Los 30 mejores Harley Benton Guitarra Electrica capaces: la mejor revisión sobre Harley Benton Guitarra Electrica

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Harley Benton Guitarra Electrica?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Harley Benton Guitarra Electrica del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



RockJam Superkit Guitarra eléctrica de tamaño completo con amplificador de guitarra, Cuerdas de guitarra, Sintonizador, Correa, Estuche y cable, color Negro € 110.06 in stock 1 new from €110.06

19 used from €79.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica rockjam negra de tamaño completo con cuerdas sueltas, púas de guitarra y una correa

Interruptor selector de recogida de cinco vías, tres pastillas de bobina simple, dos controles de tono y control de volumen

Amplificador de 20 vatios con función de sobrealimentación y salida de auriculares con cable conector de guitarra

Sintonizador digital de guitarra clip con pantalla LCD a color

Rocktile L-200BK Pro De luxe - Guitarra eléctrica, color negro € 227.08 in stock 2 new from €227.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile guitarra eléctrica estilo L Delaxe, 2 pastillas dobles, una con EMG-HZ, 22 trastes

Diapasón de palo de rosa, cuerpo de caoba, mástil de arce

2 potenciómetro de volumen y 2 de tono, selector de pastillas

Golpeador negro

Incluido: cable de guitarra de 2,5 m y una llave hexagonal

Fender Squier Affinity Starcaster MN Candy Apple Red. Guitarra Eléctrica € 369.42 in stock 2 new from €369.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% diseñado por Fender

Cuerpo semihueco compensado

Pastillas humbucking Dual Squier

Acabado de cuello satinado

Herrajes cromados

Rocktile S-R Pro Heritage Cherry - Guitarra eléctrica € 188.55 in stock 2 new from €188.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile guitarra eléctrica modelo S rojo, 2 humbucker, herrajes cromados, 22 trastes

Diapasón de palo de rosa, mástil de arce, cuerpo de tilo

Selector de pastillas, 2 controles de volumen, 2 controles de tono

Golpeador negro

Incluido: cable de guitarra de 2,5 m y una llave hexagonal

CAHAYA Bolsa Guitarra Electrica Acolchada 9mm Funda para Guitarra Electrica con Un Bolsillo Frontal para Libros de Música Modelo CY0175 € 26.99 in stock 1 new from €26.99

1 used from €25.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♪ Este CAHAYA bolsa para guitarra eléctrica es ligero, elegante y robusto. Muy fácil y cómodo de usar, puedes descomprimir rápidamente la funda y sacar la guitarra de la parte superior. Nuestra Bolsa de Guitarra Eléctrica está protegida por patente. Patente n.: 007468509-0001

♪ Tamaño de alrededor de 106*39*7cm; Tamaño internas de aproximadamente 105*36*6cm. Adecuado para la mayoría de las guitarras eléctricas.

♪ 9mm de acolchado interno. Perfecto para defender tu guitarra contra lesiones y rasguños durante un viaje o cuando vas a la escuela.

♪ Diseño elegante y estructura sólida que protege la guitarra limpia de arañazos y suciedad, incluso la base de goma a prueba de golpes protege la guitarra bien.

♪ Correas de hombro ajustables tipo mochila y asa acolchada para mayor comodidad.

Kit de guitarra eléctrica RockJam de tamaño completo con amplificador de guitarra de 20 vatios, lecciones, correa, estuche, púas, trémolo, cuerdas de plomo y de repuesto - Explosión Azul € 127.99 in stock 2 new from €119.99

17 used from €64.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica: La guitarra eléctrica tipo RockJam incluida en este kit cuenta con una guitarra eléctrica de tamaño completo hecha de un cuerpo de tilo, tiene tres pastillas de bobina simple, un selector de pastillas, dos controles de tono, un control de volumen y una barra de vibración. Tiene un diseño ST ergonómico y un llamativo acabado de alto brillo y engranajes metálicos para una afinación más precisa.

Amplificador de guitarra eléctrica: este kit de guitarra eléctrica incluye un amplificador de guitarra de 10 vatios con controles de tono y saturación También tiene una salida de auriculares para que puedas practicar en privado y un asa de transporte para que se pueda transportar fácilmente.

Bolsa de guitarra eléctrica: Incluida para facilitar el transporte y la protección cuando no está en uso, la bolsa de concierto incluida en este kit de guitarra viene con dos asas de transporte y 5 mm de acolchado.

Correa de guitarra eléctrica: Para facilitar a los principiantes sostener la guitarra eléctrica o adaptarse a diferentes estilos de ejecución, este paquete de guitarra eléctrica incluye una correa de guitarra.

Accesorios de guitarra: Para complementar este kit de guitarra eléctrica, este paquete incluye cuerdas de guitarra eléctrica y rosas de guitarra de repuesto.

Rocktile L-200OHB Pro Honey Burst - Guitarra eléctrica, color naranja € 207.99

€ 185.95 in stock 2 new from €185.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile guitarra eléctrica estilo L, 2 pastillas dobles, 22 trastes

Cuerpo de caoba, diapasón de palo de rosa, mástil de arce

2 potenciómetro de volumen y 2 de tono, selector de pastillas

Golpeador negro

Incluido: cable de guitarra de 2,5 m y una llave hexagonal

Rocktile MG-3008 Warhead - Guitarra eléctrica € 148.89 in stock 2 new from €148.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica Rocktile Warhead

2 x pastillas humbucker, 24 trastes

Diapasón: palo de rosa, puente tremolo

Potenciómetro de volumen y dos controles de tono, selector de pastilla

Incluye: cable guitarra 2,5 m, palanca de trémolo y llave Allen

summina Sistema para guitarra inalámbrico 2,4 G receptor transmisor de audio recargable de 6 canales para bajo eléctrico para guitarra € 43.99 in stock 2 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Sistema de audio inalámbrico 2.4G, transmisión de señal no comprimida y sin interferencias de radio o TV, más flexible y más estable de usar.

★ Pickup pasivo, rango de muestreo de 24 bits/48 KHz, baja latencia, ausencia de pérdida de señal y bajo ruido y rango de transmisión eficaz a más de 100 pies al aire libre.

★ Enchufe giratorio de 280°, disponible para la mayoría de guitarras eléctricas, bajos, guitarras electroacústicas, también apto para guitarras con sistema vibrado.

★Admite 6 juegos de dispositivos que funcionan al mismo tiempo, modo de un solo a una o un transmisor para diferentes modos de receptor. Plug and play, comienza a tocar en segundos.

★ Batería de litio recargable incorporada, autonomía de hasta 5 horas y cable USB para una carga fácil, lo que garantiza un buen rendimiento para cada espectáculo.

Rocktile HB100 Pro-SB Vintage - Guitarra eléctrica, sunburst € 215.26 in stock 2 new from €215.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica Rocktile HB100-SB, 2 pastillas dobles, 22 trastes

Diapasón de palo de rosa, mástil de arce

Selector de pastillas, 2 controles de volumen, 2 controles de tono

Escala: 62,4 cm, ancho de cejilla: 43 mm, peso: 3,5 kg

Incluido: cable de guitarra y llave hexagonal

Epiphone Edición Limitada SG Special-I Guitarra Eléctrica Pelham Blue € 170.13 in stock 1 new from €170.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de cuerpo: doble corte. Tipo de cuerpo: macizo. Material del cuerpo: madera maciza. Madera de la parte superior: no aplicable. Madera del cuerpo: caoba. Acabado del cuerpo: brillante. Orientación: diestro. Forma del cuello: '60s SlimTaper D. Madera del cuello: caoba. Articulación: longitud de la escala: 62,8 cm. Varilla: estándar. Acabado del cuello: brillante. Material del diapasón: palisandro: 30,5 cm. Tamaño del traste: medio número de trastes

"Epiphone presenta el nuevo Ltd

Ed

SG-Special-I, una gran manera de que los nuevos músicos empiecen a tocar la guitarra eléctrica a un precio que cualquiera puede permitirse

La SG-Special-1 tiene el mismo tono clásico de aoeSGa, aspecto y sensación que los jugadores de todos los géneros de todo el mundo reconocen a la aoeSGa como una de las mejores y más distintivas guitarras eléctricas jamás fabricadas

Rocktile Sphere Classic - Guitarra eléctrica, color rojo € 98.90 in stock 2 new from €98.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra Eléctrica Sphere Classic, 3 pastillas simples, 21 trastes

Diapasón palo de rosa, puente tremolo

Potenciómetro de volumen y 2 controles de tono, selector de pastillas

Golpeador blanco

Incluye: cable guitarra, palanca de tremolo y llave Allen

Rocktile TL100 Pro-SB - Guitarra eléctrica, 2 tonos, sunburst € 114.26 in stock 2 new from €114.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile guitarra eléctrica TL100-SB, 2 pastillas simples, 22 trastes

Diapasón de palo de rosa, cuerpo de tilo, mástil de arce

Golpeador blanco, selector de pastillas, 1 control de volumen, 2 controles de tono

escala: 65 cm, ancho de cejilla: 42 mm, peso: 3,6 kg

Incluido: cable de guitarra y una llave hexagonal

Amplificador combo para guitarra electrica ROCKSTAR GA10 con 10W driver y ganancia de rockmusic € 53.90 in stock 1 new from €53.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplificador en formato combo - 10Watios

1 altavoz de 5 pulgadas full range - Entrada para guitarra con alta sensibilidad

Ajuste volumen - Ajuste bajos - Ajuste agudos y Drive

Salida para auriculares, que al conectarlos, corta el altavoz principal

Peso 2 Kgs

Lekato, Sistema de guitarra inalámbrica, transmisor y receptor de guitarra estéreo inalámbricocon 6 canales de 2,4 GHz, recargable, para guitarra eléctrica, bajo, teclado, color rojo € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con sonido estéreo: el sistema de guitarra inalámbrica admite instrumentos musicales mono y estéreo. Sonido envolvente de doble canal, adecuado para batería electrónica, guitarra, bajo, órgano electrónico y cualquier otro instrumento musical electroacústico, por lo que la música tendrá un sentido de jerarquía y espacio.

Sistema inalámbrico de uso extendido: transmisor y receptor de guitarra inalámbrico. Incluye un juego de conector estéreo de 1/8" (3,5 mm), conector estéreo de 1/4" (6,35 mm) y conector mono de 1/4" (6,35 mm) compatible con instrumentos musicales mono y estéreo. Conectores mono para la mayoría de las guitarras eléctricas acústicas, conectores estéreo de 6,35 mm (1/4") y 3,5 mm (1/8") para la mayoría de los productos de audio.

Transmisión de señal clara: sistema de guitarra inalámbrico de 2,4 GHz, frecuencia de muestreo de transmisión digital sin pérdida estéreo de 24 bits/48 kHz, latencia

Plug and Play y recargable: pulsa prolongadamente la tecla de señal para que se emparejen el transmisor y el receptor al mismo tiempo, no se requiere ninguna otra operación. Equipado con una batería de litio recargable, que soporta una carga rápida de 1,5 horas y permite tocar hasta 5 horas. Incluye cable USB de doble punta.

Seis canales de uso simultáneo: el transmisor y el receptor soportan 6 conjuntos de dispositivos que funcionen en las mismas circunstancias, uno a uno y sin interferencias. Un transmisor envía una señal a varios receptores al mismo tiempo. READ Los 30 mejores Auriculares Bluetooth Soundpeats capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Bluetooth Soundpeats

Rocktile Scream-15 - Amplificador para guitarra € 64.00

€ 61.87 in stock 2 new from €61.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Combo de guitarra de 15W

2 canales (Clean/Overdrive)

Conector para auriculares

Entrada AUX (Mp3/CD)

Ecualizador de 3 bandas (Treble/Middle/Bass)

Getaria Guitarra Eléctrica Inalámbrica 2.4G Guitarra Inalámbrico Transmisor Receptor audio Recargable Sistema de Inalámbrico Guitarra para Guitarra Eléctrica y Bajo(GWS-8) € 47.99

€ 40.79 in stock 1 new from €40.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recolección pasiva, rango de muestra de 24 bits / 48KHz, baja latencia, sin pérdida de señal y bajo ruido, y el rango de transmisión efectivo es de más de 100 pies al aire libre.

Sistema de audio inalámbrico de 2.4G, transmisión de señal sin compresión y sin interferencias de radio o TV, más flexible y más estable de usar.

Admite 6 conjuntos de dispositivos que funcionan al mismo tiempo, modo uno a uno o un transmisor a varios modos de receptor. Plug and play, comienza a jugar en segundos.

Batería de litio recargable incorporada, el tiempo de trabajo es de hasta 5 horas, y con un cable USB para una recarga conveniente, lo que garantiza un buen rendimiento en cada espectáculo.

Diseño de enchufe giratorio de 280 °, disponible para la mayoría de las guitarras eléctricas, bajos, guitarras electroacústicas, incluso adecuadas para guitarras con sistema de vibrato.

Rocktile 19331 - Pack guitarra eléctrica Banger 7 piezas, color negro € 156.95 in stock 2 new from €148.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile guitarra eléctrica estilo ST, acabado en negro

3 pastillas de bobina simple

Palanca de trémolo, 2 controles de volumen, 1 control de tono

Amplificador de guitarra 10 W RMS/25 W pico, con salida de auriculares y distorsión

Práctica funda de guitarra con correas tipo mochila, incluye: cuerdas, correa, cable

Guitarra Eléctrica Inacabada Estilo LP, Kit de Bricolaje Incluyendo Cuerpo de Caoba y Cuello Rose Wood Diapasón € 172.99 in stock 1 new from €172.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit incluye todas las piezas que necesita para hacer su propia guitarra eléctrica.

El cuerpo y el cuello están hechos de caoba, y el diapasón está hecho de palo de rosa.

Los dispositivos electrónicos están completos y listos para su instalación. No se requiere soldadura.

Algunos agujeros están perforados previamente y se ajustan perfectamente a los accesorios.

La madera tiene una superficie agradable, fácil de pintar y bricolaje. Interruptor selector de 3 vías, 2 pastillas de doble bobina, 4 perillas de control.

3rd Avenue Pack de guitarra acústica con Cutaway Junior para principiantes con amplificador, cable, funda de transporte y correa, Rojo € 154.57

€ 84.99 in stock 1 new from €84.99

9 used from €61.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de guitarra eléctrica Junior de 76 cm, optimo para los músicos más jóvenes

El pack incluye todo lo que necesitas para comenzar a tocar: la guitarra, un amplificador con cable, una correa, púas y una funda de transporte

Acabado Rojo en alto brillo con mástil y diapasón de arce natural

Incluye enganches metálicos para que puedas tocar de pie

El pack incorpora un amplificador que se alimenta a través de una batería de 9 V, no incluida, y un adaptador externo vendido por separado

Rocktile Punsher - Bajo eléctrico, color negro € 119.37 in stock 2 new from €119.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile bajo eléctrico estilo precisión bass

Pastillas Split, 22 trastes

1 control de volumen, 1 control de tono

Mástil en palo de rosa

Herrajes cromados, acabado en negro, golpeador blanco

MAX GigKit - Set de iniciación de guitarra eléctrica con amplificador de guitarra de 40 vatios, funda de transporte y todos los accesorios necesarios - Sunburst € 149.95 in stock 2 new from €149.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completo: este set contiene todo lo que necesitas como guitarrista principiante para empezar a tocar la guitarra eléctrica. Pero también un músico avanzado puede retomar inmediatamente su afición con este set.

Construcción: La guitarra presenta un mástil de madera de arce con 22 trastes. En este caso, el llamado 'cuerpo sólido' también asegura un timbre transparente. La guitarra tiene un acabado de laca brillante y afinadores cromados y, por lo tanto, es una hermosa guitarra para ver.

Pastillas: Las 3 pastillas de bobina simple se pueden usar en múltiples configuraciones, lo que hace que este modelo de guitarra sea adecuado para varios estilos. Por ejemplo, esta guitarra se presta muy bien al rock, pero también es excelente para la música funk o pop.

Amplificador: El amplificador de transistor de 40 vatios de este equipo está equipado con controles de tono de graves, medios y agudos. Por supuesto, no faltan una ganancia, un control de volumen maestro y una función de refuerzo. Además del hecho de que puede usar este amplificador para tocar la guitarra, también tiene una conexión AUX. El amplificador también ofrece la posibilidad de conectar auriculares.

Accesorios: Para garantizar que este set sea lo más completo posible, se han agregado varios accesorios: cable de guitarra (2 metros), bolsa de guitarra, correa de guitarra, afinador de guitarra digital, púas y un juego de cuerdas de repuesto.

Vangoa 3/4 Guitarra Electroacústica 36 Pulgadas Acústica Guitarra con Sintonizador Incorporado, Ecualizador de 2 Bandas y Kits para Principiantes € 128.95 in stock 3 new from €128.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTÁTIL Y LIGERO: guitarra de viaje de 3/4 hecha de tapa de abeto AAA, parte posterior y laterales de sapele, cuerdas de acero de alta calidad que ofrecen un tono completo y vibrante. 36 pulgadas, adecuado para realizar al aire libre o práctica saliente

ALTURA DE CUERDA AJUSTABLE: guitarra acústica de 3/4 equipada con una barra de armadura que puede ajustar la altura de la cuerda, proporcionando una sensación cómoda al presionar la cuerda y ayudar a realizar con fluidez

PERFECTO PARA LA ETAPA: guitarra acústica eléctrica equipada con ecualizador de 2 bandas (graves y agudos) y perillas de control de volumen, que proporcionan un mejor timbre y un volumen adecuado. Sistemas de captación incorporados que le permiten conectarlo a un amplificador o sistema de megafonía, muy adecuado para alguien que realiza con frecuencia

SINTONIZACIÓN FÁCIL: el sintonizador incorporado preciso y las clavijas de afinación de perilla cerrada pueden mantener la guitarra afinada, se puede afinar fácilmente cuando y donde lo desee. Perfecto para principiantes y amantes de la música, económico y práctico

Viene con 2 años de garantía y accesorios ricos, que incluyen una bolsa de guitarra, cuerdas adicionales, una correa de nylon para guitarra en colores aleatorios, cable de conexión, capo y tres púas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

LTD Guitars & Basses EC-256 BLK- Guitarra eléctrica € 463.00 in stock 6 new from €463.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ofrece una combinación clásica de un diseño de corte único con cuerpo y cuello de caoba y diapasón tostado de jatoba

Una forma increíblemente asequible de entrar en el aspecto y el sonido de una guitarra increíble para cualquier estilo de música

Pastilla pasiva LH-150 diseñada con sonido ESP

Incluso incluye una construcción de cuello y cuerpo, un cuello de tres piezas y una fijación de placa

Los reguladores son Vol/Tono (P/P) con un interruptor basculante de 3 vías READ Los 30 mejores Auricular Deportivo Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Auricular Deportivo Bluetooth

Soporte Pared Guitarra 2 Piezas Oporte de Guitarra Guitar Hanger Hakenhalter Wandhalterung Colgador de Guitarra Eléctrica Acustica Tamaño Ajustable Para Colgar Guitarra en Pared o Perchero € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de pared de 2 soportes para guitarra, además de 4 tornillos y 4 almohadillas de goma

Hecho de alta calidad No-estropeando la capa de goma para proteger su instrumento querido

Flexible: los brazos ajustables se pueden girar a cualquier ángulo deseado, la capa de la espuma no marcará a su instrumento

El montaje del sostenedor del gancho de la pared de la guitarra es muy fácil instalar y montar en la pared, rápidamente y conveniente

Soporte Pared Guitarra Colgador de Guitarra Eléctrica Acustica Tamaño Ajustable Para Colgar Guitarra en Pared o Perchero También Para Banjo Bajo Ukulele Mandolina Negro 2 Piezas

Anpro Cejilla de Guitarra 6 púas de Guitarra para Guitarra acústica y eléctrica, Ukelele, mandolina y Banjo, Grano de Madera € 10.99

€ 9.32 in stock 2 new from €9.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exquisito y duradero: utilice materiales de aleación de zinc de alta calidad con buena resistencia al óxido; los resortes de acero son estables, resistentes a la fatiga y tienen una larga vida útil; la cejilla tiene una almohadilla de silicona suave para ayudar a proteger las cuerdas y los diapasones, y no afectará la calidad del sonido.

Cómodo de transportar: ligero y compacto, pesa solo 100 gramos y el tamaño del paquete es de 12 * 11,5 * 2,5 cm; la cejilla se puede insertar en la paleta, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la pérdida de la paleta.

Coincidencia del producto: la cejilla con el logotipo se combina con 6 paletas. Hay dos espesores de 0,71 mm 3 piezas y 0,96 mm 3 piezas. Las paletas tienen patrones de diseño de vetas de madera exquisitos.

Fácil de usar: la cejilla se puede instalar y quitar fácilmente presionando suavemente el mango con una mano, y la cejilla tiene suficiente fuerza de sujeción para fijar las cuerdas. Además, la cejilla también se puede utilizar para ajustar el puente de cuerdas de la guitarra sin necesidad de más herramientas.

Amplia gama de uso: la cejilla puede ser adecuada para cuerdas de diferentes anchos y puede cambiar rápidamente el rango. Es adecuado para guitarras folclóricas, guitarras clásicas, guitarras eléctricas, violín, ukelele, mandolina y banjo, etc.

Stagg SEL-P90BK - Guitarra eléctrica (pastilla de bobinado simple single coil P90) € 224.95 in stock 1 new from €224.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica con cuerpo de aliso macizo negro

2 x pastillas de bobina simple P90

Puente Tune O Matic y cordal de parada

Tuerca superior NuBone y cuerdas D'Addario EXP

Diapasón de palisandro con 21 trastes.

McGrey Rockit guitarra eléctrica set completo ST Black € 149.99

€ 139.30 in stock 2 new from €139.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features guitarra eléctrica Rocktile ST-Style: acabado negro, 3 pastillas Single-Coil

Interruptor de 5 vias, 1 control de volumen/ 2 controles de tonos, palnaca de tremolo, escala 64,8 mm

Ancho cejilla 42,5mm, largo de la guitarra 99,8 cm, ancho cuerpo de la guitarra 32,2 cm

Amplificador de guitarra 10W (RMS) con conexión para auricular y distorsionador

Incluye afinador, bolsa para guitarra, cable, correa, piezas de repuesto y plectros

Rocktile Groovers Pack - Bajo eléctrico PB, color sunburst € 189.99

€ 185.18 in stock 2 new from €185.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bajo eléctrico Rocktile estilo PB sombreado, incluido correas, cables, cuerdas de repuesto y funda transporte

1 pastillas de bobina simple, 1 control volumen/1 control tono

15 W amplificador de bajo con salida de auriculares

Práctica funda tipo mochila

