Los 30 mejores g-star mujer capaces: la mejor revisión sobre g-star mujer

G-STAR RAW, mujer Camiseta sin mangas Engineered Rib, Blanco (milk C678-111), S € 29.95

€ 17.97 in stock 2 new from €17.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte ajustado

Cuello redondo ribeteado

Etiqueta de G-Star RAW tejida en la parte delantera inferior

G-STAR RAW 3D Cropped Boyfriend Chino Calzoncillos, Negro (Dk Black C906-6484), 24W De Las Mujeres € 109.95

€ 54.97 in stock 2 new from €54.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talle medio

Entrepierna ligeramente caída

Ajustados en la cadera y pernera más amplia de largo tobillero

Bolsillos insertados con un bolsillo oculto en el interior, bolsillos traseros con ribete

Costuras con forma en la parte interior de la rodilla

G-STAR RAW Lash Loose Fit Camiseta, Tuscany, M para Mujer € 8.91 in stock 2 new from €8.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte holgado

Cuello redondo acanalado

Bajo curvado

Bordado de G-Star RAW en la manga

G-STAR RAW Camiseta Regular Fit Overdyed, Multicolor (White/Iceberg Green Stripe C483-D168), S Da Donna € 35.00

€ 17.50 in stock 2 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte recto

Cuello redondo acanalado

Bajo recto

Estampado de G-Star RAW en el pecho

G-STAR RAW Slip Loose Vestido, Azul (Nitro B771-1861), XL para Mujer € 69.95

€ 41.97 in stock 1 new from €41.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte holgado

Cuello de pico con bordes ribeteados

Largo hasta la pantorrilla

Estampado gráfico en la parte delantera de la cintura

G-STAR RAW Chaqueta Corta Vintage, dk Black C848-6484, M para Mujer € 199.95

€ 100.96 in stock 2 new from €100.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuello reforzado: correas debajo para variante de pie

Manga larga ajustable – botones de presión

Bolsillos ribeteados en la cintura

Dobladillo recto, costuras reforzadas, correa con botón de presión

Interior: cordón en la cintura, bolsillo interior

G-STAR RAW Camiseta Vestido, Azul (Antique Faded Space Blue C970-d342), M para Mujer € 111.05 in stock 2 new from €110.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ofrece comodidad, un aspecto original y un ajuste cómodo

G-STAR RAW, mujer Shorts 3D Fatigue, Negro (dk black C960-6484), 27 € 79.95

€ 14.75 in stock 1 new from €14.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talle medio

Prenda ajustada en la cadera, más amplia a la altura del muslo

Profundos bolsillos de la cintura, ribete en el borde

Bolsillo con solapa y cierre a presión oculto

Corte ancho

G-STAR RAW, mujer Camisa Officer Boyfriend, Beige (tree house 4481-C941), L € 89.95

€ 71.96 in stock 2 new from €60.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talle medio

Manga larga con puño y botones a presión

Bolsillos cargo con cierre de botón en el pecho, trabilla encima

Bajo redondeado con aberturas laterales

Corte holgado

G-STAR RAW Tedie Ultra High Bermudas, Sun Faded Ice Fog Destroyed B988-c275, 33W para Mujer € 79.95

€ 47.97 in stock 2 new from €47.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiro superalto

Largo hasta la parte superior de la pierna

Bolsillo para monedas debajo de la cinturilla

Bolsillos traseros llamativos

Cierre de botones y cremallera

G-STAR RAW Eyben Slim, T-shirt, Mujer, Azul (sartho Blue 2757-6067), M € 19.95

€ 13.96 in stock 2 new from €13.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles

Corte ajustado

Marca en el pecho

G-STAR RAW Camiseta Sin Mangas Basic Round Neck, T Shirt Mujer, Weiß (white 3310-110), L € 25.00

€ 20.29 in stock 3 new from €20.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles

Corte ajustado

Marca bordada

G-STAR RAW G Whistler Padded Chaqueta, Luna Blue B958-C630, XL para Mujer € 249.95

€ 112.95 in stock 1 new from €112.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capucha con visera, cuello acanalado interior

Mangas largas, puños interiores acanalados

Bolsillos en las costuras

Cinta de tela en la parte delantera de los hombros y en las asas de los bolsillos

Interior: construcción de cinta en forma de A con trabilla, cordón en la cintura y un bolsillo interior

G-STAR RAW, mujer Top Joosa Loose, Multicolor (peach nougat/auburn B353-D098), XS € 35.00

€ 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talle medio

Manga ampliada semicorta, borde con vuelta fijo

Bajo recto con aberturas laterales

Etiqueta de G-Star RAW tejida, cogida en la costura del hombro

Corte holgado

G-STAR RAW, mujer Top RAW. Covered Long Slim, Blanco (white 336-110), M € 39.95

€ 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talle medio

Manga corta

Bajo curvado

Estampado gráfico en el pecho

Corte ajustado

G-STAR RAW Top Eyben Slim V-Neck Camiseta, Multicolor (Raven GD B059-b679), XXL para Mujer € 29.95 in stock 2 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte ajustado

Cuello de pico acanalado

Bajo recto

Bordado de G-Star RAW en el pecho

G-STAR RAW Graphic Logo 20 Slim Camiseta, Blanco (White 110), X-Small para Mujer € 29.95

€ 20.97 in stock 4 new from €20.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La camiseta modelo Graphic está fabricada en algodón orgánico ligero y fino con un acabado limpio y compacto

Esta camiseta gráfica hecha de suave jersey es un look perfecto para cualquier ocasión. La obra de arte no pasa por alto

Forma del cuello: redondo

G-STAR RAW, mujer Top Waffle Slim Granddad, Verde (fresh army green C983-9822), M € 39.95

€ 10.63 in stock 1 new from €10.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talle medio

Tapeta de dos botones

Manga corta

Bajo recto

Corte ajustado

G-STAR RAW Cinturón Bryn, Belt Mujer, Schwarz (black/antic Silvr 3127-8131), 100 € 39.95

€ 27.97 in stock 6 new from €27.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles

Correa de piel gruesa

Una única trabilla

Marca grabada

G-STAR RAW Adjustable Waist Cintura Ajustable, Dk Black B771-6484, S para Mujer € 79.95

€ 27.95 in stock 3 new from €27.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuello de pico ribeteado

Vestido de manga murciélago

Mangas con vuelta

Cordón ajustable en la cintura

G-STAR RAW Skipper Loose Sudadera, Marrón (Paccio B670-1632), M para Mujer € 22.04 in stock 2 new from €22.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuello alto

Cremallera corta

Manga larga ligeramente ampliada

Largo acortado

G-STAR RAW Premium Core 2.0 Hooded Zip Through Sudadera con Capucha, Blue (Stratosphere C235-D114), M para Mujer € 89.95

€ 45.39 in stock 2 new from €45.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte recto

Capucha con cordón

Puños y cintura acanalados

Bolsillo estilo canguro dividido

G-STAR RAW Rovulc 50 Years Denim Low, Zapatillas Mujer, Ecru C746 159, 36 EU € 99.95

€ 28.08 in stock 1 new from €28.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ofrece comodidad, un aspecto original y un ajuste cómodo

G-STAR RAW Graphic Back Snaps Sudadera con Capucha, Negro (Dk Black A613-6484), XXS para Mujer € 99.95

€ 23.70 in stock 2 new from €23.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features manga larga

Sin cierre

Informal

30 grados

Número de modelo: D20429

G-STAR RAW High Collar Zip Loose Sudadera, Negro (Dk Black A612-6484), M para Mujer € 99.95

€ 71.89 in stock 2 new from €66.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuello alzado con cierre de cremallera de caucho

Manga larga y puños acanalados

Borde del bajo en contraste con cordón

Paneles en los hombros

Bordado de G-Star RAW en la parte delantera

G-STAR RAW, mujer Sudadera Premium Core 2.0, Rojo (auburn C235-1199), L € 69.95

€ 38.45 in stock 1 new from €38.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte recto

Cuello redondo de canalé con pieza triangular insertada

Bajo recto

Paneles laterales, puños y cintura acanalados

G-STAR RAW Premium Core Raw. Crewneck Sudadera, Blanco (Milk C235-111), S para Mujer € 79.95

€ 47.90 in stock 3 new from €47.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ofrece comodidad y un ajuste cómodo

Forma del cuello: sin cuello

Número de modelo: D20759

Ajuste: recto

Modelo: Premium Core RAW. Cuello redondo

