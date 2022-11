Inicio » Varios Los 30 mejores Grabadora Laser Metal capaces: la mejor revisión sobre Grabadora Laser Metal Varios Los 30 mejores Grabadora Laser Metal capaces: la mejor revisión sobre Grabadora Laser Metal 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

xTool D1 Máquina de grabado láser, máquina de grabado láser de 36W, potencia de salida de 5W 24000mm / min Grabador láser CNC, grabado láser para madera y metal (430x400mm) € 399.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tal vez se pregunte: 5W es la potencia de salida del láser, donde estos números miden la capacidad de la máquina para cortar, y 36W es la potencia de la máquina láser.

Mayor precisión: la cortadora láser xTool D1 utiliza un punto de compresión ultrafino de 0,08 mm * 0,08 mm, lo que da como resultado imágenes de grabado detalladas y vívidas

Hecho de metal: la rueda totalmente de acero, el eje y la correa síncrona cerrada hacen que el grabador láser xTool D1 sea más estable con menos ruido y 3 vidas más largas que los productos comparables.

Dé rienda suelta a su imaginación de una sola pasada: xTool D1 es ideal para cortar un panel de madera de 6 mm y un acrílico negro de 3 mm en una sola pasada, superficie de corte liso con menos marcas de quemaduras

Amplia compatibilidad: xTool D1 es compatible con LightBurn y Laserbox Basic (disponible en dispositivos móviles). Puede transferir datos a través de Wi-Fi, cable USB y tarjeta TF para usar el grabador láser

xTool D1 Pro Grabador láser Rojo con RA2 Pro Rotatorio, grabador láser de precisión de 120 W, cortador de grabado láser CNC de 20 W compatible con Lightburn, grabador láser de madera y metal € 1,459.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia 4X, un salto cualitativo en la potencia de los diodos: gracias a la innovadora tecnología del cabezal láser, cuatro rayos láser de 5 W pasan por un reflector para formar un rayo láser de 20 W. Con el cabezal láser de 20 W más potente del sector, la velocidad máxima de procesamiento del equipo puede alcanzar los 240.000 mm/min. También es fácil cortar madera de 10mm / acrílico negro de 8mm de una sola vez.

Diseño industrial superior y diseño de estructura profesional: D1 Pro hace que la precisión de movimiento sea de hasta 0,01 mm y la precisión de posicionamiento de repetición de hasta 0,02 mm, incluso si se desliza más de 100.000 veces, permanece inalterada. La vida útil es 3 veces mayor que la de los rodillos de plástico. Tiene una gran estabilidad a altas velocidades. Además, su diseño altamente estético ha sido premiado con el Red Dot Award 2022.

Interruptor de límite de cuatro vías: con interruptores de límite en el eje X e Y, es como una superficie de trabajo visual, que puede identificar con precisión si el cabezal del láser toca el límite de la máquina, y suena una alarma si lo hace. Identificación inteligente completa de los límites de trabajo.

340 colores rompen el límite del grabado: el trabajo de grabado de ultra alta potencia y alta velocidad oxida instantáneamente la superficie del metal para formar diferentes colores, logrando el efecto de grabado en color y rompiendo el límite de grabado de los semiconductores. Ya no estará limitado al grabado en blanco y negro, la creatividad multicolor se consigue fácilmente.

Varias características de seguridad: Equipada con un sensor de llama y un sensor de aceleración, si la máquina detecta una llama o se mueve/inclina, la xTool D1 Pro detiene automáticamente el procesamiento. Si se interrumpe la comunicación, el equipo también dejará de procesar. Su seguridad es nuestra máxima prioridad.

Cloudray Máquina de grabado por láser de fibra grabado laser fibra grabador láser grabador metal grabadora láser laser engraver máquina de marcado láser máquina de marcado láser de fibra Raycus € 3,566.00

Amazon.es Features Máquina de marcado de fibra: Lente 20W+F-Theta (área de marcado): 110*110 mm. El rango de frecuencia de esta máquina de marcado de fibra óptica es de 20-60 kHz.

La máquina de marcado de fibra tiene 2 años de garantía; Fácil operación, manual de usuario y envío de video de operación junto con la máquina. El software de respaldo y asistencia remota está disponible. Si se agotan las existencias de la UE, DHL / UPS lo enviará entre 5 y 7 días. Excepto los días festivos, recibirá los productos dentro de los 12 días.

La cubierta protectora de la máquina de marcado de fibra se utilizó para reducir los daños accidentales, proteger completamente los ojos y la piel.

La máquina marcadora de fibra Fuente:Raycus; Longitud de onda: 1064nm: Versiones de Windows compatibles: Windows XP, 78,10; Software: EzCAD. Un marcador que reduce el costo por marca; Tan fácil como imprimir

Máquina de marcado de fibra diseñada para el marcado de alta velocidad en piezas de metal y plástico, las máquinas LiteMarker son una excelente solución para marcar artículos como artículos promocionales, obsequios y placas de datos.

ATOMSTACK X7 Pro Grabador láser actualizado de 50W, cortadora láser dual para metal/madera, protección ocular Grabado láser de enfoque fijo con pantalla táctil € 639.99 € 599.99

€ 599.99 in stock 1 new from €599.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️【Nueva actualización del modelo PRO】La máquina grabadora láser ATOMSTACK X7 Pro se actualizó recientemente, agregando nuevas funciones como pantalla táctil, trabajo fuera de línea, etc., salida de potencia láser dual de 10 W con mayor confiabilidad del sistema, grabado suave, velocidad de grabado más rápida, mayor precisión y productos de grabado más refinados. ¡La nueva actualización puede satisfacer sus diversas necesidades de grabado y brinda a los usuarios una mejor experiencia!

✔️【Tecnología de acoplamiento de puntos de compresión dual】El área de enfoque láser ultrafino se reduce a 0.06 * 0.06 mm, el láser de alta densidad puede cortar fácilmente madera de 20 mm de espesor, acrílico negro de 15 mm de espesor; Puede grabar directamente espejo, acero inoxidable, metal, cerámica, vidrio y grabado. La velocidad de corte es un 40% más alta que la del modelo normal, lo que puede ser comparable al efecto de la máquina de grabado láser CO₂ de 150 W.

✔️【Láser de enfoque fijo y eje de línea de escala de precisión】No es necesario ajustar el enfoque antes de grabar; El área del punto focal del nuevo láser es solo 1/3 del área del punto de otros láseres ordinarios, el nuevo láser combina grabado de precisión y corte de alta energía al mismo tiempo.Con un intervalo de grabado de área grande de 410x400 mm y líneas de escala precisas en el Eje X e Y para facilitar la medición de longitud rápida.

✔️【Nueva protección para los ojos y diseño de perilla】La máquina grabadora láser X7 Pro con cubierta protectora de vidrio de filtro panorámico juega un muy buen papel en la protección de sus ojos, filtrando el 97% de la luz ultravioleta, usted y las personas que lo rodean también pueden ver el grabado láser no tener que usar gafas protectoras. Nuevo láser con perilla, es más conveniente y rápido ajustar la altura del láser.

✔️【Soporte fuera de línea&Amplia compatibilidad】Configura el panel de control del terminal con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, admite el grabado sin conexión, puede realizar trabajos de grabado en cualquier momento y en cualquier lugar sin estar restringido por la computadora. La máquina puede ser compatible con varios software de grabado maduros, como LaserGRBL, LightBurn, compatible con el sistema Windows y MAC, el formato de archivo de grabado es compatible con BMP, JPG, etc.

Cloudray JPT 50W Máquina marcado de fibra Grabadora Metal Acero inoxidable para marcado de metales (300x300mm + eje giratorio D80) € 6,229.00

Amazon.es Features Potencia del láser: 50 W + Lente F-Theta (área de marcado): 300 * 300 mm + 80 mm Eje giratorio + Controlador DM542S

Fuente láser: JPT LP; Frecuencia de tasa de repetición: 1-600kHZ; Duración del pulso: 200ns

Galvanómetro: Sino-Galvo; Lente: Lente Cloudray F-theta; Software: EZCAD2.0 Admite formatos Win7 / 8/10 y PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI, PNG, JPG, etc. Alta tasa de conversión eléctrico-óptica: hasta 70%; Método de enfriamiento: enfriado por aire;

Materiales aplicables: platino, tungsteno, titanio, carburo de níquel, acero al carbono, aluminio, acero inoxidable, latón, cobre, oro, plata, metales, etc. También algunos de no metales como nylon, botón de luz, ABS, PVC, PES, etc.

2 años de garantía; Fácil operación, manual de usuario y envío de video de operación junto con la máquina. Hay disponible software de respaldo y asistencia remota. Envío por DHL / UPS alrededor de 5 a 7 días.

xTool M1 5W 3 en 1 Grabadora y láser de para todas las artesanías, mayor precisión y enfoque automático de 16MP, para madera / metal / papel / acrílico / hierro / vinilo € 999.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Innovación 3 en 1: la primera máquina de corte de láser y hoja híbrida de escritorio del mundo, xTool M1, combina grabado láser, corte por láser y corte de cuchillas en un solo dispositivo, lo que le permite hacer mucho más con una amplia gama de materiales para satisfacer todas sus necesidades de diseño

Potente, rápido y preciso: con la primera tecnología de cabezal láser dual del mundo, el grabador láser xTool M1 alcanza una verdadera potencia de salida de 10 W. Hemos utilizado una lente FAC para reducir los puntos láser y lograr una precisión de grabado ultra fina de 0,01 mm a una velocidad de hasta 250 mm/s.

Inteligente y fácil de usar: equipado con una cámara de 16MP de alta resolución en el interior, xTool M1 puede realizar un procesamiento visual y un funcionamiento suave. Captura de forma inteligente imágenes, diseños y dibujos de cualquier superficie para un diseño más creativo. El sistema de IA enfoca y detecta automáticamente la forma del material y procesa la misma forma del material en pilas a la vez.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente: xTool M1 ha recibido la evaluación de seguridad de la clase de FDA I. Los filtros de privacidad filtran la luz azul para proteger los ojos y se apagan automáticamente cuando se abre. El ventilador incorporado sopla rápidamente el humo, el polvo y las chispas.

Regalo versátil y perfecto: xTool M1 puede cortar y grabar más de 100 materiales, incluyendo vinilo/metal / cuero / madera / papel / PVC / tela / hierro / cartón / fieltro / cerámica / plástico. Te quita la molestia de encontrar el regalo perfecto para cumpleaños, día de la madre, días festivos u otras ocasiones especiales.

Cortador láser xTool D1 Pro, grabador láser de precisión de 120 W, cortador de grabado láser CNC de 20 W compatible con Lightburn, grabador láser de madera y metal € 1,199.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máxima velocidad con un potente rendimiento de 10 W. El engraver láser xTool D1 tiene una potencia de máquina de 120 W y potencia de salida de 20 W. Combining 4 barras láser en 1, xTool D1 Pro máquina de grabado láser es capable de cortar una tabla de madera de 10 mm y una tabla acrílica negra de 5 mm en un solo paso, a una velocidad de hasta 240000 mm/m.

Todo en metal, siempre precisión: el xTool D1 Pro está fabricado en aleación de aluminio y acero tiene un diseño estructural resistente que puede soportar fácilmente un peso de 200 LB de un adulto, estabilidad probada y alta precisión (0,002 cm), incluso cuando se trabaja a la velocidad más alta. xTool D1 Pro ha sido construido con un diseño robusto de calidad industrial y tiene una vida útil 3 veces más larga que las máquinas de corte láser estándar.

Grabado ultrafino con corte limpio: el xTool D1 Pro utiliza un punto de compresión ultrafino de 0,1 mm x 0,08 mm, junto con una excelente tecnología de grabado láser, lo que resulta en imágenes detalladas y vibrantes y una superficie de corte limpia y lisa con menos marcas de fuego. Puede grabar directamente en madera, acero inoxidable, vidrio y más.

Revitaliza tus creaciones con más de 340 colores: el rayo láser superfuerte oxida instantáneamente la superficie metálica y añade colores vivos al metal grabado. El color del grabado de metal ya no se limita a negro/gris. Su creatividad se llevará al siguiente nivel con más de 340 colores.

Nuevas funciones de seguridad y soporte técnico: equipado con sensor de llama y acelerómetro, xTool D1 Pro detiene automáticamente el procesamiento cuando la máquina detecta o se mueve/inclina. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el uso de xTool D1 Pro. Contamos con un equipo técnico profesional de EE. UU. y un sitio web de soporte para resolver todos sus problemas. READ Los 30 mejores Cepillo Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Cepillo Para Perros

Grabadora Láser Aufero Laser 1, Fácil Instalación en 1 Min, Grabador y Cortadora Láser con Placa Base de 32 Bits, Proteccion de Ojos, Grabado Laser para Metal, Vinilo, Madera, Cuero(LU2-2) € 189.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ortur Tecnología】Aufero es una submarca de Ortur con la tecnología Ortur, equipado con la última placa base profesional de 32 bits de Ortur, Precio de nivel de entrada, más potente, más inteligente, más preciso y más rápido, y la velocidad de grabado puede alcanzar los 5000 mm/ min.

【Embalaje Premontado】 No es necesario aprender a instalar laboriosamente, todo el trabajo de instalación y depuración se puede completar en aproximadamente 1 minuto, adecuado para principiantes y jugadores profesionales.

【Protección Seguridad】 Siempre ponemos la seguridad en primer lugar. 1, protección de posición activa. 2, Detección y limitación de la duración de la exposición. 3, protector de seguridad de rayo láser. 4, sistema de control de energía, si apaga la máquina, cortaría la energía. 5, proporcione gafas láser para operar el láser en condiciones seguras.

【Sistema Compatible】 Utilice el software de grabado Laser GRBL o LightBurn (pago). Soporta Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS y Linux. Autónomos, propietarios de cafeterías, creadores y carpinteros pueden utilizar la máquina de grabado láser para crear libremente sobre papel, madera, plástico, balsa, tela, cuero, madera contrachapada, papel de espuma, aluminio anodizado, etc.

【Garantía de Calidad】 Aufero tiene un equipo enfocado en brindar servicios postventa a los usuarios. Nuestro objetivo es resolver los problemas de los usuarios a tiempo. La máquina de grabado tiene garantía de 1 año. Si tiene alguna consulta o pregunta sobre nuestros productos y servicios, no dude en contactarnos.

Grabado Láser, Wainlux 40W CNC máquina de grabado láser con 0.05mm Enfoque Fijo & 16.1''x15.7'' Área de Grabado para Madera, Cuero, Acrílico, Vidrio, Bambú € 199.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TALLA LÁSER POTENTE】Su potencia láser de 3000 mW lo hace más rápido y potente que otros grabadores portátiles. ¡Hace que grabar en superficies más duras sea muy fácil! Los materiales de grabado incluyen: cartón, madera, cuero, tela, bambú, plástico, acrílico, papel cortado u otros materiales inflamables.Nota: El metal no puede estar grabado. Use una pluma marcadora para ennegrecer cuando trabaje en vidrio, cristal y materiales translúcidos

【CONEXIÓN SENCILLA. CONTROL INTELIGENTE】Puede conectarse a través de BT para conectar su teléfono móvil Android o IOS. También puede conectarse a través de USB para conectarse a su computadora Windows o Mac. Nuestra aplicación es completamente gratuita y la interfaz de operación es breve, que admite varios archivos. Hay cuatro modelos grabados en blanco y negro, los formatos de imagen discretos, de contorno y admitidos son JPEG/JPG/GIF/BMP/PNG.

【DISEÑO DURADERO】¡Es el estudio de arte portátil perfecto que puedes llevar a cualquier parte! Los lentes protectores incorporados para reducir la luz azul dañina del láser le permiten observar de manera segura el proceso de grabado sin dañar sus ojos cuando usa la protección ocular adecuada. El tubo de escape integrado impide que el humo del proceso de grabado afecte al diseño final y ayuda a disipar el calor.

【FÁCIL DE USAR Y GRABAR DE FORMA SEGURA】¡El mini grabador láser K6 proyecta una vista previa de su imagen en la superficie antes de grabar! Muestra el tamaño previsto del grabado, por lo que es muy fácil ver dónde se ubicará su proyecto terminado. Cuando estás grabando, si la temperatura interna se acerca a su umbral de calor o se nota un movimiento accidental durante la operación, se apagará inmediatamente para garantizar la seguridad de los usuarios y el equipo.

【GARANTÍA DE CALIDAD Y SERVICIO POSTVENTA】Contamos con un equipo profesional de atención al cliente. Si necesita un asesor de preventa o tiene algún problema, puede obtener más servicios relacionados con el producto y ayuda a través del sitio web de soporte (Contactar Servicio al Cliente)! La máquina de grabado láser WAINLUX K6 ha pasado la certificación CE, FCC, FDA. Estamos tan seguros de que le encantará este grabador láser.

SCULPFUN S10 Grabadora Laser - módulo láser de 10 W con cable de asistencia de aire, precisión de corte de 0,01 mm, Laser Cutter para Madera, Metal, Acrílico, Area de trabajo 410 mm x 420 mm € 599.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regeneración asistida por aire de alta velocidad La grabadora laser madera SCULPFUN S10 está montada con una boquilla asistida por aire de alta velocidad. Usando el mismo compresor de aire, la maquina corte laser S10 rociará el flujo de aire más rápido. Por ejemplo, si usa un compresor de aire de 30 l/min y 0,03 MPa, la boquilla S10 rociará una corriente de aire de alta velocidad de hasta 14,5 m/s. Esto mejorará en gran medida la penetración del corte y la eficiencia del corte.

3 puntos mejorados El grabador laser cnc S10 tiene asistencia de aire de alta velocidad avanzada y un módulo láser de alta densidad de 10 W. Rendimiento de la cnc laser engraver S10: MÁS RÁPIDO, la eficiencia de corte mejora considerablemente; Más fuerte, la penetración del corte es más fuerte y se pueden cortar muchas maderas de alta densidad; Más limpio, el potente flujo de aire elimina los residuos y no deja manchas en la superficie del objeto de corte.

Módulo láser de doble potencia La potencia de salida del láser de la grabado laser madera S10 aumenta a 【10W】, que es el doble que la de sculpfun s9. Pero la laser grabador S10 obtiene el mismo rayo láser ultradelgado con un enfoque de 0,08 mm que la S9, lo que significa que la grabadora láser S10 tiene una densidad de energía más alta, una mayor penetración de corte y capacidades de grabado. También se puede montar con soporte de aire.

Precisión de corte de alta precisión El cortador láser S10 adopta un riel deslizante lineal del eje X de grado industrial, que logra una precisión de grabado de grado industrial. Comparando los pequeños detalles del grabado, la maquina grabado laser S10 no tiene las líneas onduladas que aparecen en otras máquinas de grabado ordinarias.

Área de escultura grande Intervalo de grabado de área grande de 410 * 400 mm, la fresadora CNC puede satisfacer sus diversas necesidades de grabado. Siga la regla de medición cuadrada: el eje X y el eje Y contienen líneas de escala precisas, que se pueden usar para medir rápidamente el tamaño de los objetos grabados. La marca SCULPFUN ofrece una garantía de 12 meses. Si tiene alguna pregunta durante o antes del uso, no dude en contactarnos.

ATOMSTACK P9 M40 - Grabadora láser portátil de 40 W para madera y metal, placa base de 32 bits, grabado sin conexión, protección ocular con enfoque fijo € 399.99

Amazon.es Features Quadruple Lens Laser Compresión: el nuevo tamaño de punto comprimido mejorado es de solo 0,08 x 0,08 mm, con mayor densidad de energía y más concentrado. Con una distancia focal de 50 mm, la distancia efectiva de energía láser es más larga. La energía láser del P9 M40 es más fuerte en comparación con los láser ordinarios y el efecto de corte y grabado es notable.

Compatible con grabado sin línea: el panel de control del ATOMSTACK P9 M40 40W Laser gravurminals puede importar archivos directamente en la terminal de control para seleccionar archivos, ajustar los parámetros de grabado y corte. La máquina de grabado y corte láser se puede ejecutar sin necesidad de conectarla a un ordenador.

Láser sin enfoque con enfoque fijo: el láser de 40 W utiliza un láser de enfoque fijo. El grabado se puede realizar sin ajustar la longitud focal. La potencia del láser es de 5,5 W, puede cortar fácilmente madera de 10 mm y acrílico de 15 mm. Y el diseño totalmente modular permite un montaje rápido.

Diseño de protección ocular: la cubierta protectora de cristal de filtro panorámico desempeña un papel muy bueno para proteger tus ojos, ya que filtra el 97% de la luz ultravioleta. Usted y la gente que rodea usted pueden observar el grabado láser también sin gafas de protección. Reduce el coste de tus gafas de protección y las molestias al llevar gafas de seguridad.

Amplia compatibilidad de software: la máquina de grabado láser de 40 W puede ser compatible con diferentes software de grabado. Compatible con LaserGRBL, LightBurn y Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11, Mac OS. La grabación en formato de archivo es compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc. Un año de garantía y servicio técnico profesional. Compra con total confianza.

ATOMSTACK A10 Pro - Grabadora láser de 10 W con botón de ajuste y panel táctil, diseño de montaje rápido para metal, madera y cristal, 410 x 400 mm € 569.99

Amazon.es Features 【Trabaje sin conexión con panel de control táctil】 Nuestra máquina de grabado láser ATOMSTACK dispone de una placa base integrada de 32 bits que puede realizar trabajos sin conexión. El panel de control táctil ultra claro puede ajustar la posición y la orientación, es conveniente para usted tallar o cortar en cualquier momento y en cualquier lugar sin limitar el ordenador, el teléfono móvil y el iPad.

【Potencia de salida láser de 10 W Evolved 】 Con la tecnología de acoplamiento de puntos de compresión doble, la potencia de salida de la máquina ATOMSTACK A10 Pro de grabado y corte láser es de 10 a 11 W. El rango de enfoque láser ultrafino mejorado se reduce a 0,08 x 0,08 mm. No solo la velocidad de grabado y corte es un 40% más alta que los modelos ordinarios, sino que también puede grabar directamente acero inoxidable espejo, metal, cerámica y vidrio.

【Nuevo botón láser para un montaje rápido】 Para evitar que el módulo intente torcer al apretar el botón, giramos el botón en el centro del módulo láser para que pueda ajustarlo con una mano. El diseño integrado de la barra de tornillo mejora la precisión del grabado, pero también se puede montar en 10 minutos.

【Diseño de protección humanizada】Gracias al diseño humanizado, los nuevos botones de reinicio, encendido/apagado y de emergencia pueden detener la máquina inmediatamente en caso de emergencia, lo que puede garantizar su seguridad. Nuestro vidrio de filtro panorámico para máquinas de corte láser puede proteger sus ojos y evitar que las mascotas agarren el punto láser.

Ampliamente utilizado y compatible: para un mejor uso de escritorio, hemos abierto la interfaz de transferencia de datos de nuestra máquina de grabado láser. Independientemente de si está utilizando MAC o WinXP, Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 / Win 11, A10 Pro es adecuado para LaserGRBL, LightBurn y otros software, el formato de archivo de grabado admite NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

LaserPecker 2 Grabadora Láser 60W Cortadora Láser 5W Potencia de Salida 0.05*0.05mm Punto Láser Fino Máquina de Grabado Láser Portátil Cortador Láser para Madera Cuero Metal, con Dispositivo de Giro € 1,359.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Nueva Versión de Actualización: LaserPecker Grabadora Láser con una potencia de máquina de 60 W y una potencia de láser de 5 W proporciona un grabado más rápido y preciso. Fuente láser mejorada con 10 veces más potencia que la 1ª generación. Velocidad de grabado súper rápida de hasta 36000 mm/min, velocidad de vista previa de 3750 mm/s. Preciso punto láser comprimido de 0,05 mm para obtener más detalles. 3 opciones de resolución de 1k/1.3k/2k aseguran detalles perfectos.

✅Grabado giratorio de 360°: Utilizando el innovador tercer eje, la Cortadora Láser LaserPecker 2 puede realizar un grabado giratorio de 360° en objetos cilíndricos como botellas, lápices, etc. Con los modos de bandeja y carro, el tamaño de grabado aumenta significativamente hasta 100 x 2000 mm. Con el cómodo asa, puede aplicar láser fácilmente a cilindros, superficies grandes u objetos voluminosos, como troncos de árboles.

✅Funcional y versátil: LaserPecker 2 sin eje giratorio realiza un tamaño máximo de grabado de 100x100 mm. Versátil grabado láser GRABADO DE LATAS: papel, cartón, madera, cuero, acrílico, aluminio oxidado/lacado, acero inoxidable, etc. No se puede grabar: oro, plata, cobre, latón o materiales reflectantes. También puede CORTAR: madera, papel, acrílico, cuero con un espesor máximo de hasta 5 mm. Se puede utilizar de muchas maneras, ya sea para uso personal o comercial.

✅Fácil de usar: El grabador láser es fácil de configurar en solo unos pocos pasos y se puede controlar fácilmente a través de aplicaciones móviles/PC para transferir imágenes, ajustar la potencia y la profundidad del láser y ajustar la posición. Puede comenzar a grabar con solo unos pocos clics. Admite formatos de archivo como CAD, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

✅Envío rápido y garantizado: este producto se enviará desde nuestro almacén en Alemania. Así que no tienes que esperar mucho. **LaserPecker ofrece una garantía de 12 meses. Si tiene alguna pregunta mientras usa la herramienta, contáctenos sin dudarlo. Te apoyaremos lo antes posible. **

ATOMSTACK A10 Pro - Grabadora láser (10-11 W, compatible con Offline, con botón de ajuste y panel táctil, montaje rápido de metal, madera, cristal, 410 x 400 mm) € 569.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funcionamiento sin conexión con panel de control táctil】Nuestra máquina de grabado láser ATOMSTACK dispone de una placa base KI integrada de 32 bits que puede realizar trabajos sin conexión. El panel de control táctil ultra transparente puede ajustar la posición y la orientación, es conveniente para usted en cualquier momento y en cualquier lugar sin limitar el ordenador, el teléfono móvil y el iPad.

Potencia de salida láser de 10 W: con la tecnología de acoplamiento de punto de compresión doble, la potencia de salida de la máquina de grabado láser ATOMSTACK A10 Pro es de 10 – 11 W. El rango de enfoque láser ultrafino mejorado se reduce a 0,08 x 0,08 mm. No solo la velocidad de grabado y corte es un 40% superior a la de los modelos normales, sino que también puede grabar directamente el acero inoxidable del espejo, el metal, la cerámica y el cristal.

Nuevo botón láser para un montaje rápido: para evitar que el módulo intente girar al apretar el botón, giramos el botón en el centro del módulo láser para que puedas ajustarlo con una sola mano. El diseño de barra de tornillo integrado mejora la precisión del grabado, pero también se puede montar en 10 minutos.

【Diseño de protección humanizado】Gracias al diseño humanizado, los nuevos botones de reinicio, encendido y apagado de emergencia pueden detener la máquina inmediatamente en caso de emergencia, lo que puede garantizar su seguridad. Nuestro cristal de filtro panorámico para máquinas de corte láser puede proteger tus ojos y evitar que las mascotas agarren el punto láser.

Ampliamente utilizado y compatible: para un mejor uso de escritorio, hemos abierto la interfaz de transferencia de datos de nuestra máquina de grabado láser. Independientemente de si utilizas Mac o WinXP, / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 / Win 11, A10 Pro es adecuado para LaserGRBL, LightBurn y otros software, el formato de archivo de grabado es compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

xTool D1 Pro Grabadora Laser rojo- CNC Grabadora y Cortadora Láser, 24000mm/min, 4 Interruptores de Límite, Grabado Láser para Madera, Vidrio, Metal etc (430x400mm) € 599.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Actualización del D1: Desde su lanzamiento en octubre de 2021, el D1 ha vendido más de 10.000 unidades en Amazon en los EE.UU. y la marca xTool tiene la mayor cuota de mercado en la categoría [grabador láser] en Amazon EE.UU. El D1 Pro se basa en el D1 con miles de comentarios de usuarios, optimizaciones de la experiencia y algunas actualizaciones de los parámetros.

Diseño industrial de primera clase&construcción profesional: A diferencia de otros productos con rodillos de plástico, la D1 Pro está equipada con un eje de acero duradero y guías de rueda de acero, así como un dispositivo encapsulado para ajustar la elasticidad de la correa, lo que da como resultado una precisión de movimiento de hasta 0,01 mm y una precisión de posicionamiento repetitivo de hasta 0,02 mm. La aleación de aluminio, tiene una gran estabilidad incluso a altas velocidades.

Interruptor de límite de cuatro vías: los interruptores de límite en los ejes X e Y actúan como una visualización de la superficie de trabajo, identificando con precisión si el cabezal láser toca el límite de la máquina y haciendo sonar una alarma si lo hace. Identificación inteligente del límite de trabajo.

340+ colores rompen los límites del grabado: el trabajo de grabado de ultra alta potencia y alta velocidad oxida instantáneamente la superficie del metal para formar diferentes colores, logrando el efecto de grabado en color y rompiendo los límites del grabado en semiconductores. Ya no estará limitado al grabado en blanco y negro, la creatividad multicolor se consigue fácilmente.

Multi-seguridad: Equipada con sensores de llama y sensores de aceleración, la xTool D1 Pro detendrá automáticamente el procesamiento si la máquina detecta llama o movimiento/inclinación. La máquina también dejará de procesar si se interrumpe la comunicación. Su seguridad es nuestra principal preocupación. READ Los 30 mejores Plomos Para Pesca capaces: la mejor revisión sobre Plomos Para Pesca

xTool D1 Pro Grabadora Laser - CNC Grabadora y Cortadora Láser, 24000mm/min, 4 Interruptores de Límite, Grabado Láser para Madera, Vidrio, Metal etc (430x400mm) € 599.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Actualización del D1: Desde su lanzamiento en octubre de 2021, el D1 ha vendido más de 10.000 unidades en Amazon en los EE.UU. y la marca xTool tiene la mayor cuota de mercado en la categoría [grabador láser] en Amazon EE.UU. El D1 Pro se basa en el D1 con miles de comentarios de usuarios, optimizaciones de la experiencia y algunas actualizaciones de los parámetros.

Diseño industrial de primera clase&construcción profesional: A diferencia de otros productos con rodillos de plástico, la D1 Pro está equipada con un eje de acero duradero y guías de rueda de acero, así como un dispositivo encapsulado para ajustar la elasticidad de la correa, lo que da como resultado una precisión de movimiento de hasta 0,01 mm y una precisión de posicionamiento repetitivo de hasta 0,02 mm. La aleación de aluminio, tiene una gran estabilidad incluso a altas velocidades.

Interruptor de límite de cuatro vías: los interruptores de límite en los ejes X e Y actúan como una visualización de la superficie de trabajo, identificando con precisión si el cabezal láser toca el límite de la máquina y haciendo sonar una alarma si lo hace. Identificación inteligente del límite de trabajo.

340+ colores rompen los límites del grabado: el trabajo de grabado de ultra alta potencia y alta velocidad oxida instantáneamente la superficie del metal para formar diferentes colores, logrando el efecto de grabado en color y rompiendo los límites del grabado en semiconductores. Ya no estará limitado al grabado en blanco y negro, la creatividad multicolor se consigue fácilmente.

Multi-seguridad: Equipada con sensores de llama y sensores de aceleración, la xTool D1 Pro detendrá automáticamente el procesamiento si la máquina detecta llama o movimiento/inclinación. La máquina también dejará de procesar si se interrumpe la comunicación. Su seguridad es nuestra principal preocupación.

SCULPFUN S9 Grabador Laser, 90W Efecto láser Máquina de grabado láser CNC totalmente metálica con láser de diodo de haz ultrafino de alta precisión de 5,5 W, 410mm x 420mm € 399.99

1 used from €376.35

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Rayo láser de efecto ultrafino de 90 W】 La grabadora láser S9 funciona con un módulo láser de 5,5-6 W, que puede desarrollar una enorme potencia al grabar y cortar a través del enfoque direccional. Con una precisión de grabado de 0,01 mm, el S9 es adecuado para cortar y grabar una amplia gama de materiales, incluidos acero inoxidable, cerámica tallada, acrílico de 10 mm y madera de hasta 15 mm de espesor.

【Diseño de seguridad y protección】La máquina de grabado láser S9 adopta un láser de diodo de 5,5-6 W con un enfoque láser ultrafino de 0,06 mm. Esto tiene un alto nivel de precisión y penetración de corte. La cubierta del filtro láser hace que el uso de la máquina de grabado láser sea muy seguro, ya que filtra el 98 % de la luz ultravioleta para los ojos. También se incluye una base de acero A4 para reducir los riesgos de incendio y proteger la mesa de daños por láser.

【Fácil de ensamblar y completamente metálico】 SCULPFUN S9 adopta una estructura ensamblaje sólida, que está hecha completamente metal, no toma más 20 minutos ensamblar el S9 en total. El S9 combina un diseño deslizante y una lente de enfoque fijo. Los objetos grabados se pueden medir rápidamente gracias a las líneas de escala precisas en los ejes X e Y. Gracias al área de grabado de 410 x 420 mm, cumple con una amplia variedad de requisitos de grabado y da rienda suelta a su creatividad.

【Amplia compatibilidad】 SCULPFUN S9 es compatible con varios programas, incluidos LiteFire, GrblController, Benboc, LightBurn o Laser GRBL. Además, la máquina de grabado láser admite los formatos de archivo de grabado KPG, BMP, NC, G-code, SVG, DXF y PNG, así como el grabado en modo PWM. Además, el S9 es compatible con los sistemas Windows y Mac.

【Máquina de corte y grabado láser 2-1】SCULPFUN S9 es una máquina de corte y grabado láser que puede ayudar en el trabajo creativo con alta precisión. Fácil de usar, solo presione un botón, ajuste los parámetros en el software y el láser puede grabar gráficos o texto en cuero, corcho, bambú, madera e incluso azulejos y espejos. Los grabadores láser son para cualquier persona que quiera dar rienda suelta a su creatividad, diseñar regalos personales y personalizar cosas.

VEVOR Máquina de Grabado Láser de Fibra 20 W Grabador Láser de Metal 150 x 150 mm Máquina de Grabado de Metal Compatible con Windows XP, 7, 8 para una Variedad de Metales y Materiales no Metálicos € 2,899.99

Amazon.es Features Función de Enfoque Manual: El enfoque se puede realizar manualmente. Combinado de la lente del galvanómetro, la lente de campo y el sistema de posición del punto rojo, siempre que el grosor del material a marcar se ingrese en el software, la máquina se puede posicionar manualmente con luz roja.

Escala Precisa y Ajustable: La máquina de grabado láser de fibra está equipada con una barra de elevación oculta para una alta precisión de posicionamiento. El volante se puede utilizar para ajustar la altura del sistema de galvanómetro. Se utiliza un soporte de computadora para arreglar la pantalla de la computadora, conveniente para el trabajo.

Compatibilidad Fuerte: El láser de fibra de 20 W puede ser compatible con Windows XP, 7, 8 (Soporta 32 bit / 64 bit. NO es compatible con el sistema iOS), para CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP y otros archivos de formato; Admite PLT, PCX, DXF, BMP, etc., puede usar la fuente SHX, TTF directamente.

Máquina de Marcado Integrado: Hecho de material de aluminio duradero, este grabador láser de metal integrado es sólido, compacto y liviano. Es fácil de operar con paneles de control concisos. La ventilación de disipación de calor permite un trabajo continuo y seguro.

Aplicación Amplia: El grabador láser para metales y no mentales se usa ampliamente en muchas industrias: joyería, teclados de computadoras y teléfonos celulares, autopartes, componentes electrónicos, hebillas, circuitos integrados, etc. Es capaz de grabar códigos, mapas decorativos, LOGOTIPO, números de serie, etc.

Atomstack X7 40W Grabador láser para madera, cortador láser Punto comprimido CNC Tallado Metal/Cuero DIY Laser Master, 400x410mm Máquina de grabado láser € 529.99 € 449.99

€ 449.99 in stock 1 new from €449.99

2 used from €420.19

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Láser de compresión ultrafino recientemente actualizado】 El láser adopta la tecnología de enfoque y colimación del grupo de lentes de 4 pliegues, la potencia óptica es de 5-5,5 W y el área de enfoque del láser se reduce a 0,08 * 0,08 mm. El láser de alta densidad puede cortar fácilmente tableros de madera de 15 mm de espesor, acrílico negro de 15 mm; puede grabar directamente espejo de acero inoxidable, metal y cerámica, y puede lograr el efecto de una máquina de grabado láser CO₂ de 100W.

【Láser de enfoque fijo de alto rendimiento actualizado】 No es necesario ajustar el enfoque antes de grabar; el nuevo punto focal del láser es un 50 % más pequeño que otros láseres comunes, el nuevo láser combina grabado de precisión y corte de alta energía al mismo tiempo. La potencia del láser del láser de foco fijo es más estable que la del láser con zoom.

【Diseño sólido y modular】 El diseño de estructura anodizada de aleación de aluminio ATOMSTACK X7 hace que la máquina sea más duradera y mejora la precisión del grabado. Toda la estructura ha sido diseñada para un montaje rápido, generalmente de 10 a 20 minutos para el montaje. Solo necesita reemplazar los componentes del marco, puede obtener un tamaño de grabado súper grande de 410 * 850 mm.

【Nuevo diseño acrílico de protección ocular con filtro】 La cubierta protectora acrílica del filtro juega un buen papel en la protección de sus ojos, filtrando el 97% de la luz ultravioleta, usted y las personas que lo rodean no necesitan usar gafas, también pueden ver el grabado láser. Reduzca el gasto en gafas y la inconveniencia de usar gafas.

【Grabado sin conexión y amplia compatibilidad】 El grabador láser X7 configura el panel de control del terminal, admite el grabado sin conexión. Puede ser compatible con varios software de grabado maduros, como LaserGRBL, LightBurn, admite Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10, y también admite el sistema MAC (LightBurn), el formato de archivo de grabado es compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc

ORTUR Laser Master 3 Grabador láser - Potencia de salida 10 W CNC Máquina de grabado láser, 0,05 mm Super Fine Compression Point, 20000 mm/min, Grabado láser, acrílico, Metal, Vidrio € 799.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Grabador láser de alta potencia】 El nuevo grabador láser de potencia óptica de 10 W de Ortur. La potencia de salida del láser se ha disparado gracias a la tecnología de emparejamiento láser de 5,5 W de última generación, puede cortar una tabla de pino de 10 mm a la vez e incluso cortar acrílico negro de 30 mm de grosor sin ningún problema.

【Actualización del módulo láser de 10 W】La nueva zona de enfoque láser representa solo 1/3 de los otros láseres normales, asistencia de aire integrada/doble ventilador/doble diodos láser de 5,5 W/contador de distancia focal plegable, el peso total es de 235 g (el volumen más pequeño es el módulo láser, más rápido es el movimiento). Combina el grabado de precisión y el corte de alta energía al mismo tiempo. La velocidad de desplazamiento puede alcanzar 20,000 mm/mm.

【Detalles de grabado más preciso】El punto de compresión del grabador láser Ortur Laser Master 3 es tan alto como 0,05 x 0,1 mm, lo que puede permitir líneas de grabado láser más finas, viene con una boquilla de asistencia al aire, el humo durante el proceso de trabajo y los residuos, menos quemaduras y detalles impecables, hace que tu trabajo de grabado sea más perfecto. Grabador láser de metal Ortur Laser Master 3 también puede mecanizar directamente acero inoxidable/metal.

【Amplia gama de software compatible】Laser Master 3 es compatible con la interfaz de usuario web, también es compatible con varios programas de grabado maduros, como LaserGRBL, LightBurn, admite Win XP/7/8/10. Al mismo tiempo, es compatible con la tarjeta SD/USB/WiFi APP / punto de acceso para trabajar sin línea. Professional App-Laser Explorer, fácil de usar / guía de funcionamiento automática / fácil de usar para principiantes, compatible con iPhone, Android, iPad y Android Pad.

【Más funciones】Estructura central de baja gravedad/la última solución de grabador láser de metal inteligente del laboratorio de tecnología de aplicación láser ORTUR/la 11ª generación de placa base láser/el firmware láser inteligente de la serie V2.0/impresión directa sin transferencia de código G/sin necesidad de controlador fuera de línea adicional. Para utilizar/sin fin de carrera física, pero puedes configurar el punto original para grabar donde quieras y así sucesivamente.

Sculpfun Máquina de grabado láser S6 Pro – 60 W CO2 efecto láser, kit de grabado láser de metal, grabado láser para vidrio, cuero, acrílico y cerámica, 410 mm x 420 mm € 329.99

Amazon.es Features ☑️Su potente potencia de corte hace que tu modelo sea más completo y limpio] La máquina de grabado láser Sculpfun S6 Pro utiliza el último láser de compresión de diodos de 5,5 W con un enfoque láser cuadrado ultrafino de 0,08 mm, la penetración y la precisión del láser tradicional es dos veces, por lo que puedes fácilmente 10 mm de grosor de madera de aluminio tallada. y cortar cerámica, Completar tus manualidades, es tu herramienta indispensable para tallar.

☑️Nuestra máquina de grabado láser S6 PRO utiliza un diseño de estructura de metal para que nuestra máquina de grabado láser sea muy fuerte, estable y duradera. No tienes que soportar el problema del acrílico roto. Nuestras cuatro patas y el casco tienen agujeros de montaje reservados para fijar la máquina y el cable de datos, una fácil instalación y garantizar su seguridad.

☑️El objetivo rápido con enfoque fijo hace que tu efecto de carving sea más realista. El láser S6 Pro combina un objetivo con enfoque fijo y un diseño deslizante. La posibilidad de fijar el enfoque rápidamente hace que el grabado sea más fácil y rápido. En comparación con las máquinas de grabado láser convencionales S0-S255, nuestro rango de potencia láser es S0-S1000, nuestro láser Master puede controlar el haz láser más rápido para hacer que el producto de grabado sea más preciso y realista.

☑️Diseño de protección ocular para tu seguridad: nuestra máquina de grabado láser de 60 W está equipada con una cubierta protectora láser que tiene un buen efecto de protección para los ojos y filtra el 98% de los rayos ultravioletas en los ojos. Reduce el coste de gafas de protección y las molestias al llevar gafas de protección. Protege la seguridad de ti y de tus mascotas.

☑️Compatibilidad perfecta: nuestra máquina de grabado láser es compatible con diferentes software de grabado de precisión, como LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, compatible con sistema de Windows, Mac (LightBurn), compatible con formatos de archivo de grabado JPG, PNG, DXF, SVG, G-Code, NC, BMP, etc. Ahora puedes tallar un regalo especial de Halloween y Navidad para tu familia

AOMSTACK A10 PRO Grabador láser, grabador láser CNC, efecto de 50 W, grabado fuera de línea con pantalla táctil, grabado láser de área de 410 x 400mm, láser de 10W, enfoque láser de 0,08 x 0,08 mm € 569.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Láser de enfoque fijo de alta potencia】 La máquina de grabado láser de 50 W puede grabar sin necesidad de ajustar la distancia focal, el área focal del nuevo láser es solo la mitad del área de punto de otros láseres comunes, que toman en cuenta tanto el grabado de precisión como el corte de alta energía.

【Láser de compresión dual de 0,08 mm】La grabadora láser A10 PRO utiliza tecnología de compresión dual. La potencia óptica máxima del láser es de 10 W, la temperatura central del láser puede alcanzar los 1200 ℃ y el foco del láser se reduce a 0,08*0,08 mm. A10 PRO puede cortar fácilmente madera de balsa y paulownia de 15 mm de espesor y acrílico negro de 15 mm de espesor.

【Vidrio panorámico para proteger los ojos】 Esta máquina de grabado láser adopta un nuevo diseño de protección ocular de cristal panorámico con filtro. Tiene una buena protección para los ojos y puede filtrar el 98 % de la luz ultravioleta. Puede observar el proceso de grabado láser sin usar gafas de seguridad.

【Control de pantalla táctil】La máquina de grabado láser ATOMSTACK A10 PRO adopta el panel de control de pantalla táctil único en la industria, con una interfaz de operación clara y fluida, y admite el grabado fuera de línea. Puede grabar en cualquier momento y en cualquier lugar sin estar limitado por la computadora.

【Amplia compatibilidad】La máquina de grabado láser A10 pro puede ser compatible con varios software de grabado maduros, como LaserGRBL, LightBurn, compatible con Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10, y también es compatible con el sistema MAC (LightBurn) que admite formato de archivo de grabación NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

S6 Pro Grabador Laser - CNC Cortadora Laser, Metal Grabadora Láser Kit, Portatil Grabado láser para Madera, Metal, Acrílico, Area de trabajo 410 mm x 420 mm € 329.99

Amazon.es Features [Gran potencia de corte, haz que tu modelo sea más completo y limpio] La máquina de grabado láser S6 Pro utiliza el último láser de compresión de diodos de 5,5 W con un enfoque láser cuadrado ultrafino de 0,08 mm, que es el doble de la penetración de corte y precisión láser tradicional, por lo que puede cortar fácilmente tablas de madera de 10 mm de grosor. Barnizado en aerosol. el grabado de metales y cerámica y el modelo es muy completo y la superficie es lisa.

[La máquina de grabado de metal lo hace más cómoda] Nuestro S6 PRO utiliza un diseño de estructura de metal completo, por lo que nuestra máquina de grabado láser de escritorio es muy fuerte, estable y duradera. No tienes que soportar el problema de la rotura de acrílico. Hay agujeros de montaje reservados en nuestros cuatro pies y en el casco, que sirven para fijar la máquina y el cable de datos para garantizar su seguridad.

[La lente rápida con enfoque fijo hace que tu efecto de grabado sea más realista] El S6 Pro Laser combina un objetivo de enfoque fijo y un diseño deslizante. La posibilidad de fijar el enfoque rápidamente hace que el tallado sea más fácil y rápido. Nuestro rango de potencia láser puede alcanzar S0-S1000, en comparación con las máquinas de grabado láser convencionales solo S0-S255, nuestro láser Master puede controlar el haz láser más preciso y grabar modelos más realistas y completos.

[Diseño de protección ocular para garantizar tu seguridad] Nuestra máquina de grabado láser de 60 W con una cubierta protectora láser juega un buen papel en la protección de los ojos y filtra el 98% de los rayos ultravioleta en las gafas de los ojos grabados con láser. Reduce el coste de tus gafas y las molestias al llevar gafas de seguridad.

[Sistema perfectamente compatible] Nuestra máquina de grabado es compatible con varios programas de grabado avanzados, como LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, admite el grabado en modo PWM, el sistema de Windows, el sistema Mac (LightBurn), el formato de archivo de grabado es compatible con JPG, PNG, DXF, SVG, G-Code, NC, BMP, etc. Ahora puedes tallar un regalo especial de Halloween y Navidad para tu familia

BZVV, Grabador láser de mesa de fibra Grabadora láser Máquina de grabado Marcador láser dividido 30W 150 x 150 mm con eje giratorio de 80 mm para metal/joyería/plástico € 3,778.57

Amazon.es Features ★ Adopta la fuente láser de fibra de alta calidad, alta energía, alta estabilidad, montaje de galvanómetro óptico de primera precisión y el software superior de la industria. El volumen más pequeño, adecuado para entornos hostiles, interfaz amigable, fácil operación.

★ La máquina de marcado láser de fibra consta principalmente de cuatro partes: láser de fibra, sistema de escaneo de galvanómetro, sistema de control de computadora y mesa de trabajo. El eje giratorio está incluido, puedes marcar en el cilindro regular o anillo interior y exterior.

★ El sistema de escaneo de galvanómetro está hecho de escáner óptico y servo control de dos partes, todo el sistema adopta nueva tecnología, nuevo material, nuevo diseño y fabricación.

★ Interfaz compacta, ligera, simple, flexible y ajustable en dirección de procesamiento.

★ Industria de aplicación: joyas, teclados de teléfono celular, piezas de automóviles, componentes electrónicos, aparatos electrónicos, aparatos de comunicación, artículos sanitarios, hebillas, utensilios de cocina, equipos sanitarios, herramientas de hardware, cuchillos, gafas, reloj, cocina, productos de acero inoxidable, etc. READ Los 30 mejores Cinta De Correr Cecotec capaces: la mejor revisión sobre Cinta De Correr Cecotec

ATOMSTACK Máquina Grabadora láser A10 PRO, 50W dispositivo de grabado láser sin línea, cortadora láser de 10 W, para vidrio, cerámica, pizarra, madera, acrílico, metal, 410 x 400 mm € 569.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑️【Equipo de grabado fuera de línea, eliminando las restricciones de la computadora】Nuestra máquina de grabado láser ATOMSTACK A10 PRO grabadora láser está equipada con una interfaz de pantalla táctil inteligente del panel de control del terminal para admitir el grabado fuera de línea, ajustar manualmente los parámetros de grabado, puede grabar en cualquier momento y en cualquier lugar sin restricciones de la computadora. Ninguna otra máquina de grabado en el mercado puede hacer esto.

☑️【Láser de enfoque fijo actualizado, más preciso】 La máquina de grabado láser ATOMSTACK A10 PRO grabado láser adopta un láser de enfoque fijo, la potencia del láser es más estable que el láser de zoom, realiza un láser ultrafino, el rango de enfoque se reduce a 0,08 * 0,15 mm, y el área es solo otros puntos ordinarios 1/3 del área, se puede usar para grabado de precisión y láser de corte de alta energía. ¡Esto es más que una máquina de grabado! sigue siendo un cortador

☑️【10 W de potencia láser más fuerte + tecnología de acoplamiento de doble punto de presión】 Nuestra máquina de grabado láser ATOMSTACKA10 PRO tiene la potencia de salida más alta del mercado, con una potencia óptica de 10-11 W, un efecto láser de 50 W y una temperatura de sinterización láser de hasta a 1200. Puede aumentar en un 40%. Il prodotto può tagliare compensato da 4 mm, acrilico nero da 8 mm,

☑️【CUERPO FUERTE PARA SU SEGURIDAD】Nuestro grabador láser ATOMSTACK adopta una nueva configuración de láser cuando se inclina para garantizar su seguridad. Y use el último protector de vidrio con filtro panorámico para proteger bien sus ojos. Al mismo tiempo, nos preocupa que algunos clientes sean sensibles a la fuente de luz, por lo que proporcionamos gafas de forma gratuita.

☑️【Software de grabado aplicable】Nuestra máquina de grabado láser es compatible con varios software de grabado de precisión, como LaserGRBL, LightBurn, etc. También es compatible con Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10 y también es compatible con el sistema MAC (LightBurn). Y el formato de archivo de grabado es compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc. Grabable: madera, tazas de cerámica, billeteras, ¡un regalo único para familiares y amigos para las próximas vacaciones!

SCULPFUN S9 Grabadora Laser - 90w Cortadora Laser, 15 mm Madera Cortadora Grabador Láser Kit, Laser Cutter para Madera, Metal, Acrílico, Area de trabajo 410 mm x 420 mm € 399.99

Amazon.es Features 【Rayo láser de efecto ultrafino de 90W】 nuestra nueva grabado láser sculpfun S9 adopta la última tecnología de modelado de haz láser de 5,5 W, tecnología láser de diodo, haz láser de efecto ultrafino de 90 W, enfoque láser ultrafino de 0,08 mm, madera de 15 mm de grosor. corte, acrílico de 10 mm, así como cerámica tallada, acero inoxidable y piedra oscura. ¡Es una herramienta imprescindible para los amantes del arte de tallar!

【Enfoque rápido y alta precisión】 SCULPFUN S9 máquina de corte y grabado láser Sculpfun S9 adopta una lente de enfoque fijo y un diseño deslizante. Solo necesita empujar el láser y apretar el tornillo para completar el enfoque rápido de la máquina de grabado láser, que es más precisa que otras máquinas de grabado. ¡Los ejes X, Y e Y le permiten determinar el tamaño del grabado y medir fácilmente el objeto grabado!

【Diseño de protección de seguridad】SCULPFUN S9 El filtro láser de la máquina de grabado de metal filtra el 98% de los rayos UV, lo que le permite ver el grabado sin anteojos y evita que sus mascotas atrapen el punto del láser. Hay un interruptor de alimentación en la máquina para el apagado de emergencia. Las almohadillas de acero de tamaño A4 son ideales para proteger su escritorio de daños por láser.

【Grabado y corte potentes】SCULPFUN S9 máquina de grabado láser Sculpfun S9 mejorada tiene muy buena penetración y precisión de corte. El cortador láser puede cortar madera de 15 mm de espesor, acrílico de 10 mm. ▶ Material de grabado: acero inoxidable 304, madera, cuero, papel, cartón, plástico, blanco, placa de circuito, alúmina, cerámica, piedra negra, mármol ▶ Material de corte: madera, acrílico, cuero, cartón, tela, bambú, placa de plástico, Placa KT

【MONTAJE FÁCIL Y FUERTE】SCULPFUN S9 El diseño de marco de metal completo y el grabado láser de metal hacen que la máquina de grabado láser de escritorio sea más resistente, estable y duradera. Se reservan orificios fijos en las cuatro patas y el fuselaje para instalar la máquina y el cable de datos. Es fácil de ensamblar y, por lo general, solo toma de 10 a 20 minutos instalarlo y configurarlo. ¡Perfecto para principiantes, no se requieren pasos de montaje complicados!

Máquina de grabado láser 130W A20 Pro R3, protección ocular, 20W enfoque fijo, kits de grabador láser de metal completo, grabador láser de logotipo DIY para madera, metal, acrílico € 1,397.99

Amazon.es Features Potencia óptica súper alta de 20 W: el grabador láser A20 Pro es el primer grabador láser de diodo de potencia óptica de 20 W del mundo. El panel de control de terminal de configuración A20 PRO soporta grabado sin conexión. Con la última generación de cuatro tecnología de acoplamiento láser de 6 W, puede cortar 12 tableros de madera de espiga gruesos, así como el tablero acrílico negro de 8 mm de grosor con una sola pasada, e incluso cortar la hoja de acero inoxidable de 0,03 mm de grosor.

Compresión mejorada de doble cilindro: la máquina de grabado láser A20 Pro viene de serie con el kit de asistencia de aire F30 Pro, que mejora la compresión de doble cilindro, suministro de gas rápido volumen estable de gas, el doble de eficiencia de trabajo. Flujo libre: 25 LPM, presión: más de 120 Kpa. Y la aplicación de teléfono móvil autodesarrollada de Atomstack ahora está disponible en los principales mercados de aplicaciones Android y Apple AppStore. Tamaño mini y multifunción, lo que te ofrece una experiencia de control fresca.

Grabado láser de mayor precisión: el área de enfoque láser ultrafina A20 se reduce a 0,08 x 0,1 mm. Este cortador láser puede grabar directamente metal de acero inoxidable de espejo, cerámica, vidrio y grabado, que puede ser comparable al efecto de la máquina de grabado láser de CO2 de 300 W. Con la placa base Atomstack de 32 bits autodesarrollada y la escala de color integrada de 256 bits, logra el resultado de grabado más fino y un mayor efecto de contraste.

Diseño de protección de seguridad: la máquina grabadora láser A20 Pro está equipada con un botón de parada de emergencia para detenerla cuando se produce una situación inesperada. La cubierta protectora de vidrio de filtro panorámico que adopta puede filtrar el 97% de la luz ultravioleta, lo que te permite ver el grabado láser sin gafas. El diseño de estructura anodizada de aleación de aluminio hace que sea más estable y duradero. La instalación generalmente se puede completar en 20-30 minutos.

Amplia compatibilidad: la máquina de corte láser A20 Pro es compatible con varios software de grabado maduro, como LaserGRBL, LightBurn, compatible con Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10, y también soporta sistema MAc (LightBurn), formato de archivo de grabado compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc. Ofrecemos 12 meses de garantía para ello. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Guellin 40W Máquina de grabado láser CO2 Grabador Láser 30x20cm Máquina de corte por láser K40 Laser Engraving Machine con Puerto USB Pantalla LCD € 464.99

Amazon.es Features Calidad Duradera: Adopta un tubo láser de CO2 de 40 W de alta calidad con una longitud de onda de 10.6um y un motor paso a paso de alta precisión. Tiene un cuerpo sólido y puede usarse durante mucho tiempo. El área de grabado es de 12 "x 8" (30x20cm).

Precisión Alta: Correa de paso de alta precisión para un grabado preciso. Motor paso a paso de alta precisión para un funcionamiento más estable y preciso. Grabado de precisión de corte: 2500 ppp. Precisión de posicionamiento: 0.01 mm (0.0004 pulgadas).

Rendimiento Potente: El puerto USB se puede conectar fácilmente a una computadora de escritorio o portátil para un control más preciso del grabado. El panel de control actualizado presenta una pantalla LED para una visualización fácil y clara del estado de la máquina. Velocidad de grabado: 1-300 mm / seg (0.04-11.81 pulgadas / seg). Velocidad de corte: 1-10 mm / seg (0.04-0.39 pulgadas / seg).

Compatibilidad Alta: Sistema informático: Windows XP, 7, 8, 10. Formatos gráficos admitidos: todos los formatos reconocidos por CorelDraw, como JPG, BMP, AI, PLT, etc. Incluye el software CorelDraw con las funciones NewlySeal y NewlyDraw.

Aplicación Amplia: Adecuado para materiales no metálicos como caucho, plástico, cristal, plexiglás, acrílico, bambú y concha. Ampliamente utilizado en talla de sellos, electrónica, regalos artesanales, ropa, empaque e impresión, muebles, publicidad, etc.

Pergear LaserStorm S10 Grabador Láser, Potencia de Salida de 10W para Madera Y Metal, Máquina De Grabado Láser De Enfoque Fijo Con Protección Para Los Ojos, Soporte De Punto Comprimido Lightburn € 569.00

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología láser innovadora: El grabador láser Pergear LaserStorm S10 adopta la tecnología de acoplamiento de punto comprimido doble, que combina dos fuentes de láser de 5W en una única fuente de luz ultrapotente de 10W con un área focal reducida de 0,08*0,06mm, lo que hace que la potencia del láser sea mayor y más estable y que pueda cortar fácilmente paneles de madera de 20mm de grosor, así como acrílico negro de 15mm.

Láser avanzado de alto rendimiento con enfoque fijo: No es necesario ajustar el enfoque antes de grabar; el área del punto focal del nuevo láser es sólo 1/3 del área del punto de otros láseres ordinarios. La tecnología de punto doblemente comprimido hace que el punto del láser baje a 0,06 mm para lograr un grabado de imagen más fino.

Amplia compatibilidad de software: Pergear LaserStorm S10 es compatible con el software operativo como LaserGRBL, LightBurn, soporta Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10, y también soporta el sistema MAc (LightBurn), el formato de archivo de grabado soporta NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

Diseño de estructura sólida y de fácil instalación: La estructura anodizada de aleación de aluminio hace que la máquina sea más duradera y mejora la precisión del grabado. Fue diseñada para un montaje rápido, y generalmente se puede completar en 10-20 minutos. Hay líneas de escala precisas en el eje X y en el eje Y para facilitar la medición rápida de la longitud. El intervalo de grabado de gran área de 410x400mm puede satisfacer sus diversas necesidades de grabado.

Terminal de operación offline con botón de parada de emergencia: La placa base de 32 bits puede soportar el trabajo fuera de línea, lo que hace más conveniente su uso. El grabado puede realizarse sin necesidad de conectarse a un ordenador. También tiene un botón de parada de emergencia, un limitador, un interruptor de reinicio, y controla la máquina de grabado a través de botones físicos, aumentando aún más el factor de seguridad.

Grabador láser 40W, A5 PRO Laser Engraving Cutting Machine CNC grabado láser, para Metal, Madera, Cuero, Vinilo con área de trabajo grande 410 x 400 mm € 379.99

Amazon.es Features ✅【Láser de enfoque fijo de alto rendimiento】 se puede grabar sin ajustar la distancia focal; el área de quemado del nuevo láser es un 50% más pequeño que otros láser convencionales y puede tener en cuenta tanto el grabado de precisión como el corte de alta energía. Al mismo tiempo, la potencia láser de enfoque fijo es más estable que la de los láser con zoom.

✅【Láser de compresión ultrafino】 la potencia del láser es de 5,5-6 W y el rango de enfoque láser ultrafino se reduce a 0,2 mm². El láser de alta densidad puede cortar fácilmente madera de 12 mm de grosor y acrílico negro, puede grabar directamente metal de acero inoxidable liso y cerámica.

✅【Resistente y fácil de instalar】La máquina de grabado láser está hecha de aleación de aluminio anodizado de alta calidad, lo que hace que la máquina sea más resistente y duradera, mientras que mejora la precisión de grabado. Toda la estructura está diseñada para una instalación rápida y la instalación se puede completar en 10-20 minutos.

✅【Diseño de protección ocular】 la funda para láser juega un papel muy bueno en la protección de tus ojos y filtra el 97% de la luz ultravioleta. Para que no tengas que llevar gafas de protección durante el uso, lo que es más cómodo y cómodo.

✅【Amplia compatibilidad】 la máquina puede ser compatible con varios software de grabado avanzados, como LaserGRBL, LightBurn, compatible con Win XP, Win 7, 8, XP, Win 10, y también compatible con el sistema Mac (LightBurn), formato de archivo de grabado. Compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

