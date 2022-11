Inicio » Electrónica Los 30 mejores funda galaxy s10e capaces: la mejor revisión sobre funda galaxy s10e Electrónica Los 30 mejores funda galaxy s10e capaces: la mejor revisión sobre funda galaxy s10e 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

NEW'C Funda para Samsung Galaxy S10e, Anti-Choques y Anti-Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para Samsung Galaxy S10e

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina y evita el amarilleo.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 4 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para Samsung Galaxy S10e, para garantizar una protección total.

JETech Funda Slim Compatible con Samsung Galaxy S10e, Carcasa Teléfono Delgado con Absorción de Impacto y Diseño de Fibra de Carbón (Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño con texturas de fibra de carbono para Samsung Galaxy S10e 5,8 pulgadas

Caso de TPU flexible con forma de panal de interiores y labio elevado de 1,2 mm protege la pantalla

Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Botones táctiles para la retroalimentación sólida y una prensa fácil

El paquete incluye: Funda para Samsung Galaxy S10e*1, tarjeta de servicio al cliente

X-level Funda para Samsung Galaxy S10e, Carcasa para Samsung Galaxy S10e Suave TPU Gel Silicona Ultra Fina Anti-Arañazos y Protección a Bordes Funda Phone Case para Galaxy S10e - Vino Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Suave TPU silicona carcasa diseñado específicamente para el Samsung Galaxy S10e, compatible con Protector Pantalla y admite carga inalámbrica (Qi)

[Suave]: La superficie mate antideslizante, previene las huellas dactilares y facilita el agarre del móvil

[Diseño de protección para el cuidado de la cámara]: Diseño especial para el orificio de la cámara más alto que su cámara para proteger por completo su cámara elevada

[Ajuste perfecto]: Los recortes precisos facilitan el acceso a los botones, altavoces, cámaras, interfaz de carga, garantizan una mejor sensibilidad

[Servicio de garantía]: Garantía de 180 días. Si por alguna razón no está completamente satisfecho con nuestros productos, no dude en contactarnos.

Spigen Funda Liquid Air Compatible con Samsung Galaxy S10E - Negro € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de TPU con patrón de droide exterior

Tecnología de Air cushion para la protección de todas las esquinas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Grabado interior de Spider Web para absorción de impactos.

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

kwmobile Carcasa Compatible con Samsung Galaxy S10e - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Violeta Burdeos € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Samsung Galaxy S10e.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante. READ Los 30 mejores Camara De Accion capaces: la mejor revisión sobre Camara De Accion

ivoler Funda para Samsung Galaxy S10e / S10 e, Carcasa Protectora Antigolpes Transparente con Cojín Esquina Parachoques, Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Choques Case € 6.95 in stock 2 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con Samsung Galaxy S10e / S10 e.

[Mantente Original] --- Su TPU transparente es antiamarilleante y permite mostrar el aspecto original de tu teléfono. Ligero y delgado, no agregue abultar a su teléfono. El diseño interno de pequeños puntos evita una marca de agua fea contra la parte posterior y los lados del teléfono. Además, es resistente a huellas.

[Diseño Resistente a Los Golpes] --- Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Pantalla y Protección de La Cámara] --- Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Ajuste Perfecto] --- Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar.

MyGadget Funda para Samsung Galaxy S10e en Silicona TPU - Carcasa Slim & Flexible - Case Resistente Antigolpes y Anti choques - Ultra Protectora Verde Oscuro € 6.90 in stock 2 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD CON : Samsung Galaxy S10e

PROTECTOR ANTI RAZONES - Las cases ultraresistente y graciosas ofrecen una máxima seguridad en las esquinas, protegiendo su celular de caídas. Cuenta con ranuras diseñadas especialmente para los espacios de conexión del móvil.

PROTECCIóN COMPLETA Y TRASERA - Su forma estable le dará alta resistencia en caso de arañazos y golpes. Este estuche non-slip, antishock y antipolvo, sin tapa le hará sentir un agarre seguro y duradero protege la cámara de su teléfono.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y ORIGINAL - La composición delgada y ligera de la cover ultrafina de plastico da un look personalizado a tu smartphone. Estructura antichoque al impacto que favorece la preservación de su teléfono.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

COPHONE - Funda para Samsung GALAXY S10E 100% Transparente 360 Grados de protección Completa Delantera Suave + Trasera rígida. Funda táctil 360 Grados antigolpes para GALAXY S10E € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñada especialmente para Samsung Galaxy S10e, nuestra carcasa integral (parte delantera flexible + trasera rígida) se adapta perfectamente a la forma de tu móvil

Carcasa que permite el acceso a todos los botones, así como a todas las conexiones y funciones

100% transparente (paso pequeño) Ofrece una claridad y resistencia incomparable a tu pantalla.

Muy fina y discreta, conserva el aspecto original de calidad y mantiene la experiencia táctil original

Resistente a golpes y arañazos, tu teléfono quedará como nuevo

FANFO Funda Samsung Galaxy S10e - Modelo Inteligente Fecha/Hora Ver Espejo Brillante tirón del Caso Duro con para el Samsung Galaxy S10e, Oro Rosa € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mirror Flip Case Material: la caja de Samsung Galaxy S10e espejo galvanizado está hecha de PC y cuero de PU, la parte delantera y trasera es para PC, el área de conexión es de cuero de primera calidad.

Función Sleep Wake: el teléfono duerme cuando la carcasa está cerca y se activa cuando la carcasa está abierta

Smart View ventana: La ventana en la parte frontal le permite contestar una llamada y comprueba la vez sin la necesidad de abrir la caja

Función de soporte y espejo: Inteligente Fecha/Hora Ver Funda de Espejo Flip Caso, ver una película o video en su teléfono fue facilitado por la tapa. Soporte integrado que le permite hacer, leer o ver películas en cualquier lugar, con las manos libres. También es un espejo de maquillaje.

360 grados Protección: Ofrece una excelente protección integral de 360 °. Todas las esquinas, los bordes, el frente y la espalda están completamente cubiertos.

Samsung Leather Cover, funda oficial para Samsung Galaxy 10e, color rojo € 15.00

€ 13.25 in stock 7 new from €9.15

3 used from €7.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Red

Marca del producto es Samsung

Producto de alta calidad

Dispositivos compatibles: productos de: Samsung Galaxy S10e

COODIO Funda Samsung Galaxy S10e con Tapa, Funda Movil Samsung S10e, Funda Libro Galaxy S10e Carcasa Magnético Funda para Samsung Galaxy S10e, Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta COODIO funda para Samsung Galaxy S10e Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono Samsung Galaxy S10e 5,8 pulgadas.

Esta funda móvil Samsung Galaxy S10e está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa Samsung Galaxy S10e incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda Samsung Galaxy S10e con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro Samsung Galaxy S10e es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

NEW'C Funda para Samsung Galaxy S10e Carcasa Silicona Transparente Alta y 2X Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S10e Cristal Templado - Antiarañazos € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego contiene 2 protectores de pantalla de vidrio templado para Samsung Galaxy S10e y una funda transparente para Samsung Galaxy S10e. Brinda la máxima protección.

⚠ NO COMPATIBLE CON : S10, S10 Plus

Ultra delgado y completamente transparente - TPU de silicona suave Estuche protector delgado y súper liviano, la belleza natural del diseño de su teléfono. Protector: absorbe los golpes y previene. Acceso completo a la interfaz de usuario, la lente de la cámara, el conector para auriculares, el altavoz y el micrófono. Permite recargar sin quitar la carcasa protectora.

Dureza muy alta, Resiste impactos hasta 9H (más duro que un cuchillo y una llave inglesa). Alta respuesta y alta transparencia.

Hecho de vidrio templado premium de alta calidad con un grosor de 0,33 mm con bordes redondeados. Solución ideal contra roturas: dureza extremadamente alta, protege la pantalla del teléfono de golpes y daños accidentales.

DASFOND Funda para Galaxy S10e, de Grado Militar, con Soporte de Anillo de Metal Mejorado [Soporte magnético] Compatible con Samsung Galaxy S10e, Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándar americano: 100% estándar de importación de Estados Unidos. RoHS antorizado. Adopta el nanorrevestimiento líder del mundo, hecho de materiales seguros y de alta calidad. Te da la protección completa en el uso diario del teléfono.

Compatible con: la funda a prueba de golpes es solo para S10e (no para S10).

Protección de grado militar: 15 pies de caída probada. El diseño en las 4 esquinas con tecnología Air-Cushion ofrece una mayor protección [200 %"] que las generales. Los labios elevados son 0,3 mm más altos que la cámara y la pantalla, protegen tu teléfono perfectamente incluso cuando estás mirando hacia abajo.

Soporte de anillo multifuncional: la resistente funda de teléfono S10e está diseñada con un soporte de metal giratorio de 360°, ideal para tener tu teléfono apoyado en un escritorio o encimera. Mientras tanto, puedes conectar directamente tu teléfono al soporte magnético del coche con él. Hay una placa de metal en la parte posterior, por favor, retira la funda mientras se carga inalámbrica.

El cliente primero: garantía de un año y servicio de reembolso de 180 días. Nuestro equipo profesional de servicio siempre está en línea para ayudar, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene una pregunta.

ORETECH Funda Samsung S10e, Carcasa Galaxy S10e con[Tecnología de cojín de Aire] Gel Suave Silicona TPU y Funda Trasera Transparente Funda para Samsung Galaxy S10e 2019-Negro 5.8" € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño fabuloso] Diseño de fondo transparente transparente no solo para mantener el aspecto original del Samsung Galaxy s10e 2019, sino también como prueba de su diseño y línea, perfectos y elegantes.

[Fácil agarre] el borde de TPU y la contraportada dura de la PC, bien diseñadas con la máxima fricción para el Samsung s10e, brindándote el máximo agarre para sostener tu teléfono GALAXY s10e.

[Tecnología de protección completa] Airbag antisísmico dentro de las cuatro esquinas para agregar protección contra caídas, absorción de impactos y un diseño alto para proteger el cuerpo del Samsung s10e, la pantalla y la lente de la cámara desde todos los ángulos de otoño.

[Precisión épica] Extremadamente bien diseñado para Samsung galaxy s10e, todos los botones son fácilmente accesibles con protección completa. Todos los puertos, sensores y tomas de Samsung s10e están disponibles con cortes extremadamente precisos, compatibles para carga inalámbrica.

[Diseño amigable para el usuario] Esta funda Samsung S10e diseñada con retroalimentación táctil sensible cuando presiona los botones, y el diseño delgado y liviano lo hace fácil cuando lo saca y saca de su bolsillo.

IMEIKONST Funda para Samsung Galaxy S10E, Lujo PU Cuero Billetera Carcasa con Soporte y Cartera para Tarjetas Magnético Antichoque Flip Case Compatible con Samsung S10E. Yellow XCH € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★[Compatible]: Solo para Samsung Galaxy S10E

★[Material]: Hecho de cuero Pu de calidad que es seguro y protector, peso ligero que se adapta perfectamente a su teléfono.

★[Función de pie de apoyo]: La función de soporte libera las manos cuando lee y mira. Puede ajustar diferentes ángulos de visión a su gusto.

★[Protección de cuerpo completo]: Proteja bien su teléfono del polvo, huellas digitales, abolladuras, rasguños y golpes.

★[Paquete]: 1 * Funda Flip Wallet de cuero PU. READ Los 30 mejores Funda De Movil capaces: la mejor revisión sobre Funda De Movil

ORNARTO Funda Samsung S10e,S10e Carcasa [Ultra-Delgado] [Ligera] Mate Anti-arañazos y Antideslizante Litetectora Sedoso Caso para Samsung Galaxy S10e(2019) 5,8 Pulgadas Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Diseñada especialmente para el Samsung S10e(2019) 5,8 Pulgadas, Compatible con Carga Inalámbrica.

Delgado pero Litetector: 0.7mm es fino y ligero, que destaca la línea y el diseño originales del Teléfono, Simple y Elegante, pero no es demasiado delgado para Liteteger tu móvil.

Recortes precisos: Diseño de la caja del teléfono es muy exacto, fácil acceso al todos los botones y al puerto de carga sin quitar la funda.

Sentimiento original: El uso de materiales PC de primera calidad sensación sedosa recubrimiento mate, mantiene la sensación conmovedora original del Samsung S10e(2019).

GARANTÍA: Liteporcionamos 365 días de garantía limitada.

REY Funda Carcasa Gel Transparente para Samsung Galaxy S10e, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Carcasa Gel Transparente para SAMSUNG GALAXY S10e, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

MEIVS Funda Compatible con Samsung Galaxy S10E, Ajustable Collar Correa de Cuello CordónCarcasa de Silicona-Verde Oscuro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lleva tu móvil de forma segura con este práctico MEVIS case con cordón para colgar en el cuello.Cuerda muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. Tiene una longitud de 1,4 m-1,5 m.

Fabricado con silicona seleccionada, La Funda con Cuerda está hecha de silicona, que protege su teléfono de arañazos.

Siempre Seguro:Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además, es ideal para usarlo en festivales y conciertos ¡Estarás mucho más cómodo!es su mejor opción de regalo o guárdelo usted mismo.

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que su teléfono más elegante.

El equipo de MEIVS proporciona productos de alta calidad y un servicio postventa integral.

SAMSUNG EF-RG970CLEGWW - Protect Cover, funda oficial para Samsung Galaxy 10e, color azul € 6.70 in stock 9 new from €6.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blue

Spigen Funda Liquid Crystal Compatible con Samsung Galaxy S10E - Transparente € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de TPU transparente

Tecnología de colchón de aire para la protección de todas las esquinas

Cobertura completa para resistencia a arañazos y caídas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

omitium Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S10e, Transparente Carcasa Galaxy S10e Funda con Correa Colgante Ajustable Case [Moda y Practico] [ Anti-Choque] TPU Cuerda Case Samsung S10e € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】: Carcasa para Samsung Galaxy S10e, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

【Cuerda de PPM】 La correa tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord) y es ajustable en longitud. es repelente a la humedad, resistente a la intemperie y apenas sucia.

【Posición Precisa Del Orificio】 Los recortes precisos facilitan el acceso a los botones, altavoces, cámaras y otros recortes de puertos, Todas las conexiones son de fácil acceso sin necesidad de quitar la Funda Samsung Galaxy S10e.

【Practico y Estilos】 Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos para que tengas una mayor comodidad.

【Nota】 Dado que nuestra cadena de teléfono es desmontable, los tornillos pueden aflojarse después de un uso prolongado. Por lo tanto, apriete los tornillos con regularidad. Si el tornillo se cae durante la utilización, contáctese con nosotros.

Lanhiem Funda Impermeable Samsung S10e, Carcasa Resistente Al Agua IP68 Certificado [Protección de 360 Grados], Carcasa para Samsung Galaxy S10e Compatible con Sensor de Huellas Digitales, Negro € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ID de huella dactilar de soporte: el protector de pantalla de plástico HD incorporado altamente sensible al tacto evita arañazos, daños y suciedad, tampoco afectará la sensibilidad al tacto; Soporta el desbloqueo ultrasónico de huellas dactilares.No aplicable 5G.

IPX8 Certified Waterproof: Funda impermeable perfecta compatible con Samsung S10e, extremadamente segura incluso después de 1000 veces la prueba de usar 6.6 pies bajo el agua durante 1 hora.NOTA: por favor, debe hacer una PRUEBA DE AGUA para probar su función a prueba de agua antes de poner la caja y el Samsung S10e en el agua.

Funda Protectora de 360 Grados: el diseño impermeable, a prueba de golpes, a prueba de polvo y totalmente sellado excede el estándar militar para adaptar cualquier actividad al aire libre; Con una correa de teléfono para llevar conveniente; Soporta carga inalámbrica.

Alta sensibilidad táctil: el protector de pantalla HD incorporado previene rasguños, daños y suciedad, tampoco afectará la sensibilidad táctil; La contraportada transparente mostrará la belleza de tu Galaxy S10e.

Instalación sencilla: el diseño de dos cubiertas (frontal / posterior) hace que sea rápido y fácil de instalar o quitar en segundos, adecuado para uso diario; ¡Garantía de un año!

kwmobile Carcasa Compatible con Samsung Galaxy S10e - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Frambuesa metálico € 7.49 in stock 2 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Samsung Galaxy S10e.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño, con un color metálico. Además, es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te da seguridad como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño metalizado natural y sencillo, y además, es fácil de colocar.

WYRHS Compatible con Samsung Galaxy S10e/S10 Lite Funda Suave TPU Silicona,Ultra Delgado Parachoques a Prueba de Golpes Resistente a Los Arañazos Carcasa de Telefono Anti-Caída Caso-Rojo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Está diseñado para Samsung Galaxy S10e/S10 Lite.

Con un cuerpo delgado de silicona TPU para garantizar un peso mínimo y una protección óptima.

Aspecto elegante y elegante para hacer que su teléfono sea especial.

Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, botones y puertos del teléfono inteligente.

Hecho de materiales de alta calidad, puede comprar una carcasa de teléfono de alta calidad a un precio razonable.

Cadorabo Funda para Samsung Galaxy S10e en Liquid Amarillo - Cubierta Proteccíon de Silicona TPU Delgada e Flexible con Antichoque - Gel Case Cover Carcasa Ligera € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Una protección de silicona que apenas se ve. Con tan sólo 1,2 mm de grosor, la funda ofrece a su teléfono móvil un aspecto casi sin cambios. Su teléfono móvil está bien protegido y de esta forma todos los detalles importantes de su teléfono inteligente quedan al descubierto. La funda de silicona TPU se ajusta de manera flexible a la forma del teléfono móvil y por lo tanto resulta apenas perceptible. ¡Esta cubierta de silicona es claramente superior en diseño a muchas otras fundas!

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente plástico TPU flexible. El material transparente (TPU / silicona) se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda, flexible y delgada cubierta de silicona proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360​​°. Las esquinas y bordes están totalmente cubiertos. La funda cubre la parte posterior del móvil por completo (excepto la cámara y, dado el caso, otros elementos importantes). El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Mediante el uso de un material blando, la funda ofrece, por ejemplo en comparación con una carcasa dura, una excelente amortiguación contra golpes.

INFORMACIÓN ADICIONAL: A pesar de la buena protección, recomendamos aplicar una película protectora para la pantalla. Esto proporciona una protección adicional contra arañazos en la pantalla y también se puede comprar en nuestra tienda. El teléfono inteligente que se muestra no está incluido en la entrega. Para Apple iPhone 7 / 7S / 8 / SE 2020. READ Los 30 mejores Samsung Galaxy S10 capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy S10

MRSTER Funda para Samsung Galaxy S10e, Estampado Mandala Libro de Cuero Billetera Carcasa, PU Leather Flip Folio Case Compatible con Samsung Galaxy S10e. LD Mandala Green € 11.98 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos Compatibles: Samsung Galaxy S10e

Este caso hecho de cuero de la PU de la alta calidad, material durable hace que usted puede utilizarlo por mucho tiempo;

La cierre magnética mantiene su teléfono y su tarjeta seguro están protegidos. Evita que la funda se abra y así protege la pantalla;

Con función soporte para ver los vídeos, escuchar música o navegar por Internet;

Recortes precisos para facilitar el acceso a todas los controles y características.

WATACHE Funda Galaxy S10E,Slim Fit Funda de TPU Suave para Trabajo Pesado con Soporte de Agarre de Anillo de Dedo de Metal Kickstand [Soporte para automóvil magnético] para Galaxy S10E,Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste exacto: solo compatible con Samsung Galaxy S10E de 5.8 pulgadas (versión 2019), no apto para Galaxy S10/ Galaxy S10E. Nota bondadosa: retire la carcasa mientras se realiza la carga inalámbrica.

Anillo de rotación de 360 ​​grados: cubierta de Galaxy S10E con soporte para el anillo, el anillo tiene giros giratorios de 360 ​​grados para un agarre seguro y un confort personalizado, manos libres y versatilidad.

Diseño de soporte: funda Galaxy S10E con soporte de pie, anillo de metal incorporado, doble como soporte de pie reforzado para una experiencia de visualización de manos libres.

Trabaje con el soporte magnético para autos: la placa metálica de hierro incorporada puede ser atraída por un soporte de montaje magnético para autos (NO INCLUIDO), sin pasos de instalación complejos, adsorción directa.

Elegante pieza única: ultra delgada pero duradera, hecha de material de TPU de primera calidad para una protección duradera, con un patrón interior de tela de araña para disipar el calor.

Funda Samsung Galaxy S10e, Flip Magnético Cuero Carcasa, Slim TPU Silicona Bumper Libro Tapa Funda, Ranura Tarjeta con Soporte Cover, Antigolpes Wellet Case para Samsung S10e Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibles】Funda compatible con Samsung Galaxy S10e Smartphone, comprueba tu modelo de teléfono antes de comprar.

【Simplifica tu vida】La funda Samsung Galaxy S10e completa con 2 ranuras para tarjetas y 1 monedero, podrás llevar tus tarjetas de crédito y dinero en efectivo, sin tener que llevar contigo la cartera, conveniente para tu viaje.

【Libera tus manos】Esta funda para Samsung Galaxy S10e está fabricada con inclinaciones soporte mientras se pliega en una posición stand para ver vídeos y escuchar música, muy conveniente.

【Progettato con precisione】Ritagli precisi,Facile da installare e rimuovere, ritagli con per fotocamera, ricarica, altoparlante, cuffie e pulsante di accensione senza estrarre il telefono dalla custodia.

【Material de alta calidad】Esta funda Samsung Galaxy S10e está fabricada en piel sintética y TPU, tiene cierre magnético, garantiza que el teléfono y las tarjetas se guarden de forma segura, protege su teléfono de caídas accidentales, golpes, polvo y arañazos.

iBetter para Samsung Galaxy S10E Funda, Fina de Silicona Funda, para Samsung Galaxy S10E (2019) Smartphone.Negro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda protectora de silicona TPU suave y duradera. Los estuches transparentes pueden mostrar la belleza original de un teléfono inteligente.

El ideal y el mejor estuche Samsung Galaxy S10 E es ideal para teléfonos móviles. Por favor, compruebe el modelo de su teléfono antes de comprar.

No hay olor a goma molesto. Fácil de limpiar, sin amarillear. Diseño trasero, antideslizante, sentirse bien

Este evento puede transmitir sentimientos maravillosos al mismo tiempo. Te da un buen toque y un fuerte agarre.

Máxima protección contra el polvo, la suciedad y la humedad. Delgado pero duradero, protege completamente su teléfono inteligente

Fetrim Funda para Galaxy S10E, Carcasa Shock Absorción de TPU y PC con Anillo de rotación Soporte para Samsung Galaxy S10E Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COMPATIBILIDAD] La funda protectora del teléfono está diseñada para [Samsung Galaxy S10E], y no es compatible con [Galaxy S10/S10 Plus/S10 5G] y cualquier otro modelo. Asegúrate de haber elegido los modelos adecuados antes de comprar.

[PROTECCIÓN MÁXIMA] TPU suave y elástica puede reducir eficazmente las influencia de los choques exteriores,material PC robusto de la tapa posterior para resistir a los golpes y los arañazo. ofrece protección en las 4 esquinas y protege el movil frente a choques y daños. tiene una elevación de 0.55mm para los bordes de la pantalla, y una de 0.55mm para la cámara para que no toquen directamente si cae al suelo.

[SOPORTE GIRATORIO] soporte de anillo de rotación de 360 grados, puedes ver películas simplemente sacando el soporte y poniendo el teléfono en el escritorio. Cuando tus manos están ocupadas pero aún necesitas llevar el teléfono, pon los dedos en el anillo. Es bastante conveniente llevar consigo.

[LA PLACA DE HIERRO INCORPORADA] la placa de hierro incorporada permite que la funda sea fácil de fijar al soporte magnético del coche. Extremadamente conveniente y excelente para llamadas telefónicas mientras conduces. (No incluye el soporte magnético para el coche).

[Ventanas precisas] Ventanas precisas para altavoces, cámaras y otros puertos funcionales, Permite el acceso fácil a todos los puertos y controles.

