Los 30 mejores galaxy tab s3 capaces: la mejor revisión sobre galaxy tab s3

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de galaxy tab s3?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ galaxy tab s3 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Samsung - Tablet Galaxy Tab S7 FE de 12,4 Pulgadas con Wi-Fi y Sistema Operativo Android 128 GB Negra ES version € 699.00

€ 615.00 in stock 6 new from €615.00

Amazon.es Features Disfruta de los dinámicos colores de la pantalla de 12,4 pulgadas de la tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Esta pantalla hace que los detalles brillen, y la increíble experiencia cinemática se ve mejorada gracias al increíble sonido de AKG.

Con un chipset de alto rendimiento Snapdragon 750G, esta tablet Android Samsung Galaxy Tab S7 FE hace que tus retransmisiones y tu juego sean fluidos y rápidos. Podrás realizar multitarea con facilidad con hasta tres aplicaciones a la vez.

Pasarán horas y horas antes de tener que cargar la batería (normal) de 10 090 mAh. Tendrás hasta 13 horas para ver vídeos; un tiempo más que suficiente para una maratón de retransmisiones en tu tablet.

Con una baja latencia y una punta suave, el S Pen incluido te da una experiencia de escritura natural. Digitaliza tus palabras en tiempo real y edítalas con sencillos gestos. Luego, se adhiere magnéticamente a un lateral y no necesita carga.

Mientras tomas notas, la aplicación te recomienda títulos de forma automática al analizar el contenido y te recomienda etiquetas para tener tus notas bien organizadas.

MQ para Galaxy Tab S3 9.7 – Bluetooth teclado Funda con Multifunciones de Touchpad Samsung S3 9.7 | funda Bluetooth y integrado S3 LTE SM T825, S3 WiFi T820 | Layout QWERTZ | Negro € 71.14 in stock 1 new from €71.14

1 used from €66.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsa de teclado con touchpad de multifunción para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (Galaxy Tab S3 WiFi integrado SM de t820, Galaxy Tab S3 LTE SM de t825) | disposición de teclado alemán | touchpad de funciones: Type función de desplazamiento y de; Para tablets con versión de Android KitKat 4.4. y superior sistema: función de zoom | compatibilidad: Android (incluyendo Android 7, Android Marshmallow 6, Android Lollipop 5 y Android KitKat 4.4.)

Diseño de teclado en el alumnos- Isla extraíble garantiza suficiente espacio entre las teclas para escribir rápido y exacto y | integrada multifunción de ratón Touchpad y múltiples teclas de función preocupaciones para acceso directo a las funciones y sencillos Tab S3 9.7 distancia, Tab S3 – ajustes y documento Edición incluye

Agarre estable para Galaxy Tab S 3 9.7 | la pestaña se puede durante la tablet de uso de hacia atrás y doblar fácilmente al pie de la bolsillo fijar con imanes – so el display siempre queda libre. | necesaria con aberturas para cualquier puertos, etc. Orificio especial para más fácil acceso en el botón ON/OFF, aberturas para cámara y micro USB | soporte de stylus de Pen

Gracias a la batería incorporado puedes al escribir ahorrar la energía del Tablets. | teclado de capacidad: 300 mAh Batería | entrada: Micro USB charging 5 V | tiempo de recarga 2 – 3 horas 3.7 V | Peso: 365 g | Material: Piel Sintética de calidad con teclas de ABS | contenido del envío: Teclado, Funda, cable de carga,

Nota: Antes de la elección tu touchpad teclado te aseguro, por favor, modelo Galaxy Tab que tú besitzest. esta funda con teclado ha sido diseñado especialmente a Galaxy TAB S3 9.7 (con las siguientes medidas 237,3 mm x 169,0 mm x 6,0 mm, spéculoos ummer SM de t825, SM de t820) adaptado. encontrarás bajo Configuración o de la Número de modelo de tu tablet en el etiquetado en la parte trasera del dispositivo.

Yosoo Health Gear 5X Puntas de Lápiz Táctil Táctiles de Repuesto, Puntas de S Pen, Puntas de Lápiz óptico para Samsung Galaxy Note 9, Note 8, Galaxys Tab S3, Tab S4 Tab 2 (Blanco) € 5.49

€ 5.19 in stock 1 new from €5.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorios para tabletas: el lápiz óptico para tabletas está diseñado principalmente para tabletas; Puede ayudarlo a resolver el problema de no trabajar normalmente sin un lápiz óptico. Es un accesorio práctico para tabletas

Modelos compatibles: el lápiz óptico de la tableta es compatible con Samsung Galaxy Note8/9 Tab S 3/4

Comentarios rápidos: este recambio del lápiz de la tableta le permite grabar, dibujar o editar rápidamente todos los demás comandos típicos de la pantalla táctil

Conjunto ideal: el conjunto de herramientas de recarga de la tableta stylus incluye 5 recargas y 1 marco de fijación

Mano de obra exquisita: el conjunto de herramientas de recarga del lápiz óptico de la tableta es una mano de obra exquisita y un rendimiento excelente READ Los 30 mejores impresora láser color capaces: la mejor revisión sobre impresora láser color

Sharon Samsung Galaxy Tab S3 9.7" de 2017 Teclado con Funda Galaxy S3 9.7" SM-T820 (WiFi), SM T825 (3G/LTE) [QWERTZ Alemán, se Configura a Español] Teclado Bluetooth Inalámbrico Tablet € 31.99 in stock

1 used from €31.99

Amazon.es Features ¿Ya tiene el Samsung Galaxy Tab S3 9.7" de 2017? ¡Pues no lo dude más! Nuestra funda con teclado Sharon protege, decora y hace mucho más funcional su valiosa tablet. La funda protegerá su tablet de cualquier golpe o arañazo, además de proporcionar estilo. Teclado QWERTZ: ¿le preocupa la ñ? No se preocupe, puede configurar el teclado en ESPAÑOL y escribir de costumbre.

Las diferentes funciones como el Multitouch en el panel táctil le ayudarán en todo momento a manejar su tablet como si se tratatase de un ordenador portátil. Coloque su tablet en el ángulo que más le gusta y disfrute viendo películas, haciendo una vídeollamada o trabajando en Word o Excel. Las funciones del multitouch puede encontrarlas en nuestra web introduciendo SI54317

Sus características más destacables: 45 horas de uso continuado, hasta 60 días de uso, modo suspensión después de 10 minutos de inactividad, elegancia del producto, diseño único e inigualable.

El teclado se conecta mediante Bluetooth a su tablet y la carga de este se realiza con un cable USB, ¿Sencillo, verdad? Además, si necesita nuestra ayuda sólo tendrá que contactarnos a [email protected] y contarnos cómo le podemos ayudar. Garantizamos respuesta rápida y solución de cualquier asunto al 100%. LEICKE GmbH, empresa alemana que se dedica al diseño, a la fabricación y a la venta de productos electrónicos.

Vea otros productos de la serie Sharon Smart Life: Báscula inteligente Sharon con Bluetooth (LH67301), Sharon Pulsera de Actividad (WD67206), Tensiómetro de muñeca Sharon con Bluetooth integrado (LH67402), o Altavoces Bluetooth Leicke (EP18101, EP18102, EP18103, EP18105, EP18107, EP18108) Introduzca los números del paréntesis en la búsqueda de Amazon y dejése sorprender.

Cadorabo Funda Tableta para Samsung Galaxy Tab S3 (9.7" Zoll) SM-T820N / T825N in Azul Oscuro Jersey – Cubierta Proteccíon Bien Fina en Cuero Artificial en Estilo Libro con Auto Wake Up € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Esta carcasa de 5 mm de espesor y 360° con función Auto On Off ha sido diseñada con un cierre magnético y una función de soporte variable para que su uso sea lo más cómodo posible.

FUNCIÓN: Gracias a la práctica función Auto Wake Up, su tableta pasa automáticamente al modo de reposo cuando cierra la caja. Cuando se abre la tapa, el dispositivo se vuelve a encender.

CALIDAD: Sólo se han utilizado materiales de calidad en la fabricación de esta bolsa. El material exterior es de imitación de cuero de alta calidad y la carcasa interior es de plástico.

PROTECCIÓN: El estuche proporciona una excelente protección 360°, protegiendo la parte posterior, la pantalla, las esquinas y los bordes de su tableta. Todas las teclas y las conexiones son accesibles.

VARIOS: A pesar de la buena protección, se recomienda una película protectora para la pantalla. Esto está disponible en nuestra tienda. El aparato mostrado NO está incluido en el volumen suministro!

Kepuch Custer Funda para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 T820 T825,Slim Smart Cover Fundas Carcasa Case Protectora de PU-Cuero para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 T820 T825 - Negro € 16.98

€ 10.98 in stock 2 new from €10.98

Amazon.es Features Caja / cubierta de cuero de la PU de la alta calidad.

Montaje fácil para una fácil lectura con una sola mano.

La cubierta de la cubierta puede ser cloesed por el imán.

La correa de mano integrada, combinada con el diseño delgado y ligero, proporciona un excelente confort.

Cubierta única, recortes, ajuste perfecto.

N NEWTOP Funda compatible para Samsung Galaxy Tab S3 de 9,7 pulgadas T820-T825, funda Flip Smart Libro TPU Back Front Ultra Delgada Ligera Stand Función Wake/Sleep Simil Piel (Blanco) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Sólo para Samsung Galaxy Tab S3 de 9,7 pulgadas, modelo: T820-T825.

【Accesibilidad】Recorte perfecto para la cámara y acceso a cada botón lateral o conectores en la parte inferior. Fácil acceso a todos los botones, protección perfecta. La funda Newtop modelo TPU back Front está diseñada para alojar tu tablet perfectamente sin molestar su línea estética gracias a su cómoda carcasa interior de TPU ergonómico. Muy ligera influye poco en el peso total.

【Colores】Puede elegir diferentes colores en el menú. Hemos hecho diferentes colores para satisfacer los gustos de nuestros clientes. La funda está coloreada tanto por delante como por detrás, mientras que el marco trasero es transparente.

【Soporte】Se puede plegar la parte frontal para llegar a la posición horizontal para ver vídeos, escribir u otras cosas con total comodidad. Con cierre de libro y 2 pequeños pliegues permiten transformar la funda en un soporte de mesa. Además tiene la función de encendido y apagado al abrir la funda, la pantalla se enciende automáticamente y al cerrar la funda se pone en reposo.

【Diseño】La funda tiene un diseño muy lineal. La parte trasera de la funda de TPU permite una mejor protección en la parte trasera y una carcasa ergonómica perfecta.

DOMISO 10 pulgada Funda para portátil con tableta de con asa Bolsa de transporte para de 9.7"10.5"11"iPad Pro/10.5"iPad Air/Microsoft Surface Go 2018/Samsung Galaxy Tab S3 S4/Lenovo Ideapad D330, Gris € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 10.4 "x 7.7" x 0.8 "/ 26.5 x 19.5 x 2.0 cm. Interno Dimensiones: 10.0" x 7.3" x 0.6" / 25.5 x 18.5 x 1.5 cm.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Las asas elásticas le permiten llevar el estuche portátil liviano como un bolso de mano, o mantener el asa plana.

Compatible con 9.7"10.5" 11" iPad Pro/10.5" iPad Air/2017 New 9,7" iPad/10" Microsoft Surface Go/10.1" Lenovo Smart Tab P10/Tab M10/10.8" Lenovo Yoga Book C930/10.1" Lenovo Ideapad D330/ 10.8" HUAWEI MediaPad M5 Pro/10.5" Samsung Galaxy Tab A S4/10.6" Samsung Galaxy Book/10" ACER Iconia One Tablet/10.1" Acer Iconia One 10.

Fundas para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Inch 2017 Casos Modelo SM-T820 SM-T825,360 Rotación Soporte Protección Cubrir,Tener bolígrafo,Película (Deep Blue) € 17.98 in stock 1 new from €17.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo, compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7 inch 2017 SM-T820 SM-T825. No es compatible con ningún otro modelo).

Diseño único de caja giratoria de 360 grados, tres posiciones de pie soportan tabletas, fácil de escribir o ver películas. Fácil de ver lateral y vertical flexible. (La tapa inteligente soporta la función de sueño / despertar automático.)

Cuero artificial de alta calidad con tapa trasera dura para proteger el equipo contra arañazos. Agarre firme y durabilidad. Todas las funciones se pueden utilizar completamente. La Cámara, el puerto y los botones se pueden perforar con precisión. Protección completa contra caídas y colisiones.

Las correas elásticas permiten que las tabletas se apaguen de forma segura mientras están fuera. Son un regalo perfecto para el día de la madre, el día del padre, el día de San Valentín, el día de Acción de gracias y la Navidad.

Lista de embalaje: 1 * caja de tabletas + 1*pluma de contacto (11cm * 0,8cm) + 1*película transparente a prueba de explosiones.

Verco Funda para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Pulgadas, Carcasa a Prueba de Golpes, Resistente a los Impactos Funda [T820/T825], Negro € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INDESTRUCTIBLE: con esta funda para exteriores, tu Samsung Tab S3 desafía los peligros de la emocionante vida cotidiana y está protegido contra los golpes y la suciedad.

CARCASA DURA - NÚCLEO SUAVE: la carcasa de silicona elástica proporciona una sujeción firme, la funda exterior de plástico resistente protege el dispositivo contra golpes y otros daños.

ARTÍCULO ÚTIL: la tableta es fácil de usar gracias a los botones adjuntos y los puertos descubiertos, la función de soporte es otro punto destacado de esta funda protectora.

USO FÁCIL: gracias a la carcasa interior flexible, la funda protectora se puede colocar fácilmente en la tableta convertible y desmontarla con la misma rapidez.

SEGURIDAD COMPLETA: el borde elevado en la parte delantera sobresale ligeramente sobre la pantalla, protegiéndola del contacto directo con las superficies.

Duotipa S Stylus Compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T820 SM-T825 EJ-PT820BBEGUJ S Pen Stylus (Black) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T820 SM-T825 EJ-PT820BBEGUJ. Por favor, comprueba tu antiguo número de lápiz capacitivo antes de comprar este Stylus.

【Mejor servicio】 Amigable servicio al cliente. Por favor, póngase en contacto con nosotros si esta batería no satisface sus necesidades. Responderemos dentro de las 24 horas.

WEOFUN 2 Unidades Protector de Pantalla para Samsung Galaxy Tab S3/S2 9.7, Cristal Templado para Samsung Galaxy Tab S3/S2 9.7'' Vidrio Templado [0.33mm, 9H, Alta Definicion] € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar, ajuste perfecto, no hay burbujas

Extremadamente alta dureza 9H, 100% sensibilidad de tacto

Alta Transparencia, Alta Sensibilidad, Confort táctil

Nuestra incondicional garantia y un servicio al cliente amigab

Este producto se vende exclusivamente por WEOFUN,Nuestra incondicional garantia y un servicio al cliente amigab READ Los 30 mejores razer kraken pro v2 capaces: la mejor revisión sobre razer kraken pro v2

Yokata Funda Bolsa Impermeable Tablets IPX8 Universal Waterproof hasta 12.9" para iPad 2/3/4, Air 2/3, Pro 11/12.9, Tab S3/S2, Samsung Galaxy Tab 5/4/3, Huawei, Xiaomi,Negro/Transparente € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño Universal: la funda Impermeable Tablets se adapta a todos los dispositivos de hasta 12.9 pulgadas, por ejemplo iPad, Samsung, Huawei. También ofrece espacio adicional para documentos, tarjetas de crédito, efectivo, tarjetas, etc.

Resistente al agua IPX8: esta funda impermeable certificada IPX8 ofrece protección impermeable/ a prueba de nieve/ repelente a la suciedad para su tableta.

Disparo bajo el agua: la bolsa impermeable con material transparente completo admite videos subacuáticos y grabaciones de video que son muy claras y brillantes.

Alta Sensibilidad: Hecho de material de PVC blando de alta calidad. Fácil de usar las funciones de la pantalla táctil, pero NO para la huella digital Touch ID.

Práctico y Seguro: tiene una correa extraíble para que pueda colgarlo alrededor de su cuello. Con sistema de cierre a presión y cierre hermético, adecuado para la playa, para nadar, pescar, navegar, practicar kayak, esnórquel y en la divertida piscina.

smartect Cristal Templado [2 PIEZAS - CLEAR] para Samsung Galaxy Tab S3 9.7"/ S2 9.7"(T810, T815, T820, T825) - Protector de pantalla 9H - Vidrio templado sin burbujas - Anti-huella € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECTOR COMPLETO SMARTECT: El cubre pantalla se entrega con un set de accesorios gratuitos para la instalación. También se incluye un manual de smartect, que además está disponible en YouTube.

CRISTAL ANTIGOLPES Y ANTIARAÑAZOS: Esta funda de pantalla ultrafina está fabricada con cristal templado japonés asahi (dureza 9H). El cristal protege tu tableta y, sin embargo, es ultrafino.

INSTALACIÓN SIN BURBUJAS: El recubrimiento especial garantiza una colocación sin burbujas. Nuestros protectores para smartphone son autoadhesivos y se ponen sin aplicador ni marco de alineación.

MÁXIMA PRECISIÓN: Esta pantalla templada de smartect es 100% compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7"/ S2 9.7"(T810, T815, T820, T825). En el caso de los tabletas de pantalla curva, el cristal protector solo cubre la superficie horizontal.

LOS PRODUCTOS SMARTECT: smartect ofrece resistentes protectores para smartphone, cámaras, tabletas y relojes con sus líneas de productos Clear, Privacy, Matte y Full Screen.

Samsung Galaxy Tab S3 - Tablet de 9.7" 2K (WiFi, Procesador Quad-Core Snapdragon 820, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, Android 7.0); Negro + S Pen incluido [España] € 550.09 in stock 2 new from €550.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features S Pen con punta de 0.7 mm ofrece una escritura precisa y natural; Función Air Command para traducir palabras y frases

Pantalla Super AMOLED de 9.7" con una resolución 2048 x 1536 (QXGA)

Camara principal de 13MP, resolucion CMOS con Flash y Autofocus

4GB de memoria RAM; 32 GB de memoria interna y ampliable hasta 256GB con tarjeta MicroSD

6,000 mAh de bateria; 4 Altavoces

Funda - Samsung Book Cover Tab S3 Negro, 9.7" € 60.27

€ 27.49 in stock 3 new from €27.49

Amazon.es Features EF-BT820PBEGWW

Nimoa Puntas de lápiz óptico, Stylus S Puntas de lápiz Juego de Herramientas de Recarga de lápiz para Sam-Sung GAL-axy Note 8/9 Tab S3/4(Negro) € 8.19 in stock 2 new from €8.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si su tableta no tiene un lápiz óptico, entonces esto no funcionará, como T580 T585.

¡No incluye embalaje al por menor!Desde el reemplazo de puntas de bolígrafo y pinzas.

S Pen le permite grabar, dibujar o editar rápidamente todos los demás comandos típicos de la pantalla táctil.

Compatible para Samsung Galaxy note8/9 Tab S3/4.

Mano de obra fina, excelente rendimiento y calidad garantizada.

TPU Silicona Funda para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Pulgadas (SM de T820/SM de T825) Tablet Funda € 11.13 in stock 1 new from €11.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En Harmony of diseño & Safety: Tome el ultrafinas silicona Cover en la mano, borre a través de procesamiento de alta calidad y siente el especial calidad y la perfección. siente la estabilidad de la carcasa de TPU (Thermoplastic elastómero).

Funciones: sin preocuparse por las tablet protección más. con esta funda moderniza tu Tab estilo individual y proteger hace caída de daños, polvo y arañazos.

Material & Procesamiento: la funda es fabricado en & flexieblem silicona, robusto y será su servicio fiable y duradera cumplir. duradero patrón de la cáscara se une a prolongada colores.

Características especiales: fabricado el silicon Case es exactamente desarrollada especialmente para el Tablet indicada. la bolsa tiene recortes precisos para puertos en. también pertenecen a nuestro surtido: Case, funda, bolsa, pantalla, cristal de protección, enspiegelungs Protector de pantalla y carcasa de silicona. observe simplemente en nuestra tienda para.

Servicio: Nuestro inmediato envío dentro de 24 horas. enviamos nuestros rápido y sencillo de mercancías procedentes de Alemania. la mercancía se después de control de calidad directamente desde unsem rodamiento facilitada. satisfacción del cliente estamos en grandes Escrito. nuestro equipo de soporte a los tiempos normales, negocios encantados es para usted nos da. además nos puede usted redondo para conseguir la reloj por email.

SAMSUNG Galaxy Tab S3 T820 24,6 cm (9,7 Pulgadas), Tablet, PC Negro € 187.99 in stock

1 used from €187.99

Amazon.es Features - Type: Tablet- 2G Network: no- 3G Network: no- 4G Network: no- Sim-type: keine- Dimensions: 237.3 x 169 x 6 mm- Weight: 429 g- Displaysize: 9.7 inches (~72.7% screen-to-body ratio)- Displaytype: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 32GB, 4GB RAM- Card slot: microSD, up to 256 GB (dedicated slot)- Keypad: Multitouch- Datatransfer: no- Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi- Features: GPS- CPU: Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)- Camera: Primary: 13 MP, f/1.9, 27mm, aut

ofocus, LED flashSecondary: 5 MP, f/2.2, 23mm, 1080p- Oper.System: Android OS, v7.0 (Nougat)- Stand-by: max. xh- Talk time: max. xh- Specials: Fast battery charging, ANT+ support, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, Photo/video editor, Document editor

SAMSUNG Galaxy Tab S3 9.7 LTE Tablet-PC, procesador Exynos, 2.15 GHz, Memoria Interna de 32 GB, 4 GB de RAM, Marca Tim, Negro € 1,326.65 in stock 1 new from €1,326.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución 2048 x 1536, super AMOLED

Soporte s Pen, cámara Resolución grabación vídeo 4 K UHD 3840 x 2160 @ 30 fps, cámara principal resolución CMOS 13.0 MP

Tamaño memoria RAM 4 GB, tamaño memoria ROM 32 GB

Soporte memoria externa MicroSD hasta 256 GB, Nano-SIM, 4 G LTE, USB 3.1, GPS, entrada para auriculares estéreo 3,5 mm estéreo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth v4.2

Acelerómetro, sensor huellas digitales, giroscopio, campo magnético, sensor Hall, sensor de brillo RGB, batería de 6000 mAh

Samsung Galaxy Tab S6 Lite - Tablet de 10.4” (Procesador Qualcomm Snapdragon 720G, 4 GB RAM, 64GB Almacenamiento, Wifi, Android 12) Gris - Versión española € 399.00

€ 284.00 in stock 30 new from €280.00

Amazon.es Features Nuevo diseño compacto y ligero: con el grosor del bisel reducido a 9mm y bordes de la pantalla redondeados

El nuevo S-Pen permite una mejor experiencia de escritura y dibujo gracias a su menor latencia, de tan solo 26ms

Pantalla de 10.4’’ y sistema de dos altavoces con Dolby Atmos (con auriculares) te proporcionan una experiencia multimedia sin precedentes

Cámara trasera 8 MP y frontal 5 MP

4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna (ampliable con MicroSD hasta 512 GB)

Cicony - Lápiz capacitivo para Samsung Galaxy Tab S3 de 9,7 pulgadas SM-T820 T825 T827 € 18.55 in stock 3 new from €18.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El lápiz de punta fina está hecho de aluminio resistente. Disco proporciona una mayor flexibilidad y precisión, puedes ver a través de la pantalla exactamente dónde apunta. Este lápiz óptico te hace sentir más equilibrado y sustancial al escribir o dibujar.

Compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7

Se puede utilizar para escribir, dibujar, tomar notas, bocetos, carteles digitales por estudiantes, artistas, hombres de negocios, etc.

Cree notas increíblemente precisas, bocetos gráficos e ilustraciones con el lápiz más preciso.

Incluye: 1 lápiz capacitivo.

DOMISO 10,1 Pulgada Funda Ordenador Portátil Impermeable Protectora Tableta Bolsa para 9,7" 10,5" 11" iPad Pro/10,5" iPad Air/Microsoft Surface Go/Samsung Galaxy Tab S3 S4/Lenovo Ideapad D330,Marrón € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 10.4 "x 7.7" x 0.8 "/ 26.5 x 19.5 x 2.0 cm. Interno Dimensiones: 10,0" x 7,3" x 0,6" / 25,5 x 18,5 x 1,5 cm.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Delgado y liviano, puede deslizarse fácilmente en el maletín, la mochila u otras bolsas.

Compatible con 9.7"10.5" 11" iPad Pro/10.5" iPad Air/2017 New 9,7" iPad/10" Microsoft Surface Go/10.1" Lenovo Smart Tab P10/Tab M10/10.8" Lenovo Yoga Book C930/10.1" Lenovo Ideapad D330/ 10.8" HUAWEI MediaPad M5 Pro/10.5" Samsung Galaxy Tab A S4/10.6" Samsung Galaxy Book/10" ACER Iconia One Tablet/10.1" Acer Iconia One 10.

Samsung Galaxy Tab A8 - Tablet de 10.5” (4GB RAM, 64GB Almacenamiento, Wifi, Android 12) Gris - Versión española € 259.00

€ 198.00 in stock 60 new from €196.00

2 used from €156.42

Amazon.es Features Desde películas épicas hasta contenidos de tutoriales para pasar el tiempo a lo grande, la Galaxy Tab A8 te invita a un mundo más amplio con su campo de visión más grande y mejorado.

Fabricada para ofrecer una experiencia inmersiva, la Galaxy Tab A8 abre un universo envolvente de contenido, juegos y actividades incluso para los más pequeños.

Con el procesador de ocho núcleos emparejado con hasta 4GB de RAM y hasta 64GB de almacenamiento interno, la Galaxy Tab A8 viene siempre lista para asumir cualquier desafío sin ralentizar la velocidad o agotar la batería.

Con Samsung TV Plus, ofrece televisión instantánea y gratuita en cualquier momento y en cualquier lugar. Disfruta de miles de horas de noticias, deportes, películas, y gran variedad de contenidos.

Disfruta de un sonido envolvente gracias a sus altavoces cuádruples con tecnología Dolby Atmos READ Los 30 mejores Disco Externo Ssd capaces: la mejor revisión sobre Disco Externo Ssd

FINTIE Folio Funda para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 - Slim Fit Carcasa de Cuero Sintético con Función de Soporte y Auto- Reposo/Activación para Modelo de SM-T820/T825, Negro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado específicamente para amsung Galaxy Tab S3 9.7 Tablet 2017 (SM-T820 / T825). No será compatible con ningún otro modelo de dispositivo

Cuero sintético de primera calidad con suave interior de microfibra sin rascar. Evite las huellas dactilares, la suciedad y los arañazos

La cubierta tiene la capacidad del tirón para transformar el caso en un soporte horizontal de la visión. Bolsillo interior abierto para facilitar la inserción de su dispositivo

Diseñado con un soporte elegante para S Stylus. La cubierta del plumín de la pluma de S puede proteger totalmente su pluma de la pluma de S de cualquier daño. Paquete NO incluido S Pen Stylus

Características con la protección de la esquina, protege detrás, bordes y esquinas de la tableta de rasguños y de topetones. Disponible en una variedad de colores brillantes y divertidos

kwmobile Carcasa Compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7 T820 / T825 - Funda Tablet de plástico TPU - Estuche en Transparente € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7 T820 / T825.

GRAN FLEXIBILIDAD: La funda protectora de TPU es elástica, suave y ligera. Es antideslizante y se adapta perfectamente a tu tableta.

SUPERFINO: Este estuche protector es fino y encajará a la perfección con tu dispositivo. Es de muy buena calidad ya que el material es robusto y duro, lo que hará que sea resistente a golpes y caídas.

SIN RIESGOS: El case en color transparente, al ser antideslizante te da seguridad como ningún otro, evitando que tu tablet se resbale mientras la usas.

COBERTURA TRASERA: El cover protegerá perfectamente tu tablet, teniendo todos los botones y puertos accesibles. Es fácil de colocar y es tranlúcida, para que la parte de atrás quede cubierta pero sin perder el diseño original de tu dispositivo.

ProCase Funda para Samsung Galaxy Tab S3 9.7, Carcasa con Tapa Inteligente para T820 T825 T827 –Negro € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ProCase funda de tablet duras delgado para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 pulgadas SM-T820 T825 T827 (NO compatible con ningún otro dispositivo)

Ultra delgado y ligero duras Carcasa espalda agrega grosor mínimo mientras protege su precioso dispositivo

El exterior de cuero de la PU Premium y el interior de microfibra suave ofrecen una gran protección contra el uso diario

Soporte Auto Sueño / Estela Función; Acceso a todas las funciones y controles (Cámaras, Altavoz, Puertos y Botones)

El imán asegura el cierre de la caja, se cierra y se cierra fácilmente

Fintie Funda Multiángulo Compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7" - [Protección de Esquinas] Carcasa con Bolsillo y Auto-Reposo/Activación para Modelo SM-T820/T825, Negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado específicamente compatible con Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Tablet (SM-T820 / T825) 2017 modelo

Esta funda le permite ajustar la tablet a múltiples ángulos de forma segura. Bolsillo de tarjeta de identificación está diseñado para almacenar sus tarjetas de visita, tarjetas bancarias, notas o facturas mientras viaja.

Construido con un exterior de material sintético duradero y un interior de microfibra suave: ajuste cómodo, ligero y protector.

La banda magnética incorporada proporciona la función de reposo/activación. Los recortes permiten el acceso al puerto de carga y a los altavoces. Se puede acceder a toma de auriculares y volumen.

Protege su tablet de arañazos, suciedad y mugre. Disponible en una variedad de colores brillantes y divertidos.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra con cargador – Tablet de 14,6" (8GB RAM, 128GB Almacenamiento, Wifi, Android 12) Negra - Versión española € 1,279.01 in stock 2 new from €1,279.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más que espacio. La mayor tablet Android Samsung Galaxy Tab S está diseñada para que puedas crear como un profesional. Graba con nuestra primera cámara frontal ultra ancha en una tablet y edita en la pantalla más grande de la Samsung Galaxy Tab S

Escribe, dibuja, garabatea o plasma en la realidad todas tus ideas más originales con el lápiz digital S Pen con latencia ultra baja. Con mil herramientas en una, el nuevo S Pen te ofrece impresionantes niveles de control

¿Te encanta dibujar o pintar? El Clip Studio Paint5 ha sido creado solo para personas creativas como tú. Con una sensación de pincel natural, podrás dar vida a tus creaciones más innovadoras

El encuadre automático proporciona el foco de atención que necesitas. Por lo tanto, puedes grabar una lección de baile y la cámara se acercará automáticamente para mantener el enfoque en ti y tus movimientos mientras das instrucciones

Llama a tu mejor amigo o hasta 31 de tus amigos más cercanos con la aplicación de videollamadas de alta calidad. La tecnología de reducción de ruido de tres micrófonos garantiza la concentración solo en la llamada

FINTIE Funda para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 con Portalápiz para S Pen - Súper Delgada y Ligera Carcasa con Función de Auto-Reposo/Activación para Modelo SM-T820/T825, Azul Oscuro € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho especialmente para Samsung Galaxy Tab S3 9.7 T820 / T825 2017. No será compatible con ningún otro modelo de dispositivo.

Incluye portalápiz, toma su S Pen sin esfuerzo siempre que lo desees, para llevar fácilmente su Stylus con su dispositivo. (Solo funda, otros accesorios no incluidos!)

Esta funda es de una sola pieza, el frente y la parte posterior no se separan. La cubierta tiene capacidad de volteo para transformar la funda en un soporte.

La cubierta frontal de tres pliegues tiene la capacidad de voltearse para transformar la funda en un soporte para ver y teclado.

Funda duradera y ligera con cuero sintético de primera calidad. El interior de microfibra suave y sin arañazos agrega comodidad y una capa adicional de protección.

