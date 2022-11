Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores horny goat weed capaces: la mejor revisión sobre horny goat weed Salud y Belleza Los 30 mejores horny goat weed capaces: la mejor revisión sobre horny goat weed 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de horny goat weed?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ horny goat weed del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



AMIX - Complemento Alimenticio - Anabolic Power Tribusten - 200 Cápsulas - Estimula la Testosterona - Aumenta la Masa Muscular - Complemento Deportivo con Tribulus Terrestris € 49.30 in stock 8 new from €49.30

Free shipping

Amazon.es Features AUMENTO DE MASA MUSCULAR: El complemento alimenticio Anabolic Power Tribusten de Amix contiene poderosos componentes que favorecen el aumento de la masa muscular magra (libre de grasa) de forma natural. Es ideal para deportistas que quieren ganar masa muscular de manera eficaz.

MEJORA EL RENDIMIENTO: Este suplemento deportivo promueve el aumento notable de la fuerza y la potencia, lo que ayuda a mejorar el rendimiento físico durante los entrenamientos. Así, podrás disfrutar de unos resultados mejores y entrenamientos más intensos.

ESTIMULA LA TESTOSTERONA: Este complemento alimenticio es un potente estimulante de la testosterona gracias al compuesto Tribulus Terrestris, un suplemento natural con un alto poder anabólico. Esto ayuda a regular el balance hormonal y a aumentar la fuerza y la masa muscular libre de grasa.

HIERBAS NATURALES: Además de el Tribulus Terrestris estimulante de la testosterona, este suplemento deportivo cuenta con otras hierbas naturales muy beneficiosas para el cuerpo humano Panax Ginsenge, Cucurbita Pepo y Avena Sativa. Así, se forma un complemento natural con resultados eficaces.

FÁCIL DE TOMAR: Anabolic Power Tribusten de Amix es un suplemento alimenticio con un formato de 200 cápsulas. Para un uso eficaz, se debe tomar tomar 5 cápsulas al día repartidas entre las diferentes comidas. Advertencia: no superar la dosis diaria recomendada.

Espirulina Ecológica Suministro para 6 Meses | 540 Comprimidos de 500mg | 100% BIO Vegano | Ideal Deporte Musculación Detox Antioxidante Subir Defensas | Rico en Vitaminas Proteínas y Oligoelementos € 17.00 in stock 1 new from €17.00

Free shipping

Amazon.es Features * ESPIRULINA ECOLÓGICA: Esta alga es conocida como un Super Alimento Natural. Nuestra Espirulina cultivada ecológicamente contiene 15 veces más betacaroteno que las zanahorias, 25 veces más Hierro que la espinaca cruda, más Calcio que la leche y 3,5 veces más Proteínas que la carne de vacuno. Cuenta con alto contenido de proteínas, vitaminas (A,B,C, K y E), Minerales como calcio, potasio, hierro, sodio y zinc, enzimas, aminoácidos y antioxidantes.

* PROTEINA VEGETAL: Compuesta por 60% de proteínas, la espirulina es baja en calorías y ofrece un alto contenido de nutrientes como vitaminas del grupo B, vitamina E y K. Es esencial para los deportistas ya que tiene la propiedad de promover la recuperación y la resistencia física, también es un suplemento esencial para los vegetarianos y veganos, ya que contiene 8 aminoácidos esenciales, así como una cantidad significativa de enzimas y omega 6.

* ENERGIA Y VITALIDAD: 100% Natural, nuestra Espirulina está certificada sin gluten, sin OGM, sin irradiación, sin azúcar, y sin conservantes. Nuestros productos son fabricados en Francia y certificados ISO 22000, HACCP y GMP.

* POTENTE ANTIOXIDANTE: Gracias al innovador proceso de secado "Spray Dry" y comprimido frío, nuestra espirulina conserva todas sus cualidades sin exposición al calor. Esta técnica de secado es considerada por el CNRS como la mejor para preservar las proteínas de la espirulina. Naturalmente rica en antioxidantes gracias a la Ficocianina y los Carotenoides, la espirulina es conocida hoy en día por sus efectos en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

* COMPLEMENTO ALIMENTICIO: Nuestra espirulina orgánica ha sido rigurosamente seleccionada para asegurar su origen, respetando al mismo tiempo el medio ambiente y las poblaciones locales. Ha sido producido de la forma más pura posible, con un nuevo envase eco-responsable.

Solgar Ashwagandha - Extracto estandarizado de raíz de Ashwagandha, Apto para veganos € 28.45

€ 20.80 in stock 7 new from €20.80

Free shipping

Amazon.es Features Envase de 60 cápsulas vegetales

Extracto estandarizado de raíz de Ashwagandha (Withania somnifera)

Sin gluten, azúcares ni sal

Apto para veganos, vegetarianos y kosher

No sustituyen una dieta variada, equilibrada y estilo de vida sano

VIBOOST MEN COMPLEX | Fórmula Específica para HOMBRES | 11 ingredientes Súper Concentrados | Con Maca Andina, Zinc, Tribulus Terrestris, Ginseng y Arginina € 32.95 in stock 1 new from €32.95

Free shipping

Amazon.es Features VIBOOST MEN COMPLEX es EL suplemento para HOMBRE por excelencia: una fórmula PURA, ORIGINAL y SÚPER COMPLETA. 11 activos de origen 100% natural: extractos de plantas ultra concentrados, minerales y vitaminas actúan en sinergia.

ACCIÓN COMBINADA: La combinación de MACA ANDINA y GINSENG en polvo es utilizada desde hace siglos por los hombres en Oriente y en los Andes.

ACCIÓN SUPER: La L- ARGININA es ideal para los momentos en los que se necesita un extra. El Extracto de Pino Marino puro refuerza los efectos de la L-Arginina, creando una sinergia ideal.

ACCIÓN TOP: Combina en unas pastillas el efecto concentrado del Tribulus Terrestris con el Zinc, un mineral esencial con beneficio masculino reconocidos por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).

Las capsulas de VIBOOST MEN COMPLEX contienen solo ACTIVOS MUY CONCENTRADOS y son libres de aditivos químicos. Además, como todos los productos de Naturadika, figura en la base de datos de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) bajo el nºRGSEAA 26.018065/M.

Cápsulas de maca negra ecológica – 3000 mg de maca ecológica por dosis diaria. 180 cápsulas. Con vitamina C natural. Sin estearato de magnesio. Certificadas como ecológicas, de alta dosificación € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features SUPERALIMENTO DE PERÚ: Nuestra maca negra ecológica con valiosa vitamina C es 100% natural y vegana. Obtenida del bulbo de la maca negra y de eficacia acreditada ya por los incas desde hace miles de años.

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO: Incluye 180 cápsulas. Una dosis diaria contiene 3000 mg de maca ecológica en polvo y 13 mg de vitamina C procedente de acerola ecológica. Recomendamos dos cápsulas dos veces al día para notar bien los efectos.

FUERZA NATURAL: Veganas y vegetarianas, sin alérgenos, lactosa ni gluten. Nuestras cápsulas no contienen aditivos sintéticos ni otros componentes superfluos. Apostamos por lo natural.

MACA ECOLÓGICA PURA Y VITAMINA C: Nuestras potentes cápsulas no contienen aromas artificiales, ingeniería genética, gelatina ni antiaglomerantes. Porque creemos en el poder de la naturaleza.

PROBADAS EN LABORATORIO INDEPENDIENTE EN ALEMANIA: Nuestras cápsulas de Maca son analizadas rigurosamente por un laboratorio alemán acreditado (DIN EN ISO/IEC 17025). Así se comprueba, por ejemplo, la ausencia de mohos, salmonela y metales pesados.

FS Saw Palmetto con Zinc 320mg por Capsula | 360 Capsulas Prostata Veganas de Alta Potencia | Serenoa Repens | Saw Palmetto Pelo y la Salud Masculina — Sin OGM o Lacteos € 48.99 in stock 2 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

SAW PALMETTO - El Saw Palmetto (Palma Enana Americana) se ha utilizado durante muchos años como suplemento a base de hierbas. El Saw Palmetto es un tipo de palmera que crece en el clima cálido de la costa sureste de Estados Unidos, cuyos frutos están enriquecidos con ácidos grasos.

UNA MEJOR MANERA DE SUPLEMENTAR - Nuestro suplemento de Saw Palmetto no contiene Lácteos, Gluten ni Alérgenos y es adecuado para veganos y vegetarianos.

FABRICADO EN INSTALACIONES CON LICENCIA ISO EN EL REINO UNIDO - Nuestro equipo de expertos con sede en el Reino Unido obtiene solo ingredientes de la más alta calidad que cumplen con nuestros estrictos estándares de control de calidad e higiene. Este producto es libre de OGM.

EL COMPROMISO DE FS CON EL BIENESTAR MENTAL - Nuestra directiva es proporcionar a cada cliente un suplemento de la más alta calidad para beneficiar tanto la salud cognitiva como la general. Al comprar, estás ayudando a una causa digna: Una parte de cada venta se dona directamente a la Alzheimer's Society. Usted ha ayudado a donar miles de libras hasta la fecha. Gracias. READ Los 30 mejores Foreo Luna Play Plus capaces: la mejor revisión sobre Foreo Luna Play Plus

MACA PERUANA y Arginina y Zinco PiuLife® • 120 Capsulas Extracto de Raiz de Maca Negra con Vitamina B6 y B12 • Maca Andina Para Aumentar Energía, Resistencia, Vigor y Libido Mujer y Hombre € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping

Amazon.es Features ✅ Capsulas De Maca Peruana ─ Nuestro suplemento de Maca Andina de muy alta concentración contiene 800 mg por dosis de concentrado 10:1 y 100:1 de Extracto de Raíz de alta resistencia, la forma más pura de maca negra natural. También contiene 5mg de Zinc, 1,2mg de clorhidrato de L-Arginina, 1,4mg de Vitamina B6 y 2,5µg de Vitamina B12.

✅ Dé Donde Viene La Raiz De Maca? ─ El Ginseng Peruano, comúnmente conocido como Maca, es un extracto vegano natural altamente nutritivo y una excelente fuente de vitaminas, carbohidratos y proteínas, deriva de los Andes. Cada comprimido de este fantástico superalimento es naturalmente rico en vitaminas B, vitamina C y vitamina E. Además, tiene un alto contenido en minerales, como el calcio, el hierro, el zinc o el magnesio.

✅ ¿las Cápsulas De Maca Son Un Estimulador Natural? ─ La Maca Andina es conocida desde la antigüedad por su efecto vigorizante, estimulante y como afrodisiaco para hombre y mujer. Además de estimular naturalmente la testosterona, la raíz de Maca Negra también tiene una acción vasodilatadora y, por eso, en la tradición Andina también se utiliza en caso de problemas de erección o impotencia.

Nueva Fórmula Natural ─ Nuestras Maca Andina capsulas Complex PiuLife, a diferencia de otros suplementos de Maca, no contienen aditivos artificiales, excipientes ni OMG.

⚪ Calidad - En la producción de sus propios suplementos para el bienestar, +LIFE da el máximo cuando se trata de la calidad de las materias primas, de los procesos y de la eficacia de las propias formulaciones. ¡Nosotros mismos somos los primeros en usar nuestros productos!

Tribulus Max - 180 Cápsulas - Altamente dosificado con 4500 mg por dosis diaria - Premium: 95% Saponinas - Extracto puro de Tribulus Terrestris 10:1 - Vegano € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping

Amazon.es Features CAPSULAS DE TRIBULO DE ALTA DOSIFICACIÓN: 180 cápsulas de extracto de Tribuls de alta dosificación. Una porción diaria de 6 cápsulas contiene 4500 mg de extracto puro, incluyendo 4275 mg de spaoninas puras.

EXTRACTO ESTANDARIZADO: Para nuestras cápsulas de extracto de Tribulus Terrestris utilizamos un extracto 10:1, que contiene una proporción máxima de 95% de saponinas.

100% VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas son 100% veganas y no contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen lactosa, gluten ni conservantes.

PUREZA PROBADA EN LABORATORIO: Probada en laboratorio de forma independiente para detectar contaminación e impurezas, como metales pesados, mohos, salmonela y otros criterios de prueba relevantes.

CALIDAD Y SU SATISFACCIÓN: La gama GEN incluye numerosos complementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Testo MAX - 270 cápsulas - Extra fuerte: Altamente dosificado con 7320 mg por porción diaria - Con aminoácidos + extractos de plantas - Tribulus + extracto de Maca + Boron + ácido D-Aspártico - Vegano € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping

Amazon.es Features COMPOSICIÓN INNOVADORA: Testo Max es un suplemento dietético puramente herbal con una fórmula especialmente combinada de extractos de plantas, aminoácidos y oligoelementos. Cada lata contiene 270 cápsulas veganas. La innovadora fórmula T-Boost combina ácido D-aspártico, extracto de Tribulus Terrestris con 95% de saponinas, extracto de Maca 20:1, pimienta negra con 95% de piperina y boro. Activos perfectamente coordinados para aprovechar todos los efectos sinérgicos.

EXTREMADAMENTE ALTA DOSIFICACIÓN: Testo Max contiene una fórmula particularmente alta dosificación con ingredientes especialmente de alta calidad. Una porción diaria de 9 cápsulas contiene un total de 7320 mg de ingredientes activos. Testo Max no contiene productos químicos ni sustancias nocivas.

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA UN USO SEGURO: Testo Max ha sido sometido a pruebas de laboratorio independientes para comprobar su pureza y contaminantes como metales pesados, moho, E. Coli, salmonela y otros criterios de prueba relevantes. Las cápsulas de Testo Max están elaboradas completamente sin aditivos dañinos y sólo con los mejores ingredientes libres de OGM. Testo Max se basa en ingredientes totalmente naturales y de origen vegetal.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas de Testo Max son 100% veganas y están libres de estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, sin OGM, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

CALIDAD Y SU SATISFACCIÓN: La gama GEN incluye numerosos complementos alimenticios con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Ashwagandha Alta Potencia: Adaptógeno y Nootrópico con Sensoril® (10% Withanolidos) | Sueño Profundo, Bienestar General, Energía, Concentración | 4 Meses | 2x Más Concentrado que el KSM-66 € 29.90 in stock 2 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

AYUDA A LA MEMORIA: Además, la Ashwaganda también ayuda a mejorar la memoria hasta en personas con demencia y cuenta con efectos demostrados en funciones ejecutivas, atención, tiempo de reacción, velocidad de procesamiento, memoria inmediata y rendimiento general

AYUDA A PERDER PESO: También previene las subidas de peso ya que te ayuda a relajarte y a bajar los niveles de cortisol y reduce la inflamación y la glicemia. Además, al ser afrodisíaco, también actúa como estabilizador hormonal y aumenta la líbido

⚖️ RESTAURA EL EQUILIBRIO: La Ashwaganda también sirve para ayudar a tu cuerpo a protejerse del estrés físico, químico y biológico y recuperar un estado de equilibrio, llamado homeostasis, a todos los niveles

SENSORIL: fórmula de Ashwaghanda estandarizada con unas características muy especiales: Contiene entre 10-15% de withanólidos, el principio activo que ejerce el efecto terapéutico. Las variantes estandarizadas garantizan el orígen, las propiedades y la potencia del extracto, a diferencia de cualquier otra variante. La otra marca estandarizada, el KSM-66, contiene únicamente un 5% de Withanólidos. El Sensoril también destaca por su mayor biodisponibilidad, es decir: mayor absorción y efecto

Solgar 5-HTP, Mejora del Equilibrio Emocional y Reducción de la Fatiga, 90 Cápsulas € 47.73 in stock 3 new from €45.95

Free shipping

Amazon.es Features La planta africana griffonia simplicifolia con activo principal 5htp actúa a nivel cerebral y en el sistema nervioso central aumentado la producción de la serotonina

Regula los ciclos de sueño y restaura el sueño reparador y reduce los síntomas en los trastornos depresivos

Envase de 90 cápsulas

Apto para veganos y vegetarianos

No sustituyen una dieta variada, equilibrada y estilo de vida sano

VITALDIN Ashwagandha Gummies – 300 mg de extracto Raíz de Ashwagandha KSM-66 & 1.000 IU Vitamina D2 – 60 gominolas (30 días) sabor Frutos Rojos – Adaptógeno Antiestrés; Calma y relajación – Vegano € 12.50 in stock 1 new from €12.50

Free shipping

Amazon.es Features ¿QUÉ ES LA ASHWAGANDHA? La Ashwagandha (Withania Somnifera) es una planta utilizada como remedio natural durante miles de años en la medicina tradicional india, concretamente en Ayurveda, donde la base de la salud y el bienestar es el equilibrio del sistema cuerpo - mente. La Ashwagandha, principalmente su raíz, es un adaptógeno natural que nos ayuda a mantener el equilibrio y aliviar el estrés físico y mental. Además, ayuda a regular los ciclos de sueño y mejorar los niveles de concentración.

AYUDA A ALIVIAR EL ESTRÉS Y FAVORECE LA RELAJACIÓN DE MANERA NATURAL: Cada dosis diaria (2 gummies) contiene 300 mg de extracto de raíz de Ashwagandha KSM-66, aumentando la energía y favoreciendo los procesos de descanso, sueño y relajación. Esto provoca un equilibrio físico y mental que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, favoreciendo la calma y la relajación. Además, nuestras gummies están enriquecidas con 25 µg de vitamina D2, manteniendo el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

UN PRODUCTO 100% VEGANO ¡Y DELICIOSO! Las gummies de VITALDIN Ashwagandha están elaboradas con pectina y no contienen ingredientes de origen animal. Con VITALDIN, ¡cuidar de tu salud nunca ha sido tan placentero! ¡EQUILIBRAR TU CUERPO Y MENTE ES UN PLACER CON VITALDIN!

¡EQUILIBRAR TU CUERPO Y MENTE ES UN PLACER CON VITALDIN! Somos especialistas en gominolas funcionales, es decir: especialistas en hacer que quieras cuidarte y llegue la hora de tomarte tu dosis diaria de Ashwagandha, porque ahora viene en forma de gominola. VITALDIN comprende tus necesidades y representa el equilibrio perfecto entre salud y sabor delicioso, para que cuidar de ti y de los tuyos no sea una obligación impuesta, sino una rutina que llevas a cabo con placer.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD: Llevamos a cabo un control riguroso y exigente de la calidad, como así lo atestiguan las diferentes certificaciones de nivel superior con que cuenta nuestra fábrica, auditada por compañías independientes e internacionalmente reconocidas: BRC, IFS, GMP y OTC.

Vitamaze® Maca Pura Cápsulas de Alta Dosis 4000 mg + L-Arginina + Vitaminas + Zinc, 240 Cápsulas por 2 Meses, Maca Peruana de los Andina, sin Aditivos Innecesarios, Calidad Alemana € 21.97

€ 20.97 in stock 1 new from €20.97

Free shipping

Amazon.es Features ALTA DOSIS: 240 Cápsulas para 2 meses de uso continuo 4.000 mg de raíz de Maca (Extracto 4:1) por dosis diaria con un tamaño corporal normal. Combinación optimizada a través del refinamiento con el aminoácido de alta dosis L-arginina, zinc y las vitaminas esenciales B6, B12 y C.

SIN ADITIVOS: Todos nuestros productos son manufacturados sin ingredientes modificados genéticamente. Tampoco contienen pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales u otras sustancias dañinas. Sin azúcar ni alérgenos.

LA MEJOR BIODISPONIBILIDAD: Sin el aditivo disputado: estearato de magnesio (sal de magnesio de los ácidos grasos) para la ABSORCIÓN ÓPTIMA DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS. Muchos otros fabricantes utilizan estearato de magnesio como agente de separación durante la producción.

PRODUCTO DE CALIDAD ALEMANA: Solo producimos en Alemania. Nuestra producción está en línea con el concepto HACCP. Trabajamos en conjunto con científicos y expertos durante el desarrollo y la producción de nuestros productos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Los clientes satisfechos son importantes para nosotros, no dudes en contactarnos con cualquier pregunta sobre nuestros productos. Compra hoy sin NINGÚN RIESGO con la mejor relación precio/rendimiento del mercado, ofrecemos un derecho de retorno gratuito de 30 días.

Ashwagandha 500 mg| Extracto fuerte titulado al 8% in Withanólidos | 60 Cápsulas | 100% Natural € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Free shipping

Amazon.es Features ALTA TITULACIÓN: 500 mg Extracto concentrado al 8% en Withanólidos.

ADAPTOGENO: contribuye al mantenimiento de las funciones físicas y mentales en caso de debilidad, agotamiento, pérdida de concentración y fatiga.

ANTIINFLAMATORIO, ANALGESICO E INMUNOSTIMULANTE: planta ya utilizada en la cultura médica ayurveda para la salud y fortalecimiento del organismo. Estimula las defensas del sistema inmunológico.

ANTI-ESTRÉS y ESTIMULANTE: apoya al organismo en momentos de estrés mental y ansiedad, favoreciendo la relajación, el equilibrio emocional y el bienestar psicofísico. Mejora la libido masculina y combate la infertilidad.

100% NATURAL: calidad garantizada por la certificación de producción orgánica que cumple con las estrictas normas ISO 22000 y GMP. BOTE 100% BIODEGRADABLE: Maelha respeta el medio ambiente y está a favor de la sostenibilidad para un mundo “PLASTIC FREE”.

L-Arginina + L-Citrulina - 320 cápsulas - 1100 mg por cápsula - Citrulina + Arginina Base en proporción 1:1 - Aminoácidos Premium € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping

Amazon.es Features CÁPSULAS ULTRA ALTA: Cada lata contiene 320 cápsulas de L-Arginina + L-Citrulina con un contenido de 1100 mg de ingrediente activo por cápsula. Una ración diaria de 6 cápsulas proporciona a su cuerpo 3300 mg de L-Arginina Base + 3300 mg de L-Citrulina DL-Malato 2:1 (6600 mg de contenido de aminoácidos por ración diaria).

COMBINACIÓN SUPERIOR: La base de L-Arginina pura se utiliza para nuestras cápsulas de primera calidad. La L-Arginina Base tiene un muy buen valor de pH y consiste en 100% de L-Arginina. Para la L-Citrulina, se utiliza la potente versión 2:1, compuesta por un 70% de L-Citrulina y un 30% de Malato.

FÁCIL DE USAR: Tome 6 cápsulas aproximadamente 30 minutos antes de su entrenamiento con abundante líquido.

Probado en laboratorio y sin aditivos no deseados: Probado en laboratorio de forma independiente para metales pesados, moho, E. Coli, salmonela y otros criterios de prueba relevantes. Nuestras cápsulas no contienen estearato de magnesio, ni gelatina, ni saborizantes, ni colorantes, ni estabilizadores, ni lactosa, ni gluten, ni conservantes, ni OGM.

CALIDAD Y SU SATISFACCIÓN: La gama GEN incluye numerosos complementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Ashwagandha ecológica - Withania somnifera con 1980mg por dosis diaria - 180 cápsulas - Auténtica baya del sueño de la India - Sin aditivos - Probada en laboratorio y fabricada en Alemania € 17.97 in stock 1 new from €17.97

Free shipping

Amazon.es Features ✅ ASHWAGANDHA ECOLÓGICA EN ALTA DOSIFICACIÓN - La Ashwagandha (Withania somnifera), también conocida como “Ginseng indio”, es una planta que se encuentra en la India, África y el Oriente Medio. En la medicina ayurvédica se ha usado por años como adaptógeno por sus propiedades para mejorar la salud, reducir la ansiedad, el estrés, mejorar la fertilidad, como planta antiinflamatoria y antioxidante.

✅ COMPLEMENTO ORGÁNICO A BASE DE HIERBAS - Utilizamos Withania Somnifera original, cosechada en la India. El polvo está finamente procesado con el fin de conservar todos sus ingredientes activos, entre ellos, su alto porcentaje de withanólidos, lo que lo convierte en un producto orgánico de alta calidad.

✅ 180 CÁPSULAS PARA 2 MESES DE SUMINISTRO COMPLETO - Cada cápsula de nuestra Bio Ashwagandha contiene 660mg de Ashwagandha ecológica pura, lo que una porción diaria le proporciona 1.980mg de Ashwagandha (3 cápsulas). Con 180 cápsulas por bote, un bote rinde 2 meses completos.

✅ 100% VEGANO, SIN OGM Y SIN ADITIVOS - Nuestro complemento de Ashwagandha ecológica está libre de agentes separadores como los estearatos de magnesio, gelatina, sabores y colorantes. Sin gluten y sin lactosa. En la medicina china tradicional funciona como adaptógeno ya que puede ayudar a normalizar los niveles de cortisol, reduciendo y mejorando así la respuesta al estrés.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA - Todos los productos GloryFeel se fabrican en Alemania bajo los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles, así como a pruebas periódicas realizadas por laboratorios acreditados. Contáctenos para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas. READ Los 30 mejores fijador de maquillaje capaces: la mejor revisión sobre fijador de maquillaje

Testosterona Hombre y Mujer | Maca, Zinc, Ginseng, Fenogreco. Pre Entreno Gimnasio, Vigorizante, Potenciador del Deseo y Rendimiento Muscular. 90 Cápsulas vegetales, Vegano. CE - N2 Natural Nutrition € 22.95 in stock 1 new from €22.95

Free shipping

Amazon.es Features POTENCIADOR DE TESTOSTERONA, MEJORA TUS RELACIONES: El Suplemento Natural de Testosterona tiene ingredientes como el Fenogreco (200 mg), la Maca (100 mg), Vitamina B6, Ginseng (60 mg, mejora del rendimiento), Zinc, L-Taurina, Pimienta Negra y Brócoli, que son reconocidos Vigorizantes beneficiosos para la Fertilidad. Además, ayudan al Aumento de los Niveles de Testosterona, Potenciando el Deseo y Mejorando las Relaciones íntimas con un efecto vigorizante sexual masculino y femenino.

MEJORA EL RENDIMIENTO FÍSICO Y EL DESARROLLO MUSCULAR: El complemento Booster de Testosterona Natural sólo contiene ingredientes naturales de la mayor calidad con máxima concentración de principios activos como el Ginseng y la Taurina entre otros, que al regular el metabolismo e incentivar la generación de testosterona, contribuyen a mejorar el preentreno gimnasio, el desarrollo muscular y el rendimiento físico, disminuyendo de la fatiga.

CÁPSULAS DE CLOROFILA. LIBRES DE ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA: Nuestro Suplemento de Testosterona se presenta en Cápsulas Vegetales de Clorofila en lugar de comprimidos, para aportar la máxima concentración y pureza, minimizando el uso de aglomerantes, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal.

CERTIFICADO VEGANO: Complementos 100% Naturales, con certificación VEGANA por la "The Vegetarian Society" Británica. Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos y son "Cruelty Free".

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que, si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos; nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible.

Espirulina Ecológica 3000mg - 600 Comprimidos veganos de 100% Bio Spirulina - Alta Dosis en Ficocianina 26% - Energía, Detox, Fuerza y Efecto de Saciedad - Certificación ecológica oficial € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Free shipping

Amazon.es Features ✅ EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD: 600 tabletas con 3000 mg de Espirulina ecológica platensis (6 tabletas de 500mg). Sólo utilizamos espirulina orgánica procedente de cultivo ecológico controlado (DE-ÖKO-006).

✅ 100% VEGANO: Nuestras tabletas contienen sólo polvo de espirulina orgánica de alta calidad. Por lo tanto, nuestros comprimidos de algas espirulinas ecológicas son 100% veganas.

✅ EXTREMADAMENTE RICO EN NUTRIENTES - El superalimento espirulina contiene muchas vitaminas esenciales, minerales y oligoelementos. La vitamina B6, por ejemplo, es necesaria para el sistema inmunitario, el sistema nervioso y para reducir la fatiga. El yodo es esencial para la piel y la función tiroidea. Además, nuestros gránulos de espirulina orgánica contienen selenio, que es importante para el cabello y las uñas y además protege las células del estrés oxidativo.

✅ SIN ADITIVOS: no contiene aditivos como antiaglomerantes, estearatos de magnesio, aromatizantes, colorantes o conservantes. Sólo nos importa: el Espirulina ecológica platensis puro.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA - Todos los productos GloryFeel se fabrican en Alemania de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles, así como a pruebas periódicas realizadas por laboratorios acreditados. Contáctenos para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Espirulina & Chlorella 1800mg - Potente Efecto Saciante y Detox - Máxima Energía y Fuerza, Reduce Cansancio y Fatiga - Spirulina Pura 100% Vegana | 180 Cápsulas Nutralie € 21.89 in stock 1 new from €21.89

Free shipping

Amazon.es Features ⚡ POTENTE DETOX Y EFECTO SACIANTE: La Espirulina & Chlorella tiene gra poder depurativo y antioxidante ya que contiene algas vegetales y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, de la piel, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

REDUCE CANSANCIO Y FATIGA: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio, la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este. También contribuye al metabolismo energético normal y mejora la absorción del hierro. Por otro lado se complementa con la vitamina A que contribuye al metabolismo normal del hierro y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

⭐ ESPIRULINA CHLORELLA RICA EN PROTEÍNAS VEGETALES: Alta Densidad Nutricional conteniendo la espirulina en polvo un 60% de proteínas y una parte de calcio, y el polvo de Chlorella un 50% - 70% de proteínas. Las proteínas contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. El calcio contribuye al metabolismo enérgico normal, al funcionamiento normal de los músculos y es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

100% VEGANO, SIN GLUTEN NI LACTOSA: Espirulina & Chlorella de Nutralie es apto para veganos, ya a que la combinación de sus ingredientes es 100% natural. Además cabe recalcar que no contiene gluten, siendo así un complemento alimenticio apto para personas celíacas y para intolerantes a la lactosa.

MÁXIMA CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Nuestra Espirulina & Chlorella a ha sido elaborada bajo un proceso controlado y certificado mediante los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. Nuestro producto ha sido notificado a las autoridades sanitarias europeas.

Vitamina D3 + K2 en gotas, 50 ml – Primera calidad: >99,7% all–trans (K2VITAL® de Kappa) + D3 altamente biodisponible – Probado en laboratorio, alta dosificación, líquido € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping

Amazon.es Features EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO: Alta dosificación con 25 µg (1000 U.I.) de vitamina D3 y 20 µg de vitamina K2 (K2VITAL) como MK-7 con >99,7 % all-trans por gota. Contenido para un largo periodo con 1700 gotas (50 ml). ATENCIÓN: Según un estudio de mercado, muchos preparados de vitamina K2 no cumplen lo que prometen. Por lo tanto, le recomendamos que, a la hora de elegir un producto, busque valores all-trans confirmados por pruebas de laboratorio.

MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD: Utilizamos vitamina K2 de muy alta calidad (K2VITAL de Kappa). Tiene un contenido de all-trans probado en laboratorio del >99,7 % y es de origen vegetal. La vitamina D3 también es de producción alemana y está probada en laboratorio. Para una óptima biodisponibilidad, ambas vitaminas se disuelven en aceite MCT de alta calidad procedente del coco (las vitaminas D y K son liposolubles).

SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras gotas de vitamina D3/K2 están libres de estearato de magnesio, antiapelmazantes, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen lactosa, gluten, conservantes ni transgénicos.

PROBADO POR LABORATORIOS INDEPENDIENTES en relación con el contenido de vitamina D3 y K2, metales pesados, mohos, E. Coli, salmonela, etc. El análisis ha sido realizado por un laboratorio alemán acreditado según la norma DIN EN ISO/IEC 17025. (Certificado de análisis: ver imágenes del producto)

FABRICADO EN ALEMANIA: Nuestros complementos alimenticios se fabrican exclusivamente en Alemania, en centros estrictamente probados. Si, contrariamente a las expectativas, este producto no le satisface, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Solo nos sentiremos satisfechos si usted también lo está.

Maca Negra Andina Plus XXL Dosaje muy alto 1000000 mcg Por Dià – Potenciado Con Ginseng + Arginina + Zinc + Vitaminas B9,B6,B12,C - Fórmula Innovadora- Para Hombre y Mujer - Reduce Cansancio Y Fatiga € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features MACA PERUANA PLUS: {100,000.00mcg} el suplemento con dosaje mas alto de extracto de Maca por tableta en el mercado, potenciado con Zinc L-arginina es capaz de traer muchos beneficios. MACA contribuye en gran medida: a la fatiga física y mental – como Tónico - Adaptógeno – Acción tónica y apoyo metabólico. Según se informa en el Decreto Ministerial de 9 de julio de 2012 Disciplina del uso de sustancias y preparados vegetales en complementos alimenticios (G.U. 21/07/2012 serie general núm.169)

ZINC Y VITAMINAS B6 - B12: El ZINC contribuye al mantenimiento de de niveles normales de testosterona en la sangre, contribuye a la fertilidad y reproducción normales. VIT.B6 contribuye a la regulación de la actividad hormonal. Según se informa en el Decreto Ministerial de 9 de julio de 2012 Disciplina del uso de sustancias y preparados vegetales en complementos alimenticios (G.U. 21/07/2012 serie general núm. 169).

MEJORADO CON GINSENG: El ginseng es, en absoluto la planta que contiene propiedades benéficas utiles como: Tónico - adaptógeno – fatiga física y mental – acción tónica y de apoyo metabólico. En sinergia con las vitaminas C, aporta muchos beneficios, VITAMINA C: contribuye al mantenimiento del funcionamiento normal del sistema inmunológico durante y después de un esfuerzo físico intenso, contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. Como se describe en el D.M. de 9 de julio de 2012

FÓRMULA ALTAMENTE INNOVADORA Y EFICAZ: Después de 7 años de estudios en los laboratorios Vitaminact, nace esta fórmula altamente innovadora, que combina una alta concentración de ingredientes activos aprobados y exclusivos dando grandes beneficios a nuestro organismo. Gracias a MACA PLUS ULTRA RAPIDA puedes obtener excelentes beneficios.

CALIDAD Y SEGURIDAD: Gracias a sus beneficios, el suplemento genera una acción tónica y energética sobretodo el organismo. Somos una empresa familiar no industrial: podemos garantizar la máxima calidad de cada tableta. Seguro de la calidad de nuestros suplementos, si el consumidor no es satisfecho del producto, puede devolverlo. Contáctanos por teléfono, un consultor estará a tu disposición.

Energizante Masculino Vigosalus | Fórmula para Hombres | Aumenta el Rendimiento y la Energía | Maca, Tribulus Terrestris, Ginseng, L-Arginina y Ginkgo Biloba | 90 Cápsulas Vegetales € 29.90

€ 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping

Amazon.es Features ENERGIZANTE MASCULINO: Vigosalus es el suplemento alimenticio ideal para el hombre porque le ayuda a mejorar su rendimiento físico progresivamente para sentirse mejor en el día a día.

FÓRMULA PARA HOMBRES: La fórmula de Vigosalus se ha creado para aumentar la vitalidad y la resistencia. Contiene Maca y Zinc que contribuyen al aumento de energía.

INGREDIENTES NATURALES: La mezcla del Ginseng y el Tribulus Terrestris puede mejorar aspectos como la fuerza, reduciendo la fatiga muscular. La L-Arginina y el Ginkgo Biloba potencian la fórmula para que tenga una mayor eficacia.

⚡RESULTADOS ÓPTIMOS: La combinación de los ingredientes en sus cantidades exactas hace muy eficaz por las propiedades que aportan al cuerpo del hombre. Para notar efectos positivos se recomienda tomar 3 cápsulas con agua al día.

✅ SEGURO Y ALTA CALIDAD: Nuestra fórmula está compuesta solo por ingredientes naturales y no contiene agentes químicos ni aditivos por lo que no provoca adicción ni efectos secundarios. Vigosalus figura en la base de datos de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y cumple con los criterios de calidad de la Unión Europea (ISO 9001).

Ashwagandha KSM-66 120 Cápsulas| Suplemento deportivo| Aumenta la Energía y Mejora el Rendimiento Deportivo| Termogenico| Qualnat € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping

Amazon.es Features ASHWAGANDHA KSM 66: Nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo durante el entrenamiento. Perfecto pre entreno para dotar a tus músculos de energía y contribuir a fomentar el desarrollo y aumento de la masa muscular.

SUPLEMENTO DEPORTIVO: El suplemento deportivo de ashwagandha te ayudará a conseguir tus objetivos.

MÁS FUERZA Y ENERGÍA: Ayuda a aumentar las reservas de energía en los músculos lo que contribuye a mejorar tus entrenamientos.

MEJORA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO: El Ashwagandha te ayuda al aumento de la fuerza y la resistencia durante un entrenamiento o ejercicio de alta intensidad, así como la disminución de los tiempos de recuperación, son unos de los principales beneficios del suplemento deportivo ashwangandha en nuestro cuerpo, los cuales se traducen en entrenamientos de mejor calidad y rendimiento.

CALIDAD QUALNAT. Todos los productos de QUALNAT han sido fabricados en los mejores laboratorios de España con ingredientes de primera calidad y siguiendo las estrictas directrices de las normativas europeas, otorgando a nuestros productos los más altos niveles de garantía.

Maca Peruana Extracto Concentrado 4000 mg | 120 cápsulas vegetales | Incrementa los niveles de energía, la vitalidad y el rendimiento atlético, y ayuda al sistema inmunológico y al equilibrio hormonal € 18.37 in stock 1 new from €18.37

Free shipping

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Extracto de raíz de Maca Peruana concentrado al 10:1 que incrementa los niveles de energía y vitalidad, mejora el rendimiento atlético, y ayuda al sistema inmunológico y al equilibrio hormonal. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 120 cápsulas veganas por bote, suministro para 4 meses.

❤️ LA MEJOR MACA: Elaborada con 400 mg de extracto concentrado 10:1 de raíz de Maca Peruana con un 0,6% de Macaínas, el principio activo de la Maca. 4000 mg de planta para un óptimo resultado. Otros productos utilizan únicamente polvo, no extracto concentrado, con lo cual la eficacia del producto es mucho menor.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO | Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B | Y además, 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre la Maca, sus propiedades y todos sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento. READ Los 30 mejores Smok X Priv capaces: la mejor revisión sobre Smok X Priv

Maca 6000 Intenso - 200 cápsulas con 6000 mg de raíz de Maca - Extracto especial Premium 10:1 de Perú - Vegano - Altamente dosificado € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping

Amazon.es Features PRECIO EXCELENTE RENDIMIENTO: 200 cápsulas veganas con extracto natural de Maca. Cada porción diaria de 2 cápsulas proporciona a su cuerpo 1200 mg de extracto de raíz de Maca 10:1, lo que equivale a 12000 mg de polvo puro de Maca.

MATERIA PRIMA: Para nuestras cápsulas utilizamos extracto puro de Maca directamente de Perú, el país de origen de la planta de Maca. La planta de la maca contiene numerosas sustancias e ingredientes vitales, como proteínas, aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega-3. Además, la maca contiene mucho calcio, hierro, cobre, zinc, manganeso y muchas otras vitaminas como la B2, B5 o la vitamina C.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas de MACA no contienen aditivos no deseados y son 100% veganas. Además, las cápsulas no contienen estearato de magnesio, aromatizantes, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

PUREZA PROBADA EN LABORATORIO: Probada en laboratorio de forma independiente para detectar contaminación e impurezas, como metales pesados, moho, E. Coli, salmonela y otros criterios de prueba relevantes.

PRODUCCIÓN Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Seta Reishi - 180 Cápsulas - 1300 mg de extracto por dosis diaria - 40% de polisacáridos bioactivos - Vegano - Power Mushroom - Ganoderma lucidum € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIOS: 180 cápsulas de alta dosis de Reishi con 1300 mg de extracto por porción diaria (2 cápsulas). Para nuestras cápsulas de Reishi se utiliza auténtico extracto del cuerpo del fruto del Reishi. Práctico suministro de 3 meses suficiente para un total de 90 días.

MATERIA PRIMA NATURAL: Para nuestras cápsulas de Reishi se utiliza un extracto estandarizado con un 40% de polisacáridos bioactivos. Una porción diaria de 2 cápsulas contiene 520 mg de polisacáridos.

PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES: Se han realizado pruebas de laboratorio para determinar el contenido de ingredientes activos (contenido de polisacáridos), así como cepas y contaminantes, como metales pesados, moho, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba relevantes.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas Reihsi son 100% veganas y no contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Extracto de palma enana americana - 180 cápsulas con 500 mg de extracto - Premium: 5% de fitoesteroles = 25 mg - Extracto de palma enana americana en dosis altas - Vegano € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping

Amazon.es Features PRECIO EXCELENTE RENDIMIENTO: 180 cápsulas de alta dosis de Saw Palmetto con 500 mg de extracto puro. Práctico suministro para 6 meses.

EXTRACTO PREMIUM: 100% de extracto de fruto de Saw Palmetto (Serenoarepens) con un 5% de fitoesteroles estandarizados. Cada cápsula contiene 25 mg de fitosteroles.

PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES: Se han realizado pruebas de laboratorio para detectar cepas y contaminantes, como metales pesados, mohos, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba relevantes.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas de Saw Palmetto no contienen aditivos no deseados y son 100% veganas. Las cápsulas no contienen estearato de magnesio, aromatizantes, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestros productos, o si necesita ayuda y asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

DHARMA Maca Negra Andina 100% natural | Para hombre y mujer | Extracto Equivalente a 24.000 mg de Maca Planta concentrada 20:1 con L-Arginina, Zinc, Vitamina B6 y B12 | 120 cápsulas vegetales € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping

Amazon.es Features La maca es una raíz peruana originaria de los altiplanos andinos, cuyo valor nutricional ha hecho que sea considerada un superalimento. DHARMA Black Maca se presenta en un formato de 120 cápsulas, y la maca que contiene permitirá que tanto hombres como mujeres aprovechen el poderoso valor potenciador y tonificante de esta ansiada planta.

Las vitaminas B6 y B12 agregan valor a la fórmula y permiten una mejor absorción. El zinc contribuye al mantenimiento de los niveles normales de testosterona, la vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal, reduce el cansancio y la fatiga. Las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de proteínas y glucógeno y el zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales.

Cada dosis de 3 cápsulas diarias contiene 1200mg de extracto concentrado de Maca Negra, equivalente a 24.000mg de raíz de maca. Nuestro suplemento de maca negra andina se ha elaborado con extracto puro de maca negra original de primera calidad de Perú. Otros productos usan solo el polvo y no el extracto concentrado, lo que significa que la eficacia y potencia del producto es mucho menor. ¡Con nuestra fórmula única obtendrás toda la eficacia del ginsén peruano!

Utilizamos cubiertas de cápsulas hechas de HPMC, un material de celulosa de origen vegetal, apto para vegetarianos y veganos. Nuestro producto está libre de gluten, lactosa, estearato de magnesio, soja, conservantes o colorantes, sabores artificiales e ingredientes transgénicos. DHARMA Black Maca se presenta en un formato de 120 cápsulas, y la maca que contiene permitirá que tanto hombres como mujeres aprovechen el poderoso valor potenciador y tonificante de esta ansiada planta.

Siéntase seguro al comprar en DHARMA SUPPLEMENTS. Todos los productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles y pruebas periódicas por parte de laboratorios acreditados. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Espirulina y Chlorella BIO Vegavero® | 2000 mg Dosis Diaria | 240 Cápsulas | Testado en Laboratorio | Algas Marinas | Superfood rica en Clorofila | Cansancio + Energía | Ecológica € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping

Amazon.es Features DETOX Y ENERGÍA: La spirulina y la chlorella son algas marinas y están clasificadas como superalimentos, ya que son ricas en vitaminas B, betacaroteno, minerales como calcio, hierro y magnesio, así como otros fitonutrientes como la clorofila y la ficocianina. Aportan energía y nos ayudan a deshacernos de sustancias perjudiciales como los radicales libres y los metales pesados que se acumulan en nuestro cuerpo. Es una alternativa óptima a los multivitamínicos o minerales sintéticos.

⭐ ORGÁNICO Y TESTADO EN LABORATORIO: Nuestro producto es analizado regularmente para detectar contaminación microbiana, pesticidas y residuos de metales pesados. Además, las algas de aguas abiertas suelen estar contaminadas con sustancias nocivas. Por eso sólo utilizamos spirulina y chlorella de alta calidad de cultivo orgánico controlado. Las algas son procesadas muy suavemente para preservar su abundancia de nutrientes.

✅ SIN ADITIVOS: La chlorella orgánica y la spirulina son los únicos ingredientes de nuestras cápsulas altamente dosificadas. La dosis diaria contiene 2000 mg de polvo de algas, una fuente natural de nutrientes esenciales. Por supuesto, nuestro producto no está modificado genéticamente, es libre de aditivos y apto para veganos. En un solo paquete: 240 cápsulas (suministro para 3 meses). Dosis recomendada: 3 cápsulas por día.

VEGAVERO ORGANIC: Nuestra línea orgánica comprende productos que contienen 100% materias primas orgánicas. No usamos productos químicos ni pesticidas en la agricultura orgánica. Por supuesto, el uso de OMG está totalmente prohibido. Creemos que los materiales cultivados orgánicamente no sólo son mejores para nuestra salud sino también para el medio ambiente. Vegavero Organic - lo hacemos por amor a nosotros mismos y a la naturaleza.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Ashwagandha (Withania somnifera) 500mg - 60 Cápsulas € 7.80 in stock 1 new from €7.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada cápsula contiene 500 mg de extracto de ashwagandha con un 7% de contenido de withanólidos

Ashwagandha (Withania somnifera), también conocida como el cerezo de invierno o el ginseng indio

En la India, el uso de la planta tiene una larga tradición.

60 Cápsulas para 2 meses

