Los 30 mejores Funda Tijeras Podar capaces: la mejor revisión sobre Funda Tijeras Podar

Funda de Nylon Para Tijeras de Podar EléCtricas, Compatible Con Muchos Tipos de Tijeras de Podar EléCtricas € 18.89

€ 16.89 in stock 1 new from €16.89

Amazon.es Features Hecho de material de nylon, duradero y resistente.

Es compatible con todo tipo de tijeras de podar eléctricas.

El tamaño del cinturón es ajustable para diferentes tamaños de cintura, la circunferencia de la cintura hasta 150 cm.

Puede proteger eficazmente las tijeras de podar eléctricas y proporcionar comodidad cuando se trabaja.

Nota: Esta bolsa de herramientas tiene dos colores, negro y camuflaje, ambos colores se envían al azar.

Stocker Funda para tijeras eléctricas € 22.25 in stock 7 new from €15.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctica funda para tijeras eléctricas de nailon resistente.

El revestimiento interior de PVC ayuda a mantener la tijera segura mientras está guardada

Adaptable a otras tijeras eléctricas

Altuna 97001 - Fundas De Cuero Para Tijeras Ref. € 12.71

€ 11.71 in stock 6 new from €10.90

Amazon.es Features FUNDAS DE PODA ALTUNA: Funda de piel para tijera de poda a una mano y serrucho de poda plegable.

SOBRE NOSOTROS: Desde que nacimos hace más de 90 años hemos desarrollado nuestro conocimiento y experiencia en el sector de la agricultura y la jardinería, para crear un amplio catálogo de herramientas de corte, profesionales y de gran calidad.

Bostar Funda para Tijera de Podar Eléctrica Bolsa Ajustable de Cinturón para Tijera de Podar Inalámbrica Baterías Móvil Vaso de Agua € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Amazon.es Features [Material de alta calidad] Práctica funda para tijeras eléctricas esta hecho de nailon ultra resistente. Cada bolsa de herramientas y cinturón ha sido sometido a estrictas inspecciones de calidad.

[Riñonera ajustable] La longitud total del cinturón es de aproximadamente 115 cm y la longitud se puede ajustar según sus necesidades.Fácil de poner y usar.

[Con 2 bolsas] Un cinturón tiene 2 bolsas, la bolsa grande puede contener varios tamaños de tijeras de podar eléctricas y la bolsa pequeña puede contener baterías, teléfonos móviles y tazas de agua pequeñas. Es conveniente y práctico.

[Tamaño de bolsas] Bolsa de tijera de podar eléctrica: 33*16.5cm, paquete de batería: 16.5*9cm. Peso total 260g. (NOTA: La tijera de podar eléctrica y las baterías no están incluidas en el paquete.)

[Fácil de usar] Ligero y fácil de transportar, adecuado para todo tipo de trabajos de jardinería.Simplemente adjuntarlo a su cinturón, le proporcionan una tercera mano cuando usted hacer bricolaje o jardinería cosas.

Laecabv Funda para tijeras eléctricas (Negro) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Adaptable a otras tijeras eléctricas

Práctica funda para tijeras eléctricas de nailon resistente.

El cinturón ajustable puede ser adecuado para usuarios con diferentes tamaños de cintura. Fácil de llevar y usar

Adecuado para una variedad de tijeras de podar eléctricas, con esta bolsa de cinturón también se pueden utilizar sierras de poda de 8 pulgadas READ Los 30 mejores Cuerda Para Fotos capaces: la mejor revisión sobre Cuerda Para Fotos

Housolution Funda para Tijeras de podar Herramientas de Jardín, 22x8.8x2.2 cm Bolsa Protectora de Herramienta de Cinturón con Hebilla Clip para Cuchillo y Tijera de Jardinería Poda de Cortar - Marrón € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Material Premium - La funda del podador hecha de tela de cuero de alta calidad para garantizar la durabilidad y el confort, disponible en varios colores.

Compatibilidad Amplia - Este soporte para podadoras se adapta a la mayoría de las tijeras de podar y tijeras de jardín. Es un gran accesorio de protección para su colección de herramientas de jardín.

Hebilla Clip - Esta bolsa de podadora incluye una presilla para el cinturón y un clip, por lo que se puede unir de manera segura a cinturones de herramientas, ropa, bolsillos, caddies de cubo y delantales de utilidad.

Protección Pesada – fácil de usar, protege tus tijeras de los rasguños que lo hacen más resistente a las abrasiones mientras que también mantiene las manos seguras.

Trabajar Conveniente - Ligero y fácil de transportar, adecuado para todo tipo de trabajos de jardinería.Simplemente adjuntarlo a su cinturón, le proporcionan una tercera mano cuando usted hacer bricolaje o jardinería cosas.

Funda para Tijeras de Podar Eléctricas Accesorios con Compartimiento Cinturón Resistente Ajustable € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features Material resistente: hecho de tela Oxford impermeable.

Compatible: apto para tijeras de podar eléctricas portátiles de 25 mm, 28 mm, 30 mm y 40 mm de diámetro.

Compuesto por 2 partes: forro para sujetar las tijeras y un bolsillo (17cm * 9cm) para guardar otros pequeños accesorios, ej: batería de repuesto, celular, etc.

Cinturón ajustable: conveniente para ajustar la longitud, cierre a presión, las hebillas de plástico permiten un cierre fácil, rápido y común.

Nota importante: se recomienda apagar completamente las tijeras eléctricas y guardarlas siempre con las cuchillas cerradas.

Laecabv Tijeras de podar electricas 40mm tijeras de podar bateria progresivo podadora eléctricas 2 Recargable Litio Batería para jardinería viñedos árboles frutales € 239.00 in stock 2 new from €239.00

Amazon.es Features Dos rangos de corte ajustables: utilizando esta tijera eléctrica profesional Laecabv puedes cortar fácilmente las tiernas ramas de 0-40 mm con un simple toque de los dedos. Presiona el gatillo durante mucho tiempo y cuando escuchas el sonido de "DiDi" dos veces, libera inmediatamente el gatillo y el tamaño de la hoja cambiará automáticamente. Il diametro di 30 mm può migliorare l'efficienza e la modalità di risparmio energetico, il diametro di 40 mm può tagliare rami più spessi.

Actualiza el modo de corte progresivo: esta tijeras de podar a batería está configurada con un modo de corte progresivo y el tamaño de apertura del borde del cuchillo se puede cambiar. Puedes cambiar el tamaño de corte de las tijeras según tus necesidades cambiando la presión en el gatillo. Para obtener el tutorial de conversión de modo, consulta el manual o las imágenes y vídeos en la descripción del producto.

Pantalla del nivel de la batería, equipada con 2 baterías】 Las tijeras eléctricas para poda de Laecabv son accionadas por motores sin escobillas y su duración es de 3 a 5 veces la de los motores de cepillos tradicionales. Dotate di 2 batterie al litio ricaricabili da 21V, 2AH, le due batterie possono funzionare per 6-8 ore.La batteria è divisa in 3 griglie da visualizzare, puoi facilmente controllare la carica residua della batteria per determinare se la carica residua può completare il tuo lavoro

Potatura eficiente y funcionamiento portátil: esta tijeras de podar a batería. La hoja está forjada en acero SK5 de alta resistencia, combinado con un diseño de arco, que puede cortar las ramas de manera uniforme y limpia. El corte es liso y no daña las ramas. Operable con una sola mano. El método de trabajo de acabado inalámbrico y el diseño ergonómico antideslizante pueden ayudar a los usuarios a trabajar fácilmente durante mucho tiempo sin sentir fatiga ni dolor

Amplio uso: en comparación con las tijeras de podar manuales tradicionales, las tijeras y tijeras de podar eléctricas profesionales de Laecabv pueden ahorrar más energía, tiempo y eficiencia. Puede cortar uvas, cerezos, manzanas, etc., sus bordes afilados no dañan la corteza, no dañan las ramas de frutas, es una variedad de jardines, parques, granjas, grandes ranchos, huertos, invernaderos y hogares. La mejor opción.

Faderr Funda de tijera de jardinería, funda de piel sintética para exteriores, herramienta de funda con hebilla para tijeras de podar, tijeras de podar, tijeras € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Material duradero: hecho de piel sintética, fuerte y no es fácil de romper.

Diseño remachado: con doble costura para un uso resistente y prolongado.

Fácil de usar: simplemente colócalo a tu cinturón, te proporciona una tercera mano cuando hagas manualidades o cosas de jardinería.

Capacidad suficiente: se adapta a dispositivos de herramientas de hasta 3 pulgadas. Suficiente para usar.

Amplio uso: puede contener tijeras, cuchillos u otras cosas similares, conveniente para llevar cuando sales.

FELCO 910 Funda para tijeras de jardinería (funda de cuero genuino, con trabilla + clip, se sujeta al cinturón, para tijeras de podar / podadoras) € 25.99 in stock 5 new from €22.50

Amazon.es Features La FELCO 910 es una funda de cuero genuino resistente que ofrece la máxima comodidad dondequiera que tenga que podar

Combina practicidad y elegancia para que siempre muestre un aspecto profesional

El acople de presilla o enganche del cinturón le permite elegir exactamente la opción más adecuada para su situación

Garantiza la máxima protección y seguridad en el transporte de la podadera

HNYG Funda de cuero auténtico para cuchillos, funda para herramientas de cuero, soporte para cinturón, funda de jardinería para alicates, tijeras de podar, cuchillo de jardín funda de cuero € 16.17 in stock 1 new from €16.17

Amazon.es Features Material de las puntas: hecho de piel sintética de alta calidad.

Duradero: diseño remachado y doble costura para mayor durabilidad y uso prolongado.

Capacidad: peso máximo de 5 kg, se adapta a herramientas de hasta 3 pulgadas.

Cómodo y práctico: fácil de usar, simplemente colócalo en tu cinturón, te proporciona una tercera mano cuando haces manualidades o cosas de jardinería.

Si experimentas un problema con tu producto HNYG, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para repararlo o reemplazarlo.

Hinrichs Juego de Tijeras Podar - Tijeras de Podar Profesional Rosas con Funda para Cinto y Guantes de Jardinería incluidos - Tijeras Poder para Podar Ramas, Raíces y Flores - Tijeras de Poda € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features EL CONJUNTO PERFECTO: Hinrichs tijera podar en un juego completo para la jardinería. Gracias a la práctica funda para el cinturón, las tijeras de poder pueden guardarse y tenerse siempre a mano. Los resistentes guantes de jardinería protegen las manos de cualquier posible lesión durante el trabajo.

FÁCILES DE USAR: Las pequeñas tijera de podar tienen el mango de plástico ergonómico, lo cual facilita el corte de ramas y raíces de hasta 2,5 cm de diámetro.

SEGURIDAD - Las podadora mano de alta calidad de Hinrichs están equipadas con un cierre de seguridad de una sola mano. Estas tijeras poda se cierran de forma segura y sencilla con un simple "clic". Para utilizarlas, libere el bloqueo.

DURABILIDAD: Las hojas de la tijeras podar plantas están fabricada con acero resistente y son muy robustas gracias al material de alta calidad. La amplitud de las hojas es de aproximadamente 6 cm.

APLICACIÓN: Las tijeras jardineria son imprescindibles para todos los trabajos de jardinería al aire libre. Pero también pueden utilizarse en interiores para podar todo tipo de plantas.

Amazon.es Features Material: la funda de la podadora está hecha de cuero, que es duradera y puede proteger mejor sus herramientas.

Herramientas de jardinería: la funda del pruner de cuero es excelente para almacenar alicates, tijeras u otros cortadores de jardinería.

Apariencia: La funda de la podadora es hermosa en apariencia, elegante en diseño, y protege la herramienta para mantenerla afilada y no es fácil de oxidar.

Fácil de usar: el soporte de la mano de la mano está equipado con botones de metal..Es fácil de usar y se puede conectar a varios cinturones..No hay que preocuparse por las gotas accidentales.

Regalo ideal: The Garden Tool Funda es un festival perfecto o regalos de cumpleaños para papá, hombres, mujeres, esposo, carpinteros.

GSDGV Funda para Tijeras de podar Herramientas de Jardín, Bolsa de Tijera Bolsa de Almacenamiento de Refuerzo de Remache para Cuchillo y Tijera de Jardinería Poda de Cortar € 10.29

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Material: esta funda de tijera está hecha de lona de alta calidad, resistente y duradera.

Compatibilidad Amplia: Este soporte para podadoras se adapta a la mayoría de las tijeras de podar y tijeras de jardín. Es un gran accesorio de protección para su colección de herramientas de jardín.

Función: esta bolsa de tijera es fácil de transportar herramientas, más relajado y te protege de herramientas afiladas.

Protección Pesada: fácil de usar, protege tus tijeras de los rasguños que lo hacen más resistente a las abrasiones mientras que también mantiene las manos seguras.

Trabajar Conveniente: Ligero y fácil de transportar, adecuado para todo tipo de trabajos de jardinería.Simplemente adjuntarlo a su cinturón, le proporcionan una tercera mano cuando usted hacer bricolaje o jardinería cosas.

Housolution Funda para Tijera de Podar, Funda de Cuero PU de Cinturón para Tijera Podadora de Jardinería con Banda Elástica y Clip Metálico, Cubierta Protectora de Cuero para Tijera de Cortar, Negro € 14.99

€ 10.19 in stock 1 new from €10.19

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】: La funda para tijera de podar está fabricada con material de cuero PU de alta calidad. La fijación metálica garantiza que la funda protectora sea fuerte y segura. Fuerte, duradera y resistente al desgaste. La calidad superior garantiza que durará muchos años.

【Fácil de Usar】: La funda protectora viene con un clip trasero de metal en la parte posterior. Es fácil colgar la funda de la podadora en el cinturón o en otro lugar. Mantiene la tijera a su lado en todo momento para sus trabajos de jardinería.

【Banda Elástica】: La funda de tijera de podar tiene una banda elástica en la parte delantera. La banda elástica permite guardar cuchillos plegables, tijeras pequeñas y otras herramientas para colgar, etc. Almacena de forma segura una amplia gama de herramientas de jardinería para mayor comodidad en su trabajo.

【Aspecto Vintage Clásico】: El material de cuero proporciona un aspecto clásico vintage a la funda. Estética y práctica. Protege las herramientas para mantenerlas afiladas y resistentes al óxido. Adecuado para su uso en una variedad de actividades como trabajos de jardinería, artesanía y DIY.

【Compacto & Portátil】: Dimensiones de 22 x 8,79 x 4,29 cm. Puede almacenar la mayoría de las tijeras. Lo suficientemente pequeño y ligero para llevarlo a todas partes sin añadir peso. Nota: Por favor, compruebe el tamaño de sus tijeras antes de comprar. READ Los 30 mejores Mascara Halloween Led capaces: la mejor revisión sobre Mascara Halloween Led

Laecabv Tijeras de podar electricas 40mm tijeras de podar bateria progresivo podadora eléctricas 2 Recargable Litio Batería para jardinería viñedos árboles frutales € 239.00 in stock 1 new from €239.00

Amazon.es Features 【Dos campos de corte ajustables】 Las cuchillas de poda eléctrica Laecabv están forjadas en acero aleado de alta resistencia, afiladas y resistentes al óxido y pueden cortar ramas de 0-40 mm. Presiona el gatillo durante mucho tiempo, cuando escuches el sonido de "DiDi" dos veces, suelta inmediatamente el gatillo y el tamaño de la hoja cambiará automáticamente. Diámetro de 30 mm: mejora la eficiencia y el modo de ahorro de energía, diámetro de 40 mm: puede cortar ramas más gruesas.

【Nueva función: modo de corte progresivo】 La velocidad de la hoja es controlable y la velocidad de corte de las tijeras se puede cambiar cambiando la presión aplicada al gatillo. Tutorial de conversión del modo Cuando se desactiva, mantén pulsado el gatillo para encender el interruptor de alimentación para liberar el gatillo hasta que escuche un largo sonido de alarma después de 6 segundos, puede completar la transición entre las funciones lentas y rápidas.

【Visualización del nivel de la batería, batería de 2 piezas】 Laecabv Secateur está equipada con 2 baterías de litio recargables de 21 V, 2 Ah con una larga vida útil. Dos baterías pueden funcionar continuamente durante 6-8 horas. Y actualiza la batería, mostrando el uso de la batería, la potencia de la batería está dividida en 3 rejillas, puedes controlar fácilmente la carga restante de la batería para determinar si la carga restante puede completar tu trabajo

【Funcionamiento ligero y portátil】 Las tijeras eléctricas de poda se alimentan por un motor sin escobillas y su vida útil es de 3 a 5 veces la de un motor de cepillo tradicional. El peso de las tijeras es de 1,3 kg y se puede operar con una mano. El método de trabajo de poda inalámbrica y el diseño ergonómico antideslizante pueden ayudar a los usuarios a trabajar fácilmente durante mucho tiempo sin experimentar fatiga ni dolor.

【Ampliamente utilizado】 En comparación con las tijeras manuales tradicionales, Laecabv puede ahorrar más energía, tiempo y eficiencia. La máquina de corte a batería tiene una amplia gama de usos. Puede cortar uvas, cerezos, manzanas, etc. Sus bordes afilados no dañan la corteza, no dañan las ramas de las frutas, es una variedad de jardines, parques, granjas, grandes ranchos, huertos, invernaderos y hogares. La mejor opción.

Funda Para Tijeras Podar Nylon € 9.95

Amazon.es Features Realizada en nylon para aportarle una mayor duración.

Color naranja.

Incluye abertura para cinturon.

SNS SAFETY LTD Juego de Herramientas de Jardinería, Que Consta de una Sierra de Mano Dentada Plegable y una Podadora Manual, Ambos acompañados de una Funda Flexible y Liviana € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Las tijeras de podar de mano de derivación son ideales para podar árboles o cortar ramas y tallos ligeros. Proporciona un corte afilado debido a las cuchillas afiladas de acero inoxidable de calidad y un mecanismo de corte doble.

Las tijeras de podar de jardín están equipadas con un mango de agarre ergonómico y un resorte amortiguador de acero de calidad para una comodidad de uso optima

La sierra de mano dentada plegable que tiene una hoja de acero de alta calidad de 65 Mn proporciona un corte afilado rectificado con precision. Multifuncional, es ideal no solo para jardinería sino también para acampar o hacer senderismo.

La sierra profesional está equipada con un mango ergonómico recubierto de TPE y un mecanismo de bloqueo de seguridad para una comodidad de uso optima.

El kit también incluye dos vainas de TPE ligeras y flexibles, para la podadora y la sierra, adecuadas para casi todos los tamaños de herramientas pequeñas con un diseño innovador para un uso duradero. Las fundas son resistentes al agua y se colocan fácilmente en el cinturón o los pantalones con un clip flexible único. Evitan el moho y se pueden limpiar con solo un enjuague de agua.

Kamikaze F4 Funda para Tijeras, Negra € 4.78 in stock 1 new from €4.78 Consultar precio en Amazon

Comodidad

Faderr Fundas de tijera para cuchillos, funda de piel sintética para exteriores, herramienta de funda de jardín, con hebilla para tijeras de podar, tijeras de podar, tijeras € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Diseño remachado: con doble costura para un uso resistente y prolongado

Material duradero: hecho de piel sintética, fuerte y no es fácil de romper

Fácil de usar: simplemente colócalo a tu cinturón, te proporciona una tercera mano cuando hagas cosas de bricolaje o jardinería

Capacidad suficiente: se adapta a dispositivos de herramientas de hasta 3 pulgadas. Suficiente para usar.

Amplio uso: puede contener tijeras, cuchillos u otras cosas similares, conveniente para llevar cuando sales.

MASALING Tijeras de podar eléctricas inalámbricas, Tijeras de podar eléctricas para jardín, Tijeras para Ramas de Frutas, diámetro de Corte de 1.8 Pulgadas (Naranja) € 425.00 in stock 1 new from €425.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Cuchilla SK5: la cuchilla de corte está hecha de acero al carbono de alta calidad SK5, que es duradera y no se rompe fácilmente. El diámetro de corte se puede ajustar según el tamaño de las ramas. Las tijeras de podar son fáciles de cortar ramas de 1.8 pulgadas.

✔ Largo tiempo de trabajo y seguridad: batería de litio incorporada de 36V 4Ah con capacidad máxima, que puede funcionar de 8 a 10 horas de forma continua. En comparación con el corte convencional, la eficiencia del trabajo se puede incrementar en un 300%. La cortadora de árboles tiene un indicador de batería que le indica la batería restante. Está equipado con un gatillo de PVC que es fácil de usar y seguro.

✔ Diámetro de corte ajustable de 45 mm: el diámetro del corte se puede ajustar en función del tamaño de las ramas. Es adecuado para peras duras o ramitas blandas, lo que ahorra trabajo y tiempo.

✔ Portátil y que ahorra esfuerzo: el peso corporal de las tijeras de podar eléctricas es de aproximadamente 190 g, a prueba de golpes y antideslizante, diseño ergonómico, el uso a largo plazo no se cansa.

✔ Ampliamente utilizado: estas tijeras de podar tienen una amplia gama de usos y se pueden utilizar para todo tipo de jardines, parques, granjas, grandes pastos, huertos, invernaderos. Puede cortar uvas, cerezos, manzanos, etc.

SWANSOFT Tijeras de podar electricas con cable alargador, 40mm tijeras de podar bateria, progresivo podadora electrica para viñedos, árboles frutales € 239.00 in stock 1 new from €239.00

Amazon.es Features Para hacer más fácil y seguro el manejo de las tijeras de podar eléctricas, en el paquete se incluye un manual de instrucciones en español.

Teniendo en cuenta que la podadora funciona algún día, habría mucho estrés en las muñecas. Para facilitar la poda, lanzamos el 8605M Plus. Configure un cable en el paquete para conectar las tijeras y la batería, las tijeras son extremadamente livianas, solo 0.97 kg. La cuchilla SK5 recubierta de teflón con cuchilla móvil adicional duplica significativamente la vida útil.

Progresiva y con dos modos de apertura, permiten diferentes operaciones de corte de ramas.

La autonomía de las baterías es muy buena. Dos baterías permiten 8 horas de uso continuo.

La tijera está perfectamente equilibrada, un mango ergonómico que apenas te cansas de sostener, incluso una mujer frágil puede usarla con facilidad.

3 piezas de tijeras de poda de jardín herramienta de cuero de la vaina de los cuchillos de jardín funda de cuero para podar tijeras o cuchillo de jardín € 14.11

€ 12.60 in stock 1 new from €12.60

Amazon.es Features Material: la funda de cuero de las tijeras de podar está hecha de cuero de alta calidad, que tiene una fuerte resistencia a la abrasión, robustez y uso a largo plazo.

【Tamaño del paquete】3 piezas de tijeras de podar cubierta de cuero, incluyendo 1 cubierta grande y 2 fundas pequeñas para tijeras, los tamaños son respectivamente 240 mm y 220 mm.

Fácil de usar: solo tienes que fijarlo al cinturón para proporcionar una tercera mano mientras haces manualidades o jardinería. Cómodo y práctico.

Diseño: el diseño de cierre de velcro es fácil de abrir y cerrar y es extremadamente ligero.

【Aplicable】Es muy adecuado para jardinería, personas que a menudo necesitan podar en el trabajo, las tijeras profesionales de podar de jardín son muy convenientes. READ Los 30 mejores Luz Led Pilas capaces: la mejor revisión sobre Luz Led Pilas

Funda de cuero para cuchillas de tijera de poda € 15.90 in stock 1 new from €15.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho en España.

Cosido a mano por manos artesanas expertas, garantiza una larga longevidad a su tijera y conservación del filo.

SNS SAFETY LTD Juego de herramientas de jardín profesional de acero inoxidable multifuncional podadora manual de derivación y funda TPE flexible ligera resistente al agua € 10.29 in stock 1 new from €10.29

Amazon.es Features La podadora de mano de derivación es ideal para recortar árboles o cortar ramas ligeras y tallos.

Las tijeras de podar proporcionan un corte afilado debido a las cuchillas afiladas de acero inoxidable de calidad y un mecanismo de corte doble.

Las tijeras de podar de jardín están equipadas con un mango ergonómico y un resorte de acero de calidad que absorbe los golpes para una comodidad óptima de uso.

El juego también incluye una funda TPE ligera y flexible, adecuada para casi todos los tamaños de herramientas pequeñas con diseño innovador para un uso duradero.

La funda es resistente al agua y se puede fijar fácilmente al cinturón o pantalones con un clip flexible único. Evita el moho y se puede limpiar con solo un enjuague de agua.

FELCO 2 Tijeras de podar + Altuna 97001 - Fundas De Cuero Para Tijeras Ref. € 67.21 in stock 1 new from €67.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Su extrema fiabilidad y su vida útil, gracias a los mangos de aluminio forjado y a su estructura de acero templado, garantizan que podrá abordar cualquier trabajo de poda con confianza

producto 1: Ajuste fácilmente el cabezal de corte para obtener un corte limpio y preciso que facilite una curación rápida de la herida de poda

producto 1: Pode de forma cómoda y segura con los mangos con agarres ergonómicos, acolchados y antideslizantes sin ftalatos

producto 1: Puede confiar en que el tratamiento de calor patentado y el endurecimiento de FELCO le proporcionarán un filo ultraafilado largos años

producto 2: FUNDA CUERO P/TIJERA PODAR R97

Funda protectora para podadora de jardín, funda protectora de piel sintética, funda protectora para herramientas de jardinería, alicates, tijeras, color naranja € 10.18 in stock 1 new from €10.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta funda de cuero es ideal para herramientas de jardinería, alicates y herramientas de mano de jardín, se adapta a la mayoría de tijeras de podar y tijeras de jardín.

Hecho de tela de piel sintética para garantizar la durabilidad y comodidad. Extremadamente versátil y fácil de usar.

Equipado con clip trasero de metal son fáciles de usar y se pueden asegurar en una variedad de cinturones. No hay necesidad de preocuparse por caídas accidentales.

La funda de podadora es exquisita en apariencia y elegante en diseño, protege la herramienta afilada y no se oxida fácilmente.

El ancho máximo de la funda es de 9 cm; la profundidad es de 18 cm. Es muy perfecto para almacenar varias tijeras de jardinería.

FELCO Number Tijera PODA Funda Cuero 912, marrón, 35x15x5 cm, 100052402 € 22.14 in stock 2 new from €22.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con pinza para llevar en el cinturón

Color: marrón

Material: piel

Producto que combina tradición e innovación

GRÜNTEK Tijera de Podar Specht 215 mm/Hoja de 50 mm. Tijera de Jardin ergonómicas y Ligeras € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tijera de podar yunque con sistema de corte Bypass por un corte poderoso y preciso.

Hoja superior afilada y larga-55 milímetros en acero SK5

Empuñaduras ergonómicas de aluminio cubierta de PVC.

Tijeras de poda conveniente para trabajar aun por mucho tiempo.

Cortes recomendados: hasta 20 mm, longitud 215 mm, peso 226 gr.

Newaner Tijeras de podar,tijeras antideslizantes con mango de bloqueo Tijeras de reparación profesional para ramas de flores,tijeras de ramas multifuncionales que pueden cortar ramas y ratán(amarillo) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 Las tijeras de podar están hechas de acero SK5 de alta calidad, que es fuerte y resistente al desgaste. Se fabrica mediante temple y revenido. Es extremadamente duro y resistente al desgaste, fuerte y resistente al óxido. Puede cortar ramas de forma flexible con un diámetro de 0-20 mm. cortado a la perfección

【Diseño de rebote】 Resorte de alta dureza reemplazable incorporado, que puede rebotar cuando se usa, puede proporcionar fuerza adicional cada vez que lo usa, ahorrando fuerza física de manera efectiva y reduciendo la fatiga de la mano.

【Mango antideslizante】El mango está hecho de material de silicona, que tiene una textura antideslizante, lo que aumenta la fricción del usuario y es antideslizante y resistente al desgaste.

【Agarre cómodo】 Forma ergonómica y moderna, el mango de las tijeras de podar se puede colocar cómodamente en la mano y el bloqueo de seguridad puede evitar lesiones accidentales, lo que es ideal para un uso continuo seguro y profesional.

【Ideal para podar】 Se utiliza para podar plantas de jardín, incluidas ramas, troncos, huertos, enredaderas, poda de arbustos, rosetas y setos. Estas tijeras de podar pueden manejar la mayoría de sus necesidades de poda y brindarle una excelente experiencia en el jardín.

