Los 30 mejores funda de edredon capaces: la mejor revisión sobre funda de edredon

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de funda de edredon?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ funda de edredon del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - Funda Edredon 220x230cm con 2 Fundas de Almohada 40x75cm, 3 Piezas, Muy Suave € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (220x230cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (40x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco.

Utopia Bedding Funda Nordica Cama 150 - Microfibra Juego de Funda Edredon 230x220 cm y 2 Fundas de Almohada 50x75 cm (Gris) € 24.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET COPRIPIUMINO - Include 1 Copripiumino da 230x220 cm con chiusura a cerniera, 2 Federe da 50x75 cm con chiusura a cerniera; il piumino è venduto separatamente.

MICROFIBRA CEPILLADA - La tela de microfibra cepillada los hace suaves, transpirables, de hierro fácil, sin arrugas y resistentes a la decoloración y protege contra cualquier contracción después del lavado.

DURABLE - Su alta resistencia a la tracción lo hace fuerte, duradero y con menos probabilidades de romperse o rasgarse.

CIERRE PERFECTAMENTE COSIDO - El cierre se cose a la perfección para asegurar el edredón en su lugar.

FÁCIL DE CUIDAR - Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

Douceur D'Intérieur So Natural - Juego con funda de edredón y 2 fundas de almohada, algodon, estampado, Multicolor, 240 X 220 cm € 29.22

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Algodon

Multicolor

Dimensión funda de edredón: 240 x 220 cm

Dimensiones fundas de almohada: 63 x 63 cm

BESCH Juego de Funda Nordica 100% Microfibra de Poliester Suave 4 Piezas - Juego de Funda Edredónes 220x240cm y con 2 Funda de Almohada 50x75cm (Mármol) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% Poliéster.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores estampado complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de Funda Nordica Cama Reversible 150 lleva 1 funda edredon de 220x240cm con 2 Funda de Almohada 50x75cm y 1 Bajera de 150x200cm+30cm

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

La cómoda funda nórdica se vuelve más suave después de cada lavado. Gran resistencia y durabilidad. Resistente a la contracción, a la decoloración y al desgarro, lo suficientemente resistente como para soportar ciclos frecuentes de lavadora y secadora READ Los 30 mejores Aire Acondicionado Portatil Mini capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Portatil Mini

Funda Nordica Jacquard Cama 135/150 Bordado Shabby Chic, Juego de Fundas Nórdicas Bohemio Color Sólido 100% Microfibra Suave Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x70 cm, Beige € 53.99 in stock 2 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica con cremallera, fácil de poner y quitar del edredón, y los cuatro lazos en cada esquina de la funda nórdica mantienen el edredón en un lugar específico.

Hecho de chenille de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

El diseño geométrico vintage y shabby chic de la colección de fundas nórdicas de la casa de campo combina con varios estilos de decoración, crea más estilo y color en su dormitorio, perfecto para su elección en la decoración del hogar. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 70 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Funda de edredón hecha de material de fácil cuidado: lavar a máquina en frío en ciclo suave, secar en secadora a fuego lento y usar plancha tibia si es necesario, no usar lejía.

Funda Nordica para Cama 135/150 con Patrón Hojas Tropicales Doradas Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x75 cm Suave Juego de Ropa de Cama Fundas Nórdicas 100% Microfibra Oro Blanco € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cremallera en la parte inferior, lo suficientemente larga para colocar el edredón fácilmente y se cierra completamente; Lazos de esquina en las 4 esquinas, se pueden conectar a la colcha para mantenerla en su lugar.

Juego de cama de funda nórdica confeccionado en microfibra 100%, suave, transpirable, ligero y de fácil mantenimiento. El proceso de lavado lo hace cómodo y duradero. Tendrá una gran experiencia de sueño durante toda la noche con nuestro juego de funda nórdica.

El juego de funda nórdica con estampado le permite decorar su habitación de acuerdo con su propia idea, el color favorito aporta un aspecto fresco a su habitación, mostrando la alta calidad de vida. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 75 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Usamos tela premium duradera de fácil cuidado después de lavados frecuentes. Resistente al encogimiento, decoloración y rotura, lo suficientemente fuerte como para soportar ciclos frecuentes de lavadoras y secadoras.

Juego de 3 piezas de Interior Softness So Natural, estampado de 42 hilos en toda la prenda, algodón natural, 1 funda de edredón de 260 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm € 29.42

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica 240 x 220 cm - 2 fundas de almohada Almohadas 63 x 63 cm

Lavable a la máquina

Apto para secadora

Producto útil y práctico

Producto que combina tradición e innovación

Sienna Juego de Funda de edredón de Terciopelo Arrugado con Funda de Almohada Valencia, Color Gris carbón - Doble € 41.62 in stock 1 new from €41.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sienna Home Collection Valencia - Juego de funda de edredón de terciopelo arrugado con funda de almohada a juego. Aspecto elegante para cualquier dormitorio

Color: carbón, con un toque de color gris para un aspecto glamuroso y elegante

Tamaño doble: funda de edredón de 198 x 198 cm, fundas de almohada de 48 x 74 cm

Material: 100% terciopelo arrugado resistente, suave, transpirable y cómodo, con un reverso de microfibra de poliéster. Lavable a máquina a 40 °C. Apto para secadora

Incluye: 1 funda de edredón y 2 fundas de almohada a juego, juego perfecto para una noche de sueño relajante

AmazonBasics - Juego con funda de edredón, en microfibra, 200 cm x 200 cm, 50 cm x 80 cm x 2, blanco brillante € 18.37

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una funda de edredón (200 x 200 cm) y dos fundas de almohada (50 x 80 cm) de Amazon Basics, ambas en microfibra.

De microfibra de poliéster 100 % para resistencia y suavidad excepcional.

Tela resistente a las arrugas, cierre con botón oculto para mantener el edredón en su sitio.

El blanco ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Treer Juego de Ropa de Cama de 3 Piezas, Microfibra Suave Transpirable Moderno Tartán Juego de Fundas Edredón con 1 Funda Nórdica + 2 Funda de Almohada (Naranja Gris,Cama 150/160- 220x240cm) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El conjuntoes un juego de cama de 3 piezas. Incluye 1 funda de edredón (220x240cm) y 2 funda de almohada (50x75cm). Nota: Elige según el tamaño de la colcha, esta ropa de cama no incluye un edredón.

Funda nordica cuenta con diferentes estampados en dos caras, un lado patchwork de rayas gris naranja y otro en Naranja Impresión de Tartán. Le permite uso doble para integrar en su dormitorio perfectamente.

Diseño de cremallera invisible, no daña la apariencia, es cómodo para que su edredón entre o salga de esta funda nórdica. El interior de funda nórdica cama dispone de cuerdas para que el relleno no mueve fácilmente. El diseño de sobre para fundas almohada le ofrece la conveniencia durante el uso.

Material: Juego de cama están hechas de Poliéster Microfibra, suave, cómodo, transpirable, resistente al desgaste, duradero. Se puede aplicar a familias, escuelas, hoteles, etc. Se puede usar durante todo el año.

Fácil de cuidar y lavar: Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

PICTURESQUE 3pcs Juego de Funda Nórdica de Estampado de Mármol Funda de Almohada 220X240cm Morado € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cama 150】Funda edredón: 220 cm x 240 cm / 86,61 "x 94,49", funda de almohada:50 cm x 70 cm / 19.6 "x 27.5". Adecuado para cama king estándar. Paquete que incluye: 1 funda de edredón + 2 fundas de almohada.

【TEJIDO DE ALTA CALIDAD】 Hecho de material de poliéster 100% microfibra para una experiencia lujosa, suave y lujosa, pero resistente a las arrugas y al desvanecimiento, el tejido tiene un tacto suave. Darte un sueño cálido y de buenas noches. Además, nuestros productos son amigables con la piel. Los niños o las personas con piel sensible pueden usarlos a gusto.

【DISEÑO DE MODA Y ELABORACIÓN DEL TRABAJO】 Hay 5 colores que puede elegir. Fácil de combinar con la decoración de los alrededores. La exquisita envoltura de bordes protege la cubierta del edredón de manera más efectiva, cada costura muestra nuestro detalle. Es una opción decente para dar como regalo de inauguración a otra persona.

【DES DESECHO CONVENIENTE】Cierre de cremallera: La funda nórdica tiene lazos interiores y un cierre de cremallera. Puedes poner esta funda de edredón en tu edredón fácilmente. Eslabones de esquina: mantenga su inserto de edredón en su lugar, la colcha y el edredón para que no se deslicen y asegúrelos en el lugar correcto. Aspecto sin costuras: la gran artesanía tejida hace que su funda de edredón sea duradera para que dure más tiempo de uso Nota: no hay edredón dentro del edredón.

【FÁCIL DE CUIDAR】 Fácil de limpiar el polvo y la suciedad de la superficie. Lavado suave y frío al revés. Retire rápidamente de la máquina. No secar en secadora. Línea seca de adentro hacia afuera. Hierro caliente si es necesario. No lavar en seco.

Sleepdown Juego de Funda de edredón Reversible Suave y Sencillo con diseño geométrico Azul de Cachemira con Fundas de Almohada, King (220 x 230 cm), Tamaño matrimonio € 29.09 in stock 1 new from €29.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ropa de cama de 3 piezas para cama King

El juego de funda de edredón para cama King es reversible e incluye 2 fundas de almohada y 1 funda de edredón. El juego de cama King mide aproximadamente: 230 x 220 cm (funda de edredón) y 48 x 74 cm (funda de almohada)

Material: 50 % algodón y 50 % poliéster

Instrucciones de lavado: sigue las instrucciones de lavado de la etiqueta

- -

Douceur d'Intérieur - 1641046, Funda De Edredon 2 Personas, 260 X 240 Cm, Romeo, Estampado 57 Hilos Allover € 32.17

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Algodon

Color: Sin

Dimensión : 260 X 240 Cm

Juego de Funda Nordica 100% Microfibra Reversible Cama 135/150 Suave Fundas Nórdicas Color Sólido Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x70 cm, Azul Pato / Broncearse € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cremallera es conveniente para colocar el edredón por dentro y por fuera, ahorra tiempo después de múltiples usos y lavados. Las ataduras de esquina seguras evitan que la colcha de la funda nórdica se mueva.

Hecho de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

Obtenga dos colores en una funda nórdica: el juego de cama reversible tiene dos colores diferentes en dos lados, puede elegir cualquier color como prefiera, combina con varios estilos de decoración, crea más estilo y color en su dormitorio. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 70 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

El material de nuestra funda de edredón es muy fácil de cuidar, resistente a la decoloración y a las arrugas, se puede lavar a máquina en agua fría con ciclo suave, secar en secadora a fuego lento y no usar lejía.

Vivilineneu Juego de Ropa de Cama 150, 3 Piezas Juego de Sabanas de Fibra de Poliéster 240x220cm, Fundas Nordicas Cama Gris Blanco Celosía, Incluye 1 Funda de Edredón y 2 Fundas de Almohada € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño】 Juego de fundas de edredón de calidad con impresiones clásicas clásicas británicas simples, combina perfectamente con cualquier decoración del hogar. En el interior con lazos de esquina fáciles de cerrar, lo que hace que sea fácil de poner y quitar.

【Material】Polyester 100% poliéster seleccionado, suave y transpirable, duradero y cómodo. Nuestras colecciones de ropa de cama están hechas para un servicio prolongado.

【3PCS】 Incluye 1 funda nórdica (240x220cm) y 2 fundas de almohada (75x50cm). Sin edredón ni edredón.

【Cremalleras y corbatas】Cierre con cremallera, conveniente para poner y quitar su edredón; lazos de esquina para mantener el edredón en su lugar.

【Cuidado fácil】 Lavar a máquina en agua fría con colores similares. Secar en secadora baja. READ Doireann Garrihy comparte la hilarante historia de papá de vacaciones en España

COTTON ARTean Funda nordica ALGODÓN ORGANICO Reversible LEZO Beige Cama de 135 Incluye Funda nórdica 220x220 + 1 Funda de Almohada + sábana Bajera Ajustable. 100% ALGODÓN ORGÁNICO. Certificado Gots. € 59.90 in stock 1 new from €59.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: ALGODÓN ORGÁNICO 100% de 144 HILOS

Incluye: Funda nórdica para cama de 135 ( 220 ancho X 220 cm largo)+ 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 155 )+ sabana bajera ajustable 135 X 190/200 + 30 cm. APTA PARA COLCHONES DE HASTA 30 cm. DE ALTURA. Cierre con botones.

El algodón orgánico aporta una textura suave y natural libre de productos químicos, contribuyendo a un descanso más natural. En el cultivo del algodón orgánico NO se utilizan insecticidas, pesticidas ni fertilizantes químicos. Los productos fabricados por COTTON ARTEAN están diseñados en Europa y fabricados siguiendo normas con estrictos estándares de calidad y seguridad, tanto para el medio ambiente como para las personas.

Lavado máquina programa suave máx. 30°C. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil. Lavar por separado. NO DEJAR EN REMOJO.

IMPORTANTE: Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS.

ZOLLNER Juego de Funda de edredón y cojín Forro Polar, Cama 90 cm Gris 135x200 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD. Los productos del especialista textil ZOLLNER son sinónimo de calidad en los sectores de la hostelería y la gastronomía en Alemania. Clientes de toda Europa corroboran la calidad y durabilidad de nuestros textiles.

TACTO MUY SUAVE. La funda para nórdico de cama individual y el almohadón de 80x80 cm son de tacto aterciopelado y esponjoso, ideal para acurrucarse en las noches frías. Está realizada en poliéster 100%. Con un gramaje de 180 g/m².

CARACTERÍSTICAS. Las fundas disponen de una cremallera para que el cambio de la ropa de cama sea sencillo y el edredón y el cuadrante permanezcan en la funda sin salirse.

VENTAJAS. Da a tu dormitorio un aire nuevo con el juego de cama gris antracita, que combinará a la perfección con los colores de tu hogar. Más abrigado y confortable que la franela y otros tejidos.

LAVADO. Se puede lavar a máquina hasta 30°. No es apto para secadora. Por supuesto, dispone de certificado OEKO-TEX (BJ025 187873 TESTEX).

AmazonBasics - Juego con funda de edredón, en microfibra, 230 cm x 220 cm, 50 cm x 80 cm x 2, negro € 18.31 in stock 1 new from €18.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una funda de edredón (230 x 220 cm) y dos fundas de almohada (50 x 80 cm) de Amazon Basics, ambas en microfibra.

De microfibra de poliéster 100 % para resistencia y suavidad excepcional.

Tela resistente a las arrugas, cierre con botón oculto para mantener el edredón en su sitio.

Negro ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Sleepdown Juego de Funda de edredón con Fundas de Almohada de Forro Polar, Color Rosa, Suave, cálida, cálida, cálida, con Fundas de Almohada, súper King (260 x 230 cm) € 45.38

€ 35.84 in stock 1 new from €35.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de ropa de cama de forro polar de lunares, color rubor, tamaño Super King

Este juego de cama contiene: juego de edredón y funda de almohada a juego [edredón de 220 x 260 cm, fundas de almohada de 48 x 74 cm)

Ropa de cama oficial Sleepdown diseñada en Reino Unido, parte de la gama de ropa de cama de forro

Para ver la gama completa de juegos de cama y edredón, visita la tienda oficial de Sleepdown.

Fabricado en verde por OEKO-TEX, producido éticamente bajo las regulaciones internacionales, es una etiqueta de consumo rastreable para textiles sostenibles que garantiza que la gama de ropa de cama de Sleepdown sea respetuosa con el medio ambiente.

WAVVE Funda Nórdica para Cama 150/135, Funda de Microfibra para Edredón 220x240 cm con 2 Fundas para Almohada 40x75 cm, Suave y Transpirable (240x220 cm, Blanco, 2pcs) € 24.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

2 used from €23.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad excelente: Este juego de funda de edredón está hecha de microfibra de alta calidad y se lava a alta temperatura durante el proceso de producción, por lo que puede usarla con confianza. Es muy transpirable y suave, puede evacuar la humedad, manteniendo la tela seca y cómoda para un buen sueño. Se puede usar durante todo el año.

Tecnología exquisita: La cubierta de edredón es procesada por tecnología especial. El color de la tela se ve más suave. No es fácil de pillar, deformar, desvanecer ni encoger, más lavable y duradera. No se endurece después de lavar con frecuencia.

Mantenimiento: Se puede lavar y secar a máquina a baja temperatura (debajo de 30℃), pero no planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía.

Juego de fundas: Incluye 1 funda de edredón (220 x 240 cm) y 2 fundas de almohada (40 x 75 cm). El tamaño de la funda de edredón es suficiente grande para adaptarse a su edredón alternativo. La cremallera es fácil de cerrar y los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se resbale.

Nota: La ropa de cama se puede limpiar a máquina con agua fría, pero no secar en secadora, ni planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía. Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que se desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos.

Sleepdown 5056242748175 Juego nórdica Reversible y Funda de Almohada de fácil Cuidado, Color Gris, tamaño King (220 x 230 cm), Algodón, Matrimonio € 31.42 in stock 1 new from €31.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale a tu dormitorio un aspecto fresco y moderno con este juego de funda nórdica reversible de bloque de color.

Este juego de cama contiene: juego de edredón y fundas de almohada a juego King (edredón de 220 x 230 cm, fundas de almohada de 48 x 74 cm)

Ropa de cama oficial de Sleepdown diseñada en Reino Unido, parte de la gama Essential Bedding

Para una gama completa de juegos de ropa de cama y edredón, visita la tienda oficial de Sleepdown.

Fabricado en verde por OEKO-TEX. Producido éticamente bajo las normas internacionales, es una etiqueta de consumo rastreable para textiles sostenibles que garantiza que la gama Sleepdown Bedding sea respetuosa con el medio ambiente.

Douceur D'Intérieur 1640987, Juego de cama para 2 personas - Funda nórdica + 2 fundas de almohada - Estampado Quadro de 220 x 240 cm € 29.42

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Algodon

Color: Sin

Dimensión : 240 X 220 Cm

Sleepdown Juego de Funda de edredón de 2 Tonos con Textura de Forro Polar de Piel sintética, cálido, súper Suave, con Fundas de Almohada, 220 cm x 260 cm, Color Gris € 78.77 in stock 1 new from €78.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale a tu dormitorio un aspecto fresco y moderno con este juego de funda de edredón de forro polar de dos tonos texturizados.

Este juego de cama contiene: juego de edredón y dos fundas de almohada a juego Super King (edredón de 220 x 260 cm, fundas de almohada de 48 x 74 cm)

Ropa de cama oficial Sleepdown diseñada en Reino Unido, parte de la gama de forro polar

Para una gama completa de juegos de ropa de cama y edredón, visita la tienda oficial de Sleepdown.

Fabricado en verde por OEKO-TEX. Producido éticamente bajo las normas internacionales, es una etiqueta de consumo rastreable para textiles sostenibles que garantiza que la gama Sleepdown Bedding sea respetuosa con el medio ambiente.

Tufted Funda Nordica Bordado 100% Microfibra Suave Cama 135/150 Shabby Chic Bohemia Traspirante Funda Edredon 220x240 cm y 2 x Fundas de Almohada de 50x75 cm Juego de Fundas Nórdicas Boho Blanco € 57.99 in stock 2 new from €57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cremallera es conveniente para colocar el edredón por dentro y por fuera, ahorra tiempo después de múltiples usos y lavados. Las ataduras de esquina seguras evitan que la colcha de la funda nórdica se mueva.

Juego de cama de funda nórdica confeccionado en microfibra 100%, suave, transpirable, ligero y de fácil mantenimiento. El proceso de lavado lo hace cómodo y duradero. Tendrá una gran experiencia de sueño durante toda la noche con nuestro juego de funda nórdica.

El juego de funda de cama con chevron bordado y patrón cuadrado decora su dormitorio con su propia idea, el color favorecido le da un aspecto fresco a su dormitorio, mostrando el estilo de vida de alta calidad. ATENCIÓN: El patrón de la funda de almohada es parte de la funda nórdica, es aleatorio.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 220 x 240 cm con 2 x Fundas Almohada de 50 x 75 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Usamos tela premium duradera de fácil cuidado después de lavados frecuentes. Resistente al encogimiento, decoloración y rotura, lo suficientemente fuerte como para soportar ciclos frecuentes de lavadoras y secadoras.

Juego Funda Nordica Cama 135/150 con Patrón de Hojas Tropicales, Funda Edredon 240x260 cm Microfibra Suave Transpirable y 2 x Fundas de Almohada de 65x65 cm, Fundas Nórdicas Verde € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica con cremallera, fácil de poner y quitar del edredón, y los cuatro lazos en cada esquina de la funda nórdica mantienen el edredón en un lugar específico.

Hecho de microfibra 100% premium, la ropa de cama de funda nórdica es súper suave y transpirable. Resistente a las arrugas y a la decoloración. Nuestras sábanas le permiten una experiencia de sueño suave y confortable.

Patrón de impresión de hoja de plátano tropical en el juego de cama irá perfectamente con tu dormitorio. El diseño único le brinda un impacto visual y una sensación de frescura a primera vista.

El paquete incluye: 1 x Funda Edredón 240 x 260 cm con 2 x Fundas Almohada de 65 x 65 cm. Nota: No incluye almohada y edredón. ¡SÓLO fundas de edredón y fundas de almohada!

Utilizamos tela duradera de primera calidad con resistencia a la contracción y la decoloración, de fácil cuidado después de lavados frecuentes. Resistente al encogimiento, a la decoloración y al desgarro, lo suficientemente resistente para soportar ciclos frecuentes de lavadoras y secadoras. READ Heroicos recién casados ​​de RI en España rescatan hasta 20 bebés de un edificio en llamas: 'El instinto se hizo cargo'

Simple&Opulence Juego de Funda de Edredón de Lino 100% Lavado a Piedra, Bordado Sólido, 1 Funda de Edredón y 2 Fundas de Almohada 50 x 75cm,260 x 220cm,Blanco € 145.99 in stock 1 new from €145.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juego de valor】: los lujosos juegos de cama de 3 piezas contienen 1 funda de edredón y 2 fundas de almohada a juego. Super King 260 x 220 cm, funda de almohada: 50 x 75 cm (Nota: este producto no incluye el edredón interior). Si necesitas una sábana encimera extra a juego, busque: B087WP25ZG

Diseño de moda francesa: esta funda de edredón tiene hilo de bordado sólido alrededor de tres lados, la funda de almohada tiene el mismo hilo de bordado alrededor de los cuatro lados. El estilo simple y clásico le da a tu habitación un aspecto elegante y limpio. La hermosa ropa de cama de lino será más suave después del lavado y tendrá un aspecto naturalmente arrugado.

Ventajas del material: el lino tiene las ventajas de una rápida absorción y liberación de la humedad, lo que es bueno para las personas sudorosas, la tela también tiene buena disipación del calor, transpirabilidad, antiestática, etc. La tela de lino no es endeble, ni áspera, cálida para el invierno, fresca para el verano. Después del lavado, las características naturales del lino todavía se pueden conservar, y se volverá más agradable al tacto.

Detalles dulces: nuestra funda de edredón tiene 4 lazos en las esquinas en el interior, lo que evita que el edredón se deslice, el cierre de botón tiene una funda plegada que ayuda a proteger los botones de que se suelten, por lo que puedes estar seguro por la noche y tener un sueño cómodo y profundo.

Instrucciones de uso: lavar a menos de 60 °C. No utilizar detergente que contenga blanqueador o blanqueador. Planchar a temperatura media. Secar en secadora a temperatura media. Lavar con colores similares, lavar colores oscuros por separado.

Aisbo Funda Nordica Cama 150/135 - Juegos de Fundas Edredónes Baratas 220x230 cm Blanca con 2 Fundas de Almohada 50x75cm de Microfibra € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta funda de edredón se puede usar durante todo el año y viene en una bonita y discreta gama de colores que no pierden intensidad lavado tras lavado;Una opción delicada de una suavidad excepcional.

Incluye una funda de edredón de 220 x 230 cm y una funda de almohada estándar de 50 x 75 cm.

Después de un lavado a 40 °C, sale de la lavadora prácticamente seca;Conserva la suavidad sin necesidad de plancha.

La funda de edredón se cierra con una cremallera, mientras que la de almohada tiene un cierre tipo sobre; ambas son fáciles de quitar y poner para lavarlas; 4 tiras en las esquinas para que no se mueva el edredón.

Tiene 10 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación y 2 años de garantía de devolución y de sustitución.

ENCOFT 3 Piezas Juego de Funda de Edredón 220x240cm + 2 Fundas de Almohada 50x75cm en 100% Poliéster Estampada Rama de árbol Ropa de Cama Suave Reversible Gris Beige € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño --- Esta ropa de cama incluye 1 x funda de edredón de 220x240cm y 2 x funda de almohada de 50x75cm. Tamaño adecuado para la mayoría de las camas dobles. Nota: debe medir bien su colcha para elegir el tamaño correcto.

Material --- Hecho de 100% telas de poliéster de superior calidad, la superficie de fundas para edredón es cómodo y suave. No hace daño al piel de los niños y adultos.

Down Tie --- Hay 4 cuerdas de amarre en las esquinas del interior de nuestra funda de edredón king, por lo que puede colocar el edredón o la colcha. Y también se puede quitar fácilmente para lavar.

Doble Cara --- Nuestros juegos de fundas nórdicas están diseñados con una doble cara que se puede utilizar. Versión A en color gris y versión B en color beige, y hay ramas de árboles en esta suave tela, es muy hermosa y elegante.

Consejos de Lavado --- Este juego de cama es lavable, puede lavarlo en la lavadora o a mano, la temperatura de lavado no supera los 30 grados, es mejor lavar en reversa. No usa blanqueador.

Rapport Juego de Funda de edredón 100% algodón Cepillado Lomond, Azul, Doble, Doublé € 29.52 in stock 2 new from €29.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de edredón doble y funda de almohada a juego

Tamaño: doble (200 x 200 cm); color: azul

Materiales: 100% algodón cepillado

Instrucciones de cuidado: lavable a máquina, lavar antes del primer uso, colores oscuros por separado

Diseño británico

DOTBUY Juego de Funda de Edredón, 3 Piezas Funda Nórdica Microfibra Juego de Cama Cremallera Funda de Almohada (Cama 150-220x240cm, Rosa roja) € 31.98 in stock 1 new from €31.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: Microfibra, super suave y confortable, resistente a las arrugas, duradero y ligero. Fácil de lavar y entra en la secadora sin contracción.

❤Elegante pero duradero: artesanía en telas de alta calidad, buen punto de costura, tecnología activa de teñido e impresión, decora tu habitación a la perfección

❤Artesanía de tela de calidad superior, buena puntada de costura, tecnología activa de impresión y teñido, cierre ocultado con cremallera, de modo que usted puede poner su propio Comforter relleno en la tapa.

❤Tamaño incluidos: Cama 90 - 1 * Funda de edredón: 150cm x 200cm, 2 * Funda de almohada: 50cm x 75cm; Cama 135 - 1 * Funda de edredón: 180 cm x 220 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm; Cama 150 - 1 * Funda de edredón: 240 cm x 220 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm. 200x200cm -1 * Funda de edredón: 200 cm x 200 cm, 2 * Funda de almohada: 50 cm x 75 cm . sin relleno.

❤Nota: esta ropa de cama no incluye un edredón,,Instrucciones de lavado: lavar a máquina a menos de 30 C, no lavar con otro paño oscuro, ciclo suave.

