Los 30 mejores Focos Led Video capaces: la mejor revisión sobre Focos Led Video

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Focos Led Video?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Focos Led Video del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Neewer 2 X Luz de Vídeo LED USB de Regulables 5600K con Soporte de Trípode Profesional y Filtros de Color para Grabación en Ángulo Bajo, luminación de Videoconferencia/Juegos/YouTube/Fotografía

€ 43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Iluminación para videollamadas】 Con un brillo ajustable del 10% al 100%, esta luz de panel de vídeo ofrece una iluminación suave y uniforme en una videollamada. Ideal para reuniones de Zoom, llamadas de Skype, grabación de vídeo de YouTube, transmisión de juegos etc.

【Trípode plegable y extensible mejorado】 Con una altura mínima de 8,85 "/22,5 cm, el mini trípode mejorado tiene una base más pesada y ofrece más estabilidad para la luz del panel LED. Monte directamente la luz del panel en el trípode para una iluminación estable y de posición ultra baja. Es fácil de montar y plegar. La altura se puede ajustar de 22,5 cm a 1,16 m (8,85" a 3,8') cuando se utiliza con la barra de extensión

【Luz alimentada por USB】 Mantenga la luz LED alimentada a través de un cargador de pared USB (5V 2A) o una regleta de alimentación USB. Para el uso continuo a largo plazo, evite alimentar la luz con un ordenador portátil, una tableta o un banco de energía en caso de que la batería se agote rápidamente y la salida de energía sea insuficiente

【Filtros de color opcionales】 Se incluyen 8 filtros con 4 colores (blanco, amarillo, azul, rojo) que le brindan la flexibilidad de crear efectos de iluminación coloridos para la transmisión en vivo de juegos etc.

【Contenido del paquete】 (2) Luz de video LED USB, (2) Mini trípodes, (2) Varillas de extensión, (2) Filtros blancos, (2) Filtros amarillos, (2) Filtros azules, (2) Filtros rojos

Luz de Vídeo Led Movil 176 Perlas de Lámpara Lluminación con 5 Filtros de Color, Luz de LED Cámara para DSLR, Fotografía, Retratos de Productos, Tiro de Escritorio, Grabación de Video Youtube TikTok € 34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit incluye: 1 luz de vídeo, 5 filtros de color, 1 batería NP-F550, 1 cargador de batería con cable de carga Micro-USB, 1 adaptador de zapata fría, 1 manual de instrucciones

5 filtros de color: R, G, B, 3200K, 5600K. Ideal para tomas de largo alcance, puede iluminar un área de unos 20 pies de distancia para tomas de largo alcance

Diseño de doble alimentación: batería NP-F550 de 2200 mAh y cargador, y cargador con cable de carga micro USB (adaptador DC no incluido) Batería aplicable: Sony NP-F550/750/970

Brillo ajustable: 176 Led Ultra High Power Light para una iluminación óptima y difusor, interruptor giratorio para ajustar el brillo de 99 a 10

Adaptador de zapata fría: Hace que la luz sea compatible con casi todas las DSLR, videocámaras, trípodes y soportes de luz

NEEWER 2 Piezas Bi-Color 660 LED de Luz de Vídeo y Kit de Soporte Incluye: (2) 3200-5600K CRI 96 + Regulable Luz con Soporte en U y Barndoor, (2) 75 Pulgadas Soporte de Luz para Fotografía de Estudio € 222.99

2 used from €172.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bicolor y Regulable】 Con 330 LED de color blanco cálido y 330 de color blanco frío, esta luz de video LED 660 de 40W presenta una iluminación máxima de 3300 lux/1 m, temperatura de color ajustable de 3200K a 5600K y brillo ajustable de 0 a 100%. El alto CRI de 96+ asegura una reproducción auténtica de los colores. Voltaje: DC 12V; Voltaje de entrada: 100V-240V; Salida de la batería: DC 14,8V. La iluminación constante y sin parpadeos es esencial para cineastas, retratos, fotografía, juegos y más

【Diseño de Metal Premium】 El diseño de aluminio resistente permite que el calor se disipe de manera efectiva sin la necesidad de un ventilador ruidoso. La visera de metal ayuda a dar forma a la luz y controlar el derrame de luz. Y el soporte de montaje en forma de U le permite inclinar el panel de luz 360° para lograr el ángulo de iluminación deseado

【Opciones de Alimentación Dual y Pantalla LCD】 Encienda las luces con un adaptador de alimentación de CA o disfrute de un funcionamiento sin cables con una batería de Li-ion NP-F550 o NP-F970 (no incluida) cuando fotografíe al aire libre. La pantalla LCD de alta definición le permite verificar el brillo, la temperatura del color y la energía de la batería en tiempo real

【Soporte de Luz Estable】 El soporte de luz de aleación de aluminio tiene una construcción sólida y puede extenderse de 2,2" a 6,2" (66 a 190 cm) para un posicionamiento flexible de la luz. Las perillas de bloqueo le permiten ajustar la altura del soporte y bloquear firmemente cada sección para mayor estabilidad

【Contenido del Paquete】 2 x luces de video LED 660, 2 x soportes de luz, 2 x adaptadores de corriente, 2 x cables de alimentación, 2 x bolsas de transporte para la luz de video

Sporzin Luz LED Video USB con Trípode Ajustable, Iluminacion Fotografia Regulable 3000K-6500k, Foco Fotografia con 5 Filtros de Color para Estudio de Grabación/Fotografía/Videoconferencia (2 Pack) € 48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Luz LED Video Regulable】 Sporzin luz video tiene 120 cuentas de lámpara LED redondas y presenta tres modos de iluminación de color: luz cálida, luz natural y luz blanca (temperatura de color 3000K-6500k). Cada modo puede ajustar 10 niveles de brillo entre el 10% y el 100%. Creemos que las focos iluminacion fotografia satisfará todas sus necesidades en diferentes escenarios de uso. Por ejemplo, rodaje de estudio, transmisión de juegos, fotografía de YouTube, grabación de video, etc.

【5 Filtros de Color Opcionales】 Cada luz LED video viene con 5 filtros de color (rojo, verde, azul, amarillo, naranja), lo que le permite crear de manera flexible efectos de iluminación coloridos para transmisión en vivo de juegos, grabación de video, videoconferencia, toma de retratos y fotografía de productos. La kit iluminación para video es una excelente opción para crear efectos de iluminación brillantes y coloridos!

【Trípode Expandible y Plataforma Giratoria】 Nuestro trípode está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, que es más ligero, más estable y más duradero que otros trípodes. Las kit iluminacion fotografico utilizan una estructura de bloqueo abatible de liberación rápida y una base de trípode más estable para mejorar la estabilidad. La altura de nuestro trípode se puede ampliar de 44 cm a 150 cm. Con la plataforma giratoria, la foco fotografia proporciona un ángulo de iluminación de 180 °.

【Alimentada por USB y Aplicación Amplia】 La foco led fotografia es compatible con la mayoría de los dispositivos que admiten puertos USB, como computadora portátil, PC, enchufe USB, etc. Hay 4 botones en el cable de alimentación para encender / apagar la alimentación, cambiar la iluminación modo y ajuste el nivel de brillo. La foco streaming es adecuada para estudios, salas de reuniones, salas de estar, etc. Puede usar la luz de video para filmar productos, grabar videos, escenas de juegos, etc.

【Servicio Postventa y Contenido del Paquete】 Sporzin focos led disfrutan de un servicio postventa de alta calidad. Si no está satisfecho con nuestros productos o tiene alguna pregunta sobre las fotografia accesorios, no dude en contactarnos directamente. Brindaremos una solución satisfactoria. Qué se incluye: 2x luz LED video; 2x trípodes; 2x filtros amarillos, 2x filtros azules, 2x filtros rojos; 2x filtros verdes, 2x filtros naranjas.

2 Packs Luces LED para Video, Foco Video Regulables de 10000 K, Foco LED Fotografia con Trípode Ajustable y Filtro de 9 Colores, para Tomas de Mesa, Grabación de Video, Youtube, TikTok € 42.99

1 used from €40.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Temperatura de Color Regulable】 La luz de video LED para fotografía puede ajustar la temperatura de color en un rango de 2500K (cálido) a 10000K (frío)

【9 Filtros de Color】 Con 9 filtros de color (blanco, rojo, amarillo, azul, verde, morado, naranja, amarillento, rosa) foco de luz fotografia, brinde diferentes efectos de iluminación creativos para brindarle una experiencia de iluminación fotografia diferente

【10 Niveles de Brillo】 La focos fotografia consta de 120 LED de ahorro de energía. El brillo de la luz LED video de fotografía se puede ajustar en 10 niveles, del 10% al 100%

【Altura Ajustable y Ángulos de Disparo】 LED luz de video fáciles de instalar y plegar. La altura del trípode se puede ampliar de 22,5 cm a 57 cm. La luz para video se puede girar 360 ° horizontalmente y voltearse 180 ° verticalmente, las lámpara de video LED proporcionan Iluminación de video de múltiples ángulos

【Luces de Disparo de Ángulo Bajo】 La luces de fotografía de escritorio es perfecta para la iluminación de ángulo bajo de juguetes, joyas y otros productos pequeños y finos. Adecuado para estudio, fiesta, iluminación de YouTube, fotografía de productos, transmisión en vivo, videoconferencia, etc READ cobre

Emart Luz LED de Video 5600k Foco LED Fotografia con Soporte de Trípode y Filtros de Color, Foco Streaming de 1000LM para Fotografía, Videografía, Zoom € 49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Iluminación Profesional para Videoconferencia:La lámpara de vídeo LED está equipada con 66 perlas de ahorro de energía de alta calidad y proporciona 1000 lúmenes, 11 niveles de brillo y una temperatura de color de 5600k para iluminar eficazmente su espacio de trabajo.

Trípode Optimizado: La iluminacion fotografia está equipada con un trípode optimizado, en comparación con el diseño de poste de extensión ordinaria, EMART trípode con un diseño de bloqueo para asegurar que el poste no se desliza cuando se utiliza, proporcionando más protección a las luz del panel. También incluye dos mini-trípodes, que pueden proporcionar una fuente de luz de bajo ángulo para fotografiar joyas u objetos delicados.

Filtros de Color Opcionales: El kit de foco streaming incluye 4 colores de papel de aluminio (rojo, naranja, azul y blanco) que puedes utilizar para crear efectos especiales. El mando a distancia facilita el ajuste del brillo (del 10% al 100%) y el efecto mate es estupendo. Con la luz de vídeo LED, puedes hacer diferentes estilos de fotos y vídeos.

Amplias Aplicaciones: Esta luz de vídeo LED USB es perfecta para retratos de productos de vídeo de YouTube, reuniones de Zoom, llamadas de Skype, transmisión de YouTube y mucho más.

Contenido del paquete: (2) Paneles de luz LED USB, (2) Trípodes ajustables, (2) Filtros blancos, (2) Filtros rojos, (2) Filtros naranjas, (2) Filtros azules, (2) Mini Trípodes multifuncionales, (2) Cabeza de bola de zapata, Nota: 12 meses de garantía contra defectos del fabricante.

Luz de Video LED USB, Iluminacion Videoconferencia Regulable 3200-5500K, Luces Fotografia Led con Soporte de Trípode Profesional y Filtros de Color para Youtube / Tiktok / Juegos/Fotografía € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Panel de luz LED】 La foco led fotografia tiene 3 temperaturas de color (luz blanca / luz cálida / luz natural) y el brillo se puede ajustar del 10% al 100%. 120 lámparas LED de bajo consumo pueden satisfacer sus necesidades en diferentes escenarios.

【Filtros de color opcionales】 El flujo de luz viene con 4 filtros de color (rojo / amarillo / verde / azul), la luz es más suave y los colores más ricos. Puede cambiar el color de la luz con 4 tipos diferentes de filtros para crear excelentes fotos y videos (Nota: los filtros de color deben usarse con el difusor blanco).

【Trípode ajustable】 El panel luces LED fotografía tiene un soporte retráctil que se puede ajustar de 22 a 34 cm, admite un ajuste de 180 grados y una rotación de 360 grados para satisfacer sus necesidades de disparo desde diferentes ángulos.

【Amplia aplicación】 Puede usarse como lámpara de escritorio o lámpara de pie según sea necesario, un soporte triangular estable y un cable con una longitud de 1,5 m, ideal para sala de estar, dormitorio, grabación de videos de YouTube, estudio, etc.

【Alimentado por USB】 La luz de fotos se alimenta mediante la interfaz USB y se puede combinar con una computadora portátil, PC, cargador y otras conexiones USB, plug and play.

Luz Para Videoconferencia, LED Video Relleno Light Regulable, Mini Luz de Fotografía con Soporte para Computadora Portátil, Cámaras y Móviles, Trabajo Remoto, Llamadas Con Zoom, Transmisión Vivo € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tres modos de iluminación】Incluyendo luz cálida, natural y fría. De acuerdo con el entorno, puede ir a la atenuación continua de 2500 K-6500K para combinar con su cutis perfecto. Puede ajustar el brillo del 1% al 100% para brindarle una iluminación perfecta.El difusor blanco le brinda la flexibilidad de suavizar su luz y obtener ese brillo profesional cuando tiene su trabajo remoto, videoconferencia, transmisión en vivo, maquillaje, vlog y así sucesivamente.

【Batería de larga duración】la batería recargable incorporada de 2000 mah proporciona de 2 a 10 horas de trabajo. Es compatible con puerto de carga tipo c, salida de 3,7 V 6 W, más seguro y más cómodo de usar. Para una transmisión prolongada, puede conectar la luz al puerto USB de su computadora portátil y ejecutarla indefinidamente sin energía externa.

【Perlas de luz LED mejoradas】 Luz de video profesional: con el diseño compacto y portátil, ampliamente aplicado a reuniones de llamadas de zoom, trabajo remoto, videoconferencia, fotografía, creación de vlogs de maquillaje, transmisión automática, transmisión en vivo de Youtube, etc. La lente esmerilada incorporada y el difusor blanco adicional brindan usted la flexibilidad para suavizar su luz y obtener ese brillo profesional.

【 Diseño de 3 zapatos fríos 】3 zapatos fríos para luces de video se pueden vincular a micrófonos / luz de video y otros accesorios fotográficos.mini luz de video hay una interfaz de 1/4 de rosca en la parte inferior, que se puede conectar a la cámara / trípode / cabeza.

【Portátil y compacto】 Luz de Cámara es portátil y compacto, puedes llevarlo contigo, usarlo en cualquier momento, sin ocupar espacio en su mochila, brindándote la mejor experiencia fotográfica.

Luz Led Fotografia, ULANZI VL49 RGB Luz de Relleno Vídeo, Luz de LED Cámara de Lámpara Iluminación, Ajustable 2500-9500K, 2000 mAh Incorporada Batería Iluminación Continua para DSRL Cámara € 20.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño íntimo】 3 zapatas frías y un puerto de rosca de 1/4. Adecuado para trípodes y pies de flash remoto. 3 asientos de zapata fría. Es una opción ideal para cámaras SLR o videocámaras, grabación de video. Hay un imán incorporado en la parte posterior, que se puede unir a objetos metálicos para configurar fácilmente la escena.

【101g de Peso,Tamaño de Bolsillo,】 Luz de Relleno RGB que es más pequeño que un teléfono móvil, pesa 101g, el tamaño es de 66mm*80mm*30mm. Se puede llevar fácilmente con una mano,La LED RGB Fotografía es emite una cantidad de luz decente, es un elemento imprescindible para una bolsa de cámara.

【Modos Múltiples】 Tres modos de iluminación, rango de temperatura de color de 2500-9000K, brindan más atmósfera y posibilidades de creación.20 perlas de lámpara blanca, 20 perlas de luz amarilla, 20 perlas de lámpara RGB.

【 USB C Alimentación】 Batería grande incorporada de 2000 mAh, duración de la batería de hasta 10 horas. Es compatible con el puerto de carga Tipo-C.

【Uso de Múltiples Escenas】La luz de relleno RGB hace que sus vídeos y fotos sean creativos y ya no sean aburridos. Puede usarlo en retratos artísticos, fotografía de pintura con luz, iluminación de bodegones, iluminación en vivo, luces de ambiente de fondo. Se pueden seleccionar rápidamente 0-359 tipos de colores, control de luminosidad de 0-100%.

5600K Luz LED de Video 2-Pack, Luz Fotografia, Bonvvie Luz de Cámara Regulable USB con Trípode Ajustable y Filtros de Color para Tomas de ángulo Bajo, Iluminación de Videoconferencia, Zoom, Youtube € 49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Luz de Video LED 5600K: Esta luz de video LED está diseñada con 66 bombillas LED SMD de bajo consumo con baja salida de calor y uso de energía en comparación con incandescentes y CFL; El panel de luz LED tiene una iluminación más amplia y una temperatura de color precisa, lo que hace que la luz sea más abundante y reduce las sombras innecesarias.

❤ El Kit de Luz de Video LED USB Incluye: (2) Panel de Luz LED USB, (2) Mini Trípodes, (2) Varillas de Extensión, (2) Mini Rótula de Bola; (2) Filtros Blancos, (2) Filtros Amarillos, (2) Filtros Azules, (2) Filtros Rojos; La luz de video LED se puede usar como lámpara de pie para proporcionar la mejor luz para autofotos, retratos, grabación de videos de YouTube, creación artística, efectos de luz de escenario especial, captura de pantalla de productos de estudio

❤ Ajuste de Luz y Color: El brillo de la luz LED USB se puede ajustar del 10% al 100%; Cuatro filtros de color (rojo, azul, amarillo, blanco) traerán diferentes experiencias visuales. Un objeto producirá diferentes estilos, lo que es adecuado para tomar fotos o videos.

❤ Altura Ajustable y Ángulos de Rotación de 180°: El mini trípode con varilla de extensión se puede conectar directamente al panel de luz y extenderse de 22,5 cm a 166 cm. El mini trípode se puede montar directamente en la luz del panel para ofrecer una iluminación de posición ultrabaja. Con una cabeza esférica de zapata fría, el panel de luz puede girar 180°. Ajuste los ángulos de visualización según sus necesidades.

❤ Luz Alimentada por USB: Mantenga la luz LED encendida a través de un cargador de pared USB (5 V 2 A) o un cable USB. Puede enchufarlo en su PC de escritorio, energía móvil, enchufe de carga o su toma USB en cualquier momento que desee. Para un uso prolongado y continuo, se sugiere evitar encender la luz con una computadora portátil, tableta o banco de energía en caso de agotamiento rápido de la batería y salida de energía insuficiente

Moman Antorcha Led Video, Foco Led Camara 3000K-6500K Ajustable con Última Cagador Portátil Función, Luz Led Fotografia con Batería Incorparada de 190g, TLCI/CRI 96+, Cable Tipo-C Incluido € 79.00
€ 69.99

€ 69.99 in stock 2 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Portátil Mini Luz de Video de tamaño palma- Con diseño compacto de 1cm y 190g, libre de grande batería y cargador externa, permite deslizarlo en su bolsillo convenientemente para llevar

- Servir como power bank- Se proporciona una salida de DC para alimentar otras instalaciones digitales (se necesita un cable USB y no está incluido). La batería incorporada de alta capacidad de 4500 mAh es suficiente potente para servir como un banco de energía y satisfacer las necesidades de energía de emergencia

- Último diseño de batería incorporada- Con una batería de litio incorporada y un incluido cable tipo C, la luz se puede cargar por un cargador portátil o enchufe. la batería restante y el tiempo de funcionamiento restante se indican en la pantalla OLED

- HD pantalla indica la potencia, el brillo y temperatura de color en tiempo real- Con el botón multifuncional, puede ajusar fácilmente el brillo 5%-100% y temperatura de color 3000K-6500K, todos estos parámetros se muestran claramente en la pantalla

- Material de aleación de aluminio con IMÁN- Excepto por dos 1/4” orificios de montaje, la luz se puede instalar por su parte posterior magnética acoplado al metal, por lo que puede instalarla fácilmente sin otros accesorios, como el soporte de luz, el trípode, que libera tus manos y aligera la carga

Neewer 2 Paquetes 660 PRO RGB LED Video Luz con App Control Soporte Kit, 360° a Todo Color, 50W Regulable Bicolor 3200~5600K Video Iluminación CRI 97+ para Juegos/Streaming/Zoom/YouTube/Web/Fotografía € 328.99
€ 319.49

€ 319.49 in stock 13 new from €319.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de Iluminación RGB Potente y Versátil de 50W】 El kit de luz de vídeo LED RGB Neewer 660 PRO cuenta con dos potentes luces de 50 W que proporcionan una iluminación sin parpadeos, una temperatura de color de 3200 K~5600 K, un rango de atenuación de 0~100 % y colores RGB de 360°. Con una versatilidad incomparable, este kit es perfecto para videoblogs, retratos, bodas, fotografía de productos, videojuegos y llamadas de Zoom

【CRI alto y Modos de Escenas Aplicables Integrados】 El índice de reproducción cromática (CRI) ultra alto de más de 97 garantiza una reproducción de color natural y vívida en todas sus tomas. 9 escenas de iluminación especiales para enriquecer su entorno de filmación, incluyendo coche de policía, ambulancia, camión de bomberos, fuegos artificiales, fiesta, luz de velas, relámpagos, paparazzi y pantalla de TV

【Control de Aplicación Inteligente】 Descargue la aplicación "Neewer" en su teléfono inteligente y utilícela para controlar estas dos luces. Dentro de la aplicación, puede seleccionar grupos (1–8/Todos) y escenas estroboscópicas; ajustar el brillo, la temperatura del color, el tono (0~360°) y la saturación (0~100%); y guarde dos preajustes de iluminación favoritos. Requisitos del sistema operativo: Android 4.3 o posterior/iOS 11.1 o posterior

【Accesorios de Iluminación Útiles】 El soporte en U le permite inclinar la luz a 180° para obtener los ángulos de haz deseados, las puertas de granero de cuatro vías ayudan a modificar la dispersión del haz y el difusor blanco suaviza el deslumbramiento intenso para una iluminación equilibrada y reconfortante. Los soportes de luz de aleación de aluminio son sólidos y ofrecen un rango de altura de 3' a 6,6' (92 cm a 200 cm)

【Fuentes de Alimentación Duales】 Encienda las luces con adaptadores de alimentación de CA (incluidos) o una o dos baterías NP-F (no incluidas) cuando necesite fotografiar afuera y no tenga acceso a tomas de corriente

Luz de Vídeo LED Regulable 3200-5600K, Luz de Video Camara, Lámpara de Luz Fotográfica Portátil para DSLR, Nikon, Canon, Pentax, Panasonic, Sony y Otras Cámaras con Batería, Cargador y Montura € 42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit incluye: 1 x Panel de luz PLV-380,1 x Adaptador de zapata fría,1 x Cargador con cable de carga Micro-USB,1 x Manual de usuario

Amplia compatibilidad: El adaptador de zapata fría hace que la luz sea compatible con casi todas las cámaras DSLR, videocámaras, trípodes y soportes de luz

Diseño único: la matriz de 18x8 LEDs produce una potente salida, y el filtro transparente especialmente diseñado para reducir la luz dura y proteger sus ojos

Diseño de doble alimentación: Adaptador de CA o alimentación de la batería: alimentado por el adaptador de entrada de 13-17V DC; batería aplicable: NP-F550 / NP-F750 / NP-F960 (por favor, tenga en cuenta: el adaptador de CC no está incluido)

Temperatura de color ajustable: Proporciona una temperatura de color ajustable de 3200K~5600K, conservando más de 95 CRI para reproducir todos los detalles. Su luz suficientemente brillante y regulable es ideal para una amplia gama de situaciones, desde la fotografía de naturaleza hasta el retrato.

Luz Cámara, Moman ML8 Antorcha LED Vídeo con Difusor, Reflex Foco Fotografia con Función Power Bank, Regulable 2500K-9000K, TLCI/CRI 98+, 190g, Cable Tipo C Incluido, para Sony Canon Nikon DSLR € 59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Luz de video regulable de dos colores】 La luz LED cámara MOMAN ML8 DC LED puede reproducir colores auténticos y vivos de objetos con valor CRI ≥98. La amplia temperatura de color regulable de 2500K a 9000K ofrece ambientes cálidos y fríos, incluyendo un difusor de luz para crear una luz suave. Ideal para fotografía de retratos, transmisión en vivo, grabación de videos de YouTube, etc.

【10 efectos de luz incorporados】 Integrada con 10 efectos de luz como fuego, persecución CCT, TV, explosión, bombilla fundida, soldadura, luz estroboscópica, flash y SOS, la luz de video para fotografía MOMAN ML8 DC ofrece una variedad de escenarios cinematográficos cambiantes.

【Power Bank y funcionamiento a largo plazo】 Ligero y compacto (187 g, 125 x 75 x 17 mm), admite salida máxima de 5 V 2 A para alimentar otros dispositivos (excluyendo cables). La gran capacidad de la batería de 5000 mAh refuerza la luz con unos 125 minutos al 100 % de brillo.

【Control fácil, pantalla intuitiva】 El diseño de la rueda permite un ajuste suave y rápido. También puede ajustar la Luz de Relleno de forma remota a través de la APLICACIÓN COLBOR Studio sin interrumpir la grabación. La pantalla OLED muestra claramente el estado de funcionamiento, el estado de la conexión inalámbrica, la duración de la batería, el brillo, etc.

【Múltiples formas de instalación】 Con una construcción liviana y duradera, el mini Luz LED Cámara tiene un orificio para tornillo de 1/4 "e incluye un soporte de zapata fría para una fácil instalación en cámaras DSLR, videocámaras, soportes de luz, trípodes. La parte posterior magnética permite que el luz Fotografía Vídeo para pegar en cualquier superficie metálica. READ Tras el regreso de De Maria, Scaloni le dio a la selección nacional una lista de las próximas fechas de clasificación.

VIJIM 81 Luz de Video LED Temperatura de Color Luz de Cámara Ajustable Luz de Fotografía + 3200k-5600k CRI95 para iPhone dji Osmo Móvil 3 Pocket Vlog Light 3000mAh Batería Tipo-C € 23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Temperatura de color ajustable ---- luz video led cálida y blanca ajustable.La luz de video ajusta el brillo y la temperatura del color a través de los dos discos giratorios en la parte posterior, se adapta a diferentes escenas.

81 Cuentas de lámpara Gran luz brillante ---- 41 cuentas de luz blanca + 40 cuentas de luz cálida. Ángulo de iluminación más grande, distancia de iluminación de hasta 3 m-6 m. La luz de video LED adopta un diseño de deflector suave, la luz es más suave.

Batería incorporada de 3000 mAh, excelente duración de la batería ---- 150 minutos de tiempo de trabajo con brillo total, 480 minutos de tiempo de trabajo con bajo brillo.Fácil de llevar.La interfaz USB-C puede cargarlo

3 Cold Shoe ---- 3 zapatos fríos para luces de video se pueden vincular a micrófonos / luz de video y otros accesorios fotográficos.mini luz de video hay una interfaz de 1/4 de rosca en la parte inferior, que se puede conectar a la cámara / trípode / cabeza

Amplia compatibilidad ---- luces de video para todas las cámaras / soportes DSLR, como compatible con Sony ZV1 / a6300 / a6400 / a6500 / a6600 / Canon / Nikon / DJI osmo pocket light / osmo camera / osmo mobile 2 3 / OM 4 / ZHIYUN suave 4 q para Gopro hero 8 7 6 5 Max Panasonic / Pentax / Olympus. Para iPhone11 / 11 Pro / 11 Pro Max / para Samsung / Galaxy

Regulable LED Luz de Video, Focos Iluminacion Fotografia 2500-8500K, CRI 97+ RGB LED Video para DSLR Fotografía, Luz LED Cámara con 4000mAh Batería € 57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽【Temperatura de color 2500K-8500K & brillo 0-100%】⏳Luz de vídeo Soonpho RGB con temperatura de color ajustable de 2500-8500K, atenuación continua de 0-100%, para lograr aún más opciones para aplicaciones creativas. La pantalla LCD hace que cada parámetros funcione de forma clara y eficaz.

⚽【RGB 360° todo color 120pcs perlas】⏳ Admite 66pcs (bicolor) LED perlas y 54pcs RGB LED perlas Perlas de lámpara de dos colores con alto lúmenes y CRI que hacen que la luz sea más suave y natural. Admite 12 modos de luz de uso frecuente que pueden satisfacer la mayoría de las necesidades de disparo.

⚽【Batería recargable de 4000 mAh】⏳ La batería de litio incorporada de 4000 mAh proporciona un largo tiempo de iluminación (la carga completa garantiza una duración de uso de 130 minutos con un brillo de 100 %).

⚽【Zapata fría atornillada de 1/4"】⏳ Viene con una zapata de 1/4" universal con la que puedes montar todos los dispositivos como cámara, trípode, trípode de luz, etc.

⚽【Carcasa compacta y mini tamaño】⏳ Gracias a mini tamaño(4.72*2.83*0.51inch) , este es fácil de transportar, fácil de sostener a mano y con un peso de 6,5 onzas . Viene con una bolsa de transporte portátil que puedes llevar a cualquier lugar.

Neewer Regulable 176 LED Luz de Video 5600K en Panel de Luz de Cámara con 2200mAh Batería y Cargador USB para Canon, Nikon, Pentax, Panasonic, Sony y Otras Cámaras Digitales SLR para Fotografía € 57.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (1) LED Luz de video, (1) Batería de Li-ion, (1) Filtro naranja, (1) Filtro transparente, (1) Cargador de batería; NOTA: la cámara y el soporte de luz NO están incluidos

176 LED LUZ DE VIDEO: 176 bombillas LED ultrabrillantes: con 176 LED bombillas individuales de larga duración, esta luz proporciona un rango de iluminación más amplio e ilumina una salida equilibrada de luz diurna continua a 5600K; Desarrollado a través de la batería Sony NP-F550/750/970

BRILLO AJUSTABLE: un giro del dial se usa para encender / apagar la luz y ajustar el brillo; Brillo ajustable del 10 por ciento al 100 por ciento

USO UNIVERSAL: la luz LED puede montarse en cualquier zapata estándar en la mayoría de cámaras DSLR o digitales, trípodes y bases de luz equipadas con un montaje de zapata o hilo de 1/4 pulgada

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA: Nunca se quede sin batería cuando esté a punto de capturar el momento perfecto, obtenga potencia adicional para su equipo; El LED de carga inteligente indica cuando la carga está completa y evita que la batería se sobrecargue.

Ci-Fotto LED Video Light 2-Pack, 5600K Iluminacion Foco de Luz Fotografia USB con Mini Trípode y Filtros de Colores para Estudios, Tomas en Ángulos Pequeños, Grabación de Video, Transmisión de Juegos € 42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Kit de Panel de Luz LED Ajustable: El Luces fotografia LED se puede ajustar 180 grados para cumplir con sus diferentes requisitos para el ángulo de disparo adecuado; El brillo de la luz LED USB se puede ajustar del 10% al 100%; Cuatro filtros de color (rojo, azul, amarillo, blanco) brindan diferentes experiencias visuales.

❤La LED video light es adecuada para usarse como lámpara de mesa para fotografía de estudio fotográfico, tomas de ángulo bajo, grabaciones de video de TikTok en YouTube, transmisión de juegos, proporcionando diferentes efectos de iluminación para escenarios especiales y grabaciones de exhibición de productos de estudio.

❤ El Kit de Luz de Video LED USB Contiene: (2) Panel de Luz LED USB con Cable USB, (2) Mini Trípodes, (2) Varillas de Extensión, (2) Filtro Blanco, (2) Filtro Amarillo, (2) Filtro Azul, (2) Filtro Rojo

❤Mini trípode plegable: El mini trípode es ligero y plegable, fácil de transportar y almacenar; Con una altura de trabajo estable (10 cm), el mini trípode se puede conectar directamente al panel de luz para garantizar una iluminación de posición extremadamente baja. También se puede conectar a la barra de extensión de dos piezas de 25-34 cm de alto para iluminación de mesa.

❤Cómoda Interfaz de Cable USB: Mantenga la luz LED alimentada por un cargador de pared USB (5V 2A) o un cable USB. Puede conectarlo a su enchufe de carga o toma USB para un uso más prolongado o conectarlo a su PC de escritorio, fuente de alimentación móvil para uso temporal.

Luz de Video LED VIJIM VL120 RGB Mini Regulable 2500-9000K, luz de Relleno USB Recargable con batería incorporada de 3100 mAh y Orificio de Tornillo de expansión de 1/4, para videocámaras € 39.99
€ 37.99

€ 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bicolor regulable】: la luz de video LED RGB tiene un valor de temperatura de color de 2500-9000k, configuración continua, puede configurar fácilmente el brillo y el modo usando los dos botones en el panel LED. El brillo de la luz de video LED se puede configurar en 0-100%, puede configurar diferentes brillos de acuerdo con sus necesidades y es fácil de operar.

【Modo de color HSI】: la luz de relleno RGB tiene 20 efectos de luz y 0-359 opciones de color. La gran comprensión del color ayuda a restaurar y enriquecer los colores de los objetos y le proporciona colores naturales y vivos.

【Perlas de la lámpara de alto brillo】: Esta luz de relleno RGB a todo color utiliza 120 perlas de la lámpara de alto brillo, el índice de reproducción del color es 95 + y el brillo máximo es 1250LUX (0,3 metros), puede satisfacer sus necesidades fotográficas diarias. La luz de vídeo viene con un difusor de silicona de serie, sin reflejos, sin sombras, con luz suave y sin deslumbramientos. A la vez que ilumina la piel y rellena la luz, también protege mejor los ojos.

【Recargable】: La luz de relleno RGB a todo color tiene una batería de litio incorporada de 3100mAh y un puerto de carga USB tipo C, con una duración de la batería de hasta 1,5-3hrs, es adecuada para todas las interfaces tipo C. La luz de vídeo pesa sólo 120 y es muy compacta, por lo que puedes llevarla contigo sin preocuparte de que se quede sin energía. Este es el mejor regalo para el Black Friday.

【Equipado con adaptador de zapata fría】: Esta luz de vídeo de la cámara está equipada con adaptador de zapata fría, puede conectarlo a la cámara directamente. Adecuado para la mayoría de los dispositivos de la cámara, como Sony A6400 6500 6600 RX100VII (m1-m6) ZV1 Canon G7X Markiii, y también es adecuado para Dji Osmo Action Pocket 2 y Smartphone Vlog Youtube.

Neewer Super Fino LED Video Luz Iluminación Suave 40W 3200K-5600K CRI95 + Panel LED Regulable con Pantalla LCD Cámara Luz Fotográfica Compatible con Batería Sony NP-F Series (Batería No Incluida) € 78.76
€ 76.79

€ 76.79 in stock 11 new from €76.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (1) Panel de luz LED de 40W; (1) Soporte de montaje; (1) Adaptador de corriente, (1) Cable de enchufe EU; Nota: bolsa de transporte y batería NO incluidas

DISEÑO ACTUALIZADO: la luz de video LED de 40W es un nuevo diseño con panel ultra delgado (con un grosor de solo 2,5 centímetros), que utiliza una tecnología de retroiluminación y distribución para garantizar una hermosa iluminación más suave; Ideal para cineastas itinerantes y fotógrafos de interior / exterior para retratos / niños, especialmente bueno para fotografía de bebés, fotografía de estudio de video, fotografía de productos, fotografía de bodas, etc.

BRILLO AJUSTABLE Y TEMPERATURA DE COLOR: Diseñado con 144 piezas de 5600K de color blanco frío y 144 piezas de 3200K de perlas LED de ahorro de energía de color amarillo cálido, puede producir una luz de uniformidad sobresaliente. Puede ajustar el brillo entre 0-100% y la temperatura de color de 3200k a 5600k de forma continua según el brillo que tenga. Puede realizar una reproducción precisa del color e imágenes fotográficas claras para su 95+ alto CRI

2 OPCIONES DE ALIMENTACIÓN: Admite opciones de alimentación de DC o AC: 1 o 2 piezas de batería de iones de litio de la serie Sony NP-F (batería no incluida); o el adaptador de alimentación AC incluido, perfecto para fotografía en interiores y exteriores

PANTALLA LCD CONVENIENTE Y USO FLEXIBLE: Equipado con una gran pantalla LCD en la parte posterior del cabezal de la luz, mostrará claramente la temperatura del color, el brillo y el estado de la batería; Equipado con perilla de ajuste de ángulo, admite rotación de 90 grados hacia adelante y hacia atrás (180 grados totalmente); Se puede instalar en todos los equipos de 1/4 tornillo, incluyendo soporte de luz, trípode, monopie

GODOX SL-60W LED Luz Video 60W Foco Led 5600K Gran Potencia Bowens Mount para fotográfico Estudio Video Youtube Video Foto Studio(SL 60W LED Light) € 146.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5600k luz temperatura &Continua de gran potencia luz:El foco de luz contínua Godox SL60W cuenta con un LED de grandes dimensiones de 60W. Tiene una temperatura de luz de 5600k que la hacen adecuada para tomas de video. Se regula la intensidad de la luz de 0 a 100%.

Alta reproducción cromática:Alta reproducción cromática y la temperatura de color estable que van con 5600 ± 300 K. El ofrece un alto rendimiento junto con una control de atenuación de 10 a 1 reproducción con precisión de color, El índice de reproducción cromática es superior a 95 y R9 es 90,presentando los objetos autenticamente.

Función profesional de disipación de calor y control de temperatura: Godox SL60W tiene una excelente disipación de calor con disipador de calor premium y ventilador incorporado. Pequeño, ligero y portátil. Tiene una montura Bowens por lo que se puede utilizar con varios modeladores de luz, como soft box, reflector y bellezas.

Larga Vida de Servicio&Fácil de Llevar:Pesa solo 1,7 kg para que se pueda sostener fácilmente con una mano.Con cubierta de protección especializada para proteger las cuentas LED. Con disipador de calor de cobre rojo y ventilador incorporado para ofrecer una excelente disipación de calor.Tiene un cable de unos 2,5 metros que lo hacen muy práctico para tener margen de maniobra sin tener que depender de un alargo.

Amplia gama de aplicaciones:Fotografía de producto,Retratos fotografía, fotografía Nocturna,Aire Libre fotografía,fotografía de naturaleza,ser utilizado en tomar video,video de YouTube, video blog, fotográfico,entrevistas.

Temery Kit de Iluminacion Fotografia, 3000mAh Luz de Video Led, 2600k-6000k Brillo Ajustable con 3 Clips, Luz de Portátil, Luz de Videoconferencia, Selfie, Fotografía, Vlog € 28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Temperatura de Color Ajustable】Luz para grabar videos tiene tres modos diferentes de luz blanca, cálida y natural con una temperatura de color ajustable en el rango de 2600K-6000K.

【Brillo Ajustable】78 cuentas de lámpara de alta calidad, el brillo se puede ajustar entre el 10% y el 100%.10 niveles de luminancia, de acuerdo con la escena para ajustar la iluminación adecuada, optimizar el efecto de disparo.

【Batería de Gran Capacidad】Construido en una batería recargable de 3000 mAh, la vida útil de la batería es de 3,5 - 12 horas, el brillo máximo disponible es de 3,5 horas.Viene con un cable de carga de tipo C, ligero y fácil de llevar, lo que lo hace fácil de llevar y cargar.

【Multifunción】Amplia gama de aplicaciones, se puede utilizar como antorcha led fotografia con trípode para teleconferencias con zoom, teletrabajo, videoconferencias, fotografía, vídeos de maquillaje, blogging, vlogging, auto-timing, YouTube live streaming y fotografía al aire libre.

【Amplia Compatibilidad】Focos fotografia con 3 clips diferentes para teléfonos móviles, Macbook, IPad, escritorio, portátil, tableta, etc.

NinkBox Luz LED Cámara, luz de vídeo, 96 LED Regulables superluminosos 3000K-6500K, CRI 95+, lámpara de luz fotográfica portátil para videocámaras DSLR, fotografía, batería incorporada de 4000 mAh € 49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Temperatura de 3000-6500K y 96 cuentas de LED】 El rango de temperatura de color de este panel LED en la cámara es entre 3000 y 6500K, lo que hace que la luz sea de dos colores (caliente y fría). Hay 96 cuentas LED para esta luz de video.

【CRI 95+ y brillo regulable de 5% a 100%】 CRI (Índice de reproducción cromática) es superior a 95, lo que le ayuda a tomar fotos o videos con los colores más realistas. Y para el brillo, se puede ajustar de 5% a 100%.

【Excelente compatibilidad】: 2 orificios para tornillos de 1/4 de pulgada se pueden conectar a equipos como medios de transmisión en vivo con puertos de 1/4 de pulgada, lo que hace que la luz de video sea compatible con cámaras SLR, videocámaras, trípodes y soportes de luz.

【Batería de 4000 mAh y resistencia hasta 33 h】 La luz fotográfica de la cámara tiene una batería de litio de 4000 mAh incorporada, que puede funcionar durante 2 hy 15 minutos con un brillo del 100% y una temperatura de color de 6500 K; y 5 h por debajo del 50% de brillo y 6500K; y el tiempo de uso puede llegar a 33 h como máximo por debajo del 5% de brillo y 6500K.

【Multifuncional】 Suministrado con un soporte de zapata de 1/4 '', nuestra luz LED en la cámara se puede conectar a la mayoría de las cámaras DSLR, videocámaras y trípodes. Es ideal para la iluminación durante la fotografía, grabación de video, transmisión en vivo, etc.

Luz LED Cámara RGB Pixel G1s, Batería Recargable Incorporada de 12W Antorcha Led Video 360 ° Color 12 Efectos de Luz, CRI≥97 2500-8500K Focos Iluminacion Fotografia con Cuerpo Aleación Aluminio € 82.99
€ 79.89

€ 79.89 in stock 1 new from €79.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EFECTO DE ILUMINACIÓN COLORIDA】Panel led camara RGB adopta 80pcs (bi-color) cuentas led y 70pcs cuentas led de color RGB, iluminancia hasta [email protected] Luz a todo color RGB con 4 modos 12 efectos de escena de iluminación comunes disponibles, lo que hace que su fotografía sea más colorida

【HUE & SATURATION & BRIGHTNESS & CCT AJUSTABLE】Hue ajustable de 0°-359°; Saturación de color ajustable de 0% -100%; Brillo de 0% -100% regulable; La temperatura del color de 2500K (cálido) a 8500K (frío) regulable, pantalla LCD incorporada para lecturas precisas, le permite trabajar de manera más efectiva

【CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO】CRI≥97, TLCI≥97, batería recargable incorporada de 7.4V 3200mAh, puerto de carga USB tipo C, se puede cargar completamente en 2.5 horas y ofrece 150 minutos de funcionamiento al 100% de brillo, el tiempo de trabajo puede durará más de 150 minutos cuando el brillo sea inferior al 100%

【BRAZO ROTATIVO con ZAPATO FRÍO】Nuestro panel de luz LED equipado con un brazo giratorio de 360° con zapata fría le permite montar cualquier dispositivo con adaptador de zapata simultánea, como el micrófono de la cámara, perfecto para grabar

【LO QUE OBTIENE】1 x LED video light RGB G1s, 1 x Bolsa de Transporte Portátil, 1 x 1/4 Tornillo, 1 x Cable de Carga USB, 1 x Manual READ Los 30 mejores Soporte Tv Samsung capaces: la mejor revisión sobre Soporte Tv Samsung

Neewer 2-Pack 480 LED Luz Video Panel LED Bicolor Regulable (3200-5600K, CRI 96+) Soporte Luz de 2m y Difusor Softbox para Retrato de Producto de Estudio Fotográfico Fotografía Video Youtube € 150.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (2) Luz de video LED 480 bicolor regulable con soporte en U, (2) Adaptador de corriente, (2) Cable de alimentación (enchufe UE), (2) Difusor blanco, (2) Soporte de luz de metal ajustable de 200 centímetros, (2) Difusor Softbox, (2) Bolsa de transporte para paneles LED; Perfecto para retratos, fotografía de estudio de productos, YouTube, video al aire libre; NOTA: La bolsa solo puede transportar panel LED

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL: Compuesta de 480 piezas de bombillas LED (240 Blanco + 240 Amarillo); La temperatura de color con un rango de 3200k a 5600k se puede ajustar fácilmente mediante dos perillas en la parte posterior del panel led; Ultra High CRI 96+, que es un poderoso revelador de color, ayuda a restaurar y enriquecer el color del objeto, proporcionándole un efecto de disparo natural y vívido

SOPORTE DE MONTAJE EN U: Equipado con soporte en U con perillas de bloqueo en los dos lados del panel para el ajuste de la inclinación de acuerdo con diferentes entornos de disparo; El difusor blanco incluido puede suavizar la fuerte fuente de luz y mejorar el tono de la piel en la fotografía de retratos

DIFUSOR DE SOFTBOX: El softbox duradero se puede conectar a la luz del panel de 480 LED con firmeza para suavizar la fuerte luz del flash y disminuir la sombra de su objeto cuando está en uso; Las cerraduras magnéticas le brindan la capacidad de colapsar fácilmente o el soporte para expandir completamente la softbox

SOPORTE DE LUZ AJUSTABLE: Hecho de metal resistente a la corrosión, lo que le otorga una resistencia excepcional para trabajos pesados, bastante resistente para su disparo, 8 kilogramos de capacidad de carga; 92-200 centímetros Altura ajustable para satisfacer sus diversas demandas; Sus sólidas capacidades de bloqueo son súper simples y fáciles de usar y garantizan la seguridad de su equipo de iluminación cuando está en uso

Neewer 2-Pack 2,4G Kit Iluminación Video LED Panel de LED Bicolor CRI 95+ 280 con Soporte Luz de 2M Pantalla LCD Control Remoto 2,4G para Fotografía Cabezal Esférico Batería Cargador Bolsa € 123.99
€ 119.99

€ 119.99 in stock 7 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (2) 280 LED Panel de luz de video; (2) Soporte de luz; (1) Control remoto RT-100 2,4G; (2) Baterías de iones de litio de 7,2V/2200mA; (1) Cargador USB; (2) Adaptador de corriente; (2) Adaptador de cabeza de bola de zapata caliente; (2) Empuñadura; (1) Bolsa de transporte grande; Es adecuado para filmación de películas, retratos, fotografía de productos, fotografía de estudio, filmación de videos de YouTube y trabajos al aire libre, etc.

LUZ LED BICOLOR: Con 140 bombillas LED de larga duración blancas y 140 amarillas, esta luz ilumina un balance de blancos variable de Tungsten-Daylight 3200-5600K con alto CRI 95+; 2 perillas separadas para ajustar la temperatura del color y el brillo; La pantalla LCD clara puede mostrar el brillo, la temperatura del color, los canales y el estado de la luz

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 2,4G: Puede ajustar fácilmente el brillo, la temperatura del canal y del color desde una distancia de 20 metros. Diseñado con 11 canales (1-10 canales y canal "88") y con el control remoto, le permite controlar múltiples luces para lograr un trabajo más creativo

SOPORTE LIGERO AJUSTABLE: Hecho de metal resistente a la corrosión, dándole una resistencia excepcional para trabajos pesados; La altura varía de 92-200 centímetros; Las capacidades de bloqueo sólidas garantizan la seguridad de su equipo de iluminación cuando está en uso; Incluye una bolsa de transporte grande para transportar y almacenar fácilmente

2 OPCIONES DE ENERGÍA: La luz podría alimentarse con un adaptador de corriente (incluido) o una batería de iones de litio NP-F550 (incluida). 2 paquetes de alta capacidad de 2200mAh, batería recargable de iones de litio DC 7,4V con celda premium y 1 cargador USB incluido para un trabajo conveniente

Neewer 660 Panel de Luz LED Video Iluminación Fotográfica Estudio Fotográfico Panel LED Bicolor 3200-5600K CRI 96+ con Soporte en U y Cortador de Flujo para Estudio Fotográfico Video YouTube € 103.49

1 used from €90.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 660 bombillas LED: con los 330 bulbos blancos y los 330 bulbos amarillos de larga duración, este panel LED consigue de iluminar con el balance blanco de tungsteno-luce natural 3200 – 5600 K.

Soporte staffa-u: permite a los fotógrafos de ajustar el ángulo de iluminación según las condiciones fotográficas.

Material superior & multi-uso: el panel LED es fabricado en aleación de aluminio de calidad excelente para el aspecto simple pero elegante. Se encuentra directamente en un trípode, a tierra o en un escritorio, provvedendo multiple soluciones de grabación, que es más conveniente para los trabajos creativos.

Opciones de alimentación AC/DC: la luz LED es impulsado por un adaptador AC (incluido) o de una batería externa con V-Mount para las operaciones inalámbrica (la batería es vendida por separado).

El casquillo de la barndoor a la fuente de iluminación puede crear un flujo de luz difusa. Son Incluidos un tejido blanco diffusivo para suavizar la luz dura, y una bolsa para ordenar el panel LED y los accesorios.

Antorcha Vídeo RGB, COLBOR PL8-R Luz LED Pequeña en la Cámara/Smartphone/DSLR, 2700K-9000K CRI 95+ Luz de Relleno con Difusor y Control App, Batería de 3000 mAh, Antorcha-Led-Video-Foco-Fotografia € 59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RGB Luz de Relleno de Bolsillo】La luz de vídeo LED RGB COLBOR PL8-R se construye en 105pcs blanco amarillo y cuentas de LED RGB, reproduciendo con precisión el color auténtico de los objetos con 95+ CRI. La temperatura de color ajustable de 2700-9000K, el brillo de 0-100% y la saturación de color de 0-360° proporcionan las luces deseadas para la fotografía de productos, la grabación de vídeo y la transmisión en vivo

【Sujeción de Las Alas y Respaldo Magnético】Gracias a la pinza de teléfono de estilo ala integrada en la luz, la luz para smartphone es compatible con teléfonos de varios tamaños una vez desplegada. Con la parte trasera magnética, también puedes montarla en soportes metálicos, por ejemplo, soportes fotográficos, barandillas o estanterías. Ambas formas de instalación facilitan la toma de fotografías

【Más de 27 Efectos de Luz Virtuales】En esta luz de vídeo LED portátil hay 11 tipos de modos incorporados, incluyendo CCT, HSI, Fuego, Fuegos artificiales, TV, Bombilla defectuosa, Estroboscopio, Relámpago, Pulsante, Fiesta, Coche de policía. Más de 27 efectos de luz que podría crear para abundantes escenas de filmación

【Trabaja con más dispositivos】Estando más bien equipado para su rodaje profesional, la luz está construida con una zapata fría de metal modificada en la parte superior para montar micrófonos. La luz para la cámara se construye con un agujero de tornillo de 1/4 "y se incluye el montaje de zapata fría, fácilmente ser montado en la cámara

【Ajuste Rápido y Pantalla Intuitiva HD】Un dial de control puede ajustar el brillo, la temperatura del color, etc. , también puede cambiar el efecto de la luz a través del control remoto APP en el teléfono. La pantalla HD equipada muestra los parámetros de la luz, por ejemplo, el modo actual, la batería, la señal inalámbrica y más para que usted pudiera hacer un seguimiento de las condiciones de iluminación

NEEWER 2 Packs Luz LED RGB 660 con Control App Kit Iluminación Video y Fotografía con Soportes y Bolsa 660 SMD LED CRI97 / 3200K-5600K / Brillo 0-100% / 0-360 Colores Ajustables € 303.99

1 used from €211.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (2) Luz de video LED 660 RGB con soporte en U y Barndoor, (2) Difusor blanco, (2) Adaptador de corriente, (2) Cable de alimentación, (2) Soporte de luz ajustable, (1) Bolsa de transporte; Nota: cámara, batería y teléfono celular no incluidos

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE LA APLICACIÓN: la luz equipada con la función de control de la aplicación móvil, puede ser controlada por su dispositivo móvil inteligente (arriba de Android 4.3 o iOS 11.1). Busque y descargue la aplicación Neewer en las principales tiendas de aplicaciones (como Apple Store / Google Play, etc.). El brillo, la temperatura de color, los canales (0-8 canales) pueden controlarse mediante la aplicación y diseñarse con la función de memoria

BOMBILLAS DE LED ULTRA BRILLANTES Y MODOS DE CARGA OPCIONALES AC/DC: Hecho de CRI 97 de ahorro de energía 660 piezas Cuentas LED SMD [170 piezas Blanco/170 piezas Amarillo/320 piezas RGB] con excelente disipación de calor y más duradero de usar. Temperatura bicolor ajustable fría y cálida (3200K-5600K); El brillo se puede ajustar de 0 a 100%; Admite un adaptador de alimentación AC para uso en interiores (incluido) o una batería de iones de litio de repuesto Sony NP-F550/F970(batería no incluida)

PANTALLA LCD Y DISEÑO DE TODO METAL: La pantalla LCD de 2 pulgadas puede mostrar claramente los parámetros de la luz metálica inteligente (energía de la batería, brillo, temperatura de color y canal) para que los usuarios puedan observar claramente el estado de funcionamiento de la luz; La excelente aleación de aluminio de aviación premium muestra una apariencia elegante y simple y un uso duradero, mejor disipación de calor

SOPORTE DE LUZ AJUSTABLE: Altura ajustable 92-200 centímetros; Hecho de metal resistente a la corrosión, dándole una resistencia excepcional para trabajos pesados, bastante resistente para su disparo; Un maletín de transporte incluido es fácil de almacenar y transportar

Lámpara de video Ulanzi Ultra Bright LED - LED 49 Lámpara de video regulable Ultra Bright Portable High Power Panel, luz LED para cámaras Canon, Nikon, Pentax, Panasonic, SONY, Samsung y Olympus Digit € 14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 MONTAJE DE ZAPATOS: Soporte de enclavamiento Múltiples luces de video, múltiples luces pueden enclavarse entre sí para fortalecer el brillo de la iluminación y obtener mejores efectos de iluminación.

UNIVERSAL: Se adapta a casi todas las cámaras DSLR y videocámaras. Se utiliza para macrofotografía, tiro de productos y grabación de video, etc.

LIGERO Y DIMMABLE: las luces ligeras y portátiles se pueden enclavar, para lograr un brillo de luz diferente.

TEMPERATURA DE COLOR ESTABLE: Temperatura de color estable después de un uso prolongado.

LARGO PERÍODO DE VIDA: Hasta 50,000 horas.

