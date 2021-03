Los 30 mejores Funda Bq X Pro capaces: la mejor revisión sobre Funda Bq X Pro

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Bq X Pro?

REY Funda Carcasa Gel Transparente para BQ AQUARIS X/BQ AQUARIS X Pro, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para BQ AQUARIS X / BQ AQUARIS X PRO, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

kwmobile Funda Compatible con bq Aquaris X/X Pro - Carcasa de TPU Silicona - Protector Trasero en Negro Mate

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con bq Aquaris X / X Pro.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te da seguridad como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además es gruesa y resistente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño natural y sencillo, además de ser fácil de colocar.

kwmobile Funda movil Compatible con bq Aquaris X/X Pro - Carcasa de Cuero sintético - Case en Negro

Amazon.es Features MATERIALES: El cover cuenta con plástico duro en su interior. Por fuera su piel sintética ofrece una protección extra ante golpes y arañazos.

TAPA Y CIERRE MAGNÉTICO: Gracias al cierre magnético podrás cerrar tu smartphone sin ningún problema. La pantalla de tu teléfono móvil se mantendrá protegida.

COMPATIBILIDAD: Es adecuada para: bq Aquaris X / X Pro.

UNA CUBIERTA SOBRIA: La funda de cuero artificial cuenta con un diseño clásico y elegante. Todos los botones y conexiones quedarán operables.

PROTECTOR RESISTENTE: Este estuche flip es de larga duración y de gran calidad. ¡Aprovecha todas sus ventajas!

REY 3X Funda Carcasa Gel Transparente para BQ AQUARIS X - X Pro, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Amazon.es Features Pack de 3 Fundas diseñadas por Electrónica Rey para BQ AQUARIS X / X PRO

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

kwmobile Funda Compatible con bq Aquaris X/X Pro - Carcasa de Cuero sintético Magnolias - con Tarjetero

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con bq Aquaris X / X Pro.

FINO CUERO ARTIFICIAL: El cover plegable estilo billetera cuenta con una apariencia elegante debido a su fabricación en cuero de imitación. ¡Protege tu teléfono móvil con estilo!

ESPACIO PARA TARJETAS: La funda tiene compartimentos para poner tarjetas y documentos de identidad.

CIERRE MAGNÉTICO: Gracias al broche magnético, podrás cerrar la tapa del protector y proteger también la pantalla de tu Smartphone. ¡La seguridad primero!

UNA MEJOR VISUALIZACIÓN: El soporte permite que tu bq Aquaris X / X Pro se pueda apoyar para que tengas una mejor visualización de tus archivos multimedia. Además gracias a este apoyo, el móvil no se resbalará.

Cadorabo Funda Libro para BQ Aquaris X Pro en Negro Antracita - Cubierta Proteccíon con Cierre Magnético, Tarjetero y Función de Suporte - Etui Case Cover Carcasa

Amazon.es Features DISEÑO: Elegante cuero sintético en estilo cierre magnético invisible. La tapa se puede abrir/doblar hasta 360° y, por lo tanto, no estorba al hablar por teléfono o al escribir. Gracias al cuero sintético seleccionado y sus colores lujosos la funda es perfecta para una impresión seria. La carcasa integrada de TPU silicona se adhiere firmemente en la tapa y le da a su teléfono inteligente un ajuste perfecto.

FUNCIÓN: La funda tiene un compartimiento para tarjetas y una puerta frontal magnético. Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) El teléfono se inserta en la carcasa de plástico pegada a la funda y se puede quitar fácilmente, cuando sea necesario.

CALIDAD: Se han elegido los mejores criterios para confeccionarla de manera robusta, resistente y duradera. La funda para el móvil está completamente cosida alrededor y, por dentro, forrada con una suave piel sintética. Durante el proceso de elaboración se ha prestado atención a todo: costuras limpias, cavidades limpias, esquinas y bordes limpios. Para la fabricación se utilizaron selectos y robustos cuero de imitación y plástico.

PROTECCIÓN: La funda ofrece una muy buena protección integral. Tanto la pantalla como la parte trasera están bien protegidos en esta funda. La carcasa silicona ofrece una protección adicional para las esquinas y los bordes del teléfono móvil. Gracias a la cerradura magnética, el teléfono inteligente queda también protegido, por ejemplo, dentro de un bolso de mano.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

kwmobile Funda Compatible con bq Aquaris X/X Pro - Carcasa de TPU y Sol hindú en Azul/Rosa Fucsia/Transparente

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con bq Aquaris X / X Pro.

UNA GRAN FLEXIBILIDAD: El protector trasero es especialmente elástico, suave y ligero.

SEGURIDAD GARANTIZADA: El case posterior para Smartphone protegerá muy bien tu teléfono inteligente. Tiene un diseño que hará resaltar tu móvil, dando a tu dispositivo un aspecto único y una gran protección.

SUPERFINA: Esta cubierta protectora slim es delgada, fina y encajará a la perfección. Es también robusta y dura, lo que hará que sea resistente a golpes.

ALMA HIPPIE: El diseño del sol de la India parece haber sido dibujado con henna. El estilo natural y vintage es parecido a un mándala.

Amazon.es Features Diseño específico para tu terminal.

Orifícios para conexiones, cámara, flash y sensores.

Son fáciles de colocar y retirar.

Fabricadas en material resistente y duradero.

Ligeras

Amazon.es Features En Stock. Envío desde ESPAÑA.

Envío Gratis por Correo Ordinario SIN Número de Seguimiento.

Envío Urgente Disponible por Correos Express

Amazon.es Features Funda Protectora gel TPU Termoplástico ultra fina de 0,5mm de espesor para BQ AQUARIS X / X PRO.

El TPU Termoplástico Policloruro de Vinilo es un material de Alta calidad, suave, resistente, lavable, indeformable y muy duradero. Las fundas de gel TPU tienen una elevada resistencia a la abrasión, junto con una baja densidad (1,4 g/cm3), buena resistencia mecánica y al impacto, lo que las hace ideal para la protección de tu terminal.

Es una funda de Alta Calidad, muy Resistente, que protegerá tu terminal contra golpes y arañazos durante largo tiempo. Se ajusta perfectamente a tu móvil y permite un acceso total a los controles y conexiones sin quitar la funda. En comparación con la silicona esta funda es más dura al tacto pero mantiene su flexibilidad.

En Stock. Envío desde ESPAÑA. Envío Gratis por Correo Ordinario SIN Número de Seguimiento. Envío Urgente Disponible por Correos Express.

kwmobile Funda Compatible con bq Aquaris X2 / X2 Pro - Carcasa móvil de Silicona - Protector Trasero en Oro Rosa Metalizado

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con bq Aquaris X2 / X2 Pro.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño, con un color metálico. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te da seguridad como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño metalizado natural y sencillo, y además, es fácil de colocar.

Amazon.es Features En Stock. Envío desde ESPAÑA.

Envío Gratis por Correo Ordinario SIN Número de Seguimiento.

Envío Urgente Disponible por Correos Express

YOSH Funda Impermeable Móvil IPX8 Universal 2 Unidades, Bolsa para Móvil Estanca a Prueba de Agua para iPhone 12 Pro MAX 11 XR X 8 7 Galaxy Note 20 S20 Xiaomi Poco X3 Huawei Mate40 Pro hasta 7''

Amazon.es Features Resistencia Superior Al Agua:IPX8,le permite bucear a 30 m de profundidad de agua. Todas nuestras funda impermeable móvil son sometidas a la prueba de inmersión en agua durante un mínimo de 2 horas para una total seguridad de todos nuestros usuarios.

Tamaño Universal: Compatible con todo tipo de teléfonos móviles de longitud diagonal inferior a 6 pulgadas. Tales como el iPhone ,Samsung,LG, Xiaomi, Huawei,etc. Ofrecer espacio adicional para tarjetas de crédito, dinero en efectivo, pasaporte también.

Flexibilidad: Es transparente en dos lados para que pueda tomar fotografías con la cámara frontal y posterior de su móvil. También puede enviar mensajes, revisar el correo y contestar el teléfono.

Resistente: Protege tus objetos personales del agua, la nieve, el polvo. Puedes disfrutar de tus actividades de exterior preferidas tales como buceo, correr, surfear, viajar,ect. Además,puedes ponerlo alrededor del cuello, muy fácil de llevar.

Correa más ancha: diseñada con una correa que es más ancha que otras correas normales en el mercado. Más cómodo de llevar y no fácil de entrelazar.

Amazon.es Features Diseño específico para tu terminal.

Orifícios para conexiones, cámara, flash y sensores.

Son fáciles de colocar y retirar.

Fabricadas en material resistente y duradero.

Ligeras

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para BQ AQUARIS X / BQ AQUARIS X PRO

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste. No cubre las curvaturas del terminal, finalizando al comienzo de las mismas.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

ivoler [3 Unidades] Protector de Pantalla para BQ Aquaris X Pro /BQ Aquaris X, [Cobertura Completa] Cristal Vidrio Templado Premium, [Dureza 9H] [Anti-Arañazos] [Sin Burbujas]

Amazon.es Features [Cobertura Perfecta y Modelo Compatible]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a BQ Aquaris X Pro / BQ Aquaris X . Cubra la pantalla perfecta, es compatible con la mayoría de las fundas de móvil. La tecnología avanzada para adaptarse al teléfono, elegimos este diseño con el fin de proporcionar la máxima cobertura, mantener la longitud y la durabilidad en el tiempo.

[Dureza Reforzada]: El vidrio de dureza 9H puede brindar la mejor protección para su teléfono móvil. Anti-arañazos, resistente al desgaste, a prueba de extrusión, agua y aceite, fácil de limpiar.

[Alta Definición y Sensibilidad]: El vidrio templado de 0.3 mm le ofrece una sensibilidad excelente al igual que la pantalla original. Cubierta oleófuga para resistir las manchas y huellas dactilares, la transparencia del 99,99% garantiza una claridad visual natural.

[Fácil Instalación]: Adhesivo sin burbujas para una fácil instalación con función de adsorción magnética. Sin residuos cuando se retiran para instalación repetibles.

[Lo Que Recibes]: 3x iVoler vidrio templado protector de pantalla , 3x toallita de limpieza húmeda/seca, 3x absorbedor de polvo & guía para la pegatina, 1x manual de usuario. Garantía de por Vida. Si no está completamente satisfecho, recibirá un reemplazo o un reembolso.

kwmobile Funda Compatible con bq Aquaris X/X Pro - Carcasa de Tela y Cuero sintético Tarjetero Gris/Negro

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con bq Aquaris X / X Pro.

CIERRE MAGNÉTICO: Gracias al broche magnético, podrás cerrar la tapa del protector y proteger también la pantalla de tu Smartphone. ¡La seguridad primero!

ESPACIO PARA TARJETAS: La funda tiene compartimentos para poner tarjetas y documentos de identidad.

NAILON Y CUERO ARTIFICIAL: El cover plegable cuenta con una apariencia elegante debido a su fabricación en tela y cuero de imitación. ¡Protege tu dispositivo con estilo!

UNA MEJOR VISUALIZACIÓN: El soporte permite que tu bq Aquaris X / X Pro se pueda apoyar para que tengas una mejor visualización de tus archivos multimedia. Además gracias a este apoyo, el móvil no se resbalará.

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 96% de transmitancia de luz --- tiene una transmitancia de luz de hasta el 99% y utiliza una capa OCA que muestra los colores reales de la pantalla, así como evita el deslumbramiento y el efecto arco iris.

Resistente a los golpes --- Un proceso de templado especial reduce eficazmente la fuerza del impacto y evitará que la pantalla de su teléfono se agriete si el teléfono cae al suelo.

Súper resistente a los arañazos a una dureza de 9 --- una dureza de 9 en la escala de Mohs (la dureza de un diamante es 10) previene eficazmente los arañazos de objetos afilados.

Irrompible y por lo tanto seguro de usar --- El proceso de templado especial evita que el vidrio de la membrana se haga añicos como un cristal normal cuando la trayectoria con gran fuerza.

Hecho con 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado con bordes redondeados en exclusiva para BQ Aquaris X / BQ Aquaris X Pro.

Amazon.es Features Diseño único para BQ Aquaris X Pro / BQ Aquaris X 5.2", ajusta perfectamente proteger su teléfono.

Fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin tener que quitar el funda,Durable de alta calidad para una mejor absorción de golpes, resbalón-prueba, anti-arañazos la protección.

Ultra fina y duradero, la carcasa móvil sumerge su teléfono inteligente en un nuevo color y, al mismo tiempo, lo protege de signos de desgaste molesto. Hace que su look personalidad creativa diseño único teléfono.

Acceso completo a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono sin quitar la tapa. Protección su teléfono contra golpes, arañazos, suciedad y daños.

Artículo de buena calidad, fiable y duradero con un diseño atractivo. El diseño femenino, natural de tu móvil demostrará tu alma hippie. Muestra la belleza del diseño de su teléfono.

Amazon.es Features ¿Buscas proteger tu Bq Aquaris X / X Pro con una funda única y original? Consíguela aquí. Elige tu funda personalizada barata para Bq Aquaris X / X Pro.Funda de Gel Mate es la funda por excelencia para imprimir. Esta carcasa posee un acabado mate en la parte trasera, perfecta para imprimir la foto o dibujo que desees.

Nuestras personalizaciones son de gran calidad, porque:- La impresión se realiza directamente sobre la funda, no lleva vinilo, ni chapa, ni se hace por transferencia en 3D mediante sublimación.- La impresión se realiza en FRÍO para no deformar la funda.- La tinta es inocua por lo que es respetable con el medio ambiente.- Una vez aplicado la tecnología LED UV necesaria, la tinta pasará de estado líquido a sólido en tan solo 5 segundos y de forma permanente.

¡Ojo! La calidad de la impresión final depende 100% de la calidad de la foto o imagen que nos has enviado, te recomendamos que uses una foto o imagen con buena calidad.

¡Atención! Cada monitor interpreta los colores de manera diferente, los colores pueden tener una ligera variación dependiendo del monitor que estés utilizando.

En Stock. Envío desde ESPAÑA. Envío Gratis por Correo Ordinario SIN Número de Seguimiento. Envío Urgente Disponible por Correos Express.

kazineer Funda BQ Aquaris X, BQ Aquaris X Pro Funda de Cuero Cartera Carcasa para BQ Aquaris X/X Pro Case (Negro)

Amazon.es Features Material premium: esta funda para BQ Aquaris X está hecha de piel sintética suave y duradera de alta calidad y carcasa interior de TPU suave, protege tu smartphone de caídas accidentales, golpes, polvo y arañazos

Múltiples ranuras para tarjetas: esta funda de piel para BQ Aquaris X Pro está equipada con tres ranuras para tarjetas y un bolsillo lateral para que puedas llevar tu identificación, tarjetas de crédito/débito o dinero en efectivo

Función atril: esta funda para bq Aquaris X se puede colocar en posición horizontal y actuar como soporte. Te permite leer o ver vídeos en tu teléfono en el ángulo más cómodo

Protección fiable: el fuerte cierre magnético garantiza que tu teléfono y tus tarjetas estén guardados de forma segura

Cómodo de usar: recortes precisos para altavoces, cámara y otros puertos funcionales, lo que te permite acceder a todos los puertos y controles fácilmente.

Amazon.es Features Diseñado para BQ Aquaris X / X Pro.

Protege su teléfono de golpes y arañazos.

Diseño inteligente que permite el acceso a todos los botones y funciones del teléfono.

Perfecto Ajuste / / Diseno estetico / Proteccion / Excelente contra los choques.

Material: TPU; Fácil de instalar y altamente resistente.

REY - Funda Carcasa Gel Transparente para BQ AQUARIS X2 - X2 Pro, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para BQ AQUARIS X2 - X2 PRO, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

Cadorabo Funda Libro para BQ Aquaris X en Negro Antracita - Cubierta Proteccíon con Cierre Magnético, Tarjetero y Función de Suporte - Etui Case Cover Carcasa

Amazon.es Features DISEÑO: Elegante cuero sintético en estilo cierre magnético invisible. La tapa se puede abrir/doblar hasta 360° y, por lo tanto, no estorba al hablar por teléfono o al escribir. Gracias al cuero sintético seleccionado y sus colores lujosos la funda es perfecta para una impresión seria. La carcasa integrada de TPU silicona se adhiere firmemente en la tapa y le da a su teléfono inteligente un ajuste perfecto.

FUNCIÓN: La funda tiene un compartimiento para tarjetas y una puerta frontal magnético. Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) El teléfono se inserta en la carcasa de plástico pegada a la funda y se puede quitar fácilmente, cuando sea necesario.

CALIDAD: Se han elegido los mejores criterios para confeccionarla de manera robusta, resistente y duradera. La funda para el móvil está completamente cosida alrededor y, por dentro, forrada con una suave piel sintética. Durante el proceso de elaboración se ha prestado atención a todo: costuras limpias, cavidades limpias, esquinas y bordes limpios. Para la fabricación se utilizaron selectos y robustos cuero de imitación y plástico.

PROTECCIÓN: La funda ofrece una muy buena protección integral. Tanto la pantalla como la parte trasera están bien protegidos en esta funda. La carcasa silicona ofrece una protección adicional para las esquinas y los bordes del teléfono móvil. Gracias a la cerradura magnética, el teléfono inteligente queda también protegido, por ejemplo, dentro de un bolso de mano.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

Amazon.es Features Diseño específico para tu terminal.

Orifícios para conexiones, cámara, flash y sensores.

Son fáciles de colocar y retirar.

Fabricadas en material cuero sintético y duradero.

Cierre magnético

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Se queda perfectamente para BQ Aquaris X / X Pro

[Material Fino y Función Completa]: PU Cuero exterior ofrece un imagen elegante y TPU flexible interno que inserta el móvil. Perfecto acceso a los puertos y botones. La funda diseño con ranuras para tu carnet y tus tarjetas de crédito, se utiliza como una bolsa, también se sirve como atril que permite ver los videos con facilidades, con la funda cerrada se puede proteger de los daños.

[Moda y Selección Ideal]: El Diseño único hacer su mirada del teléfono especial y encantadora en esta maravillosa temporada.

[Diversas opciones]: además de estas fundas, tenemos otros tipos o diseños, ofrece una selección completa, en el buscador escribe como "Mavis's Diary + funda + Modelo del móvil", encuentra lo que quiere.

El Paquete Incluye: 1x Funda + 1x Pequeña Gamuza de limpieza la pantalla por Mavis's Diary.

Funda BQ Aquaris X de piel de grano madera con tarjetero y ventana, tapa magnética para BQ Aquaris X Pro

Amazon.es Features [Compatibilidad y material] - Perfectamente compatible con el BQ Aquaris X/BQ Aquaris X Pro, diseño simple de lujo y limpio. La funda de piel está hecha de piel sintética de grano de madera de alta calidad, ofrece una sensación suave de la naturaleza. Elegante textura de cuero que crea un aspecto clásico y lujoso.

Práctico soporte para tarjetas: la práctica adsorción magnética automática mantiene tu teléfono en seguridad, una ranura para tarjeta para sostener tu tarjeta diaria, una ventana transparente para ver fácilmente todas las notificaciones e información en tu teléfono (no compatible con control táctil). Perfecto para una vida más activa y cómoda.

Cómodo soporte: el soporte invisible se puede cambiar a una posición horizontal como un soporte firme para leer, ver vídeos, navegar por la web y chatear con amigos.

Protección completa del marco: funda de piel sintética y funda interior suave que proporciona doble protección para tu teléfono contra arañazos y suciedad. La carcasa interior de TPU a prueba de golpes evita que tu teléfono se caiga y se golpee.

Recortes y agujeros precisos: recortes exactos para mantener las características totalmente accesibles. Conveniente para contestar el teléfono sin quitar la funda, puedes hacer la conversación con la funda cerrada. Soporta carga inalámbrica sin quitar la funda.

Todotumovil Protector de Pantalla BQ Aquaris X Pro de Cristal Templado Vidrio 9H para movil

Amazon.es Features Cristal de espesor de 0.3 mm. Protege su terminal de golpes y arañazos gracias a su dureza de estándar 9H. Mantiene su teléfono siempre protegido sin afectar a la sensibilidad de la pantalla al usarlo.

Protección oleo fóbica y anti huellas: El protector resiste con eficacia la suciedad y las huellas dactilares.

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste. Conservar la calidad y colores de la imagen.

Sistema de adherencia de fácil colocación sin residuos y de fácil aplicación.

Protector diseñado a medida. Si su móvil tiene el borde redondeado no llega a cubrir toda la superficie de pantalla.

Amazon.es Features Compatible con BQ Aquaris X/X Pro

PU Cuero exterior ofrece un imagen elegante y TPU flexible interno que inserta el móvil

Tiene un soporte plegable que se permite poner en múltiples ángulos, más cómoda y coveniente

Recortes precisos para todos los puertos de control, sensores y cámaras, Fácil acceso a las funciones de su teléfono sin necesidad de extraerlo

Tan fácil de instalar como quitar sin agrietar la parte posterior de su smartphone

Amazon.es Features Material: TPU suave , flexible y durable para un largo uso

Diseño: Transparente que deja ver el color original de su teléfono

Mini-Punto: Funda incluye mini-puntos, casi imperceptibles para evitar manchas que se forman por el vacío de la funda con el móvil

Adherencia: Las propiedades antideslizantes le dan a su [ BQ X / X PRO ] mayor adherencia a las superficies

Ajuste perfecto: fácil de instalar, que se puede quitar en cualquier momento, protegiendo tu teléfono de arañazos y polvo

