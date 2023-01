Inicio » Varios Los 30 mejores Frenos V Brake capaces: la mejor revisión sobre Frenos V Brake Varios Los 30 mejores Frenos V Brake capaces: la mejor revisión sobre Frenos V Brake 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Mimoke 2 Pares de Frenos V-Brake para Bicicleta, Juego de Freno V Brake Delantero y Trasero con 55 mm Pastillas, Brazo Largo 110 mm, aleación de Aluminio € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pastillas de freno de bicicleta actualizadas, tensión de resorte ajustable.

Los frenos de patín ligeros ofrecen una mayor potencia de parada.

Tamaño del arco: 110 mm. Tamaño de las pastillas de freno: 55 mm.

Incluye 1 par de frenos de bicicleta de montaña y tallarines, botas, tornillos. Compatible tanto con la parte delantera como trasera

12 meses de garantía para los frenos en V.

Chooee Juego de Frenos V Delanteros y Traseros, Freno V-Brake para Bicicleta 1 Set € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazos freno de metal en forma V: aleación de aluminio T6 forjado, muy fácil de instalar y ajustar.

Longitud del brazo: 110 mm. ( 2 par v Brake + 2pcs Palanca para Bicicletas )

El diseño de los resortes helicoidales tiene como objetivo ajustar la tensión de los frenos cantilever ajustando los tornillos.

Se suministra un par de pastillas de freno V 70mm de alta calidad con el juego de freno V brake de extracción directa.

Son pinzas de frenos V-brake universales compatibles con las ruedas delanteras y traseras de MTB / BMX / bicicleta de montaña / bicicleta de carretera / híbrida / plegable plegable, en particular para la mayoría de las bicicletas con ruedas tan pequeñas como 24 "o más.

CNC 1 par Freno V-Brake de Bicicleta, Juego de Frenos V Brake con Pastillas 55mm, Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

1 used from €13.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazos freno de metal en forma V: aleación de aluminio T6 forjado, muy fácil de instalar y ajustar.

Longitud del brazo: 110 mm.

El diseño de los resortes helicoidales tiene como objetivo ajustar la tensión de los frenos cantilever ajustando los tornillos.

Se suministra un par de pastillas de freno V (55mm/70mm) de alta calidad con el juego de freno V brake de extracción directa.

Son pinzas de frenos V-brake universales compatibles con las ruedas delanteras y traseras de MTB / BMX / bicicleta de montaña / bicicleta de carretera / híbrida / plegable plegable, en particular para la mayoría de las bicicletas con ruedas tan pequeñas como 24 "o más. READ Los 30 mejores Taburete Plegable Alto capaces: la mejor revisión sobre Taburete Plegable Alto

Fouriers BR-S005 Direct Mount Aero V-Brake Set, delantero y trasero, para Giant Propel, negro, DS1100 € 211.23 in stock 1 new from €211.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se adapta a Giant Propel

Material: AL6061-T6 forjado en 3D

Freno Aero V de montaje directo

Only FOURIERS BR-S005 - Juego de frenos Aero V de montaje directo (1 ~ 4)

Contenido: 1 par (delantero y trasero)

Juego de Frenos Bicicleta V-Brake Aleación de Aluminio Delantera y Trasera para MTB Reemplazo de Bicicleta de Montaña (Negro, Hueco) € 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUELLES POTENTES. Buen efecto de frenado.

INCLUYE TUBOS GUÍA, BOTAS Y TORNILLO.

Incluye palanca de freno derecha e izquierda, 2 cables interiores universales y carcasa exterior (cortada a medida) también incluida.

SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE BICICLETAS CON FRENO V.

Conveniente para instalar: Fácil de instalar, ajustar y utilizar, cualquier persona puede hacerlo, funcionando muy bien para la actualización de los frenos cantilever.

Hmseng 2 Sets Frenos de Bicicleta, Freno V-Brake para Bicicleta, Incluye 2 Cable de Freno de Bicicleta, 4 Tapas Finales, Adecuado para la mayoría de Bicicletas de montaña. € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Obtendrá:】 Obtendrá 2 piezas 2 pares de frenos tipo V, 2 piezas de cables de freno, 4 piezas de tapas de extremo de cable

【Longitud de los cables de freno:】 Los cables de freno son traseros: 68,8 pulgadas (175 cm), delanteros: 29 pulgadas (75 cm). Los cables del tubo de freno son traseros: 61 pulgadas (155 cm), delanteros: 22 pulgadas (55 cm).

【Detalles del material:】 Aleación de aluminio duradera y plástico y goma para el juego de frenos de bicicleta, son muy fuertes y con resistencia al frío, al calor y a la oxidación. Y no es fácil perder la forma, lo que significa que el cable de freno tiene un tubo de PU negro, por lo que puede hacer que el cable sea más duradero.

【Cómo instalar:】 Para instalar el freno en la bicicleta primero, (los agujeros corresponden a los agujeros), luego, los cables del freno pasan por el tubo del cable del freno. y fije la posición del tubo de alambre, luego fije la línea de freno en el perno. e instale las tapas de freno. para ajustar la longitud, la distancia y la posición del tubo del freno, y fijar bien la línea del freno.

【Nota:】 Por favor, confirme si las ruedas traseras de su bicicleta tienen el orificio para el freno de la bicicleta. Antes de realizar el pedido, si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico y le responderemos en 24 horas.

P4B | Zapatas de Freno v-Brake para Bicicleta - 70 mm | con Pernos, con Rosca y Piezas de fijación | Pastillas de Freno Bicicleta (Negro / 4 Pares = 8 Piezas) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 4 pares (= 8 unidades) de zapatas de freno para freno V

✅ Perno simétrico.

✅ Con rosca y piezas de fijación.

✅ Longitud: 70 mm.

✅ Color: negro.

Xlc Kit 4 Zapatas BS-V01 V-Brake 70 mm, Negro/Rojo € 7.80 in stock 9 new from €7.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 70 mm

Disponibles en juegos de 4 unidades

Para sistemas de frenos en v

Para llantas de aluminio y acero

2 colores indican con claridad cuándo se ha alcanzado el límite de desgaste

Toygogo Convertidor De Freno De Bicicleta De Montaña Adaptador De Freno De Cuadro De Soporte De Ciclo De Bastidor De Freno V - 2 Colores (Negro Rojo) - Negro € 15.39 in stock 2 new from €15.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cuerpo principal hecho de aleación de aluminio, peso ligero y alta resistencia.

Fácil de quitar e insertar.

Se puede extender para aumentar 22 mm.

Si quieres cambiar la rueda pequeña en una rueda grande, el freno puede resolver la posición.

Adaptador de freno para: 14 pulgadas modificado 16 pulgadas/16 pulgadas modificado 18 pulgadas/18 pulgadas modificado 20 pulgadas/20 pulgadas cambiadas 451.

Shimano Deore BR-T610 V-Brake Juego de frenos traseros, negro, 140 mm € 21.90 in stock 3 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las pastillas de freno S70C proporcionan un equilibrio entre rendimiento de frenado y ruido, las pastillas de freno de montaje lateral reducen la flexión de la almohadilla y simplifican la instalación y el ajuste de las pastillas

El diseño eficiente del freno en V ofrece un frenado potente y controllable, los brazos verticales en voladizo con 107 mm de longitud y diseño directo de acción de cable crean un poderoso ratio de apalancamiento con un montón de espacio libre de guardabarros

El muelle de torsión de brazo largo proporciona una acción de retorno rápida y positiva para mejorar la respuesta y la limpieza de las pastillas

Regulador de tensión del resorte y resorte de tensión incluido

SURIEEN Juego de Freno V-Brake para Bicicleta Brazos de Freno V-Brake Delantero y Trasero con Cable 72/175cm Piezas de Repuesto para Bicicleta de Montaña MTB Bicicleta de Carretera (Negro) € 21.12 in stock 1 new from €21.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: Este juego de frenos en V de bicicleta está hecho de aleación de aluminio, que es sólido y no es fácil de deformar. La pastilla de freno está hecha de goma duradera, lo que proporciona un alto rendimiento de frenado en la llanta de la bicicleta tanto en condiciones secas como húmedas.

【Juego completo de freno en V de bicicleta】: El juego de frenos de bicicleta contiene 2 x frenos en V, 2 x palancas de freno, 1 x cable de freno delantero de 72cm, 1 x cable de freno trasero 175cm. Este juego completo de frenos de bicicleta puede satisfacer fácilmente sus necesidades diarias.

【Amplia aplicación】: El freno V del juego de frenos de bicicleta es adecuado para la mayoría de las bicicletas en tipos de freno en V, por ejemplo, bicicletas plegables, bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, etc. NOTA: Asegúrese de que haya un orificio de montaje en el centro de la horquilla delantera o el bastidor trasero de su bicicleta antes de comprar.

【Fácil de instalar】: El producto es muy duradero y fácil de instalar. No dañará ni tensará su bicicleta, y puede permitirle conducir sin problemas. Esta es una opción ideal si desea reemplazar el freno en su bicicleta.

【Servicio】: Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros consumidores productos de alta calidad y rentables, asegurando la verdadera experiencia de compra sin preocupaciones. Si tiene alguna pregunta durante el uso, no dude en contactarnos.

XLC 70 Mm, Negro Kit 4 Zapatas BS-V01 V-Brake, Unisex Adulto € 9.62 in stock 6 new from €6.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud: 70 mm

Disponibles en juegos de 4 unidades

Para sistemas de frenos en v

Para llantas de aluminio y acero

1 par/2 Pares Freno V Pinzas Freno Bicicleta Piezas de Ciclismo Freno V-Brake de aleación de Aluminio Juego Delantero Trasero Bicicleta de montaña Reemplazo de Freno (1 par) € 13.49 in stock 2 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad: el v-brake es elegante y elegante, hecho de aleación de aluminio duradera y ligera.

Fácil de instalar: el freno de bicicleta V es muy fácil de instalar, ajustar y usar, ideal para actualizar desde el freno en voladizo.

Durabilidad: las pastillas de freno de bicicleta V tienen una resistencia al desgaste duradera y evitan que las ruedas giren.

Kit de piezas de reparación de calidad: Todo lo que necesita hacer es montarlos en una bicicleta de montaña con dos orificios de montaje en cada rueda.

Rendimiento superior: la potente capacidad de frenado de la pastilla de freno V de la bicicleta le permite detener la bicicleta de inmediato, lo que le salvará la vida del peligro en caso de emergencia.

Alomejor 1 par V-Brake Set con zapatas de freno Alta calidad Bicicleta de montaña Tirón recto Mecánico Dual-Pivot Juego de frenos Repuestos Accesorios € 8.94 in stock 2 new from €8.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【CALIDAD EXCEPCIONAL】Este freno adopta materiales de calidad, resistentes, antiedad y duraderos.

❤【DURADERO Y PRÁCTICO】Las pastillas de freno son resistentes al desgaste y resistentes, las ranuras pueden mejorar la eficacia de los frenos para hacer más seguro el ciclismo.

❤【VALOR DE DINERO】Simple, conveniente y fácil de instalar, adecuado para bicicletas de montaña con freno mecánico.

❤【ELECCIÓN CONSIDERADA】2 piezas por juego, una para la rueda delantera y otra para la parte trasera.

❤【RELACIÓN DE DESEMPEÑO DE ALTO COSTO】Piezas de reparación eficientes y de bajo costo para el mantenimiento de bicicletas.

RUJOI Juego de Frenos de Bicicleta, Tipo de Frenos V de montaña V, Juego de reemplazo de Freno en V para MTB, Bicicleta de Carretera, BMX, E Bike Black (2 Paquete) € 19.79 in stock 1 new from €19.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Bike V-Fren Kiti: kit de validación de paquetes con 4 V pastillas de freno, 2 juegos de tornillos de pernos.

✅ Tamaño del brazo de frenado fuerte: aleación de aluminio de 110 mm de largo, duradera y confiable. La mayoría de la configuración de bicicleta de bicicleta en V es adecuada

✅ Se puede ajustar la tensión de la palanca de freno: la posición de marco/çatal colocando la posición correcta del cinturón Brke en la primavera fácilmente

✅Excelentes Vuelas de freno V-Fen: almohadillas de goma de 55 mm se ajustan a EN14766, reduzca la distancia de parada suavemente, sin ruido

✅ Cambio de freno de bicicleta: la mayoría de los fragmentos de freno de bicicleta de tipo V de tipo V juego de frenos adecuados READ Los 30 mejores Correa Xiaomi Miband2 capaces: la mejor revisión sobre Correa Xiaomi Miband2

Juego de frenos de aluminio V-Brake de Anladia, juego de palanca de freno de mano para bicicleta, Silber V-brake € 23.38 in stock 1 new from €23.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con diseño ergonómico para frenado con doble ajuste de muelle / fuerza de tracción.

Juego de frenos V-brake de aluminio apto para la mayoría de bicicletas, el manillar de la palanca de freno es para manillares de diámetro estándar (22,2 mm).

La longitud del muslo de 110 mm se adapta a casi todos los zócalos estándar de Cantilever.

Fácil montaje de la barra de remolque y el intercambio de la "frenos".

Contenido del envío: 1 palanca de freno de aluminio izquierda y derecha, 1 cable de freno delantero/trasero, incluye funda, 1 juego de material de fijación, 2 juegos de cuerpo de freno de aluminio con zapatas de freno.

MEGHNA Bicicleta de Montaña V-Brake Conjunto de Frenos Reemplazo de Freno para Bicicleta de Carretera MTB BMX € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de frenos en V. Este juego incluye todas las piezas necesarias y es fácil de montar.

Especificaciones del brazo nge: 110 mm. Dimensiones: 22 37 mm. Almohadillas estándar: 60 mm. Peso: 159 g/rueda.

Alta calidad. Nuestros frenos V Brake están hechos de goma de alta densidad, que es duradera y utiliza conectores de aleación de aluminio que no se oxidan y evitan la corrosión

Frenado instantáneo. Este kit de freno para bicicleta dispone de una buena sensibilidad de frenado que le da la sensación de frenado inmediato en caso de emergencia y así proteger eficazmente su seguridad de vida.

60 mm de largo V para pastillas de freno rmiger Este grupo de frenos tiene pernos simétricos y está equipado con roscas y piezas de fijación para la funcionalidad del freno.

Shimano Alivio BRT4000FX43SLP - Puente V Delantero C/s65t Negro € 14.20

€ 12.60 in stock 6 new from €12.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinza de freno de aluminio

107 mm brazos de freno para una mejor distancia para el guardabarros

Con tensión ajustable

Funcionamiento silencioso y amortiguador interno

P4B | Juego Completo de Frenos V-Brake en Plata – para Delante y detrás | Brazos de Freno de 110 mm con Muelle Lineal | para 16 – 28 Pulgadas | Freno para MTB, Trekking Bike, Bicicleta de Ciudad € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Juego de frenos de llanta V Brake con todas las piezas necesarias para una conversión y reparación están disponibles en este set y ofrecen un montaje sencillo.

✅ Palanca de freno de bicicleta: para 3 – 4 dedos con ajuste de agarre y muelle de retorno

✅ Zapatas de freno V-Brake de 60 mm de longitud: tienen un perno simétrico y están equipadas con rosca y piezas de fijación.

✅ 2P – Funda Bowden para el cable de la bicicleta: con forro interior para un funcionamiento fácil

✅ Freno Bowden para bicicleta: de acero galvanizado con racor de rodillo de 7 x 6 mm

Mimoke Juego de 2 pares de frenos V-Brake para bicicletas, freno delantero y trasero con pastillas de freno de 60 mm, palanca de freno de dedo, cable de freno de bicicleta, aluminio € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de frenos: 2 pares de frenos en V, 1 par de palancas de freno, delantero y trasero para bicicleta

Nuevas pastillas de freno de bicicleta, tensión de resorte ajustable

Tamaño de la hoja: 110 mm, apto para todo tipo de casquillos Cantilever, tamaño de la pastilla de freno: 60 mm.

Juego de freno en V de aleación de aluminio de alta calidad, fácil de montar, ajustable.

Sistema de frenado: sistema de frenado adecuado para casi todas las bicicletas.

SHIMANO Freno Trasero Br-T4000L V-Brake Plata con € 19.26 in stock 1 new from €19.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatas de freno intercambiables sin desmontar

Vainas de goma actualizadas

Fijación segura al tubo

Buena potencia de frenado con control de precisión

CNC Pastillas de Freno V Brake, Pastillas Freno V de 70 mm para Bicicleta, Negro/Rojo, 2 Pares € 10.88 in stock 1 new from €10.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 2 juegos de pastillas freno V brake de 70 mm con tuercas y cuñas hexagonales y 1 llave hexagonal para la instalación.

Las pastillas de freno V están hechas de caucho nativo de alta calidad, duradero y silencioso.

El diseño de las pastillas freno cantilever con ranura en V evita el daño causado por la arena, el barro y la piedra en las llantas, aumenta en gran medida la potencia de frenado de las pastillas de freno.

Cada par de pastillas frenos V-brake izquierda y derecha, reconozca la marca antes de la instalación.

Reemplazo universal para pastillas de frenos V delanteras y traseraspara bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, MTB, BMX, etc.

SHIMANO Deore BLT610PAL - Par Palancas V Brake C/cabl C/Fun € 30.70 in stock 7 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Totalmente compatible con Shimano V-brake y frenos de disco accionadas por cable

Diseño de onda Servo para el frenado controlado y potente

V-brake palancas de freno compatibles para barras planas

Es fácil de conseguir la posición perfecta con el ajustador de alcance de la maneta

Diseño de la palanca de ancho de 2 dedos para un agarre seguro y ergonómico

Alomejor Bike V Brake 1 Par Ultraligero Largo Brazo Corto Frenos Modificados para Carretera Bicicleta de Montaña Ciclismo Freno(Long Arm V Brake) € 46.55 in stock 2 new from €46.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FUERZAS DE BAJA OPERACIÓN】 El freno completo incluye 7075 tornillos de aleación de súper aluminio, arandelas y tubos de freno en forma de V. Diseño eficiente con bajas fuerzas operativas

【BICICLETA PLEGABLE MODIFICADA】 ¡Frenos adecuados para el uso de una bicicleta plegable modificada, incluso si la instalación de un neumático grande fuera del neumático no es un problema!

【DETENCIÓN SUAVE Y TRANQUILA】 Esta bicicleta v frena con mano de obra fina, accesorio de conversión, reemplace su viejo freno de bicicleta. Diseñado para una potencia de frenado suave y silenciosa

【ESTILO Y MODA】 El freno de bicicleta plegable con color plateado hace que tu bicicleta sea más elegante y moderna. Con 2 tipos diferentes para que elija, satisfaga sus diferentes necesidades.

【SEGURO DE USAR】 El freno en V trasero delantero con una gran capacidad de parada, puede detener su bicicleta en poco tiempo, lo que salvará su vida de peligro cuando se encuentre en una emergencia.

SHIMANO Pastillas de Freno V-Brake M70T4 XT/LX/Deore V-Brake con Sistema M, Longitud 70 mm, Base de Zapatas de Freno con Rosca, Solo para Llantas con flanco fresado € 17.96 in stock 3 new from €17.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Shimano V-Brake M70T4 XT/LX/Deore - Pastillas de freno

Pastillas de freno V-Brake

Sistema M, longitud 70 mm, base de freno con rosca

Solo para llantas con borde fresado. Especialmente buen rendimiento en caso de humedad

Compatible con: XTR 975/965, Saint, XT 765, LX 585, Deore 535. Contenido: 2 unidades

V Brake, 1 par / 2 Pares Black Mountain Bicycle Cycling Aluminium Alloy V Juego de Frenos Delantero y Trasero(单副卖) € 10.76 in stock 2 new from €10.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robusto y Duraderoa: De aspecto elegante y elegante, están hechas de aleación de aluminio de alta calidad, duradera y liviana. El eficiente diseño de V-brake brinda potencia y potencia de frenado, segura y efectiva

Rendimiento de Larga Duración: La pastilla de freno tiene un rendimiento duradero de resistencia al desgaste contra las ruedas que giran. Tienen gran capacidad de parada y por lo tanto puedes detener tu bicicleta inmediatamente, lo que te protege de emergencias

El kit Viene con Todo lo que Necesita: Frenos V, fideos, botas, zapatas, tornillos Todo lo que necesita hacer es instalarlos en su bicicleta de montaña que debe tener 2 orificios de montaje en cada rueda. la instalación es un broche, solo unos pasos en lugar de gastar dinero en encontrar algunos mecánicos

Fácil Ajuste: Fácil de instalar, ajustar y usar, cualquiera puede hacerlo, funciona de maravilla para la actualización desde los frenos en voladizo

Con gran Capacidad de Parada: Con una gran capacidad de parada, puede detener su bicicleta en poco tiempo, lo que salvará su vida del peligro cuando se encuentre en una emergencia READ Los 30 mejores Caja De Madera capaces: la mejor revisión sobre Caja De Madera

Chooee 1 par de bicicleta V freno delantero trasero V brake para Shimano € 26.05 in stock 1 new from €26.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Freno de V mejorado Chooee VS Shimnao, Avid, TEKTRO, voltaje de resorte ajustable. Frenos de llanta ligeros para mayor fuerza de frenado.

Tamaño de la hoja: 110 mm, tamaño de las pastillas de freno: 55 mm.

Incluye 1 par de frenos y fideos, botas, tornillos. Compatible con delantero y trasero

Son frenos en V universales, compatibles con MTB/BMX/Mountain/Carretera/Bicicleta plegable/Bicicleta híbrida

Todos los frenos chooee V tienen una garantía de calidad de 6 meses, por favor compre sin preocupaciones.

V-Brake Zapatas Freno 2 Par 70mm Symmetric I para Shimano, Tektro, Avid, Sram, XLC etc I Alto Rendimiento I Durable & Ajuste V Pastillas de Freno Bicicleta € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SISTEMAS DE FRENOS COMPATIBLES - compatible con varios sistemas de frenos V-Brake de Avid, Cane Creek, Clarks, Contec, Promax, Shimano, Sram, Tektro, XLC y muchos más

ZAPATAS DE FRENO DE RENDIMIENTO - buen rendimiento de frenado a un precio justo. La zapata de freno de 70 mm con freno en V de nuestra serie Performance representa el rendimiento de frenado ideal para los paseos en bicicleta todos los días.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO - desarrollado para cargas elevadas. Nuestras zapatas de freno muestran un alto rendimiento de frenado, durabilidad y bajo desgaste en pruebas a largo plazo. El nivel de desgaste es fácilmente visible gracias a un indicador especial de desgaste.

RENDIMIENTO PRECISO - nuestras zapatas de freno de acero inoxidable se agarran con absoluta precisión. Durante el frenado y la instalación. Se adaptan con precisión a los sistemas de frenado V-brake y, por lo tanto, permiten una instalación rápida y fácil.

PERIODO DE PRUEBA DE 30 DÍAS - pide, instala y prueba nuestros frenos durante 30 días. ¿No se adaptan a tu estilo de conducción? No hay ningún problema. Nos devuelves el producto y listo. Te reembolsaremos el precio total de la compra.

V-Brake Zapatas Freno 2 Par 72mm Asymmetric I para Shimano, Tektro, Avid, Sram, XLC etc I High Wet Braking Performance I Durable & Ajuste V Pastillas de Freno Bicicleta € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SISTEMAS DE FRENOS COMPATIBLES - compatible con varios sistemas de frenos V-Brake de Avid, Cane Creek, Clarks, Contec, Promax, Shimano, Sram, Tektro, XLC y muchos más

ZAPATOS DE FRENO DE RENDIMIENTO - nuestro innovador diseño Aqua Guide proporciona un rendimiento de frenado en húmedo aún mejor. Con nuestra zapata de freno V-Brake asimétrica de 72 mm de la serie Performance, se beneficia del rendimiento de frenado ideal para los paseos en bicicleta todos los días, incluso en condiciones de humedad.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO - desarrollado para cargas elevadas. Nuestras zapatas de freno muestran un alto rendimiento de frenado, durabilidad y bajo desgaste en pruebas a largo plazo. El nivel de desgaste es fácilmente visible gracias a un indicador especial de desgaste.

RENDIMIENTO PRECISO - adaptado de manera óptima a los sistemas de frenos V-brake y, por lo tanto, de instalación rápida. Personalice su bicicleta con nuestras elegantes zapatas de freno Gorilla Bikes.

PERIODO DE PRUEBA DE 30 DÍAS - pide, instala y prueba nuestros frenos durante 30 días. ¿No se adaptan a tu estilo de conducción? No hay ningún problema. Nos devuelves el producto y listo. Te reembolsaremos el precio total de la compra.

V-Brake Zapatas Freno 2 Par 72mm Asymmetric I para Shimano, Tektro, Avid, Sram, XLC etc I Alto Rendimiento I Durable & Ajuste V Pastillas de Freno Bicicleta € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SISTEMAS DE FRENOS COMPATIBLES - compatible con varios sistemas de frenos V-Brake de Avid, Cane Creek, Clarks, Contec, Promax, Shimano, Sram, Tektro, XLC y muchos más

ZAPATAS DE FRENO DE RENDIMIENTO - consta de un compuesto de goma de 3 partes y con propiedades mejoradas para todo tipo de clima. La zapata de freno asimétrica de 72 mm con V-brake de nuestra serie Performance ofrece un rendimiento de frenado ideal para los paseos en bicicleta todos los días y en todas las condiciones climáticas.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO - desarrollado para cargas elevadas. Nuestras zapatas de freno muestran un alto rendimiento de frenado, durabilidad y bajo desgaste en pruebas a largo plazo. El nivel de desgaste es fácilmente visible gracias a un indicador especial de desgaste.

RENDIMIENTO PRECISO - perfectamente adaptado a los sistemas de frenos V-Brake. Benefíciese de un montaje fácil y rápido y personalice su bicicleta con nuestras elegantes zapatas de freno Gorilla Bikes.

PERIODO DE PRUEBA DE 30 DÍAS - pide, instala y prueba nuestros frenos durante 30 días. ¿No se adaptan a tu estilo de conducción? No hay ningún problema. Nos devuelves el producto y listo. Te reembolsaremos el precio total de la compra.

