Los 30 mejores Guia Pasacables Profesional capaces: la mejor revisión sobre Guia Pasacables Profesional

Interflex MNF3015 Pasahílos € 6.15

Amazon.es Features Nylon

Monofilamento 3 mm

Con cabezal de latón con ojete de enganche

Anguila - Guía pasacables Nylon Monofilamento, 20 m, Diámetro 4 mm, Terminales Intercambiables, Negro. € 15.11

Amazon.es Features ROZAMIENTO | Es el material de mayor efecto memoria, por tanto el que presenta más puntos de rozamiento.

FUERZA DE TORSIÓN | El material presenta una forma original curva y su comportamiento en espiral es acentuado. Al ejercer torsión por un lado se consigue un ligero movimiento de giro en el otro extremo

FUERZA DE EMPUJE | Son monofilamentos y es el material de menor fuerza de empuje. En las distancias mayores de 20m sus prestaciones son críticas. Frente a un obstáculo importante serpenteará ocupando todo el tubo.

AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando la introducción y dirección del cableado electrico. Tanto para uso doméstico como profesional.

ACCESORIOS INCLUIDOS: cabeza guía flexible standard Ø6mm M5 y anilla enganche standard Ø6mm M5

C.K 495054 - Guía pasacables de Nylon 30 Metros € 38.21

Amazon.es Features Guía pasacables para rozamiento reducido y alta resistencia en trabajos al pasar cables

Un cabezal guiador flexible posibilita la navegación en tubos con varios codos

Cinta de tirado roja para mejor visibilidad en tubos con cables ya existentes

Carcasa de plástico robusta para enrollado, almacenamiento y transporte cómodos

Características no conductoras para trabajar en forma segura

Akuoly Guia Pasacables Alambre Retráctil en Espiral de 20M, de Poliéster Trenzado de 3 Capas Diámetro 6.0mm, con Muelle de Guía, ideal para Colocación de Cables € 29.90

Amazon.es Features Guia pasacables de 3 capas de poliéster y 20m de longitud con cabezal de guía de muelle. Guia de baja fricción y alta resistencia en trabajos de recogida de cables.

Esta guía de recogida de cables es de 20m de largo. Guia negra y amarilla para una mejor visibilidad en tubos con cables ya existentes.

En comparación con las guias de arrastre de acero, no se oxida, se beneficia menos y elimina el riesgo de descargas eléctricas (puede ocurrir en guias de acero).

Ámbito de uso: tubo de instalación, para facilitar la colocación de escaleras o cables de corriente en tubos protectores de cables y tuberías.

Diámetro: 6,0 mm; alambre de arrastre 20m de poliéster triple, guia con muelle ideal para la colocación de cables READ Los 30 mejores Funda Para Tablet capaces: la mejor revisión sobre Funda Para Tablet

Anguila Max 7.3300.018 Guía pasacables Especial Tubos Estrechos Poliéster Trenzada Monofilamento 3mm 18 Metros y terminales Fijos con Lazo, Verde € 52.52

Amazon.es Features El trenzado monofilamento tiene la rigidez de la guía naranja y la flexibilidad de la guía azul

Diám de 3 mm, gracias a su pequeño diám le permite entrar en tubos estrechos o ya con cables

Fuerza de empuje: el poliéster monofilamento trenzado es más rígido y permite una mayor fuerza de empuje. Al doblarse no se rompe y recupera fácilmente su forma original sin dañarse

Rozamiento: el material trenzado reduce a la mitad el rozamiento y apenas tiene efecto memoria

Fuerza de torsión: gira muy poco sobre sí mismo por lo que transmite muy bien la fuerza de torsión

Anguila - Guía pasacables Fleje de Acero + Polipropileno, 10 Metros, Diámetro 4 mm, Terminales Intercambiables, Rojo € 14.44

1 used from €13.06

Amazon.es Features AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando la introducción y dirección del cableado electrico. Tanto para uso doméstico como profesional.

ROZAMIENTO | Disponible con fleje de acero y cordón de acero. Son materiales de poco efecto memoria y apropiados para trabajos severos. El fleje de acero ofrece un mejor comportamiento frente al rozamiento.

FUERZA DE TORSIÓN |El trenzado del cordón es muy compacto lo que ofrece buenas prestaciones de torsión en cualquier dirección. El fleje, al ser plano mejora las prestaciones de rotación en sus ejes.

FUERZA DE EMPUJE | Tiene un gran equilibrio entre flexibilidad y rigidez ofrecen buenas prestaciones en cuanto a fuerza de empuje. El cordón de acero es más pesado, permite alcanzar mayores distancias

ACCESORIOS INCLUIDOS | Cabeza guía flexible standard Ø6mm M5 y anilla enganche standard Ø6mm M5

Anguila - Guía pasacables Nylon Monofilamento, 30 m, Diámetro 3mm, Terminales Fijos, Negro € 14.49
€ 14.07

€ 14.07 in stock 1 new from €14.07

Amazon.es Features ROZAMIENTO | Es el material de mayor efecto memoria, por tanto el que presenta más puntos de rozamiento.

FUERZA DE TORSIÓN | El material presenta una forma original curva y su comportamiento en espiral es acentuado. Al ejercer torsión por un lado se consigue un ligero movimiento de giro en el otro extremo

FUERZA DE EMPUJE | Son monofilamentos y es el material de menor fuerza de empuje. En las distancias mayores de 20m sus prestaciones son críticas. Frente a un obstáculo importante serpenteará ocupando todo el tubo.

AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando la introducción y dirección del cableado electrico. Tanto para uso doméstico como profesional.

APLICACIONES | Herramienta perfecta para obras de telecomunicaciones, cables electricos, paredes, conductos de suelo y cualquier otra instalación de cableado.

Akuoly Guia pasacables Alambre retráctil en espiral de 15 m, de poliéster trenzado de 3 capas, con muelle de guía, ideal para la colocación de cables € 27.90

Amazon.es Features Guia pasacables de 3 capas de poliéster y 15 m de longitud con cabezal de guía de muelle. Guia de baja fricción y alta resistencia en trabajos de recogida de cables.

Esta guía de recogida de cables es de 15 m de largo. Guia negra y amarilla para una mejor visibilidad en tubos con cables ya existentes.

En comparación con las guias de arrastre de acero, no se oxida, se beneficia menos y elimina el riesgo de descargas eléctricas (puede ocurrir en guias de acero).

Ámbito de uso: tubo de instalación, para facilitar la colocación de escaleras o cables de corriente en tubos protectores de cables y tuberías.

Diámetro: 6,0 mm; peso: 450 g; alambre de arrastre 15 m de poliéster triple, guia con muelle ideal para la colocación de cables

WORLDLAR. Guía pasa cables profesional 20 metros. 3mm de diámetro. Guía pasahilos resistente y duradera. Ideal para la instalación de cables. Color blanco. € 7.98

Amazon.es Features ✅ GUIA PASA CABLES REUTILIZABLE. Resistente y duradera.

✅ DIAMETRO: 3MM

✅LONGITUD: 20M

✅USOS: Amplia versatilidad, adecuado para instalaciones de cables eléctricos, en suelo, pared, telecomunicaciones y cualquier otro lugar.

✅Somos una empresa española con tienda física, nos dedicamos a vender tanto de forma local como a través de internet. Llevamos más de 5 años en el mercado

Electraline 21382018I, Guía pasahílos Nailon, 25 M, Diámetro 3 mm, Color Blanco € 9.99

Amazon.es Features Guía pasahílos nailon blanco

Longitud 25 m

Diámetro 3 mm

Anguila Max - Guía Pasacables Cordón Acero + Nylon, 14 m, Diámetro 4 mm, Terminales Mixtos, Púrpura. € 20.71

Amazon.es Features AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando la introducción y dirección del cableado electrico. Tanto para uso doméstico como profesional.

ROZAMIENTO | Son materiales de escaso efecto memoria y muy apropiados para trabajos severos. Al ser un material compacto ofrece un buen comportamiento frente al rozamiento.

FUERZA DE TORSIÓN |El trenzado del cordón es muy compacto lo que ofrece buenas prestaciones de torsión en cualquier dirección.

FUERZA DE EMPUJE | Tiene un gran equilibrio entre flexibilidad y rigidez ofrecen buenas prestaciones en cuanto a fuerza de empuje. El cordón de acero es más pesado, permite alcanzar mayores distancias

ACCESORIOS INCLUIDOS | Cabeza guía flexible standard Ø6mm M5. Manguito unión fijo latón y 2 anillas enganche standard Ø6mm M5

Anguila - Max Guía pasacables BI-Nylon Monofilamento, 12 m, 4mm, Terminales Mixtos, Salmón. € 12.05

Amazon.es Features ROZAMIENTO | El nuevo bi-nylon, reformulado con una poliamida de 12, es más flexible y de menor rozamiento facilitando la introducción. Esto proboca un mejor aguante durante mas tiempo que el nylon normal.

FUERZA DE TORSIÓN | El material presenta una forma original curva y su comportamiento en espiral es acentuado. Al ejercer torsión por un lado se consigue un ligero movimiento de giro en el otro extremo

FUERZA DE EMPUJE | Son monofilamentos y es el material de menor fuerza de empuje. En las distancias mayores de 20m sus prestaciones son críticas. Frente a un obstáculo importante serpenteará ocupando todo el tubo.

AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando la introducción y dirección del cableado electrico. Tanto para uso doméstico como profesional.

ACCESORIOS INCLUIDOS: cabeza guía flexible standard Ø6mm M5, Mangito Unión Fijo Latón , Cabeza Guía Flexible Ancha Ø6mm M5, 2 Anillas enganche standard Ø6mm M5.

Guia Pasacables Profesional 5Mm 5-40M Fibra De Vidrio Cable Eléctrico Cinta Conducto Conducto Cable Empujar Extractor Herramientas Rueda Empujar Para Instalación De Cableado-10M € 16.54

Amazon.es Features 【Buena flexibilidad y rigidez】 A diferencia del cable de fibra de vidrio, no se romperá fácilmente cuando se doble demasiado, a diferencia de otras cintas de pescado de acero, no se rizará demasiado. Nuestra cinta de pescado de acero recubierta de plástico tiene una fuerte tracción, buena flexibilidad, antienvejecimiento y resistencia a altas temperaturas.

【Acero recubierto de plástico】 Con una construcción recubierta de plástico no conductor, el cable de pescado versátil se utiliza para instalaciones de ingeniería eléctrica, paredes, conductos de piso y otras instalaciones de cableado. Es la herramienta perfecta para ayudarlo a pasar cables a través de conductos ocupados y cajas de paneles.

【Sujetador de cinta de pescado】 El sujetador de cinta de pescado se utiliza para ayudar a que la cinta de pescado sea más cómoda de usar. Un lado está conectado con un cable, la tapa de la línea roja puede evitar que el cable se desconecte por deslizamiento. Otro lado está conectado con cinta de pescado, conecte el cable y la cinta de pescado firmemente.

【Rueda principal disponible en 360 °】 La rueda principal en el extremo del alambre de acero está disponible en 360 °, mucho más fácil de cruzar a través de las curvas. Y el método de conexión único hace que sea una vida útil y duradera.

【Atención】 El cable de pescado funciona muy bien en conductos más pequeños, pero no en cables más gruesos ni en tuberías grandes. READ Los 30 mejores Cable Xiaomi Mi A2 capaces: la mejor revisión sobre Cable Xiaomi Mi A2

Guia Pasacables,Guia Pasacables Trenzada 4mm,Guia Cables,Kit de Enhebrado de Cables,Guia Pasacables Profesional,Enhebrador de Alambre Electrico,8m,Ideal para la Colocación de Cables,Diámetro 4mm,Verde € 10.99

Amazon.es Features ✅ [Recibirá]: 1 línea de tracción de cable con una longitud total de 8 metros, un ancho de cable de 4 mm y una guía de resorte. Conecte un lado del cable con una cabeza de guía de resorte, de modo que el cable y el cable de tracción estén firmemente conectados entre sí. Complete el trabajo de tendido de cables.

✅ [Sujetador líder]: Enhebrador profesional, utilizado para remolcar el cable, la cubierta roja del cable puede evitar que el cable se afloje cuando se tira. La cinta de perforación verde proporciona una mejor visibilidad. El diseño práctico es muy útil para introducir cables en conductos.

✅ [Material de alta calidad]: la espiral de introducción está hecha de acero recubierto de plástico, tiene una estructura de recubrimiento de plástico no conductor, es duradera, flexible y tiene buena flexibilidad. No se romperá cuando esté doblado, tracción fuerte, resistencia al envejecimiento y menos abrasión. Es una herramienta ideal para ayudarlo a pasar el cable a través del canal.

✅ [Rango de aplicación]: Inserte y desenchufe los cables; utilizado para tender simplemente conductores o cables de potencia en conductos y conductos de cables, apto para el paso de paredes, áticos, suelos y techos, con excelente aislamiento. También es adecuado para telecomunicaciones, cables, cables de puesta a tierra y otras instalaciones de cables.

✅ [Servicio postventa]: Estamos comprometidos a brindarle productos y servicios de alta calidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le brindaremos una solución satisfactoria.

Bomoya 30M Equipo de enhebrado de Cables para Electricista, Herramienta de Ayuda para la instalación € 28.99

Amazon.es Features Herramienta perfecta para ayudar a tirar cables a través de conductos ocupados y cajas de panel.

Aplicación para telecomunicaciones, cables eléctricos, paredes, conductos de suelo y otras instalaciones de cableado.

El dispositivo de enhebrado de cables de electricista tiene una fuerte tracción, buena flexibilidad, antienvejecimiento y alta temperatura.

La rueda de cabeza en el extremo del alambre de acero está disponible en 360 grados, muy fácil de cruzar a través de las curvas. Y el método de conexión único hace que sea duradero y cómodo.

Flexibilidad y rigidez. Reutilizable, excelente elasticidad.

Anguila 46015000 Duplogel introducir, Azul 500cc € 9.41

Amazon.es Features Gel lubricantepara guía pasacabels, espeso, casi gelatinoso, con base al agua

Elimina hasta el 80% del rozamiento de los cables con las paredes del tubo y otros cables ya instalados

No produce efecto cola. No apelmaza los cables

Evapora sin dejar residuos

No daña la piel. No irritante

C.K T5410 - Juego de Varillas pasacables "Mighty-Rod", 10 Metros € 45.88
€ 42.64

€ 42.64 in stock 1 new from €42.64

Amazon.es Features Triple unión para una excelente resistencia

Varillas de alto brillo sin rebabas ni astillas

Las varillas de 5 mm brindan una combinación óptima de resistencia y flexibilidad para un sinnúmero de exigencias en el guiado de cables

Los dispositivos de unión planos reducen la formación de rebabas y posibilitan el acceso a través de agujeros más pequeños

Runpotec Guia Profesional Polietileno 4 mm con punta Runpoglider. 15 m. Ref.30029 € 28.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Punta Runpoglider

Ojal roscada

15 m de longitud y 4 mm de grosor

Anguila Max W75330018 Winder Poliester Trenzada Mono Ø3mm, 18m, Verde, 18 Metros € 116.03

Amazon.es Features PASACABLES ESPECIAL TUBOS ESTRECHOS | Diámetro reducido permitiendo el trabajo en tubos muy estrechos o con cables ya instalados. Flexibilidad, rigidez y minimalismo. Material de alta durabilidad que Ni se rompe ni se marca al doblar.

FACILITA TU TRABAJO | Una nueva herramienta para todas las instalaciones de uso doméstico y, que protege la guía pasacables multiplicando por dos su tiempo de vida. Además de, reducir a la mitad el tiempo de trabajo del instalador.

AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando el enrollado y desenrollado de la guía pasacables y proporcionando la protección adecuada a las guías pasacables y sus accesorios.

INCLUYE ENROLLADO Guía Anguila Max Poliester Trenzada Mono Ø3mm, 18m

ACCESORIOS INCLUIDOS | Cabeza Guía Flexible Standard ø6 mm m5 + Cabeza Guía Flexible Ancha ø10 mm m5 + Cabeza Guía flexible Giratoria ø7 mm m5 + Manguito Unión Fijo Latón + Cabeza Guía flexible ancha ø6 mm m5 + 2 Anillas Enganche Standard ø6 mm m5 + Anillas Enganche Latón ø10 mm m5 y Lazo de Acero de Enganche ø6 mm m8

Akuoly Guia pasacables Alambre retráctil de 15 m con muelle de guía, ideal para la colocación de cables, color naranja € 15.90

Amazon.es Features Guia pasacables de 15 m de longitud con cabezal de guía de muelle. Guia de baja fricción y alta resistencia en trabajos de recogida de cables.

Esta guía naranja para una mejor visibilidad en tubos con cables ya existentes.

En comparación con las cintas de arrastre de acero, no se oxida, se beneficia menos y elimina el riesgo de descargas eléctricas (puede ocurrir en cintas de acero).

Ámbito de uso: tubo de instalación, para facilitar la colocación de escaleras o cables de corriente en tubos protectores de cables y tuberías.

Diámetro: 4,0 mm; peso: 250 g; Guia pasacables de 15 m. Con muelle guía, ideal para la colocación de cables.

Runpotec Runpo 10014 - Guía pasacables triple trenzado con carcasa, 5,3 mm (30 m) € 178.99

Amazon.es Features La parte superior del visor patentado permite superar los radios más cercano

La banda de plástico tiene un diámetro de 5.3 mm

Con una longitud de 30 m

El producto esta confeccionado de poliéster

Anguila 41005000 - Accesorio Pasacables Para Pasar Cabeza Guia Flexible Traccion (100Kg) 6 mm M5 Acero, Tracción (100km) 6 mm € 4.77

Amazon.es Features Accesorio Pasacables Para Pasar Cabeza Guia Flexible Traccion (100Kg) 6mm M5

Diseñado para garantizar una excelente experiencia al cliente

Alta calidad

De la marca Anguila

STAK 8920 Cabezal flexible de guía curva, Para guía pasacables Ø 3, 4 y 5 mm, Niquelado € 4.20

Amazon.es Features Cabezal flexible de guía curva. Para guia pasacables Ø 3, 4 y 5 mm

Hergestellt in Italy

Anguila - Guía pasacables Fibra de Vidrio + Polipropileno, 20 m, Diámetro 3 mm, Terminales Intercambiables, Azúl. € 37.47

Amazon.es Features AGILIZA TU OBRA | Es el complemento ideal para el trabajo del instalador facilitando la introducción y dirección del cableado electrico. Tanto para uso doméstico como profesional.

ROZAMIENTO | Son varillas de gran fuerza de empuje, perfectas frente al rozamiento en rectas. La varilla de 3mm es más flexible y con menor rozamiento. Es un material frágil sin efecto memoria.

FUERZA DE TORSIÓN | Es un material muy rígido y transmite perfectamente la fuerza de torsión a lo largo de todo el pasacables. No gira sobre sí mismo.

FUERZA DE EMPUJE | Es el material de mayor fuerza de empuje. Si el tubo es grande, utilizar una varilla de mayor diámetro para evitar lazos cocas en el interior que pudieran quebrar el producto.

ACCESORIOS INCLUIDOS | cabeza guía flexible standard Ø6mm M5 y anilla enganche standard Ø6mm M5 READ Los 30 mejores Altavoz Portatil Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Portatil Bluetooth

Guia Pasacables de fibra de vidrio 100 metros € 240.99

Amazon.es Features ✅ Guia Pasacables Para Profesional de 100 metros (Electricista y Técnicos Fibra óptica) es Montado en carro de acero

✅ El diametro de La guia pasacables está 6mm, y la longitud de 100 metros

✅ El Carro fina de la guia está hecho de acero macizo soldado y está cubierto con una pintura azul contra el agua y el óxido

✅ La varillas cable está hecho de fibra de vidrio trenzada y está cubierto con un plástico resistente del mismo color

✅ La guia electricista Facilita el paso de cable eléctrico y fibra óptica en interiores o exteriores

Guia pasacables de nylon, negro, Ø 3 mm, 15 metros, con terminales fijos € 8.80

Amazon.es Features La guia pasacables de nylon de ø 3 mm está indicada en instalaciones eléctricas civiles y es ideal para secciones cortas y tortuosas.

Adecuado para la instalación de cableado de telecomunicaciones, alambres, paredes, ductos, etc.

El dispositivo de enroscado de cables eléctricos tiene una tracción fuerte, buena flexibilidad, resistencia a la abrasión y alta temperatura.

Hergestellt in Italy

RUNCCI-YUN guia pasacables,guia pasacables profesional(nailon,10m), Negro € 7.99

Amazon.es Features ☞ Nombre del producto: extractor de alambre; longitud total (aproximadamente) 10 metros

☞Material: plástico, metal

☞ Adecuado para la instalación de cableado de telecomunicaciones, alambres, paredes, ductos, etc.

☞DeviceEl dispositivo de enroscado de cables eléctricos tiene una tracción fuerte, buena flexibilidad, resistencia a la abrasión y alta temperatura.

RUNCCI-YUN guia pasacables,Guia pasacables transparente (nailon,15m), transparente € 9.55

Amazon.es Features ☞ Nombre del producto: extractor de alambre; longitud total (aproximadamente) 15 metros

☞Material: plástico, metal

☞ Contenido del paquete: 1 x tirador de cable

☞ Adecuado para la instalación de cableado de telecomunicaciones, alambres, paredes, ductos, etc.

☞DeviceEl dispositivo de enroscado de cables eléctricos tiene una tracción fuerte, buena flexibilidad, resistencia a la abrasión y alta temperatura.

Akuoly Guia pasacables de fibra de vidrio 33cm x 10 Juego de varillas pasacables, amarillo € 19.99

Amazon.es Features - Bueno para instalar cables. Para pasar a través de tubos rectos.

- 33cm x 10 Juego de varillas; Guia pasacables de fibra de vidrio. Fibra de vidrio de alto brillo y varillas de material compuesto de resina minimizar enganches y astillamiento.

-Carcasa de plástico resistente para enrollar, almacenamiento y transporte cómodos

-Mejor que cables baratos de nailon/perlón/acero. En comparación con las guia pasacables de acero, Akuoly Guia pasacables de fibra de vidrio no se oxida, y elimina el riesgo de descargas eléctricas

-Varios accesorios.

RUNPOTEC 10000 - EMPUJADOR GUIA PASACABLES - HERRAMIENTA DE EMPUJE MECÁNICO RT 2008 (2018) INCLUYE MALETÍN SORTIMO + GUÍA DE ACERO DE 15M € 329.05

Amazon.es Features Revolutionäres Kabeleinzugssystem - ein absoluter Problemlöser mit patentierter Durchschlagskraft

Inhalt: RT 2008 Basisgerät mit 5 Steckaufsätzen 1 Steckkupplungen 1 Gürtelklipp und RUNPOGLEITER Spirale MET ? 15 m im Systemkoffer von RUNPOTEC kompatibel zu Sortimo

Optimales Einsatzgebiet: Rohr-Ø 16 mm - 32 mm

Der RT 2008 kann nur in Kombination mit der RUNPOGLEITER Spirale MET verwendet werden

Durch die integrierten Klemmbacken und der Teleskopstange ermöglicht der RT 2008 einen unvergleichbaren Vorschub der Spirale

