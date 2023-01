Inicio » Luggage Los 30 mejores Funda Para Agenda capaces: la mejor revisión sobre Funda Para Agenda Luggage Los 30 mejores Funda Para Agenda capaces: la mejor revisión sobre Funda Para Agenda 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Para Agenda?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda Para Agenda del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mr. Wonderful Funda para Agenda Wonderful Stuff, Coral, 28 x 22,5 x 1 cm € 8.15 in stock 1 new from €8.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de pu color coral para agenda mr; wonderful

Medidas: 28 x 22, 5 x 1 cm

Peso: 112 gr

Producto original mr; wonderful

CASE ELEGANCE Funda para Agenda Recargable en Cuero Negro con Cuaderno Forrado A5 - Tapa Dura a Prueba de Ralladuras € 44.77 in stock 3 new from €44.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECARGABLE: nuestra nueva funda para la agenda de cuero Bucksaw. Es perfecta para cualquier persona que tome notas o escriba con frecuencia. Simplemente cambie el inserto una vez que haya terminado con el anterior. Puede mantener este diario durante años.

CUERO PREMIUM + A PRUEBA DE RASPADURAS: está hecho con cuero de vacacuno, no se deje engañar por los competidores que usan búfalos u otros sustitutos de cuero, ese es su verdadero negocio. Hemos incorporado la tecnología DURA-leather (TM), un recubrimiento microscópico en el cuero que previene raspaduras e imperfecciones.

LOS EXTRAS - Hemos forrado el interior con un hermoso patrón de espina de pescado y hemos agregado cuatro ranuras para tarjetas, un bolsillo grande para notas y una presilla para bolígrafos integrada. (Bolígrafo NO incluido).

GARANTÍA DE 10 AÑOS: ofrecemos una garantía completa y exclusiva de 10 años a todos los clientes de Bucksaw.

*** Portalápices de tamaño normal: el portalápices interior fue diseñado para ajustarse cómodamente a bolígrafos y lápices de tamaño tradicional. No apto para plumas estilográficas.

Funda protectora para libros de lunas y estrellas, funda para libros de tapa blanda, tela lavable, fundas para libros con cremallera, tamaño mediano de 11 x 8.7 pulgadas € 17.26 in stock 1 new from €17.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LParkin La funda para libro está hecha de lona 800D de alta calidad y material impermeable, y la estricta tecnología de sastrería garantiza que la funda para libro que recibas sea perfecta. Sin olor irritante, no daña la salud, sin materiales de baja calidad. Es solo una funda de libro de alta calidad

Funda de libro de luna y estrella: la funda de luna y estrella protege tu libro del polvo y la cubierta de desgarros, salpicaduras, lluvia y manos húmedas. Cubierta perfecta para un amante de los libros a la que le gusta mantener sus libros en perfectas condiciones. Este artículo no está diseñado para su uso por niños de 3 años en adelante.

Tamaño: esta funda para libro mide aproximadamente 28 cm x 22 cm y se adapta a la mayoría de libros autopublicados, tapas blandas estándar, tapas blandas masivas y tapas duras normales.

Bolsillo extra en la manga: bolsillo adicional (9 x 8 pulgadas), proporciona suficiente espacio para guardar tus bolígrafos, reglas, cuaderno, Kindle e incluso libros más pequeños, ofreciendo mayor comodidad

Cierre con cremallera: fabricado con material de lona de algodón/poliéster y cuenta con un cierre suave con cremallera para mayor protección. Delgado y ligero, no abulta tu libro y se puede deslizar fácilmente en tu maletín, mochila u otra bolsa.

20pcs Carpetas Plástico de Documentos 3 Tamaños A4 A5 A6 Bolsas de Archivo con Cremallera para Papel Accesorios Oficina Escuela Hogar Colores € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 20pcs carpetas con cremallera, 4pcs / A4, 8pcs/ A5, 8pcs / A6

3 Tamaños diferentes: A4(33,5 x 23,5cm, A5(23,5 x 17,3cm), A6(17,5 x12,5cm); Colores diferentes: A4: 4pcs en blanco, A5 / A6: 4pcs en blanco, 1pcs en azul, 1pcs en rojo, 1pcs en amarillo, 1pcs en verde

Material de alta calidad: hecha de PVC, es impermeable, duradera y suave, semitransparente, muy fácil para encontrar los artículos o documentos.

Diseño con cremallera y cuerda, para garantizar que los documentos sean seguros, evitando caídas innecesarias, y fácil de abrir y transportar.

Muy práctica, se puede llevar muchos papeles y documentos. Ideal para almacenamiento o clasificación, para almacenar y llevar documentos, recibos comerciales, factura, contrato comercial, artículos pequeños en oficina / hogar, accesorios de viaje, etc. Conveniente para uso diario.

AZORIS PREMIUM® Carpeta de Conferencias A4 Premium con doble cremallera y compartimento de 11 pulgadas para la tableta, IPad Portadocumentos profesional de PU-cuero para hombres y mujeres € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HAGA LA MEJOR PRIMERA IMPRESIÓN - Ganará puntos con el Portafolio profesional de AZORIS a lo largo de toda la línea, ya sea un vendedor, un empresario, un estudiante o un aspirante

MUCHO ESPACIO - En esta carpeta de documentos siempre tienes un lugar para todos tus documentos, blocs de notas, bolígrafos, tarjetas, Smartphone de hasta 6,5", tableta de 11" y mucho más

EXCELENTE ORDEN Deje de buscar sin fin. Encontrarás todo fácilmente porque siempre estás bien organizado gracias a los 9 bolsillos de diferentes tamaños de este organizador de negocios

DISEÑO ÚNICO - Dejarás a los demás con esta elegante carpeta de documentos. La alta calidad, el material ligero y el diseño hecho a mano no tienen rival.

CALIDAD AL MÍNIMO DETALLE - ¡Te encantará! El Organizador de AZORIS Premium es la simple perfección. La impresionante funcionalidad también lo convierte en un regalo increíble

Cover for diary - Dream big and work hard € 11.95

€ 8.73 in stock 1 new from €8.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fundas para proteger tu agenda.

Material: rPET

Con cierre en clip.

Mensaje: Dream big and work hard

Producto original Mr. Wonderful

Supertool - Cuaderno de cuero sintética suave, tamaño A5, con 6 anillas, para hombres y mujeres, agenda de negocios, hecho a mano, personalizable € 21.29

€ 20.49 in stock 1 new from €20.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno: esta funda de cuaderno de negocios está hecha de poliuretano de primera calidad, tiene unos bolsillos interiores creativos y modernos para múltiples usos.

Rellenable: este cuaderno A5 de 6 anillas es de hojas sueltas, por lo que lo puedes rellenar y reemplazar por papel A5 en cualquier momento y ajustar la cantidad de papel a tus necesidades.

Bolsillos interiores multifuncionales: en el interior, cuenta con varios bolsillos para tarjetas bancarias, tarjetas de visita, tarjetas de identificación, dinero en efectivo, etc.

Papel de alta calidad: alrededor de 100 hojas (200 páginas) de papel blanco marfil en cada agenda.

Excelente regalo: este cuaderno para escribir de piel sintética es un buen regalo para estudiantes universitarios, familiares, mejores amigos, hombres de negocios, etc. Es la elección perfecta para cumpleaños, graduación, aniversario y viajes. READ Los 30 mejores Maletas De Viaje Infantiles capaces: la mejor revisión sobre Maletas De Viaje Infantiles

Chronoplan 50174 - Funda para agenda con anillas y cierre, color negro € 73.03 in stock 2 new from €73.03

1 used from €49.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo: MIDI Compact estándar

Tipo de cierre estándar: con práctico tirador

Piel de grano completo de alta calidad en formato midi (150 x 190 mm)

Cepillo con bolsillos, bucle para bolígrafos, registro, indicadores diarios, paquete formular, instrucciones de uso (idioma español no garantizado).

Mecanismo de anillo en forma de D para hasta un 30% más de capacidad.

NEWYES Carpeta de Conferencias Zipper Cuero, A4, Carpeta de Documentos para Viaje, Portafolio Carteras de Viaje, Carpeta Organizadora Personal Agend, Marrón € 19.99 in stock 1 new from €19.99

1 used from €17.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de Doble Asa Magnética-El portadocumentosde de cuero tiene un agarre portátil y un diseño magnético plegable, por lo que no ocupa espacio adicional y se puede plegarlo cuando no necesita ultilizar. Perfecto para vida diario.

Suave Material de Cuero-La arpeta de conferencia A4 hecha de cuero sintético PU resistente al agua de primera calidad y nylon estructurado, evita arañazos y deformaciones, impermeabilización.

La textura de PU exterior y cómoda que se puede usar guarda con seguridad sus documentos en condiciones como lluvia, nieve, polvo y agua y café derramados.

Regalo Perfecto- Es un accesorio esencial para llevar a la oficina, a una conferencia que le permite transportar mejor todos sus artículos, hablando solo papel A4, tarjetas de crédito, calculadora, bolígrafos, calendarios e incluso tabletas.

Rocketbook Smart Notebook Folio Cover – Negro Dark Matter para Executive A5, reciclable, Biodegradable, Soporte para bolígrafo, Cierre magnético, Almacenamiento Interior € 31.22 in stock 2 new from €31.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda oficial de cohete para cuadernos Everlast y Fusion. Las primeras fundas diseñadas específicamente para y por Rocketbook

Estilo y protección: reciclable y hecho de materiales biodegradables con un cierre magnético para mantener cerrado. Disponible en color negro Dark Matter y marrón Saturn Sand.

Hecho a medida: tu Rockebook es fácilmente extraíble, a la vez que es cómodo. Todas las fundas cuentan con un soporte para bolígrafos, bolsillo interior y múltiples ranuras para tarjetas para almacenar todos tus suministros esenciales para tu misión.

Hecho de papel kraft reciclable: esta alternativa al cuero respetuosa con la tierra y los animales es ligera, tiene alta resistencia al desgarro y está hecha de fibra natural biodegradable. Nuestra mezcla de papel kraft es duradera y se "desgasta" maravillosamente con el tiempo.

Profesional y ligera: el diseño innovador de las fundas Rocketbook las convierte en el accesorio ideal para estudiantes, profesionales de trabajo, astronautas, periodistas, graduados y escritores.

Funda para cuaderno de piel sintética tamaño A5, rellenable con 6 anillas redondas, funda para agenda de viaje con bolsillo para tarjetas, funda para diario de escritura con hebilla magnética morado € 16.66 in stock 3 new from €16.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La piel sintética de alta calidad se puede utilizar durante años, no se daña fácilmente como la cubierta de papel. Tacto suave y cómodo, atractivos colores macarrones ricos que pueden iluminar tu día al instante.

La carpeta de 6 anillos está hecha de acero inoxidable resistente, puede sostener el papel firmemente y evitar que se caiga. Con 2 cm de diámetro interior, la carpeta puede mantener 80-100 hojas de papel, satisfaciendo tus necesidades diarias.

Funcionamiento simple, presiona los dos extremos del interruptor para abrir el anillo de hoja suelta, presionando el anillo se puede cerrar después de la instalación del papel. Se adapta a todos los papeles rellenos A5 de 6 anillas.

Las ranuras para tarjetas y los bolsillos en la funda son buenos para tu pasaporte, billetes, tarjetas, etc. El lazo para bolígrafo mantiene tus bolígrafos al alcance de tu mano, grabando tu vida en cualquier lugar, en cualquier momento.

La hebilla magnética se puede cerrar fácilmente con un cierre suave, también se cerrará muy apretada ya que el fuerte imán atrae, muy conveniente.

STILORD 'Ferris' Portafolio Cuero A4 Vintage XL Carpeta para Documentos Funda de Portátil 13,3' Pulgadas Porta Documentos de Cuero Carpeta Conferencia Piel Genuina, Color:marrón - Medio € 99.90 in stock 2 new from €99.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FORMA Y FUNCIÓN: 'Ferris' Portafolio Cuero A4 XL: tiene un buen aspecto, un acabado de alta calidad y es doblemente práctica.

DISEÑADA PARA EL ÉXITO: 'Ferris' presenta su elegante confianza y su experimentada organización a clientes, colegas y superiores. Gana puntos con un estilo vintage atemporal.

DOS BOLSILLOS PRINCIPALES, DOBLE ORGANIZACIÓN: ¡Los amplios compartimentos principales con cremallera de doble sentido presentan un sinfín de posibilidades para organizar sus asuntos diarios!

STILORD - LA MARCA DE ESTILO DE VIDA VINTAGE: El servicio, la confianza y la calidad son algo natural para nosotros. Nos encantan los productos modernos de estilo vintage que sobreviven a las tendencias efímeras. Nuestra pasión es hacer que el mundo tenga un poco más de estilo. Eso es lo que hacemos cada día con el corazón y el alma.

DE UN VISTAZO: Dimensiones (ancho x alto x fondo): 26 x 35 x 4,5 cm | Peso: 1250 gramos | Material: cuero genuino | Modelo: Ferris | Fabricante: STILORD | Segundo compartimento principal con bolsillos para MacBook de 13,3 pulgadas (29 x 24 cm)

JJNUSA Compatible con Rocketbook Cover Funda de piel auténtica envejecida hecha a mano para Everlast, Fusion, Wave Moleskin A5 con soporte para bolígrafo y tarjeta Executive 8.8" x 6" € 38.94 in stock 2 new from €38.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: esta funda recargable con cualquier tamaño de planificador de cuaderno de menos de 8.8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Por ejemplo, funciona con Rocketbook Everlast tamaño ejecutivo (8.8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho), tamaño Elfinbook A5 (8.4 pulgadas de largo x 5.8 pulgadas de ancho), cuaderno de tamaño grande Moleskine (8.2 pulgadas de largo L x 12. 7 cm de ancho y más diario en blanco, bonito cuaderno, cuadernos de bocetos, cuadernos inteligentes.

Dale a tus diarios y cuaderno digital un hogar vintage: la funda está intrincadamente recortada, un concepto vintage de simplicidad, pero toma un aspecto de moda, añade un toque de elegancia y clase a tu planificador organizador preferido.

Elegante profesional: esta alta clase con un aspecto delgado y simple, contiene 2 compartimentos que pueden contener varias tarjetas de visita y crédito en cada uno. Es ligero con una sensación elegante y ergonómica y es fácilmente portátil

Perfecto para todos: nuestro soporte para bloc de notas es adecuado para viajeros, escritores o estudiantes para el uso diario, también es ideal para reuniones de negocios, ocasiones oficiales, el delicado diseño es ideal tanto para hombres como para mujeres

100% felicidad: esta funda de cuero genuino es amada por viajeros, periodistas de balas, empresarios por igual, y también es un regalo perfecto y amigable. Si no te gusta este soporte para bloc de notas, devuélvelo para recibir un reembolso completo, sin hacer preguntas

KXF-Carpeta ejecutiva con cremallera (tamaño A5, piel sintética, con calculadora, carpeta con anillas, páginas con forro rellenable), color azul € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifunción: la carpeta de presentación de negocios KXF no solo te permite registrar tu plan/agenda diaria y tomar notas, sino que también almacenar tus teléfonos móviles, auriculares, facturas, boletos, sobres, recibos, cartas, etc., mejorando tu eficiencia de trabajo.

Estructura inteligente: el organizador todo en uno KXF hará que tu vida ocupada sea más fácil y cómoda. 1 bolsillo frontal con cremallera, 1 calculadora pequeña, 4 ranuras para tarjetas, 1 soporte para bolígrafos, 1 calendario 2019-2020, notas de día a página, 80 hojas de hojas sueltas para escribir, tomar notas, diario o diario de viaje, 1 bolsillo trasero de apertura para un acceso rápido.

Diseño mejorado: carpeta de anillos especialmente diseñada de 15 mm de diámetro, puede contener más de 100 hojas de papel, fácil de volver a pedir y organizar tu nota y hacer que el cuaderno de cuero KXF A5 sea recargable reemplazando los papeles interiores. Cada organizador personal con cremallera KXF tiene 80 hojas (160 páginas) papel de alta calidad con forro blanco roto de escritura suave.

Tamaño portátil: tamaño exterior: 25 x 18 cm, conveniente para poner en tu maletín, bolso, bolsa de portátil o mochila. Cierre de cremallera completo con aspecto clásico, protege y organiza bien tu cuaderno y otras cosas y ofrece más flexibilidad y movilidad. Adecuado para viajes, reuniones, negocios en casa, oficina, escuela.

Regalo práctico: carpeta KXF A5 con cremallera para conferencias ejecutivas de negocios con aspecto profesional y elegante, perfecta para usar como regalo de cumpleaños o festival para banqueros, médicos, graduados universitarios, abogados, empresarios, personas de negocios, clientes de negocios, colegas, estudiantes.

15 Paquetes Bolsas de Carpeta A6 Plástico con Cremallera Bolsas Impermeables de Hojas Sueltas Translúcidas de 6 Agujeros para Documentos, Archivos, Cuadernos y Tarjetas Oficina Escuela € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ [Material]: Hecho de PVC, material de alta calidad e impermeable que resiste el desgarro, capaz de proteger sus artículos del agua y el polvo, es suave al tacto, resistente al uso, puede usarlos durante mucho tiempo.

√ [Dimensiones]: la bolsa mide 17 x 11 cm (LW) y ofrece suficiente espacio para varios objetos. Nota: Después de recibir el producto, ya que está hecho de plástico PVC, huele a plástico. Después de colocar el producto en un lugar fresco y ventilado durante varias horas, el olor desaparecerá por sí solo.

√ [Elementos fáciles de distinguir]: bolsas de archivo perforadas con 6 orificios en un diseño translúcido, brindan comodidad para distinguir los artículos en la bolsa, puede encontrar rápidamente lo que necesita, con estos orificios, puede juntar estas bolsas de plástico para que sean más fáciles de organizar.

√ [Cómodo de usar]: puede poner su factura, dinero, papelería, tarjeta de crédito, tarjeta de identificación, fotos, facturas, sellos, recibos u otros artículos importantes, clasificar sus artículos y mantenerlos en buen estado, ayudar a mantener la cremallera en la parte superior para almacenar mejor sus artículos.

√ [Práctica bolsa de almacenamiento]: con una bolsa de papel transparente, puede identificar rápidamente los documentos que necesita. Fácil de almacenar y mantener ordenado. Se trata de accesorios imprescindibles para el trabajo diario, el estudio y la colección. Adecuado para el hogar, la escuela, la oficina, los viajes y otros lugares.

Carpeta de Cartera de Cuero de Vaca Genuina Vintage Hecha a Mano con Cremallera para iPad Pro 9.7" / 10.5" / 11"', Funda de Cartera de Cartera de tamaño A4, Organizador de Negocios, marrón € 96.73 in stock 1 new from €96.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 30 * 23.5 * 3 cm / 11.7 * 9.3 * 1.2 ". Exterior: cuero de vaca italiano Crazy Horse. Interior: microfibra. Proceso: hecho a mano. Material: ecológico. Accesorios: cremallera YKK. Carteras de calidad con artesanía pura y atención impecable al detalle. ¡Un portafolio de cuero que puede acompañarte por el resto de tu vida!

MULTIFUNCIONAL: el estuche para tableta portafolio puede guardar sus artículos importantes almacenados en un solo lugar. La parte izquierda es para documento / bolígrafo / teléfono / tarjeta / recibo, etc. La parte central es para bloc de notas A4. .

FUNDA EXCLUSIVA PARA IPAD: esta carpeta para iPad con fuertes correas elásticas para equipar fácilmente y mantener su tableta estable. Hay varios tamaños para elegir, esto SOLO se aplica al iPad Pro 9.7" / 10.5" / 11". Vea la descripción para más detalles.

CASO DE PADFOLIO PROFESIONAL IDEAL: El portafolio hará que su vida ocupada sea más fácil y más cómoda, una gran opción para emprendedores, presentadores, profesionales, graduados universitarios. Es fácil llevarlo al trabajo, a las reuniones, a la escuela de negocios y a los viajes.

SERVICIO: Si te importa el aspecto natural de la imagen, no hagas el pedido. Si tienes alguna pregunta sobre el producto, no dudes en contactarnos.

STILORD 'Cohen' Portafolios A4 de Cuero Carpeta de Documentos Portadocumentos Vintage Organizador de Conferencias con Cremallera de Piel, Color:marrón - Medio € 89.00 in stock 2 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpeta de documentos de cuero 'Cohen' del joven fabricante de la marca STILORD: ideal para el transporte de documentos DIN A4 y tabletas de hasta 12,2 pulgadas

Su talento organizativo: muchos compartimentos, protección segura y máxima visión de conjunto - de este modo, estará organizado de forma óptima en cada reunión y podrá centrarse por completo en su convincente aspecto.

Documentos de negocios, tabletas para la presentación visual, tarjetas de negocios para el intercambio personal - en esta carpeta organizadora usted puede almacenar todo lo que realmente necesita para el negocio diario!

STILORD - LA MARCA DE ESTILO DE VIDA VINTAGE: Para nosotros dar un buen servicio, fiable y de calidad, es básico. Amamos los productos que hacemos, con un carácter moderno y vintage, que sobreviven a la modas pasajeras. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar un poco más estiloso. Por eso trabajamos cada día con auténtica dedicación.

De un vistazo: 3 x grandes compartimentos de inserción para documentos DIN A4 | 4 x compartimentos de tarjeta EC ideales para tarjetas de visita | 1 x compartimiento de malla para tarjetas de identificación | Compartimiento de bandeja separado de 12,2 pulgadas con cremallera | Dimensiones: 25 x 34,5 x 5 cm | Material: Cuero auténtico | Tipo de cuero: cuero de vaca | Peso: 850 gramos | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: Compartimento separado con cremallera para tabletas de 12,2 pulgadas (30 x READ Los 30 mejores Mochila Nike Cuerdas capaces: la mejor revisión sobre Mochila Nike Cuerdas

Archivador de Dinero Carpeta de Cuaderno A6 Organizador de Dinero de Cuero de PU Agenda de Ahorro con Sobres Plastico Transparentes con Cierre Carpeta de Presupuesto con Anillas Crédito (Rosa) € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de carpetas de presupuesto: 1 carpeta de anillas a6, 8 sobres de dinero en efectivo, 12 hojas de presupuesto, adecuadas para registrar la cantidad de efectivo que ingresa y sale para cada categoría. Paquete de valor para satisfacer sus diversas necesidades en un registro diario, presupuesto y almacenamiento. Nuestro organizador de carpetas para ahorrar dinero es perfecto para todas las edades.

Agenda de Ahorro con Sobres: la billetera para ahorrar dinero está hecha de cuero de PU de alta calidad. La carpeta de presupuesto con sobres con cremallera es la manera perfecta de mantener oculta su información privada y al mismo tiempo poder acceder fácilmente a los documentos financieros necesarios en cualquier momento. Nuestros sobres de efectivo para libros de presupuesto están hechos de material de PVC, lo que los hace suaves, impermeables y resistentes a los desgarros.

Carpeta organizadora de dinero práctica: puede organizar su pasaporte, boletos, tarjetas y bolígrafos con nuestro organizador de carpetas. Esta linda carpeta tiene ranuras para tarjetas para mantenerlas todas en su lugar mientras mantiene el interior limpio y ordenado.

Organice la forma que desee: ¡Diseñar su propio cuaderno de carpetas nunca ha sido tan fácil! Para abrir los anillos del organizador de cupones, simplemente presione hacia abajo en ambos extremos y sepárelos. Una vez que haya agregado o eliminado las carpetas de la carpeta según sea necesario, cierre la carpeta del cuaderno presionando ligeramente en un extremo hasta que se cierre por completo.

Regalos perfectos: ¡Dale a alguien que te importa el regalo de una carpeta de presupuesto con sobres de dinero en efectivo! Las lindas carpetas son excelentes herramientas para ayudar a las personas a realizar un seguimiento de su situación financiera, lo que las convierte en un regalo especialmente considerado para cualquiera que intente mantenerse al tanto de sus facturas.

Finocam - Agenda Organizador 2023 Open Troya 1 Día Página Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses) Negro Español € 78.00

€ 62.40 in stock 1 new from €62.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duración: Enero 2023 - Diciembre 2023 (12 meses). Número de anillas: 6.

Interior: 1 Día Página. Amplio espacio de escritura para cada día. Con horas desde las 8:00h hasta las 22:00h. Idioma del artículo: español. Con información de los festivos de España.

Contenido: Plan anual desplegable (2 años completos), planificación anual fija, horario, calendarios, anualidad Día Página y 2 meses complementarios quincena a la vista. Datos personales, información útil, mapa de los husos horarios, mapas de Europa, información sobre aeropuertos, hojas lisas, hojas lisas con bandas de colores, hojas cuadrícula, hojas crema cuadrícula, juego de 3 separadores superiores, juego de 5 separadores laterales, hojas de teléfonos, índice de plástico con pestañas, funda transparente con cremallera, bloc de notas y elemento de escritura.

Material: Sintético. Anillas metálicas. Papel de 70gr/m2.

Conoce más detalles de este artículo en la descripción de producto. Los artículos Finocam están diseñados para optimizar tu organización personal, haciendo tu vida más práctica, cómoda y a la vez más bella. Comprando Finocam adquieres productos de calidad.

Sovereign-Gear Funda de piel para Moleskine Cahier Notebook XL (19x25 cm) | Recargable | Funda para cuaderno de cuero hecha a mano para hombres, mujeres, viajeros, negocios | Diseño único + bolígrafo € 36.95 in stock 1 new from €36.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✑ AÑADE ESTILO PRÁCTICO A TU DIARIO O CUADERNO: esta elegante funda original Moleskine Cahier XL le da un toque de elegancia y elegancia a tu diario, cuaderno o diario. Fabricado con cuero genuino, proporciona a tu cuaderno un hogar resistente, fiable y elegante y obtendrá cumplidos admiradores. Nota: cuaderno no incluido con la compra.

✑ CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO ÚNICO: Estuche de cuero XL moleskine con muchas formas de mantenerte organizado: ► el elástico frontal mantiene el bolígrafo accesible sin obstruir el cuaderno - para que tenga un bolígrafo o lápiz a mano sin estropear el cuaderno en el interior ► una ranura interior para que pueda utilizar la banda elástica de Moleskin para sujetar el cuaderno en su lugar, proporciona una forma perfecta de cerrar con seguridad y hace que sea tan fácil de llevar todo tan seguro

✑ HECHO A MANO DE CUERO GENUINO SUAVE: el estuche está hecho de cuero de búfalo de primera calidad con un maravilloso olor a cuero, es suave al tacto, una alegría al tacto, pero súper fuerte. Curtida naturalmente con aceites especiales, cuando frotas, rascas o doblas la cubierta de tu diario de escritor, se marcará, haciendo tu propia pátina antigua y estilo desgastado, límpiala y los patrones se desvanecerán. Cada cubierta hecha a mano es única, ya que no hay dos exactamente iguales

✑ TAMAÑO IDEAL: esta cubierta de diario rústica y hecha a mano mide 26,7 cm de alto por 41,7 cm de ancho cuando se coloca abiertamente y es un ajuste perfecto para el cuaderno Moleskin XL Cahier o tapa dura (19 x 25 cm) y todos los demás cuadernos de 19 x 24,8 cm. Proporciona un montón de almacenamiento para documentos y papel y ofrece la manera perfecta de almacenar sus artículos esenciales para el trabajo, el estudio o el uso personal. Mide tu diario o cuaderno para evitar decepciones.

✑ UN GRAN REGALO: Este estuche de diario viene en una caja de regalo reciclada y ecológica con un bolígrafo de aspecto de cuero que es un gran regalo para los amigos, la familia y los seres queridos. Construido para durar toda la vida, este estuche será un gran regalo de recuerdo para los estilos de vida modernos y causará una fuerte primera impresión en una reunión o entrevista. Además, su compra ayuda a las familias de África, ya que donamos parte de nuestros beneficios a la caridad Afrinspire

Langing - Funda blanda de PVC para hojas de papel de 6 agujeros, cuaderno, recargable, tamaño A5 estándar, carpeta tipo archivador con anillas de forma redonda, color A5. € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: A7, A6, A5. Contenido del paquete: 1 funda con anillas para cuaderno u hojas perforadas (no incluye el papel).

Carpeta tipo archivador con anillas resistentes de forma redonda: anillas de acero inoxidable resistentes de 2 cm, tamaño fácil de transportar, lo suficientemente fuerte para una gran cantidad de papeles.

Cierre de corchete: con corchete de metal para evitar que se caigan los papeles.

Material de calidad prémium: plástico PVC, grueso y ecológico, de color transparente que permite ver los documentos que hay en su interior.

Usos: como diario, diario de viaje, carpeta de negocios, oficina, escuela, trabajos de poesía, para tomar notas creativas, realizar bocetos y dibujos, registros de trabajo, notas de estudio, diario.

Dadanism Carpeta Clasificadora de Archivo de PU Cuero, Portátil Funda para Documentos Organizador de Hojas Sueltas Suministros de Oficina para Almacenamiento Organización de Archivos, Rosa Vintaje € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: Nuestras carpetas están hechas de cuero PU de alta calidad. La cubierta de PU tiene una vida útil más larga y un mejor efecto de protección que la cubierta de plástico transparente. Ideal para guardar pasaportes, pasajes aéreos, tarjetas de crédito, etc.

Fácil de Usar: Hay un botón de metal de hojas sueltas en el interior, puede agregar o quitar bolsillos de la carpeta a voluntad sin preocuparse por la caída del papel. Fuerte funcionalidad y practicidad. Aporta comodidad a tu uso diario

Durabilidad: Basado en las características del cuero PU, es a prueba de golpes y resistente al desgaste, no es fácil de romper, fácil de limpiar, duradero y adecuado para un uso prolongado.

Gran Espacio de Almacenamiento: Adecuado para registros médicos de pacientes, presentaciones, oficinas, escuelas, almacenes, etc. Perfecto para guardar archivos y documentos sobre la marcha. Hay suficiente espacio para guardar una gran cantidad de papel.

Accesorio Perfecto: Ya sea viajando al extranjero, trabajando en una empresa o estudiando en la escuela. Estos son archivos adjuntos perfectos para ayudarlo a recopilar mejor los documentos y evitar perderlos.

moonster Funda de Portátil Cuero Genuino Funda Tipo Cartera de Hombre o Mujer – Portadocumentos de Cuero de Búfalo – Funda de Ordenador 13,14 y 15 Pulgadas – Funda de Tablet y MacBook € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ MUCHAS EMPRESAS VENDEN FUNDAS PARA ORDENADOR PORTÁTIL DE PIEL SINTÉTICA ECONÓMICA Y ARTESANÍA INFERIOR. Nuestra bolsa de portátil de cuero está hecha con AUTÉNTICO CUERO DE BÚFALO, DE COLOR MARRÓN INTENSO Y DE ALTA CALIDAD. Nuestra funda de cuero para portátil está elaborada a mano hasta el último detalle. Tiene una CALIDAD, ESTILO Y VERSATILIDAD INIGUALABLES. Este maletín portátil realzará tu estilo, ya sea que trabajes en una oficina o desde tu cafetería favorita.

★ MUCHOS PORTADOCUMENTOS DE PIEL SON DEMASIADO PEQUEÑOS para tus necesidades, dejan los papeles y objetos de valor atrapados, ¡si es que caben! Investigamos exhaustivamente y llegamos a las DIMENSIONES PERFECTAS de 36 X 25 X 8 cm. Una fantástica funda PORTÁTIL DE 15.6 PULGADAS de elegante DISEÑO SIN CORREAS que funciona como bolso de mano de cuero, SIN SER GRANDE ni engorrosa. Ideal para llevar los esenciales de trabajo, MANTIENE SEGUROS TUS OBJETOS DE VALOR Y CON ACCESO FÁCIL.

★ HECHA A MANO Y DE ORIGEN ÉTICO, con MATERIALES SOSTENIBLES y RECICLADOS, siempre que sea posible. Nuestra funda de portátil de piel está cortada y cosida a mano en la India, GRACIAS A ARTESANOS LOCALES en una tradición que se remonta a la civilización del valle del Indo. NO HAY DOS BOLSAS DE PORTÁTIL IGUALES: un verdadero regalo ÚNICO. A diferencia de las bolsas portafolios para CV más baratos, nuestro portafolios de piel RÚSTICO MEJORA CON EL TIEMPO.

★ NUESTRA PROMESA DE SUSTITUCIÓN DE 365 DÍAS. Si tu funda de piel para portátil llega dañada o si encuentras que algo quedó defectuoso en el proceso artesanal, simplemente ponte en contacto con nosotros durante el primer año y te enviaremos una de REEMPLAZO o te DEVOLVEREMOS LA TOTALIDAD DE TU DINERO, sin preguntas. Ya sea que estés buscando un regalo para mujer, hombre o para ti, nuestra funda de portátil 13 pulgadas de cuero Moonster será un REGALO APRECIADO PARA TODA LA VIDA.

★ EN MOONSTER NOS ENCANTA CREAR PRECIOSOS PRODUCTOS DE CUERO HECHOS A MANO que a nuestros clientes les encanten tanto como a nosotros, y DONAR mientras creamos. Por cada compra realizada, Moonster dona un porcentaje de las ganancias a Tehila, fundación benéfica de Zambia que trabaja para PROTEGER A LOS NIÑOS DEL MALTRATO Y EL ABUSO.

Kurtzy Agenda A5 con Cremallera - Padfolio Organizador Trabajo/Personal Negro Carpeta Portadocumentos Negocios, Viajes - Agenda Anillas con Calculadora, Bloc Notas Rellenable y Porta bolígrafo € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARPETA EJECUTIVA A5 PARA CONFERENCIAS: Esta carpeta organizadora A5 tiene aspecto clásico y es el compañero perfecto para cualquier estudiante o profesional. Cuando está cerrada la carpeta mide 18,5 cm de Largo x 3 cm de Ancho x 25 cm de Alto. Cuando la carpeta está abierta mide 38 cm de Largo x 25 cm de Alto.

TODO LO QUE NECESITA EN UN LUGAR: Si es un emprendedor experto o usa este porta documentos de forma personal, está equipado con todo lo que podría necesitar. Dentro de este padfolio viene una carpeta de anillas con un bloc de notas reemplazable, una calculadora, 5 ranuras para tarjetas y un porta bolígrafos (no se incluye el bolígrafo). Cuando la cremallera está cerrada los artículos dentro están protegidos contra los elementos. Esto mantendrá seguras las notas de esa última reunión empresarial.

LUZCA BIEN EN SU PRÓXIMA REUNIÓN: No se sentirá avergonzado en su próxima reunión o entrevista cuando use este portafolio. Con su diseño simple y elegante de cuero sintético negro, esta agenda personal luce muy elegante.

APTO PARA USUARIOS ZURDOS Y DIESTROS: Después de abierto, el bloc de notas puede ser usado por zurdos y diestros. Esto hace que esta agenda de trabajo sea perfecta para hombres, mujeres y todos los graduados de universidad, estudiantes, abogados, emprendedores, trabajadores de oficina, empresarios y hasta CEO.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todas nuestras agendas para conferencias se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser asi, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso. READ Los 30 mejores estuche bimba y lola capaces: la mejor revisión sobre estuche bimba y lola

Miquelrius - Recambio agenda funda 2023 (Enero 2023 Diciembre 2023) - Día Página - Tamaño Plus 155 x 213 mm (aprox A5) - Español € 12.35 in stock 1 new from €12.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RECAMBIO AGENDA FUNDA DÍA POR PÁGINA, de enero 2023 a diciembre 2023. Tamaño de sobremesa, Plus 155 x 213 mm (similar A5). Idioma agenda trilingüe: español, inglés y portugués

CONTIENE: Anualidad día por página, hoja de datos personales, calendarios 3 años, recomendaciones, fechas a recordar, planning mensual, hojas para notas, hojas para direcciones

INCLUYE: Festivos España y Portugal. Iconos que indican: cambio horario, inicio estaciones, año nuevo chino, carnaval y lluvia de estrellas (entre otros)

PAPEL: Extra opaco de70 g/m² de calidad. La tinta no traspasa y con su secado rápido, se frena su irradiación. ESQUINAS MICROPERFORADAS para señalar la fecha actual. RECAMBIOS disponibles

Compatible con la gama de agendas fundas plus Miquelrius tamaño Plus 15.5 x 21.3 cm

CHARUCA Set de 7 separadores para tu agenda de anillas. A5. Mostaza € 6.80 in stock 1 new from €6.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para tu agenda de 6 anillas. A5. Medidas: 16 x 21 cm

Producto de alta calidad

Fácil de usar por su diseño sensillo

Producto practico

Borda y más Funda Protectora para Libros y agendas. Varios Modelos y Colores Disponibles. (Almendro Rosa) € 29.97 in stock 1 new from €29.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sencilla funda o estuche que se adapta fácilmente a diversos tamaños de libros, ideal para llevar tus libros o agenda a cualquier parte sin que se estropee. Protege del deterioro, suciedad y polvo, que, en ocasiones, hasta el propio bolso donde llevas el libro puede provocar.

Un imprescindible para viajes, el cual te permitirá disfrutar de tu novela favorita en la playa o guardar tus libretas y cuadernos de apuntes en las mejores condiciones. Ideal como regalo para aficionados a la lectura.

Exterior: loneta estampada con almendro de flores rosas muy resistente. Interior: tela. Medidas: 51,5 x 27 cm. Cuenta con sistema de pestañas y gomas para sujetar las tapas trasera y delantera. Incluye: Marcapáginas. Elástico para el cierre. 100% fabricado en España con los mejores acabados y calidades.

Keyzone Archivador con 6 anillas para bolsas transparentes de encuadernación, para hojas sueltas, fundas de PVC suave, rellenables, fundas protectoras A5 € 8.65 in stock 1 new from €8.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: fabricadas con material de PVC más grueso respetuoso con el medioambiente. No se desgastan ni se estropean.

Carpeta de anillas flexible: ya sea que desees aumentar o disminuir el número de páginas, puedes mantener tus notas ordenadas. No te preocupes por que tu carpeta se rompa o por no poder escribir demasiadas notas.

Resistente botón de cierre: esta carpeta de anillas puede archivar papeles con una gran cantidad de páginas. Y con el botón de metal estable se pueden mantener los papeles de forma segura en su lugar.

Diseño transparente: deja correr libremente tu imaginación y creatividad y así podrás diseñar tu propias y exclusivas páginas.

Amplio uso: en el archivador puedes guardar notas escritas de estudio, diarios, planificadores diarios, listas de compras o dibujos.

Wonderpool Cartera de cuero pu A4 para documentos carpeta de anillas portapapeles extraíble con múltiples bolsillos y bloc de rayas legal para organizadores conferencias entrevistas negocios (Púrpura) € 28.21

€ 27.21 in stock 1 new from €27.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico y organizado: amplio folio A4 con clip extraíble para carpeta, protector de hojas, compartimento para tableta, compartimento para bolígrafos, compartimento para móvil, compartimento para documentos, compartimento para billetes y tarjeteros. Varios bolsillos interiores y compartimentos para documentos, cartas, notas, sobres, teléfonos móviles, blocs, bolígrafos, tarjetas de visita y otros artículos te ofrecen todo lo que necesitas en una sola mano.

Durabilidad prémium: con el último diseño de moda profesional de negocios, la carpeta archivadora de anillas está hecha de piel sintética de alta calidad y suave al tacto.

3 anillas extraíbles: la funda extraíble y recargable asegura tus objetos, archivos y documentos en el interior. Puedes quitar la carpeta cuando no la necesites, o rellenar tus libros importantes, papeles y revistas. que te facilitarán el uso diario y hacen que tu trabajo, negocio, viaje o estudio sea más eficiente.

Viene con un bolígrafo y un bloc de 60 páginas de grosor de 100 g/m² de papel fino de tamaño carta, lo que te permite tomar notas cómodamente durante reuniones, entrevistas y en el trabajo o en conferencias escolares.

Multifuncional: la carpeta es una combinación de portapapeles y funda, es un buen asistente en tu vida, que se utiliza en oficinas, escuelas, apartamentos, estaciones de tren y otros lugares como carpeta de gestión para proyectos, documentos, facturas, pasaportes, tarjetas, cupones, papel y archivos, etc. También puede ser una funda de tableta y un regalo maravilloso para mujeres y hombres.

Funda de Cuero de Cuaderno con Bolígrafo – Bloc de Notas de Piel – Cuaderno A5 para Mujer y Hombre – Libreta A5 con Correa de Cierre para Diario de Viaje - Cuadernos Bonitos para Poesía € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUCHOS CUADERNOS Y DIARIOS ESTÁN CUBIERTOS CON FORROS DE PIEL FALSA DE MALA CALIDAD QUE se rayan fácilmente, pero nuestra libreta de notas en cuero para hombre y mujer está elaborada con 100% CUERO DE PLENA FLOR DE BÚFALO CORTADO A MANO que da un precioso aspecto rústico y auténtico. Estas libretas bonitas de 22 x 16 cm en suave piel son unos regalos originales para mujer y hombre que INSPIRAN Y CONMUEVEN.

LA MAYORÍA DE LOS DIARIOS FORRADOS ESTÁN HECHOS DE PAPEL DE BAJA CALIDAD que menoscaba la experiencia de escribir. Hecho a mano en India con MATERIALES DE GRADO SUPERIOR, nuestro cuaderno de notas está elaborado con PAPEL PRENSADO PREMIUM DE 70 gsm BLANCO RAYADO. Nuestro forro de cuaderno de cuero de 160 hojas (320 páginas) incluye un PASADOR INTERIOR Y UN BOLÍGRAFO PLATEADO para que plasmes tus pensamientos y recuerdos fácilmente.

ESCRIBE CON ESTILO ETERNAMENTE - Con su encanto rústico y su delicioso aroma a cuero, nuestra funda de cuero para libretas A5 puede usarse toda la vida. Puedes comprar recambios de papel Moonster – BUSCA «RECAMBIO MOONSTER». Nuestros preciosos forros de cuero marrón oscuro para recambios pueden variar de aspecto y tono, lo que los convierte en exclusivos regalos originales para hombre y mujer o en bellos diarios de viaje.

EL CUADERNO DE VIAJE MÁS SOLIDARIO - Por cada compra, Moonster dona un 5% de los beneficios a 5 organizaciones benéficas de India, Zambia, Bolivia, Reino Unido y EE. UU. Y GARANTIZAMOS 365 DÍAS DE SUSTITUCIÓN si nuestro cuaderno de hojas blancas de cuero llega dañado o encuentras algún tipo de defecto en la elaboración, SOLO TIENES QUE CONTACTARNOS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA COMPRA y te lo SUSTITUIREMOS o te REEMBOLSAREMOS TODO TU DINERO ¡SIN PROBLEMAS!

EN MOONSTER, NOS ENCANTA CREAR BELLOS PRODUCTOS DE PIEL HECHOS A MANO que nuestros clientes adoran tanto como nosotros, y AYUDAR mientras lo hacemos. Somos un pequeño negocio familiar, al igual que nuestro principal proveedor de India, que EMPLEA ARTESANOS LOCALES para producir los preciosos productos que tenemos el privilegio de vender. Todos nuestros diarios para escribir están HECHOS A MANO DE FUENTES ÉTICAS utilizando MATERIALES SOSTENIBLES Y RECICLADOS cuando es posible.

