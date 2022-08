Inicio » Top News Los 30 mejores gallinero para exterior capaces: la mejor revisión sobre gallinero para exterior Top News Los 30 mejores gallinero para exterior capaces: la mejor revisión sobre gallinero para exterior 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

VOUNOT Gallinero de Madera para Exterior, Conejera Jaula Grande, Capacidad 2 Gallinas, 210 x 85 x 85 cm € 149.99

€ 144.03 in stock 1 new from €144.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El gallinero puede acomodar 2 pollos pequeños y medianos (también es adecuado para otros animales pequeños, como codornices, conejos, conejillos de indias).

Gallinero con caja nido, accesible desde el exterior, los huevos se pueden quitar fácilmente

Equipado con una bandeja extraíble para facilitar la limpieza.

Techo de asfalto, impermeable y cálido. Diseño de dos capas con buena ventilación.

Espacio para eventos más espacioso con rampas en ambos lados.

PawHut Gallinero de Exterior Grande 3x4x2 m Jaula para 8-12 Gallinas Cercado de Acero Galvanizado con Techo de PE y Cerradura para Conejos Aves de Corral Plata € 305.99 in stock 1 new from €305.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLIO CORRAL PARA MASCOTAS: Este gallinero de gran formato para exteriores es adecuado para gallinas, pollos, conejos, patos y otros animales pequeños. Un espacio para tenerlos en semilibertad al aire libre y protegidos

ESTRUCTURA RESISTENTE: Estructura de metal galvanizado, resistente a la intemperie y a la corrosión y malla de alambre hexagonal con recubrimiento plástico y 1 cubiertas de tela Oxford, también resistentes a la intemperie, al agua y a los rayos UV

PROTEGE DE LOS DEPREDADORES: Un espacio ideal donde los animales pueden estar al aire libre, pero a la vez protegidos de sus depredadores. Es también un buen lugar donde poner un gallinero de madera

PUERTA CON CIERRE DE SEGURIDAD: Este gallinero de exterior cuenta con una puerta con medidas suficientes para entrar dentro. Cuenta con cierro de seguridad para evitar que los animales se escapen

MEDIDAS TOTALES: 300x400x200 cm (LxANxAL). Requiere montaje. Con capacidad de hasta 8-12 gallinas

PawHut Gallinero de Exterior Grande 3,03x6x1,95 m Jaula de Metal Galvanizado para Gallinas Conejos Aves Corral con Cerradura y Cubierta de Tela Oxford Plata € 409.99

€ 359.99 in stock 1 new from €359.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA MÚLTIPLES ANIMALES: Este gallinero de gran formato para exteriores es adecuado para pollos, conejos, patos y otros animales pequeños

RESISTENTE: Estructura de metal galvanizado, resistente a la intemperie y a la corrosión, para un uso prolongado a largo plazo en el exterior. Paredes de malla de alambre hexagonal con cubierta de tela Oxford, también resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV

PROTEGE DE LOS DEPREDADORES: Un espacio ideal donde los animales pueden estar al aire libre, pero a la vez protegidos de sus depredadores. Es también un buen lugar donde poner un gallinero de madera

CIERRE DE SEGURIDAD: Este gallinero de exterior cuenta con una puerta con medidas suficientes para entrar dentro. Cuenta con cierro de seguridad para evitar que los animales se escapen

MEDIDAS TOTALES: 303,5x600x195 cm (LxANxAL). Altura de los aleros: 113 cm. Medidas de la puerta: 65x165 cm (LxAL). Requiere montaje IMPORTANTE: Este producto se envía por separado en diferentes cajas, por lo tanto, el tiempo de entrega puede ser distinto en cada una. Cantidad de caja: 3

Pawhut Gallinero Exterior de Madera Recinto con Nido y Corral Bandeja Extraíble Ventana de Malla Rampa Área de Cultivo 160x80x110 cm Gris y Blanco € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅GALLINERO CON JARDINERA: Gallinero de madera de abeto de dos niveles compuesto por una amplia zona abierta, una caseta con un nido lateral y una jardinera para que puedas poner tus flores y/o plantas

✅BUEN ACCESO Y VENTILACIÓN: Este gallinero cuenta con 2 puertas, una en la caseta y la otra en la zona rejada, que junto al techo del nido permiten un buen acceso al interior. Junto a la ventana ofrecen una óptima ventilación. Ambos niveles se conectan mediante una rampa

✅ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

✅BANDEJA EXTRAÍBLE Y NIDO CON TECHO ABRIBLE: Gallinero fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y el techo del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

✅MEDIDAS TOTALES: 160x80x110 cm (LxANxAL); Medidas de la caseta principal: 78x68x56 cm (LxANxAL); Medidas de la zona abierta: 116x68x47 cm (LxANxAL)

Pawhut Gallinero de Exterior 2,8x3,8x1,95 m Jaula con Cerradura para Aves de Corral de Metal Galvanizado y Cubierta Oxford € 307.99 in stock 3 new from €307.99

1 used from €286.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅PARA MÚLTIPLES ANIMALES: Este gallinero de gran formato para exteriores es adecuado para pollos, conejos, patos y otros animales pequeños

✅RESISTENTE: Estructura de metal galvanizado, resistente a la intemperie y a la corrosión, para un uso prolongado a largo plazo en el exterior. Paredes de malla de alambre hexagonal con cubierta de tela Oxford, también resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV

✅PROTEGE DE LOS DEPREDADORES: Un espacio ideal donde los animales pueden estar al aire libre, pero a la vez protegidos de sus depredadores. Es también un buen lugar dónde poner un gallinero de madera

✅CIERRE DE SGURIDAD: Este gallinero de exterior cuenta con una puerta con medidas suficientes para entrar dentro. Cuenta con cierro de seguridad para evitar que los animales se escapen

✅MEDIDAS TOTALES: 280x380x195 cm (LxANxAL); Medidas de la cubierta: 334x190 cm (LxAN); Medidas de la puerta: 50x170 cm (LxAL); Requiere montaje

Pawhut Gallinero Exterior de Madera de Abeto Jaula para Gallinas Pollos con Zona Abierta Ponedero Barras Bandeja Extraíble y Rampa 167,5 x 109 x 100 cm Color Natural y Blanco € 196.99 in stock 2 new from €196.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera de abeto y alambre de metal compuesto por una caseta con un nido lateral y una amplia zona abierta con 2 barras incorporadas para que tus gallinas pueden ponerse en ellas. Adecuado para 2-4 gallinas

BUENA VENTILACIÓN Y FÁCIL LIMPIEZA: Este gallinero para exterior cuenta con una bandeja extraíble para facilitar la limpieza de la caseta. Y tiene una ventana corredera en la caseta principal que proporciona una buena ventilación

MÚLTIPLES ACCESOS: Esta caseta gallinero cuenta con 3 puertas para facilitar el acceso. Ambos niveles se conectan mediante una rampa y una puerta interior que se puede abrir y cerrar cómodamente desde fuera. El techo del nido se puede abrir, permitiendo un acceso directo al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero de madera de abeto, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

MEDIDAS TOTALES: 167,5x109x100 cm (LxANxAL); Medidas de la caseta principal: 70x56x68 cm (LxANxAL); Medidas del ponedero: 55x32x34 cm (LxANxAL); Se requiere montaje

PawHut Jaula para 6-10 Gallinas de Acero Gallinero Pesado Exterior con Toldo Corral de Alambre Independiente Nido con Techo Abatible y Puertas 201,5x156x120 cm Negro y Azul € 169.99 in stock 1 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE JARDÍN: Este gallinero de corral cuenta con una parte cubierta por un toldo de material resistente al agua que garantiza una protección total contra la lluvia. Puede acomodar de 6 a 10 gallinas

DISEÑO MODULABLE CON NIDO: Tú eliges si usar las dos jaulas para aves de corral por separado o juntos (al abrir las puertas laterales de las jaulas creas un práctico paso). El techo del nido se puede abrir, ideal para recoger cómodamente los huevos

FÁCIL ACCESO: Jaula pesada para mascotas equipada con múltiples puertas para facilitar el acceso y la limpieza, así como puertas centrales que permiten que las gallinas se muevan fácilmente ambas áreas libremente

ESTRUCTURA RESISTENTE: Doble jaula para animales pequeñas con estructura resistente y rejado de alambre de acero. Ofrece un espacio seguro para tus mascotas, lejos de sus depredadores, y a la vez garantiza una buena ventilación

MEDIDAS TOTALES: 201,5x156x120 cm (LxANxAL). Medidas del nido: 50x40x45 cm (LxANxAL). Medidas del espacio rejado: 125x95,5x49,3 cm (LxANxAL). Requiere montaje. Recomendado para 6-10 gallinas

FINCA CASAREJO Gallinero Oslo para 8-12 gallinas - Gran Tamaño - Gallinero de Madera Exterior - Refugio y Voladero Cubierto - Bandeja Extraíble - Incluye Perchas y Ponedero - 278 x 180 x 195 cm € 849.00 in stock 1 new from €849.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA 8-12 GALLINAS: Gallinero de gran tamaño para 8-12 gallinas. Refugio y voladero cubierto. Tres accesos.

EQUIPADO: Dispone de dos perchas en el interior y una percha en el voladero, bandeja galvanizada de excrementos, ventanas y ponedero con acceso desde el exterior.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE: Fabricado en madera tratada, el techo está recubierto de un material impermeable.

COMODIDADES: Tres puertas de acceso: una puerta grande que da acceso al voladero, una puerta corredera por la que las gallinas pasan a la zona interior y otra puerta trasera para acceder a la zona interior. Ventanas correderas para ventilar. Se entrega en kit de fácil montaje.

DIMENSIONES: Dimensiones base (superficie que apoya sobre el suelo): 259 x 143 cm. Dimensiones totales (incluye el vuelo del tejado): 180 x 278 x 195 cm. Importante: montar sobre una superficie llana.

PawHut Gallinero de Madera para Exterior Jaula para Gallinas Grande con Zona Abierta Ponedero Bandeja Extraíble Techo Asfáltico Abatible y Rampa 190x81x103 cm Natural € 179.99 in stock 2 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Con techo asfáltico para mayor resistencia a la intemperie

MÚLTIPLES ACCESOS, RAMPAS Y NIDO: Este gallinero cuenta con múltiples puertas para facilitar el acceso a su interior y rampas para conectar diferentes espacios entre sí. También incluye un nido independiente en uno de los laterales de la caseta

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

BANDEJA EXTRAÍBLE Y TECHOS QUE SE ABREN: Gallinero fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y los techos de la caseta y del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

MEDIDAS TOTALES: 190x81x103 cm (LxANxAL). Medidas del nido: 36,5x67x41,5 cm (LxANxAL). Medidas de la zona abierta: 97x74x70 cm (LxANxAL). NOTA: El comprador es quién debe determinar la cantidad de mascotas que caben en el gallinero según la raza y el tamaño IMPORTANTE: Este producto se envía por separado en diferentes cajas, por lo tanto, el tiempo de entrega puede ser distinto en cada una. Cantidad de caja: 2

PawHut Gallinero de Madera para Exterior Jaula para 2-3 Gallineras con 2 Corrales de Alambre Techo Abrible Caja Nido Bandeja Extraíble y Rampa 150,5x54x87 cm Gris € 149.99 in stock 2 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Es el espacio ideal para que tus gallinas descansen y se muevan en semilibertad con total seguridad

MÚLTIPLES ACCESOS, RAMPA Y NIDO: Este gallinero de recinto cuenta con múltiples puertas para facilitar el acceso a su interior y una rampa para conectar el espacio con la caseta. También incluye un nido independiente en uno de los laterales de la caseta

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

BANDEJA EXTRAÍBLE Y TECHO QUE SE ABRE: Gallinero con corral fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y el techo del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

MEDIDAS TOTALES: 150,5x54x87 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta principal: 50x46x64 cm (LxANxAL). Adecuado para 2-3 gallinas. Requiere montaje. NOTA: El comprador debe determinar cuántos animales caben en la jaula según la raza y el tamaño de los mismos

PawHut Gallinero de Madera de Abeto Refugio Jaula para Gallinas Pollos Exterior con Caja Nido Bandeja Extraíble y Espacio para Correr 196x76x97 cm Natural € 165.99 in stock 2 new from €165.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera de abeto y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Ambos techos con tela asfáltica para mayor resistencia a la intemperie

BUEN ACCESO Y VENTILACIÓN: Este gallinero cuenta con 2 puertas, una en la caseta y la otra en la zona rejada, que junto al techo del nido permiten un buen acceso al interior y una óptima ventilación. Ambos niveles se conectan mediante una rampa

BANDEJA EXTRAÍBLE Y NIDO CON TECHO ABRIBLE: Gallinero fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y el techo del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

MEDIDAS TOTALES: 196x76x97 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta principal: 64x64x97 cm (LxANxAL). Medidas de la zona abierta: 96,5x63,5x58 cm (LxANxAL)

PawHut Gallinero de Exterior Grande 3,02x1,07x1,72 m con Tejado de Tela Oxford Jaula de Acero Galvanizado para Gallinas Conejos Aves de Corral con Cerradura Plata € 219.99

€ 189.99 in stock 1 new from €189.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA MÚLTIPLES ANIMALES: Este gran gallinero para exteriores, es adecuado para gallinas, pollos, conejos, patos y otros animales pequeños de tamaño similar. Para que tengan un espacio donde cobijarse y a la vez correr en semilibertad

RESISTENTE: Estructura de metal galvanizado, resistente a la intemperie y a la corrosión, para uso prolongado en exteriores. Paredes de malla de alambre hexagonal. La parte del techo está cubierta con tela Oxford, también resistente a la intemperie, al agua y a los rayos UV

PROTEGE DE LOS DEPREDADORES: Este gallinero ofrece un espacio ideal donde los animales pueden estar al aire libre, pero al mismo tiempo están protegidos de sus depredadores. Una gran opción que mezcla libertad y seguridad

CIERRE DE SEGURIDAD: Este gallinero tiene una amplia puerta para facilitar la entrada y la salida de la jaula. Tiene cerradura de seguridad para evitar que los animales se escapen

MEDIDAS TOTALES: 302x107x172 cm (LxANxAL). Altura del alero: 100 cm. Recomendado para 6-8 gallinas. Requiere montaje

Pawhut Gallinero Exterior Madera Jaula para Gallinas Animales Pequeños con Corredor Techo Abatible Caja Nido Bandeja Rampa 2 Ruedas y 2 Perchas 213x91x122cm € 235.99 in stock 2 new from €235.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅AMPLIO ESPACIO PARA PASEAR: Este gallinero incorpora un espacio al aire libre pero vallado, que les permite moverse sin preocuparse de los depredadores.

✅DISEÑO COMPACTO Y MOVIBLE: Con este gallinero podrás tener tus aves sin necesidad de ocupar demasiado espacio. Con 2 ruedas que facilitan a moverse.

✅ESTRUCTURA RAZONABLE: Incluye una caja nido, la cual se puede abrir para poder recoger los huevos con facilidad. Dentro la caseta hay dos perchas para que las gallinas puedan subirse. Además, incorpora una rampa que une la caseta con el piso inferior donde pueden correr al aire libre sin preocuparse por los depredadores, ya que este esta vallado.

✅FÁCILMENTE ACCESIBLE: El techo de la caja nido se abre para facilitar el mantenimiento del hábitat. Además, incluye una bandeja inferior extraíble para poder limpiarla con facilidad. ¡Es facilísimo cuidar tus aves!

✅DIMENSIONES TOTALES: 213x91x122cm (LxANxAL). Medidas de la malla de alambre galvanizado 1x1cm. READ Las mantas de la tormenta Philomina provocan heladas y destrucción en España | Noticias | DW

PawHut Gallinero de Madera Exterior Jaula para 2-4 Gallinas con Corral de Alambre Techos Asfálticos Nido Bandeja Extraíble y Rampa 200x80x105 cm Marrón € 245.99

€ 235.99 in stock 2 new from €235.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Con techo asfáltico para mayor resistencia a la intemperie

MÚLTIPLES ACCESOS, RAMPA Y NIDO: Este gallinero para exterior cuenta con múltiples puertas para facilitar el acceso a su interior y una rampa para conectar el espacio con la caseta. También incluye un nido independiente en uno de los laterales de la caseta

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este hábitat para gallinas, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

BANDEJA EXTRAÍBLE Y TECHO QUE SE ABRE: Gallinero grande de madera fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y el techo del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

MEDIDAS TOTALES: 200x80x105 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta principal: 71x67x73 cm (LxANxAL). Adecuado para 2-4 gallinas, dependiendo del tamaño. Requiere montaje

VEVOR Jaula Gallinero de Exterior de Acero Galvanizado 2,9 x 1,98 x 1,82 m Gallinero para Exterior con Cubierta de Tejado Gallinero de Malla para Exterior con Comedero Gallinero Grande con Cerradura € 181.99 in stock 2 new from €181.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales Duraderos: Los tubos de acero galvanizado de 32 mm de diámetro y la malla galvanizada de 25 mm de diámetro proporcionan un marco sólido para el gallinero, lo que garantiza una larga vida útil. La cubierta de tela Oxford 210D, a prueba de rayos UV y a prueba de lluvia, crea un galpón seguro para sus aves de corral bajo diversas condiciones climáticas.

Gran Espacio: El gallinero de exterior con tejado extra grande puede alcanzar 9,5 ' x 6,5 ' x 6 ', lo que protege a sus aves domésticas de la lluvia debajo de la cubierta. En comparación con las jaulas tradicionales, este gallinero es más grande y más adecuado para diferentes tipos de animales.

Puerta Conveniente: Este gallinero para exterior cuenta con una puerta corrediza, duradera y fácil de abrir. El cerrojo de la puerta garantiza una seguridad extra para sus animales y los mantendrá cómodos.

Fácil Instalación: Con un conjunto completo de componentes como clavos de tierra y cuerdas de amarre, puede configurar esta jaula de gallinero de manera fácil y rápida. El diseño de cierre de resorte no requiere soldadura para una instalación conveniente. También le proporcionamos un comedero.

Aplicación Amplia: El gallinero de exterior de acero galvanizado es una opción perfecta como recinto al aire libre para sus gallos, gallinas y patos en el patio trasero o en la granja. Protegerá a sus animales del sol, la lluvia, la nieve y otras condiciones climáticas.

Pawhut Gallinero Exterior de Madera con 2 Recintos para Correr Personalizables y Caja Nido Rampa Techo de Asfalto 290x71x119 cm Rojo € 229.99 in stock 1 new from €229.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅GALLINERO MODULABLE: Gallinero de madera de abeto de dos niveles compuesto por una caseta principal con nido y 2 zonas descubiertas con rejado metálico que se pueden instalar de diferentes maneras creando un espacio recto, en forma de C o en forma de L, según gustos y necesidades de uso y espacio

✅NIDO CON TECHO ABRIBLE: El techo del nido permite un buen acceso al interior para cuidar de tus animales, recoger los huevos y facilitar la limpieza de la caseta

✅FÁCIL ACCESO Y BUENA VENTILACIÓN: Este gallinero cuenta con múltiples puertas, que, junto al techo del nido, que se puede abrir, permiten un buen acceso al interior. Ambos niveles se conectan mediante una rampa

✅ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: Las 2 zonas descubiertas de este gallinero, están protegidas con malla de alambre metálica, especialmente diseñadas para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores. Las puertas con cerrojo proporcionan mayor seguridad

✅MEDIDAS TOTALES: (recta) 290x71x119 cm (LxANxAL), (forma de L) 235x115x119 cm (LxANxAL), (forma de C) 179,5x115x119 cm (LxANxAL)

PawHut Gallinero Outdoor de Madera Jaula Grande 2 166x120x112 cm con Caja Nido de Alambre y Rampa Gris y Blanco € 169.99 in stock 1 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA ESPACIOSO: Malla de madera y metal compuesta dea gran espacio abierto y cobertizo elevado con 1 nido lateral

ESTRUCTURA RESISTENTE: Este gallinero con cobertizo tiene una estructura de abeto y alambre metálico, apta para uso exterior. Ofrece un espacio seguro para sus gallinas, con mal tiempo en el cobertizo y en semilibertad en el cercado, al mismo tiempo que están protegidas de los depredadores.

CON 1 NIDO INDEPENDIENTE: Este gallinero tiene una caja nido, ubicada en una de las casas principales. Ideal para que tus gallinas pongan sus huevos en un espacio reservado y con mayor privacidad

FÁCIL DE LIMPIAR: La casa de este gallinero tiene una base removible, lo que facilita su limpieza y brinda más espacio higiénico para sus mascotas

MEDIDAS TOTALES: 166x120x112 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta: 124x63x112 cm (LxANxAL). Medidas del nido: 51x38x33 (LxANxAL). Se requiere montaje

Alice's Garden Gallinero de Madera CHABO, 6 gallinas, gallinero € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recinto 6 gallinas

Jaula de pollo

Gran altura, fácil acceso.

PawHut Gallinero Grande de Madera de Abeto con Bandeja Extraíble Resistente a la Intemperie con 2 Nidos con Techo Abatible 150x100x96.5cm € 279.99

€ 259.99 in stock 2 new from €259.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA 2-4 GALLINAS: Gallinero espacioso, de madera de abeto tratada, para resistir a la intemperie. Con capacidad para 2-4 gallinas

TECHO ASFÁLTICO Y BANDEJA EXTRAÍBLE: Techo asfáltico y estructura de madera de abeto tratada para resistir a la intemperie. Perfecto para que tus gallinas dispongan de un espacio adecuado para ellas y además seguro. La bandeja extraíble de la caseta gallinero facilita la limpieza del gallinero

CON VENTANA Y RAMPA: Ventana de este gallinero para exterior que permite mantener el gallinero ventilado y una rampa adicional exterior para que las gallinas puedan acceder fácilmente al interior

2 NIDOS: 2 nidos grandes en los laterales con techo abatible. Tiene cerraduras para que queden completamente cerrados.

MEDIDAS TOTALES: 150x100x96,5cm (LxAnxAl); Medidas del nido: 79,3x35x37,7 cm (LxAnxAl); Tamaño de la puerta delantera: 52x35cm (LxAl)

PawHutGallinero Exterior Madera Integrado Run Limpieza Bandeja Casa para Gallinas Jaula para Animales Pequeños Pollo 160x75x80cm € 169.99 in stock 2 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSTRUCCION DURADERA: Estructura de madera de abeto con recubrimiento de pintura. Resistente y duradera. Techo cubierto con material impermeable y anti-UV. Protege del sol y la lluvia a tus mascotas. Recomendamos darle una capa protectora para resistir mejor a la intemperie.

DISEÑO ESPACIOSO: Diseño compacto. El gallinero consta de una parte cubierta y otra descubierta. En la parte cubierta hay una caseta con 1 percha donde tus gallinas pueden dormir y subirse a la percha. Además también hay una casa nido donde pueden poner sus huevos. La parte descubierta es un área de paseo al aire libre, esta está protegida con alambre resistente y duradero.

ACCESO FÁCIL: Incorpora puertas con pestillos para facilitarte el acceso a la jaula, al mismo tiempo que evita que se escapen las gallinas.

TECHO CON BISAGRAS: El techo de la caseta incorpora unas bisagras para poder abrir y cerrar con facilidad.

FÁCIL DE LIMPIAR: Incorpora una bandeja deslizable para facilitar la limpieza. Además con las puertas y ventanas que hay puedes acceder al interior de la jaula sin problemas.

Gallinero Noruega para 10-12 Gallinas - Gallinero Grande de Madera para Exterior - Refugio y Voladero Protegido del Aire - Bandeja Extraíble - Incluye Perchas y Ponedero - 190x245x190cm € 979.00 in stock 1 new from €979.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA 10-12 GALLINAS: Gallinero grande para 10-12 gallinas. Máximo confort para las aves y para ti.

EQUIPADO: Perchas en el interior del refugio para que las gallinas se posen y descansen. Acceso al ponedero desde el exterior para recoger los huevos cómodamente. El ponedero tiene 2 huecos o nidos para que las gallinas pongan allí sus huevos. Además, la bandeja para los excrementos es extraíble para facilitar la limpieza y la higiene del habitáculo.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE: Gallinero para exterior fabricado en madera tratada para soportar las inclemencias del tiempo. El tejado está recubierto de material impermeable para evitar que entre la humedad.

COMODIDADES: Una de las características principales de este gallinero es su pared frontal panelada que evita las corrientes de aire en el voladero, protegiendo así a las gallinas. La ventilación del refugio puede regularse abriendo o cerrando la escotilla. Accesos al gallinero desde la puerta principal del voladero y por una pequeña puerta trasera que da acceso al refugio. En la puerta principal hay una trampilla que podemos abrir o cerrar para permitir o no salir a las gallinas.

DIMENSIONES: Dimensiones de la base (superficie que apoya sobre el suelo) 233 x 181 cm. Dimensiones totales del gallinero (incluye el vuelo del tejado): 190 x 245 x 190 cm. Importante: montar sobre una superficie llana.

Pawhut Gallinero de Exterior Madera Jaula para Gallinas Pollos con Recinto Corredor 2 Nidos y Bandeja Extraíble para Jardín 347x160x150 cm Naranja € 479.99 in stock 2 new from €479.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅GALLINERO PARA JARDÍN CON TECHO ASFÁLTICO Y BANDEJA EXTRAÍBLE. Perfecto para que tus gallinas dispongan de un espacio adecuado para ellas y además seguro.

✅CASETA CERRADA ELEVADA. Ideal para que puedan descansar y para brindarles un lugar más íntimo donde relajarse.

✅NIDOS, VENTANAS Y RAMPA. Fantásticos para que puedan poner sus huevos, para mantener la ventilación de la casa y para que puedan acceder fácilmente de la zona abierta a la cerrada.

✅ZONA EXTERIOR PROTEGIDA. Para que otros animales no cacen tus gallinas, la zona exterior está protegida con malla de alambre.

✅MEDIDAS: 347x160x150 cm (LxANxAL). Espacio abierto: 239,5x90x98,5 cm (LxANxAL). Ponedero: 83,5x31,5x32,5 cm (LxANxAL).

Pawhut Gallinero Exterior de Madera de Abeto Jaula para Gallinas Pollos con Zona Abierta Ponedero Bandeja Extraíble y Techo Abatible 180x80,5x130 cm Blanco y Verde € 209.99 in stock 2 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera de abeto y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Con techo asfáltico para mayor resistencia a la intemperie. Adecuado para 2-4 gallinas

BUENA VENTILACIÓN Y FÁCIL LIMPIEZA: Este gallinero cuenta con una bandeja extraíble para facilitar la limpieza de la caseta. Cuenta con orificios de ventilación y 2 barras sobre la bandeja para que puedan colocarse cómodamente las gallinas

MÚLTIPLES ACCESOS: Este gallinero cuenta con 3 puertas para facilitar el acceso. Ambos niveles se conectan mediante una rampa y una puerta interior. El techo del nido se puede abrir, permitiendo un acceso directo al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

MEDIDAS TOTALES: 180x80,5x130 cm (LxANxAL); Medidas de la caseta principal: 68x67x69 cm (LxANxAL); Medidas de la caja nido: 34x69,5x38 cm (LxANxAL); Se requiere montaje READ Los 30 mejores Bolso Peppa Pig capaces: la mejor revisión sobre Bolso Peppa Pig

Pawhut Gallinero de Madera Exterior Jaula para 2-4 Gallinas de 2 Niveles con Nido Techo Asfáltico Abatible Corral de Alambre Bandeja Extraíble y Rampa 192,7x78,9x111 cm Naranja € 289.18

€ 240.68 in stock 3 new from €238.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera de abeto y alambre de acero compuesto por una caseta con un nido lateral y una amplia zona abierta. Adecuado para 2-4 gallinas

CON BANDEJA EXTRAÍBLE: Este gallinero cuenta con una bandeja extraíble para facilitar la limpieza de la caseta. Construido con madera de abeto y techo asfáltico, este gallinero es resistente a la intemperie

MÚLTIPLES ACCESOS: Este gallinero cuenta con 2 puertas para facilitar el acceso. Ambos niveles se conectan mediante una rampa y una puerta interior que se puede abrir y cerrar cómodamente desde fuera. El techo del nido se puede abrir, permitiendo un acceso directo al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

MEDIDAS TOTALES: 192,7x78,9x111 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta principal: 50x64,7x71 cm (LxANxAL). Se requiere montaje

Pawhut Gallinero de Madera Exterior Jaula Cercada para Gallinas con Caja Nido Corral de Metal Techo Asfáltico Bandeja Extraíble Ventana y Rampa 170x81x110 cm Gris € 186.99 in stock 3 new from €186.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA RESISTENTE: Gallinero de madera y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Con techo asfáltico para mayor resistencia a la intemperie

MÚLTIPLES ACCESOS, RAMPA Y NIDO: Este gallinero cuenta con múltiples puertas para facilitar el acceso a su interior y una rampa para conectar el espacio con la caseta. También incluye un nido independiente en uno de los laterales de la caseta

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

BANDEJA EXTRAÍBLE Y TECHO QUE SE ABRE: Gallinero fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y el techo del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

MEDIDAS TOTALES: 170x81x110 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta principal: 60x64,5x60 cm (LxANxAL). Requiere montaje

Alice's Garden Gallinero de Madera Europa, 4 gallinas, Jaula para gallinas de Corral - Fabricado en Madera de Abeto y Malla de Alambre de Acero galvanizado. € 229.00 in stock 1 new from €229.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gallinero para 4 gallinas

Gallinero cubierto

PawHut Gallinero Exterior de Madera Jaula Caseta para Gallinas Pollos 2 Niveles con Nido Zona Abierta Techo Asfáltico Bandeja Extraíble y Rampa 175,4x95,5x100 cm Gris € 189.99

€ 179.99 in stock 1 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GALLINERO DE MADERA PARA EXTERIOR: Gallinero de madera y alambre de metal compuesto por una amplia zona abierta y una caseta con un nido lateral. Con techo asfáltico para mayor resistencia a la intemperie. Adecuado para 2-3 gallinas, según el tamaño y la raza

MÚLTIPLES ACCESOS, RAMPA Y NIDO: Este gallinero cuenta con múltiples puertas para facilitar el acceso a su interior y una rampa para conectar el espacio con la caseta. También incluye un nido independiente en uno de los laterales de la caseta

ZONA EXTERIOR PROTEGIDA: La zona abierta de este gallinero, protegida con malla de alambre, está especialmente diseñada para que tus gallinas puedan correr libremente y sin que puedan ser presa de sus depredadores

BANDEJA EXTRAÍBLE Y TECHO QUE SE ABRE: Gallinero fácil de limpiar y mantener gracias a la bandeja extraíble de la caseta y el techo del nido que se puede abrir y permite, también, un buen acceso al interior para cuidar de tus animales y recoger los huevos

MEDIDAS TOTALES: 175,4x95,5x100 cm (LxANxAL). Medidas de la caseta principal: 57x78x44,5 cm (LxANxAL). Medidas de la rampa: 65x18 cm (LxAN)

vidaXL Jaula Gallinero de Exterior 2x2x1,92 m Acero Galvanizado Corral Gallera € 182.00 in stock 11 new from €181.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Estructura plateada + tejado gris; Material: Estructura de acero galvanizado + tejado de polietileno (PE); Dimensiones: 2 x 2 x 1,92 m (ancho x profundo x alto)

También es adecuada para aves grandes y se puede utilizar como aviario.Este gallinero está hecho de acero galvanizado de alta calidad para mayor durabilidad y tiene un techo 100% polietileno que es resistente al agua y a los rayos UVA, lo que brinda protección contra el sol, la lluvia, la nieve y otras condiciones climáticas

La puerta está equipada con una cerradura

El montaje es sencillo.

WilTec Gallinero recinto Descubierto nidos Madera Abeto Bandeja extraíble higiene 1720x660x1200mm € 213.99 in stock 2 new from €213.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un bonito gallinero con muchhos extras.

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1720x660x1200mm

De madera de abeto, antideslizante, verja galvanizada, bandeja extraíble

Incluye protección en los bordes.

Estable y ecológico.

FINCA CASAREJO Gallinero para Exterior Island con ponedero - Gallinero de Madera tratada para Exteriores - Capacidad 6-8 gallinas - Amplia Puerta de Acceso - 115 x 130 x 80 cm € 309.00 in stock 1 new from €309.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA 6-8 GALLINAS: Gallinero muy estético para el jardín.

EQUIPADO: Salida de aire con compuerta, nido con dos compartimentos con acceso desde el exterior y dos perchas.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE: Fabricado en madera tratada y tejado de chapa impermeable.

COMODIDADES: Puerta de acceso de gran tamaño (32 x 43 cm). Puerta trasera en la que se puede acoplar un motor de apertura automática (motor no incluido).

DIMENSIONES: Dimensiones totales (incluye vuelo del tejado): 80 x 130 x 115 cm. Dimensiones base (superficie que apoya en el suelo): 71 x 95 cm.

