Los 30 mejores funda nordica juvenil capaces: la mejor revisión sobre funda nordica juvenil

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de funda nordica juvenil?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ funda nordica juvenil del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



COTTON ARTean Funda Nordica Juvenil Reversible Roll Cama de 90 X 190/200 50% ALGODÓN-50% POLIÉSTER. Multicolor € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica juvenil multicolor. Composición: 50% ALGODÓN – 50% POLIÉSTER. Disponible juego de sábanas a conjunto con este modelo.

Incluye: Funda nórdica para cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110)

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Funda Nordica Cama 90/105/135/150 Juvenil Niños Niñas Clásico Música Nota Rockero Guitarra Microfibra Funda de Almohada Ropa De Cama 3D 2/3 Piezas Juego De Cama (Blanco C,Cama 90 cm 180x200 cm) € 33.99 in stock 4 new from €21.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Selección de microfibra premium: el juego de funda nórdica Sticker Superb está hecho de microfibra de poliéster 100% para una suavidad y comodidad excepcionales. Con mejor decoloración y resistencia a las manchas que la tela de algodón.

Tamaño de la funda del edredón: Cama 90 cm 180x200 cm + 2 funda de almohada 50x75 cm Cama 105 cm 200x200 cm + 2 funda de almohada 50x75 cm Cama 135/150 cm 220x240 cm + 2 funda de almohada 50x75 cm . (Sin material de relleno)

Excelencia de calidad: cada centímetro de nuestros juegos de fundas nórdicas cumplen con la mejor calidad para garantizar comodidad, suavidad, solidez del color, resistencia y durabilidad. La investigación exhaustiva de productos, los controles de inspección y las auditorías continuas de la fábrica para lograr una sostenibilidad adicional es un proceso de rutina.

Cuidado y lavado: el fácil cuidado y el lavado a máquina hacen que este juego de funda nórdica sea duradero. Lavable a máquina con agua fría. Fabricación estándar superior para soportar lavados frecuentes. Se puede secar a fuego lento. No usar lejía y lavar en seco. Ideal para estilos de vida modernos y ocupados.

Servicio al cliente: Estamos comprometidos a brindarle productos de calidad y servicio al paciente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, comuníquese con nosotros por correo electrónico. Le proporcionaremos una solución satisfactoria.

TODAY Juego de funda nórdica para adolescentes, color blanco, 220 x 240 cm € 36.90 in stock 1 new from €36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para adolescentes, este juego será perfecto para hacer sueños bonitos

Tamaño: 1 funda nórdica de 220 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm. Para cama de 2 personas

Composición: 100% algodón de 57 hilos

Mantenimiento: lavar a 40 °C. Lavar el artículo solo la primera vez

Lo mejor es que sus ranuras pasamanos facilitan la colocación del edredón y su cierre con ojales ocultos para un acabado cuidado

Among Us Set de Fundas Nordicas Doble o Individual y Fundas de Almohada, Regalos para Niños y Adolescentes (Doble) € 32.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDAS NORDICAS DE AMONG US --- Os presentamos las fundas de edredón de Among Us, el juego más de moda. Se trata de un set de fundas nórdicas para cama de 135 o cama de 200. Son fundas para una colcha, por lo que el edredón va a parte (52% Poliéster reciclado, 48% Algodón).

FUNDA DE EDREDÓN CAMA 200 X 200 --- Tenemos el modelo de cama doble de 200x200 de Among Us que viene con 2 fundas de almohada con unas medidas aproximadas de 50 cm x 75 cm.

FUNDA DE EDREDÓN CAMA 135 x 200 --- El modelo individual de 135x200 de Among Us viene con una funda almohada de 50 cm x 75 cm.

AMONG US MERCHANDISING --- Esta ropa de cama de Among Us es parte del merchandising oficial de la marca y trae un diseño exclusivo para nuestra tienda Get Trend. Busca el logo de Toikido, partner oficial del merchandising de Among Us.

REGALOS PARA GAMERS --- ¿Buscas un regalo de Among Us para un fan? La funda nórdica de Among Us será un regalo ideal para estas navidades. Es ropa de cama muy práctica y bonita, perfecta para niños, niñas, adolescentes o adultos. Ambas fundas vienen con un diseño doble para que puedas cambiar si te cansas de uno o elegir el que más te guste. READ Los 30 mejores Cajas Carton Decorativas capaces: la mejor revisión sobre Cajas Carton Decorativas

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Carlino Cama de 90 Título € 39.90 in stock 2 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Dragon Ball Z Parure de Lit Boules de Cristal Juegos de Cama completos, Multicolor, Único € 28.25

€ 24.90 in stock 7 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juegos de cama completos modelo Parure de Lit Dragon Ball Z Boules de Cristal

Parure de Lit Dragon Ball Z Boules de Cristal de la marca Dragon Ball Z

Dragon Ball Z. Los productos de esta marca están fabricados con los materiales de la mejor calidad.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Luna Y Nube Cama de 90 € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% algodón - 50% poliéster

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible Moon Grey Cama de 90 ALGODÓN 100% € 39.90 in stock 2 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Familando Juego de cama reversible 135 x 200 cm, 80 x 80 cm, con atrapasueños, 100 % algodón € 36.09 in stock 1 new from €36.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dulce ropa de cama para niña/ropa de cama infantil, 135 x 200 cm, reversible, diseño de atrapasueños.

Con certificación Öko Tex Standard 100 de algodón de alta calidad para una comodidad duradera.

Burrito Blanco Juego de Funda Nórdica 160 Infantil | Diseño Estampado de Planetas | Saco Nórdico | Juego de Cama 90x190 | Cama Individual | Algodón y Poliéster € 44.90 in stock 2 new from €44.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO: Juego de funda nórdica con estampado de planetas fabricado con algodón y poliéster. El juego de funda nórdica viene con una Tote Bag de regalo con el estampado de planetas.

DISEÑO: La funda nórdica cuenta con un diseño de planteas, ideal para los más pequeños. Además el reverso de la funda tiene un diseño estampado a juego sobre fondo blanco.

CARACTERÍSTICAS: El juego de funda nórdica viene compuesto por una funda de 160x260cm, una funda de almohada de 45x110cm y una bajera ajustable de 90x190/200cm. Cuenta con un tejido de calidad Burrito Blanco, de 144 hilos.

TEJIDO: El juego de funda nórdica 160 cuenta con un 50% de algodón que le aporta la suavidad y facilidad de transpiración. Además el 50% de poliéster que tiene de composición, aporta la facilidad de planchado y la durabilidad frente a los múltiples lavados.

MANTENIMIENTO: Se aconseja lavar a máquina con programa delicado y temperatura máxima 40º. Secado a máquina, ciclo normal. No usar lejía. Planchar a temperatura media. No limpiar en seco.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Skate Cama de 90 € 34.90 in stock 2 new from €34.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Juego de Cama de Impresión de Creative Gamer Funda de Almohada Funda Nórdica 3D Gamepad de Controlador de Juego Electrónico Edredón para Niños Chico Adolescente (Blanco, 180x210cm Cama 90 cm) € 23.00 in stock 7 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Material: Con una construcción de microfibra 100% poliéster súper suave, hipoalergénica y sin arrugas. El juego de cama jugador creativo 3D es absolutamente hermoso y elegante, y decora tu habitación. Apto para todas las estaciones.

❤ Nuestra lujosa funda nórdica impresa es de microfibra, antimicrobiana, transpirable y absolutamente atractiva. Cuenta con un cierre de cremallera oculto, fácil de colocar y sacar su edredón de esta funda.

❤ Características de diseño: diseño de Gamepad único, combina bien con muebles de diferentes estilos y cualquier otra decoración del hogar. Adecuado para niños adolescentes niños hombre y amantes de los juegos. Son la mejor opción para Navidad / cumpleaños / día importante como regalo o uso diario.

❤ Detalle del tamaño:Tamaño A: 180 * 210 cm, Adecuado para camas de 90-105cm,Funda de almohada:tamaño : 75 * 50 cm x 2.tamaño B: 220 * 240 cm,Adecuado para camas de 150cm,Funda de almohada:tamaño : 75 * 50 cm x 2.(sin relleno dentro)

❤ Lavable a máquina, fácil de limpiar. Lavar a máquina y lavar a mano en agua por debajo de 30 ℃, secar en secadora o secar al aire, no usar lejía, se permite planchar.

Funda Nordica Reversible Mandala Acuarela Cama de 90 ( 150 X 260 cm). 50%ALGODÓN - 50% POLIÉSTER. € 36.90 in stock 2 new from €36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: Tejido 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Impresión de alta definición y alta garantía. Solidez de color en el lavado.

IMPORTANTE: Las fundas de cojín y accesorios que aparecen en la fotografía NO están incluidos.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.Garantía antipeeling. No hace bolas.

3D Gamepad Ropa de Cama,Creativo Gamer Decoración Funda Nórdica Video Game Player Funda de Almohada Colcha de Controlador de Juego para Jóvenes (Azul, 180x210cm Cama 90 cm) € 24.98

€ 22.00 in stock 5 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño creativo de moda genial para gamepad, exquisita impresión 3D, multicolor, inmersivo y maravilloso. Decora la habitación con un estilo único.

100% poliéster-microfibra con buena calidad, suave y cómodo, anti-desvanecimiento, sin bola, sin encogimiento.

Esta es también una idea de regalo perfecta para su mamá, papá, hermana, hermano,esposa, esposo,amigo. Como una necesidad diaria, las fundas de edredón son el mejor regalo para días especiales, y los niños las amarán mucho.

Tamaño A: 180 * 210 cm, Adecuado para camas de 90cm,Funda de almohada:tamaño : 75 * 50 cm x 2.tamaño B: 220 * 240 cm,Adecuado para camas de 135cm,Funda de almohada:tamaño : 75 * 50 cm x 2.tamaño C: 230 * 260 cm,Adecuado para camas de 150cm, Funda de almohada:tamaño : 90 * 50 cm x 2. (sin relleno dentro)

Cierre de diseño conveniente, el lado de la funda nórdica tiene una apertura y cierre con cremallera oculta. La funda de almohada se abre y se cierra libremente sin cremalleras. Lavable a mano, lavable a máquina. Lavable a 30 ° C.

Juego de Funda Nordica 100% Microfibra de Poliester Suave 4 Piezas - Juego de Funda Edredónes 220x220cm y con 2 Funda de Almohada 50x75cm (Paris) € 30.99 in stock 2 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% Poliéster.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores estampado complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de Funda Nordica Cama Reversible 135 lleva 1 funda edredon de 220x220cm con 2 Funda de Almohada 50x75cm y 1 Bajera de 135x200cm+30cm

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

La cómoda funda nórdica se vuelve más suave después de cada lavado. Gran resistencia y durabilidad. Resistente a la contracción, a la decoloración y al desgarro, lo suficientemente resistente como para soportar ciclos frecuentes de lavadora y secadora READ Los 30 mejores Organizador Zapatos Armario capaces: la mejor revisión sobre Organizador Zapatos Armario

Portfolio Gamer - Juego de edredón Totalmente Reversible Que Brilla en la Oscuridad, Juego de Ropa de Cama para Adolescentes y niños, Mezcla de algodón, Gris, Individual € 20.10 in stock 4 new from €20.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de funda de edredón con temática de juegos épica que brilla en la oscuridad.

Contenido: 1 funda nórdica individual (135 x 200 cm) y 1 funda de almohada (50 x 75 cm).

Material: 52% poliéster, 48% algodón.

Lavable a máquina a 40 °C

Juego de funda de edredón totalmente reversible con un diseño de rejilla de estilo industrial.

Douceur d'intérieur Reveline 1642369 - Juego de Cama (3 Piezas, algodón de 42 Hilos, 240 x 220 cm), Multicolor € 30.56 in stock 1 new from €30.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm

Estampado de 42 hilos, localizado, 100 % algodón.

Acabado con cierre a presión

Lavado a 40 °C, secado moderado, planchado a 150 °C

Certificación OEKO-TEX.

Juego de Cama de fútbol Impreso en 3D con 1 Funda de Almohada, Funda de edredón de fútbol de Llama Azul y Hielo con Cierre de Cremallera, Funda de edredón de Microfibra Suave individual135 * 200 cm € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPRESIÓN DIGITAL: la tecnología avanzada crea productos avanzados. Esta funda nórdica utiliza principalmente tecnología de impresión digital 3D, lo que hace que el patrón se vea más claro y el color sea más brillante. Además, la mayoría de los patrones seleccionados son los patrones que le gustan al cliente. Por lo tanto, este juego de cama es el mejor regalo para tu familia y amigos.

MATERIAL DE MICROFIBRA: esta funda nórdica está hecha de material de microfibra 100% súper suave que lo mantiene cálido y cómodo durante todo el año.

CREMALLERA OCULTADA, DISEÑO DE CINTURÓN DE ESQUINA: diseño de cremallera metálica oculta, la cremallera es suave y duradera, no daña la piel. Con el diseño del cinturón de esquina, puede conectar el edredón y la funda del edredón para evitar resbalones y desempeñar un papel fijo.

FÁCIL DE CUIDAR: material lavable a máquina, hipoalergénico, antiácaros, material de fibra extrafina, sin bolas, más duradero. ¡Nuestras fundas nórdicas son lavables a máquina! Lave con agua fría, baje y seque, y planche si es necesario.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: La satisfacción del cliente es lo más importante para nosotros. Estamos seguros de que le gustarán nuestros productos, pero si no está 100% satisfecho, puede solicitar un reembolso. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a nuestro Servicio al cliente, le daremos una respuesta satisfactoria.

Funda Nordica Cama 90/105/135/150 Juveniles Chico La Torre Eiffel Bicicleta Corazón Microfibra Cremallera Juego De Cama Funda De Edredón Ropa De Cama 3 Piezas (Gris,Cama 135/150 (220 x 240cm)) € 38.00

€ 28.00 in stock 4 new from €27.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material del juego de edredón: hecho de microfibra cepillada 100% de alta calidad, tacto suave extremadamente relajado y funda de edredón doble de estilo duradero, elegante y sensual, para que se quede relajado toda la noche y hermosos sueños.

A. Tamaño de la ropa de cama individual: el juego de funda nórdica individual de 3 piezas contiene 2 funda de almohada (50 x 75 cm) + 1 funda nórdica (180 x 210 cm). B. Tamaño de la ropa de cama doble: el juego de funda nórdica doble de 3 piezas contiene 2 fundas de almohada (50 x 75 cm) + 1 funda nórdica (200 x 200 cm). C. Tamaño de la ropa de cama King: el juego de funda nórdica King de 3 piezas contiene 2 fundas de almohada (50 x 75 cm) + 1 funda nórdica (220 x 240 cm).

Diseño práctico de la funda nórdica: la ropa de cama de microfibra protege su edredón contra el polvo y la resistencia a la decoloración.

Fácil de cuidar: la funda nórdica es liviana y fácil de lavar. También se puede lavar por separado a temperatura regular y secar a baja temperatura. Además, no use lejía, ¡lo que hará que el color se desvanezca durante el lavado!

Servicio al cliente: Estamos comprometidos a brindarle productos de calidad y servicio al paciente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, contáctenos por correo electrónico. Le proporcionaremos una solución satisfactoria en 18 horas.

AYMAING Juego De Funda NóRdica Motivos De Graffiti, Funda NóRdica Estilo Hiphop 135x200 Cm, Funda De Almohada 80x80 Cm, Microfibra Suave € 37.59 in stock 1 new from €37.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Volumen de entrega: 2 fundas de almohada 80 x 80 cm 1 funda nórdica 135 x 200 cm

Material: Juego de cama están hechas de Poliéster Microfibra de buena calidad, la superficie es suave?no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

Impreso de alta calidad en un moderno diseño de graffiti: inspirado en el arte callejero moderno e inusual de Nueva York, ideal para habitaciones de adolescentes con temas de rock.

PRACTICAL: the concealed sewn-in branded zipper makes it easier for you to quickly put on and take off the Juego de cama.

Instrucciones de Cuidado: Fácil de limpiar, lavable a máquina a 30°C, no blanquear, buena resistencia a la abrasión.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible RODILES Cama de 105 Cierre con Botones. HIPOALERGENICA € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica color GRIS Y MOSTAZA. Reverso color GRIS. Cierre con BOTONES en la parte inferior asegurando un ajuste perfecto.

Incluye: Funda nórdica para cama de 105 ( 180 ancho X 220 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 125 )

Composición: Tejido calidad PREMIUM: 100% Microfibra cepillada de sensación muy suave. Posee la capacidad de conservar el calor corporal. Tejido hipoalergénico especial para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo. Repele con facilidad el pelo de las mascotas. La microfibra se caracteriza por ser realmente resistente e indeformable, y por su ciclo de vida largo. Garantía ANTI PEELING. No hace bolitas. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

Mantenimiento. Tejido muy fácil de lavar, duradero,no necesita planchado.No se arruga con los lavados.Recomendado lavar con agua fría.

LEBENGOOD Funda Nórdica Cama 90, con 2 Fundas Almohada, Funda de Edredón 90x190/200, Estampada, Reversible, Colcha Sábana,Nordicos Cama 90 Invierno, Funda nordica 160x260 (North Malva 90) € 28.90 in stock 1 new from €28.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE FUNDA NORDICA CALIDAD SUPERIOR - El juego de funda nordica de 2 piezas incluye 1 funda de 160x260 cm 1funda de almohada de 45x110 cm

El certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX es la etiqueta ecológica más utilizada en el mundo para garantizar que los productos textiles etiquetados han sido analizados ante más de 300 sustancias nocivas. La certificación se basa en el catálogo de criterios OEKO-TEX con fundamento científico y pruebas de laboratorio neutrales, teniendo en cuenta numerosas sustancias, tanto reguladas como no reguladas, que podrían ser perjudiciales para la salud, así como parámetros preventivos. En muchos casos, los valores límite establecidos para el STANDARD 100 by OEKO-TEX superan los requisitos nacionales e internacionales.

FÁCIL CUIDADO -Gracias a su composición de alta calidad. Cuentan con un tratamiento de alta calidad que reduce el encogimiento y sus características permiten ofrecer la máxima absorción. Gracias a su mercerización, tendrás una funda brillante durante mucho tiempo.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.Utilizar programs de lavado para ropa de color y usar detergentes especificos para color, prolongara su conservacion.

COMPOSICIÓN: 50% algodón - 50% poliéster OEKO-TEX de 144 hilos Tejido 30/30. Este tipo de tejido garantiza una gran durabilidad en la textura del mismo, asi como una granfacilidad para su lavado y fácil planchado.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible AVIONCITOS. Cama de 90 (150 Ancho x 260 cm. Largo). € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Acabado muy suave.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Juego De Funda Nórdica 140x200cm Impresión 3D Jugador De Baloncesto Juego de 3 Piezas de Ropa de Cama con Cierre de Cremallera Oculta Suave Antialérgica Microfibra con 2 Fundas de Almohada € 17.00 in stock 3 new from €17.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funda Nórdica Medidas】:1 funda nórdica 140x200cm,2 fundas de almohada 50x75cm.Fadun

【Funda Nórdica Material】:La funda nórdica hecha de material 100% de microfibra súper suave,ofrece lo mejor en transpirabilidad cómoda.Tejido antiarrugas suave,duradero y transpirable,la funda nórdica mantiene su edredón limpio,adecuado para todas las estaciones.Fadun

【Funda Nórdica Diseño De Moda】:Juego de cama impreso en 3D,patrones de moda.La cremallera oculta es conveniente para insertar y quitar el edredón.Simplemente cambie la funda de edredón para cambiar su decoración en cualquier momento.

【Facil Cuidar Funda Nórdica】:Material lavable a máquina,hipoalergénico,antiácaros,material de fibra extrafina,sin bolas,más duradero.Nuestras fundas nórdicas son lavables a máquina!Lave con agua fría,baje y seque,y planche si es necesario.

【Servicio Calidad】:Esta tienda ofrece servicios gratuitos de devolución y cambio.Si tiene alguna pregunta durante el uso,comuníquese con nosotros,le daremos una solución satisfactoria en 12 horas!

Funda Nordica Cama 90/105/135/150 Juvenil Niños Niñas Game Player Gamepad Decoración Lmpresión Microfibra Funda de Almohada Ropa De Cama 3D 2/3 Piezas Juego De Cama (Gamepad 4,Cama 80/90-155 x 220 cm) € 19.65

€ 18.00 in stock READ Los 30 mejores Mesa Y Sillas De Comedor capaces: la mejor revisión sobre Mesa Y Sillas De Comedor 5 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica para gamepad Diseño de moda: estas fundas nórdicas decorativas para gamepad hacen que tu dormitorio sea elegante y atractivo. La moda y los colores vibrantes seguramente alegrarán su dormitorio, una buena opción de regalo para usted, sus familias, sus hijos y sus amigos.

Tamaño de la funda nórdica para gamepad: 1 funda de edredón de 155 x 200 cm + 1 funda de almohada de 50 x 75 cm; Funda nórdica doble grande 200 x 200 cm + 2 fundas almohada 50 x 75 cm, funda nórdica extragrande 220 x 240 cm + 2 fundas almohada 50 x 75 cm (sin relleno).

Material de la funda nórdica para gamepad: microfibra de alta calidad, material liviano, cómodo, transpirable y duradero, que brinda la máxima sensación de suavidad a un gran valor y experiencia para dormir por la noche.

Características de la funda nórdica para gamepad: esta colección de ropa de cama se imprime mediante teñido reactivo, de colores vibrantes y sin problemas de decoloración. No daña tu cuerpo, bueno para la piel sensible.Cierre de cremallera oculto Es fácil y eficiente poner esta funda nórdica en tu edredón.

Cuidado de la funda nórdica de Gamepad: Colección de ropa de cama de lujo ultra suave y colección de hotel, lavar a máquina en frío, secar en secadora a baja temperatura, no usar lejía, creado con tela de fácil cuidado, este juego lavable a máquina es simple y fácil de cuidar en su propia casa.

Atrivm Juego de Funda Nórdica Compuesta por 3 Piezas. Tacto Muy Suave. Reversible. Fácil Planchado. Hipoalergénico (Cama de 90 cm, Azul) € 22.16 in stock 1 new from €22.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Premium: Extraordinario tejido de microfibras aterciopeladas que configuran todas las piezas de este set, para una magnifica experiencia en su descanso. Garantía de calidad.

Resistencia y Durabilidad: Tejido de microfibra de alta calidad, alta resistencia y durabilidad. Reversible.

Suavidad: Confeccionada sobre tejido con acabado premium que le otorga una máxima suavidad por ambas caras de la funda nórdica, la almohada y la bajera. Muy agradable al tacto y contacto con la piel, favoreciendo un plácido descanso.

Fácil de limpiar: Confeccionada sobre tejido de gran ligereza y fácil lavado, resistente a los procesos de lavado y sin arrugas, por lo que su limpieza se hace más cómoda y sencilla.

Secado Ultrarrápido: Tejido de secado ultra rápido, necesita mucho menos tiempo en secar tanto al aire libre como en secadoras automáticas, por lo que le aportará un mayor ahorro, tanto en tiempo como en dinero, al necesitar menos energía para su secado.

ED-Lumos Funda nórdica Microfibra Juego de Ropa de Cama 4 Piezas Cama 105cm Funda de edredón 180x220cm Sábana encimera 230x230cm Funda de Almohada 48x74cm Poliéster Rayas Gris Oscuro Naranja € 43.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: El producto está hecho de poliéster de buena calidad,por lo que la textura es suave.Usa ecnología activa de teñido e impresión.No hace daño al piel de los niños y adultos.Tela resistente a las arrugas,cierre con cremallera oculta para mantener el edredón en su sitio. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

El gris oscuro ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Dimensión: Funda de edredón 180x220cm Sábana encimera 230x230cm Funda de almohada 48x74cm

Fácil mantenimiento: Lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana y 2 fundas de almohada

10XDIEZ Funda nórdica Real Madrid 186001 - (Cama de 90cm - Blanco) - Colchas Juveniles para Cama Individual € 37.95 in stock 1 new from €37.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 50% Algodón - 50% Poliester - Contiene funda de nórdico y funda de almohada. Medidas: 150cm x 220cm (Cama de 90cm)

Funda nórdica cama de 90 juvenil del Real Madrid. Viste con orgullo los colores de tu equipo también casa. Producto Oficial del Real Madrid.

Tenemos la mejor propuesta para no pasar frío este invierno en casa, con la funda de edredón de los colores de tu equipo favorito.

Su ligereza y diseño la hacen perfecta para el descanso de los más pequeños. Cuidando hasta el último detalle, un edredón madridista sin precedentes.

Escudo del Real Madrid y pequeños detalles madridistas. Es reversible para dar un toque diferente a tu habiitación cuando lo desees.

Sibiles - Juego Funda Nordica Reversible con Botones Poli Algodón Multicolor Modelo Art (Cama 90 / 105, Esmeralda) € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Juego de cama compuesto por 2 piezas, Funda Nórdica Reversible + 1 o 2 fundas de almohada según medida.

✔ Funda del nórdico reversible con cierre mediante botones tipo "clic" en la parte inferior para evitar que el relleno se salga.

✔ Cama 90/105: Funda nórdica de 180x240 cm. + 1 ud Funda para almohada o cojín de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔ Cama 135/150: Funda nórdica de 240x240 cm. + 2 uds de Funda para almohadas individuales de 70 o 75 cm (Medida 45x75 cm)

✔Composición del tejido: 50% Algodón y 50% Poliéster .- Calidad: 144 hilos/m2. ✔Diseño estampado con un toque fresco y moderno que te encantará!

Sibiles - Funda Nórdica Infantil Juvenil Algodón Turco Eiffel Paris (160x220 cm - Cama 90/105) € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Funda nórdica de cama con estampado infantil y juvenil.

✔ Estampado a color con un diseño precioso.

✔ Medida de la funda nórdica 160x220 cm, para camas de 90 y de 105 de ancho.

✔ Incluye 1 funda de cojín decorativa de 50x75 cm.

✔ Tejido Premium de 100% Algodón Turco Ranforce, extrasuave y de garn calidad.

