Los 30 mejores flux soldadura electronica capaces: la mejor revisión sobre flux soldadura electronica

JBC - 0046565 Flux Fl-15 Reparador De Circuitos € 8.96



Amazon.es Features Liquido a base de agua

Flux especialmente desarrollado para reparar circuitos y componentes de soldadura

Se presenta en 15 ml envase de fugas con un pincel de aplicación

Índice de acidez de 35 mg/ml

MZMing 10g Pasta de Soldadura de Flujo sin Plomo Flux Soldadura Electronica Grasa Gel de Soldadura Estaño Herramienta de Reparación de Mecánica Profesional para Teléfono SMD PCB BGA PGA - Rosina € 7.90



Amazon.es Features Esta pasta de soldadura se puede utilizar para soldadura fácil y duradera, y tiene una limpieza rápida y buen aislamiento.

El flujo de soldadura es un ungüento similar a la mantequilla, el ingrediente principal es colofonia, no tóxico, sin plomo, sin ácidos, seguro y fiable de usar.

La pasta de flujo no limpia tiene alta fuerza adhesiva, pH neutro, fuerte aislamiento, menos residuos y superficie de soldadura lisa.

El punto de ebullición de la pasta de soldadura es ligeramente más alto que el punto de fusión de estaño, y no es corrosivo para IC y PCB, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ella cuando se utiliza.

10 g de pasta de flujo es fácil de transportar y fácil de usar, lo que mejora en gran medida la eficiencia del proceso de soldadura. Ideal para soldadura de productos electrónicos de precisión como PCB, BGA, PGA, SMD, etc.

CS-FLUX reballing Flujo líquido sin halógenos de baja viscosidad para reflujo de retrabajo de componentes BGA 5g Ideal para reparaciones de GPU VGA € 9.99

Amazon.es Features CS-FLUX cuando se calienta a alrededor de 150 grados (Celsius) se convierte en líquido y cubre el pequeño espacio entre el componente BGA y el PCB por completo. De esta manera, todas las bolas de soldadura están cubiertas con CS-FLUX y durante el reflujo o eliminación de los componentes BGA, todas las almohadillas y bolas PCB y componentes están protegidas de la oxidación.

MZMing 50g Pasta de Soldadura de Flujo sin Plomo Flux Soldadura Electronica Grasa Gel de Soldadura Estaño Herramienta de Reparación de Mecánica Profesional para Teléfono SMD PCB BGA PGA - Rosina € 9.98



Amazon.es Features Esta pasta de soldadura se puede utilizar para soldadura fácil y duradera, y tiene una limpieza rápida y buen aislamiento.

El flujo de soldadura es un ungüento similar a la mantequilla, el ingrediente principal es colofonia, no tóxico, sin plomo, sin ácidos, seguro y fiable de usar.

La pasta de flujo no limpia tiene alta fuerza adhesiva, pH neutro, fuerte aislamiento, menos residuos y superficie de soldadura lisa.

El punto de ebullición de la pasta de soldadura es ligeramente más alto que el punto de fusión de estaño, y no es corrosivo para IC y PCB, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ella cuando se utiliza.

La pasta de flujo de 50 g es fácil de usar, lo que mejora en gran medida la eficiencia del proceso de soldadura. Ideal para soldadura de productos electrónicos de precisión como PCB, BGA, PGA, SMD, etc. READ Los 30 mejores Ahuyentador De Aves capaces: la mejor revisión sobre Ahuyentador De Aves

AMTECH NC-559-ASM-TPF(UV) SOLDER FLUX 10cc € 7.00

Amazon.es Features Amtech nc-559-asm-tpf(uv) solder flux 10cc producto original amtech no es flux falso chino amtech produce el mejor flux del mundo probablemente.

Best Price Square NO Clean Flux, PB Free, 5CC SMD291NL by Chip Quik € 13.45



Amazon.es Features NO CLEAN FLUX, PB FREE, 5CC

Manufacturer Part Number: SMD291NL

5 Piezas Flux Liquido de Soldar para Soldadura Electronica € 18.99



Amazon.es Features Para retrabajo y retoque de SMT, SMD y juntas de soldadura de orificio pasante

Contiene 10 ml de fundente líquido No-Clean

Adecuado para automoción, informática, telecomunicaciones.

Bolígrafo recargable ecológico

Compatible con soldaduras sin plomo y sin plomo

Kit del Soldador,ockred 60W 220V Soldador de estaño,Temperatura Ajustable 200℃~480℃,5pcs Puntas Diferentes,Soporte,Alambre de Soldadura 30g para el Uso Diversamente Reparado € 21.99



Amazon.es Features ▲Calentamiento rápido, disipación rápida de calor : Kit de soldador 60W utiliza tecnología cerámica de calentamiento interno y la velocidad de calentamiento es extremadamente rápida. Con materiales resistentes al calor, el cabezal de soldadura nunca se derrite y no se cae.

▲Amplia aplicación : Soldadores de estaño es el mejor regalo para los entusiastas del bricolaje para reparar teléfonos celulares, es adecuado para el trabajo electrónico en el aula, reparación de hogar y oficina, diseño de circuitos, joyería , manualidades, artes, bricolaje, madera, reparación de automóviles, guitarra, reloj, hardware de computadora, reparación de teléfonos y más.

▲ Diseño sofisticado : más ahorro de energía, protección ambiental y seguridad con el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del soldador. Con las cuatro ventilaciones, el calor se disipa rápidamente.

▲Operación simple : Estación soldadura de marco de hierro está integrado con la unidad principal, que es fácil de operar y tiene una huella pequeña. Soporte de soldadura incorporado para una colocación segura del lápiz óptico, esponja de limpieza para eliminar los residuos no deseados de la soldadura para el próximo uso.

▲Nota : No utilice el soldador durante mucho tiempo (en particular, ajuste la temperatura al máximo) para reducir la vida útil. La punta de metal es frágil y se rompe fácilmente a altas temperaturas.

Flux Soldadura TK83 TOPNIK Bote con Pincel (100mL) € 9.95

Amazon.es

Telwin 816087 MAXIMA 200 SYNERGIC - Soldadora inverter multiproceso de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG-LIFT, 230V € 631.00
€ 550.00

€ 550.00 in stock 5 new from €550.00



Amazon.es Features Soldadora inverter 4 procesos en 1 (hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT) controlada con microprocesador y alimentacion de 230V-16A. La gran flexibilidadde uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), permiten una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación.

La rápida regulación SINÉRGICA de los parametros permite soldar seleccionando solo el espesor del material, haciendo que el producto sea fácil de usar y garantizando siempre un excelente resultado; panel intuitivo con 3 configuraciones para comenzar a soldar: proceso, forma y espesor del cordón; la estabilidad del arco de soldadura junto con el control electrónico (inverter) garantizan la facilidad de uso y resultados sorprendentes incluso para los operadores con menos experiencia.

Preparado para usar con bobinas de 100 y 200 mm de diámetro.

Protecciónes termostática,sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Soldadura por electrodo con ajuste de arc force y presencia de dispositivos hot start y anti stick; suelda electrodos rutilo y básico de hasta 3,2 mm de diámetro.

No Clean Flux Paste 10cc Soldadura Flux Pasta de Soldadura Estañado Fácil para Reparación de Mantenimiento Electrónico € 8.19

Amazon.es Features Fundente de soldadura: con esta pasta de soldadura, encontrará que la soldadura es mucho más fácil y su trabajo más eficiente.

Gran Capacidad: Tiene una gran capacidad hasta 10cc, también tiene un tubo de dibujo y una aguja, la operación será más fácil.

Fundente de soldadura: con esta pasta de soldadura, encontrará que la soldadura es mucho más fácil y su trabajo más eficiente.

Fácil de transportar: diseñado para tener un tamaño compacto y un peso ligero, tanto el almacenamiento diario como el transporte son muy convenientes.

Usos prácticos: se puede usar una conexión de bola o pasador para paquetes BGA, PGA y CSP, así como una variedad de operaciones de ensamblaje.

Liquid Flux No-Clean in 10ml (0.34oz) Pen w/tip € 9.58



Amazon.es Features Part Number CQ4LF

40g Flux Pasta de Soldadura Grasa Gel de Soldadura Flujo Estaño Herramienta de Reparación de Soldadura Mecánica Profesional para Teléfono SMD PCB BGA PGA € 11.00



Amazon.es Features Esta pasta de soldadura se puede utilizar para soldadura fácil y duradera, y tiene una limpieza rápida y buen aislamiento.

El flujo de soldadura es un ungüento blanco similar al aceite, el ingrediente principal es colofonia, no tóxico, sin plomo, sin ácidos, seguro y fiable de usar.

La pasta de flujo no limpia tiene alta fuerza adhesiva, pH neutro, fuerte aislamiento, menos residuos y superficie de soldadura lisa.

El punto de ebullición de la pasta de soldadura es ligeramente más alto que el punto de fusión de estaño, y no es corrosivo para IC y PCB, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ella cuando se utiliza.

La pasta de flujo de 40 g es fácil de usar, lo que mejora en gran medida la eficiencia del proceso de soldadura. Ideal para soldadura de productos electrónicos de precisión como PCB, BGA, PGA, SMD, etc.

Rosin Flux Paste 100g Pasta de Soldadura Electrónica Crema de Soldadura para Cobre Estaño Hierro € 13.29

Amazon.es Features Suficiente para usar: con 100 g en total, que es una cantidad suficiente para su uso y perfecto para su pequeño proyecto de soldadura de bricolaje

Material de colofonia: la pasta fundente está hecha de material de colofonia, respetuoso con el medio ambiente, fácil de estañar, sin residuos, alta resistencia al aislamiento

Material de colofonia: la pasta fundente está hecha de material de colofonia, respetuoso con el medio ambiente, fácil de estañar, sin residuos, alta resistencia al aislamiento

Amplias aplicaciones: se puede usar para reelaboración, conexiones de bola o pasador para BGA, PGA y paquetes CSP, y operaciones de ensamblaje como voltear chips a sustratos PWB, herramienta necesaria y útil para reballing BGA

Alto rendimiento: la pasta fundente tiene una excelente adhesión de soldadura, excelente resistencia a la humedad, adecuada para soldadura por reflujo de múltiples PCB

CS-Flux reballing Baja viscosidad sin halógenos Flujo líquido para reflujo de retrabajo de componentes BGA 10g (2 x 5g) Ideal para reparaciones de GPU VGA € 16.99



Amazon.es Features CS-FLUX cuando se calienta a alrededor de 150 grados (Celsius) se convierte en líquido y cubre el pequeño espacio entre el componente BGA y el PCB por completo. De esta manera, todas las bolas de soldadura están cubiertas con CS-FLUX y durante el reflujo o eliminación de los componentes BGA, todas las almohadillas y bolas PCB y componentes están protegidas de la oxidación.

CS-FLUX no tiene flujo limpio y no causa corrosión si no se limpia, pero si es necesario se puede limpiar muy fácilmente con alcohol. No causa corosión en el PCB o componentes.

Gracias a su naturaleza líquida, se necesita una cantidad muy pequeña de CS-FLUX para cada reparación, lo que resulta en un ambiente de trabajo mucho más limpio. CS-FLUX también no contiene plomo ni halógenos y produce una cantidad mínima de humo.

CS-FLUX es muy pegajoso y especialmente diseñado para mantener las bolas de soldadura dentro de la plantilla durante el proceso de reballing. También es ideal para el reflujo de componentes BGA (con pistola de calor) cuando el equipo necesario para reballing no está disponible. Debido a su naturaleza líquida es perfecta para microsoldadura incluso para técnicos no experimentados.

CS-FLUX se produce en la UE (Grecia). Mantenemos existencias en todo el mundo para que se pueda enviar a tu taller muy rápido. READ Los 30 mejores telefonillo portero automatico capaces: la mejor revisión sobre telefonillo portero automatico

AMTECH RMA-223-TPF(UV) SOLDER FLUX 10cc € 7.00

Amazon.es Features Amtech rma-223-tpf(uv) solder flux 10cc producto original amtech no es flux falso chino amtech produce el mejor flux del mundo probablemente.

Líquido fundente (Flux), 30 ml, especial para SMD, alta calidad industrial (no clean, sin ácidos), soldadura blanda € 4.18

Amazon.es Features Líquido fundente.

Desarrollado especialmente para SMD (no clean, sin ácidos).

Activa las superficies, reduce, decapa y elimina el óxido al ser calentado.

Impide la formación nueva de óxido y reduce la tensión superficial.

JBC - Flux Potenciador De La Soldadura Reparacion Base Agua 500Ml Fl-50 € 95.56



Amazon.es Features Cuenta con tubo de decantación

50g Material inofensivo Pasta de soldadura de jeringa Flux Sn42 Bi58 SMD Reparación de componentes electrónicos PCB (2 piezas)(como se muestra) € 16.99

Amazon.es Features Previene eficazmente los fallos de impresión y precalentamiento.

Fácil secado, tiempo de unión superior a 48 horas.

Incoloro y transparente, sin influencia en la prueba eléctrica, fácil de limpiar.

Junta de soldadura brillante y completa, poco humo, sin olor irritante.

Pasta de soldadura de material inofensivo, saludable y ambiental.

Rosin Flux Paste 30g Pasta de Soldadura Crema de Soldadura para Reparación de Computadoras de Teléfonos Móviles Electrónicos SFD H05 € 6.29

Amazon.es Features ALTA PUREZA: esta pasta para soldar posee bajo nivel de humo, alta pureza, sin impurezas, brinda una gran comodidad para su trabajo

UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN: el fundente de soldadura está hecho de material de colofonia de buena calidad, se puede usar para reparar teléfonos móviles o computadoras

UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN: el fundente de soldadura está hecho de material de colofonia de buena calidad, se puede usar para reparar teléfonos móviles o computadoras

AUXILIAR PARA PRODUCTOS ELECTRÓNICOS: Este es un producto auxiliar ideal para la fabricación de productos electrónicos de buena calidad.

ESTABLE Y DURADERO: el fundente de resina para soldar viene con una estructura estable, un excelente rendimiento y una larga vida útil

InfoCoste - Pasta Soldar € 8.99



Amazon.es Features Flux o también llamado pasta de soldar, para realizar soldaduras perfectas o en sitios difíciles de que agarre el estaño

Desoxida las piezas a soldar

Además limpia la punta del soldador y alarga su duración

Atención: debido a su agradable olor, deberá estar alejado de las manos de los niños, ya que puede ser ingerido por accidente

DroneAcc 50g Tip Tinner, Pasta de estaño Flux de Soldadura, Mecha de Soldadura, sin formulación Limpia € 8.99



Amazon.es Features Solder Flux, limpia y previene la oxidación de la punta.

Facilita el flujo de soldadura.

Aumenta la eficiencia del proceso de soldadura.

Permite que la soldadura forme enlaces mecánicos y eléctricos fuertes y duraderos.

Neutral PH 7 ~ 0.3Net Wt. 50 g / 1.8oz.

Estación de Soldadura, 60W 200-480°C Kit del Soldador Eléctrico Profesional con Pantalla Led digital,5 PCS Punta Soldador, Esponja de Limpieza, Soporte de Rodillo Extraíble, Azul € 35.99



Amazon.es Features ESTACIÓN DE SOLDADURA: Soldadura de precisión de 60 vatios, temperatura ajustable, 200 ° C ~ 480 ° C / 392 ° F ~ 896 ° F, entrada de CA: 85V-275V.

Control de temperatura constante y ajuste de la diferencia de temperatura: la tecnología PID (derivado integral proporcional) mejora la estabilidad de la temperatura, ± 1.0 ° C. El orificio CAL en el panel es un orificio de ajuste fino para la corrección de temperatura. Si la temperatura medida se desvía de la escala o la temperatura mostrada, se puede insertar un destornillador pequeño en el orificio CAL para corregir la temperatura. Se recomienda el termómetro 191 para medir la temperatura.

Estación de Soldadura: 1. Hay un estante de bobina de estaño desmontable en el lateral para colocar fácilmente el alambre de estaño (se proporciona una bobina de estaño). 2. El soporte para cautín incorporado puede garantizar la seguridad del soldador cuando no esté en uso. 3. Equipado con una esponja de limpieza para eliminar los restos de soldadura, lo que es conveniente para el próximo uso. 4. La punta de cautín adicional de 5 piezas tiene una excelente resistencia a ácidos y álcalis.

Ideal para hobby de bricolaje, soldadura de PCB / SMD / SMT, reparación de electrodomésticos, producción en fábrica, kit de estación de soldadura de aprendizaje del curso. El valor de temperatura se muestra directamente en el panel, lo que es más conveniente e intuitivo.

Nota: 1. La luz indicadora está encendida cuando se calienta y parpadea cuando se alcanza la temperatura establecida, lo que indica que la punta del soldador está a una temperatura constante y se puede operar. 2. 330-360 grados es adecuado para soldadura con plomo. 340-380 grados es adecuado para soldadura sin plomo. 3. El uso de alambre de soldadura de bajo punto de fusión puede prolongar eficazmente el tiempo de uso de la punta del soldador.

2 Piezas 50g Pasta De Soldadura sin plomo De Jeringa, Sin Plomo Pasta De Soldadura De Jeringa Flux Sn42 Bi58 Smd Pcb Reparación Electrónica Varilla De Empuje Aguja De Jeringa(301B) € 32.85



Amazon.es Features 【Contenido del paquete】2 x Pasta de soldadura, 2 x Varilla de empuje y 4 x Aguja de jeringa incluidas.

【Trabaje de manera eficiente】Evite eficazmente los fallos de impresión y precalentamiento, lo que le permite disfrutar del placer de imprimir.

【Pasta de soldadura de material inofensivo】Saludable y ambiental. Junta de soldadura brillante y completa, poco humo, sin olor irritante.

【Secado fácil】Secado fácil, tiempo de unión superior a 48 horas.

【Fácil de limpiar】Incoloro y transparente, sin influencia en la prueba eléctrica, fácil de limpiar.

CS-FLUX 15g, reballing fundente líquido libre de halógeno de baja viscosidad para BGA componente de la reanudación de reflujo. Ideal para reparaciones GPU VGA € 21.99



Amazon.es Features CS-FLUX cuando se calienta a alrededor de 150 grados (Celsius) se convierte en líquido y cubre completamente el pequeño espacio entre el componente BGA y la PCB. De esta forma, todas las bolas de soldadura se cubren con CS-FLUX y, durante el reflujo o la eliminación de los componentes BGA, todas las placas y bolas de componentes y PCB quedan protegidas contra la oxidación.

CS-FLUX no es un fundente limpio y no causa corrosión si no se limpia, pero si es necesario, se puede limpiar muy fácilmente con alcohol. No provoca corrosión en la placa de circuito impreso ni en los componentes.

Gracias a su naturaleza líquida, se necesita una cantidad muy pequeña de CS-FLUX para cada reparación, lo que da como resultado un entorno de trabajo mucho más limpio. CS-FLUX también es libre de plomo y halógenos y produce una cantidad mínima de humo.

CS-FLUX es muy pegajoso y está especialmente diseñado para mantener las bolas de soldadura dentro del stencil durante el proceso de reballing. También es ideal para el reflujo de componentes BGA (con pistola de calor) cuando no se dispone del equipo necesario para el reballing. Debido a su naturaleza líquida es perfecto para microsoldadura incluso para técnicos sin experiencia.

CS-FLUX se produce en la UE (Grecia). Mantenemos existencias en todo el mundo para que pueda enviarse a su taller muy rápido.

Kit de Soldador,Soldadores de Estaño Electronica con Caja de Herramienta Temperatura Ajustable con Interruptor Set de Soldadura Multímetro Digital Alambre de Soldar para Varios Usos y Reparaciones € 15.99
€ 14.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99



Amazon.es Features 1. Iron Soldador con interruptor de ENCENDIDO / APAGADO: El kit de soldador tiene un interruptor de encendido / apagado para una fácil operación. Simplemente pueden ahorrar energía y garantizar una soldadura segura. Solo necesita apagarlo si no desea usarlo. La temperatura ajustable de 200 ~ 450 ° C está especialmente diseñada para condiciones de soldadura a diferentes temperaturas.

2. Heating Calentamiento rápido y disipación de calor: el soldador utiliza una tecnología de inducción cerámica que se puede calentar rápidamente a la temperatura objetivo (rango de temperatura ajustable de 200 ~ 450 ° C). El material resistente al calor mejorado y las cuatro ventilaciones del tubo de acero en el diseño del soldador aseguran un enfriamiento rápido. Acelera la disipación de calor y aumenta la seguridad y la resistencia al calor.

3. Wire Cable de soldadura + bomba desoldadora: el cable de soldadura tiene un diámetro de 0,8 mm y un peso de 50 g. Es inofensivo para el cuerpo humano y puede usarse para diversos fines de soldadura y durante mucho tiempo. La bomba desoldadora (ventosa) es un tubo de vacío de alta presión con un marco de cuerpo de aluminio que permite una fácil operación con una sola mano. Tiene resistencia al impacto, resistencia a la corrosión y buena disipación de calor.

4. Kit Kit de soldador 11 en 1: el kit de soldador se suministra con soldador, alambre de soldar, bomba desoldadora, pinzas, clip de esponja de limpieza, 5 puntas de soldadura y una bolsa portátil. Este conjunto de herramientas cumple con todos sus requisitos de soldadura. Esta esponja de hierro elimina fácilmente las manchas de la punta y extiende su vida útil. También hay una bolsa portátil para facilitar el almacenamiento del equipo y fácil de transportar.

5. Aplicación y garantía: el juego de soldador es la mejor idea de regalo para la decoración del hogar, productos electrónicos y placas de circuito impreso, adecuado para reparación, soldadura, joyería, guitarras, relojes, cableado, dispositivos móviles, hardware de computadora, pequeños proyectos electrónicos, Televisores, diversas aplicaciones de condensadores o accesorios, etc. Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta. READ Los 30 mejores Cerraduras Puertas Interiores capaces: la mejor revisión sobre Cerraduras Puertas Interiores

CREWORKS 750W Estación de Soldadura con Pantalla LED y Pislota de Aire Caliente 2 En 1 SMD Estación de Soldadura Digital Kit de Herramienta para Soldadura Profesional € 89.99

Amazon.es Features 2 EN 1: La estación de retrabajo y la estación de soldadura se combinan en una, y puede controlar por separado el retrabajo y la soldadura SMD. Esta máquina le ahorrará espacio, dinero y mantendrá su escritorio de trabajo bien organizado.

CONTROL PRECISO: Las pantallas LED duales muestran por separado la temperatura del soldador y la pistola de aire caliente. La temperatura se puede ajustar para que sea más precisa utilizando el botón de volumen de control doble. Nota: La pistola de aire caliente se calentará inmediatamente cuando la levante. cuando el lápiz de soldadura se coloca en el soporte durante 10 minutos, la temperatura disminuirá automáticamente por motivos de seguridad.

REPUESTA SUPÉR RÁPIDA: Con la tecnología PID para un control uniforme de la temperatura, la pistola de aire caliente de 750 W calienta hasta 480 ℃ en 5 segundos y el soldador de 70 W calienta hasta 200 ℃ en 7 segundos y mantiene su temperatura. , la pistola de aire caliente sopla a 120 l/min para su eficiencia de trabajo, la protección de fusible incorporada garantiza el 100% de seguridad durante la operación.

APLICACIÓN AMPLIA: Este producto está diseñado para soldar o desoldar SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA y otros componentes sensibles a la temperatura, una herramienta esencial para la reparación de teléfonos celulares, reparación de computadoras portátiles o soldadura de placas de circuito. Realmente imprescindible para los amantes del bricolaje y los profesionales de fin de semana.

ACCESORIOS COMPLETOS: El paquete viene con 5 puntas, 4 boquillas de aire, soporte, esponja y pinzas. 5 puntas complementarias para adaptarse a diferentes necesidades y prolongar la vida útil del lápiz de soldadura.

BOJACK 50g Pasta de Soldadura No-clean Sin Plomo Flux Respetuoso del Medio Ambiente Pasta Soldar Estaño para Soldar (Paquete de 1 Pieza) € 8.99



Amazon.es Features Producto: Pasta Soldar

Atributos: Neutro PH7 ±0.3; Peso neto 50g/1.8oz

Función: Soldar componentes electrónicos. Flujo antioxidante. Mejor fluidez de soldadura. Fácil de estañar, fácil de soldar, soldadura fuerte.

Característica: No tóxico, sin corrosión, junta de alta intensidad, buena inmersión, buen aislamiento, buenas propiedades de soldadura, superficie de soldadura lisa.

Aplicación: Fundente de soldadura es adecuado para soldar instrumentos, medidores, oro, cobre, hierro, estaño y otros metales. Ampliamente utilizado en PCB de teléfono, SMD, parche SMT y reparación de electrodomésticos.

Weller WE 1010 (T0053298699) Estación de soldadura digital de 1 canal, 70 Vatios/230 Voltios, rango de temperatura de 100 °C a 450 °C, azul € 189.00
€ 165.49

€ 165.49 in stock 6 new from €159.99

1 used from €148.33



Amazon.es Features Cambie las puntas calientes a mano girando la tuerca moleteada de plástico del lápiz de soldadura sin una herramienta adicional.

Uso de puntas de soldadura ET

Soldador de 70 W con mango ergonómico y cambio de punta sin herramientas

Protegido con contraseña para conservar la configuración

Estación segura ESD, hierro y cable de silicona resistente al calor para un manejo seguro

D.RECT Pasta Para Soldar SMD | Lata de Grasa para Soldar Como Agente Para Soldar | Elementos de Construcción | 40 g € 4.33



Amazon.es Features Pasta de soldadura D.RECT para soldar componentes electrónicos. Te ayuda a lograr una conexión eléctrica bien conductiva entre los elementos de construcción y los puntos de soldadura.

A través del proceso de soldadura posterior las pasta de soldadura se funden las partículas con las placas de circuito impreso y los contactos de los componentes

El proceso de fusión se reduce mediante la tensión de la superficie del flujo

Peso: 40 g

Para soldadura suave y estañado

