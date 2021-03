Los 30 mejores Filtro Nd 67Mm capaces: la mejor revisión sobre Filtro Nd 67Mm

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Filtro Nd 67Mm?

K&F Concept 67mm Filtro ND Variable ND2~ND400 para Objetivo 67mm con Funda (9 Pasos) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Incluye】 K&F Concept 67MM Filtro ND Densidad Neutra Profesional Ajustable Filtro ND2~ND400

【Función】 Filtro Densidad Neutra Variable fabricado con Vidrio HD de Japan Optics con un nano-revestimiento de 16 capas que ofrece una mejor protección contra arañazos, polvo y suciedad.

【Diseño Profesional】 Usando Super Slim Diseño Original para Evitar el Viñetado Cuando Usted toma la foto.

【Asequible y fácil de usar】 Ideal para fotografía al aire libre. Fotografía de paisaje y arquitectura.

【NOTA】 Este kit de filtro es compatible con todas las lentes de 67mm. Verifique el tamaño de rosca de la lente de su cámara antes de comprar, El tamaño de la rosca del objetivo de la cámara se marcará en algún lugar en el barril del objetivo o se imprimirá debajo de la tapa del objetivo. Este número siempre va precedido por un símbolo "ø" (diámetro).

Filtro ND2-ND32 (5Pasos) K&F Concept 67MM Filtro Densidad Neutra Ajustable ND2 ND4 ND8 ND16 ND32 Slim Vidrio Óptico Nano-Recubrimiento MRC de 18 Capas para Todas Las Lentes de cámara DSLR € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Amazon.es Features 【Material】Filtro Neutral Density 67mm proporciona una reducción 5 pasos y está hecho con cristal Japan Optics de alta calidad. El filtro ND para eliminar el exceso de brillo y permitir toda una serie de posibilidades creativas.

【NO Hay“X”Spot en las imágenes】Dígale adiós a la "X" Spot en las imágenes, K&F utiliza la tecnología de vanguardia que va a decir adiós a este problema común con lentes de gran angular y filtros ND variables.

【Recubrimento Multiresistente 18 capas】Tecnología de recubrimiento de 18 capas multirresistentes que reduce los reflejos de la lente, elimina el “ghosting”, al tiempo que ofrece una mejor protección contra los arañazos, repeliendo el agua, y resistiendo al polvo y la grasa, para afrontar los rigores de la fotografía de aventuras.

【Diseño profesional】 Diseño de borde ultra delgado que evita el viñeteado de gran angular. Elimina el brillo excesivo, aumenta la nitidez de las imágenes y permite exposiciones más largas para capturar la belleza del tiempo y del movimiento.

【Nota】El filtro ND2 a ND32 es compatible con todas las lentes de cámara que requieran un diámetro de rosca de 67mm (Ø). Tiene un Perfil de Borde Fino para evitar el viñeteado y doble rosca que permite el apilado de filtros. Permite encajar este ND32 directamente encima del otro filtro.

K&F Concept Filtro Variable ND2-ND400 para Objetivo 67mm con Funda (9 Pasos) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features 【Incluye】 K&F Concept 67MM Filtro ND Densidad Neutra Profesional Ajustable Filtro ND2~ND400 + Paño de Limpieza Microfibra Profesional para Lente.

【Material】 Filtro ND:Fabricado por Gafas Ópticas Profesionales en Lugar de Resina Óptica. Microfibra: Esta Microfibra Profesional Hecha por la Materia Prima Japonesa, Muy Suave y Fácil de Limpiar para los Lentes, los Filtros, los Vidrios y el Móvil etc.

【Diseño Profesional】 Usando Super Slim Diseño Original para Evitar el Viñetado Cuando Usted toma la foto.

【NOTA】 Este kit de filtro es compatible con todas las lentes de 67mm. Verifique el tamaño de rosca de la lente de su cámara antes de comprar, El tamaño de la rosca del objetivo de la cámara se marcará en algún lugar en el barril del objetivo o se imprimirá debajo de la tapa del objetivo. Este número siempre va precedido por un símbolo "ø" (diámetro).

【Compatible con】 Canon Rebel (T5i T4i T3i T2i T3 T1i XT XTi XSi SL1), CANON EOS (700D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 300D 1100D 1000D 100D) con lente 77MM, que incluyen: EF 24-105 mm f / 4L IS USM, EF 17-40 mm f / 4L USM, EF 24-70 mm f / 4L IS USM, EF 24 mm f / 1,4L II USM.

Filtro ND8-ND2000 (3-11 Pasos) K&F Concept 67mm Filtro Variable ND8 ND16 ND32 ND64 ND128 ND256 ND512 ND1000 ND2000 Filtro Slim Vidrio Óptico Nano-Recubrimiento MRC de 18 Capas para Lentes € 53.02 in stock 2 new from €53.02

Amazon.es Features REDUCCIÓN DE 9 PASOS DE LUZ: K&F Concept Filtro Neutral Density Ajustable ND8-ND2000 ofrece una reducción 9 pasos, lo que permite técnicas de larga exposición y desenfoque de movimiento en condiciones de luz intensa. Recomendados para la fotografía de paisajes.

MATERIAL PREMIUM: El Filtro Variable ND es de Vidrio óptico japonés premium con un nano-revestimiento de 18 capas para un balance neutro de colores, que reduce los reflejos de la lente, elimina el “ghosting”, y ofrece una mejor protección contra arañazos, polvo y suciedad.

BORDES FINO: Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado.

ESPERIENCIA EXCITANTES: Use el filtro Variable ND para reducir la luz entrante o lograr efectos de limpieza o flujo durante una exposición prolongada.

NOTA: El filtro variable ND8 a ND2000 es compatible con todas las lentes de cámara que requieran un diámetro de rosca de 67mm (Ø). READ Los 30 mejores Protector Iphone 11 capaces: la mejor revisión sobre Protector Iphone 11

Urth x Gobe - Filtro ND1000 (10 Pasos) para Objetivo 67 mm (Plus+) € 39.00 in stock 1 new from €39.00

Amazon.es Features REDUCE 10 PASOS | El filtro Fijo ND1000 Plus+ de Urth te permite capturar efectos de desenfoque de movimiento y profundidad de campo con luz intensa. Fantástico para fotografía de paisajes y efectos cinemáticos en videografía

EL MEJOR VIDRIO | Fabricado con vidrio SCHOTT alemán para una transmisión de luz auténtica y una nitidez insuperable de las imágenes. Con nuestra garantía de por vida

BALANCE NEUTRO | El nano-revestimiento de 20 capas proporciona un balance neutro de colores, reduce los reflejos de la lente, elimina el "ghosting" y protege contra arañazos

CONTROL DE LA LUZ | Reduce la luz al 0,10 % para mantener tus ajustes deseados en condiciones de iluminación demasiado intensa o para crear dramáticos efectos de desenfoque de movimiento en condiciones de luz intensa

PLANTA 5 ÁRBOLES | Este filtro Urth financia comunidades locales para plantar 5 árboles en áreas afectadas por la deforestación

Neewer 67MM Kit Accesorios para Filtros de Objetivos para Lentes 67mm Set Filtros UV CPL FLD + Set de Primer Plano Macro (+1 +2 +4 +10) + Set Filtros ND (ND2 ND4 ND8) + Otros € 34.49 in stock 9 new from €34.49

Amazon.es Features El kit incluye: (1) 67 MM Kit de filtro (UV ULTRAVIOLETA, CPL Circular polarizador, FLD fluorescente) + (1) 67 MM set Macro Close Up(+ 1, + 2, + 4, + 10) + (1) 67 MM kit ND densidad Neutral (ND2, ND4, ND8) + (3) bolsa +(1) 67 MM parasol de forma flor de tulipán + (1) 67 MM parasol caucho plegable +(1) 67 MM tapa del lente centro pellizcar + (1) correa de tapa

Compatible con las cámaras DSLR CANON REBEL (T5i T4i T3i T2i), EOS (700D 650D 600D 550D 70D 60D 7D) con lente de zoom EFM ST-18M de 18-135 mm

También es compatible con las cámaras DSLR NIKON (D5300 D5200 D7000 D7100 D90) con 18-105 mm f / 3.5-5.6 AF-S DX VR ED, 18-140 mm f / 3.5-5.6G ED VR AF-S DX Zoom Lens y PENTAX (K -30 K-50) Cámaras DSLR con 18-135mm f / 3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR Zoom u otras lentes con roscas delanteras de 67MM

Nota: Este kit es compatible con todas las lentes 67mm. Por favor verifique el tamaño de rosca de la lente de su cámara antes de ordenar. Tamaño de rosca de la lente de la cámara será marcado en algún lugar en el cilindro del objetivo o impreso debajo de la tapa de la lente. Este número es siempre precedido por el símbolo "Ø" (diámetro). Por ejemplo: "Ø" 67 = 67 mm tamaño de rosca de la lente. Tenga en cuenta: cámara y el objetivo no están incluido.

K&F Concept - Kit de Filtros para Objetivo 67mm ND8 ND64 y 67mm Polarizado Circular(CPL) con Funda € 52.99 in stock 2 new from €52.99

Amazon.es Features KIT COMPLETO: El kit es muy portatil para viajar, incluye 1x filtro ND8(3 paso), 1X filtro ND64(6 pasos), 1x filtro polarizador circular , 1x funda.

NO HAY“X”SPOT: Filtro ND8 y ND64 dígale adiós a la "X" Spot en las imágenes, K&F utiliza la tecnología de vanguardia que va a decir adiós a este problema común con lentes de gran angular y filtros ND variables. El filtro CPL ideal para la mejora del color y el contraste, manteniendo el balance general de color.

RECUBRIMENTO MULTIRESISTENTE CAPAS: Tecnología de recubrimiento de 18 capas multirresistentes que reducen de forma significativa los reflejos en la lente y el efecto fantasma, al tiempo el filtro contra los arañazos, repeliendo el agua, y resistiendo al polvo y la grasa, las reflexiónes se minimizan eficazmente, aumentando la claridad de las imágenes para afrontar los rigores de la fotografía de aventuras. Los duraderos de perfil fino y bordes de magnalio para evitar el viñeteado.

NOTA: El juego filtro ND8 ND64 CPL es compatible con todas las lentes de cámara que requieran un diámetro de rosca de 67mm (Ø). Tiene un Perfil de Borde Fino para evitar el viñeteado y doble rosca que permite el apilado de filtros.

SERVICIO POST-VENTA: Garantizamos un periodo de 90 días de devolución sin compromiso y sin explicaciones así como una garantía de 360 días. Para cualquier consulta no dude en contactarnos, nuestro servicio dedicado de atención al cliente se pondrá en contacto con usted en menos de 24h.

Gobe - Filtro para Objetivo Variable ND 67 mm (1Peak) € 40.00 in stock 1 new from €40.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C3QBLV

VERSÁTIL | Rotando el aro entre ND2 y ND400 se obtiene una gran versatilidad en cambios de luz. Reduce la entrada de luz de 1 a 8,66 pasos sin afectar al balance de colores. Ideal para fotografía de paisajes y videografía.

GOBE 1PEAK | Vidrio óptico japonés premium con nano-revestimiento de 8 capas que proporciona un balance neutro de colores, reduce los reflejos de la lente y elimina el “ghosting”. Cubiertos por nuestra garantía de por vida.

CONSIDERACIONES | No se recomienda el uso de este filtro Variable ND con objetivos de gran angular y teleobjetivos. Observación: Para evitar efectos no deseados, no rotar más allá de la marca MÁX en el borde. Necesitarás una tapa o capuchón de objetivo más grande con este filtro.

Neewer 67MM Filtro Densidad Neutra ND2 ND4 ND8 ND16 y Kit Accesorios para Canon Rebel T5i T4i T3i T2i, EOS 700D 650D 600D 550D 70D 60D 7D DSLR,Pluma Lente,Bolsa Filtro € 20.99

€ 18.99 in stock 11 new from €18.99

Amazon.es Features El kit incluye: (1) 67MM Filtro densidad neutra ND2 /ND 4 /ND 8 / ND16 (1) pluma lente, (1)bolsa de filtro

Los filtros ND reducen la cantidad de luz a la película sin afectar al color y permitirá tener más control de apertura de la cámara, exposición tiempo y sensor de ajustes de sensibilidad; Puede producir una menor profundidad de campo, o conseguir una foto más nítida

Tela de limpieza y pluma lente: se puede utilizar para limpiar todas las superficies de la lente y la eliminación de las huellas dactilares y la suciedad más grave; Bolsa de filtro: Conveniente para almacenar tus filtros, proteger su lente filtro de polvo, batido y arañazos

Compatible con la Canon Rebel (T5i T4i T3i T2i), EOS (700D 650D 600D 550D 70D 60D 7D) las cámaras de DSLR con la lente de zumbido de STM es EF-S 18-135 MM; También es compatible con las Nikon D7100 D7000 D5300 D5200 D5100 D5000 D3200 3100 D3000 DSLR cámaras con un 18-140MM o un lente de zoom 18-105MM

Material durable: Los filtros incluidos están hechos de cristal óptico HD; Buen nivel de transmitancia; Sellado de marco de aleación de aluminio del anillo para mejor estanqueidad, evitando caídas o sueltas; Nota: La lente no está incluido; Sólo objetivo con tamaño de rosca de 67MM lente puede utilizar con estos filtros; Por favor verifique que el tamaño de su lente es de ø 67MM

Gobe - Filtro para Objetivo ND 67 mm ND8 (3 Pasos) (2Peak) € 38.00 in stock 1 new from €38.00

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C2XL16

REDUCCIÓN DE 3 PASOS DE LUZ | Gobe Neutral Density ND8 ofrece una reducción fija de luz de 3 pasos, lo que permite técnicas de larga exposición y desenfoque de movimiento con poca luz. Recomendado para fotografía de paisajes y efectos cinemáticos en videografía.

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración, para una mejor calidad de la imagen y colores más reales.

SIN VIÑETEADO | Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado. Este es un filtro para objetivo fijo Neutral Density, no Variable ND. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la imagen final en la galería.

Berlin Optix Filtro Premium ND 67 mm ∙ ND1000 Filtro Gris 67 mm ∙ Absorbe efectivamente la luz incidente fotografía de paisajes y Arquitectura € 39.55 in stock 1 new from €39.55

Amazon.es Features FOTOS MÁGICAS Y AJUSTE FIRME - Fuerte sol o un disparo al aire libre contra el sol de la tarde, con el filtro ND variable 67mm de Berlin Optix captura todos los momentos. Debido a su ajuste perfecto, el filtro ND2 de 67 mm evita que la luz entre entre el filtro y la lente

VIDRIO DE ALTA CALIDAD – El vidrio del filtro de lente está hecho de vidrio Schott B270 de Alemania y, por lo tanto, es particularmente resistente al aceite, la suciedad y el polvo

ABSOLUTAMENTE SEGURO - La tecnología de recubrimiento de resistencia múltiple de 16 capas no solo reduce los reflejos de la lente, sino que también hace que el filtro sea más resistente a los arañazos y, por lo tanto, extiende su vida útil

EXPERIMENTOS EXCITANTES – Use el filtro gris ND para reducir la luz entrante o lograr efectos de limpieza o flujo durante una exposición prolongada. Incluso cuando se toman fotografías arquitectónicas, no se ven personas o vehículos no deseados en la fotografía

COMPATIBLE CON - Las lentes de Canon, Nikon, Sony, Samsung, Fuji y todos los demás fabricantes con una rosca de filtro de 67 mm son compatibles con este filtro

Hoya Variable Density 3-400 - Filtro polarizador de 67 mm, Montura Negra € 114.70

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mantiene el control de exposición variando la cantidad de luz de 1.5 a 9 pasos

El diseño de doble anillo reduce el viñeteado en grandes angulares

Amplía la velocidad de obturación para captar mejor el movimiento o para controlar la profundidad del campo

Con parámetros para conseguir diferentes efectos

El diafragma se puede abrir al máximo para evitar la sobreexposición de la imagen

Fotover Filtro ND de 67 mm, filtro de densidad neutra ND ajustable ND Fader ND2-ND400 filtro de lente para Canon Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Fuji DSLR + bolsa de filtro de nailon de 3 ranuras. € 18.30 in stock 1 new from €18.30

Amazon.es Features Material: hecho de vidrio óptico de importación y resina, nivel superior de transmisión. Anillo de sellado de metal en lugar del anillo de sellado de plástico, mejor estanqueidad, no te preocupes por que se caiga o se suelte.

Diseño profesional: fabricado por un equipo profesional para los entusiastas de la fotografía para que puedas poseer una nueva experiencia, amando y disfrutando de cada foto después de usarla.

[Característica]: aplica una velocidad de obturación lenta bajo una fuerte exposición a la luz solar. Gran apertura disponible para crear profundidad de campo fácilmente.

Nota: comprueba el tamaño de la rosca de la lente de tu cámara antes de realizar el pedido. El tamaño de la rosca de la lente de tu cámara se marcará en algún lugar en el barril de la lente o se imprimirá debajo de la tapa de la

[Paquete y garantía] : incluye filtro de densidad neutra ajustable de 67 mm x 1, 1 bolsa de filtro de nailon de 3 ranuras y 1 paño de limpieza de lente de microfibra. Ofrecemos un año de garantía y servicio de por vida, si tienes cualquier problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Tablet Huawei Mediapad M5 capaces: la mejor revisión sobre Tablet Huawei Mediapad M5

Gobe - Filtro para Objetivo Variable ND 67 mm ND2-400 (2Peak) € 56.00 in stock 1 new from €56.00

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C3QBLV

VERSÁTIL | Rotando el aro entre ND2 y ND400 se obtiene una gran versatilidad en cambios de luz. Reduce la entrada de luz de 1 a 8,66 pasos sin afectar al balance de colores. Ideal para fotografía de paisajes y videografía.

GOBE 2PEAK | Vidrio óptico japonés premium con un nano-revestimiento de 24 capas para un balance neutro de colores, que reduce los reflejos de la lente, elimina el “ghosting”, y ofrece una mejor protección contra arañazos, polvo y suciedad. Cubiertos por nuestra garantía de por vida.

CONSIDERACIONES | No se recomienda el uso de este filtro Variable ND con objetivos de gran angular y teleobjetivos. Observación: Para evitar efectos no deseados, no rotar más allá de la marca MÁX en el borde. Necesitarás una tapa o capuchón de objetivo más grande con este filtro.

Freewell 67mm Roscado Parada Dura Variable ND Filtro Día Estándar 2 a 5 Paradas € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.es Features Óptica: vidrio óptico puro de alta definición 18 capas multicapa para garantizar una experiencia cinematográfica

Construido: Hard stop THREADED Variable ND elimina cualquier posibilidad de polarización cruzada y viñeteado cero (16 mm arriba) durante el rodaje

Recubrimiento: cada lado del elemento de vidrio está recubierto con impermeable, a prueba de polvo, resistente a los arañazos, a prueba de aceite, asegurándose de que esté listo para todas las aventuras

Función: 2-5 Stop equivalente a ND4-ND32 es el más adecuado para el día estándar desde días nublados hasta días soleados normales

Qué incluye: filtro ND variable, estuche rígido, una tapa de lente, paño de limpieza

FILTR HOYA SZARY Pro ND 1000 67 mm € 55.70 in stock 10 new from €55.70

Amazon.es Features 10 pasos de reducción de luz equivalente a una densidad óptica de 2,7

Tecnología ACCU-ND para un equilibrio neutro del color

Para fotografía y video digitales de alta definición

Con el revestimiento metálico ACCU-ND el color no cambia al variar de densidad

Neewer 67mm Filtro Pro ND1000 Filtro ND Densidad Neutra 10 Pasos Lente ND Gris Neutro a Prueba de Agua/Aceite/Polvo para Lentes Cámara Revestimiento Multicapa Vidrio Optico Marco Ultrafino Diseño € 23.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features REDUCCIÓN DE LA LUZ DE 10 PAROS: El filtro puede reducir la cantidad de luz en 10 paradas, sin desviación de color. Solo permite 0.1% de transmitancia de luz. Puede suprimir la luz brillante durante el día y lograr fotografías de larga exposición para hacer que los objetos en movimiento sean invisibles, dándole al agua una suavidad sedosa única. Nota: este filtro ND1000 de 10 paradas no es ajustable ni variable

REVESTIMIENTO MULTILAYER A PRUEBA DE AGUA/ACEITE+: La capa de recubrimiento impermeable y resistente al aceite hace que la superficie del filtro forme una capa protectora, como la capa protectora de la hoja de loto, que hace que el agua/aceite no pueda adherirse a la superficie del filtro, proteja eficazmente las lentes , adecuado para fotografía profesional cuando se trabaja en entornos hostiles. Recubrimiento multicapa: transmisión mejorada y reducción de reflectancia

MARCO DE ESPEJO ULTRA-DELGADO: el marco del filtro ND1000 adopta un marco ultra delgado, liviano, adecuado para gran angular, sin ángulo oscuro. Diseño de rosca de tornillo, puede instalar la tapa de su lente y otros accesorios en frente del marco

ALUMIIO DE AVIACIÓN PREMIUM + VIDRIO ÓPTICO: Presenta aluminio de aviación de calidad, resistencia a la corrosión, alta estabilidad. Material de vidrio de alta transmisión de luz, sin desviación de color

COMPATIBLE CON: Este kit es compatible con todas las lentes de 67mm, como CANON REBEL (T5i T4i T3i T2i), EOS (700D 650D 600D 550D 70D 60D 7D) Cámaras réflex digitales con zoom EF-S IS STM de 18-135mm Lente

Tiffen - Filtro para Objetivos de cámara de Densidad Neutra Variable (67 mm) € 112.66 in stock 1 new from €112.66

1 used from €80.44

Amazon.es Features Proporciona de 2 a 8 paradas de control de luz

Anillo de perfil fino de 9 mm

Óptica exterior más amplia para ayudar a reducir el viñeteado en ángulos amplios

Fabricado con vidrio óptico de alta calidad utilizando la tecnología ColorCore de Tiffen

Fabricado en Estados Unidos

Neewer 67mm Fader Variable ND2-ND32 Filtro ND y Filtro Polarizador Circular CPL 2 en 1 para Lente Cámara con Rosca 67mm No X Spot Sealed Marco Aleación Aluminio € 43.99 in stock 2 new from €43.99

Amazon.es Features NOTA: Este filtro es compatible con todas las lentes de 67 mm. Verifique el tamaño del hilo de la lente de su cámara (generalmente marcado en algún lugar del cuerpo del objetivo o impreso debajo de la tapa de la lente) antes de ordenar

FILTRO 2-EN-1 ND Y CPL: Un filtro tiene las características de filtro ND y CPL que no solo pueden reducir la cantidad de luz que ingresa a la lente sino que también atenúa el cielo y maneja los reflejos al mismo tiempo

NO HAY PUNTO X EN LAS IMÁGENES: Evitar el punto "X" en las imágenes y el problema común de la lente gran angular y el filtro ND variable se ha eliminado con tecnologías avanzadas

MATERIAL DE EXCELENTE: Hecho de vidrio óptico profesional, solo permite 0.4% de transmitancia de luz y revestimiento de múltiples capas a prueba de agua, resistente a los arañazos. El marco del filtro está hecho de aleación de aluminio, el diseño de borde dentado facilita la instalación. Marca 5 de Min a ND32 en el marco. Le conviene asegurarse de que el filtro ND se detiene

COMPATIBLE CON: Compatible con todas las lentes con una rosca de filtro frontal de 67 mm que incluye: Tamron 16-300 mm f / 3,5-6,3 Di II VC PZD MACRO; Nikon AF-S NIKKOR 70-300 F / 4,5-5,6; Nikon AF-S NIKKOR 18-140MM F / 3,5-5,6; Canon EF-S 18-135 mm F / 3,5-5,6 STM

B+W Vario XS-Pro - Filtro ND de 67 mm MRC Nano, Negro € 275.88

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Montura ultra delgada manteniendo la rosca frontal

Filtro sobredimensionado apto para gran angular

Recubrimiento MRC con tecnología de nanotubos de carbono

Antirreflejos, arañazos y polvo. Repelente a líquidos

Rango de pasos de diafragma de +1 a +5

ZOMEi Filtro de lente ultra delgado ND2-ND400 Fader de densidad neutra variable ajustable de 67 mm, filtro ND ultra delgado de vidrio óptico € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Filtro ND ajustable de 67 mm de alta calidad, ND2 a ND400. Doble revestimiento antirreflectante, solo 7 mm de grosor marco ultrafino

Adecuado para cualquier lente con rosca de filtro de 67 mm, manual o enfoque automático, digital o película, etc. Puede reducir la cantidad de luz variable entre 2-8 paradas.

Los filtros ND pueden reducir la cantidad de luz en la película y la foto sin afectar el color. Es necesario para la fotografía.

Hecho de cristal óptico de alta calidad. Especialmente perfecto para lentes de gran angular y zooms.

Gobe - Filtro para Objetivo ND 67 mm ND32 (5 Pasos) (2Peak) € 38.00 in stock 1 new from €38.00

1 used from €24.00

Amazon.es Features REDUCCIÓN DE 5 PASOS DE LUZ | Gobe Neutral Density ND32 ofrece una reducción fija de luz de 5 pasos, lo que permite técnicas de larga exposición y desenfoque de movimiento en condiciones de luz media. Recomendado para fotografía de paisajes y efectos cinemáticos en videografía.

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración, para una mejor calidad de la imagen y colores más reales.

GOBE 2PEAK | Vidrio óptico japonés premium con un nano-revestimiento de 16 capas para un balance neutro de colores, que reduce los reflejos de la lente, elimina el “ghosting”, y ofrece una mejor protección contra arañazos, polvo y suciedad. Cubiertos por nuestra garantía de por vida.

SIN VIÑETEADO | Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado. Este es un filtro para objetivo fijo Neutral Density, no Variable ND. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la imagen final en la galería.

PLANTA 5 ÁRBOLES | Cada compra con Gobe permite a comunidades locales plantar 5 árboles en áreas afectadas por la deforestación. ¡Ayúdanos a repoblar el mundo de árboles, sigue comprando nuestros artículos!

Hollyland MARS 300 PRO Sistema de transmisión de video inalámbrico Salida de bucle HDMI 300 pies 0.08S de baja latencia (Estándar) € 483.00 in stock 3 new from €483.00

Amazon.es Features 【0.08S Incredibly Low Latency & HDMI Loopout Connect Monitor】-0.08S low latency can ensure a good camera operation experience and real-time monitoring; There are 2 HDMI outputs on the receiver while the transmitter comes with a HDMI input and a HDMI loopout, which is essential for people who need an on-camera external monitor.

【Channel Scan & APP Monitoring】-Hollyland MARS 300 PRO also comes with channel scan on both the receiver and the App, so people can easily identify the best channel to use on a shooting location ahead of time, or anytime. System upgradation can be made through HollyView App, you only need to click your phone screen, and the upgradation for Hollyland Mars 300 PRO is done!

【New Difference From HOLLYLAND MARS 300 PRO】-A 3-in-1 thumbwheel switch menu is added to MARS 300 PRO together with a side OLED screen with easy access to the device's power status, channel scan result, video input, channel number etc..

【Built-in Antennas】-Hollyland Mars 300 Pro features a built-in antennas for easy setups, efficient shooting, and different shooting applications, for better transmit experience , please vertical install the transmitter and receiver. Mars 300 Pro supports 5-12V wide voltage power supply, including various L-series batteries, different power banks, and type-C (5V/2A) charging.

【Portable & 1 Year Guarantee】-Lightweight and compact design can meet different applications, such as wedding ceremonies/ adverting / short video /live broadcast and so on.

smardy 67mm Variable ND Filtro ND2 - ND400 Densidad Neutral Ajustable Compatible con Canon EOS 40D, 5D Mark III, 60D, 6D, 7D, EOS 1D X, Nikon D5300, D7000, D7100 + Paño de Limpieza € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Fader de filtro ND es altamente recomendado por famosos fotógrafos y directores de cine. nosotros le entregamos el mejor ND atenuador con confianza y profesional servicio post-venta. Usted no tiene que llevar un montón de filtros para el rodaje. Un filtro que te dan desde el nd2 gama de ND400.

Los filtros de densidad neutra (ND) pueden reducir la intensidad de la luz sin apreciable el cambio de su color. Tradicionalmente hablando, filtros ND tienen diferente número f-stop y de reducción de la transmitancia generado de este modo se pueden aplicar para diferentes condiciones de disparo, como retrato, caídas de agua...

Este filtro nd atenuador está hecho de vidrio óptico de alta quanlity, que ofrece una mejor resolución de la imagen, evitando cualquier dominante de color. Este fader nd funciona muy bien tanto por la fotografía y videografía.

Lentes compatibles: Nikon AF-S 18-105 mm | AF-S DX Nikkor 18-105 mm - Canon EF-S 4-5,6/17-85mm IS USM | EF 24-105 mm 1:4 L IS USM | EF-S 18-135 mm 1:3,5-5,6 IS | EF 100 mm 2.8 L Macro IS USM - Olympus Zuiko Digital 14-54mm 1:2,8-3,5 II READ Los 30 mejores Aire Acondicionado Usb capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Usb

Gobe - Filtro para Objetivo ND 67 mm ND128 (7 Pasos) (2Peak) € 38.00 in stock 1 new from €38.00

Free shipping Check Price on Amazon

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración, para una mejor calidad de la imagen y colores más reales.

GOBE 2PEAK | Vidrio óptico japonés premium con un nano-revestimiento de 16 capas para un balance neutro de colores, que reduce los reflejos de la lente, elimina el “ghosting”, y ofrece una mejor protección contra arañazos, polvo y suciedad. Cubiertos por nuestra garantía de por vida.

SIN VIÑETEADO | Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado. Este es un filtro para objetivo fijo Neutral Density, no Variable ND. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la imagen final en la galería.

PLANTA 5 ÁRBOLES | Cada compra con Gobe permite a comunidades locales plantar 5 árboles en áreas afectadas por la deforestación. ¡Ayúdanos a repoblar el mundo de árboles, sigue comprando nuestros artículos!

Conjunto de Filtros ND de Haida Serie Profesional Slim Pro II MC (de múltiples Capas) 67mm - ND 0.9 (8X), ND 1.8 (64x), ND 3.0 (1000x) - Hecho de Vidrio óptico Incluido un contenedor de Filtro € 114.90 in stock 1 new from €114.90

Free shipping Check Price on Amazon

Filtro gris neutro ND de alta calidad, la nueva serie profesional Pro II MC con portalámparas de filtro muy delgado. Fabricado con cristal óptico de alta calidad. Con rosca frontal para el uso de varios filtros

Especialmente desarrollado para cámaras digitales, con un revestimiento multicapa de 8 aumentos. Extremadamente resistente a la suciedad, los arañazos y el agua. Los reflejos se minimizan de forma efectiva y aumentan la claridad de las fotos.

Gracias a la fina montura del filtro, no hay riesgo de viñeteado (sombreado) en las cubiertas, lo que lo hace especialmente perfecto para objetivos de gran angular/zoom. - "tragar" según el filtro entre 3 y 10 niveles de apertura, es decir, permite una exposición prolongada en un factor de 8-1000.

Permite experimentos muy interesantes. Para muchas ideas creativas y todas las condiciones de luz, siempre hay un filtro gris adecuado. Perfectamente protegido gracias al contenedor de filtro Stack Cap incluido

Freewell 67mm Roscado Parada Dura Variable ND Filtro Todo el Día 2 a 5 Stop & 6 a 9 Stop - 2pack € 219.99 in stock 1 new from €219.99

Free shipping Check Price on Amazon

Construido: Hard stop THREADED Variable ND elimina cualquier posibilidad de polarización cruzada y viñeteado cero (16 mm arriba) durante el rodaje

Recubrimiento: cada lado del elemento de vidrio está recubierto con impermeable, a prueba de polvo, resistente a los arañazos, a prueba de aceite, asegurándose de que esté listo para todas las aventuras

Función: 2-5 paradas equivalentes a ND4-ND32, 6-9 paradas equivalentes a ND64-ND512 es la solución definitiva para todo el día, desde días nublados hasta un día soleado y brillante para todas sus necesidades de videografía

Qué incluye: filtro ND variable, estuche rígido, cubierta de dos lentes, paño de limpieza

Gobe - Kit Filtro ND 67mm MRC 16-Capas: ND4, ND16, ND32 € 95.00

€ 47.00 in stock 1 new from €47.00

Amazon.es Features Conjunto de 3 piezas de Filtro Gobe:, ND4 (densidad neutral 4 MRC 16-capas), ND16 (densidad neutral 16 MRC 16-capas), ND32 (densidad neutral 32 MRC 16-capas) Nota: MRC: recubrimiento multirresistente

El diseño original de almacenamiento compacto reduce el peso y ahorra espacio en la bolsa de la cámara a la vez que proporciona una robusta protección para sus filtros

Armazón de magnalium con diseño fino para evitar viñeteado y doble rosca que permite el apilado de filtros

El conjunto de filtros Gobe incluye: tapas protectoras de metal, paño de microfibra, bolsa de transporte de algodón y está embalado en un tubo de papel Kraft ecológico reciclado

Plantamos 5 árboles por cada producto Gobe vendido. ¡Únete a la revolución!

K&F Concept ND1000 - Juego Filtros ND Cuadrados de Vidrio óptico Nano Multicapa Revestimiento ND1000 (3.0) 100x100mm, 10 Pasos, Incluye 1 Caja/ 1 Portafiltros/ 8 Kit Anillo de Filtro y Funda de Cuero € 84.99 in stock 1 new from €84.99

Amazon.es Features Incluye un Filtro de densidad neutra cuadrado de cristal óptico de 100 x 100 mm, 1xPortafiltros, 1x Caja, 1x funda de cuero para el Filtro y 8 Anillos adaptadores de objetivos para distintos diámetros de objetivos: 49mm/ 52mm/ 58mm/ 62mm/67mm/ 72mm/ 77mm/ 82mm, para que pueda utilizarlo con todos sus objetivos.

Los filtros de densidad neutra están fabricados en Alemania con cristal óptico de alta calidad para una mayor claridad óptica y fidelidad de color. El Filtro ND1000 ofrece una reducción fija de 10 pasos, lo que permite una exposición prolongada y técnicas de desenfoque de movimiento con luz muy intensa.

Composición multicapa con 20 revestimiento para minimizar la reflexión en la superficie del filtro, reduciendo los brillos, al tiempo que repele el agua, aceite, polvo, manchas y arañazos.

El portafiltros es de metal para una mayor durabilidad. Simplemente inserte y combine los filtros en las diferentes ranuras para obtener fotos hermosas y coloridas como un profesional.

SERVICIO POST-VENTA: Garantizamos un periodo de 90 días de devolución sin compromiso y sin explicaciones así como una garantía de 360 días. Para cualquier consulta no dude en contactarnos, nuestro servicio dedicado de atención al cliente se pondrá en contacto con usted en menos de 24h.

Gobe - Filtro para Objetivo ND 67 mm ND1000 (10 Pasos) (2Peak) € 84.99 in stock 1 new from €84.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features GOBE AHORA ES URTH | Un cambio de nombre. Misma esencia, mismo objetivo: conservar el planeta. Para encontrar el equivalente a este producto, busca el código B088C36MV6

REDUCCIÓN DE 10 PASOS DE LUZ | Gobe Neutral Density ND1000 ofrece una reducción fija de luz ligera de 10 pasos, lo que permite técnicas de larga exposición y desenfoque de movimiento en condiciones de luz intensa. Recomendados para la fotografía de paisajes.

COLOR NEUTRO | Cuidadosamente diseñado para mantener la neutralidad del color. Sin coloración, para una mejor calidad de la imagen y colores más reales.

SIN VIÑETEADO | Los duraderos bordes de magnalio, cuidadosamente diseñados, son de doble rosca para poder apilarlos, y de perfil fino para evitar el viñeteado. Este es un filtro para objetivo fijo Neutral Density, no Variable ND. Para encontrar el tamaño adecuado, comprueba la imagen final en la galería.

