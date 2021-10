Inicio » Electrónica Los 30 mejores Huawei Mate 20 capaces: la mejor revisión sobre Huawei Mate 20 Electrónica Los 30 mejores Huawei Mate 20 capaces: la mejor revisión sobre Huawei Mate 20 10 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Huawei Mate 20?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Huawei Mate 20 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Smartphone Huawei Mate20 Pro de 128 GB / 6 GB con tarjeta SIM sencilla - Negro (versión del Reino Unido) € 374.36

€ 345.29 in stock

2 used from €345.29

Amazon.es Features Android 9 (Pie)

6.39 AMOLED táctil

Triple 40 MP / 20 MP / 8 cámaras principales MP

24 MP cámara frontal

Capacidad de la batería: 4200 mAh

Huawei Mate20 128 GB/4 GB Dual SIM Smartphone - Midnight Blue (West European) € 429.00 in stock 1 new from €429.00

Amazon.es Features Smartphone ds hima midnight blue

Huawei Mate 20 - Smartphone De 6.53" (Octa-Core, Ram De 4 GB, Memoria De 128 GB, Cámara De 16+12+8 MP, Android 9.0) Color Negro € 576.00 in stock 2 new from €576.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo: Android 9. 0 (Pie)

Cámara: 16 MP + 12 MP + 8MP (f2. 2, f1. 8, f2. 4), autofocus, laser

Capacidad de la memoria 128 GB ampliable hasta MicroSD de 256 GB

Yodoit para Huawei Mate 20 Lite Negro LCD Pantalla y Digitalizador Pantalla Táctil de Cristal Reemplazo con Herramienta € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Amazon.es Features Pantalla LCD de alta calidad y pantalla de cristal digitalizador montada para Huawei Mate 20 Lite

Si la pantalla de su Huawei Mate 20 Lite está rajada / no responde / rota, esta es la parte correcta para usted

Este reemplazo incluye pantalla LCD, digitalizador táctil y adhesivo. (El marco no está incluido)

REY - Funda Anti-Shock Gel Transparente para Huawei Mate 20 Lite, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI MATE 20 LITE, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,... READ Los 30 mejores Canon Powershot Sx740 Hs capaces: la mejor revisión sobre Canon Powershot Sx740 Hs

Ougger Funda Huawei Mate 20 Lite Carcasa, PU Piel Billetera Cuero Magnética Protector Suave TPU Silicona Tapa Cover para Huawei Mate 20 Lite con Ranura para Tarjetas, Gato y árbol (Gris) € 11.99 in stock 2 new from €11.98

Amazon.es Features Construido en ranuras de tarjetas especialmente diseñado para Huawei Mate 20 Lite

Corte preciso que brinda acceso completo a los controles y puertos de sus dispositivos

Función de soporte para mirar películas con múltiples ángulos de visión

Hecho de cuero de la PU de alta calidad y caso suave de TPU dentro

Diseño de cierre magnético del tirón del estilo, protege el teléfono completamente

NEW'C 2 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 5.79 in stock 2 new from €5.79

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei Mate 20 Lite, Honor Play. El espacio entre el Huawei Mate 20 Lite, Honor Play y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei Mate 20 Lite, Honor Play

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Huawei Mate 20 Lite - Smartphone Dual SIM de 6.3" Full HD (Kirin 710, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, cámara dual de 24 + 2 MP) negro € 245.00 in stock 3 new from €245.00

Amazon.es Features Pantalla de 6.3", resolución Full HD+ de 2340 x 1080 pixeles

Cámara IA, cámara frontal de 24 MP + 2 MP y la doble cámara trasera de 20 MP + 2 MP

4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna ampliable hasta microSD de 256 GB

El chipset Kirin 710 de 12 nm garantiza un rendimiento de juego inmersivo y una excelente eficiencia energética

Huawei Mate 20 Lite cuenta con una batería de larga duración de 3750 mAh

Huawei P20 Pro – Smartphone de 6,1" (Kirin 970 AI, 6G de RAM, 128 GB de memoria, Triple Cámara Leica) Android, 8.1, Single Sim, Color Negro [Versión ES/PT] € 411.09

€ 280.80 in stock

3 used from €280.80

Amazon.es Features Triple cámara trasera Leica de 40, 20 y 8 megapíxeles, con aperturas de f/1.8, f/1.6 y f/2.4

Estabilizador de imagen AI y cámara delantera de 24 megapíxeles

Procesador Kirin 970 + IA de 8 núcleos (4 a 2.36 GHz de velocidad y 4 a 1.8 GHz)

6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna

Carga rápida 4000 W y cargador supercharge, sensor de huella dactilar y reconocimiento facial

Huawei Mate 10, Smartphone (Kirin 970 + IA, RAM de 4GB, Memoria Interna de 64 GB, Cámara Dual Leica Twilight 20 + 12 MP f 1.6 y OIS MP), Bluetooth, Android, 5.9", Negro € 220.00 in stock 1 new from €220.00

1 used from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Kirin 970 con IA

Pantalla FullView de 5.9" 2K con HDR10, 82 % de ratio

Batería 4000 mAh y supercharge

HUAWEI Flip Cover Azul Oscuro Mate 20, Monótono € 29.99

€ 24.99 in stock 2 new from €9.99

2 used from €9.90

Amazon.es Features Funda con tapa azul oscuro Huawei

Producto de alta calidad, con diseño funcional

Marca: Huawei

LWMTT Pantalla Tàctil digitalizador LCD Compatible para Huawei Mate 20 Lite Negro, Conjunto Completo Recambio Herramientas para la Reparación,Adhesivo 3M y Vidrio Protector € 31.90 in stock 1 new from €31.90

Amazon.es Features La pantalla incluye pantalla táctil LCD, ensamblaje de reemplazo completo del digitalizador, película templada Huawei Mate 20 Lite, adhesivo 3M y herramientas. SIN MARCO, SIN manual de instrucciones. Mire un video tutorial de YouTube antes de instalar la pantalla de reemplazo.

Todas las piezas se prueban dos veces para garantizar que los técnicos eliminen la pantalla en negro, las líneas estáticas, el color desigual y otros problemas técnicos antes del embalaje y envío. La calidad máxima está garantizada como la original en brillo de desplazamiento, calidad de imagen, sensibilidad táctil, atenuación automática, tacto 3D, etc.

Se utiliza para reparar y reemplazar su pantalla, agrietada, dañada, defectuosa, muy rota. También resuelve problemas de pantalla, píxeles muertos, pantalla rota, problemas con el color incorrecto.

Todos los productos se envían desde el almacén de Amazon FBA para garantizar una entrega rápida. Ofrecemos una garantía a largo plazo para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros primero si la pantalla táctil tiene algún problema.

Ofrecemos 24 meses de garantía para nuestros productos, que no le preocupan. Los vídeos de instalación se pueden encontrar en Internet como YouTube.

VGUARD 6 x Funda para Huawei Mate 20, Ultra Fina Carcasa Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad (Negro, Azul Oscuro, Rojo,Verde, Rosa, Transparente) € 10.95

€ 8.95 in stock 2 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Precisamente cortes y aberturas permite el acceso completo a todos los puertos y funciones del teléfono inteligente sin quitar la funda.

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que su teléfono más elegante.

El Cover ofrece una excelente protección para su precioso teléfono muy inteligente desde huella digital, polvo, aceite, impacto y dispositivo de caída.

El borde es un poco elevado que la pantalla y la cámara de su teléfono para evitar que sea dañado cuando se deja caer sobre una superficie plana.

NEW'C 2 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei Mate 20, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 5.79 in stock 3 new from €5.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

ATENCIÓN: Este artículo no es compatible con los teléfonos Huawei Mate 20X, Mate 20 Pro y Mate 20 Lite. Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei Mate 20

Nota: Esto se debe a que la pantalla del Huawei Mate 20, tiene bordes curvos para que el protector no cubra completamente la pantalla. El vidrio está cubierto con un revestimiento oleofóbico que evita las huellas dactilares y otros contaminantes y facilita la limpieza de la película.

Utilice la pipeta suministrada con el kit para pegar si las piezas no se pegan entre sí (borde). Si no sabe cómo utilizar la pipeta, lea las instrucciones. Nunca se usa en equipos ya dañados o agrietados

NEW'C le proporciona un servicio al cliente profesional y el Protector de Pantalla para Huawei Mate 20 tiene garantía de por vida.

NEW'C 3 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei Mate 20, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 6.90 in stock 2 new from €6.90

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei Mate 20. El espacio entre el Huawei Mate 20 y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

⚠ NO COMPATIBLE CON : Huawei Mate 20 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20X

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei Mate 20. Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo). De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas. Utilice la pipeta suministrada con el kit para pegar si las piezas no se pegan entre sí (borde). Si no sabe cómo utilizar la pipeta, lea las instrucciones. Nunca se usa en equipos ya dañados o agrietados

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei Mate 20, toque delicado. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas. READ Los 30 mejores Camaras Reflex Baratas capaces: la mejor revisión sobre Camaras Reflex Baratas

LK Compatible con Huawei Mate 20 Protector de Pantalla,3 Pack,9H Dureza Cristal Templado, Equipado con Marco de Posicionamiento,Vidrio Templado Screen Protector € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Sensible al tacto】 La claridad de alta definición y la sensibilidad de la pantalla táctil garantizan un rendimiento óptimo y una respuesta rápida.

【Case Friendly】Proporciona cobertura perfecta y compatibilidad con las fundas.

【Instalación fácil】 Proporcionamos instrucciones en video fáciles de seguir que facilitan la instalación.

【Servicio de calidad】 Brindamos un servicio de preventa y postventa de calidad, si tiene alguna pregunta a los productos, no dude en contactarnos.

JAWSEU Funda Billetera Compatible con Huawei Mate 20 Pro, Carcasa de Suave PU Cuero Libro Flip Cartera Antigolpes Cubierta Cierre Magnético Soporte Plegable Tarjeteros 360 Grados Case,Mármol € 4.99 in stock 2 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Compatible con Huawei Mate 20 Pro.

Materiales: Funda de cuero PU de excelente calidad con flexible estable en TPU interna.

Patrón diseño hará su mirada del teléfono moda y hacer coincidir todas ocasiones.

Protección integral: de 360 grados completa diseño de proteger su teléfono contra el polvo, arañazos y otros daños.

Perfect Christmas, regalo de cumpleaños, regalo para él, ella, novio, novia, padre, hermano, hermana, fiesta, ocasión, helloween, cumpleaños.

HUAWEI P40 Lite - Smartphone 6.4" (Kirin 810, 6GB RAM, 128GB ROM, Cuádruple cámara, Carga Rápida de 40W, Batería de 4200mAh) Verde + Freebuds 3i Blanco [Versión ES/PT] € 279.00

€ 201.93 in stock

3 used from €201.93

Amazon.es Features Rendimiento óptimo: HUAWEI P40 Lite está equipado con el chip Kirin 810; la NPU se basa en nuestra arquitectura Da Vinci y optimiza la eficiencia de IA; está equipado con 6GB de RAM y 128 GB de ROM

Batería de larga duración: Con su batería de 4200 mAh, pasarás el día con una sola carga; se recarga hasta el 70% en tan solo 30 minutos; Certificado por el instituto independiente TÜV Rheinland

Da rienda suelta a tu creatividad: Con 4 cámaras traseras, cámara principal de 48MP + lente gran angular de 8MP + lente macro de 2MP + lente Bokeh de 2MP, permite obtener fotografías anchas y claras

Un diseño original y racional: El cuerpo está fabricado de vidrio curvado; la cámara frontal se encuentra dentro de la pantalla FullView de 6.4", diseño de huellas dactilares situado en el lateral

Amplia tu visión: con una lente gran angular de 120°, obtienes una mejor vista, y la distancia focal de 17 mm captura un 140% más; eso se traduce en más amigos en tus fotos grupales y naturaleza

REY Protector de Pantalla para Huawei Mate 20 Lite, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Huawei Mate 20 Lite 16 cm (6.3") 4 GB 64 GB SIM Doble 4G Negro 3750 mAh - Smartphone (16 cm (6.3"), 4 GB, 64 GB, 20 MP, Android 8.1, Negro) € 228.10 in stock 4 new from €228.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EU Spec

Android 8.1 (Oreo), Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 y 4x1.7 GHz Cortex-A53)

kwmobile Carcasa Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Gris frío Oscuro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

Peakally Funda Huawei Mate 20, Transparente Silicona Funda para Huawei Mate 20 Carcasa Flexible Claro Ligero TPU Fundas [Antideslizante] [Resistente a arañazos] -Transparente € 6.98 in stock 1 new from €6.98

Amazon.es Features Prima de material de TPU --- Las fundas de teléfonos móviles flexibles, delgadas y livianas están hechas de TPU de silicona transparente de alta calidad, protege su teléfono de arañazos, golpes y previene abolladuras molestas.

Delgado y ligero --- con solo 1.2 mm de grosor, peso 18g, sin carga adicional en su dispositivo, también ofrecemos garantía de por vida.

Alta transparencia --- Hecho para Huawei Mate 20, el material transparente definitivo conserva por completo el diseño original de su teléfonos móviles.

Corte preciso --- Ajuste perfecto, los cortes de precisión permiten un fácil acceso a todos los botones sin ningún obstáculo.

Diseño de patrón de puntos --- Diseño de puntos Evita las burbujas de agua y mejora la disipación de calor, mejora la vida de su teléfonos móviles.

NEW'C 3 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 6.79 in stock 2 new from €6.79

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei Mate 20 Lite, Honor Play. El espacio entre el Huawei Mate 20 Lite, Honor Play y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei Mate 20 Lite, Honor Play

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Protectores de Pantalla de hidrogel 3D Compatible con Huawei Mate 20 Lite [2 Unidades | Smart Engineered] - Pelicula Vidrio TPU -Transparente, Compatible con tu Carcasa, Lámina Blindada de TPU € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Una protección que funciona y no se nota visualmente. Esta película protectora de hidrogel, robusta, duradera y ultra transparente protege tu Mate 20 Lite de Huawei sin que afecte a su uso ni a su aspecto.

ZLONXUN Cargador rapido con Cable USB-C para Huawei Mate 20/20 Lite/10/9, Honor 20/View 20/9X/G9 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Cargador súper rápido: el cargador Fast es muy adecuado para la carga de emergencia. tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5W.

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

Compatible con la Teléfono con interfaz USB-c de Huawei

El paquete incluye: cargador rápido y Cable USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación CE

ivoler Funda para Huawei Mate 20 Lite con [Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla *3], Anti-Choque Carcasa con Anillo iman Soporte, Hard Silicona TPU Caso - Negro € 11.95 in stock 1 new from €11.95

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Premium Funda con soporte de anillo + Hecho de ultra fino 0.3mm dureza 9H vidrio templado para Huawei Mate 20 Lite. Recortes precisos para todos los controles de puertos, sensores y cámaras. Todos los botones son de fácil acceso. El diseño ultrafino y ligero ofrece una protección extra sin añadir volumen a tu teléfono.

[Grado Militar a Prueba de Golpes] --- La funda protectora está diseñada con cuatro esquinas antichoque, y el rendimiento antichoque en las esquinas se ha mejorado en un 200%. El potente equipo militar de protección contra caídas ayuda a proteger su teléfono por daños por caída sin tener que preocuparse por accidentes por caída.

[Anillo Giratorio De 360 Grados] --- El soporte de anillo de metal incorporado se puede girar 360° libremente, liberando las manos de las ataduras. El ángulo de apertura de 100° se ajusta bastante al arco del dedo para evitar que el teléfono se rompa. La lámina magnética de metal puede adsorberse directamente al marco de fijación magnética del automóvil (sin incluir el marco de fijación magnética del automóvil).

[Protección Completa] --- Hecho de choque que absorbe el alto grado TPU y los materiales de la PC, resistente huellas dactilares, antideslizante, antitranspirante, antigrasa, fácil de limpiar. El marco elevado ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies, y el cristal templado proporciona una excelente protección contra alto impacto gotas, rasguños, arañazos y golpes para la pantalla del teléfono preciosa.

[Lo Que Obtienes] --- 1x Funda, 3x Vidrio Templado protector de pantalla, 3x Toallitas húmedas, 3x Paño de microfibra, 3x Absorbedor de polvo y guía para la pegatina. READ Los 30 mejores Cable Usb 2.0 capaces: la mejor revisión sobre Cable Usb 2.0

Flügel para Huawei Mate 20 Lite SNE-LX1 SNE-LX2 SNE-LX3 6.3" Pantalla LCD Pantalla Negro Táctil digitalizador Completo Pantalla (con Marco) de Recambio & Herramientas € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Amazon.es Features Compatible : ajusta exactamente para Huawei Mate 20 Lite SNE-LX1 SNE-LX2 SNE-LX3 6.3"

Descripción: no original, solo un sustituto para Huawei Mate 20 Lite SNE-LX1 SNE-LX2 SNE-LX3 6.3" LCD pantalla con marco

Alta calidad: producto 100% nuevo, probado muchas veces antes del envío

Servicio: equipo de servicio profesional y perfecto servicio post-venta

Herramienta: la herramienta con cinta es gratis y fácil de instalar

Spigen Funda Rugged Armor Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Negro Mate € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Material de TPU con diseño exterior de fibra de carbono.

Tecnología de Air cushion para la protección de todas las esquinas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Grabado interior de tela de araña para absorción de impactos

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

NEW'C 3 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei Mate 20x, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei Mate 20x. El espacio entre el Huawei Mate 20x y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei Mate 20x

Nota: Esto se debe a que la pantalla del Huawei Mate 20X, tiene bordes curvos para que el protector no cubra completamente la pantalla. El vidrio está cubierto con un revestimiento oleofóbico que evita las huellas dactilares y otros contaminantes y facilita la limpieza de la película.

Utilice la pipeta suministrada con el kit para pegar si las piezas no se pegan entre sí (borde). Si no sabe cómo utilizar la pipeta, lea las instrucciones. Nunca se usa en equipos ya dañados o agrietados

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei Mate 20x, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

kwmobile Carcasa con Cuerda Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Funda Transparente con Colgante en Blanco/Transparente € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei Mate 20 Lite.

CON COLGANTE: Usa esta cubierta protectora con cordón y el diseño diseño niños y diente león alrededor de tu cuello y tu teléfono estará siempre a salvo contigo.

FUNDA TRANSPARENTE: La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto; que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

CÓMODA DE LLEVAR: El cordón se engancha a la funda a través de dos puntos, por lo que es más estable que las correas de cordón tradicionales.

AMOR EN PRIMAVERA: Lleva a esta pareja de niños enamorada en tu dispositivo y demuestra siempre tu alma romántica gracias al diseño de esta funda.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Huawei Mate 20 disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Huawei Mate 20 en el mercado. Puede obtener fácilmente Huawei Mate 20 por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Huawei Mate 20 que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Huawei Mate 20 confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Huawei Mate 20 y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Huawei Mate 20 haya facilitado mucho la compra final de

Huawei Mate 20 ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.