa Caso Cover Case Funda de Cuero Para Huawei Y6 II Compact / Huawei Y5 II

Proteja su teléfono contra rasguños en este caso FoneExpert elegante.

Se adapta perfectamente a la forma de su teléfono mientras que proporciona fácil acceso a las funciones vitales.

Uposao Funda Compatible con Huawei Y5 II / Y5 2 Piel PU Cuero Libro Billetera Tapa Libro Flip Cover Funda Soporte Plegable Ranuras Tarjetas,Cierre Magnético Antigolpes Protective Funda Carcasa € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Upasao Especialmente diseñado para [Huawei Y5 II / Y5 2].

[ Materiales ] PU + TPU ,que es seguro y protector, ligero y perfectamente adaptado a su teléfono, puede acceder a todos los botones con el funda.

[ Traslúcido Fachada ] Diseño de espejo y vista clara. Hace que su look personalidad creativa diseño único teléfono.

[ Creativos Diseño especial ] Diseño especial del espejo: puedes maquillar en varias ocasiones, clasificar la ropa, peinar el cabello, vestirte a ti mismo para mantener su mejor condición.

[ Moda & Practicidad ] Diseñado con una buena textura de la capa exterior, tiene un aspecto y una sensación de lujo. Forro de cuero elegante que es anti-suciedad. Toca suavemente la superficie de tu dispositivo y se adapta a tu teléfono como un guante.***** Si, por algún motivo, no está satisfecho con nuestros productos en algunos lugares, póngase en contacto con nosotros directamente, nos tomaremos muy en serio y resolveremos todos sus problemas y su confusión.

Funda Huawei Y5 II, Cierre Magnético Antigolpes Anti-Rasguño Antipolvo Protectora Caso Bumper Móvil Funda Cover para Huawei Y5 II + 1x lápiz óptico-Árbol Búho,Rosa € 6.60 in stock 1 new from €6.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flip PU Cuero Billetera Funda Cáscara, Diseñado para Huawei Y5 II

Funda de alta calidad de de cuero PU con utlra delgado TPU Silicona Case Interna Suave, Soporte Plegable, Ranuras para Tarjetas y Billetera,Cierre Magnético protectora Carcasa Cover

De alta calidad Durable para una mejor absorción de choque, antideslizante, protección antiarañazos, Anti-huellas dactilares

Se puede acceder a todas las funciones del teléfono, cargadores, altavoces, auriculares y cámara.

Paquete que incluye: 1x funda para teléfono celular, 1x lápiz óptico

N NEWTOP Funda compatible con Huawei Y5 II / Y6 II Compact, HQ Windows Notificaciones Display Respuesta Ventana Funda Libro Flip Magnética Simil Piel Stand Protectora (Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】La siguiente funda solo se adapta a Huawei Y5 II / Y6 II Compact. Empaquetado en una caja bien protegida durante el envío. El producto está cubierto por una garantía regular. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.

【Materiales】Exterior de piel sintética e interior TPU donde se aplica el smartphone. Fabricadas con los mejores materiales a medida NEWTOP, gracias a su interior suave se adapta perfectamente, dejando abiertos los orificios para las conexiones. Además, ofrece una mayor protección ya que puede amortiguar mejor los golpes.

【Notificaciones】En la parte frontal de la funda tenemos dos ventanas, superior con plástico transparente protector e inferior abierto para tener acceso a las notificaciones de tu smartphone. Además, en algunos modelos, puedes cambiar los ajustes internos, activar la respuesta de la llamada sin necesidad de abrir la pantalla.

【Accesibilidad】Protección total de 360°, todos los botones y la cámara son perfectamente accesibles, sin tener que quitar el teléfono de la funda. Permite un uso perfecto junto con la funda. También es compatible con películas de cristal que han aplicado en tu smartphone,

【Otras funciones】El cierre es magnético y gracias al clip "lengua" resistente y ligeramente más grande que otras caras, permite un cierre estable sin el riesgo de que se abra inadvertidamente. Función stand para la visualización de vídeos y más apoyando en horizontal el smartphone con diferentes inclinaciones. READ Los 30 mejores Esquinas Adhesivas Para Fotos capaces: la mejor revisión sobre Esquinas Adhesivas Para Fotos

QiongniAN Funda para Huawei Y5 II CUN-L01 4G LTE 5.0" Funda Carcasa Case Funda Black € 12.80 in stock 1 new from €12.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para Huawei Y5 II CUN-L01 4G LTE 5.0"

Excelente material,Sensación cómoda.

Alta calidad, muy durable

Diseño de la ranura fáciles llevar tarjetas y dinero en efectivo.

Soporte plegable de apoyo para facilitar la visualización.

Sunrive Funda para Huawei Y6 II Compact/Huawei Y5 II, Carcasa Cuero Sintético Protectiva Resistente Cierre Magnético,Carcasa en Folio, Soporte Plegable,Ranuras para Tarjetas (Buho Morado) € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda fina y resistente para Huawei Y6 II Compact/Huawei Y5 II, diseño en Piel sintética PU de un aspecto vintage y retro que protege la pantalla, con acceso a cualquier botón o cable.

Posee útiles ranuras para guardar tarjetas que convierten tu funda en una billetera. Podrás guardar tus identificaciones, registro de conducir, tarjetas de crédito, billetes y pequeños papeles importantes y llevarlos siempre contigo.

El Diseño único hacer su mirada del teléfono especial y encantadora en esta maravillosa temporada.

Funda compatible con Huawei Y6 II Compact/Huawei Y5 II . Le rogamos que se asegure de poseer el modelo de móvil correcto a la hora de realizar el pedido.

El Paquete Incluye:1 * Funda + 1 x Lápiz óptico.

Huawei Y5 II Funda, Huawei Y5 II Funda, ikasus 3d relieve rosa flores patrón piel funda tipo cartera funda tipo cartera funda de cierre magnético estilo libro Retro hebilla de piel sintética Premium r € 9.29 in stock 1 new from €9.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: Huawei Y5 II

Funda cubierta de piel sintética para tu móvil con forro interior suave para ayudar a proteger su pantalla del polvo y los arañazos

Construido en el stand: conveniente para leer, ver películas, jugar y navegar por la web

Cut out 's para un fácil acceso a los altavoces, teclas de volumen, puerto del cargador, la cámara y el botón de inicio

Huawei Y5 II Funda, Huawei Y5 II Funda, ikasus), diseño de calavera de flores campanula pattern shiny Glitter Crystal Rhinestone Diamante piel sintética plegable tipo cartera, funda de piel tipo carte € 9.29 in stock 1 new from €9.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: Huawei Y5 II

Funda cubierta de piel sintética para tu móvil con forro interior suave para ayudar a proteger su pantalla del polvo y los arañazos

Construido en el stand: conveniente para leer, ver películas, jugar y navegar por la web

Cut out 's para un fácil acceso a los altavoces, teclas de volumen, puerto del cargador, la cámara y el botón de inicio

Sunrive Funda para Huawei Y6 II Compact/Y5 II, Silicona Slim Fit Gel Transparente Carcasa Case Bumper de Impactos y Anti-Arañazos Espalda Cover(TPU Gato 5) € 3.99 in stock 1 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para HUAWEI Y6 II Compact/Y5 II.

Protege su teléfono de golpes y arañazos.

Diseño inteligente que permite el acceso a todos los botones y funciones del teléfono.

Perfecto Ajuste / / Diseno estetico / Proteccion / Excelente contra los choques.

Material: TPU; Fácil de instalar y altamente resistente.

4-OK Flower - Funda para Huawei Y5 II, diseño árbol Rosa € 16.28 in stock 1 new from €16.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capa protectora

Diseño con flores

Funda ultra-transparente

Oujiet-eu LLM Funda para Huawei Y5II Y5 II CUN-L01 CUN-TL00 Funda TPU Suave Silicone Carcasa Case Cover 9 € 5.00 in stock 1 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Oujiet-eu LLM Funda para huawei Y5II Y5 II CUN-L01 CUN-TL00 Funda TPU suave Silicone Carcasa Case Cover 9

Excelente material

Tiene una buena tenacidad

Colorido persistente

Si tiene buena protección, puede proteger su equipo.

Funda para Huawei Y5 II - Y6 II Compact, Baloncesto, Dibujo 5, Carcasa Silicona Negra Flexible TPU € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Adaptación Perfecta]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a tu smartphone.

[Estampado]: Imagen de alta calidad, colores vivos y un acabado perfecto.

[Tecnología]: Funda silicona TPU con alta resistencia al desgaste y a la abrasión, muy buena capacidad de amortiguación, buena flexibilidad a bajas temperaturas, excelente recuperación elástica.

[Compatibilidad, Calidad, Alta Definición]: Funda suave, resistente y sometida a un estricto control para asegurar una alta protección y un acceso fácil a todos los botones y funcionalidades del teléfono.

Producto de alta calidad, elegante, ligero, antideslizante, diseñado y fabricado en la Unión Europea.

mumbi Funda Compatible con Huawei Y5 II Caja del teléfono móvil, Negro Transparente € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad, porque eso es lo que importa: este caso de protección es con el huawei y5 ii compatible, fue probado en el dispositivo original y diseñado para adaptarse a su teléfono inteligente con precisión

Funcionalidad como la espera: los botones de funcionamiento suave y las conexiones libres restantes permiten una operatividad sin restricciones incluso con la cubierta protectora

Háptico, lo sentirá: debido a la mezcla de materiales de silicona y tpu, la carcasa del teléfono tiene una superficie antideslizante y, por lo tanto, se encuentra firmemente en la mano

Estética que llama la atención: la apariencia del teléfono inteligente se mantiene casi incluso cuando se coloca la cubierta protectora, ya que solo se extiende sobre la parte posterior y el borde del dispositivo

La semplicità, come meno noto, si basa su un design senza tempo per proteggere il tuo smartphone

Funda para Huawei Y5 II, Funda para Huawei Y5 II, ikasus Ultra Fina y Suave, de TPU Colorido, A € 14.79 in stock 1 new from €14.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: Huawei Y5 II.

Hecho de TPU suave de alta calidad, seguro y protector, peso ligero que se adapta perfectamente a tu teléfono.

Su diseño humanizado hace que nuestra funda sea más útil, puedes acceder a todos los botones con la funda y el tamaño es cómodo para que puedas cogerla.

Abertura para cámara, cargador y micrófono para facilitar el acceso.

Paquete: 1 funda para Huawei Y5 II. READ Los 30 mejores Costura Accesorios Y Manualidades capaces: la mejor revisión sobre Costura Accesorios Y Manualidades

Todobarato24h Funda TPU Lisa Compatible con Huawei Y6 II Compact / Y5 II 2016 ROJA € 2.89 in stock 1 new from €2.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 100507883 Model 100507883

FatcatChoice Funda para Huawei Y5 II,Carcasa de Tipo Libro con Ranuras para Tarjetas de Soporte y Solapa Cubierta Carcasa Protectora Cartera Soporte Función Case (Púrpura) € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: para Huawei Y5 II.

Lista de paquetes: 1 x Estuche.

Material: Hecho de PU suave de alta calidad que es seguro y protector,ligero que se adapta perfectamente a su teléfono.

Protección Integral: Protección ideal contra la suciedad,arañazos,polvo,golpes y peligro de deslizamiento de las manos. Un borde de cámara aumentado y un borde de pantalla elevado protegen contra arañazos.

Recorte Preciso: Recortes precisos le proporcionan acceso completo a los puertos,altavoces,cámara y otras características. Las fundas de botones sensibles permiten prensas sensibles.

COTDINFOR Huawei P Smart Z Funda Protectora Efecto 3D Pintada de Piel Premium PU Caso Shell con Magnético Cierre Card Holder Carcasa para Huawei P Smart Z Flower Tree Cat YX. € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 pieza Caso (Smartphone no está incluido).

Funda Negra para [ Huawei Y5 II - Y6 II Compact ] diseño [ El león, Rey de la Selva ] Carcasa Silicona Flexible TPU € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Adaptación Perfecta]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a tu smartphone.

[Estampado]: Imagen de alta calidad, colores vivos y un acabado perfecto.

[Tecnología]: Funda silicona TPU con alta resistencia al desgaste y a la abrasión, muy buena capacidad de amortiguación, buena flexibilidad a bajas temperaturas, excelente recuperación elástica.

[Compatibilidad, Calidad, Alta Definición]: Funda suave, resistente y sometida a un estricto control para asegurar una alta protección y un acceso fácil a todos los botones y funcionalidades del teléfono.

Producto de alta calidad, elegante, ligero, antideslizante, diseñado y fabricado en la Unión Europea.

MaiJin Funda para Huawei Y5 II (5 Pulgadas) Resistente a arañazos TPU Cubierta de Delgada Capa de Silicona en la Parte Posterior € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente a arañazos TPU cubierta de delgada capa de silicona en la parte posterior.

La funda flexible TPU amortigua los golpes, ofreciendo mayor protección contra golpes y accidentes para su teléfono.

Esta funda de tiene una suave capa ANTIDESLIZANTE de fácil agarre y también ayuda a prevenir caídas de superficies resbaladizas.

Acceso a Todos los Controles de los Botones y Características - Cortes de precisión para los altavoces, cámara y otros puertos.

Funda FÁCIL de ajustar y retirar.

Funda Negra para [ Huawei Y5 II - Y6 II Compact ] diseño [ Pug Dabbing ] Carcasa Silicona Flexible TPU € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Adaptación Perfecta]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a tu smartphone.

[Estampado]: Imagen de alta calidad, colores vivos y un acabado perfecto.

[Tecnología]: Funda silicona TPU con alta resistencia al desgaste y a la abrasión, muy buena capacidad de amortiguación, buena flexibilidad a bajas temperaturas, excelente recuperación elástica.

[Compatibilidad, Calidad, Alta Definición]: Funda suave, resistente y sometida a un estricto control para asegurar una alta protección y un acceso fácil a todos los botones y funcionalidades del teléfono.

Producto de alta calidad, elegante, ligero, antideslizante, diseñado y fabricado en la Unión Europea.

