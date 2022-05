Inicio » Electrónica Los 30 mejores funda portatil 12 capaces: la mejor revisión sobre funda portatil 12 Electrónica Los 30 mejores funda portatil 12 capaces: la mejor revisión sobre funda portatil 12 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Voova Funda Portátil 11 11.6 12 Pulgadas con Asa, Maletín Ordenador Compatible con MacBook Air 11, Mac 12, Surface Pro X/8/7, iPad Pro 12.9 2021, DELL Acer HP Samsung Chromebook/Tablet, Negro € 18.99

€ 16.14 in stock 1 new from €16.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 32 × 22.3 × 2 cm, se adapta a la mayoría de las laptops, laptops, ultrabooks, netbooks, chromebook, HP, Lenovo, Macbook, Dell, Microsoft, Acer, Asus, 11-12.5 ” Dell Inspiron 11, Asus vivobook, Asus zenbook, Acer chromebook, Lenovo IdeaPad S540 S340 / Yoga C640 / ThinkPad.Nota: tenga la amabilidad de medir el tamaño de su computadora portátil con nuestra dimensión interna antes de realizar la compra. Si tiene algún problema con el tamaño, no dude en contactarnos.

✔Diseño especial de asa vertical: fácil de llevar y útil para poner en la mochila.

✔dos bolsillos adicionales en la parte delantera: perfectos para organizar los artículos relacionados con su portátil, como bolígrafos, auriculares, teléfonos móviles, cables, cargadores.

✔Protección de tres capas: fabricado con tela oxford repelente al agua y cojines de espuma contra las gotas de lluvia, el polvo, los rasguños, la amortiguación interna gruesa de felpa proporciona absorción de impactos, ofrece a su computadora portátil la máxima protección.

✔Perspectivas delgadas & livianas & elegantes: esta bolsa de manga delgada y liviana para computadora portátil, es conveniente ponerla en un maletín de mochila, adecuada para disparar, viajar y viajar al trabajo. Se adapta a mujeres y hombres.

Voova Protectora de 360 Funda Portatil 11-11.6 Pulgada con Asa, Maletín Ordenador Compatible con iPad Pro 12.9 2021, Surface Pro X/8/7/6, MacBook Air 11, Mac 12, DELL Acer HP Chromebook/Tablet, Azul € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispositivos Compatibles: Dimensión interna de funda de el ordenador portátil: 12.5 x 9 x 1.2 pulgadas / 31.8 x 23 x 3 cm, Idea se adapta a su computadora portátil Nueva MacBook Pro Air 2020, Microsoft Surface Book 3 2, HP, Dell Inspiron 11, Asus vivobook, zenbook, Chromebook Acer, Lenovo IdeaPad / Yoga C640 / ThinkPad.Nota: compare el tamaño de su computadora portátil con nuestra dimensión interna antes de realizar la compra. Si tiene algún problema con el tamaño, contáctenos.

✔Protección Mejorada: Exterior de la funda construida con tela de poliéster 600D a prueba de líquidos proporciona la máxima protección para su computadora portátil contra derrames accidentales, polvo y arañazos. La funda para computadora portátil con un cojín reforzado adicional en la esquina garantiza que los golpes no deseados se difieran de su dispositivo. El acolchado grueso y el forro suave de microfibra sustancial ofrecen la máxima absorción de golpes, golpes y caídas.

✔Bolsillo Funcional con Cremallera: Voova funda de 11.6 pulgadas especialmente diseñada con ranura para bolígrafo / lápiz, dos bolsillos de inserción para celular o llaves, bolsillo frontal lo suficientemente profundo para colocar su ipad y ordenador portátil, espacioso para adaptadores pequeños, mouse, auriculares, cables. con cremallera suave y tirador de metal Voova, no se preocupe por sacar la ordenador portátil o artículos personales del bolsillo.

✔Práctico y Compacto: La bolsa funda para ordenador portátil está hecha de tela impermeable y sólida, asa de cuero / PU de primera calidad, puede sentir la textura cómoda y fácil de agarrar y transportar.El compartimento principal que viene con cierre de carga superior hace que la funda sea fácilmente accesible a su 11 pulgadas ordenador portátil / esencial.

✔Ligero y Fácil de Transportar: La apariencia liviana y delgada pero elegante hace que la funda sea muy llamativa, se adapta a las rutinas diarias al viajar a lugares como cafeterías y espacios de trabajo compartido.Puede colocar fácilmente la funda en la mochila y la maleta sin preocuparse por cualquier daño a la ordenador portátil. Perfectamente para mujeres hombres que necesitan protección para ordenador portátil.Si tiene algún problema o problema, no dude en contactarnos.

tomtoc Funda Blanda Ecológica para 13" MacBook Air M1 2018-2021/A2337 A2179 A1932, MacBook Pro 13 M1/A2338 A2251 A2289 2016-2021, 12,9" iPad Pro 2018-2021, Bolsa Protectora Impermeable para Portátil € 22.99

€ 19.54 in stock 1 new from €19.54

1 used from €18.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección CornerArmor] Todas las esquinas están reforzadas con la tecnología CornerArmor original, por lo que su portátil está bien protegida contra caídas y golpes. El diseño de los CornerArmors de nueva generación corresponde al estándar militar de la prueba de caída (MIL-STD-810H) y el efecto protector se ha multiplicado por diez.

[Protección total] Es suave y está densamente acolchado en el interior, por lo que protege perfectamente su dispositivo. Un borde bien acolchado evita que la cremallera raye el portátil.

[Telas recicladas ecológicas] Nos comprometemos a brindar protección diaria para su portátil y al mismo tiempo ser respetuosos con el medio ambiente, mediante el uso de tela reciclada duradera que es 100% material posconsumo fabricado con botellas de plástico PET y bolsos usados.

[Espacio para accesorios] En el bolsillo frontal puede guardar casi todos los accesorios que necesita. Siempre tendrá las cosas más importantes con usted de una manera compacta.

[Compatibilidad] Dimensiones internas - 30,5 x 21,5 x 2,2 cm, diseñado para 13" nuevo MacBook Air M1 Pantalla Retina 2018-2021 (Modelo: A2337, A2179, A1932) | 13" nuevo MacBook Pro M1 USB-C 2016-2021 (Modelo: A2338, A2251, A2289, A2159, A1989, A1706, A1708) | Dell XPS 13 | 12,9" iPad Pro (5.ª/4.ª/3.ª Generación) 2018-2021 | HUAWEI MateBook 13 / MateBook X 2020 / MateBook X Pro | ASUS ZenBook 13 / Flip 13, etc. READ Los 30 mejores Mochila Ordenador 17 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Mochila Ordenador 17 Pulgadas

Arvok 11,6 Pulgadas Funda Protectora para Portátiles/Impermeable Ordenador Portátil Caso/Neopreno del Portátil Bolsa para Acer/ASUS/DELL/Fujitsu/Lenovo/HP/Samsung/Sony (Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para más popular MacBooks / laptops / notebooks / tablet/ Ultrabooks with 11-11.6 pulgadas

Espesor: 0.25 inch/0.6 cm; Dimensiones internas:12" x 0.75" x 8.5"/30.5 cm x 1.8 cm x 21.5 cm (L x W x H); Dimensiones externas:13.5" x 1" x 9.5"/34.3 cm x 2.5 cm x 24.1 cm (L x W x H);

Compatible con Acer Chromebook 11 CB3-111-C670/ HP Stream 11/ Samsung Chromebook 2/ ASUS Chromebook C201/ Acer Aspire Cloudbook 11/ Dell Inspiron/ Acer Chromebook C720/ MacBook Air/ Lenovo S21e

De neopreno resistente al agua ofrece una ultra delgado diseño ligero y una protección superior.Protege el ordenador portátil / netbook del polvo, golpes, golpes, arañazos y rasguños, derrames.

Slim-diseño de la línea permite que este caso se lleve a solas o en forma en su bolso favorito.

ProCase Funda Portátil 12"-12.9" para Surface Pro X 8 7 6 5 4 3 2/MacBook Pro 13 14/Air 13 2019 2018 2021, Bolsa Maletín con Asa para 11 11.6 12 Pulgadas Chromebook Ultrabook Notebook Laptop –Gris Claro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión exterior: 13" x 9.5" x 1.25" (33.02 x 24.13 x 3.18 cm), dimensión interior: 12.5" x 9" x 1" (31.75 x 22.86 x 2.54 cm), compatible con Surface Pro 7/6/5(2017)/4/3, MacBook 12" / MacBook Air 13" 2019 y 2018 / MacBook Pro 14"/ MacBook Pro 13", Surface Laptop 3/2/Book 2 13.5, Dell XPS 13, Inspiron 13, HP EliteBook 13.3, Stream 11, Pavilion x360 11.6", ASUS VivoBook L203MA 11.6", Lenovo 11.6" Flex 11 Laptop, Google Pixelbook Go 13.3"

Diseño simple pero satisfacer todas sus necesidades. Delgada, portátil y ligera para tomar solo, o deslizarla en su maletín, mochila o cualquier otra bolsa, ideal para negocios, escuela o viaje

Hecha de materiales suaves y ecológicos, esta funda puede proteger su tableta / portátil contra el polvo, la suciedad, los arañazos y el golpe / choque

Bolsillo adicional en el frente, espacio suficiente para guardar bolígrafos, teléfono móvil, cables, cargadores, banco de energía, etc.

La bolsa se puede abrir completamente a 180°, lo que permite acceder fácilmente a su tableta / portátil.

Aucase 13-14 Pulgadas Funda para Ordenadores Portátiles, Funda Protectora Neopreno para Hombre y Mujer € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Dimensiones internas: 35cm x 2cm x 26cm; Perfecto para Macbook Pro 15 y la mayoría de las laptops de 13,3-14 pulgadas. (TENGA EN CUENTA: demasiado grande para MacBook Pro / Air 13)

Protección engrosada: el neopreno resistente al agua de 6 mm ofrece un diseño liviano y protege la computadora portátil del polvo, golpes, golpes, arañazos, raspones y derrames.

Diseño delgado: Esto le permite llevar la caja sola o en un maletín, bolsa, mochila, bolso.

Uso conveniente: Cremallera de seguridad rápida y carga superior en la bolsa se desliza suavemente.

Garantía: 12 meses de garantía y soporte amigable de fácil acceso las 24 horas.

Funda MacBook Pro 13"/MacBok Air (2018) Sleeve Gris - Bolsa CASEZA London para MacBook Air (2018)/Pro 13 Dell Surface Pro y modelos de 11-12" - Funda para Portátil Resistente al Agua con Dos Bolsillos € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNA Y FUNCIONAL - La funda para ordenador portátil CASEZA une una gran protección con una apariencia premium. Los dos bolsillos exteriores te dan una gran flexibilidad.

ACOLCHAMIENTO DE CAPAS MÚLTIPLES - Diferentes capas de acolchado suave ofrecen una protección ideal. Las capas interiores protegen suavemente tu dispositivo. Una capa exterior más sólida protege contra las influencias del exterior.

BOLSILLO LATERAL - Esta funda incluye dos compartimentos adicionales con cremallera en el lateral, para tu ratón y/u otros accesorios

TEJIDO REPELENTE DE AGUA - El tejido exterior de la CASEZA London es hidrófugo en caso de salpicadura por agua.

TAMAÑO - Dimensiones internas: 12 x 8.4 Pulgadas (30.6 x 21.4 cm); En la funda cabe el MacBook Air (2018), MacBook Pro 13, Dell XPS 13, Microsoft Surface Pro 3 & 4 y otros ordenadores portátiles de 11, 11.6 y 12 pulgadas

DOMISO 11 Pulgada Funda para portátil Bolsa de Transporte para de 12,3" Microsoft Surface Pro 6/11,6" MacBook Air/12,9" iPad Pro 2018/13" MacBook Pro Touch Bar, Gris € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 12.4" x 8.7" x 0.8" / 31.5 x 22.0 x 2.0 cm. Interno Dimensiones: 12.0" x 8.3" x 0.6" / 30.5 x 21.0 x 1.5 cm.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Delgado y liviano, puede deslizarse fácilmente en el maletín, la mochila u otras bolsas.

Compatible con la mayoría de las laptops de 11.6" laptops for Apple , Microsoft , Lenovo , Acer , ASUS , HP , Dell ,etc.

ProCase 11-12" Bolsa Portátil para MacBook 12"/Macbook Pro 13"/14", Surface Pro X 8 7 6 4 3 iPad Pro 12.9 Funda Protectora para Mayoría Ultrabook Netbook MacBook Chromebook de 11-12 Pulgadas -Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión interna: 12.5" x 8.8" x 0.8"(1.7x22.4x2 cm). Dimensión externa: 13" x 9.2" x 0.85"(33x23.4x2.1 cm); Compatible con MacBook Pro 13 2019-2016/14", MacBook Air 13" 2019 2018 A1932, iPad Pro 12.9, Surface Pro X 8 7 6 4 3 2017, Samsung HP Dell Lenovo Acer ASUS 11.6 12.2 12.5-inch Chromebook, Surface Laptop 3/2/Book 2 13.5, Dell XPS 13, Inspiron 13, HP EliteBook 13.3, Stream 11, Pavilion x360 11.6", ASUS VivoBook L203MA 11.6", Lenovo 11.6 Inch Flex 11 Laptop, Google Pixelbook Go 13.3"

Simple pero satisfacer todas sus necesidades. Delgado, portátil y ligero para tomar solo, o deslizarlo en su maletín, mochila o cualquier otra bolsa, perfecto para el negocio, la escuela o la viaja

Lienzo exterior con capa de relleno de espuma de neopreno y revestimiento interior suave de tela protege su tableta / portátil contra el polvo, la suciedad, los arañazos y el golpe / choque

Una cremallera de apertura superior que se desliza suavemente y permite el acceso conveniente a su computadora portátil/tableta

Bolsillo extra en el frente, espacio suficiente para guardar bolígrafos, teléfono móvil, cables, cargadores, banco de energía y elementos esenciales del negocio

KHOMO Funda iPad PRO 12.9 2018, 2017, 2015 - MacBook 11, 12 Funda Ejecutiva Profesional de Piel para Tablets y Ordenadores Portátiles Ultra Delgados - Negro € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca Registrada KHOMO - Diseñado en Estados Unidos

Funda estilo Sleeve con 2 compartimientos para accessorios y cargador

Diseñado para Apple iPad Pro 12.9 y Apple Macbook 11 y 12 - Tambien compatible con tablets y ordenadores ultra portátiles de 11 a 13 pulgadas (max 38 cm diagonal)

Materiales muy resistentes polipiel estilo piel exterior y microfibra suave interior

Porta stylus ó bolígrafo y cierre magnético para máxima protección al viajar con diseño de bajo perfíl

JETech Funda Portátil Impermeable Compatible 13,3" Notebook Tableta iPad Tab con asa Portátil, Sleeve Compatible MacBook Pro 13", MacBook Air, Surface Pro 12.3", Surface Laptop 2017/2018 (Gris Oscuro) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Diseñado Compatible los ordenadores portátiles/tabletas hasta 13,3 pulgadas, incluyendo 13" MacBook Pro tarde 2012-2015 y MacBook Air, 12,3" Surface Pro 3/4/5/6, Surface Laptop 2017/2018, 13" MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 (A1706/A1708/A1989/A2159), 13" MacBook Air 2018/2019/2020(A1932/A2179)

[Protección de 3 capas] Tela externa impermeable Microfibra y esponja a prueba de golpes, El interior de la funda duradera cuenta con almohadillas de espuma Compatible proteger su tablet / ordenador portátil contra polvos, arañazos, caídas y golpes

[Portátil] Delgado, liviano y fácil de llevar por todas partes o meter en un maletín, mochila o maletaTela externa impermeable Microfibra y El interior de la funda duradera cuenta con almohadillas de espuma Compatible proteger su tablet / ordenador portátil contra polvos, arañazos, caídas y golpes,El diseño del asa lo hace conveniente para llevar

[Alta capacidad] Un bolsillo frontal adicional puede contener las cosas como bolígrafos, móviles, cables, cargadores, batería externa, etc

[Paquete] Dimensiones externas: 34,5 x 25,5 x 3,5 cm, Dimensiones internas: 33 x 23 x 3 cm, tarjeta de servicio al cliente

ProCase 12-12.9 Pulgadas Bolsa Acolchada Antigolpes, Funda con Asa para Portátiles Macbook Surface Pro 7 6 4 3, Apple iPad Pro, Mayoría 11" 12" Laptop Ultrabook Netbooks Chromebook -Gris € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 33 x 24 x 3 cm(13" x 9.5" x 1.25"), dimensiones internas: 31.7 x 22.8 x 2.5 cm(12.5" x 9" x 1"); Compatible con 12" MacBook, 11" MacBook Air, MacBook Pro 13 2019-2016, MacBook Air 13"(A1932), iPad Pro 12.9, Surface Pro X 7 6 4 3 2, Samsung HP Dell Lenovo Acer ASUS 11.6 12.2 12.5 Chromebook, , Surface Laptop 3/2/Book 2 13.5, Dell XPS 13, Inspiron 13, HP EliteBook 13.3, Stream 11, Pavilion x360 11.6", ASUS VivoBook L203MA 11.6", Lenovo 11.6" Flex 11, Google Pixelbook Go 13.3"

Simple pero satisfacer todas sus necesidades. Delgado, portátil y ligero para tomar solo, o deslizarlo en su maletín, mochila o cualquier otra bolsa, perfecto para negocios, la escuela o viajar

Hecho de materiales suaves y respetuosos del medio ambiente, flannelette suave interior para proteger su tableta / portátil contra el polvo, la suciedad, los arañazos y golpe/choque

Bolsillo extra en el frente, hay espacio suficiente para guardar bolígrafos, teléfono móvil, cables, cargadores, banco de energía, etc.

Incluye diseño de apertura de cremallera lateral para proteger mejor su dispositivo

Amazon Basics NC1303154H - Funda para ordenadores portátiles (15.6"), color gris € 12.49 in stock 1 new from €12.49

15 used from €11.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda protectora compatible con ordenadores portátiles de hasta 15.6"

Cierre con cremallera en la parte superior

El diseño delgado le permite llevar el caso por sí mismo o en una bolsa

Construcción de neopreno que se ajusta al dispositivo para protegerlo

Dimensiones externas : 40.4*29.9*2 cm

tomtoc Bolso Maletín Bandolera para portátil Compatible con 13" MacBook Air M1/A2337 A2179 2018-2021, MacBook Pro M1/A2338 A2251 A2289 2016-2021, 12,3" Surface Pro 8/X/7+/7/6/5/4, Funda Ordenador € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Wirecutter Pick Awards] Destacando por su increíble versatilidad de transporte y su excelente calidad, nuestra bandolera, Serie A42, fue calificada como "Una gran bolsa para portátil" por Wirecutter (una compañía de New York Times).

[Protección superior] Cuenta con 2 CornerArmors en las esquinas inferiores para proteger su ordenador portátil / tablet de caídas y golpes durante un posible accidente, como el airbag del coche; El interior suave y el exterior de material impermeable ofrecen a su dispositivo una protección de 360° contra rasguños, golpes o caídas accidentales.

[Espacio amplio] Tiene un compartimento principal para portátil o tablet, dos bolsillos sellados para almacenar y transportar fácilmente accesorios como su cargador, adaptador, ratón, cables, teléfono, billetera, etc. Siempre podrá encontrar lo que necesita cuando lo necesita.

[Calidad y portabilidad] Especialmente hecho con cremallera YKK para una vida duradera; Al ser liviana y compacta, la bandolera se puede transportar cómodamente con el asa de cuero de PU a la tracción o la correa de hombro ajustable doble, o se puede deslizar dentro de su mochila, bolsa de mensajero o maletín.

[Compatibilidad] Dimensiones internas: 31,5 x 22 x 2,2 cm, diseñado para 13" MacBook Air M1 Pantalla Retina 2018-2021 (Modelo: A2337, A2179, A1932) | 13" MacBook Pro M1 2016-2021 (Modelo: A2338, A2251, A2289, A2159, A1989, A1706, A1708) | Dell XPS 13 | 12,9" iPad Pro (3.ª/4.ª Generación) 2018-2021 | 12,3" Surface Pro 8/X/7+/7/6/5/4 | Surface Laptop Go | HUAWEI MateBook 13 / X 2020 / X Pro | ASUS ZenBook 13 / Flip 13, etc.

TECHGEAR Funda para 11-12,3 computadoras portátiles, Bolsa portátil Multifuncional para computadora portátil con Correa Ajustable para el Hombro, Correa de Equipaje y manijas supresibles € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [UrbanDash 12] Funda para 11 - 12.3 pulgadas Ordenador , funda ligera para MacBook, 12" 2017, 2016, 2015, Asus Chromebook 11.6", HP Stream 11.6", Lenovo Chromebook 11.6", Acer Aspire (11 / E 11 / ES1) 11.6", Chromebook HP 11", Lenovo IdeaPad 11.6", Acer Chromebook 11.6", Asus E203 11.6", Google Pixel Book 12.3" y más. Estuche de manga Premium Travel Friendly con asas y correa para el hombro [funda portátil 11.6 pulgadas] [funda portátil 12 pulgadas]

Diseño 4 en 1. Bolsa de transporte con asas. 2. Funda de la manga, suprimiendo asas en los bolsillos. 3. Bolso bandolera con correa acolchada ajustable. 4. El cinturón de equipaje proporciona la función de fijación en un carro de equipaje que te permite llevar con facilidad.

El diseño compacto te permite manejarlo fácilmente en tus manos, y el estilo ultrafino y ligero puede reducir el peso en el hombro. El acolchado a prueba de golpes y el forro suave puede absorber eficazmente pequeños impactos y reducir los daños causados por golpes accidentales y arañazos. READ Los 30 mejores Pie De Guitarra capaces: la mejor revisión sobre Pie De Guitarra

Funda para portátil de 12 a 13 pulgadas se adapta perfectamente a MacBook Air / Pro m1 2018 - 2021, con bolsillo para accesorios de ordenador portátil, Funda para ordenador portátil y accesorios € 35.67 in stock 1 new from €35.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección para el portátil: el exterior de la funda está hecho de piel vegana resistente (microfibra). El forro interior de franela suave protege el portátil de microarañazos. Sin cremalleras vulnerables o imanes débiles.

Espacio para accesorios: además del compartimento principal para el portátil, el bolsillo delantero tiene un compartimento adicional. Aquí encontrarás todos los accesorios, como por ejemplo, el smartphone, el cable de carga, el ratón, el lápiz y el cuaderno de forma segura.

Apto para portátiles de 12 a 13 pulgadas: la funda para portátil es adecuada para Apple MacBook Air 2018 – 2020 (A1932 / A2179 / A2337) y MacBook Pro 2016 – 2020 (modelo A1706 / A1708 / A1989 / A208989. 159 / A2251 / A2289, A2338) Microsoft Surface Pro 7 6 5 4 3 / Surface Pro X 12,3 pulgadas

Diseño popular: el diseño elegante y sencillo de la funda se adapta perfectamente al estilo moderno y minimalista del MacBook. Ya sea en el trabajo o en la universidad. Destaca entre la multitud con esta bolsa.

Acabado de alta calidad: el trabajo manual preciso y el uso de materiales de alta calidad hacen que esta funda para portátil sea duradera y muy agradable al tacto. Si no estás satisfecho, envíalo sin si y sin problemas.

AXNEB Funda Batería para iPhone 12/12 Pro, 6800mAh Funda Cargador Portatil Ultra Capacidad Carcasa Batería Recargable Batería Externa para iPhone 12/12 Pro [6,1 Pulgadas] € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡ 【MANTENGA MÁS VIDA DE LA BATERÍA】6800mAh potente, recargable delgado funda batería proporciona potencia adicional a su iPhone 12/12 Pro. Puede obtener tiempo de conversación adicional, uso de Internet e incluso una reproducción de audio y video más larga durante horas. La mejor opción para el uso diario, especialmente para ocasiones al aire libre, disfrutando de su día sin preocuparse de que la batería se agote repentinamente.

⚡ 【Protección integral】El smart funda cargador no es solo un cargador portátil, pero también un estuche rígido bien hecho con un diseño de parachoques protector de 360 grados para proteger su iPhone de arañazos u otro desgaste diario. Además, certificado por CE, FC y RoHS, las baterías de polímero de alta calidad y los chips avanzados protegen su teléfono inteligente contra el sobrecalentamiento, los cortocircuitos, la sobrecarga y la descarga.

⚡ 【TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN AVANZADA】Admite cargar tu funda batería y iPhone simultáneamente, directamente con el cable de carga original del iPhone. También puede sincronizar su iPhone con su MacBook, PC o computadora portátil sin quitar el funda cargador. Admite auricular inalámbrico mientras se carga.

⚡ 【Cómo usar】Simplemente deslice su iPhone en el estuche de carga ultra delgado de arriba hacia abajo hasta que esté completamente en el funda batería, presione el botón de encendido hacia atrás durante 3 segundos para comenzar a cargar. Al presionar y mantener presionado el botón de encendido en la parte posterior de la caja de la batería en 3 segundos nuevamente, la caja dejará de cargarse.

⚡ 【Soporte posventa extendido】AXNEB funda batería para iPhone 12/12 Pro está cubierto por el soporte técnico de 36 meses después de la venta, 30 días de devolución sin problemas y servicio al cliente las 24 horas. ✉✉Si tiene alguna pregunta, problema o inquietud, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de postventa.

HSEOK 11-12,3 Pulgadas Funda para Portátil, Bolsa de Neopreno Elástico Impermeable con Bolsillo para Accesorios, Compatible con MacBook Air 11" y portátiles Populares de 11"-12,3", Vino Rojo € 15.54 in stock 1 new from €15.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones y Compatibilidad】 La dimensión interna de la bolsa del portátil es: 12 x 0,79 x 8,86 pulgadas; La dimensión interna de la bolsa pequeña es: 5,71 x 0,59 x 5,12 pulgadas; Compatible con MacBook Air 11"; 12,3" Surface Pro X / 7/6/5/4/3/2/1; Google Pixelbook 12,3"; Acer Chromebook R 11, Acer Chromebook Spin 11; Asus Chromebook 11,6 C201 C202SA, Asus Vivobook E203MA 11,6; HP Chromebook x2 12,3", HP Stream 11 y la mayoría de las notebooks de 11,6-12,3 pulgadas.

【Protección de 360°】La gruesa base interna de acolchado de felpa en el acolchado de espuma de bajo rebote proporciona absorción de golpes y arañazos para su computadora portátil y el neopreno de alta calidad es resistente al agua, duradero y cómodo al tacto.

【Almacenamiento Adicional】 Bolsa de bolsa de almacenamiento pequeña adicional, fácil de almacenar para el mouse Macbook / cargador / auricular Macbook. Mismo color con el bolso de manga grande, armonía y estilo.

【Delgado y Liviano】 No abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa. La cremallera de carga superior en la funda se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

【Garantía de Calidad de por Vida】 Satisfacción 100% garantizada, contáctenos. Si por alguna razón no está satisfecho con nuestro producto, recibirá un reembolso completo sin preguntas y sin problemas.

DOMISO 11 Pulgada Funda para portátil Impermeable Bolsa de Transporte para de 12,3" Microsoft Surface Pro 6/11,6" MacBook Air/12,9" iPad Pro 2018/13" MacBook Pro Touch Bar, Gris € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 12.4" x 8.7" x 0.8" / 31.5 x 22.0 x 2.0 cm. Interno Dimensiones: 12.0" x 8.3" x 0.6" / 30.5 x 21.0 x 1.5 cm.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Delgado y liviano, puede deslizarse fácilmente en el maletín, la mochila u otras bolsas.

Compatible con la mayoría de las laptops de 11.6" laptops for Apple , Microsoft , Lenovo , Acer , ASUS , HP , Dell ,etc.

NEWDERY 4800mAh Funda Batería para iPhone 12& 12 Pro Funda Cargador Portatil para iPhone 12& 12 Pro Batería Externa Recargable Carcasa Batería € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4800mAh ALTA CAPACIDAD】Esta funda batería para iPhone 12&12 Pro tiene alta capacidad de 4800mAh, hasta 100%. Ideal para usuarios pesados y viajes, diga adiós a la ansiedad de batería baja y momentos incómodos.

【CARGADOR INALÁMBRICO QI】 el estuche de carga iPhone 12&12 Pro admite una carga inalámbrica rápida y conveniente, puede cargar su iPhone 12&12 Pro y el estuche de carga al mismo tiempo con cualquier almohadilla de carga inalámbrica Qi que tenga al menos 5W de potencia (no incluida).

【Carga y Protección 2 en 1】Alta calidad funda batería de 4800mAh para iPhone 12& 12 Pro con protección contra rasguños de 360 °, protección de doble capa para proteger su iPhone 12& 12 Pro de arañazos y otros daños y perjuicios . Los chips internos seguros evitan que la carcasa de la alimentación se cortocircuite, sobrecaliente y sobrecargue. Perfecciona carga la batería de su iPhone 12& 12 Pro, el indicador LED mostrará cuánta energía queda.

【Tecnología Avanzada Sync-through】 Puede cargar simultáneamente su funda cargador y iPhone 12&12 Pro, sincronizar fácilmente sus datos de iphone a su Macbook, PC o computadora portátil sin tener que quitar la funda de la batería; Nota: compatible con Apple Air pods, Auriculares con cable o cualquier otro auriculares inalámbrico o Bluetooth

【USO FÁCIL Y PESO LIGERO】 Diseño delgado y portátil, fácilmente en su mano o bolsillo.Conecte la interfaz del cargador del teléfono a la caja de la batería por completo, y presione 2 lados del iphon ligeramente, la instalación está lista. Indicador LED le mostrará cuánto poder le queda a su caso. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para iniciar o detener la carga.

MOSISO Funda Protectora Compatible con MacBook Air 11,11.6-12.3 Pulgadas Chromebook Acer R11/HP/Samsung/Lenovo/ASUS/Surface Pro X, Bolsa Blanda de Estilo Vertical de Ola Mármol € 18.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 12,2 x 0,79 x 9,06 pulgadas / 31 x 2 x 23 cm (largo x ancho x alto); Dimensiones externas: 12,5 x 2 x 24 cm (largo x ancho x alto). Las dimensiones del bolsillo lateral vertical frontal: 23 x 22,5 cm (L x W).

Hecho con material de poliéster de mármol de onda creativa, una cremallera de apertura superior se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su dispositivo. Delgado y liviano, no abulta su dispositivo y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa.

El bolsillo adicional en la parte delantera proporciona suficiente espacio para guardar el mouse, los auriculares, los bolígrafos y los blocs de notas, lo que ofrece una mayor comodidad. Esta funda protectora con funda de transporte y bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa de acolchado de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y proteger su dispositivo contra el polvo, la suciedad, los golpes y los rasguños accidentales.

Compatible con MacBook Air 11 (A1370/A1465), compatible con MacBook 12 A1534; Compatible con Surface Pro X / 7/6/5/4/3/2/1 12.3; Compatible con Google Pixelbook 12.3; Compatible con Acer Chromebook R 11/Spin 11; Compatible con Asus Vivobook/Chromebook 11.6; Compatible con HP Stream 11/Chromebook x2 12.3; Compatible con Lenovo HD IPS/Yoga 300/Flex 11/130S 11.6/Chromebook C330; Compatible con Dell Chromebook 11, compatible con Inspiron 11.6; Compatible con Samsung Chromebook Plus 12.3.

HoYiXi 11 12'' Funda de Cuero Impermeable con Soporte Ajustable Compatible con Surface Pro 8 2021 / Surface Go 3 2021 / MacBook Retina 2017 & 2016 / 11.6'' MacBook Air / New Surface Pro 2017, Rosado € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con 13'' Surface Pro 8 2021 / 10,5'' Surface Go 3 2021 / New MacBook Retina 2017 & 2016 de 12’’ / MacBook Air de 11,6'' / New Surface Pro 2017 de 10,6'' / Surface Pro 3 de 12'' / 11,6'' Dell Inspiron 11 / Dell Latitude 125000 / 12,3 Dell Latitude 127000 | Dell XPS 12 / HP Chromebook 11 / HP Spectre 12 / 11,6’’ Samsung Chromebook XE303C12 & Chromebook 2 / 11,6" Lenovo Yoga 710 11 | 11,6'' IdeaPad 110S | 12'' Miix de 700 | 12'' ThinkPad X1 / Acer Chromebook C720 | C720P | C710.

Está hecho de cuero impermeable de alta calidad y forro suave, evita que tu computadora portátil se raye y se dañe a diario. Proteja su dispositivo de golpes y polvo. La sensación de tacto suave y la superficie lisa facilitan la limpieza.

Diseño súper práctico 4 en 1: funda protectora para computadora portátil, soporte ajustable, alfombrilla para mouse integrada y la bolsa de accesorios adicional, le permiten trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Consejos para calentar: La alfombrilla de ratón integrada y la bolsa de accesorios son solo una función y un regalo adicionales. Adquiera alfombrillas de ratón profesionales y bolsas de accesorios de acuerdo con la situación real.

Soporte de Velcro: El fuerte diseño de Velcro permite ajustar la altura del soporte. Coloque la computadora portátil en el soporte para ajustar el ángulo de visión y aliviar la presión sobre la columna cervical, lo que le permite usar la computadora portátil en la postura más cómoda. El soporte ajustable acelera la disipación de calor y prolonga la vida útil de la computadora portátil.

La tecnología de borde cosido profesional evita eficazmente que la funda de la funda se desgaste, se deforme y se caiga. Nota: Es posible que algunas computadoras portátiles que son del tamaño correcto pero pesadas no se ajusten a esta funda, verifique su dispositivo antes de realizar la compra o comuníquese con nuestro vendedor. READ Los 30 mejores Barra De Sonido Blanca capaces: la mejor revisión sobre Barra De Sonido Blanca

KIZUNA Funda para portátil de 11 pulgadas, para Surface Pro 6/12,9 pulgadas, iPad Pro 2018/13,3 pulgadas, MacBook Pro Touch Bar/Huawei MateBook 13/Dell XPS 13/Samsung Galaxy Book 2/Acer, color naranja € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño – Dimensiones exteriores: 32,5 x 22,5 x 2 cm; dimensiones interiores: 31,5 x 21,5 x 1,5 cm

Portátil compatible: MacBook Pro Touch Bar(A1708), MacBook Air de 11,6 pulgadas, MacBook Air de 2017, MacBook de 12 pulgadas, iPad Pro de 12,9 pulgadas, iPad Pro (3ª generación) 2018, 12,3 pulgadas, Microsoft Surface Pro 6, Microsoft 2017, 12,3 pulgadas, Surface Pro 100e. / 300e / 500e Chromebook | 12.3" Lenovo Miix 630 | 12" Acer Switch 3 | 11.6" Acer Chromebook Spin 11 CP311 | 12.6" Asus Transformer Pro T304UA | 13.3" Asus ZenBook 13 | 13.3" Asus ZenBook Flip 13 | 13" Samsung Galaxy Book. 2 | 13 .3" DELL XPS 13 | 13" HUAWEI MateBook X / 13

Resistente al agua: la funda para tablet utiliza material impermeable de gran calidad para proteger tu portátil de la lluvia y el agua

Portátil: hay un asa en la parte posterior de la bolsa, puedes llevarla fácilmente cuando vayas de viaje o al trabajo

Resistente a los golpes: la funda para tablet utiliza un interior extrasuave que absorbe los golpes y reduce eficazmente los daños por golpes y arañazos

12" Funda para Ordenadores portátiles EEE PC 1201 1201N € 18.07 in stock 1 new from €18.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features apto a todos los portátiles de 12 pulgadas (tamaño real: 230x300mm)

Neopreno y cierres de alta calidad

Imágenes de alta calidad

Entrega: Europa

Ubicado en el Reino Unido. Se envía dentro de 24 ore*

MoKo Funda de Fibra Poliéster para Surface Laptop Go 12.4"/ Pro 7/6/5/4/3 / Pro LTE 12.3"/ Pro X, Google Pixel Slate 12.3" MacBook Air 11.6", Protecor Tableta Cierra Camellera, Mármol € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compabilidad Perfecta - Esta funda de tableta está diseñada perfectamente para Tab S8+ 12.4" Surface Laptop Go 12.4", Google Pixel Slate 12.3" Microsoft Surface Pro X 13", Surface Pro 7 / Surface Pro 6 12.3" / Surface Pro 5 (2017) / Surface Pro 4 / Surface Pro 3 / Surface Pro LTE 12,3 pulgadas / MacBook Air 11,6 pulgadas / iPad Pro 12,9 2018 / Samsung Galaxy Tab Pro S 12,2 pulgadas / Huawei MateBook 12 pulgadas.

Material de Alta Calidad - Hecho de poliéster de alta calidad, es resistente a la abrasión, al polvo y a las salpicaduras. Proteja su dispositivo de ser rayado con eficacia.

Multiples Bolsillos - Viene con los bolsillos, puede almancenar los objectos o las tarjetas.

Diseño de cremallera: Cierre de cremallera suave y duradero para mayor seguridad. Proporciona a su lector de libros electrónicos o tableta con más protección.

Portátil y Conveniente - Delgado y liviano, puedes llevar la elegante funda de la manga a cualquier lugar.

base xx Laptop Sleeve Plus 12-12.5" - Funda para portátil de Robusta Espuma de PU para una protección fiable, Negra € 26.70 in stock 6 new from €21.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La clásica funda negra para portátil de base xx está hecha de robusta espuma de PU. Se ajusta al portátil como una segunda piel

Protege el dispositivo de forma óptima de arañazos y pequeños daños, incluso durante los desplazamientos

Además, la funda tiene un bolsillo frontal con espacio para los accesorios del móvil y una cremallera metálica de alta calidad

Las dos asas de la bolsa aseguran un transporte fácil y cómodo

La durabilidad de los productos está garantizada por base xx con una garantía ampliada de 5 años

Neopreno Funda Protectora Resistente Choque y Agua para 12 Pulgadas Portátil Acer/ASUS/DELL/Fujitsu/Lenovo/HP/Samsung/Sony Toshiba,Negro € 4.40 in stock 1 new from €4.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑:12 Pulgadas :32*23.5 (CM)/12.6*9.25 (Pulgadas). Compatible con MacBook 12 Inch/Mac Air/Acer Chromebook 11 CB3-111-C670/HP Stream 11/Samsung Chromebook 2/ASUS Chromebook C201/Acer Aspire Cloudbook 11/Dell Inspiron/Acer Chromebook C720/MacBook Air/Lenovo S21e.

☑: FUNDA DE CUADERNO VÍA GODGETS; El cierre de cremallera acolchado evita arañazos.

☑:Delgado y Ligero; No aumenta el volumen de su MacBook y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa.

☑:Diseño ligero y de moda, perfecto para el trabajo y el uso diario

☑:El material exterior de tela resistente al agua ofrece una protección superior. La fusión de estilos étnicos y tropicales hace que la bolsa se vea más bonita, elegante y elegante, lo que resalta el gusto del propietario.

Lenovo 4X40N18007 maletines para portátil 30,5 cm (12") - Funda (Funda, 30,5 cm (12"), Negro) € 25.47 in stock 23 new from €25.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lenovo 4X40N18007, 30,5 cm (12"), Funda, Negro, ThinkPad 12"

ProElife Funda para portátil de 12 a 12,5 pulgadas, funda de lona para tablet de 12,3 pulgadas, Surface Pro 4 Pro 5 Pro 6 Pro 7 (2020-2017), MacBook 12/MacBook Air de 11,6 pulgadas (gris) € 15.94 in stock 2 new from €15.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 31,4 x 21,5 x 2,5 cm. Dimensiones internas: 29,5 x 20,5 x 2,5 cm.

Compatible con: MacBook Air de 11.6 pulgadas, MacBook Retina de 12 pulgadas, Surface Pro 4, Surface Pro 5 (2017), New Surface Pro 6 (2018 2019) y Surface Pro 7 (versión 2019).

Hecho de material de poliéster con el interior de gamuza suave al tacto protege todo el cuerpo de tu portátil del polvo, la suciedad, los arañazos y los golpes.

Cremalleras dobles de acero inoxidable suaves para poner y acceder a tu laptop fácilmente. El bolsillo adicional en la parte delantera es compatible con teléfono celular, mouse y cable de carga, etc. Muestra y diseño de moda, peso ligero (190 g = 6.7 onzas), fácil de llevar y poner en la mochila.

Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta con los productos ProElife. Haremos todo lo posible para resolver tu problema y proporcionarte un servicio al cliente al 100%.

Urban Armor Gear Bolsa Universal para portátiles / tabletas para Apple iPad Pro 12.9 / MacBook Pro, Microsoft Surface Pro / Libro / Laptop etc. (hasta 13'', Manga con Bolsillo de Malla) Negro € 39.99

€ 28.99 in stock 5 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado y fabricado para todas las tabletas, portátiles, ultraportátiles hasta un tamaño de 13'', por ejemplo, Apple iPad Pro 12.9" / Macbook Pro, Air 13.3'', Microsoft Surface Pro/Libro/Laptop, Google Chromebook y muchos más

Excelente protección integral para su portátil / tableta gracias a un material especialmente robusto y resistente al desgaste para una protección óptima contra caídas, golpes o arañazos - probado según el estándar militar estadounidense MIL STD 810G 516.6

Accede rápidamente a tu dispositivo gracias a la cremallera ultra lisa con lazo: la funda cuenta con bolsillos de malla cosidos para guardar accesorios como el Apple Pencil, un teclado de tableta, tarjetas de memoria y mucho más

La cubierta protectora, especialmente ligera, ofrece una protección óptima gracias a los materiales utilizados y a la forma especial de la cubierta exterior - sin embargo, la movilidad de su portátil/tableta no se ve restringida por el bajo peso

Incluido en la entrega: Urban Armor Gear (UAG) manga media (cubierta dura universal para tabletas y portátiles de hasta 13 pulgadas) en el color negro

