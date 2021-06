Inicio » Top News Los 30 mejores Hijos Contra Padres Juego capaces: la mejor revisión sobre Hijos Contra Padres Juego Top News Los 30 mejores Hijos Contra Padres Juego capaces: la mejor revisión sobre Hijos Contra Padres Juego 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bizak- Hijos Contra Padres, Multicolor, Talla Única (61923451) € 19.90 in stock 37 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Preguntas y desafíos para toda la familia

Gana el juego el primer equipo que cruce el tablero

Los adultos responden a preguntas sobre cosas de niños

Los niños responden a preguntas que los padres deberían saber

Ayuda a desarrollar la afectividad y el lenguaje

Padres contra hijos: ¡800 preguntas y retos para divertirse en familia! (Juegos Cúpula) € 19.90

€ 18.90 in stock 8 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-11-12T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 256 Publication Date 2019-11-12T00:00:01Z

Kangur Juego de Mesa Charadas para Niños Juego de Mesa Educativo Familiar Hijos contra Padres Juego de Cartas para Toda la Familia Más de 6 años € 14.90

€ 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN DIVERSIÓN Para niños pequeños y mayores, para madres y padres. El mejor juego de mesa, en el que dos equipos, niños y padres, interpretan numerosas palabras, que se refieren a diversos temas. ¡Son excelentes para la educación dramática, la formación de equipos o para divertirse con su familia! No se preocupe cuando su actuación o dibujo no sea obvio, así es la vida. ¡Que te diviertas! ¡Te deseamos mucha sonrisa!

OPCIÓN DE REGALO FANTÁSTICO Nuestro juego de mesa es un regalo perfecto para cumpleaños o Navidad para todos los que aman los juegos familiares. A familias enteras les encantan las charadas y pasarán horas jugando

JUEGO DE MESA DE FIESTA CLÁSICO Saca el juego en las fiestas de cumpleaños y toda tu familia y amigos se reirán y disfrutarán de la emoción de dibujar, actuar e improvisar.

TIEMPO EN FAMILIA Qué tan bien los padres conocen a sus hijos y qué tan bien los niños conocen a sus padres. Dinámico juego familiar en el que niños y padres compiten dibujando y actuando muchas palabras o frases interesantes. Al hacerlo, pueden aprender cosas desconocidas y sorprendentes el uno del otro.

️ FÁCIL DE JUGAR Dos equipos participan en el juego: niños y padres (o cualquiera: padres e hijo, hijo y padre, hijos y padre 🙂 El equipo presentador tiene 1 minuto para presentar el lema (mostrando o dibujando). El jugador no puede hablar ni escribir durante la presentación. Adivina tantas palabras como puedas y sé el primero en terminar

Juego de Cartas para Toda la Familia Juego Educativo para Niños y Adultos Acertijos Juegos de Preguntas | Hijos contra Padres Adivinanzas 4+ | en Español | 50 Cartas | 100 Adivinanzas | de 4 Años € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❓ APRENDER DIVIRTIÉNDOSE ¿Qué se patina sobre el hielo? Qué se puede ver en el cielo por la noche? ¿Qué objeto se utiliza para medir el peso? Un juego educativo en el que los padres hacen a sus hijos muchas preguntas interesantes sobre una gran variedad de temas

❓ ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN Las preguntas se dejan sin indicaciones, para que los niños puedan usar su imaginación y responder por sí mismos

❓ LOS PADRES LEEN - LOS NIÑOS RESPONDEN Este concurso de imágenes es perfecto para entretener a los niños que aún no saben leer. Los padres leen en voz alta una pregunta mientras el niño señala la respuesta correcta en el dibujo

❓ TIEMPO DE FAMILIA El juego de cartas es una gran oportunidad para pasar tiempo con toda la familia. A través del juego, los padres pueden participar activamente en el desarrollo y la profundización de los conocimientos de su hijo

❓ GRAN IDEA DE REGALO Apoyar el desarrollo y la creatividad del niño es siempre una buena idea, independientemente de la ocasión

SLTZ Juego de Cartas para Padres e Hijos Niños contra la Madurez Kids Against Maturity, Juego de Cartas Adultos y Adolescentes Estrategia Partido y Juego de Cartas Familias Juegos de Mesa € 24.93 in stock READ Los 30 mejores Dispensador Jabon Baño capaces: la mejor revisión sobre Dispensador Jabon Baño 1 new from €24.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejor Entretenimiento familiar tablero de juego: Estimados padres, a los niños contra la madurez son la herramienta perfecta para los padres que se acerca el tiempo de juego y el tiempo en familia. Los adultos son humor del retrete y divertidas insinuaciones adecuados a la edad, que puede ser disfrutado por personas de todas las edades ..

ocasional simple y humor absoluta: en oposición a madurar niños que combinan el juego de probada eficacia de relleno en el espacio en blanco, que es una manera perfecta y divertido para traer familia unida ..

Obtener un rollo juego cada segundo, cada jugador recibe 10 cartas de respuesta blancos, y le pregunta a su vez las tarjetas de respuesta azules. Cada pregunta va a elegir la respuesta más interesante, y el jugador con la respuesta más interesante va a ganar el partido ..

reproducirlo en cualquier momento en cualquier lugar: cada conjunto recibirá más de 500 tarjetas de preguntas y respuestas y cajas de almacenaje convenientes, lo que significa que puede acampar, pasar la noche, la noche del juego, reunión familiar, campamento de verano, viajes de avión y mucho más! Entretenimiento en cualquier momento en cualquier lugar.

Sana de ocio verde: sin sentido del humor libración-padres y aquellos que no aprecian chistes flatulencia, no puede aprobar. por favor, elimine cualquier tarjeta que no aprueba. una cosa es segura, al igual que otros juegos de tablero de mesa, que va a llegar a sus hijos lejos de sus teléfonos, tabletas, Fortnite, y otros dispositivos electrónicos durante 30-90 min.

ZITFRI Ajedrez Madera Juegos de Memoria para Niños, Juguetes Montessori Ajedrez para Niños, Ajedrez de Memoria Montessori, Memory Juego Niños, Juguetes Educativos Padres contra Hijos Juego de Mesa € 11.99

€ 9.89 in stock 1 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ENTRENA LA MEMORIA & DESARROLLA LAS HABILIDADES】- ZITFRI Memory match stick es un juego educativo muy divertido que ayudar a ejercitar la memoria de los niños y su percepción de color, mejora su capacidad de concentrar, observar y memorizar detalles, entrena su coordinación mano-ojo, desarrolla la sensibilidad y la cognición artística como la imaginación y la creatividad;Para los ancianos puede prevenir la pérdida de memoria. puede prevenir la pérdida de memoria Para los ancianos.

❤️ 【MADERA NATURAL DE ALTA CALIDAD】- Las piezas ajedrez madera son hechas de material 100% natural y seguro, pintadas a base de pigmentos naturales no tóxica, respetuoso con el medio ambiente, bajo supervisión estricta y artesanía única, cuentan con superficie y bordes muy lisos, colores brillantes y detalles bien arreglados, no tiene que preocuparse por dañar la mano de su hijo, ofrecerá la mejor experiencia de diversión con estos juegos de memoria para los niños.

【JUEGOS DE MÚLTIPLES MÉTODOS】- Estos juguetes montessori puede ser jugados por 2-6 jugadores. Debes colocar aleatoriamente los palos de madera con colores ocultos en el tablero redondo de madera,luego comienza a jugar con tus amigos o familiares, La imagen muestra tres formas de jugar, también puedes establecer tus propias reglas para que el juego sea más divertido y desafiante.

【JUEGO DE MESA DIVERTIDA】- Este divertido juego de mesa es un perfecto juego de interacción entre padres e hijos para pasar tiempo con tu familia, con los amigos, promoverá la relación padre-hijo y amistad de los niños. Apto para niños mayores de 2 años, los jugardores puedan desarrollar sus habilidades mientras divertirse.

【REGALO IDEAL】Este ajedrez de memoria es un juguete educativo que puede ejercitar la capacidad cognitiva del color de los niños, Es un buen juego interactivo entre padres e hijos y entre amigos, un excelente regalo para los niños.

ZHUIL-Baby playpens Parque Infantil Zona de Juegos for niños en casa Hogar for niños pequeños Rastreador de niños Zona de protección contra caídas Valla de Seguridad Padre e Hijo Juguete 200x200x70cm € 224.32 in stock 1 new from €224.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Portátil】 Ligero, fácil de transportar, puede usarse en interiores o exteriores.Ya sea que esté en el patio trasero, en el parque o en el área de juegos para bebés portátil, deje que sus hijos disfruten del tiempo de juego en todas partes.Este es un lugar conveniente y seguro para su bebé.

★ 【Paraíso de los niños】 Los niños pueden jugar, estudiar y dormir en la cerca del juego mientras sus padres están haciendo cosas.Esto evita que su hijo se mueva en un lugar inseguro.En este espacio, puedes ejercitar las habilidades de tu bebé en todos los aspectos.

★ 【No tóxico, respetuoso con el medio ambiente】 Hecho de tela Oxford + material plástico, no tóxico e insípido, saludable y respetuoso con el medio ambiente, esta encantadora valla de seguridad creará un entorno suave, cómodo y de afición para su bebé.El bebé crece feliz y la madre está más cómoda.

★ development Desarrollo de capacidades】 pensamiento y práctica, dominio, desarrollo intelectual, rastreo, visión, desarrollo de interés, sensorial, emocional, escucha, coordinación mano-ojo, comunicación entre padres e hijos, juguetes interactivos y otras habilidades.

★ 【Nuestro compromiso】 Garantía de satisfacción del 100%, creemos absolutamente que no se arrepentirá de comprar.Este es el regalo perfecto para amigos y familiares.Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros y resolveremos su problema dentro de las 12 horas.

Un libro de colorear para adultos: He decidido usar el sarcasmo porque matar es ilegal € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 76 Publication Date 2017-05-16T00:00:01Z

Hasbro Gaming- Taboo Familia Juego de Mesa, Multicolor (E4941105) € 27.99

€ 20.55 in stock 41 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tabu familia - hasbro gaming (hasbro e4941105)

Dos tipos de tarjetas distintos: este gracioso juego de niños contra padres es un divertido giro del clásico juego taboo; incluye tarjetas para niños y para adultos; las tarjetas de niños incluyen palabras clave conocidas y solamente 2 palabras prohibidas

El juego de palabras prohibidas: incluye 260 tarjetas con más de 1.000 palabras clave; haz adivinar a tu equipo la palabra clave en la tarjeta sin decir las palabras prohibidas

Incluye una bocina: ¡oh no! si dices una de las palabras prohibidas en la tarjeta, los adversarios harán sonar la bocina y se quedarán con el punto

Juego divertido y ágil: corre contra el reloj incluido en este juego ágil y divertido para toda la familia

OMZGXGOD -bolígrafo,Bolígrafo de madera hecho a mano natural, pluma de regalo de lujo, personalizada, elegante y exquisito juego de pluma de regalo € 13.99

€ 12.99 in stock 4 new from €11.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lujoso y elegante bolígrafo de regalo de lujo para autores. Caligrafía. Oficina. Cuadros de dibujo. Negocios ejecutivos.

Juego de regalo de Handcrafted Wood Gel Ink Pen Colección Vintage con caja de regalo a juego, punto de escritura 0.7mm, 3 piezas de recarga de tinta negra, escritura suave

Disfrutando de los cumplidos en tus bolígrafos de madera, nunca te cansarás de la corriente de cumplidos que obtienes de esta pluma de regalo maravillosamente

El mejor ideal para el cumpleaños, graduación, aniversario, día de la madre, boda, Navidad y así sucesivamente. Para la madre, el padre, la niña, la hija, el niño, los queridos amigos, los que amamos, etc.

100% de garantía de devolución de dinero! Si por alguna razón no está satisfecho con sus bolígrafos, le enviaremos un reemplazo o un reembolso complete

Hasbro Gaming- Trivial Pursuit (Versión Española) (E1921105) € 30.85

€ 29.89 in stock 39 new from €24.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rápido juego de preguntas y respuestas para toda la familia

Incluye tarjetas para niños y tarjetas para adultos

Incluye 2.400 preguntas de conocimiento general

Incluye el desafío Showdown que anima aún más el juego

Este juego está lleno de risas y conocimiento

Hasbro Gaming Clasico Cluedo (Versión Española) (38712546) € 30.00

€ 27.99 in stock 8 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cluedo - Hasbro Gaming (Hasbro 38712546)

Muévete de una habitación a otra y descubre quién lo hizo, dónde y con qué arma

Investiga, disimula, acusa y gana

Nueva versión para dos jugadores que añade un nuevo toque de intriga

La carrera para encontrar al culpable ha comenzado

Alfombrilla de juegos para bebé, plegable, antideslizante, extragrande, reversible, impermeable, portátil, de doble cara, para niños pequeños y bebés (180x200x1.5cm) € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gruesa y suave: el espesor y el tamaño de gupamiga son mejores que los de 180 * 200 * 1,5 cm. de colchones para juegos de niños, que son comunes en el mercado.El colchón de espuma gruesa sirve para proteger al bebé de los daños cuando aprende a pararse.Además, los padres pueden acompañar al bebé y pasar un buen rato juntos en nuestro cojín gigante.

Plegable and reversible: a diferencia de otros colchones montados con muchas piezas, gupamiega es una sola pieza resistente en su totalidad, es plegable y fácil de embalar para ahorrar y utilizar la habitación de la Caja¡No más problemas con el rompecabezas!El diseño dual de los diferentes colores y dibujos le sorprende, le da más frescura al bebé y mantiene su curiosidad.

Inocuidad contra el resfriado: gupamiga se centra en la salud y la seguridad de los padres, los lactantes y los niños pequeños, utiliza diseños antiresbaladizos y utiliza tapicerías de espuma para pisos hechas de materiales no tóxicos, tanto en el interior como fuera de él, que son muy cómodas y adecuadas para niños y niños pequeños.

¡Agua impermeable: desde el chocolate hasta el pastel, la leche y el agua, sólo necesitas una toalla húmeda para limpiarla de nuevo!¡Sólo para que tu vida sea más fácil y tu pequeño explorador esté a salvo dondequiera que vayas!

Garantía de calidad: gupamiga utiliza el 100% de los materiales que no contienen bisfenol A y cumple estrictamente las normas de control de calidad.Si no está satisfecho con el colchón del juego de niños enro, se le reembolsará el importe íntegro.Nuestro equipo de servicios profesionales estará a su disposición.

Cricia Juguetes Fidget, Juguete sensorial Fidget- A-mong in Us Popping Bubble Sensor Fidget Toy-Push Pops Bubble Fidget Juguetes sensoriales-Fidget Toys-Divertido Juego de Escritorio € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Popper Fidget Toys】 Los juguetes fidget están hechos de material de silicona de alta calidad, seguro y no tóxico, liviano. ¡Los juguetes sensoriales para empujar y hacer estallar son resistentes a caídas, abrasión y extrusión, infinitamente reutilizables y lavables!

【Juguetes multifuncionales】 El juguete de empuje de burbujas puede aliviar eficazmente la ansiedad y el estrés, ayudar a restaurar el estado de ánimo, entrenar el pensamiento lógico y la capacidad aritmética mental, prevenir la degeneración cerebral y promover la comunicación entre padres e hijos.

【Fácil de jugar】 Simplemente presione la burbuja emergente, hará un ligero estallido, los jugadores se turnan para presionar la cantidad de ratones que deseen en una sola fila. El jugador que presione el último perderá. Luego voltéelos y comience de nuevo. Diversión sin fin, alegría sin fin!

【Fácil de llevar】 Los juguetes sensoriales LAVONE fidget se pueden jugar en un automóvil, avión, restaurante, campamento, oficina, escuela, patio de recreo, etc. También se pueden utilizar para jugar, como posavasos, como frisbee, como juguete de descompresión, etc.

【Regalo ideal】 El juguete popper fidget ayuda a restaurar el estado de ánimo, los elementos esenciales del hogar, los juegos entre padres e hijos, los niños y los adultos pueden jugar. Un gran regalo para cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias, Halloween, fiestas, fiestas de carnaval, fiestas en el jardín. READ Poomas se enfrentará a Australia en la final de tres naciones tras un choque de jugadores con EAU: Time, TV y Systems

Play Fun - La Máquina de la Verdad en Español - Juego de mesa divertido para niños a partir de 8 años € 39.89 in stock 32 new from €34.99

1 used from €27.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máquina de la verdad es un juego de mesa familiar divertido y entretenido tanto para niños como adultos (Versión español)

Pon a prueba tus familiares o tus amigos y detecta sus secretos con este detector de mentiras

El jugador coloca sus dedos en el medidor de la máquina y se pone el casco; hazle la pregunta y biiiiipppp; las bombillas de color te dirán si está diciendo la verdad o no

Incluye 500 preguntas divertidas para toda la famila y también puedes crear tus propias preguntas; el jugador con más vida gana el juego

Recomendado para adultos y niños a partir de 8 años; de 2 a 8 jugadores

SOPA DE LETRAS: Para Niños 6-10 años | Juegos Educativo | 60 Puzzle- 600 Palabras- 8 temas |Para las vacaciones o el tiempo libre | idea del regalo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 81 Publication Date 2020-04-22T00:00:01Z Format Texto grande

Mattel Games- Pictionary Air Juegos de Mesa, Multicolor (GPL50) € 24.99

€ 18.74 in stock 19 new from €18.74

4 used from €17.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ponte en marcha con Pictionary Air, una versión del clásico juego de dibujo que llega con novedades superdivertidas

Descarga la aplicación gratuita Pictionary Air, apunta con la cámara de la aplicación al jugador que dibuja y aparecerá junto con su dibujo en la pantalla de tu dispositivo

Repartíos los turnos para dibujar pistas en el aire mientras el resto de compañeros de equipo intenta adivinar la imagen que aparece en pantalla el equipo con más puntos gana

La aplicación es fácil de usar y te permite grabar tu actuación para reproducirla entre ronda y ronda para reíros un poco, o guardarla y compartirla con tus amigos

Ajusta el temporizador y el número de rondas para dar más tiempo a los principiantes o niños más pequeños para dibujar el modo selfi te permite dibujar sin límites de tiempo ni de rondas

KATOOM 96 Tarjetas de Dibujo en Blanco y Negro, 48 Tarjetas de Contraste en Contraste para estimulación, Juguete Educativo para Padres e Hijos, Conejo/Perro/Mariposa/Flores/Figuras geométricas € 10.97 in stock 1 new from €10.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estimule el desarrollo del cerebro del bebé: nuestras tarjetas de aprendizaje visual están diseñadas con lindos patrones de animales, desde imágenes geométricas básicas hasta objetos cotidianos en la vida. A medida que se desarrolla el sistema visual del bebé, se pueden usar diferentes tarjetas en diferentes etapas. Ayuda a estimular el desarrollo cerebral y cognitivo del bebé.

Mejorar la concentración: estas tarjetas están diseñadas según el principio de imágenes post-visuales. Las imágenes simples de alto contraste en blanco y negro y en rojo pueden estimular la visión del bebé y mejorar la capacidad del bebé para encontrar objetivos y enfocarse en los ojos.

Material y tamaño: estas tarjetas de contraste para bebés están hechas de tarjetas gruesas de alta calidad, livianas, fáciles de limpiar, duraderas y seguras de usar; tamaño: cada tarjeta de contraste mide aproximadamente 14x14 cm, el tamaño es adecuado para bebés que llevan y exhiben.

Cantidad: El juego de tarjetas de memoria flash incluye 96 imágenes (48 piezas) impresas en ambos lados; cada página tiene gráficos de alto contraste e imágenes en color para mejorar la capacidad del bebé para realizar ejercicios de seguimiento visual y la coordinación ojo-cerebro.

Regalos para niños: Nuestras tarjetas serán tarjetas de aprendizaje para niños que adorarán a todas las madres y bebés, especialmente para los niños con discapacidad visual.

Tranjis Games - Virus! - Juego de cartas (TRG-01vir) € 14.95

€ 14.36 in stock 62 new from €13.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adictivo

Divertido

Fácil de llevar

Número de jugadores: 2

Devir - Juego Polilla Tramposa (BGPOLI) € 12.99

€ 11.01 in stock 38 new from €11.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Temática: juegos de cartas

El juego consiste en quedarse sin cartas, para ello iremos echando una carta con un número inmediatamente superior o inferior a la que hay en la mesa

Edad mínima recomendada: 84 meses

Ganador del prestigioso deutscher spiele preis best children's game" 2012

Para ganar has de hacer trampas

Kangur Gioco da Tavolo Giochi di Carte Interazione Giochi di Società Gioco di Viaggio Giochi per tutta la famiglia Conosci la tua Famiglia Bambini Contro Genitori 6 Anni+ € 13.50 in stock 1 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran diversión para los niños más pequeños y más grandes, para las madres y los padres. El mejor juego de mesa donde dos equipos, niños y padres, responden a numerosas preguntas que concierne a ti mismo y a tu vida. Te ayudará a conocerte mejor. También hacen que sea más fácil hablar juntos y de tus cuestiones. No se preocupe cuando las respuestas a las preguntas no son obvias, por lo que su vida es mucho mejor. ¡Disfruta de una sonrisa hermosa!

Fantástica opción de regalo: nuestro juego de mesa es un regalo perfecto para cumpleaños o Navidad para todos los que aman los juegos familiares. Las familias aman las bufandas y pasan horas jugando

Juego de a bordo clásico. Un juego de mesa una gran oportunidad para pasar el tiempo juntos. Vale la pena dejar el ordenador o la consola, poner su smartphone para unirse a la diversión en familia

Tiempo familiar cuánto bien los padres conocen a sus hijos y lo bien que los niños conocen a sus padres. Dinámico juego familiar en el que los niños y los padres se desafían al responder a muchas preguntas divertidas e interesantes sobre su vida diaria. De este modo, aprenden cosas desconocidas y sorprendentes entre sí

FÁCIL DE JUGAR En el juego participan dos equipos: ni os y padres (o cualquiera: padres e hijo, ni ni y padre, ni os y padre :). Puedes elegir aquí n leer la pregunta y a aquí n se refiere la respuesta. El objetivo del juego es llegar a la meta el m s r pido posible. El equipo que lo hace primero. Tiempo de juego: unos 20 minutos

Yaffi Traje de baño a Juego de la Familia Traje de baño de una Pieza con Cuello en V Monokini Palma de Coco Impreso Mamá y yo Traje de baño Ropa de Playa Bebés: 9-12 Meses € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran calidad】 El traje de baño familiar a juego Yaffi está hecho de tela lisa de alta calidad, elástica, cómoda y duradera, concha suave, fácil de limpiar y secar rápidamente. Siempre te mantiene a ti y a tus hijos cómodos en las vacaciones de verano.

【Diseño único】 El traje de baño de una pieza Yaffi está impreso en palma de coco en fondo rosa parte superior e inferior negra, con cuello en V y diseño de contraste de barriga para trajes de baño para mujer Combina los mismos trajes de baño rosas impresos para bebés y niñas, hombres y niños. troncos también. Traje de baño muy lindo y elegante para combinar en familia durante las vacaciones de verano.

【Trajes de baño a juego】 El traje de baño de una pieza Yaffi es perfecto para familias, parejas, niñas, niños, piscinas, verano caluroso, fotografías y otras actividades acuáticas. Hacer que su familia se vea adorable durante las vacaciones en la playa, nadar en la piscina, Hawai, luna de miel y Hawai, etc. Combinar los trajes de baño del mismo estilo con su familia, la más linda mami y yo, trajes de baño a juego, la mejor opción para nadar y disparar durante las vacaciones de verano.

【Nota】 Cada tamaño se vende por separado, para recibir trajes de baño a juego, agregue cada tamaño diferente a la canasta y colóquelo en una orden.

【GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL 100%】 No dude en contactarnos si tiene algún problema con nuestro producto, le brindaremos una pronta respuesta y estaremos encantados de ayudarlo todo el tiempo.

Asmodee - Bears vs Babies - Español (EKBB01ES) € 24.95 in stock 8 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bears vs Babies es un juego de cartas desarrollado por los atractivos e inteligentes creadores de Exploding Kittens

Crea un apuesto salmón armado con cuchillos y burritos o un pomerania con iluminador de traje capaz de correr a la velocidad de la luz.

Añade miembros, armas y sombreros especiales a tus creaciones y prepáralos para la inevitable ofensiva infantil.

Vence a los bebés y a los demás jugadores para ganar en este juego para grandes estrategas.

a partir de 10 años

Famogames- Pasapalabra Familiar Juego de Mesa, Multicolor (Famosa 700016088) € 34.95 in stock 16 new from €34.95

1 used from €32.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llega el juego más famoso y más completo de la TV a tu casa, Pasapalabra

Ahora en formato familiar, padres contra hijos, más divertido que nunca cada uno se enfrente a 6 pruebas de su nivel, por lo que podrán jugar mayores contra mayores, pequeños contra pequeños, o mezclados todos

Hay más de 10.000 preguntas para todos, quién conseguirá pasar todas las pruebas y, al final, adivinar más preguntas del rosco antes de que se acabe el tiempo

Tiene cantidad de componentes: 2 libros de preguntas y respuestas, 1 lápiz, 2 roscos, 50 fichas redondas de marcador, 1 ruleta 2 cronómetros

Recomendado para niños mayores de 6 años y adultos; fomenta el razonamiento lógico, potencia la comunicación y el trabajo en equipo

1000 Juego De Rompecabezas Juego De Lucha contra Niñas 1000 Piezas De Adultos O Niños Juego Educativo para Padres E Hijos Rompecabezas De Madera 75 * 50 Cm € 25.88 in stock 1 new from €25.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rompecabezas de 1000 piezas - el rompecabezas zhangkk está hecho con madera de primera calidad.El tamaño final es de 75x50 cm. Lo suficientemente duradero y resistente para brindarle una excelente experiencia de juego.

Piezas de rompecabezas únicas - cada pieza de rompecabezas tiene su propia forma única, por lo que no hay posibilidad de que una pieza de rompecabezas vaya en el lugar equivocado. El paquete incluye una imagen adicional como referencia.

Construcción de equipos - los juegos de rompecabezas hacen un muy buen trabajo al ejercitar tu cerebro. Completar un gran juego de rompecabezas con su familia o amigo durante su tiempo libre no solo es una excelente manera de aliviar el estrés reprimido, sino que también es una gran fuente de sensación de logro.

REGALO PERFECTO - este juego de rompecabezas es un regalo ideal, buenas opciones para compañeros de clase, amigos, familiares, parejas, Navidad, Acción de Gracias, Día de San Valentín, regalos de aniversario u otros buenos días. Puede disfrutar del tiempo recreativo con familiares y amigos, haga que sus sentimientos sean más íntimos.

Garantía de calidad - si falta alguna pieza, comuníquese con nosotros y la resolveremos en un plazo de 24 horas. READ El gobierno propuso una nueva fórmula en el Congreso para ajustar las pensiones

Juguetes para apretar de silicona, juguetes sensoriales para aliviar el estrés emocional de niños y adultos, juguetes educativos contra la ansiedad, juegos para padres e hijos, juego de tres piezas € 14.96 in stock 1 new from €14.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Juguetes de descompresión: los niños con autismo, trastorno de hiperactividad, trastorno de hiperactividad, trastorno del procesamiento sensorial y adultos con presión excesiva, colores brillantes y voz agradable pueden usarse de forma segura. Al apretar burbujas, pueden aliviar la ansiedad y calmar sus juegos ocupados, aburridos o simplemente a través del tiempo. También es ideal para niños con aditivos o TDAH y niños con niveles obsesivo-compulsivos / de ansiedad.

2.Material de gel de sílice: material de gel de sílice de grado alimenticio, no tóxico e insípido, se puede limpiar y reutilizar.

3.Regalo y amor: un juego de dos jugadores para todas las edades de 5 años en adelante. Juega de diversas formas, de formas encantadoras e interesantes. Alivie el estrés y la ansiedad, las necesidades especiales, el autismo, las enfermedades, etc. Enviar a familiares, amigos, niños y ancianos es una buena opción.

4.Llevar a cualquier lugar: este pop fidget es una gran herramienta sensorial con la que te mueves una y otra vez, es de tamaño pequeño y fácil de llevar cuando viajas. Se puede jugar en un automóvil, avión, restaurante, campamento, escuela, oficina en cualquier lugar.

5. Los jugadores de [Reglas del juego] se turnan según el número. Los jugadores que presionen el último mouse fallarán. Entrena el pensamiento lógico de los niños, que es muy interesante e inspirador.

BSTEle Juego de cartas para niños contra la madurez, para padres e hijos para fiestas familiares € 11.09 in stock 1 new from €11.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mejor juego familiar: es una herramienta ideal para padres e hijos, disfrutar del tiempo de juego en pareja y tiempo en familia. Con humor de inodoro adecuado para la edad y diversión para adultos sin enemigos, puede ser utilizado por todas las edades.

Juega en cualquier momento: un juego incluye 500 tarjetas de concurso y una cómoda caja para almacenar todo. Portátil y para jugar en cualquier lugar. Conviértete en un campeón instantáneo en camping, descanso, noches de juego, reuniones familiares, campamentos de verano, viajes en avión y mucho más

Conciso, único y extremadamente emocionante, combinado con juegos en blanco probados y probados, una manera encantadora de jugar, la manera perfecta de unir a tu familia.

Buenas reseñas del juego – cada jugador recibirá 10 tarjetas de respuesta blancas, y las tarjetas de preguntas azules se harán a su vez. Cada preguntador elige la respuesta más interesante, la respuesta más atractiva de los jugadores y gana el juego.

Advertencia obligatoria: los maridos sin humor y aquellos a los que no les gustan las bromas planas pueden no ser aprobados. Por favor, retira la tarjeta que desaprobó. Una cosa para asegurarse; como otros juegos de mesa de escritorio, mantendrá a tus hijos lejos de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos en solo 30 – 90 minutos.

Niños desobedientes, padres desesperados: El método para que tu hijo te haga caso a la primera (Clave) € 8.95

€ 8.50 in stock 9 new from €7.95

2 used from €8.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2020-10-01T00:00:01Z Edition 001 Language Español Number Of Pages 176 Publication Date 2020-10-01T00:00:01Z

Goliath Sequence, el juego de estrategia más divertido, Caja Azul € 29.46

€ 19.99 in stock 24 new from €19.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sequence es un juego de estrategia que se juega con tablero y cartas de póquer; un juego divertido y muy sencillo de aprender

El objetivo es ser el primer jugador en conseguir 2 sequence, es decir, es dos líneas horizontales, verticales o diagonales de 5 fichas seguidas del mismo color

Decide tu estrategia bloquear las secuencias de tus oponentes y eliminar sus fichas o perseguir directamente tu objetivo y hacer sequence

Es ideal para jugar en familia o con amigos ya que se pueden jugar de 2 a 12 jugadores de forma individual o por equipos; a partir de 7 años

Contenido tablero de juego, 104 cartas de póker sequence, 135 fichas de colores e instrucciones

ARANEE Pistolas de Agua 4 boquillas, Super Pistola para niños Adultos con Alcance Largo, 1.2L Pistola de Agua Super Soaker, Juguete Infantil para Batalla de Agua, Playa, Piscina, Jardin € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Super Soaker Water Gun】Equipado una bomba para subir la presión de que el alcance es mucho mejor que otros similares. el alcance de 10 metros le da buen competitivo en una batalla de agua. Dimensiones : Pistolas de agua.

【Pistola de Agua Potente】Pistolas de inyección de gran capacidad 1200cc para niños o adultos. Ponemos los hielos o tintada de colores en el juguete pistola. ¡La pistola de agua super divertido para niños y adultos! Disfrutan en el verano.

【Pistola de Agua Niños Adultos】La pistola de agua al aire libre se considera una mejor opción para los padres para interactuar con sus hijos. Una gran manera de aumentar el interés del niño en las actividades al aire libre.

【Súper Pistola de Agua】En comparación con otras pistolas de agua capacidad de nuestra pistola tiene una mayor capacidad sin el problema de llenado frecuente de agua.

【Pistola de Agua Juguete】Hecho de plástico ABS de alta calidad, estable y duradero. Bonito juguete para la playa, piscina y fiesta de jardín.

