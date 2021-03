Los 30 mejores G-Sync capaces: la mejor revisión sobre G-Sync

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de G-Sync?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ G-Sync del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Asus TUF Gaming VG259QM - Monitor gaming de 24.5" FullHD (1920x1080, Fast IPS, 280 Hz, 1 ms GTG, 16:9, LED, ELMB SYNC, G-Sync Compatible, DisplayHDR 400) Negro € 379.00

Amazon.es Features Monitor gaming Full HD (1920 x 1080) de 24,5'' con una frecuencia de refresco de 280 Hz para gamers profesionales que buscan una experiencia gaming inmersiva

La tecnología fastIPS de Asus reduce el tiempo de respuesta a 1 ms para ofrecerte imágenes más nítidas y frame rates altos

Certificación G-Sync compatible soporta un rango de refresco variable (VRR) que asegura una experiencia de juego sin defectos de imagen

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) ofrece las ventajas de ELMB y G-SYNC compatible para que disfrutes de una experiencia de juego fluida y más framerates

La tecnología de alto rango dinámico (HDR) y la gama de colores profesional ofrecen un rendimiento de contraste

Samsung C27RG50 - Monitor Curvo Gaming de 27" (Full HD, 4 ms, 240 Hz, G-Sync, LED, VA, 16:9, 3000:1, 1800R, 300 cd/m², 178°, HDMI, Base en V) Plata Oscuro € 349.99

Amazon.es Features Experiencia de juego inmersiva con la pantalla curvada 1.500r y una relación de contraste de 3000:1

Experiencia de juego fluida con una frecuencia de actualización de 240 hz

Compatible con nvidia g-sync

El modo game adapta la configuración a cualquier tipo de videojuego

Diseño sin marco en 3 de los lados

ASUS PG259QN Monitor de Gaming NVIDIA G-Sync para Esports ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN: 24.5 Pulgadas FHD (1920 x 1080), 360 Hz, Fast IPS, 1 ms (GTG), HDR, NVIDIA ULMB € 769.00

Amazon.es Features Panel Fast IPS FHD (1920 x 1080) de 24.5" con 360 Hz de refresco diseñado para competiciones profesionales de eSports; la tecnología ASUS Fast IPS reduce el tiempo de respuesta a 1 ms (GTG) para que disfrutes de una experiencia de juego fluida y framerates altos

El procesador NVIDIA G-SYNC proporciona una experiencia completamente fluida incluso a 360 Hz

El sistema de refrigeración incorpora un disipador térmico con una superficie más grande para el intercambio de calor que mantiene la temperatura a raya durante los maratones de juego

HDR10 asegura unos colores y niveles de brillo que superan los de un monitor normal READ Los 30 mejores Gigabyte Geforce Gtx 1050Ti Oc 4Gb Gddr5 capaces: la mejor revisión sobre Gigabyte Geforce Gtx 1050Ti Oc 4Gb Gddr5

LG 27GL850-B, Monitor Gaming de 27" QHD (2560×1440 (3686k), IPS 16:9, DisplayPort x1, HDMI x1, USB x3, 144 Hz, 1ms) Negro € 499.00

Amazon.es Features Panel NanoIPS que permite 1ms (GtG) de velocidad de respuesta para poder disfrutar de tus juegos a máxima velocidad

Colores vivos y mejor contraste con el panel Nano-IPS que cubre hasta un 98% del espectro DCI-P3 y la tecnología de alto rango dinámico HDR10

Juega más fluido con su frecuencia de actualización de 144Hz

Compatible con la tecnología NVIDIA G-Sync para disfrutar toda la acción sin parpadeos

Diseño ergonómico gaming con marcos ultra-finos y con una base ajustable en inclinación, altura y pivotable, para ayudarte a jugar más cómodamente

MSI Optix MAG274QRF - Monitor gaming de 27" LED WQHD 165Hz (2560 x 1440p, ratio 16:9, Panel IPS, 1 ms respuesta, brillo 300 nits, Anti-glare) negro € 499.99

Amazon.es Features IPS rápido: proporciona un tiempo de respuesta rápido GTG de 1 ms, optimiza los colores y el brillo de la pantalla

Alta resolución WQHD: los juegos se verán aún mejor y mostrarán más detalles

Compatible con NVIDIA G-Sync: evita el desgarro o el tartamudeo de la pantalla, lo que produce un juego ultra suave y sin demoras

Preparado para HDR: imágenes asombrosas a través del ajuste de contraste y sombra

Visión nocturna: sintonizador negro inteligente para iluminar su día resaltando los detalles finos en las áreas oscuras

Samsung Odyssey G7 LC27G73TQSUXEN - Monitor Curvo Gaming de 27'' WQHD (2560x1440, 1 ms, 240 Hz, FreeSync, Gsync, QLED, 16:9, HDR600, 350 cd/m², 1000R, DisplayPort, HDMI, USB 3.0) Negro € 628.98

Amazon.es Features Monitor curvo gaming de 27" con resolución WQHD (2560 x 1440 pixeles) muestra imágenes detalladas y nítidas y gracias a la tecnología QLED colores realistas

Con un 1 ms de tiempo de respuesta y una tasa de refresco de 140 Hz se consigue una jugabilidad fluida

La curvatura 1000R se ajusta a los contornos del ojo humano para un realismo óptimo

Freesync Premium Pro y Gsync compatible, evita el desgarro de la pantalla. Antiparpadeo y menos luz azul: juego aún más prolongado y evita fatiga y fatiga visual

HDR600 ofrece contraste con tonos negros profundos y blancos intensos

ASUS VG27AQ TUF Gaming - Monitor de Gaming de 27" (WQHD 2560x1440, 165 Hz, Extreme Low Motion Blur Sync, G-SYNC Compatible, Adaptive-sync, 1 ms MPRT) color Negro € 499.00

Amazon.es Features Monitor de gaming IPS WQHD (2560x1440) de 27 pulgadas con 165 Hz de refresco diseñado para brindar una experiencia de juego inmersiva a gamers profesionales

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) ofrece un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) y Adaptive-Sync elimina defectos de imagen para disfrutar de una experiencia de juego fluida y frame rates altos

Certificación G-Sync Compatible: Ofrece un rango de refresco variable (VRR) que produce una experiencia de juego sin defectos de imagen

Compatible con HDR10, un estándar de la industria que excede el soporte cromático y nivel de brillo de los monitores ordinarios

Incorpora un soporte ergonómico que permite ajustar la inclinación, orientación, rotación y altura de la pantalla

Dell S2721HGF - Pantalla para PC Gaming (27" Full HD, Curvo, 144 Hz, 1 ms, AMD FreeSync NVIDIA G-Sync, Color Negro € 239.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pantalla curva Full HD para gaming de 27 pulgadas con un nuevo diseño atrevido Con una tasa de actualización de 144 Hz y un MPRT de 1 ms (4 ms, GTG) para una experiencia de juego fluida y envolvente.

Pantalla PC Gaming 27 pulgadas (68,47 cm) 1920 x 1080 píxeles Full HD curvada

Máxima velocidad de actualización: 144 Hz, Tiempo de respuesta de 1 ms, AMD FreeSync NVIDIA G-SYNC

Conectividad: HDMI 1.4 x 2, DP1.2 x 1, Headphone out

Garantía de 3 años

Lenovo G25-10 24.5 " FHD TN G-Sync Gaming Monitor 144 Hz 1 ms HDMI+DP 3 lados sin bordes Regulable en altura - Negro € 229.99

Amazon.es Features 25" Full HD TN: Esta pantalla TN de 25" pulgadas ofrece una experiencia de usuario fantástica e imágenes nítidas y óptimas gracias a su resolución Full HD (1920 x 1080)

Diseño elegante: Este monitor ergonómico casi sin bordes dispone de la tecnología Eye Comfort para cuidar tu vista y regalarte una experiencia envolvente sin riesgos

1 ms y 144Hz: Atrévete a jugar con este monitor, tendrás una imagen más fluida gracias a su tiempo de respuesta impresionante de 1 ms

Puertos HDMI y DP: Conéctate a través del cable HDMI de 1.8 m que viene incluido

FreeSync: Gracias a la sincronización FreeSync puedes decir adios al efecto ghosting

ASUS VG27AQ1A Monitor de Gaming VG27AQ1A: 27 Pulgadas, WQHD (2560x1440), IPS, 170 Hz (más de 144 Hz), 1ms MPRT, Extreme Low Motion Blur, G-Sync Compatible Ready, HDR 10 € 449.00

Amazon.es Features Monitor IPS WQHD (2560x1440) de 27" con 170 Hz de refresco diseñado para gamers profesionales y disfrutar de una experiencia de juego envolvente

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) elimina los defectos gráficos y hacen que las escenas borrosas cobren nitidez; g-SYNC Compatible y el refresco variable por defecto (VRR) evitan que las imágenes se entrecorten

Soporta tanto Adaptive-Sync con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce como FreeSync con tarjetas gráficas AMD Radeon. Compatible con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce serie GTX 10, GTX 16, RTX 20 y otras más recientes

Shadow Boost mejora los detalles de las áreas oscuras sin sobrexponer las áreas brillantes

ASUS VG278Q - Monitor de Gaming de 27" (WQHD, 1920 x 1080, 0,4 ms, 144 Hz, Extreme Low Motion Blur Sync, G-SYNC Compatible, Adaptive-Sync) color Negro € 289.00

Amazon.es Features Monitor Full HD de 27” (1920x1080) con 144 Hz de refresco y 1 ms de tiempo de respuesta. Tecnología Adaptive-Sync (FreeSync)

1 ms de tiempo de respuesta para una mayor fluidez y ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) para eliminar la acción borrosa

La tecnología GameFast Input minimiza el retardo entre el equipo y el monitor

Botón ASUS GamePlus para acceder a ventajas de juego y GameVisual para optimizar la imagen

Certificaciones TUV Rheinland de luz azul de baja intensidad y antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda

Acer Predator XB273GX - Monitor Gaming de 27" Full HD 240 Hz (1920 x 1080, Pantalla IPS LED, NVIDIA G-Sync, ZeroFrame, ComfyView, 400 nits, 240Hz, Tiempo de Respuesta 1 ms, 2xHDMI) - Color Negro € 525.00

Amazon.es Features MONITOR FULL HD: disfruta de imágenes vibrantes y colores brillantes con el monitor Predator XB3 para ordenador gaming. Sumérgete en el juego con la pantalla LED retroiluminada de 24,5 pulgadas y resolución Full HD de 1920x1080 px y relación 16:9

RESPUESTA RÁPIDA: el monitor tiene una frecuencia de refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 2ms para minimizar el desenfoque y reaccionar rápidamente a lo que ocurre en la pantalla de gaming como un verdadero gamer profesional

COLORES VIBRANTES: juega con la calidad que te mereces con el DisplayHDR y una amplia gama de colores de gran precisión. Domina la competición y afina tus imágenes con Dark Boost para obtener mayores detalles en entornos poco iluminados

SIN TEARING DE PANTALLA: disfruta de un juego fluido y despídete de las imágenes cortadas o congeladas y el tearing gracias a la tecnología NVIDIA G-SYNC, que sincroniza la velocidad de fotogramas de tu pantalla con tu tarjeta de vídeo

DISEÑO ERGONÓMICO: el monitor ordenador está diseñado ergonómicamente para ajustar la inclinación de -5° a 25°, el giro y la altura. Las patas con forma geométrica y con corte de diamante acentuan la forma metálica

Acer Nitro VG2 Monitor, 62 cm 24.5" W, ZeroFrame, 144Hz G-Sync, compatible DisplayHDR 400 Fast LC, 2ms(0.9 ms min), 400nits IPS LED 2xHDMI, 1xDP MM Audio out, EURO/UK EMEA MPRII, Black, EcoDisplay € 277.56

Flicker-Less

G-SYNC Compatible / Adaptive Sync

ComfyView

Super Sharpness

Silkland Cable Display Port 1m, Admite [email protected], [email protected], [email protected], 3D, Compatible con FreeSync y G-Sync, Cable DisplayPort para 144Hz Monitor, 4K UHD TV, Pantalla y Tarjeta Gráfica para Juegos € 8.99

Amazon.es Features 【Experiencia de juego sin parpadeos】- Cable Display Port 1m(no HDMI) es bueno para streaming de vídeo o juegos. La frecuencia de actualización de [email protected] reduce el parpadeo para ofrecerte una experiencia de juego realmente cómoda y también es compatible con DP, DP++ y DisplayPort++.

【Increíble durabilidad】- El moldeado en una tecnología evita eficazmente el agrietamiento. Protección múltiple, conectores chapados en oro de 24K, cobre estañado 28AWG. Transmisión de datos fiable sin interferencias.

【Alta resolución y velocidad de actualización】- Conexión cómoda y segura, plug&play, sin problemas. Este cable DP a DP soporta 3D, 4K Ultra HD([email protected]), 1080p Full HD y paso de audio perfecto para canales de audio digital sin comprimir a 7.1, 5.1 y 2.

️【Buena compatibilidad】- Conecta directamente un ordenador de sobremesa/portátil equipado con DisplayPort a un televisor de alta definición, monitor, pantalla, tarjeta gráfica de juegos con DisplayPort para audio nítido y vídeo de alta definición.

【Garantía de por vida incondicional】- Todos los costes cubiertos durante el proceso de reemplazo de por vida de este cable Displayport 4K. El soporte rápido y fácil de alcanzar resuelve problemas en 24 horas. READ Los 30 mejores Samsung Galaxy S4 capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy S4

Oversteel Krypto – Monitor gaming de 24" Full HD, 1980 × 1080, panel IPS, 16 : 9, 1 conexión HDMI 1.4 y 1 x DisplayPort 1.2, 144 Hz, compatible con Freesync de AMD y G-Sync de NVIDIA € 189.00

Amazon.es Features Este monitor gaming de 24 pulgadas, (1980 × 1080) ofrece imágenes increíblemente nítidas con resolución Full HD, un panel IPS y más de 16,7 millones de colores

Tiempo de respuesta (MRTP) superrápido de 1 ms y frecuencia de actualización de 144 Hz para disfrutar al máximo de los juegos de movimiento rápido

Compatible con las tecnologías de sincronización Free Sync de AMD y G-Sync para mejorar la frecuencia de actualización del monitor y la tarjeta gráfica, reduciendo así los cortes y saltos de pantalla

Sin parpadeo y con tecnología de luz azul de baja intensidad para evitar que se cansen los ojos durante las largas sesiones de juego

Diseño sin marco ZeroFrame que ofrece una visión fluida y continua para que te metas de lleno en la partida; excelente para configuraciones con múltiples pantallas

ASUS VG258QM TUF Gaming - Monitor de Gaming de 24.5", Full HD 1920 x 1080, 280 Hz, 0.5 ms, Extreme Low Motion Blur Sync, Compatible con G-Sync, DisplayHDR 400, Gris a Gris € 349.00

Amazon.es Features Monitor de Gaming Full HD (1920 x 1080) de 24.5 pulgadas con una frecuencia de refresco de 280 Hz para gamers profesionales que buscan una experiencia gaming inmersiva

El tiempo de respuesta GTG de 0.5 ms produce unas imágenes nítidas y frame rates altos

G-SYNC Compatible: Soporta un rango de refresco variable (VRR) que asegura una experiencia de juego sin defectos de imagen

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) ofrece las ventajas de ELMB y G-SYNC Compatible para que disfrutes de una experiencia de juego fluida y framerates

La tecnología de alto rango dinámico (HDR) y la gama de colores profesional ofrecen un rendimiento de contraste y color que se ajusta a los requerimientos de la certificación DisplayHDR 400

Asus TUF Gaming VG279QM - Monitor gaming de 27" FullHD (1920x1080, Fast IPS, 280Hz, 1ms (GTG), 16:9, ELMB SYNC, G-SYNC Compatible, HDR 400, USB, DisplayPort, HDMI) Negro € 399.00

Amazon.es Features Monitor gaming Full HD (2560x1440) de 27" con 165 Hz de refresco y una curvatura 1500R diseñado para gamers profesionales y disfrutar de una experiencia inmersiva

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB) con 1 ms MPRT hace que las escenas borrosas cobren nitidez

Freesync Premium ofrece una experiencia de juego fluida y elimina los problemas gráficos para los gamers que se lo toman en serio: juega con la confianza que brindan las frecuencias de refresco altas

La tecnología de alto rango dinámico (HDR) y la gama de colores profesional ofrecen un rendimiento de contraste y color que se ajusta a los requerimientos de la certificación DisplayHDR 400

Incorpora un soporte ergonómico que permite ajustar su inclinación, orientación y altura

ASUS VG258QR Monitor de juegos de Esports de 25 pulgadas (24.5 pulgadas) FHD (1920 x 1080), 0.5 ms, hasta 165 Hz, DP, HDMI, DVI-D, bisel súper estrecho, FreeSync, luz azul baja, sin parpadeo € 279.00

Amazon.es Features Monitor de gaming Full HD de 24,5” con 165 Hz de refresco y Adaptive-Sync para unos gráficos perfectos

Certificado como compatible con G-SYNC, ofrece una experiencia de juego sin interrupciones al habilitar el VRR (tasa de actualización variable) de forma predeterminada

0,5 ms* de tiempo de respuesta para una mayor fluidez y ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) para que las escenas borrosas cobren nitidez

La tecnología GameFast Input minimiza el retardo entre el equipo y el monitor

Botón ASUS GamePlus para acceder a mejoras exclusivas y GameVisual para optimizar la imagen

LG Ultragear 32GN550-B, Monitor Gaming VA FHD 32'' (1920x1080, 1ms, 165Hz, HDMI, Display Port, Gsync, FreeSync, Altura Ajustable, giratoria) € 341.84

Amazon.es Features Monitor 16:9 FHD VA 32" (1920 x 10800)

Tiempo de respuesta: 1 ms, frecuencia de 165 Hz

Tecnología Radeon FreeSync y NVIDIA Gsync compatible

Conexiones HDMI y DisplayPort

Ajustable en altura y giratoria

LG 27GN950 Ultragear Monitor Gaming 27" UltraHD 4K Nano IPS 1ms HDR 600, 3840x2160, G-Sync Compatible y AMD FreeSync Premium Pro 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Salida Audio, Flicker Safe, Negro € 899.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Panel NanoIPS de frecuencia de actualizacion de 144Hz, y el único del mercado con 1ms de velocidad de respuesta nativa

Tecnología AMD FreeSync Premium Pro para disfrutar de toda la acción sin parpadeos incluso a bajos FPS gracias al LFC

Colores más vivos y mejor contraste con VESA DisplayHDR 600

Diseño virtualmente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor

Pura experiencia Gaming con una atmosfera de efecto LED con Sphere Lighting

MSI Optix G27CQ4 - Monitor Gaming Curvo 27" WQHD 165Hz ( 2560x1440 , 1ms de respuesta, ratio 16:9, panel VA, brillo 250nits, antiglare) negro € 449.99

Amazon.es Features Pantalla de juego curvo (1500R): la mejor inmersión en el juego. Amplio ángulo de visión de 178 °

Alta resolución WQHD: los títulos de los juegos incluso se verán mejor, mostrando más detalles debido a la resolución WQHD

Frecuencia de actualización de 165Hz: juegos realmente suaves. Tiempo de respuesta de 1 ms: elimine el desgarro de la pantalla y las velocidades de fotogramas entrecortadas

Amplia gama de colores: los colores y detalles del juego se verán más realistas y refinados, para llevar la inmersión del juego a sus límites

Antiparpadeo y menos luz azul: juegue incluso más tiempo y evite la fatiga y fatiga visual

Samsung LC32G73TQSUXEN - Monitor de 32" WQHD Ultra Wide (2560x1440, 1 ms, 240 Hz, G-Sync, FreeSync Premium Pro, QLED, HDR600, 16:9, 350 cd/m², 1000R, DisplayPort, HDMI, USB 3.0), negro € 749.99

Amazon.es Features Monitor curvo gaming de 32" con resolución WQHD (2560 x 1440 pixeles) muestra imágenes detalladas y nítidas y gracias a la tecnología QLED colores realistas

Con un 1 ms de tiempo de respuesta y una tasa de refresco de 240 Hz se consigue una jugabilidad fluida

La curvatura 1000R se ajusta a los contornos del ojo humano para un realismo óptimo

Freesync Premium Pro y Gsync compatible, evita el desgarro de la pantalla. Antiparpadeo y menos luz azul: juego aún más prolongado y evita fatiga y fatiga visual

HDR600 ofrece contraste con tonos negros profundos y blancos intensos

MSI Optix MAG251RX Monitor Gaming Esport 24.5", Pantalla 16:9 FHD (1920x1080), Frecuencia 240 Hz, Tiempo de Respuesta 1 ms, Panel IPS, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HDR 400 € 349.00

Amazon.es Features Monitor de juego Esports: diseñado a medida para los torneos de Esports profesionales.

Frecuencia de actualización 240 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms

Gaming OSD App - Crea los ajustes de visualización óptimos para tu juego

VESA Certified DisplayHDR 400 - Proporciona detalles atractivos a través de la regulación del contraste y de las sombras

3 años de garantía

SAMSUNG LC34H892WGUXEN - Monitor Curvo de 34"" WQHD (3440X1440, QLED, 21:9, 100Hz, 4Ms, 3000:1, 300 Cd/m², 1800R, G-Sync, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, PBP, PIP) Plata Oscuro € 499.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Monitor Samsung LC34H892WGUXEN curvo 34'' WQHD (3440x1440) con relación de aspecto de 21:9 y curvatura de la pantalla 1800R

Relación de contraste de 3000:1

Pantalla sin marcos en 3 lados

Eye saver mode and Flicker Free

Nueva conexión USB Type C

LG 27GN750-B Ultragear - Monitor Gaming (Panel IPS: 1920x1080p, 16:9, 400 CD/m², 1000:1, 240 Hz, 1 ms, DPx1, HDMIx2, USB-Ax3; G-Sync), Negro € 379.00

Amazon.es Features Panel IPS de frecuencia de actualización de 240Hz, y el único del mercado con 1ms de velocidad de respuesta nativa de 1ms

Tecnología AMD FreeSync Premium para disfrutar de toda la acción sin parpadeos incluso a bajos FPS gracias al LFC, ahora también compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync

Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas compatibles con HDR (Xbox OneS / PS4 Pro) o una GPU compatible con HDR

Interacción en tiempo real y sin retrasos gracias a Dynamic Action Sync (DAS Mode)

Estabilizador de Negros (Tecnología Black Stabilizer), que permite colores oscuros más diferenciados READ Los 30 mejores Geforce Rtx 2080 capaces: la mejor revisión sobre Geforce Rtx 2080

LG 34GN850-B - Monitor Gaming Ultragear (Panel NanoIPS 3440 x1440P, 400 nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1 ms, diag. 86.7 cm, entr.: HDMI x 2, DP x 1, USB-Ax3, AMD FreeSync Premium y G-Sync Compatible) Negro € 899.00

Amazon.es Features Panel NanoIPS de frecuencia de actualizacion de 144 Hz con 1 ms de velocidad de respuesta nativa

Tecnología AMD FreeSync Premium para disfrutar de toda la acción sin parpadeos incluso a bajos FPS LFC

Colores más vivos y mejor contraste con VESA Display HDR 400

Diseño virtualmente sin bordes para una experiencia de uso, más inmersiva y fluida en configuraciones multimonitor

Tecnología RADEON FreeSync para disfrutar de toda la acción sin parpadeos incluso a bajos FPS gracias al LFC, ahora tambien compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync

iVANKY Cable Display Port 2m, 2K a 165Hz, 2K a 144Hz, 4K a 60Hz, Admite 3D, FreeSync y G-Sync, Cable DisplayPort Compatible con Monitor Gaming 144Hz, Smart TV, Pantalla y Tarjeta Gráfica de Juego € 8.99

Amazon.es Features ✔️【Frecuencia de actualización de 165Hz】: El Cable Displayport 1.2 con una frecuencia de refresco de 165Hz que ofrece una experiencia muy suave en juegos de disparos en primera persona (FPS) y juegos de campo de batalla multijugador en línea (MOBA).

✔️【Video 4K y audio envolvente】: UltraHD 4K @ 60Hz ofrece mayor claridad y más detalles en comparación con Full HD (1080p). Admite alta velocidad 21,6 Gbps, Audio Return Channel (ARC), 3D Surround, DTS-HD y Dolby audio que brindan una experiencia cinematográfica de entretenimiento en el hogar o juegos.

✔️【Compatibilidad buena】El cable Displayport 144hz con buena resolución y frecuencia de actualización, es mejor compatible con la mayoría de torneos y jugadores profesionales de e-sports en PC y monitor gaming. Por ejemplo, la serie ZOWIE XL.

✔️【Seguro de calidad】: Antes de salir de fábrica, todos los cables han pasado más de 15.000 pruebas de enchufar y desenchufar. Cobre 28AWG superiores y conectores en oro de 24K garantizan un video impecable. Sin abandonos, sin destellos aleatorios, sin puntos blancos y Plug & Play.

✔️【Para oficina, casa y entretenimiento】: Trabajas en casa con facilidad. Ves el contenido de la pequeña computadora en una pantalla grande( Mode Espejo) o las dos pantallas muestran imágenes diferentes simultáneamente (Mode Extendido) para mejorar la eficiencia del trabajo.

MSI Optix MAG274QRF-QD - Monitor de 27" (69 cm) con Pantalla Rapid IPS, curvatura Plana (WQHD 2560 x 1440, 16:9, G-Sync Compatible, Anti-Glare), Color Negro € 549.99

Amazon.es Features Brillo (liendres): 300

Relación de contraste dinámico: 100000000:1;

48 Hz~165 Hz

Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms

Ángulos de visión: 178°(H)/178°(V)

ASUS VG279QL1A - Monitor de Gaming de 27" (Full HD, IPS, 165 Hz, 1ms MPRT, Extreme Low Motion Blur, G-Sync Compatible, FreeSync Premium Technology, DisplayHDR 400) Negro € 344.00

Amazon.es Features Monitor IPS Full HD (1920 x 1080) de 27” con 165 Hz de refresco diseñado para gamers que quieren disfrutar de una experiencia de juego envolvente

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) elimina los defectos gráficos y hacen que las escenas borrosas cobren nitidez

La tecnología FreeSync Premium evita que la imagen se entrecorte y elimina problemas de sincronización FPS

G-SYNC Compatible y el refresco variable por defecto (VRR) evitan que las imágenes se entrecorten

La tecnología de alto rango dinámico (HDR) y la gama de colores profesional ofrecen un rendimiento de contraste y color que se ajusta a los requerimientos de la certificación DisplayHDR 400

ASUS VG27BQ TUF Gaming - Monitor de Gaming de 27" FHD (1920x1080, 1 ms, 165 Hz, tecnología GameFast Input, ELMBS, FreeSync, G-SYNC, 300 cd/m2, VGA, HDMI y Display Port) Negro (Reacondicionado) € 372.39

Amazon.es Features Monitor gaming WQHD (2560x1440) de 27'' con 165 Hz de refresco diseñado para brindar una experiencia de juego inmersiva a gamers profesionales

La tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) ofrece un tiempo de respuesta de 1 ms y G-Sync, elimina defectos de imagen para una experiencia de juego fluida y frame rates altos

Adaptive Sync (G-Sync Compatible): Ofrece un rango de refresco variable (VRR) que produce una experiencia de juego sin defectos de imagen

Incorpora un soporte ergonómico que permite ajustar la inclinación, orientación, rotación y altura de la pantalla

Equipado con puertos DisplayPort 1.2 y HDMI (v1.4) para conectar todos tus dispositivos multimedia

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de G-Sync disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de G-Sync en el mercado. Puede obtener fácilmente G-Sync por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de G-Sync que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca G-Sync confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente G-Sync y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para G-Sync haya facilitado mucho la compra final de

G-Sync ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.